Báo Tiền Phong số 359

Cơ hội việc làm thời AI THỨ NĂM 25/12/2025 Số 359 TRANG 16 TRANG 7 TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 8-9 Hà Nội liên tục ra tour hút du khách trẻ TRANG 5 Tổng Công ty May 10 dự kiến thưởng Tết khoảng 1,6 tháng lương cho người lao động. (Trong ảnh, công nhân may tại May 10) TÍN HIỆU TRANG 4-5 Mặt bằng thưởng có xu hướng nhích lên Đại biểu đặc biệt tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI Những người hùng SEA Games lan tỏa "Tinh thần Việt Nam" Nắm bắt việc làm và đời sống người lao động TỔNG BÍ THƯ SẼ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động ngày 25/8 ẢNH: NHƯ Ý Trung Quốc và Nhật Bản liên tiếp phóng tên lửa thất bại tích cực từ doanh nghiệp CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 4 NGÀY? CHUYỆN HÔM NAY Những ngày cuối cùng của năm 2025, trong các xưởng sản xuất, văn phòng hay khu nhà trọ công nhân, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là chủ đề Tết. XEM TIẾ P TRANG 5 n PHẠM TUYÊN Hơn cả một lời động viên KHI NGƯỜI THÁI GHEN TỊ VỚI BÓNG ĐÁ VIỆT THƯỞNG TẾT 2026: Bức tranh hoa sen 54 dân tộc xác lập kỷ lục Việt Nam

Sáng 24/12, Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP. Hà Nội, với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng". Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, cho biết, đại hội là sự kiện rất lớn để “vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các phong trào thi đua, các hoạt động lao động sản xuất”. Ông Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt, cần tập trung vào việc vinh danh các cá nhân, điển hình tiên tiến tại đại hội, những tấm gương bình dị mà cao quý, những người trực tiếp lao động sản xuất, những người bình thường mà có hành động anh hùng, kết quả nổi trội, đóng góp vào kết quả chung của đất nước. SẼ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Một điểm mới tại đại hội lần này là sẽ có việc trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, sẽ có phóng sự, giao lưu với các điển hình tiên tiến tại đại hội. Ông Thắng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, định hướng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới; trao đổi về những nội dung quan trọng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát động phong trào thi đua tới tất cả tầng lớp nhân dân, các lực lượng, cơ quan đơn vị trên cả nước. “Đại hội không chỉ là một sự kiện tiêu biểu, quan trọng của đất nước nhằm tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cho một giai đoạn 5 năm, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mà quan trọng nhất là lan tỏa được nội dung, yêu cầu của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, để thúc đẩy sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu, các điển hình tiên tiến theo nguyên tắc ‘lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực’”, ông Thắng nêu rõ. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền về đại hội, ông Thắng lưu ý, cần nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, các kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. “Nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Nhờ kết quả của phong trào thi đua yêu nước đã giúp chúng ta hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra”, ông Thắng nhìn nhận. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, định hướng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, nhận định, các phong trào thi đua đã “góp phần làm được những việc tưởng chừng như không thể làm được”, “đã huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân". Tháng 8 năm nay, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1673 phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa) - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, để “ghi nhận công lao to lớn của bà trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình (cháu ngoại của chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh) gắn liền với một trong những chương trọng đại và vẻ vang nhất của Việt Nam trong lịch sử hiện đại. Trên cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời, bà là một trong những đại diện tham gia Hội nghị Paris về hòa bình cho Việt Nam trong giai đoạn đàm phán cam go từ năm 1968 - 1973. Bà là một trong những người đặt bút ký Hiệp định Paris năm 1973, và cũng là người phụ nữ duy nhất ký vào văn kiện lịch sử ấy. Đó là khoảnh khắc để khép lại chiến tranh, mở ra con đường dẫn tới ngày đất nước thống nhất. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm và đi lại khó khăn, bà Nguyễn Thị Bình vẫn giữ được sự minh mẫn và thần thái tuyệt vời, toát lên sự mềm mại của người phụ nữ Việt Nam và bản lĩnh thép của một nhà ngoại giao từng tham gia những cuộc đấu trí khốc liệt nhất giữa châu Âu. Bà từ chối những bài phát biểu mà người khác chuẩn bị sẵn, chọn cách chia sẻ chậm rãi, giản dị và chân thành. NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG Tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao ngày 25/8, cả hội trường vang lên tràng pháo tay rất dài khi tên bà được xướng lên. Trong lời phát biểu ngắn gọn mà xúc động, bà nhắc lại những ngày tháng lịch sử của các cuộc đàm phán kéo dài tại Paris, coi lễ ký kết Hiệp định là một trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, đặt nền móng cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Niềm vui của bà hôm nay là được chứng kiến một Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất, đang từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên con đường thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và thịnh vượng. Cũng trong năm nay, Tổ chức Hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đã trân trọng trao tặng bà Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - giải thưởng mang tên một biểu tượng lớn của phong trào hòa bình thế giới. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, bày tỏ vinh dự được trao giải cho bà, người mà ông gọi là “một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trên toàn cầu về hòa bình, độc lập và công bằng xã hội”. Ông Pallab Sengupta nhấn mạnh, bà Nguyễn Thị Bình là người tỏa sáng trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam, dũng cảm và đầy phẩm giá đứng trước thế giới, không chỉ nói lên khát vọng của nhân dân Việt Nam mà của tất cả những dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình. THU LOAN Đại biểu đặc biệt tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động ngày 25/8 ẢNH: NHƯ Ý Ở tuổi 98, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất trong hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Sự tham gia của bà tại sự kiện là sự hiện diện của một phần lịch sử hào hùng và sống động của dân tộc. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, phát biểu tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý

3 n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 THỜI SỰ CÓ TRƯỜNG HỌC “CỨ MƯA LÀ NGẬP” Ngày 24/12, tiếp tục chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện. Theo báo cáo, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự lo lắng, đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng tại một số tỉnh, thành khu vực miền Trung, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ khi người dân trên cả nước có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Cử tri ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của Chính phủ trong công tác ứng phó, cũng như nỗ lực của lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương trong việc di dời dân, cứu hộ, cứu nạn, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người. Đề cập đến nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc ứng phó thiên tai, bão lũ ở nhiều địa phương đã nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân và cả sự hỗ trợ quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu cần đánh giá tổng thể nguyên nhân tình trạng ngập lụt diễn ra ngày càng nghiêm trọng, kể cả ở các đô thị lớn và khu vực miền núi. “Trước đây mưa cũng lớn nhưng không ngập nhiều như hiện nay, vậy nguyên nhân nằm ở đâu, có yếu tố thủy điện, thủy lợi hay không, cần làm rõ để có giải pháp căn cơ”, ông Nguyễn Khắc Định lưu ý. Qua thực tế đi địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phản ánh, có những trường học “cứ mưa là ngập”, thậm chí có nơi nước dâng tới 2 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạy và học. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các địa phương, bộ, ngành cần tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả bão lũ, ưu tiên sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, bệnh viện, trường học. Cùng với đó, cần huy động các nguồn lực xã hội để sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân, bảo đảm “không ai không có nhà” khi Tết đến. GIÁ RAU XANH TĂNG GẤP ĐÔI, GẤP BA Một vấn đề khác khiến cử tri đặc biệt lo lắng trong thời gian qua là tình trạng ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn, nhất là ở Hà Nội. Ô nhiễm không khí kéo dài, có thời điểm ở mức cao bất thường, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật và gây tổn thất lớn về kinh tế - xã hội. Theo các chuyên gia, đây là vấn đề không thể giải quyết trong “một sớm một chiều”, song cử tri cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp hiệu quả, cả trước mắt lẫn lâu dài. Bên cạnh đó, ùn tắc giao thông tiếp tục là nỗi bức xúc tại các đô thị lớn. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cũng lưu ý vấn đề nổi cộm như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, bà Nguyễn Thanh Hải nêu băn khoăn về tình trạng giá rau xanh và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trong thời gian gần đây, gây áp lực lớn lên đời sống người lao động, đặc biệt là người nghỉ hưu, người thu nhập thấp. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu ví dụ, giá cả rau xanh đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với vài tháng trước, nhiều chi phí sinh hoạt khác cũng “nhích” theo, nhất là vào dịp cuối năm. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu thêm việc cử tri hiện bày tỏ nhiều lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thanh Hải nói, trước đây chủ yếu ăn no, còn hiện nay là ăn ngon. Nhưng thực phẩm có đảm bảo hay không là vấn đề cần đặt ra. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần xem xét còn kẽ hở về pháp lý để quản lý an toàn thực phẩm không? LUÂN DŨNG Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nêu băn khoăn về tình trạng giá rau xanh và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh gần đây, gây áp lực lớn lên đời sống người lao động, đặc biệt là người nghỉ hưu, người thu nhập thấp. Giá cả sinh hoạt tăng mạnh gây áp lực cho người lao động Giá rau xanh và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trong thời gian gần đây, gây áp lực lớn lên đời sống người lao động ẢNH: U.P Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến cho phép thí điểm tối đa 3 doanh nghiệp tham gia kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Theo cơ quan soạn thảo do kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là ngành nghề kinh doanh có tính chất nhạy cảm, phạm vi kinh doanh trên toàn quốc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn rủi ro về phòng chống rửa tiền và liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan. Vì vậy căn cứ quy định Luật Đầu tư, việc quyết định, lựa chọn doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Đầu tư nước ngoài đề xuất nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng một ngày cho mỗi người chơi. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết trình Chính phủ giữ nguyên phương án như dự thảo giới hạn 10 triệu đồng/ ngày. Bởi, hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 5.000 USD/ năm. Theo đó, mức 10 triệu đồng nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chế người chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến an ninh trật tự xã hội. Về quảng cáo, Bộ Tài chính cho biết tiếp thu các ý kiến theo hướng cho phép doanh nghiệp được quảng cáo các nội dung liên quan đến hoạt động đặt cược, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được phép quảng cáo các nội dung mang tính khuyến khích, gợi ý làm giàu. Đối với đề xuất cho phép doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại có kiểm soát, VCCI và VAFIE kiến nghị cho phép triển khai trong khuôn khổ chặt chẽ, như yêu cầu phê duyệt trước của cơ quan quản lý, giới hạn giá trị khuyến mại, chỉ áp dụng các hình thức lành mạnh và kèm cảnh báo rủi ro. Bác bỏ đề xuất trên, Bộ Tài chính cho rằng đặt cược là ngành nghề nhạy cảm, không khuyến khích người chơi ham mê quá đà. Cơ quan soạn thảo cho biết giữ nguyên các quy định tại dự thảo. Liên quan đến phạm vi các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được phép kinh doanh đặt cược, Bộ Công an đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý của việc mở rộng. Giải trình vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành chỉ cho phép các giải do FIFA công bố, dẫn đến số lượng giải ít (khoảng 4-8 giải/năm) và thời gian tổ chức ngắn (10-30 ngày/giải đấu), khiến hoạt động kinh doanh không thường xuyên và không thu hút được nhà đầu tư. Do vậy để đảm bảo chặt chẽ, tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, dự thảo nghị định mở rộng các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế so với theo hướng quy định các trận đấu để kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là các trận đấu của giải đấu lớn, có uy tín, có tính chuyên nghiệp cao, được đông đảo người hâm mộ Việt Nam theo dõi. VIỆT LINH 3 doanh nghiệp sẽ được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá Bộ Tài chính cho rằng đặt cược là ngành nghề nhạy cảm, không khuyến khích người chơi ham mê quá đà. Dự kiến, tối đa 3 doanh nghiệp sẽ được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, được quảng cáo thông tin về hoạt động đặt cược, cấm các nội dung khuyến khích người chơi hoặc gợi ý việc đặt cược có thể làm giàu. Dự kiến, tối đa 3 doanh nghiệp sẽ được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, cử tri mong muốn nâng cao chất lượng dự báo thời tiết, lũ lụt, tránh bị động; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, xây dựng các phương án điều tiết tối đa – tối thiểu để ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Các giải đấu, trận thi đấu được phép kinh doanh đặt cược gồm giải do FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), châu Á (AFC), Nam Mỹ (CONMEBOL), Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribê (CONCACAF) tổ chức; các trận đấu, giải đấu vô địch quốc gia, cúp quốc gia của 7 nước (Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Brazil, Argentina) và các nước còn lại trong danh sách 10 quốc gia xếp hạng đầu tiên được FIFA công bố tại tháng 12 năm trước liền kề.

4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 THƯỞNG TẾT 2026: NHIỀU DN DÀNH NGUỒN TIỀN LỚN CHI THƯỞNG TẾT Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (TPHCM), việc thưởng Tết được tính dựa trên thâm niên, vị trí công việc và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Công nhân lao động làm việc từ 1-2 tháng được thưởng 3,5 triệu đồng, làm việc từ 4-7 tháng được thưởng 4,2 triệu đồng, làm việc từ 8-11 tháng được thưởng 5,6 triệu đồng. Người lao động làm việc tròn 1 năm được thưởng từ 5,8 - 6 triệu đồng. Đối với lao động có thâm niên từ 4-6 năm sẽ được thưởng từ 10 -14 triệu đồng. Lao động làm việc từ 7 năm trở lên được thưởng từ 16 - 18 triệu đồng. Đối với cán bộ kỹ thuật, tùy vào thời gian đảm nhiệm vị trí được thưởng từ 18 - 22 triệu đồng. Lao động là tổ trưởng sẽ được thưởng từ 35 - 70 triệu đồng. Ngoài ra, chuyên gia nước ngoài phụ trách chủ quản bộ phận được thưởng 8.000 - 26.000 USD. Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu cho biết, công đoàn đề xuất phương án thưởng Tết 2026 với DN, phản ánh đúng năng lực và đóng góp của từng cá nhân. Việc chi thưởng tết được xem là bước quan trọng, hướng tới cơ chế trả lương, thưởng theo vị trí việc làm và hiệu quả trong sản xuất. Thu nhập dịp cuối năm là điểm quan trọng để tạo động lực làm việc thực chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên và chuyên gia. Theo bà Hương, năm nay, DN gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới và thuế quan của Mỹ. DN cùng người lao động thực hiện nhiều biện pháp để vượt qua khó khăn. Dịp cuối năm, công ty có đủ đơn hàng đảm bảo việc làm cho hơn 1.000 công nhân lao động. DN bố trí nguồn tài chính hơn 26 tỷ đồng chi thưởng Tết cho người lao động. Về hình thức, chi thưởng bằng tiền mặt cho toàn thể người lao động từ ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Năm nay, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (phường Bình Tân, TPHCM) có nhiều đơn hàng, thu nhập bình quân của công nhân khoảng 13 triệu đồng/tháng. Dịp Tết 2026, công ty đã chốt mức thưởng cho công nhân là một tháng lương, khoảng 11 triệu đồng/người. Theo ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty May mặc Song Ngọc, thưởng tết được DN chi trả trước khi người lao động nghỉ tết một tuần. Nhằm giúp công nhân có thêm khoản tiền trang trải dịp năm mới, dù chưa đến kỳ trả lương tháng 2/2026 nhưng Công ty Song Ngọc vẫn quyết định tạm ứng 50% lương trước tết; 50% còn lại sẽ trả sau tết. Công ty còn tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng và tặng quà để tri ân người lao động. Tại Đồng Nai, Công ty CP Đồng Phú Cường sản xuất chuyên ngành may mặc, có hơn 2.500 người lao động. Đây là DN đầu tiên công bố thưởng Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, người lao động sẽ có lương tháng 13, thưởng thi đua, thưởng lao động tiên tiến, hỗ trợ tiền du lịch, tiền liên hoan tất niên, quà tết 500.000 đồng và thưởng ngày đi làm đầu năm 500.000 đồng/ người. Đại diện công ty cho biết, mức thưởng tết người lao động nhận được bình quân là 14,5 triệu đồng/người, cao hơn mức thưởng Tết năm ngoái 20%. Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) thông báo, Tết Dương lịch 2026, cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương 1 ngày và nhận mức thưởng 200.000 đồng/ người. Dù chưa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công ty thông báo sẽ tặng 6.000 suất quà cho người lao động khó khăn. Trong đó, suất quà được chia thành các mức hỗ trợ, gồm: Mức 1 là 1 triệu đồng, phần quà công đoàn; mức 2 là phần quà 1 triệu đồng; mức 3 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng và phần quà công đoàn. Công đoàn công ty hỗ trợ 2 triệu đồng/người lao động phải điều trị dài ngày do bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn lao động năm 2025. Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thông tin, năm nay DN còn hỗ trợ vé xe tết để công nhân về quê. Đối tượng là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa về quê đón tết, và cam kết quay lại DN làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. GIÁM SÁT LƯƠNG, THƯỞNG TẾT Vừa qua, tại buổi họp nghe báo cáo về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp tết. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Bảo hiểm xã hội TPHCM thực hiện rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội định kỳ hằng tháng. Riêng trong thời gian cận tết phải tăng tần suất báo cáo lên 2 tuần/lần. Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu chủ động nắm tình hình nợ lương, khó khăn của DN nhằm dự báo sớm nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động. Các đơn vị cấp xã phải chủ động tổ chức các đoàn đi thăm, nắm tình hình các DN trên địa bàn để kịp thời nắm bắt các khó khăn của họ, kịp thời hướng Trải qua một năm đầy khó khăn, lợi nhuận không đáng kể song nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn chi số tiền lớn thưởng Tết. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự quan tâm giúp người lao động yên tâm gắn bó với DN. Chị Nguyễn Oanh, công nhân may tại Đồng Nai, cho biết, mọi năm, công ty đều phát thưởng tháng lương thứ 13, đi cùng chính sách ưu đãi như miễn phí vé xe đưa đón về quê ăn Tết. “Chúng tôi làm ăn xa quê, mỗi khi Tết đến đều ngóng thưởng để có thêm chi phí về nhà, mua quà tặng người thân. Mọi năm, ngoài thưởng Tết, công ty hỗ trợ xe đưa đón về quê, kèm thùng quà như bánh kẹo, gạo. Khoản thưởng Tết là nguồn động viên cho người lao động sau một năm làm việc vất vả”, chị Oanh chia sẻ. Tín hiệu tích cực từ doanh nghiệp Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tặng quà Tết cho người lao động ẢNH: MẠNH THẮNG Cuối tháng 11/2025, Bộ Nội vụ đã gửi công văn tới sở Nội vụ các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong DN. Bộ Nội vụ đề nghị các sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại DN. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố được giao chủ trì, phối hợp với ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong DN dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026. Trao đổi PV Tiền phong, một cán bộ Bộ Nội vụ cho biết, dự kiến, trước ngày 25/12, các địa phương sẽ gửi số liệu báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội). Bộ Nội vụ đang chờ tổng hợp kết quả từ địa phương. Là một trong những địa phương có thông tin mới nhất về thưởng Tết 2026, Sở Nội vụ Cà Mau đã tổng hợp báo cáo của các DN dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2026. Có 160 DN báo cáo đến Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xác nhận có thưởng Tết 2026. Tuy nhiên, đã sự phân hóa và chênh lệch lớn giữa các DN. Mức thưởng cao nhất 200 triệu đồng/người, mức thấp nhất 100.000 đồng, đều thuộc khối DN dân doanh. Bình quân mức thưởng Tết Bính Ngọ tại Cà Mau ở mức 7,1 triệu đồng/người. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, nhiều DN tại Hà Nội chi thưởng tết căn cứ vào lương Tổng Công ty May 10 dự kiến thưởng Tết khoảng 1,6 tháng lương cho người lao động (Trong ảnh, công nhân may tại May 10) Nắm bắt việc làm và đời sống người lao động Đó là yêu cầu của Bộ Nội vụ trong công văn gửi tới sở Nội vụ các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong DN dịp cuối năm. Bộ Nội vụ đề nghị các sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại DN.

5 n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 XÃ HỘI BÀI TOÁN GIỮ NGƯỜI Bộ Nội vụ vừa có đề xuất mới về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 để lấy ý kiến các bộ, ngành. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ ngày 1/1/2026 Dương lịch theo quy định; đồng thời hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026). Theo phương án này, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Theo Bộ Nội vụ, đề xuất này khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 5 ngày theo quy định. Kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu thứ Hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mồng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp. Với người lao động, người sử dụng lao động khu vực ngoài công lập, đơn vị quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán theo hướng: nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ. LUÂN DŨNG Công chức, viên chức được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày? Theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 Dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 Dương lịch. Công chức, viên chức dự kiến được nghỉ tết Dương lịch 4 ngày liên tục ẢNH: HƯƠNG CHI dẫn chủ DN thực hiện đúng, đủ quy định về lao động, tránh phát sinh điểm nóng về tranh chấp lao động trên địa bàn. UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy chế phối hợp, xác định rõ đầu mối liên hệ khi xảy ra vụ việc tranh chấp, công tác chủ trì xử lý và phối hợp hành động. Bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, Công đoàn tỉnh Đồng Nai tập trung nhiều hoạt động để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 74.000 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất). Theo kế hoạch, các suất quà được phân bổ về Công đoàn cơ sở để trao tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn tỉnh tổ chức Chuyến xe Tết đoàn viên - Tết Bính Ngọ 2026, dự kiến sẽ hỗ trợ 2.200 vé xe đưa công nhân về quê đón tết. Dự kiến các chuyến xe tết đoàn viên được tổ chức từ ngày 11 đến 14/2/2026. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ 450 vé tàu và 120 vé máy bay đưa đoàn viên, người lao động về quê đón tết. UYÊN PHƯƠNG - HƯƠNG CHI- NGỌC LINH Sở Nội vụ TPHCM đã đề nghị DN trên địa bàn sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 và báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương năm 2025 trước ngày 20/12. Đồng thời, đề nghị DN thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán để người lao động biết rõ về các khoản như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, quà tết, hỗ trợ về quê… Theo kế hoạch sơ bộ của nhiều doanh nghiệp, trong năm 2026, mức thưởng tết tại TPHCM dự kiến phổ biến từ 1-2 tháng lương, có xu hướng nhích lên. Các ngành dịch vụ, sản xuất, tài chính - ngân hàng được ghi nhận có mức thưởng cao hơn so với một số lĩnh vực khác. Một số doanh nghiệp dự kiến chi thưởng ở mức 10-30 triệu đồng/người, cá biệt có doanh nghiệp lên tới 30100 triệu đồng/người, chủ yếu tập trung ở các vị trí quản lý, điều hành sản xuất. Tại Công ty Fujiwa Việt Nam (TPHCM), lãnh đạo công ty cho biết đã xây dựng kế hoạch thưởng tết cho cán bộ, nhân viên. Theo đó, người lao động làm việc từ một năm trở lên sẽ được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết. Mức thưởng cao nhất dự kiến lên tới 100 triệu đồng/người, chủ yếu dành cho các vị trí quản lý kinh doanh và giám đốc nhà máy. Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp còn dự kiến tặng thêm sản phẩm và quà tết cho người lao động. Đại diện một doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực da giày cho biết, đơn vị này dự kiến chi thưởng tết tương đương hai tháng lương, chưa bao gồm các khoản thưởng và phụ cấp khác, song kế hoạch cụ thể đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo. Sở Nội vụ TPHCM cho biết đang phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức khảo sát trực tiếp tình hình trả lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự kiến, ít nhất 30 doanh nghiệp sẽ được lựa chọn khảo sát. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 25/12, các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết để báo cáo Bộ Nội vụ và UBND TPHCM. Trên cơ sở kết quả này, việc khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp sẽ được triển khai từ ngày 26/12/2025 đến ngày 5/2/2026. U.PHƯƠNG - H.CHI Mặt bằng thưởng có xu hướng nhích lên Nhiều doanh nghiệp nỗ lực chăm lo tốt cho người lao động dịp Tết 2026 để giữ chân họ ở lại sau Tết (Ảnh tại Công ty CP TLTT Safoco, TPHCM) ẢNH: UYÊN PHƯƠNG CHUYỆN HÔM NAY Nhưng đi kèm với câu hỏi “Bao giờ nghỉ?” là một câu hỏi khác, nhỏ hơn nhưng không kém phần quan trọng: Năm nay công ty có thưởng không, và thưởng được bao nhiêu? Với người lao động, thưởng Tết không chỉ là con số người lao động được nhận bao nhiêu. Đó là khoản để lo vé xe về quê, mua thêm hộp bánh biếu ông bà, cha mẹ, sắm bộ quần áo mới cho con đón Xuân, hay đơn giản là bữa cơm Tết bớt đạm bạc hơn năm trước. Năm 2025 sắp kết thúc, nhiều người lao động vẫn tự an ủi: “Không cần nhiều, chỉ mong có thưởng để đỡ tủi”. Ở không ít doanh nghiệp FDI, nhất là các ngành sản xuất ổn định, người lao động những ngày qua đã nghe tin thưởng Tết tương đương một hoặc hai tháng lương, kèm phúc lợi. Ai cũng phấn khởi. Những khoản thưởng ấy như lời ghi nhận cho một năm dài tăng ca, làm thêm, chắt chiu từng ngày công để bám trụ với doanh nghiệp. Với họ, thưởng Tết báo sớm đồng nghĩa Tết đến sớm hơn một chút, nhẹ lòng hơn một chút trước những mối lo toan. Nhưng ở không ít nơi khác, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi phần lớn là lao động phổ thông, câu chuyện lại khác. Người lao động hiểu rằng doanh nghiệp đang khó: đơn hàng giảm, chi phí tăng, thị trường bấp bênh. Nhưng hiểu không có nghĩa là không chạnh lòng, nhất là khi nghe tin nhiều nơi thưởng cao, còn mình mãi chưa thấy thông báo gì. Với người lao động, sự im lặng của lãnh đạo những ngày cận Tết đôi khi đáng lo hơn cả mức thưởng thấp. Họ không cần con số lớn, chỉ cần một thông tin rõ ràng để còn căn ke, tính toán chi tiêu, sắp xếp về quê hay ở lại thành phố. Nhiều ngành xuất khẩu như dệt may, da giày, điện tử, cơ khí – nơi người lao động vốn đã quen với nhịp làm việc căng thẳng – năm nay tuy có việc làm đều hơn, nhưng mức thưởng được dự báo không cao. Người lao động đã quen nghe những từ như “thuế đối ứng”, “chi phí tăng”, “biên lợi nhuận giảm”, “tinh giản bộ máy”, nhưng thứ họ cảm nhận rõ nhất vẫn là tiền thưởng cuối năm nhận được sẽ “mỏng” hơn. Từ góc nhìn người lao động, vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn lúc này trở nên rất quan trọng. Một thông báo sớm, một cuộc đối thoại thẳng thắn, hay chỉ là lời chia sẻ rằng “doanh nghiệp khó, nhưng sẽ cố gắng chăm lo Tết trong khả năng” cũng đủ để người lao động cảm thấy được tôn trọng. Đôi khi, sự minh bạch và chân thành còn giá trị hơn con số thưởng cụ thể. Tết suy cho cùng không phải là phép thử của túi tiền, mà là phép thử của sự gắn bó. Người lao động sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, miễn là họ cảm nhận được sự công bằng và thiện chí. Với họ, một cái Tết “tạm đủ” không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời khẳng định: Mình không bị bỏ quên. Một cái Tết ấm cũng không nhất thiết phải thật nhiều tiền, nhưng nhất định phải có sự động viên đúng lúc. Và có lẽ, điều người lao động mong mỏi nhất trong những ngày này không chỉ là thưởng Tết, mà là cảm giác: Mình đã cố gắng cả năm, và nỗ lực ấy được lãnh đạo nhìn thấy và ghi nhận. P.T Hơn cả một lời động viên TIẾP THEO TRANG 1 Mức thưởng Tết tại các doanh nghiệp FDI thường nằm trong nhóm cao so với mặt bằng chung. Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM thuộc về một doanh nghiệp FDI với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng/người. Mức thưởng bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước đó. kinh doanh được trích lại hàng tháng. Anh L.X.T, nhân viên một DN tài chính tại Hà Nội cho biết, thưởng tết phụ thuộc kết quả kinh doanh. Những năm gần đây, thưởng Tết của anh L.X.T dao động từ 3-4 tháng thu nhập. “Thưởng Tết là khoản lương kinh doanh hằng năm được trích lại để chi cho người lao động dịp cuối năm. Đây là thông tin bí mật, công ty yêu cầu không được tiết lộ. Năm nay, lợi nhuận tăng, chúng tôi hy vọng, mức thưởng tết tăng thêm 1 tháng lương so với năm trước”, anh T. nói. NGỌC LINH

Cùng với việc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, trong năm 2025, các tỉnh, thành phố trên toàn quốc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường mầm non, trường phổ thông phù hợp thực tế. Bộ GD&ĐT quy định chuẩn tối thiểu và tối đa về quy mô trường học ở các cấp, trong đó tối đa là: mầm non 30 lớp; tiểu học 40 lớp; THCS 45 lớp, THPT 50 lớp; trường liên cấp 50 - 75 lớp. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, có nơi sắp xếp một cách cơ học, ghép 3-4 trường vào nhau dẫn đến số lớp/trường học rất lớn, vượt quy định; có trường lên tới 9 phó hiệu trưởng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương sáp nhập hợp lí, giảm được số trường manh mún, tập trung nâng cao chất lượng. Bộ GD&ĐT đã kiểm tra, đánh giá việc sắp xếp trường học ở các địa phương. Theo ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục ở tỉnh tập trung vào những trường, điểm trường quy mô nhỏ, không còn phù hợp, đồng thời không đặt nặng yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn. “Sắp xếp mạng lưới trường lớp là vấn đề nhạy cảm, cần có lộ trình phù hợp, tạo thuận lợi cho học sinh, người dân và đội ngũ nhà giáo”, ông nói. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh chia sẻ, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam, địa phương có hơn 1.600 trường học các cấp, 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở rà soát tổng thể, tỉnh từng bước tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, ưu tiên phát triển trường lớp tại khu vực đông dân cư, khu công nghiệp và vùng đô thị hóa nhanh; hợp nhất, đổi tên một số trung tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình sắp xếp được thực hiện theo lộ trình phù hợp, gắn với quy hoạch đất đai, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được tỉnh thực hiện nhằm khắc phục những bất cập trong mạng lưới trường học, nhất là đối với các cơ sở giáo dục không đáp ứng quy định bắt buộc của ngành. Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình cũng khẳng định, sau sắp xếp, địa phương sẽ giải quyết bài toán thiếu 6.000 giáo viên, đồng thời giảm đầu mối quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục. Tỉnh cũng tiến tới tự chủ, trước mắt tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực ngân sách Nhà nước. KIÊN QUYẾT XỬ LÍ CƠ SỞ QUY MÔ NHỎ LẺ Liên quan việc sắp xếp trường lớp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, công tác rà soát, sắp xếp trường học phải được hoàn thành và báo cáo T.Ư trước ngày 31/12/2025, trong đó địa phương đánh giá đầy đủ quy mô, mức độ phù hợp và hiệu quả hoạt động của từng cơ sở. Trong quá trình sắp xếp, kiên quyết xử lí các cơ sở quy mô quá nhỏ, không bảo đảm an toàn, cơ sở vật chất và chất lượng nuôi dạy, đặc biệt là các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục không đủ điều kiện. Không sáp nhập trường mầm non vào trường phổ thông, không dồn ghép tiểu học, THCS, THPT vào thành một trường, trừ các mô hình liên cấp tư thục đã có sẵn. Theo Bộ trưởng GD&ĐT, việc sắp xếp trường mầm non, phổ thông phải được thực hiện thận trọng, có lộ trình. Việc sắp xếp trường mầm non, phổ thông phải được thực hiện thận trọng, có lộ trình rõ ràng, tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, nhất là trong thời điểm học sinh đang học giữa học kì. Không vì yêu cầu sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh. Đề án sắp xếp cần làm rõ số đầu mối giảm, số giữ lại, lộ trình thực hiện cụ thể và bám sát thực tiễn, không áp dụng máy móc. Mỗi địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội, mật độ dân cư, giao thông và đặc thù vùng miền khác nhau, do đó việc sắp xếp phải căn cứ cụ thể vào từng địa bàn, không rập khuôn giữa đô thị, đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa. HÀ LINH Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, sắp xếp trường lớp nhằm tổ chức dạy học và quản lí hiệu quả hơn, không chạy theo chỉ tiêu gượng ép và giảm số lượng bằng mọi giá. Sắp xếp trường học không phải giảm số lượng bằng mọi giá 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 25/12/2025 Theo quy định, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong suốt thời gian học. Đây là chính sách thu hút và giữ chân nguồn nhân lực cho ngành giáo dục. Việc chậm chi trả kéo dài đang khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn trong cuộc sống và ảnh hưởng đến việc học tập. Chiều 23/12, trao đổi với phóng viên Tiền phong, đại diện Trường ĐH Sài Gòn cho rằng việc chậm trễ xuất phát từ các yếu tố khách quan như thay đổi chính sách từ đặt hàng sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, quá trình điều chỉnh dự toán trong năm 2025, việc một số sinh viên thay đổi, hủy đăng ký hưởng chính sách Nghị định 116... Trường ĐH Sài Gòn cho biết, vừa qua nhà trường nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về việc xác định số lượng sinh viên sư phạm khóa 2023 và 2024 đào tạo theo nhu cầu xã hội. Trên cơ sở đó, trường đã có văn bản gửi Sở Tài chính TPHCM đề nghị cấp bổ sung dự toán năm 2025 để chi trả kinh phí hỗ trợ cho sinh viên các khóa này trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025. Đến ngày 14/11, UBND TPHCM ban hành quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025, trong đó bổ sung dự toán cho Trường ĐH Sài Gòn để chi trả sinh hoạt phí và học phí cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116. Ngày 23/12, nhà trường tiếp tục có công văn gửi Kho bạc Nhà nước Khu vực II đề nghị giải ngân kinh phí. Từ ngày 24/11, nhà trường chủ động mời sinh viên xác nhận tài khoản ngân hàng nhằm rút ngắn thời gian chi trả ngay khi kinh phí được giải ngân. HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ BỊ “KẸT” Hàng trăm sinh viên các ngành sư phạm khóa 11 Trường ĐH Đồng Nai phản ánh, dù đã tốt nghiệp và hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản ngân hàng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116. Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, thừa nhận quá trình thực hiện chính sách còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo việc chi trả được chặt chẽ, đúng đối tượng, không để thất thoát. Đại diện trường cho biết, nguồn kinh phí theo Nghị định 116 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, nhưng do phải điều chỉnh hồ sơ, rà soát danh sách và phối hợp với các đơn vị liên quan nên việc giải ngân chưa thể thực hiện kịp thời. Dự kiến trong tuần này, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai sẽ làm việc trực tiếp với trường để giải quyết dứt điểm việc chi trả cho sinh viên. Nếu theo danh sách ban đầu, mỗi sinh viên được hỗ trợ tối đa đến 145,2 triệu đồng cho toàn khóa học, với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 58 tỷ đồng cho hơn 400 sinh viên. ANH NHÀN Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương sắp xếp trường học theo hướng thuận lợi cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy học Sinh viên sư phạm mòn mỏi chờ hỗ trợ Nhiều sinh viên sư phạm tại Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Đồng Nai phản ánh đến nay vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ sinh hoạt theo Nghị định 116, dù đã học sang năm thứ hai, thứ ba, thậm chí đã tốt nghiệp. “Mục tiêu cốt lõi của sắp xếp là tổ chức dạy học và quản lí hiệu quả, thuận lợi hơn, không chạy theo chỉ tiêu gượng ép, không áp đặt các con số cứng nhắc như mỗi xã chỉ còn một trường hay giảm theo tỉ lệ bắt buộc. Có nơi cần giảm đầu mối, nhưng cũng có nơi cần giữ nguyên hoặc tăng thêm trường lớp, nhất là khu vực dân cư đông, khu công nghiệp, nơi trường học đang quá tải. Sắp xếp không phải để giảm số lượng bằng mọi giá mà phải hợp lí và hiệu quả”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn ẢNH: PHẠM NGUYỄN

