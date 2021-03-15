Báo Tiền Phong số 358

THỨ TƯ 24/12/2025 Số 358 0977.456.112 TRUNG ƯƠNG THỐNG NHẤT GIỚI THIỆU NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT TRANG 2 TRANG 4-5 TRANG 6 TRANG 3 TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 14 BÀ NGUYỄN THỊ BÌNH LÀ ĐẠI BIỂU NHIỀU TUỔI NHẤT Năm "đại náo" của AI Du lịch Nghệ An trước cú hích chiến lược phát triển xứng tầm Bạo lực không bắt đầu bằng cú đấm Làm rõ dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số Nhìn lại 10 sự kiện quốc tế định hình năm 2025 TRANG 16 10SỰ KIỆN NỔI BẬT năm 2025 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ẢNH: TTXVN U23 VIỆT NAM SẴN SÀNG CHINH PHỤC VCK U23 CHÂU Á TRANG 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên Đại lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh Máy bay hạ cánh ở sân bay Long Thành Phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập lụt trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 Hoa hậu Việt Nam đăng quang tại TP Huế tháng 6/2025 ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC:

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thưa các đồng chí Đại biểu tham dự Hội nghị. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tôi xin cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương đã thể hiện sự tâm huyết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, cách mạng, khoa học với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng, Nhân dân và đất nước. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá: Lịch sử gần 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011 hoàn chỉnh thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp; con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Đất nước ta là nhu cầu thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại. 40 năm đổi mới, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, quyết liệt, là sản phẩm kết tinh của tinh thần, ý chí dân tộc với Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Qua đó chúng ta đã đúc kết được những bài học quý báu mang tầm lý luận cao, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp Cách mạng của Dân tộc ta trong kỷ nguyên mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cảm ơn sự đồng hành, đồng thuận và đóng góp ý kiến của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương nhận thấy trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực liên tục chuyển động với tốc độ cao, có nhiều yếu tố bất định, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu cùng một số khó khăn về địa chính trị, địa kinh tế và một số vấn đề kinh tếxã hội khác dồn dập xảy ra. Nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, kiên định, tự chủ, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tầm đương đại, đột phá để lãnh đạo Nhân dân cả nước hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch mà Đại hội XIII đã đề ra. Tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường của đất nước. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các Văn kiện trình Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương xác định trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là: (1) Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển; đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới. (2) Tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi chung. (3) Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng. Đồng thời nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu với 6 trọng tâm: (1) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. (2) Xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. (3) Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (4) Tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất mới hiệu quả. (5) Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. (6) Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng: Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ XIII và đã thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban kiểm phiếu Đại hội XIV; Nhất trí với các tờ trình, các báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị Trung ương 15. Ban Chấp hành Trung ương đã giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh và biểu dương thành viên các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng đã rất nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thành các công việc từ nay tới khi tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Thưa các đồng chí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Dân tộc ta, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm đảng viên, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15; Tập trung làm tốt công việc thường xuyên, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của công tác tổ chức để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp đúng như chương trình, kế hoạch đề ra. Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và Nhân dân. Với tinh thần đó tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2026, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp. Đồng thời yêu cầu các đồng chí Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết năm 2025 với hướng gọn nhẹ, thực chất, tiết kiệm, hiệu quả, không tạo áp lực cho các cấp cơ sở; triển khai các mặt công tác thiết thực để nhân dân đón năm mới 2026 thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc; bắt tay ngay vào những công việc của năm 2026 và nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2026-2031 của đơn vị, địa phương các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn. *Tít do báo Tiền Phong đặt. Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Sáng 23/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ẢNH: TTXVN Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Sau 2 ngày làm việc khẩn trương (22-23/12), sáng 23/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu bế mạc hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

3 n Thứ Tư n Ngày 24/12/2025 THỜI SỰ Theo Cục C06, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận số 624/ TB-VPCP ngày 16/11/2025 về việc giao Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số với mục tiêu đưa người dân, doanh nghiệp trở thành trung tâm của chuyển đổi số góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Quan điểm xuyên suốt và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng dự thảo là tuân thủ tuyệt đối Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. “Dự thảo Nghị quyết này không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân đã được Hiến pháp quy định. Ngược lại, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa và bảo vệ các quyền đó trên môi trường mạng, khắc phục tình trạng quy định tản mạn, thiếu thống nhất hiện nay tại các luật chuyên ngành”, đại diện Cục C06 nhấn mạnh. Nghị quyết hướng tới việc đảm bảo sự hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, giúp người dân có đầy đủ công cụ và hành lang pháp lý để sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số. Trên cơ sở đó, dự thảo xác định “công dân số” là cá nhân có tài khoản định danh điện tử, năng lực số để làm việc, học tập và tham gia các hoạt động xã hội trên môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Còn ứng dụng VNeID được định hướng phát triển cung cấp các tiện ích nhằm phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của người dân, bao gồm: Tích hợp ví điện tử, kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội, cung cấp chữ ký số cá nhân và phát triển kênh giao tiếp chính thống để công dân thực hiện quyền phản biện và góp ý với chính quyền. Để khuyến khích người dân chủ động tham gia, dự thảo Nghị quyết đề xuất cơ chế ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số gắn liền với các ưu đãi thiết thực. Dựa trên mức độ tích cực trao dồi kỹ năng số, tham gia dịch vụ công, các giao dịch số khác, công dân sẽ được hưởng thêm các chính sách miễn giảm thuế, phí như miễn 100% phí, lệ phí cho các thủ tục thiết yếu và đề xuất giảm tới 10% một số loại thuế, lệ phí trước bạ. “Việc ghi nhận mức độ tích cực của công dân, tham gia của công dân trên môi trường số chỉ được áp dụng để khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số, không sử dụng để phân biệt đối xử công dân và không áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính hay các biện pháp khác làm hạn chế quyền và lợi ích của công dân”, Cục C06 khẳng định. P.V (theo VIETNAM+) Ngày 23/12, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội (C06) - Bộ Công an thông tin về dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số. Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Công an đề xuất quy định điều kiện trở thành công dân số phải là người được cấp tài khoản trên VNeID; có khả năng dùng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn; thực hiện các trách nhiệm của công dân số và đã được xếp hạng công dân số. Làm rõ dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số Cán bộ công an hướng dẫn người dân thao tác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID ẢNH: TTXVN ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC: Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu nhiều tuổi nhất Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/12) tại Hà Nội, với sự tham dự của 2.025 đại biểu chính thức, trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) - Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi). Theo thông tin từ Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, đại hội sẽ diễn ra vào ngày 26-27/12 tại Hà Nội, với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”. Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong số đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 đến nay. Trong số 2.025 đại biểu chính thức, có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố; 139 đại biểu là các cá nhân và đại diện tập thể “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 đại biểu là đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, lĩnh vực: thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng; 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới. TRƯỜNG PHONG Gửi kiến nghị đến Quốc hội, cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ chính sách để người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, tương tự các nhóm đối tượng đang hưởng chế độ theo khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024. Sau khi nghiên cứu kiến nghị và rà soát các quy định liên quan, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các văn bản hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Nghị định số 30/2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; đến Nghị định số 67/2007 tiếp tục giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi. Sau 4 năm, Nghị định số 06/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống còn từ đủ 80 tuổi đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội của nhà nước. Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể, nghị định đã mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đặc biệt, với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì độ tuổi chỉ cần từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Bộ Y tế khẳng định, việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi thời gian qua là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội. Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng để phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới. LUÂN DŨNG Đề xuất người đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới. Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ chính sách để người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng (Ảnh minh họa) Bà Nguyễn Thị Bình, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước, là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 24/12/2025 1. SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Năm 2025 chứng kiến quyết sách lịch sử với tầm nhìn chiến lược 100 năm về sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Từ 64 tỉnh, thành phố, sau sắp xếp, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, không còn cấp huyện, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống 3.321. Ở Trung ương, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cũng được triển khai quyết liệt với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. Sau sắp xếp, Chính phủ khóa XV còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3); Quốc hội, các cơ quan Đảng và Mặt trận Tổ quốc cũng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược…, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. 2. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI XIV Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị được sắp xếp, tinh gọn và tái cấu trúc, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ có ý nghĩa về kiện toàn tổ chức, mà còn đặt nền móng tư duy phát triển mới. Đến giữa tháng 10/2025, tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức xong đại hội, công tác nhân sự được thực hiện đúng quy định. Sau khi các tỉnh, thành phố tổ chức thành công đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai nhiều quyết định về công tác cán bộ thực hiện chủ trương bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Chủ trương này cũng được triển khai với chức danh chủ tịch UBND tỉnh. Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thời gian qua, Đảng đã ban hành các nghị quyết chiến lược để phát triển khoa học-công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng… Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: miễn giảm học phí, viện phí, xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, xóa nhà tạm… 3. HAI ĐẠI LỄ Năm 2025, người dân cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 80 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025). Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng 30/4 tại TPHCM được tổ chức trọng thể, thành công tốt đẹp, khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bốn tháng sau, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Đại lễ Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang nghiêm, rực rỡ, thấm đẫm niềm tự hào dân tộc. Lễ kỷ niệm với sự tham gia của 40.000 quân nhân và các tầng lớp nhân dân, cùng hệ thống radar, xe tăng, UAV, pháo binh hiện đại… Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân”. 4. ĐỐI NGOẠI SÔI ĐỘNG, GIÁ TRỊ CHIẾN LƯỢC TĂNG CAO Năm 2025 được đánh giá là một trong những năm bất ổn nhất của thế giới kể từ sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh ấy, giá trị chiến lược của Việt Nam tiếp tục được duy trì và nâng cao, thể hiện qua hoạt động đối ngoại sôi động và sự gia tăng quan tâm, hợp tác của các nước lớn. Trong năm, Việt Nam thiết lập và nâng cấp khuôn khổ quan hệ với 17 quốc gia. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược trở lên với cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) và hầu hết các nước ASEAN quan trọng. Lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam triển khai 75 hoạt động đối ngoại, đón 22 đoàn cấp cao trong năm qua, ký kết hơn 330 văn kiện hợp tác. Sự chủ động, tích cực tham gia và đóng góp xây dựng luật chơi quốc tế như định hướng của Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” thể hiện rõ nét qua việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của LHQ, Hội nghị P4G, Diễn đàn Tương lai ASEAN, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, cũng như việc Việt Nam tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu cao. 5. THANH NIÊN TIÊN PHONG ĐẢM NHẬN VIỆC MỚI, VIỆC KHÓ Năm 2025 khắc họa rõ nét tinh thần tiên phong, xung kích của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, việc khó, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thanh niên đã thể hiện là lực lượng tiên phong - lao vào việc mới, việc khó, với đôi tay sẵn sàng, đôi chân không ngừng bước và trái tim hướng về cộng đồng. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, hơn 11,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, triển khai gần 24.000 công trình với tổng trị giá hơn 310 tỷ đồng. Tuổi trẻ cả nước hỗ trợ xóa gần 3.200 nhà tạm, trồng hơn 8,3 triệu cây xanh, góp sức xây dựng nông thôn mới và cải thiện hạ tầng dân sinh… Trước yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, gần nửa triệu tình nguyện viên trong hơn 25.400 đội hình đã hỗ trợ chính quyền cơ sở, giúp hơn 4,1 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành điểm sáng khi 100% xã, phường đều có đội hình thanh niên phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ hơn 7,1 triệu lượt người dân. Màu áo xanh tình nguyện còn ghi dấu ấn khi hỗ trợ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Hàng nghìn đội hình xung kích tại chỗ đã không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ để đưa người đi sơ tán, gia cố nhà cửa, khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống… 10 sự kiện nổi bật Năm 2025 trôi qua với nhiều khó khăn, thử thách trong và ngoài nước, nhưng sắc màu chủ đạo vẫn là tươi sáng, ấm áp với những quyết sách lịch sử, thành tựu vượt bậc…

5 n Thứ Tư n Ngày 24/12/2025 XÃ HỘI 6. GDP DỰ KIẾN VƯỢT 8%, ĐẠT 510 TỶ USD Tăng trưởng GDP cả năm dự kiến vượt 8%, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới. Quy mô GDP lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD, ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người tiến gần ngưỡng 5.000 USD. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt là việc Mỹ áp dụng các biện pháp thuế đối ứng trên diện rộng, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận kết quả kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước vượt 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, với mức xuất siêu hơn 21 tỷ USD. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi vốn FDI đăng ký đạt khoảng 42-45 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; vốn giải ngân ước 23-25 tỷ USD. Song song với đó, giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, góp phần kích hoạt các động lực tăng trưởng mới. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,47 triệu tỷ đồng, vượt hơn 25% dự toán. Kết quả đạt được tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng GDP 2 con số. 7. KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH 564 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN Năm 2025 chứng kiến sự đồng loạt khởi công hoặc khánh thành của 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm khoảng 75%. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; là bước đi có ý nghĩa chiến lược, không chỉ kích thích tăng trưởng ngắn hạn mà còn định hình không gian phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ tới. Trong lĩnh vực giao thông, cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc, 325 km nút giao và đường dẫn vượt mục tiêu 3.000 km theo kế hoạch 5 năm. Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc, gần gấp đôi tổng số kilomet cao tốc của 20 năm trước đó, đặc biệt hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Nhiều cảng hàng không được nâng cấp, mở rộng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay đầu tiên. Sau nhiều vướng mắc, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 hiện đại cũng được khánh thành, đưa vào sử dụng. 8. CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ Công nghiệp văn hóa Việt Nam đã bước sang một dư địa phát triển mới, tạo dấu ấn rõ rệt trong đời sống xã hội. Chuỗi concert quy mô lớn liên tục “cháy vé” không còn là hiện tượng đơn lẻ. Điều này có nghĩa là thị trường trong nước đã ngày càng chuyên nghiệp hơn trong năng lực biểu diễn, tổ chức sản xuất và cả khả năng huy động khán giả. Việt Nam đang dần trở thành nơi sản sinh những sản phẩm giải trí đủ sức tạo hiệu ứng khu vực. Điện ảnh Việt cũng ghi nhận bước chuyển mạnh về quy mô và tham vọng. Doanh thu toàn thị trường chạm mốc 6.000 tỷ đồng, trong đó xuất hiện những bộ phim vượt ngưỡng 700 tỷ đồng. Dòng chảy này mở ra kỳ vọng về một nền công nghiệp điện ảnh vận hành theo logic thị trường, thay vì trông chờ vào yếu tố may rủi. Trong bức tranh đó, Hoa hậu Việt Nam 2024 với hệ giá trị Sắc đẹp - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến tiếp tục tạo hiệu ứng xã hội bền bỉ. Cuộc thi không chỉ dừng ở việc tìm kiếm nhan sắc, mà trở thành một nền tảng lan tỏa chuẩn mực thẩm mỹ, tri thức và trách nhiệm cộng đồng, góp phần định hình hình ảnh người trẻ trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong xã hội. 9. HƠN 3/4 ĐẤT NƯỚC HỨNG CHỊU THIÊN TAI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG Năm 2025 là một năm có diễn biến thiên tai cực kỳ dị thường và khốc liệt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, trên diện tích kéo dài hơn 3/4 đất nước, từ miền Bắc vào tới Bình Thuận (cũ). Nhiều địa phương hứng chịu bão chồng bão, lũ chồng lũ. Biển Đông ghi nhận 22 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (15 bão, 7 áp thấp nhiệt đới), trở thành năm có số lượng bão/ áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961). Trong đó nhiều cơn bão rất mạnh, trái quy luật, dị thường đổ bộ vào đất liền như bão số 5, bão số 10, bão số 13. Lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong một năm trên 20 con sông. Ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, trong đó nhiều địa phương ghi nhận lũ lụt lịch sử như Thái Nguyên, Khánh Hoà, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (cũ). Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 8/12/2025, thiên tai đã làm 420 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 99.469 tỷ đồng. 10. CHỐNG HÀNG GIẢ, BẮT LOẠT KOL, “CHIẾN THẦN” LIVESTREAM Năm 2025 đánh dấu chiến dịch tấn công mạnh mẽ của lực lượng chức năng đối với hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, làm rõ bóng tối của ngành công nghiệp livestream, kéo theo sự sụp đổ của các KOL (người dẫn dắt dư luận) bị lợi nhuận khổng lồ che mờ đạo đức. Điển hình như hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, Ngân 98… Đáng chú ý, quá trình điều tra, Bộ Công an đã làm rõ đường dây “nhận tiền - cấp phép” tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và sự “nhúng tay” giúp sức của một cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ. Những vụ việc trên dần phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và thương mại điện tử. Những vụ triệt phá hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại nêu trên là minh chứng cho tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm bảo vệ niềm tin, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Những gì là thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được để giả! TP năm 2025

HÌNH THÀNH TỪ 3 NỀN TÂM LÍ ĐẶC TRƯNG Chuyên gia tâm lí Nguyễn Đình Sơn, thường trực Hội Tâm lí Giáo dục học Hà Nội cho biết, bạo lực học đường là câu chuyện mà trường học nào cũng gặp, gia đình nào cũng đối mặt, nhưng thường tiếp cận nó như một sự cố riêng lẻ. Trong gần 20 năm làm việc tư vấn cho hơn 1.000 gia đình và nhà trường, ông Sơn nhận thấy, dù không thiếu nỗ lực nhưng nhiều nơi rơi vào vòng tròn lặp lại: xảy ra vụ việc - xử lí - họp rút kinh nghiệm - rồi lại tái diễn. Vấn đề không nằm ở sự tận tâm, mà ở chỗ chúng ta đang thiếu một khung tiếp cận đúng ngay từ đầu. Qua con số thống kê nhiều năm, ông Sơn cho rằng, có một điểm nhất quán, bạo lực học đường xảy ra nhiều nhất ở THCS và những năm đầu cấp THPT. Đây là giai đoạn tâm sinh lí lứa tuổi bất ổn nhất và cùng lúc phải đối diện với áp lực học tập, thay đổi của cơ thể, kì vọng của gia đình và đặc biệt là sự tác động mạnh của mạng xã hội. Vì vậy, điểm nóng không nằm ở hành vi, mà nằm ở giai đoạn phát triển não bộ và tâm lí từng cấp học. Bạo lực khi đó không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó thường hình thành trên 3 nền tâm lí rất đặc trưng. Thứ nhất, cái tôi đang hình thành, nhưng rất mong manh. Thứ hai, cảm xúc phát triển nhanh, nhưng kĩ năng điều tiết chưa theo kịp. Cuối cùng, môi trường tác động liên tục với sự so sánh, ganh đua, mạng xã hội khiến tổn thương lan nhanh và âm thầm, nó gặm nhấm tâm hồn con trẻ và cướp đi cả một tuổi thơ. BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG TỔN THƯƠNG ÂM THẦM Một trường hợp học sinh THPT tại quận Cầu Giấy cũ (Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Em học sinh này lớn lên trong một gia đình được xã hội nhìn nhận là thành đạt. Nhưng từ tiểu học, em đã phải chịu những hình thức trừng phạt nặng nề trong gia đình, dưới danh nghĩa dạy con cho nên người. Lên THCS, em tiếp tục bị cô lập và bắt nạt. Khi chuyển về ngôi trường mới, ngày nào đi học em cũng mang theo một con dao trong cặp, có lúc còn đặt lên bàn như một cách để tỏ ra mạnh mẽ và tự vệ. “Không phải học sinh này muốn làm hại ai. Điều em mang theo suốt nhiều năm là nỗi sợ tích lũy. Có lần, em nói một câu khiến tôi rất ám ảnh: Nếu con không tỏ ra đáng sợ, ngầu, dữ dằn với bạn bè, với gia đình thì chẳng ai coi con là mạnh mẽ”, chuyên gia Nguyễn Đình Sơn chia sẻ. Ông cho rằng, bạo lực không bắt đầu bằng cú đấm. Nó bắt đầu bằng những tổn thương âm thầm không được gọi tên. Theo ông Sơn, bạo lực nóng là thứ dễ nhìn nhận và dễ xử lí. Bạo lực lạnh (hay còn gọi là bạo lực trắng, không tác động vật lí) rất khó nhìn nhận, nếu không gọi đúng tên, chưa tìm đúng tâm lí của kẻ gây hại và bị hại, chúng ta sẽ can thiệp quá muộn hoặc chưa trúng đích. Nếu chỉ xử lí phần nổi, bạo lực sẽ tiếp tục quay lại dưới hình thức khác. PHÒNG NGỪA PHẢI BẮT ĐẦU TỪ NỀN MÓNG NHÂN CÁCH Chuyên gia Nguyễn Đình Sơn cho hay, một số giáo viên phàn nàn học sinh bây giờ chưa ngoan. Nhưng theo ông, trong góc nhìn giáo dục, hành vi là biểu hiện bên ngoài, gốc rễ sâu hơn nằm ở các yếu tố cảm xúc bị dồn nén, đặc điểm cá tính, nhận thức lệch trong khoảnh khắc khi học sinh chưa đủ kĩ năng tự điều chỉnh. Khi bị dồn vào thế căng thẳng, nhiều học sinh phản ứng để tự vệ, chứ không phải để thách thức thầy cô hay nhà trường. Điều này không có nghĩa là bỏ kỉ luật. Kỉ luật vẫn cần thiết để giữ trật tự và ranh giới. Nhưng nếu chỉ dừng ở kỉ luật mà không song song xây nội lực, thì chúng ta đang xử lí phần ngọn, trong khi gốc rễ hành vi vẫn còn nguyên. Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề hành vi, mà là vấn đề nhân cách và giá trị được hình thành trong môi trường. Nếu không xây từ gốc này, mọi can thiệp chỉ mang tính tạm thời. Giải pháp được ông Sơn đưa ra là cần xây dựng tính trung thực và chịu trách nhiệm. Khi học sinh dám nói thật, giáo viên, phụ huynh mới có cơ hội can thiệp trước khi bùng nổ. Việc chịu trách nhiệm sẽ giúp học sinh biết nhìn lại hành vi, điều chỉnh và trưởng thành. Ông Sơn khẳng định, thời điểm vàng để rèn cho học sinh 2 đức tính này là cuối tiểu học đến hết THCS, sẽ giảm rất mạnh khủng hoảng ở THPT. Cô Trần Thị Thuần, giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội cho rằng, để giảm thiểu bạo lực học đường, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng xây dựng văn hóa phát triển bản thân cho mỗi học sinh. Trong lớp học, không phải học sinh nào cũng đủ tự tin. Nhà trường chú trọng tạo cơ hội để học sinh thể hiện thế mạnh của bản thân. Trong các đợt trải nghiệm, giáo viên chủ nhiệm phân công để mỗi học sinh phải tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, đến công tác hậu cần… Sau các hoạt động này, nhà trường có đánh giá ghi nhận những việc học sinh đã làm. Từ đó lòng tự tin của học sinh được gia tăng vì giá trị bản thân các em được công nhận. Học sinh thấy vui, hạnh phúc sẽ giảm bạo lực bạn bè và bạo lực chính mình. “Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng tạo nên môi trường lớp học an toàn. Sự hiện diện của cô chủ nhiệm thường xuyên sẽ định vị được mối quan hệ của học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên”, cô Thuần nói và cho hay, trong trường hợp học sinh thấy bất an trong cảm xúc, có thể tìm đến phòng tâm lí học đường, hoặc sử dụng kĩ năng quản lí cảm xúc, giải quyết vấn đề đã được học. Nhà giáo Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ (Lào Cai) cho hay, giáo viên chủ nhiệm về bản chất vốn là hiệu trưởng thu nhỏ trong môi trường một lớp học. Học sinh yêu trường, yêu lớp hay không nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc cũng như tình cảm, khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm. Mỗi nhà giáo luôn hiểu rõ một nguyên tắc: trẻ luôn không hiểu hết kiến thức giáo viên dạy nhưng trẻ luôn nhớ rất rõ tình cảm thầy cô dành cho bản thân. Những thầy cô tâm huyết với nghề, yêu trẻ luôn biết cách đưa bàn tay của mình ra khi trẻ chới với nhất. Đứa trẻ bắt nạt cũng là một đứa trẻ đáng thương. Trẻ gây bạo lực cũng cần được thấu hiểu, được hỗ trợ và được giáo dục lại để “tái sinh” nhân cách lành mạnh. Trừng phạt đơn thuần không thể chữa lành, càng không thể phòng ngừa tái diễn. Phòng ngừa bạo lực phải bắt đầu từ nền móng nhân cách. Muốn ngăn chặn bạo lực bền vững, cần đổ móng vững chắc cho ngôi nhà nhân cách của trẻ. Người lớn làm gương trong cách ứng xử, giao tiếp và giải quyết xung đột. Gia đình là ngôi nhà đầu tiên - nơi trẻ được yêu thương, lắng nghe và an toàn. Nhà trường là ngôi nhà rộng lớn, nuôi dưỡng giá trị, chuẩn mực và kĩ năng sống không bạo lực. NGHIÊM HUÊ Bạo lực học đường không phải là một sự cố, mà là kết quả của cả một hệ sinh thái. Nó không bùng nổ trong một ngày, mà tích tụ dần từ lời nói, cách tương tác, cảm xúc bị dồn nén và một môi trường giáo dục chưa đủ an toàn cho trẻ lên tiếng. Theo các chuyên gia tâm lí, những hành vi bạo lực chỉ là “phần ngọn” của những tổn thương sâu xa, những đứt gãy trong cảm xúc, mối quan hệ và môi trường sống của trẻ. Vì vậy, sẽ không bao giờ có một giải pháp hoàn hảo hay tức thời để chấm dứt bạo lực nếu chúng ta chỉ xử lí phần biểu hiện. Bạo lực không bắt đầu bằng cú đấm 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 24/12/2025 Ngày 23/12, Trường Tiểu học An Thới 1 có báo cáo gửi UBND đặc khu Phú Quốc và Sở GD&ĐT tỉnh An Giang liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội trước đó. Theo báo cáo, chiều 19/12, trong giờ học tại lớp 1/2 do cô T.T.T làm giáo viên chủ nhiệm, em T.T.K nhiều lần viết bài chưa đúng yêu cầu. Giáo viên đã đến gần, cầm tay học sinh để hướng dẫn sửa bài nhưng sau đó em K. vẫn tiếp tục viết sai. Do không kiềm chế được cảm xúc, cô T. đã véo tai học sinh. Thời điểm này, giáo viên không phát hiện việc em K. bị trầy xước, chảy máu sau khi véo tai nên tiếp tục hướng dẫn học sinh đến hết giờ học. Khi tan trường, phụ huynh phát hiện em K. có vết thương và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm. Ngay sau đó, cô T. đến nhà học sinh, trình bày lại sự việc, xin lỗi gia đình và học sinh, đồng thời bôi thuốc cho em K. Sự việc sau đó được phụ huynh phản ánh với lãnh đạo nhà trường. Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 1 đã trích xuất dữ liệu camera lớp học, làm việc với giáo viên liên quan để xác minh. NHẬT HUY Học sinh Hà Nội nhận được sự động viên của cha mẹ sau mỗi kì thi cam go ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Xác minh vụ học sinh tiểu học bị véo tai chảy máu Liên quan phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên có hành vi tác động đến học sinh lớp 1, Trường Tiểu học An Thới 1 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đã báo cáo UBND đặc khu và Sở GD&ĐT tỉnh, đồng thời trích xuất camera lớp học để xác minh, xử lý theo quy định. Hình ảnh học sinh lớp 1 bị cô giáo véo chảy máu tai

