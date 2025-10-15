Báo Tiền Phong số 357

SỰ TRANH CÃI TẠO THÀNH CƠN BÃO CẢM XÚC TRANG 12 TRANG 11 ASEAN tổ chức họp đặc biệt vì xung đột Thái Lan - Campuchia Bà Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù THỨ BA 23/12/2025 Số 357 TRANG 16 TRANG 8-9 TRANG 3 Việc ban hành bảng giá đất mới từ ngày 1/1/2026 góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản ẢNH: PV TRANG 4-5 Những ca khúc gây sốt mùa concert Cơ hội hay bài toán hóc búa? Rủi ro tín dụng chảy mạnh vào bất động sản Giá đất trồng cây lâu năm tăng nhẹ Bất động sản Cần Thơ sẽ lập mặt bằng giá mới? GIỚI THIỆU NHÂN SỰ TRUNG ƯƠNG LÀ NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT HỆ TRỌNG TRANG 2 TRANG 6 HÀ NỘI VÀ TPHCM CÓ SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU NHIỀU NHẤT GIÁ NHÀ, ĐẤT NĂM 2026: CHUYỆN HÔM NAY Đại hội XIV của Đảng được xác định là đại hội lịch sử, đánh dấu Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững trong nhiều năm để đạt hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra: năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao... XEM TIẾ P TRANG 3 Chọn mặt gửi vàng Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15, khóa XIII ẢNH: NHẬT MINH KHÓ GIẢMn VĂN KIÊN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH ĐƯỜNG SẮT:

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị. Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, hôm nay Ban Chấp hành Trung ương khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII - xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí đại biểu dự Hội nghị, xin gửi tới các đồng chí lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe và thành công. Thưa các đồng chí, Hội nghị Trung ương 15 tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là (1) Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, (2) Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, (3) Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác. Tài liệu Hội nghị các đồng chí đã nhận từ cuối tuần trước, tôi tin rằng các đồng chí đã nghiên cứu kỹ và sẵn sàng đóng góp ý kiến trong các ngày diễn ra Hội nghị. Để Hội nghị thành công, tôi có một số điểm gợi mở với các đồng chí. Thứ nhất: Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết), giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIV. Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị với tinh thần cách mạng của người đảng viên cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân, của Quốc gia, Dân tộc lên trên hết, trước hết đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương 1- khóa XIV quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định. Công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng. Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây. Thứ hai: Về Dự thảo các Văn kiện trình trình Đại hội XIV. Bộ Chính trị đã có tờ trình gửi các đồng chí về Dự thảo các văn kiện Trình Đại hội XIV. Toàn thể đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân đánh giá rất cao việc Trung ương quyết định tích hợp nội dung 3 văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Sau đóng góp tham gia của Đại hội đảng bộ các cấp, của các đồng chí tại Hội nghị Trung ương 14, đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia đóng góp tham gia vào Dự thảo các văn kiện (tiến hành từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/11/2025). Các tiểu ban Văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15. Đây thực sự là ý tưởng, cách làm cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng. Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của Nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ Đại hội trước. Các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của Nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Để văn kiện trở thành “ánh sáng soi đường”, “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Ban Chấp hành Trung ương đề nghị các đồng chí Trung ương, các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện. Từ kết quả công tác của nhiệm kỳ Đại hội XIII, từ thực tiễn công tác các đồng chí Trung ương đã và đang đảm nhiệm, Tôi đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV, nhất là Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thứ ba: Về công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức từ ngày 19/1/2026 tới ngày 25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, dự Đại hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Nội dung Văn kiện và công tác nhân sự tôi đã báo cáo ở trên. Công tác Tổ chức phục vụ Đại hội cũng cần được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng các quy định của Đảng. Vì vậy đề nghị các đồng chí nghiên cứu thật kỹ Báo cáo của các Tiểu ban và các nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị để góp ý, bổ sung những nội dung sao cho công tác này được chu đáo nhất, hoàn thiện nhất, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thưa các đồng chí, Với nội dung chương trình nêu trên, tôi đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 15 khóa XIII của Đảng. * Tít bài do Tiền Phong đặt Giới thiệu nhân sự Trung ương là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng (*) Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: NHẬT MINH

3 n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 THỜI SỰ Cụ thể, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182 đơn vị. Trong đó, thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 32. TPHCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 38. Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19. Thành phố Đà Nẵng có số đơn vị bầu cử là 5 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 14. Thành phố Cần Thơ có số đơn vị bầu cử là 6 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18. Thành phố Huế có số đơn vị bầu cử 4 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9. An Giang có số đại biểu Quốc hội được bầu là 21; Bắc Ninh có 16 đại biểu được bầu, Cà Mau có 13 đại biểu; Cao Bằng có 7 đại biểu; Đắk Lắk có 15; Điện Biên có 7; Đồng Nai có 18; Đồng Tháp có 18; Gia Lai có 16; Hà Tĩnh có 9; Hưng Yên có 16; Khánh Hòa có 12; Lai Châu có 7; Lạng Sơn có 7; Lào Cai có 10; Lâm Đồng có 17; Ninh Bình có 19; Nghệ An có 16; Phú Thọ có 17; Quảng Ninh có 9; Quảng Ngãi có 11; Quảng Trị có 10; Sơn La có 9; Tây Ninh có 15; Thái Nguyên có 10; Thanh Hóa có 17; Tuyên Quang có 10 và Vĩnh Long có 18. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Trước đó, ngày 10/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội khóa mới dự kiến có 500 đại biểu Quốc hội. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%) và đại biểu ở địa phương là 283 người (56,6%). Trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự kiến có khoảng 80 - 90 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng (chiếm 16-18%), trong đó có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại biểu là phụ nữ (tối thiểu 35%), người dân tộc thiểu số (tối thiểu 18%), người ngoài Đảng (5-10%), đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) khoảng 10%, và đại biểu tái cử chiếm khoảng 32%. Ngày bầu cử Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. LUÂN DŨNG Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố. Hà Nội và TPHCM tiếp tục là hai thành phố có số lượng đại biểu Quốc hội được bầu nhiều nhất. Ngày bầu cử Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Hà Nội và TPHCM có số đại biểu Quốc hội được bầu nhiều nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu Quốc hội CHUYỆN HÔM NAY Trong bối cảnh đó, công tác nhân sự để “gánh vác” nhiệm vụ nặng nề đặt ra trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, được nhân dân mong chờ và kỳ vọng. Để những mục tiêu lớn được Đại hội XIV thông qua không dừng lại ở tầm nhìn, mà được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, thì yếu tố mang tính quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ. Thực tiễn chứng minh: mọi việc to nhỏ, thực hiện tốt hay kém đều là do cán bộ tốt hay kém. Đường lối, chủ trương dù có đổi mới, chất lượng đến mấy cũng mới chỉ là tư duy, để tạo ra của cải vật chất, tạo ra sự phát triển thì năng lực thực thi, tinh thần dám nghĩ, dám làm, làm nhanh, làm hiệu quả, phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán bộ, trong đó người đứng đầu đóng vai trò then chốt. Thời gian qua, Đảng đã ban hành và triển khai quyết liệt đường lối đổi mới, mang tính đột phá như: sắp xếp lại giang sơn; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… Hàng loạt dự án, trong đó có những dự án hạ tầng chiến lược được khởi công, thể hiện quyết tâm đưa đất nước bứt phá, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Tuy nhiên, từ chủ trương đến hiện thực luôn có một khoảng cách. Khoảng cách ấy được lấp đầy hay không phụ thuộc rất lớn vào con người. Thực tế cho thấy, ở đâu, người đứng đầu quyết liệt, lăn xả với công việc, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết, trước hết, có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực “mở khóa” các điểm nghẽn, thì ở đó công việc chuyển động, nguồn lực được khơi thông, kinh tế - xã hội phát triển. Ngược lại, nơi nào cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, không gần dân, sát dân, không có năng lực tổ chức thực hiện thì nơi đó bộ máy trì trệ, nhiều vướng mắc, tốc độ phát triển chậm... Gần đây, với bộ máy mới, đội ngũ cán bộ mới, với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, chỉ trong vài tháng, những nút thắt bế tắc hàng chục năm tại Thủ đô đã được khơi thông, đem lại lợi ích to lớn cho người dân và thành phố. Điều này là minh chứng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trong kỷ nguyên mới, việc lựa chọn cán bộ, nhất là nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước là công việc hệ trọng, điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả. Trước công việc hệ trọng này, đòi hỏi mỗi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII phải lắng nghe dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích của Nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết khi xem xét lựa chọn nhân sự. Những người được “chọn mặt gửi vàng” phải thực sự là tinh hoa, có đủ “đức-sức-tài” gánh vác nhiệm vụ nặng nề của Đảng, của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. V.K Chọn mặt gửi vàng TIẾP THEO TRANG 1 Trung ương cho ý kiến về báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Sáng 22/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định. Theo Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 15, khoá XIII của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 22/12, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khoá XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. TRƯỜNG PHONG Giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Chủ tịch Petrovietnam Ngày 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Theo quyết định, ông Hùng được điều động về công tác tại Bộ Công Thương và được giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20/12. Ông Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, và là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn ngành dầu khí, ông có nhiều năm công tác, quản lý và điều hành tại Petrovietnam. Trước khi được giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Hùng từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Petrovietnam như: Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 4/2021. DƯƠNG HƯNG QUỐC HỘI KHÓA XVI:

4 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 GIÁ NHÀ, ĐẤT Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, vài năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, bình quân 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Tương tự, giá các loại hình khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... đều tăng theo các năm. Tại Hà Nội, quý III/2025, phân khúc chung cư dao động trung bình mỗi m2 khoảng 7080 triệu đồng, trong khi liền kề, biệt thự lên ngưỡng 100200 triệu đồng/m2. Tương tự ở TPHCM, giai đoạn 2018-2024, giá căn hộ tăng từ 35 triệu đồng lên hơn 91 triệu đồng/m2. Giải thích về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua, giá bất động sản, đặc biệt là giá nhà ở, đất ở tăng cao vượt khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Tình trạng giá bất động sản, nhà ở, đất ở tăng là do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Chi phí đầu tư của các dự án tăng do chi phí đầu vào đặc biệt là tiền sử dụng đất tăng; nguồn cung bất động sản, nhà ở còn hạn chế do các dự án triển khai chậm, gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn; cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa phù hợp, thiếu nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội để đáp ứng cho đối tượng thu nhập thấp. Hệ thống pháp luật liên quan mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, đặc biệt về lĩnh vực đất đai, đấu thầu... còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, chưa rõ ràng trong áp dụng thực hiện, dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiều dự án nhà ở, bất động sản còn chậm. Việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quy hoạch, đất đai, nhà ở, quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án... của các địa phương trong công tác chấp thuận chủ trương, triển khai các dự án nhà ở mới chưa đáp ứng yêu cầu xã hội; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc xác định giá đất của một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn hạn chế và Chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản năm 2026 tại nhiều nơi, nhất là các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM sẽ tiếp tục tăng. Nguyên nhân bởi giá đất, vật liệu, nhân công đầu vào đều tăng bất chấp nguồn cung cải thiện trong năm tới. Thị trường bất động sản năm 2026 vẫn tăng ở nhiều phân khúc ẢNH: NHƯ Ý Tín dụng chạy mảnh vào bất động sản Nghị quyết về một số cơ chế tháo gỡ khó khăn thực hiện Luật Đất đai mới được Quốc hội thông qua cho phép giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư. Cụ thể, người dân chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức chỉ phải nộp 30% phần chênh lệch giữa giá đất ở và nông nghiệp. Với phần vượt nhưng không quá một lần hạn mức, người dân sẽ nộp 50% chênh lệch. Nếu phần vượt trên một lần hạn mức, khoản phải nộp là toàn bộ chênh lệch giữa giá đất nông nghiệp và đất ở như hiện hành. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có tờ trình khẩn gửi UBND TPHCM về Nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn TPHCM, trong đó giá đất nông nghiệp đã giảm mạnh so với dự thảo lần trước. Theo dự thảo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trình hồi cuối tháng 11/2025, bảng giá đất trồng cây lâu năm tăng gần 78% so với giá cao nhất theo quyết định 79/2024 đang áp dụng. Tuy nhiên ở lần này, bảng giá đất trồng cây lâu năm chỉ tăng nhẹ so với giá đất trong quyết định 79/2024 và giảm hơn một nửa so với dự thảo lần trước. Trong đó, khu vực 1 cao nhất là 625.000 đồng/m2, thấp nhất là 400.000 đồng/m2. Khu vực 4 giá cao nhất là 320.000 đồng/m2 và thấp nhất là 205.000 đồng/m2. Đối với bảng giá đất đối với đất trồng cây hằng năm (gồm đất lúa và các loại cây hằng năm khác), dự thảo dự thảo lần này ở khu vực 1 giá cao nhất chỉ 500.000 đồng/m2, thấp nhất là 320.000 đồng/m2. Khu vực 4 giá cao nhất là 205.000 đồng/m2, thấp nhất là 164.000 đồng/m2. ĐỀ NGHỊ KHÔNG LẤY GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÂY DỰNG GIÁ ĐẤT TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM (IEEr) cho biết, liên quan tới việc dự thảo bảng giá đất mới tại TPHCM, viện đã có kiến nghị gửi UBND TPHCM về việc thành phố đang xây dựng bảng giá đất 2026 với ý kiến không dùng giá thị trường làm cơ sở tính toán. Theo kiến nghị từ Viện IEEr, hiện nay phương thức lấy giá thị trường rồi nhân thêm hệ số K, khiến giá đất vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vì vậy cần tính toán kỹ hơn, áp dụng cho tiêu chuẩn chung của TPHCM mới. Về phương án thuận lợi nhất cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt sau sáp nhập địa giới, IEEr cho rằng, cần công khai điều chỉnh giá đất (hệ số K) và quy trình tính toán rõ ràng, việc sáp nhập địa Giá đất trồng cây lâu năm tăng nhẹ Việc ban hành bảng giá đất mới từ ngày 1/1/2026 góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản Ở tờ trình mới nhất về Nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn TPHCM, bảng giá đất trồng cây lâu năm chỉ tăng nhẹ so với giá đất trong quyết định 79/2024 đang áp dụng. Bảng giá đất và cơ chế khu thương mại tự do sẽ được HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 26/12. Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98 và Luật Đất đai mới. Đáng chú ý nhất là tờ trình về xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là nội dung được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh Batdongsan.com. vn, nguyên nhân khiến giá chung cư sẽ tăng trong năm 2026 do nguồn cung chung cư cao cấp kéo mặt bằng giá tăng, nhu cầu ở thực tăng, giá đất và chi phí xây dựng tăng, nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu, xu hướng chuyển từ nhà riêng sang chung cư... TPHCM: Khó giảm

5 n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 KINH TẾ NĂM 2026 Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản năm nay, đến ngày 31/8, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 4,1 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,823 triệu tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo thị trường nhà ở đang có dấu hiệu "bong bóng" khi tín dụng vào bất động sản liên tục tăng nóng. Nguồn cung dự án tăng nhưng giá ngày càng đắt đỏ vượt khả năng chi trả phần đông người dân, kéo hàng tồn kho cũng tăng mạnh. Ông dẫn lại số liệu của cơ quan quản lý tiền tệ, tính tới cuối tháng 10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 15% so với cuối năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng đến cuối năm nay dự kiến lên mức 1920%, cao nhất nhiều năm trở lại đây. Trong đó tín dụng bất động sản chiếm gần 24% tổng dư nợ nền kinh tế. Riêng cho vay kinh doanh địa ốc tăng gần 24%, gấp đôi đà tăng vay tiêu dùng. Chuyên gia này cho biết các ngân hàng đang tìm cách huy động nhiều vốn hơn trước áp lực nhu cầu vay tăng cao mùa cuối năm. Cụ thể, lãi suất tại kỳ hạn qua đêm đã tăng vọt lên 7%/năm. Lãi suất huy động từ các nhà băng tăng mạnh cũng khiến chi phí vốn cho người dân gia tăng, gồm cả lãi vay mua nhà. Ông Hiếu cho rằng ngân hàng cũng có vai trò khi giá nhà đất tăng vọt. Ông kiến nghị "siết tín dụng cho vay bất động sản để giảm tỷ lệ trong tổng dư nợ xuống dưới 20%". Cùng đó, Ngân hàng Nhà Nước cần hỗ trợ các nhà băng để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, góp phần phục hồi kinh tế. Ông Hiếu đề nghị các ngân hàng cần có những chính sách thực sự hỗ trợ cá nhân mua nhà để ở, còn mua đầu tư, kinh doanh cần áp tiêu chí khác nhau. Với các khoản vay tín dụng phát triển dự án của doanh nghiệp, các nhà băng cần siết chặt tiêu chí về hệ số an toàn vốn để đảm bảo an toàn cho cả thị trường. Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản EZ Việt Nam nhấn mạnh rằng năm 2026, thị trường bất động sản sẽ chịu tác động rất mạnh từ chính sách, đặc biệt là chính sách tiền tệ và lãi suất. “Hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang bơm tiền rất mạnh ra nền kinh tế. Nếu dòng tiền không hấp thụ hết vào sản xuất - kinh doanh, nó sẽ quay trở lại bất động sản, coi đây là kênh trú ẩn”, ông Toản phân tích. Theo ông Toản, điều này tiềm ẩn nguy cơ “méo mó tài sản”, đẩy giá bất động sản lên cao không phản ánh đúng giá trị thực. “Nếu tín dụng bất động sản không được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ hình thành bong bóng là rất lớn, và khi bong bóng vỡ thì hệ lụy cho nền kinh tế sẽ khó lường”, ông Toản cảnh báo. N.MAI Rủi ro tín dụng chảy mạnh vào bất động sản Lãi suất cho vay mua nhà đang tăng trong khi tín dụng chảy mạnh vào bất động sản. Chuyên gia cảnh báo rủi ro, thậm chí cần siết tín dụng bất động sản để hạ nhiệt giá nhà. chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa thực hiện tốt việc quy hoạch quỹ đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để có quỹ đất sạch, giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời, nhiều dự án bất động sản, nhà ở gặp vướng mắc về mặt pháp lý, chậm triển khai, bị đình trệ, trong khi nguồn lực đã đầu tư là rất lớn, gây lãng phí về đất đai và nguồn vốn, làm gia tăng khó khăn và chi phí, từ đó, tăng giá bán sản phẩm. Cơ cấu sản phẩm bất động sản, nhà ở chưa phù hợp với nhu cầu thực tế. Nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, đặc biệt là nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Ngoài ra, giá bất động sản, nhà ở tăng còn ảnh hưởng do một số doanh nghiệp chủ đầu tư, nhà đầu tư, cá nhân môi giới có hành vi găm hàng, nâng giá, đầu cơ, nhiễu loạn thông tin thị trường. GIÁ KHÓ GIẢM BẤT CHẤP NGUỒN CUNG TĂNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản EZ Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn đặc biệt, khi nguồn cung có khả năng tăng mạnh nhờ hàng loạt nghị quyết của Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan. Theo ông Toản, thời gian qua, nhiều quy định pháp lý đã được tháo gỡ đáng kể, đặc biệt đối với các dự án nhà ở xã hội và những dự án nhà ở thương mại gặp vướng mắc pháp lý. “Nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án, cùng với các cơ chế mới cho nhà ở xã hội, đang tạo điều kiện thông thoáng hơn rất nhiều cho thị trường”, ông Toản nhận định. Với bối cảnh đó, nguồn cung bất động sản trong giai đoạn tới, đặc biệt từ nay đến năm 2026, được dự báo sẽ tăng mạnh. “Cuối năm 2026 có thể xem là “điểm rơi” của thị trường - thời điểm mà nguồn cung đạt mức cao nhất”, ông Toản nói. Bất chấp nguồn cung tăng nhưng giá nhà ở thương mại vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí xây dựng và tiền sử dụng đất. Năm 2026, việc điều chỉnh bảng giá đất mới sẽ là yếu tố rất đáng chú ý. “Hiện nay hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) ở các địa phương chưa rõ ràng, nên chưa thể xác định chính xác mức tăng chi phí. Nhưng nếu chi phí đất tăng mạnh, giá nhà khó có thể giảm sâu, thậm chí còn chịu áp lực tăng trở lại”, ông Toản cảnh báo. Theo Tổng Giám đốc EZ Việt Nam, một rủi ro lớn của thị trường là tính chu kỳ. Nếu chi phí tăng cao, hiệu quả đầu tư giảm trong khi thị trường tiêu thụ khó khăn, nhiều nhà đầu tư có thể dừng triển khai dự án. Khi đó, nguồn cung lại suy giảm, dẫn tới thiếu hụt và giá tăng trở lại. “Đây là vòng lặp rất nguy hiểm nếu không có chính sách điều tiết ổn định và nhất quán”, ông Toản nói. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh Batdongsan.com.vn, cho rằng chung cư và nhà ở riêng lẻ tiếp tục là hai phân khúc có nhiều triển vọng trong 6 tháng đầu năm 2026. NGỌC MAI giới TPHCM về bản chất đòi hỏi một hệ thống giá đất và phương thức tính. Tương tự, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết, khi bảng giá đất mới tiệm cận hơn với giá thị trường, cơ quan quản lý kỳ vọng giảm được tình trạng “hai giá”. Tuy nhiên, với người dân, sự thay đổi quá nhanh có thể khiến thủ tục cấp sổ, chuyển nhượng, bồi thường hay thừa kế gặp trở ngại. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) đánh giá, việc ban hành bảng giá đất mới từ ngày 1/1/2026 góp phần minh bạch hóa thị trường và thu hẹp khoảng cách giữa giá đất theo Nhà nước và giá thị trường. Tuy nhiên, mức tăng “sốc” tại nhiều khu vực đang tạo ra những rủi ro đáng lưu ý cho doanh nghiệp, người dân và cả hoạt động tín dụng của ngân hàng. “Các chủ đầu tư có xu hướng điều chỉnh giá bán ở mức cao hơn, phát triển sản phẩm cao cấp để duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh quỹ đất khan hiếm. Mặt bằng giá chung trên thị trường sẽ tiếp tục tăng, gây áp lực lên khả năng tiếp cận nhà ở của người dân”, đại diện VARS IRE nói. DUY QUANG Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp & Môi trường) cho biết, theo Luật Đất đai 2024, các địa phương phải ban hành giá đất để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đến thời điểm hiện tại đã có một số địa phương công bố bảng giá đất để áp dụng năm 2026. Trong quy định xây dựng bảng giá đất có một tiêu chí rất quan trọng là phải phù hợp với thị trường, không thể thị trường rất cao mà địa phương đánh tụt giá đất xuống được, ngoài ra còn nhiều tiêu chí khác nữa. Bảng giá đất này áp dụng cho rất nhiều nội dung, trong đó phải đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vì vậy khi ban hành, các địa phương cũng rất cân nhắc, đánh giá đa chiều... PHAN THIÊN Bất động sản Cần Thơ sẽ lập mặt bằng giá mới? Bảng giá đất mới được dự báo sẽ giúp tăng thu ngân sách, nhưng thị trường bất động sản Cần Thơ sẽ khó sôi động khi nhiều dự án còn vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ. Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ đề xuất bảng giá đất trên địa bàn dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bảng giá đất mới được xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường, các yếu tố sau khi Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Theo đó, Sở này đề xuất tăng giá đất ở từ 20 - 40% so với bảng giá năm 2024 tại các phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Trung Nhứt, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Tân Lộc. Sau khi tăng, giá đất cao nhất trên địa bàn Cần Thơ sẽ hơn 177 triệu đồng/m2, tăng hơn 29 triệu đồng so với giá đất cũ. Tiếp đến, khu vực phường Cái Khế có giá cao nhất 114 triệu đồng/m2, tăng 19 triệu đồng/m2 so với giá cũ. Phường Tân An giá đất cao nhất hơn 59 triệu đồng/m2 (tăng 14 triệu đồng)… Một số xã phường khác có mức tăng giá đất từ 5-10% so với giá hiện hành. Đối với nhóm đất nông nghiệp, khu vực các phường trung tâm cũng được đề xuất tăng giá từ 20-40% (chủ yếu các phường thuộc Cần Thơ cũ), một số khu vực tăng từ 10-20% (khu vực các phường thuộc Hậu Giang, Sóc Trăng cũ), tại các xã còn lại tăng 5-10%. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một công ty địa ốc lớn ở Cần Thơ cho rằng, nếu bảng giá đất mới như dự thảo được thông qua, chắc chắn bất động sản khu vực trung tâm Cần Thơ sẽ lập mặt bằng giá mới. BỐN VIỆT Cần Thơ dự kiến sẽ điều chỉnh bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026, thay cho bảng giá đất hiện hành áp dụng từ năm 2024 tới nay, với đề xuất nhóm đất ở tăng từ 20 - 40% so với giá hiện hành. Giá đất tại Vĩnh Long cao nhất gần 44 triệu đồng/m2 Ngày 22/12, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là bảng giá đất lần đầu của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất với tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Trong đó mức giá đất cao nhất thuộc khu vực trung tâm tỉnh Trà Vinh cũ, với mức 43,8 triệu đồng/m2 tại phường Trà Vinh; khu vực Bến Tre cũ, mức giá cao nhất hơn 41 triệu đồng/m2. Còn tại khu vực trung tâm tỉnh Vĩnh Long hiện nay, mức giá cao nhất 33,6 triệu đồng/m2… CẢNH KỲ Giá đất tại Cần Thơ có thể thiết lập mặt bằng giá mới

NÓNG NHU CẦU NHÂN LỰC Mục tiêu chung đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 của Chính phủ giai đoạn 2025-2030 cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung cho đường sắt tốc độ cao, điện khí hóa và đô thị. Mục tiêu giai đoạn 2031 - 2035 cần đào tạo ít nhất 70.000 nhân lực, nâng cao nguồn chất lượng cao. Định hướng đến năm 2045, tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực cho triển khai dự án và vận hành hệ thống đường sắt; hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ đường sắt hiện đại mang tầm khu vực. Thực tế cho thấy, nhu cầu đào tạo về công nghệ đường sắt hiện đại, đường sắt tốc độ cao đang tăng mạnh. Trong đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam yêu cầu nguồn nhân lực lớn và đa dạng để đảm bảo thành công. Nhưng nhu cầu nguồn nhân lực chưa được nghiên cứu một cách kĩ lưỡng, dẫn đến nguồn cung ứng kĩ sư, nhà thầu xây dựng cho đường sắt đô thị tại TPHCM và Hà Nội dù đang có dự án xây dựng đều thiếu và yếu. Hiện hầu hết các kĩ sư thuộc các chuyên ngành gần làm việc cho các tuyến này đang vừa làm vừa tự học. HỆ SINH THÁI ĐÀO TẠO MỎNG Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, hệ thống đào tạo nền tảng trong lĩnh vực đường sắt đã bước đầu hình thành tại Việt Nam với sự hiện diện của các cơ sở đào tạo truyền thống như Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải và các trường cao đẳng chuyên ngành đường sắt có mạng lưới phân hiệu trải rộng. Ông Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT khẳng định, hệ thống đào tạo nhân lực đường sắt tại Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế cần được khắc phục. Trước hết, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt đối với các lĩnh vực chuyên sâu như đường sắt tốc độ cao, điện khí hóa, tín hiệu tự động và điều khiển tập trung. Số lượng giảng viên trình độ sau ĐH trong ngành đường sắt còn rất ít, quy mô đào tạo nhỏ và chưa có sự phát triển đáng kể trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo hiện nay chưa theo kịp tiêu chuẩn quốc tế và vẫn thiếu một bộ chuẩn chương trình thống nhất ở tầm quốc gia, khiến chất lượng đào tạo giữa các cơ sở chưa đồng đều. Cơ sở vật chất và hệ thống thí nghiệm mô phỏng chưa đáp ứng yêu cầu của đào tạo hiện đại. Hầu như chưa có phòng thí nghiệm được trang bị để mô phỏng vận hành tàu điện, hệ thống tín hiệu, điều khiển, hay mô phỏng bảo trì thông minh. Việc tiếp cận và thử nghiệm công nghệ mới gặp nhiều khó khăn do thiếu hạ tầng nghiên cứu chuyên dụng. Trong quá trình triển khai các dự án thực tế, Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào chuyên gia nước ngoài; điển hình là các dự án đang triển khai tại Hà Nội và TPHCM phần lớn do chuyên gia Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp và Đức đảm nhiệm trong giai đoạn đầu. Kĩ sư Việt Nam chủ yếu học hỏi thông qua quá trình thực hành trực tiếp, chưa được chuẩn bị bởi một hệ thống đào tạo bài bản ngay từ đầu. Một điểm yếu quan trọng khác là chưa hình thành được hệ sinh thái kết nối giữa đào tạo - nghiên cứu-doanh nghiệp và cơ quan quản lí. Liên kết giữa trường ĐH, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đơn vị vận hành đường sắt còn lỏng lẻo; các công trình nghiên cứu khoa học về đường sắt còn ít và chưa có nhiều sản phẩm được ứng dụng hoặc thương mại hóa. “Đây là những hạn chế cần được giải quyết nếu Việt Nam muốn chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành đường sắt trong giai đoạn tới”, ông Huấn nói. Ông Huấn cho biết, đào tạo nhân lực đường sắt tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn cần được giải quyết một cách có hệ thống. Đầu tiên, công nghệ đường sắt hiện đại thay đổi rất nhanh, đặc biệt ở các lĩnh vực như tàu tự hành, bảo trì dự đoán bằng trí tuệ nhân tạo, tín hiệu số hóa hay điện khí hóa toàn tuyến. Điều này đòi hỏi chương trình đào tạo phải liên tục cập nhật và yêu cầu khoản đầu tư lớn cho thiết bị, mô phỏng và thí nghiệm. Thách thức tiếp theo là sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài vẫn còn phổ biến. Việc vận hành các dự án tàu điện tại Hà Nội và TPHCM, và trong tương lai là đường sắt tốc độ cao, có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, tiêu chuẩn kĩ thuật và nhân lực quốc tế nếu Việt Nam không sớm tự chủ về chuyên môn và năng lực đào tạo. Bên cạnh đó, ngành đường sắt hiện chưa thật sự hấp dẫn đối với người học; thu nhập chưa thực sự cạnh tranh và hình ảnh nghề nghiệp chưa được quảng bá hiệu quả khiến nhiều học sinh giỏi có xu hướng lựa chọn các lĩnh vực như công nghệ thông tin, hàng không hoặc xây dựng dân dụng - cầu đường bộ. Đứng ở góc độ đào tạo, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Phó trưởng khoa Công trình Giao thông Vận tải, Trường ĐH Giao thông Vận tải chia sẻ, điểm yếu của cơ sở đào tạo hiện nay là thiếu nhân lực, giảng viên chất lượng cao, chương trình đào tạo thiếu chuẩn, chưa có hệ sinh thái về đường sắt. Ông Huấn cho biết, để đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành đường sắt, Bộ GD&ĐT đã xây dựng bộ tiêu chuẩn tiêu chí để lựa chọn cơ sở đào tạo tham gia đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2023, định hướng đến năm 2045. Trong đó có tiêu chí năng lực đội ngũ, chuẩn đào tạo, chuẩn tuyển sinh, chuẩn chuyển giao công nghệ… PGS.TS Tạ Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, các ngành đào tạo của nhà trường tuy không liên quan trực tiếp đến ngành đường sắt nhưng có đào tạo các ngành liên quan đến kinh tế gia tăng đường sắt như logistics, ga cảng, doanh thu vận chuyển quốc gia, vận chuyển hành khách… Chính kinh tế trong giao thông, đặc biệt ở các cảng rất mạnh, tạo nên các trung tâm kết nối có thể nộp thuế cho nhà nước lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Vì vậy, nếu Bộ GD&ĐT đưa ra bộ tiêu chí chỉ khu biệt về đường sắt sẽ tự chính chúng ta tạo ra hạn chế. Vì vậy, cần mở rộng để có thể hình thành được hệ sinh thái đào tạo phục vụ nhân lực ngành đường sắt. NGHIÊM HUÊ Ngành đường sắt trong tương lai sẽ cần số lượng lớn nhân sự có trình độ cao, có khả năng làm chủ công nghệ số... Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các cơ sở giáo dục đào tạo. Thống kê của Bộ GD&ĐT, cần tối thiểu 105.000 nhân lực (2025 - 2035), tập trung vào các chuyên ngành đường sắt tốc độ cao, điện khí hóa, đô thị. Cơ hội hay bài toán hóc búa? 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 23/12/2025 Ngày 22/12, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ NN&MT tổ chức hội nghị công bố và trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam” đợt đầu tiên cho 7 doanh nghiệp đủ điều kiện. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 châu Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản, với kim ngạch năm 2025 dự kiến đạt khoảng 18 tỷ USD. Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, dù đạt được những thành tựu ấn tượng về quy mô thị trường, sản phẩm gỗ Việt Nam trong nhiều năm vẫn thiếu một “chứng minh thư” mang tầm quốc gia để thống nhất nhận diện, bảo vệ uy tín và gia tăng giá trị trên thị trường toàn cầu. Nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam” ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống đó, đồng thời tạo ra một công cụ pháp lý quan trọng để góp phần bảo đảm chất lượng và uy tín ngành gỗ. Khác với logo thương mại thông thường, nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam” do cơ quan quản lý Nhà nước nắm giữ, chỉ cấp quyền sử dụng có điều kiện và gắn chặt với hệ thống tiêu chí, quy trình giám sát nghiêm ngặt. Ba trụ cột của nhãn hiệu gồm: bảo đảm nguồn gốc gỗ hợp pháp theo quy định trong nước và quốc tế; đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và kinh doanh. Theo lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nhãn hiệu chứng nhận là “bệ phóng” để ngành gỗ chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang tăng trưởng theo giá trị. Khi cùng đứng dưới mái nhà chung “Gỗ Việt Nam”, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đầu tư vào chế biến sâu, thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường dài hạn. Ở góc độ quản lý sở hữu trí tuệ, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, ngành gỗ là lĩnh vực nhạy cảm, chỉ cần một số vi phạm về môi trường, trách nhiệm xã hội hoặc pháp luật cũng có thể gây tổn hại đến uy tín của toàn ngành. Vì vậy, việc xây dựng và vận hành nhãn hiệu chứng nhận với tiêu chí chặt chẽ là cần thiết để bảo vệ lợi ích chung. THÁI AN Sinh viên chuyên ngành Đường sắt và Metro tham quan học tập tại tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ẢNH: UTT Cam kết 3 trụ cột cho phát triển bền vững ngành gỗ Việc công bố nhãn hiệu chứng nhận “Vietnam Wood” (Gỗ Việt Nam) không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành gỗ, mà còn khẳng định rõ ràng cam kết của Việt Nam đối với thị trường quốc tế trên ba trụ cột cốt lõi: nguồn gốc gỗ hợp pháp, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm môi trường-xã hội. ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH ĐƯỜNG SẮT:

