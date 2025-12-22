Báo Tiền Phong số 356

THỨ HAI 22/12/2025 Số 356 TRANG 15 TRANG 11 TRANG 6 TRANG 7 TRANG 8-9 TRANG 3 TRUNG TÂM TÀI CHÍNH - "BỆ PHÓNG" VƯƠN TẦM KHU VỰC, THẾ GIỚI Sôi động, ấm áp chia sẻ giọt hồng Kiểm định không phải là "chiếc phao" để tăng học phí Chủ động từ chữa bệnh sang phòng bệnh TRANG 4-5 QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH TRANG 2-3 Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Quân đội Nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ẢNH: QĐND Bộ đội hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Cúc ở xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Lí do phim Việt chưa lọt Oscar BÁO INDONESIA CA NGỢI VIỆT NAM THỐNG TRỊ BÓNG ĐÁ KHU VỰC HLV Kim Sang-sik tiết lộ bí quyết giành cú ăn ba "VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA" giúp dân vùng lũ dựng nhà Chiến dịch hiện hữu trên từng nền nhà mới Khẩn trương giúp dân ổn định cuộc sống Các chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân tham gia hỗ trợ người dân Gia Lai xây dựng nhà ở

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ (Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh) Trải qua hơn tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội Nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cách đây 81 năm, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ “quần nâu áo vải”- tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội được khẳng định trong “Chánh cương vắn tắt” năm 1930 với tư tưởng chiến lược phải “tổ chức ra quân đội công nông”, coi việc xây dựng Lực lượng vũ trang là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm mang tính nền tảng này là bước khởi đầu tạo nên mô hình quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với đường lối quân sự nhất quán, Đảng đã xây dựng Lực lượng vũ trang từ những tổ chức tự vệ công nông ban đầu, từng bước phát triển thành những đội du kích, tự vệ chiến đấu và đến tháng 12/1944 là sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, thông qua chi bộ đảng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ một cách tuyệt đối, trực tiếp. Chính tổ chức Đảng trong quân đội đã tạo nên sự thống nhất cao độ về ý chí, kỷ luật và sức chiến đấu, giúp quân đội ta giành chiến thắng ngay từ những trận đầu, mở ra truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng”. Sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục thể hiện rõ trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lực lượng vũ trang cách mạng giữ vai trò xung kích, phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng nổi dậy giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội thể hiện tập trung ở đường lối “kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính”. Nhờ đó, quân đội ta từ một lực lượng còn non trẻ đã phát triển thành đội quân chủ lực có tổ chức và nghệ thuật tác chiến ngày càng hoàn thiện làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sự lãnh đạo của Đảng càng thể hiện mạnh mẽ hơn. Đảng chủ trương kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao; chỉ đạo xây dựng Lực lượng vũ trang ba thứ quân; phát triển thế trận chiến tranh nhân dân. Quân đội mở những chiến dịch chiến lược mang tính quyết định, đặc biệt là tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, viết nên trang sử hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta chiến đấu giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Lào bảo vệ thành quả cách mạng, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước đã khẳng định ý chí kiên cường của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, minh chứng cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết quân - dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của quân đội. Thắng lợi đó không chỉ góp phần tạo ra môi trường hòa bình ổn định phát triển trong nước mà còn góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, quân đội tiếp tục khẳng định vai trò là đội quân chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân hoàn thành xuất sắc cả ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội luôn chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo dựng thế phòng thủ chủ động, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác đối ngoại quốc phòng được tăng cường, đóng góp tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quân đội luôn gương mẫu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào thắng lợi công cuộc đổi mới. Toàn quân làm tốt “nhiệm vụ chiến đấu thời bình”, phát huy vai trò nòng cốt trong giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân đã tô thắm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen tác động toàn diện đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ở trong nước, thế và lực của đất nước ta sau gần 40 năm đổi mới đã lớn mạnh không ngừng, song sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đứng trước yêu cầu mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cao hơn, chủ động hơn, mạnh mẽ hơn. Để tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò của Quân đội trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt sau đây: Một là, kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là vấn đề sống còn, quyết định bản chất và sức mạnh của quân đội ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội cũng là điều kiện tiên quyết. Phải giữ vững bản chất cách mạng, kiên định chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Đảng bộ Quân đội phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; trước hết là Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nắm chắc, dự báo Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội Nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Quân đội Nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ẢNH: QĐND n TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

3 n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025 THỜI SỰ CƠ HỘI “CÓ MỘT KHÔNG HAI” Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một thế giới vận động không ngừng với những biến chuyển sâu sắc, mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, “gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến”. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đặt bước chân đầu tiên cho trung tâm tài chính quốc tế; nhưng cũng xác định rõ con đường phía trước còn rất dài và nhiều chông gai, khó khăn, thách thức phải vượt qua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân”, Thủ tướng bày tỏ. Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trong bối cảnh dịch chuyển mạnh mẽ địa kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn biến “nguy thành cơ”, nền kinh tế duy trì ổn định và phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao. Thế giới đang trải qua những cơn gió ngược, nhiều nơi đối mặt với xung đột, chia rẽ, đứt gãy chuỗi cung ứng. Thủ tướng Chính phủ cho hay, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội “có một không hai” để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu; trong đó sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực. “Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu”, Thủ tướng nêu rõ. XÓA BỎ HOÀN TOÀN TƯ DUY “XIN - CHO, QUYỀN ANH, QUYỀN TÔI” Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 8 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Đây là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội. Thủ tướng nêu rõ, TPHCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp. Trong khi đó, TP. Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính, quản lý gia sản và tài chính xanh. Đây sẽ là “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính tương lai. Để Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND TPHCM, Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chuyển hẳn từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phục vụ; xóa bỏ hoàn toàn tư duy xin - cho, quyền anh, quyền tôi, không biết vẫn quản, không quản được thì cấm. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực. “Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ”, Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ, trung tâm tài chính này chính là “bệ phóng” để vươn tầm khu vực và ra thế giới. LUÂN DŨNG Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Trung tâm tài chính này chính là “bệ phóng” để vươn tầm khu vực và ra thế giới. Trung tâm tài chính - "bệ phóng" vươn tầm khu vực, thế giới Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, sáng 21/12 ẢNH: TTXVN đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời phải làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước, quân đội phải là một trong những lực lượng nòng cốt tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước nắm bắt thời cơ, đẩy lùi thách thức; phải thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; trong đó thực hiện tốt đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, trong tổng thể đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đồng thời tăng cường đóng góp trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đây là nhân tố quyết định để giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và bảo đảm cho quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng bộ Quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về xây dựng Đảng; gắn Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 847-NQ/ QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh, trước hết về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhất là ở cơ sở. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, dân chủ, kỷ luật cao; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nói không đi đôi với làm, những biểu hiện xa rời nhân dân, làm tổn hại uy tín Đảng, quân đội. Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội và hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Trước hết, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới. Kịp thời kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng đồng bộ với điều chỉnh tổ chức quân đội. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy hiệu quả tự phê bình và phê bình; đánh giá tổ chức đảng, đảng viên thực chất, đúng chuẩn mực. Đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác Đảng, công tác chính trị phải thật sự là trung tâm gắn kết, dẫn dắt, lan tỏa trong toàn quân. Các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị cần bám sát tình hình, cụ thể hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch phù hợp. Phải chủ động nắm chắc, dự báo đúng tư tưởng bộ đội, kịp thời định hướng, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ, dân vận, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát, tạo nên sức mạnh tổng hợp từ mỗi cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chính trị đủ tầm, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu mới. Bốn là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với các chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nhất là trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ xây và chống. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao “sức đề kháng”, “khả năng miễn dịch” về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin xấu, độc. Phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bám sát nhiệm vụ cách mạng của quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Tự hào với truyền thống vẻ vang 81 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng Quân đội ta tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc. n

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025 KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI “ĐƯỢC CÁC CHÚ BỘ ĐỘI XUỐNG PHỤ GIÚP, TÔI MỪNG LẮM” Căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) bị lũ cuốn sập hoàn toàn trong trận ngập lịch sử vừa qua (tháng 11/2025). Chồng bà Hồng vừa qua đời chưa được bao lâu, để lại mình bà xoay xở giữa cảnh hoang tàn. “Bữa đó mưa lớn cùng với nước dâng cao, căn nhà trụ không nổi nên đổ sập. May mắn có Nhà nước hỗ trợ cho 60 triệu đồng, rồi các nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi vay mượn thêm nữa để gắng dựng lại cái nhà cho có nơi che nắng che mưa. Mấy ngày nay được các chú bộ đội xuống phụ giúp, tôi mừng lắm. Chứ thật lòng, chồng vừa mất, trong nhà chẳng còn ai để đỡ đần”, bà Hồng xúc động nói. Trong gian bếp chắp vá, phần duy nhất còn trụ lại của căn nhà sau trận thiên tai lịch sử, bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể, trước bão, bà được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán. Sáng hôm sau bà trở về, căn nhà đã bị xiêu vẹo. Chưa kịp khắc phục thì lũ bất ngờ ập đến, khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn. “Nhà có hai mẹ con mà tôi thì đau ốm liên miên, chẳng làm nổi gì. May có mấy chú bộ đội tới hỗ trợ kịp thời, chứ thật tình tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, tôi mừng lắm, nhưng cũng phải vay mượn thêm khắp nơi. Giờ cứ ghi nợ đó, dựng được cái nhà cho ổn định rồi tính tiếp. Nếu không có các chú bộ đội giúp, chắc tiền thuê người phụ, tiền thợ mẹ con tôi chẳng kham nổi”, bà Cúc xúc động nói. Mấy ngày nay bà Đoàn Thị Lan (64 tuổi, xã Tuy Phước Bắc), nấu cơm cho các cán bộ, chiến sĩ đang giúp gia đình bà Cúc dựng lại nhà. “Thấy mấy chú bộ đội về tận nơi giúp dân, ai cũng thương lắm. Vừa tội chị Sáu (bà Cúc - PV), rồi thấy các chú bộ đội làm việc vất vả nên tôi cố gắng san sẻ chút công việc, hỗ trợ nấu bữa cơm cho anh em có sức làm tiếp”, bà Lan nói. KHÔNG GÂY PHIỀN HÀ, KHÓ KHĂN THÊM CHO NHÂN DÂN Trong căn nhà xây dựng dở dang của hộ ông Nguyễn Đãi (xã Tuy Phước Đông), hình ảnh những người lính áo xanh miệt mài trộn vữa, bưng gạch, dựng tường đã trở nên quen thuộc với bà con trong vùng. Tranh thủ phút nghỉ tay uống ngụm nước, Trung úy Mai Hải Đăng, cán bộ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), chia sẻ, anh vốn quen tay với nghề thợ điện, nhưng những ngày này lại trở thành thợ xây bất đắc dĩ. Anh cũng như nhiều đồng đội tự học hỏi nghề xây, nhanh chóng thạo việc với hy vọng góp sức dựng lại mái nhà cho người dân sau trận lũ. Theo Trung úy Đăng, những ngày đầu tham gia xây dựng, anh và đồng đội có phần bỡ ngỡ. Tuy nhiên, may mắn chủ nhà là thợ xây lành nghề, trực tiếp hướng dẫn từng công đoạn, giúp tổ công tác nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp nhịp nhàng hơn. Để hoàn thiện nhanh nhất có thể, các cán bộ, chiến sĩ đã ăn ở ngay tại gian nhà phía sau còn sót lại của gia đình ông Đãi. Mỗi ngày, Trung úy Đăng và đồng đội dậy từ tinh mơ, người chuẩn bị công việc cho ngày mới, người được phân công đi chợ mua đồ ăn sáng và thực phẩm cho cả ngày. Sau bữa sáng, cả tổ ngồi lại bàn bạc công việc, tính toán tiến độ, đúng 7 giờ là đồng loạt vào việc. “Khi nhận nhiệm vụ, ai cũng cảm thấy rất tự hào”, Trung úy Đăng nói. Cũng theo Trung úy Đăng, sự động viên, sẻ chia chân tình của bà con xung quanh chính là nguồn động lực lớn để cả tổ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hoàn thành căn nhà đúng tiến độ. “Chúng tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể, để gia đình ông Đãi sớm có chỗ ở ổn định, kịp đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà mới”, Trung úy Đăng nói. Có mặt tại xã Tuy Phước Đông từ những ngày đầu triển khai hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa sau bão lũ, Trung sĩ Đoàn Mạnh Sơn (Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân) nhận thấy việc trực tiếp tham gia xây dựng lại nhà cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là niềm tự hào của người lính trong thời bình. “Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để bà con sớm có chỗ ở ổn định. Người dân ở đây tình cảm lắm, nhiều khi còn mời anh em sang ăn cơm, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Những sự ấm áp ấy khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, Trung sĩ Sơn nói. Ở vùng từng là “tâm lũ” của Gia Lai, những ngày này, nhịp sống dường như gắn chặt với tiếng cuốc xẻng, tiếng trộn vữa và bước chân hối hả của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội. Họ dãi nắng dầm mưa, chạy đua với thời gian để sớm dựng lại mái ấm cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai. “Vượt nắng, thắng mưa" giúp dân vùng lũ Bộ đội hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Cúc ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Các chiến sĩ thuộc Vùng 3 Hải quân tham gia hỗ trợ người dân Gia Lai xây dựng nhà ở ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH BÀ CON MONG MỎI CÓ NHÀ TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN Toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến xây mới 23 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng. Hiện cả 23 căn đã được khởi công, đạt 100%. Với 668 căn nhà hư hỏng nhẹ, nhờ sự chung tay của Quân đội, Công an, các nhà hảo tâm và cộng đồng, công tác khắc phục đã hoàn tất 100%. Riêng 82 căn nhà hư hỏng nặng phải sửa chữa lớn, đến nay có 33 căn đã hoàn thành, 49 căn còn lại đang được thi công khẩn trương ngày đêm, với quyết tâm không để bất kỳ hộ dân nào bị bỏ lại phía sau. Trước đó, cuối tháng 10 và 11/2025, những trận mưa lũ lịch sử trút xuống các xã D’ran, KaĐô,… Nước lũ dâng trong đêm, cuốn theo đất đá, san phẳng hàng chục căn nhà. Hàng nghìn hộ dân phải tháo chạy trong hoảng loạn, nhiều gia đình gần như trắng tay sau vài giờ. Theo thống kê của UBND xã D’ran, riêng đợt lũ cuối tháng 11 đã làm 17 căn nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng trăm căn khác bị ngập sâu. Gần 500ha hoa màu bị vùi lấp, tổng thiệt hại ước tính hơn 430 tỷ đồng. Gia đình ông Trần Văn Phú (thôn Quảng Lạc, xã D’ran) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất của xã. Căn nhà cấp 4 cùng 1,5ha hoa màu bị dòng lũ quật đổ, cuốn trôi. “Khi nước vừa rút, lãnh đạo xã đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ 40 triệu đồng. Trong hoạn nạn mới thấy hết sự quan tâm của chính quyền”, ông Phú nói. Căn nhà của bà Đặng Thị Bé (thôn Đường Mới, xã D’ran) cũng bị lũ cuốn, đổ sập. “Tôi cứ nghĩ chẳng thể nào dựng lại được trong thời gian ngắn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, các chú bộ đội Quân khu 7 đến giúp xây lại căn nhà cho gia đình. Thấy các chú làm quần quật từ sáng đến chiều, nắng mưa không quản, tôi rất xúc động và biết ơn. Nhờ các chú, gia đình tôi sắp có lại mái nhà để yên tâm sống tiếp những ngày tới”, bà Bé xúc động nói. Ông Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy xã D’ran cho biết, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là người dân sớm có nhà mới trước Tết Nguyên đán. Sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, tỉnh và các lực lượng khiến bà con rất phấn khởi. Có nhà rồi, người dân mới ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. HỖ TRỢ BÀ CON TỪ VIỆC NHỎ NHẤT Ngay sau khi lũ rút, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai đồng loạt. Những ngày đầu tháng 12, các khu vực thiệt hại nặng bỗng trở nên rộn ràng. Ở xã Quảng Lập, ba căn nhà đầu tiên được Công an tỉnh Lâm Đồng khởi công ngay khi hoàn tất rà soát. Còn tại thôn Lạc Thiện (xã D’ran), bốn nền nhà nhanh chóng được dựng móng. Một điểm mới của chiến dịch là mô hình hỗ trợ theo cụm địa bàn. Mỗi xã bị thiệt hại được giao cho một đơn vị thuộc Bộ Công an phụ trách trọn gói từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giúp rút ngắn thời gian và tránh thủ tục rườm rà. Những ngày này tại xã D’ran, Chiến dịch hiện hữu trên từng nền nhà mới Bộ đội xây nhà giúp dân ở Lâm Đồng ẢNH: T.L Những ngày giữa tháng 12, khi bùn đất đã khô dần trên các triền đồi, vùng lũ Lâm Đồng khoác lên mình nhịp sống mới: Tiếng cuốc xẻng, máy trộn bê tông vang lên thay cho tiếng nước lũ gầm rú. “Chiến dịch Quang Trung” hiện hữu trên từng nền nhà mới. Nhà của ông Mai Ngọc Hiệp (ở xã D’ran) bị sập hoàn toàn. Ông không giấu được xúc động khi căn nhà mới đang thành hình hài: “Nhà tôi bị sập hoàn toàn, cuộc sống vốn khó khăn lại càng chồng chất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình tôi có cơ hội làm lại từ đầu”.

5 n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025 XÃ HỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2025) dựng nhà Sau trận lũ lịch sử quét qua “rốn lũ” xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), làng xóm nơi đây chỉ còn lại những mái nhà xiêu vẹo, bùn đất phủ kín, cảnh tượng tan hoang bao trùm khắp nơi. Giữa khung cảnh đổ nát ấy là những ánh mắt thất thần, những khuôn mặt bất lực đứng lặng nhìn tài sản tích góp cả một đời bị dòng nước dữ cuốn trôi. Căn nhà đã gắn bó với ông Trần Văn Khánh (SN 1949, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) gần trọn đời người cũng không thoát khỏi cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Chỉ trong chớp mắt, ngôi nhà bị lũ đánh sập hoàn toàn. Đôi mắt đỏ hoe, ông Khánh nghẹn ngào kể: “Mưa bão quá dữ dội, lũ ập đến quá nhanh khiến bà con không ai kịp trở tay. Già trẻ, lớn bé trong làng phải dắt díu nhau tìm đường thoát thân để giữ lấy mạng sống. Tài sản làm lụng cả một đời coi như mất trắng…”. Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Ngọc Trí (SN 1979, khu phố Trung Hòa, xã Sơn Hòa) bị lũ cuốn đổ sập. Nhiều tài sản trong nhà anh bị cuốn theo dòng nước. Giờ anh Trí ngước nhìn ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, không giấu được xúc động: “Bao năm vất vả, chưa bao giờ tôi dám nghĩ có ngày được đứng trước một ngôi nhà vững chãi như thế này. Với gia đình tôi, đây không chỉ là mái nhà mới, mà còn là nơi gửi gắm hy vọng, sự bình yên sau những ngày giông bão”. Dọc theo những con đường làng, bất kể nắng gắt hay mưa xối xả, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội luôn hiện hữu ở khắp các ngõ hẻm. Ngay cả những đoạn đường lầy lội, cây cối ngổn ngang chắn lối, những người lính không quản bùn nước, lặng lẽ khơi thông từng lối đi, giúp bà con đi lại an toàn. Thượng tá Võ Đức Cương - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cho biết, sau mưa lũ, đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tức tốc di chuyển đến xã Hoà Thịnh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Đơn vị đã dựng bốn nhà bạt cứu sinh cho người dân sinh hoạt tạm thời, có chỗ ăn ngủ để đảm bảo sức khỏe. Chia sẻ với Tiền Phong, Thượng úy Lê Văn Đủ - Trợ lý Công tác Quần chúng, Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cho biết, mặc dù thời gian triển khai “Chiến dịch Quang Trung” ngắn ngủi, điều kiện thời tiết thay đổi khó lường, nguyên vật liệu khan hiếm nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã không một phút chần chừ, khẩn trương khắc phục mọi khó khăn, giúp bà con dựng lại mái ấm. HỒ NAM Khẩn trương giúp dân ổn định cuộc sống Bất kể nắng mưa, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, không ngại gian khó hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao ẢNH: H.N Những người lính Cụ Hồ đã có mặt tại vùng rốn lũ tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng kê từng cột nhà, gắn lại từng tấm tôn, dựng lại từng bức tường giúp dân sớm ổn định cuộc sống. Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại tỉnh Gia Lai lực lượng quân đội đảm nhận hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thành lập 20 đội thợ. Mỗi đội có từ 10-15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các đội thợ xây phải quyết tâm thực hiện với tinh thần thần tốc, nhanh chóng, vượt qua mọi khó khăn thử thách về điều kiện địa hình, thời tiết; thực hiện đúng phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, tận dụng tối đa mọi vật chất phương tiện trong biên chế để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất; không gây phiền hà, khó khăn thêm cho bà con nhân dân. TRƯƠNG ĐỊNH các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên cùng người dân làm việc quần quật từ sáng đến tối. Không chỉ dựng nhà, các lực lượng còn hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Những vườn rau bị bùn phủ kín được dọn lại, giàn trồng bị gãy được dựng lên. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (Đại đội 16, Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn 25, Quân khu 7) chia sẻ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ vào việc ngay từ sớm, làm khẩn trương nhưng chắc chắn, đặt an toàn và kỷ luật lên hàng đầu. Từng viên gạch được lựa chọn kỹ, dây xây căng chuẩn, cột trụ bê tông thi công đúng thiết kế, bảo đảm mỗi căn nhà dựng lên vững chãi, bền đẹp cho người dân. Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang vào cuộc quyết liệt, làm nhanh nhất có thể để giúp dân. Lực lượng vũ trang sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ bà con từ việc nhỏ nhất. Theo kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng, hộ có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 120 triệu đồng để xây mới; nhà hư hỏng được hỗ trợ 20-40 triệu đồng sửa chữa. Mục tiêu là hoàn thành sửa chữa trước 20/12 và bàn giao nhà mới trước Tết Nguyên đán. THÁI LÂM Thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân Phát biểu tại lễ ra quân hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão, lũ (ngày 1/12), Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân. Đồng thời là nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đại tá Vinh yêu cầu, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về tổ chức lực lượng hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị sập đổ sau bão lũ. Trong đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình có nhà bị sập để xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện giúp người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chính ủy Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, nhấn mạnh: “Việc tham gia giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà sau bão, lũ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của tuổi trẻ Trung đoàn”. Bàn giao căn nhà đầu tiên Ngày 21/12, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức lễ bàn giao căn nhà mới cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan (ở xã Quảng Lập) - hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Căn nhà được khởi công từ ngày 2/12. Sau 18 ngày thi công khẩn trương, liên tục, công trình đã hoàn thành và được bàn giao để gia đình đưa vào sử dụng. Xúc động trong ngày nhận nhà mới, chị Lan gửi lời cảm ơn tới Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng tham gia chiến dịch đã kịp thời hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai. Theo thống kê của địa phương, toàn xã có hơn 5.400 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 32 căn sập hoàn toàn và khoảng 5.400 căn bị tốc mái. Trên con đường dẫn vào các thôn Giang Bắc, Xuân Mỹ (xã Tuy Phước Bắc), dấu tích của “thiên tai kép” vẫn hiện hữu, bùn đất chưa được dọn sạch sẽ. Đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Võ Thị Kỵ (70 tuổi, thôn Giang Bắc). Thời điểm bão lũ ập đến, căn nhà của bà Kỵ gắn bó hơn 30 năm bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Gia đình bà chủ yếu sống nhờ nửa sào rau, bão lũ đã phá hủy hoàn toàn. Các con đều lập nghiệp xa nhà, cuộc sống còn nhiều vất vả. Với sự hỗ trợ của Nhà nước trong Chiến dịch Quang Trung, cùng sự giúp sức của lực lượng bộ đội, căn nhà mới của bà Kỵ đang dần được hoàn thiện. “Được bộ đội giúp dựng lại nhà, rồi hôm nay lại được báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn đến thăm, tặng quà, tôi mừng lắm”, bà Kỵ xúc động nói. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc); gia đình bà Nguyễn Thị Lành (84 tuổi, thôn Xuân Mỹ). Đây là 2 gia đình cũng đã bị đợt mưa lũ vừa qua cuốn sập ngôi nhà đang ở, thiệt hại nhiều tài sản khác. Nhận những phần quà nghĩa tình, bà Lành, bà Cúc gửi lời cảm ơn tới báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm đã kịp thời sẻ chia với người dân trong lúc khó khăn. Tại các điểm đến, đại diện báo Tiền Phong, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ, đã trao các phần quà cho các gia đình và có lời động viên người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thay mặt địa phương, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Gia Lai và các nhà hảo tâm. “Những phần quà này là nguồn động viên rất lớn, giúp người dân có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ”, bà Thảo nói. TRƯƠNG ĐỊNH - TIỀN LÊ Tiền Phong trao quà cho dân vùng lũ Đại diện báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Gia Lai trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Võ Thị Kỵ (70 tuổi, thôn Giang Bắc) Ngày 21/12, báo Tiền Phong phối hợp Tỉnh Đoàn Gia Lai, UBND xã Tuy Phước Bắc tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau đợt bão lũ vừa qua. Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, việc phối hợp giữa báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn nhằm kịp thời hỗ trợ bà con vùng bão lũ, đảm bảo nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh. “Qua hoạt động này, bà con cảm nhận rõ sự sẻ chia của xã hội; đồng thời tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh nhà cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng”, anh Hiệp nhấn mạnh.

“CHIẾC PHAO” ĐỂ TĂNG HỌC PHÍ Nghị định 238/2025 của Chính phủ quy định rõ nguyên tắc xác định học phí cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương, cơ sở giáo dục ĐH được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kĩ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai, giải trình với người học và xã hội. Đây được xem là “phao” để các trường tăng học phí. Từ năm 2023, các chuyên gia đã cảnh báo tình trạng, khi trường ĐH được tự quyết học phí nếu kiểm định chương trình đào tạo, sẽ tạo nên làn sóng đua nhau thực hiện kiểm định. Trên thực tế, có nhiều trường đã tăng học phí rất cao; có những trường không mở ngành học chuẩn (ngành học đại trà) nhưng lại mở ngành chất lượng cao. Nhiều trường có những ngành học tăng học phí từ khoảng 20, 30 triệu đồng lên 60 triệu đồng. Gọi là chất lượng cao nhưng có điểm đầu vào thấp hơn chất lượng bình thường, chỉ tăng thêm một số môn học, sau khi kiểm định xong thì tăng học phí. GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, đang có các hiểu sai đối với kiểm định. Đầu tiên, quan niệm cho rằng, kiểm định chất lượng là thanh tra nhằm phát hiện vi phạm. Nhưng thực tế, kiểm định nhằm đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn và thúc đẩy cải tiến. Hai cơ chế khác nhau về mục đích, quy trình và chuẩn đánh giá. Vì hiểu sai nên trường lo bị bắt lỗi, dẫn tới giấu hoặc sửa minh chứng, đối phó, làm đẹp hồ sơ thay vì cải tiến thực chất. “Tôi vẫn ví kiểm định chất lượng ở Việt Nam như con hổ không răng, vì những vết cắn không đau, chỉ khiến người ta buồn buồn. Bộ GD&ĐT mới có quyền dừng chương trình đào tạo. Các tổ chức kiểm định chỉ khuyến cáo”, ông Thanh nói. Thứ hai, về kiểm định để xếp hạng, theo ông Quý Thanh, kiểm định chỉ xác định theo thang định tính 7 mức hoặc chỉ đạt/chưa đạt chuẩn, không so sánh trường với trường, không tạo bảng thứ hạng. Vì vậy, sau khi đạt kiểm định, nhiều trường tự tuyên bố “top đầu Việt Nam vì đã được kiểm định” là cách diễn giải sai. Tiếp đến, quan niệm kiểm định quốc tế tốt hơn kiểm định trong nước. Nhưng về bản chất, quốc tế chỉ phạm vi hoạt động, không phải mức độ cao hơn. Mỗi hệ thống kiểm định có chuẩn và tiếp cận khác nhau, không thể so cao thấp. THẤT BẠI TRONG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG GS Nguyễn Quý Thanh cũng chỉ ra hệ quả của việc hiểu sai bao gồm tư duy đối phó, hình thức hóa. Nhà trường chỉ tập trung vào việc thu thập hồ sơ, minh chứng và làm đẹp báo cáo tại thời điểm kiểm định, không thực sự cải tiến chất lượng hoạt động cốt lõi, gây lãng phí thời gian và nguồn lực. Chi phí lớn đổ vào các hoạt động mang tính bề mặt (in ấn, hồ sơ, sửa chữa nhỏ lẻ gấp rút) thay vì đầu tư vào chất lượng lâu dài (đào tạo giảng viên, nghiên cứu khoa học), làm tăng gánh nặng tài chính không cần thiết. Việc kiểm định chất lượng được coi là áp lực, gây lo lắng và phản kháng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, làm xói mòn văn hóa chất lượng nội bộ. Điều lo lắng nhất của ông Thanh khi đánh giá sai lệch kết quả. Nếu các tiêu chí kiểm định chất lượng quá tập trung vào số liệu đầu vào (ví dụ: số bài báo, số giờ giảng) mà bỏ qua chất lượng thực tế của hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, có thể dẫn đến sai lệch mục tiêu học thuật. Sau khi đạt chứng nhận, nhà trường có thể nảy sinh tâm lí hoàn thành nhiệm vụ, dừng lại việc đảm bảo chất lượng liên tục cho đến đợt kiểm định tiếp theo. Đây là thất bại lớn nhất của quản trị chất lượng. Ông Thanh cho biết, một hệ quả nữa là dữ liệu giả mạo hoặc sai. Vì áp lực kiểm định, có thể xảy ra trường hợp các đơn vị báo cáo dữ liệu bị làm đẹp hoặc không phản ánh đúng thực tế, dẫn đến ban lãnh đạo ra quyết định sai lầm vì dựa trên thông tin không chính xác. Ban lãnh đạo không thể chuyển các khuyến nghị này thành các mục tiêu chiến lược cụ thể và kế hoạch hành động khả thi, dẫn đến sự trì hoãn và mơ hồ trong công tác cải tổ. Nhà trường có thể bị buộc phải ưu tiên các dự án quá tốn kém, không thực tế hoặc không mang lại giá trị gia tăng cốt lõi (ví dụ, tập trung xây dựng cơ sở vật chất không cần thiết) trong khi lơ là đầu tư vào con người và công nghệ. Những hiểu sai đồng thời tác động tới đoàn đánh giá khi đưa ra quyết định sai lệch. Nếu khuyến nghị dựa trên sự hiểu sai lệch về dữ liệu nội bộ (do đoàn đánh giá thiếu chuyên môn), ban lãnh đạo có thể bị định hướng sai trong việc sửa chữa vấn đề. Ví dụ, tập trung thay đổi chương trình đào tạo trong khi vấn đề thực sự nằm ở quản lý giảng viên. TS Nguyễn Thị Kim Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT nhìn nhận, việc xây dựng cơ chế bảo đảm chất lượng bên trong là yếu tố quan trọng, nhưng kiểm định chất lượng giáo dục sẽ giúp các chương trình đào tạo nhận được đánh giá khách quan từ bên ngoài, nhận được các kinh nghiệm tư vấn từ các chuyên gia đã tích lũy và cập nhật nhiều kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu để ngày càng hoàn thiện. Từ đó, nhà trường không chỉ cung cấp cho người học chương trình đào tạo trên cơ sở những gì nhà trường có mà còn cung cấp những gì thị trường lao động cần, đáp ứng xu hướng phát triển… Quan trọng nhất là xây dựng văn hóa chất lượng, liên tục cải tiến trong tất cả các hoạt động. NGHIÊM HUÊ Mục đích của kiểm định chất lượng để nâng cao chất lượng, nhưng nhiều trường lại xem như “chiếc phao” để tăng học phí. Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ học lí thuyết ẢNH: HOA BAN Theo Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT, đến ngày 30/11, cả nước có trên 2.200 chương trình đào tạo đại học được kiểm định đạt tiêu chuẩn trong nước; 721 chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn nước ngoài. Kiểm định không phải là “chiếc phao” để tăng học phí Một trẻ “cõng” 8 chương trình liên kết 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 22/12/2025 Anh Trần Văn Hoàn, có 3 con đều theo học tại các trường mầm non, tiểu học công lập ở quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội, cho biết, dù được miễn học phí nhưng đều đặn mỗi tháng gia đình phải đóng các khoản gần chục triệu đồng. Trong đó, trường mầm non thu nhiều nhất, có tháng lên gần 4 triệu đồng. Theo phiếu thu anh Hoàn cung cấp, một tháng con gái đang học đến 8 dịch vụ câu lạc bộ liên kết ngay trong trường học. Cụ thể: tiếng Anh tăng cường 600 nghìn đồng; tiếng Anh cơ bản 500 nghìn đồng, CLB Gymkid 360 nghìn đồng, CLB Steam 280 nghìn đồng, CLB kỹ năng sống 180 nghìn đồng, CLB múa 180 nghìn đồng, CLB Mỹ thuật sáng tạo 180 nghìn đồng, CLB vẽ 180 nghìn đồng. Ngoài những khoản thu học CLB, gia đình sẽ phải nộp tiền ăn, chăm sóc bán trú, nước uống, hỗ trợ ăn sáng. Tổng các khoản thu trong 1 tháng đối với trẻ mầm non này là gần 4 triệu đồng. Theo anh Hoàn, đối với các chương trình học liên kết, gia đình tự nguyện đăng ký cho con, cô giáo không ép buộc. Tuy nhiên, khi nhà trường triển khai nhiều chương trình liên kết cùng lúc, xếp lịch học xen giữa chương trình chính khóa nên nếu các bạn kéo nhau đi học, con không đăng ký sẽ phải lủi thủi chơi trong lớp một mình. Chưa kể, khi các bạn học liên kết về, tay cầm theo sản phẩm được làm hoặc biết nhảy múa trong khi con mình không được học sẽ rất tủi thân nên bắt buộc bố mẹ phải cố gắng hết sức để cho con học tất cả các môn yêu thích. Ngoài con học mầm non, anh Hoàn cũng có con học ở bậc tiểu học. Dù được miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn nhưng tháng nào gia đình cũng phải đóng hơn 2 triệu đồng trong đó khoản cao nhất là tiếng Anh liên kết có giá hơn 1 triệu đồng/tháng. Con tan học sớm khi bố mẹ chưa thể đón nên trong tuần, gia đình đăng ký thêm các CLB như: tiếng Anh Robotics, phát triển tư duy, học kỹ năng sống và giáo dục STEM. Ngày 16/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi UBND tất cả các xã, phường, trường công lập trực thuộc trên địa bàn báo cáo, rà soát tình hình thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong nhà trường. Các phường, xã đã yêu cầu trường học từ cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT báo cáo các nội dung tổ chức dạy học liên kết. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường đánh giá tình hình thực hiện dạy học liên kết đồng thời có đề xuất, kiến nghị phương án triển khai trong thời gian tới. “Trong đó làm rõ việc cần thiết hoặc không cần thiết việc tổ chức thực hiện các dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong nhà trường”, văn bản của Sở này yêu cầu. HÀ LINH Phụ huynh cho biết, con học trường công lập được miễn học phí nhưng tháng nào cũng phải đóng tiền triệu. Thậm chí, chương trình liên kết len lỏi vào cả trường mầm non khiến trẻ phải chạy “sô” ngay trong giờ học chính khóa. Trẻ mầm non học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

