Báo Tiền Phong số 354-355

CỦA U22 VIỆT NAM NGOẠN MỤC Số 354-355 | 20-21/12/2025 Trang 2 Trang 4 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Là con số 34 tỉnh thành cả nước hiện nay. Lịch sử gần 200 năm qua chưa có khi nào số địa phương lại được rút gọn đến vậy. Hôm qua 19/12, tại Khánh Hòa diễn ra hội thảo du lịch với chủ đề biến du lịch thành cực tăng trưởng để thúc đẩy các trụ cột kinh tế đạt đến một tầm vóc mới. CHUYỆN CUỐI TUẦN Du lịch thời34 Xem tiếp trang 5 PHÍA SAU CHIẾN THẮNG CỦA DU LỊCH VIỆT NAM KHÁNH HÒA LÀ CỬA NGÕ QUỐC TẾ Ngày 19/12, tại Khánh Hòa, Báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế”, thu hút đông đảo chuyên gia, nhà quản lý với những tham luận tâm huyết nhằm giúp du lịch địa phương cất cánh. KHÔNG ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC “VÙNG TRŨNG” DƯ LUẬN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Trang 20

20-21/12/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0908988666 (Nguyễn Hằng) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, P. Hai Bà Trưng và D29 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH Sáng 19/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. LÀM LÀNH MẠNH HÓA MẠNG XÃ HỘI Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư nhìn nhận, trong năm qua, các mặt công tác ngành tuyên giáo và dân vận đã thể hiện sự đổi mới rõ nét trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa tuyên truyền và vận động. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên giáo và dân vận, nhấn mạnh rằng, Ban Tuyên giáo và Dân vận “gương mẫu, đi đầu” trong việc này. “Chúng ta chỉ thành công khi thực hiện tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ. Không còn con đường nào khác, tất cả các con đường khác đều là lạc hậu. Chúng ta muốn phát triển, muốn đạt được thành tựu chỉ có con đường này”, Tổng Bí thư nói. Phân tích thêm, Tổng Bí thư cho rằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng là đáp ứng yêu cầu của người đọc, người nghe. Nếu không có chuyển đổi số, bạn đọc sẽ “buộc phải đi xem trên các nền tảng khác”, dẫn tới tình trạng “mất vị trí, mất quyền điều hành, mất trận địa, mất vai trò”. Tổng Bí thư nêu, có 2 băn khoăn, đề nghị tổ chức hội thảo để trao đổi, làm rõ. Đầu tiên, là làm sao cán bộ tuyên giáo dân vận toàn quốc nắm được yêu cầu, hiểu công việc để triển khai. Tổng Bí thư cho rằng, giữa kế hoạch và hành động thực tiễn vẫn còn khoảng cách xa, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải rất hiểu, nắm vững yêu cầu mới có thể triển khai thành công. Nếu cán bộ không hiểu sẽ không triển khai được. Đây là yêu cầu rất cấp bách. Phân tích thêm vấn đề này, theo Tổng Bí thư, phải “định danh để xác định trách nhiệm”. Trên mạng xã hội, hiện nay vẫn có tình trạng nặc danh, không rõ chủ thể, nên có điều kiện để tung tin vô trách nhiệm. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đấu tranh, làm sao giảm được cái ảo, cái giả trên mạng. “Mình xem cái gì, mình phát ngôn cái gì phải có trách nhiệm, không được vô trách nhiệm”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư cho rằng, việc áp dụng khoa học công nghệ trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội vừa qua đã giúp Đảng lắng nghe được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn. Các hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết cũng được tổ chức theo hình thức đối thoại, thảo luận, trao đổi hai chiều, đăng tải tất cả trên nền tảng thông tin kỹ thuật, giúp cho những chủ trương đường lối quyết sách của Đảng gần gũi, đi vào cuộc sống nhanh chóng hơn, sâu hơn, sinh động hơn, thuyết phục hơn, lành mạnh hơn, an toàn hơn, văn minh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn. BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG LÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG CÒN CỦA ĐẢNG Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường” của ngành tuyên giáo và dân vận. Lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp, mỗi người góp công sức của mình để tuyên truyền, động viên, thuyết phục, từ đó tạo sự đồng thuận, lan toả rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp quần chúng nhân dân “hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ” đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đầu tiên, cần tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là “hồn cốt” của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Tổng Bí thư nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng, phát triển sáng tạo trong dòng chảy thời đại để tư tưởng mãi là ngọn cờ dẫn dắt đất nước ta đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa. “Các đồng chí cần coi đây là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên và lâu dài”, Tổng Bí thư nêu. Theo Tổng Bí thư, vừa qua, trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận kỹ lưỡng, xem xét toàn diện và thống nhất sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ban hành vào Quý II/2026 hai văn bản quan trọng, đó là “Quy định công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và “Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan mật thiết đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Với phương châm “tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất”. Do vậy, chúng ta phải duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phải xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá. n THEO TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM, NGÀNH TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN PHẢI BÁM SÁT THỰC TIỄN, “BẮT ĐÚNG MẠCH NGUỒN, THẤU TỪNG NHỊP ĐẬP” CỦA ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI. CÔNG TÁC NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC, NHẠY BÉN, KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG, BẤT NGỜ, GIẢI QUYẾT KỊP THỜI NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC NGAY TỪ KHI MỚI PHÁT SINH, KHÔNG ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC “VÙNG TRŨNG” DƯ LUẬN. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: Đ.T.Đ Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên giáo và dân vận, nhấn mạnh rằng, Ban Tuyên giáo và Dân vận “gương mẫu, đi đầu” trong việc này. Không để hình thành các “vùng trũng” dư luận TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

Ngày 19/12, trên cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm: Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội). Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Chính phủ kiên định quan điểm lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực từ khu vực tư nhân, cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại. Đây được xác định là một trong ba đột phá chiến lược, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. “Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm, trong đó, 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng. Đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những “điểm nhất”: Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); Nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); Có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng)”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Thủ tướng khẳng định, những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ” của con người và dân tộc Việt Nam. Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần “đã nói là làm” của Chính phủ, đồng thời thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của Nhân dân. Mọi công trình đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, đội ngũ kỹ sư, công nhân trên các công trường - những “chiến sĩ” trên mặt trận không có tiếng súng nhưng đòi hỏi tinh thần chiến đấu, vượt khó phi thường. Với phương châm “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, những giọt mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt đã kết tinh thành những công trình mang ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ sáu bài học kinh nghiệm lớn, đồng thời nhấn mạnh: trong năm 2026 và những năm tiếp theo, để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược. Thủ tướng chỉ đạo 5 “đảm bảo” các công trình, dự án lớn trên cả nước. Cụ thể, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, phương thức triển khai phù hợp thông lệ quốc tế, tăng cường hợp tác trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; Bảo đảm đầy đủ nguồn lực, chủ động nguồn cung vật liệu, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình; Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư kịp thời, ổn định đời sống Nhân dân, nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; Bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, không để xảy ra đội vốn, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; Bảo đảm đầu tư đi đôi với hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. n THEO THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH, MỌI CÔNG TRÌNH ĐỀU HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU CUỐI CÙNG LÀ PHỤC VỤ NHÂN DÂN, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU. 20-21/12/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 NGỌC MAI - ĐỨC NGUYỄN Phát biểu tại điểm cầu Trung tâm đô thị thể thao Olympic, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tư nhân. Dự án sau khi hoàn thành sẽ hình thành quần thể đô thị - thể thao quy mô lớn, phục vụ đăng cai các sự kiện thể thao cấp khu vực và quốc tế, đồng thời tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cho khu vực phía Nam Hà Nội. Mọi công trình đều hướng tới phục vụ Nhân dân Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công Dự án Cảng HKQT Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/ QH13 ngày 25/6/2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/ năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm được chia làm 3 giai đoạn. Theo ACV, giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng với 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F - cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Dự án không chỉ đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là biểu tượng hiện thực cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự án là dấu mốc chứng minh năng lực tự chủ của chủ đầu tư cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông, sân bay có quy mô lớn hàng đầu thế giới có tiêu chuẩn sân bay xanh, thông minh với chất lượng dịch vụ 5 sao. Phát biểu tại Lễ khánh thành Cảng HKQT Long Thành, ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV - cho biết trong quá trình triển khai, dự án bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc thi công trên công trường cũng như huy động chuyên gia, kỹ sư, đặc biệt là chuyên gia, tư vấn quốc tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án, cùng với đó là tiến độ bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Chính chủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, đến nay, Dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư không chỉ đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất, mà còn đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tiến độ so với hợp đồng. Hiện tại, công trình nhà ga hành khách đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị chuẩn bị cho khai thác thương mại nửa đầu năm 2026. Các công trình hạ tầng giao thông nội cảng, cảnh quan… đã cơ bản hoàn thành, các hệ thống cấp điện đã hoạt động. Công trình giao thông kết nối đã hoàn thành đảm bảo đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026. Các công trình phụ trợ còn lại như nhà ga hàng hóa, đường cất hạ cánh số 2 đã cơ bản hoàn thành phần nền xây dựng đảm bảo tiến độ khai thác nửa đầu năm 2026. Các công trình khu bay: Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, trang thiết bị, đèn hiệu đã hoàn thành và khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 ngày 15/12. Lúc 8h20 cùng ngày, chiếc máy bay thân rộng Boeing 787 của Vietnam Airlines, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, chở Đoàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đáp xuống sân bay Long Thành. Tiếp theo là 2 máy bay của hãng Bamboo Airways và Vietjet Air sử dụng máy bay thân hẹp A320/ A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h sáng, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật đến sân bay Long Thành. Đây là 3 chuyến bay đầu tiên, đánh dấu cột mốc khai trương sân bay lớn nhất Việt Nam. n Khánh thành sân bay hiện đại nhất Việt Nam THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: NGÀY 19/12, TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV) TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ KHAI TRƯƠNG CHUYẾN BAY ĐẦU TIÊN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ (HKQT) LONG THÀNH. ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN HÒA BÌNH CÙNG LÃNH ĐẠO CÁC BỘ, NGÀNH VÀ LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN DỰ. MẠNH THẮNG - DUY ANH - PHẠM DUY Máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines chở Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đáp xuống sân bay Long Thành ẢNH: DUY ANH

www.tienphong.vn CỰC TĂNG TRƯỞNG DU LỊCH QUỐC GIA Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa: Khánh Hòa từ lâu đã được biết đến là trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu cả nước, sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan đặc sắc, khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái biển đa dạng cùng bề dày di sản văn hóa. Việc tỉnh Khánh Hòa mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận không chỉ mở rộng địa giới hành chính, quy mô kinh tế - xã hội, mà còn tạo ra một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội mới. Các mối liên kết vùng, liên kết ngành và liên kết khu vực được mở rộng, góp phần gia tăng dư địa và động lực phát triển, đặc biệt cho ngành du lịch. Ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức hội thảo cho biết: Tháng 7 vừa qua, Báo Tiền Phong đã phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công Hội thảo “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn khát vọng thành phố trực thuộc Trung ương” với nhiều dấu ấn sâu sắc. Bởi vậy, hội thảo hôm nay chính là bước đi tiếp theo, đi sâu làm rõ và cụ thể hóa nhận thức đó trong bối cảnh phát triển mới của Khánh Hòa. Với vai trò là cơ quan báo chí uy tín, có bề dày lịch sử hơn 72 năm đồng hành với sự phát triển của đất nước và các địa phương, từng tham gia tổ chức nhiều diễn đàn nhằm kiến tạo chính sách và tầm nhìn phát triển, Báo Tiền Phong kỳ vọng hội thảo hôm nay sẽ không chỉ dừng ở việc trao đổi, nhận định mà thực sự trở thành diễn đàn đối thoại thẳng thắn, khoa học và thực chất. Qua đó góp phần đề xuất những giải pháp khả thi để du lịch Khánh Hòa thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần. Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nói rằng, Khánh Hòa được đánh giá là địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng du lịch quốc gia. Thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã được khẳng định vững chắc trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, với hệ sinh thái tài nguyên thiên nhiên - văn hóa phong phú, hạ tầng du lịch phát triển, khả năng kết nối vùng thuận lợi và vai trò đầu tàu của khu vực Nam Trung Bộ. Khánh Hòa giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, vừa là trung tâm du lịch biển đảo, vừa là động lực tăng trưởng mới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước. Với vị trí địa lý chiến lược nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, tiếp giáp tuyến hàng hải quốc tế và có khả năng kết nối thuận lợi bằng đường không, đường biển và đường bộ, Khánh Hòa được xem là “cửa ngõ giao thương quốc tế” của du lịch Việt Nam. Kiến nghị Khánh Hòa cần chủ động đề xuất các mô hình thí điểm, từ quản lý không gian vịnh, phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các dịch vụ du lịch chuyên biệt. Tập trung phát triển ba khu vực chiến lược là Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong, tận dụng lợi thế về hạ tầng, tài nguyên biển đảo và thương hiệu quốc tế, hướng tới xây dựng Khánh Hòa trở thành Trung tâm du lịch biển đảo quốc tế. Phát triển trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực du lịch có chất lượng và chất lượng cao; đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng du lịch của vùng Nam Trung Bộ và cả nước; đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với thị trường khách quốc tế và các nhà đầu tư chiến lược. ĐỊNH VỊ LẠI HÌNH ẢNH KHÁNH HÒA TRÊN BẢN ĐỒ DU LỊCH THẾ GIỚI Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: Để Khánh Hòa thực sự trở thành trung tâm du lịch biển, đảo của khu vực, cần định vị lại hình ảnh điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới cả về quy mô, chất lượng, tầm vóc và thương hiệu. Khánh Hòa cần triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trước mắt tập trung vào 3 giải pháp then chốt. Thứ nhất, giải pháp về quy hoạch và hạ tầng. Quy hoạch du lịch phải được xác định rõ, gắn với cơ cấu lại thị trường và phân khu chức năng, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư lớn cũng như nguồn lực từ Trung ương và địa phương cho hạ tầng nền tảng. Trọng tâm là nâng cấp sân bay quốc tế Cam Ranh, hướng tới hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay Cam Lâm có tầm vóc quốc tế; đồng thời đầu tư bến cảng du thuyền đẳng cấp, nhà ga hiện đại và hệ thống cao tốc kết nối đồng bộ. Thứ hai, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế của 4 vịnh chủ đạo, theo hướng liên kết bổ trợ, không trùng lặp, hình thành chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng du lịch hoàn chỉnh. Các sản phẩm cần có tính sáng tạo cao, đa dạng trải nghiệm theo mùa, theo thời gian ngày – đêm, gắn với lễ hội, sự kiện, nhằm khắc phục tính mùa vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Thứ ba, xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu. Trên cơ sở hệ sản phẩm đặc thù của các vịnh, Khánh Hòa cần xây dựng thông điệp truyền thông có tầm vóc quốc tế. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ đồng hành với tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả xúc tiến, đổi mới cách tiếp cận thị trường và định vị thương hiệu du lịch với các thông điệp như: “Khánh Hòa - thiên đường biển của châu Á”, “Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế - du lịch xanh”, hay “Thành phố nghỉ dưỡng biển, lễ hội, sự kiện và sáng tạo”. "Tôi tin tưởng rằng, thông qua hội thảo hôm nay cùng với sáng kiến của báo Tiền Phong và những ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, sẽ tạo ra nhiều gợi mở quan trọng cho cộng đồng nhà đầu tư. Khi dòng vốn được thu hút đúng hướng, phát triển du lịch đến đâu thì chính Khánh Hòa sẽ từng bước hình thành và củng cố các trụ cột của kinh tế biển, tạo nền tảng phát triển bền vững cho địa phương", ông Siêu nói. n KINH TẾ 4 Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 20-21/12/2025 NHÓM PV PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KHÁCH SẠN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tiến sĩ Alexander H. Kaufman, Cố vấn cấp cao của Global Standards, đồng thời là chuyên gia của UNDP, ILE và nhiều tổ chức quốc tế tại Thái Lan, Việt Nam, Maldives, Ethiopia, Philippines: Qua chuyến tham quan các điểm du lịch ở Nha Trang hôm qua, tôi nhận thấy du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh và nhiều. Ở Nha Trang hơn 3 tuần, đặc biệt sau đợt lũ vừa qua, tôi nhận ra hạ tầng và khả năng thích ứng của Nha Trang vẫn còn hạn chế so với mặt bằng chung. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh vai trò của bảo vệ môi trường và phát triển các mô hình khách sạn theo hướng bền vững để có thể phát triển bền vững. DU LỊCH BIỂN ĐẢO KHÔNG THỂ “ĐI MỘT MÌNH” PGS. TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam: Sau sáp nhập, Khánh Hòa có diện tích vùng biển mở rộng theo “cấp số cộng”, nhưng kỳ vọng kinh tế biển nói chung và du lịch biển, đảo nói riêng sẽ bứt phá theo “cấp số nhân”. Việc phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển. Hệ sinh thái rạn san hô, các khu bảo tồn biển như Hòn Bà, vịnh Nha Trang không chỉ là tài sản thiên nhiên mà còn là nền tảng của kinh tế xanh. Việc phục hồi đa dạng sinh học phải đi đôi với các hoạt động du lịch sinh thái có trách nhiệm, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho điểm đến. Bên cạnh đó cần quan tâm đến phát triển du lịch theo hướng liên ngành. Du lịch biển đảo không thể “đi một mình” mà cần kết nối mật thiết với nuôi trồng thủy sản trên biển, văn hóa biển đặc trưng và các dịch vụ logistics hiện đại. Đặc biệt, việc khẳng định chủ quyền biển đảo thông qua các tour du lịch đến đặc khu Trường Sa sẽ là điểm nhấn văn hóa - chính trị quan trọng, biến nơi đây thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển của cả nước. “TÔI RẤT ẤN TƯỢNG KHÁNH HÒA!" Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Tôi rất ấn tượng Khánh Hòa với hệ thống du lịch về biển đảo rất mạnh. Đặc biệt, nơi đây có sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên biển đảo tuyệt đẹp (vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh) với văn hóa Chăm độc đáo, cảnh quan núi rừng đa dạng, khí hậu ôn hòa, tạo nên sản phẩm du lịch biển nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch chiều sâu về văn hóa, sinh thái, thể thao biển, nông nghiệp. Đặc biệt sau sáp nhập với Ninh Thuận, tỉnh mở rộng không gian, sản phẩm đa dạng hơn. Tuy nhiên, để du khách trong nước, thế giới biết đến nhiều hơn nữa, việc đẩy mạnh truyền thông, marketting vô cùng quan trọng. Bởi đây chính là phương tiện để du khách, nhà đầu tư nước ngoài hiểu, đầu tư. Để có được điều này, việc đầu tư vào ngân sách marketing rất quan trọng, từ đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn để kết nối mọi thứ dễ dàng hơn. P.V CỦA DU LỊCH VIỆT NAM NGÀY 19/12, TẠI KHÁNH HÒA, BÁO TIỀN PHONG PHỐI HỢP UBND TỈNH KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI THẢO “DU LỊCH KHÁNH HÒA - CỰC TĂNG TRƯỞNG THÚC ĐẨY CÁC TRỤ CỘT KINH TẾ”, THU HÚT ĐÔNG ĐẢO CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ VỚI NHỮNG THAM LUẬN TÂM HUYẾT NHẰM GIÚP DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG CẤT CÁNH. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP ẢNH: DƯƠNG TRIỀU KHÁNH HÒA LÀ CỬA NGÕ QUỐC TẾ

NHỮNG CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC Ý NGHĨA Ngày 19/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 180.000 đoàn viên trong toàn thành phố. Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Cần Thơ đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp bằng những hành động thiết thực. Điểm nhấn với sự triển khai đồng bộ, có trọng tâm 3 phong trào hành động cách mạng cốt lõi, gồm Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, sức lan tỏa của phong trào tình nguyện không chỉ dừng lại ở các con số, còn hiện diện rõ nét từ thành thị đến nông thôn. “Hình ảnh những đoàn viên, thanh niên ra quân trong các chiến dịch Ngày Chủ nhật xanh, hay Ngày cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh… đã trở nên gần gũi với người dân. Các bạn trẻ không chỉ tham gia trồng cây xanh, trang trí đường hoa, còn trực tiếp góp sức vào việc thay đổi diện mạo hạ tầng địa phương”, chị Ngọc Anh chia sẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tuổi trẻ Cần Thơ đã khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ môi trường. Các đội hình tình nguyện không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác, còn đi sâu vào chuyển giao khoa học, kỹ thuật hiện đại giúp nâng cao đời sống người dân. Chị Ngọc Anh cho rằng, một trong những dấu ấn mang tính bước ngoặt của nhiệm kỳ qua là chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Thành Đoàn Cần Thơ đã hiện thực hóa cam kết của mình bằng việc ra mắt Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thanh niên đô thị. Hợp tác xã không chỉ trưng bày, kinh doanh sản phẩm OCOP, còn là bệ phóng hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho thanh niên. Tinh thần khởi nghiệp còn được nuôi dưỡng qua hàng loạt sân chơi trí tuệ như Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh niên Cần Thơ; hay các cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên. “Những hoạt động này đã tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sạch, xanh và bền vững, bám sát Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”, chị Ngọc Anh nhấn mạnh. TẠO ĐỘT PHÁ TỪ CHUYỂN ĐỔI SỐ Bước sang nhiệm kỳ mới, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ xác định mục tiêu trọng tâm xây dựng lớp thanh niên Cần Thơ “vừa hồng, vừa chuyên”. Xây dựng những người trẻ có đạo đức, văn hóa, tri thức, sức khỏe, đủ bản lĩnh để hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ vững bản sắc sông nước miền Tây. Nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn 2025-2030 được xác định dựa trên 3 trụ cột chính. Trong đó, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm mũi nhọn hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội. Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong việc ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống. Cùng với đó, các hoạt động công tác Đoàn hướng tới chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực và có khả năng tiếp cận sâu rộng đến mọi tầng lớp thanh thiếu niên, gắn liền với mục tiêu phát triển thực tế của địa phương. Ngoài ra, tổ chức Đoàn làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. “Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ, phát huy vai trò nòng cốt chính trị để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh”, chị Ngọc Anh cho biết. n 20-21/12/2025 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 Tuổi trẻ Tây Đô tỏa khắp đồng bằng Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội TRONG NHIỆM KỲ QUA, SỨC LAN TỎA CỦA PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN CỦA TUỔI TRẺ TP. CẦN THƠ KHÔNG CHỈ DỪNG Ở CÁC CON SỐ, CÒN HIỆN DIỆN RÕ NÉT TRONG MỌI MẶT ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI TỪ THÀNH THỊ ĐẾN NÔNG THÔN. TUỔI TRẺ CẦN THƠ ĐÃ ĐI SÂU VÀO CHUYỂN GIAO KHOA HỌC, KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI, GIÚP NÂNG CAO ĐỜI SỐNG BÀ CON, TẠO ĐƯỢC DẤU ẤN SÂU ĐẬM TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN CẦN THƠ VÀ KHẮP CẢ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. CHUYỆN CUỐI TUẦN Tỉnh Khánh Hòa mới dựa trên nền tảng ngành du lịch vốn rất phát triển của Khánh Hòa cũ, cộng với nắng gió, sa mạc phóng khoáng và còn hoang sơ hấp dẫn của Ninh Thuận. Riêng văn hóa Chămpa với kiến trúc, lễ hội, tập tục đã là kho báu khổng lồ. Khánh Hòa sở hữu 490km bờ biển với gần 200 đảo lớn nhỏ, các vịnh biển nổi tiếng, cảng hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế, nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh,... Sự giàu có về tự nhiên, lịch sử và văn hóa mang tầm một quốc gia thu nhỏ mà nhiều nước tại khu vực và trên thế giới ao ước có được. Sáp nhập tỉnh, thành không đơn thuần là phép cộng gộp cơ học, với ngành du lịch lại càng không thể. Mô hình phát triển du lịch tại Khánh Hòa cũng như hàng loạt địa phương khác sau khi sáp nhập cần được tái cấu trúc lại một cách hài hòa, tối ưu hóa và lan tỏa những giá trị đặc thù, độc bản riêng có. Như Đà Nẵng với Quảng Nam sau khi “về một nhà”. Tôi cứ hình dung thành phố Đà Nẵng như bánh pizza, cà phê Starbucks, rượu vang hài hòa với com-lê, cà vạt tại những trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do; còn Quảng Nam là mỳ Quảng, cao lầu, rượu hồng đào, áo dài khăn đóng, bài chòi, hát bội với những di sản văn hóa, lễ hội làng quê mộc mạc ngàn đời. Thiết chế và tư duy quản lý, định hướng du lịch tại 34 tỉnh, thành sau sáp nhập hiện nay, dù mỗi địa phương mới đã chung một đơn vị cấp Sở quản lý, cũng sẽ khác, khó thể rập khuôn theo một quy hoạch, một quyết định cứng nhắc. Kẻ lữ khách đầu tiên trên Trái đất là ai? Là đoàn người nguyên thủy đứng dậy rời khỏi cánh rừng Phi châu hàng trăm ngàn năm trước? Chúng ta không thể biết. Nhưng lại khá ngạc nhiên khi biết rằng ngành du lịch ra đời cách chúng ta chỉ có hơn 180 năm, với cha đẻ là doanh nhân người Anh Thomas Cook. Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu lừng danh mang tên “80 ngày vòng quanh thế giới” của Jules Verne (Pháp) ra đời gợi cảm hứng từ tour du lịch đầu tiên vòng quanh thế giới do Thomas Cook tổ chức vào năm 1872. Có điều, đến năm 2019, sau gần 180 năm tồn tại và phát triển, Thomas Cook Travel Inc, tập đoàn lữ hành đầu tiên trên thế giới do ông thành lập, đã phải tuyên bố phá sản. Dù doanh thu hằng năm khoảng 9 tỷ bảng Anh, phục vụ 19 triệu lượt khách tại 16 quốc gia, nhưng vẫn sụp đổ. Nguyên nhân chính là do cung cách quản lý điều hành không còn phù hợp với thời đại internet và AI toàn cầu. Giờ thế giới không còn di chuyển bằng tàu hỏa hơi nước, bằng ngựa và voi đầy mạo hiểm với khát khao chinh phục nữa. Du lịch thời nay cũng không còn phụ thuộc vào hệ thống chi nhánh, văn phòng với đội ngũ nhân viên ngồi trực tổng đài, đợi khách đến book vé bằng tay... Bài học từ Thomas Cook nếu rút ra, thì đó là sự không chịu thích ứng với thay đổi của thời đại, cứng nhắc làm theo thói quen xưa cũ. 34 tỉnh thành sẽ hoàn toàn khác với 63 tỉnh thành. Thu gọn là để tạo sức bật mới, không thể thiếu tư duy mới. TR.Q Du lịch thời 34 (Tiếp theo trang 1) TPHCM hút khách với chuỗi sự kiện cuối năm Một điểm nhấn của mùa du lịch cuối năm là chuỗi sự kiện văn hóa - lễ hội diễn ra liên tục. Các chương trình trang trí Giáng sinh, Lễ hội Đón năm mới, Lễ hội Ẩm thực, Lễ hội Âm nhạc đường phố… không chỉ phục vụ người dân thành phố mà còn trở thành “đặc sản” níu chân du khách. Nhiều khách sạn từ 3 đến 5 sao ghi nhận công suất phòng tăng từ 10-20% so với cùng kỳ; nhiều khách đã đặt trước phòng nghỉ trong dịp Noel và Tết Dương lịch. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch đặc trưng của TPHCM tiếp tục phát huy lợi thế và tăng lượng khách đăng ký như: city tour ban ngày và ban đêm, tour tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, du lịch đường sông trên sông Sài Gòn, tour kết nối về Củ Chi, Cần Giờ… Theo Sở Du lịch TPHCM, sau khi sáp nhập, với 168 xã, phường, đặc khu, dư địa về du lịch tại TPHCM đã mở rộng rất lớn. Các điểm đến như Côn Đảo, Vũng Tàu hay các tour nội đô tại phường Sài Gòn, phường Bến Thành... đang được du khách đặc biệt yêu thích. Năm 2025, TPHCM đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu khách nội địa và doanh thu 290.000 tỷ đồng. TRỌNG THỊNH Xe buýt chở du khách tham quan nội đô TPHCM Theo chương trình, sáng 20/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra phiên trọng thể. Tại đây, sẽ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định nhân sự Thành Đoàn Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. HÒA HỘI

THÔN VÀ XÃ CĂNG MÌNH CHỐNG LŨ Tại Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) ngày 16/11, Lý Văn Ton (SN 2003) vẫn còn bàng hoàng. Gặp trưởng thôn Bàn Văn Chầu, anh ôm chầm lấy rồi òa khóc: “Nếu hôm ấy trưởng thôn không cùng lực lượng phòng chống thiên tai đến vận động, yêu cầu tôi di dời, chắc giờ tôi không còn đứng ở đây nữa”. Trưởng thôn Bàn Văn Chầu nhớ lại, đêm 29, rạng sáng 30/9, mưa lớn kéo dài khiến cả thôn chìm trong trạng thái báo động. Từ chiều đã xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi, đất đá rệu rã, tiếng trượt sạt vọng xuống theo từng đợt mưa. Thôn có 605 khẩu, riêng trong đêm mưa lũ, lực lượng chức năng phải khẩn cấp di dời 88 người đến nhà văn hóa thôn. Dù cách quốc lộ 279 chỉ hơn 9 km, đường vào thôn có tới 70 điểm sạt lở, khiến Ít Nộc bị cô lập nhiều ngày. “Không phải ai cũng chịu di dời ngay. Nhiều người còn chủ quan, tiếc của, phải vận động nhiều lần, thậm chí cưỡng chế họ mới đi. Lý Văn Ton cũng vậy. Chỉ khoảng 30 phút sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhà của Ton sập hoàn toàn”, anh Chầu kể. Theo anh Chầu, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, hoạt động của lực lượng “4 tại chỗ” nhanh và hiệu quả hơn nhờ chỉ đạo trực tiếp, nhanh của cấp xã. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, trong mưa lũ, sạt lở, xã dựa trên phương châm “4 tại chỗ”, quán triệt đến 40 thôn trên địa bàn. Bí thư chi bộ thôn chủ động di dời người dân đến nhà văn hóa hoặc trường học, phối hợp lực lượng công an, quân sự, cán bộ xã và huy động thôn lân cận hỗ trợ. Ban chỉ huy xã trực 24/24, phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng ứng cứu. Sau bão, xã Văn Bàn thành lập 6 tổ cơ động khắc phục thiên tai mưa lũ đến các khu vực bị thiệt hại nặng. “Tôi làm tổ trưởng hỗ trợ thôn Nà Lộc 2 và Làng Chút. Ngay khi chính quyền có mặt, việc đầu tiên chúng tôi làm là huy động người dân, lực lượng chức năng chứa cát vào 14.000 tải dứa để đắp đê phòng chống sạt lở, đồng thời hướng dẫn người dân tạm trú tại các điểm an toàn và cập nhật tình hình thiệt hại liên tục”, ông Hà cho biết. VỪA CỦNG CỐ NỘI BỘ, VỪA KẾT NỐI LIÊN XÃ Để ứng phó với thiên tai, đợt bão số 10 vừa qua, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã thành lập 6 tổ công tác chỉ huy hiện trường chịu trách nhiệm ứng phó, khắc phục hậu quả tại đại bàn của 6 xã cũ trước khi sáp nhập (tổ chỉ huy hiện trường Tân Đồng, Báo Đáp, Thành Thịnh, Cổ Phúc, Hòa Cuông và Minh Quán). Những thành viên trong tổ công tác thường được lựa chọn là các cán bộ, công chức, công an, Mặt trận Tổ quốc, Bí thư chi bộ và trưởng thôn là người địa phương. “Việc lựa chọn này giúp cán bộ chỉ huy hiện trường nắm rõ được địa bàn mình phụ trách”, bà Vũ Thị Nhung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trấn Yên, tổ phó tổ chỉ huy hiện trường thôn Báo Đáp ứng phó bão số 10 vừa qua cho biết. Bà Vũ Thị Nhung nhớ lại: “Lúc đó, lực lượng trực tại chỗ ít, nên chúng tôi chủ yếu chỉ đạo thông qua các tổ ứng trực ở thôn. Khi nước lũ lên nhanh, chia cắt các khu vực, anh em phải trực 24/24. Công an xã làm tổ trưởng, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở các thôn để đảm bảo mọi việc thông suốt". Mô hình tổ chỉ huy theo địa bàn, có người địa phương phụ trách trực tiếp này phát huy hiệu quả cao. Khi lũ cô lập, chỉ cần một cuộc điện thoại cho tổ trưởng, lực lượng tại thôn không ngập tự giác huy động nhân lực, phương tiện. Người dân cũng chủ động hỗ trợ nhau, đảm bảo sinh hoạt hàng ngày. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất là lực lượng thường trực xã mỏng, bị chia cắt và kênh thông tin bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác chỉ huy vẫn được đảm bảo nhờ sự phối hợp chặt chẽ. Ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch xã Trấn Yên cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, công tác phòng chống thiên tai có cả thuận lợi lẫn khó khăn. Thuận lợi là chính quyền xã trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh và trực tiếp hơn. Tuy nhiên, nếu thiên tai xảy ra trên diện rộng, lực lượng mỏng của cấp xã vẫn là một hạn chế. Để công tác phòng chống thiên tai liên thông hơn, xã Văn Bàn đã chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa 8 xã mới thuộc địa bàn huyện Văn Bàn cũ, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và phòng chống thiên tai. Trong đợt bão vừa qua, cơ chế chưa cần kích hoạt tối đa, nhưng các tổ chức đoàn thể và lực lượng địa phương luôn sẵn sàng. Ban Chỉ huy Quân sự khu vực và lực lượng an ninh cơ sở cũng tham gia hỗ trợ người dân. “Lực lượng quân sự khu vực sẵn sàng ứng cứu với các trang thiết bị chuyên dụng. Ví dụ, trong cơn bão số 10, một người dân mắc kẹt giữa vùng ngập ở thôn Làng Chút, ngay khi báo cáo, lực lượng có mặt trong tối và lên phương án ứng cứu. Nhờ phối hợp chặt chẽ từ thôn, bản đến xã và ban CHQS khu vực, dù thiệt hại về tài sản nặng nề, người dân vẫn được bảo đảm an toàn”, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Bàn chia sẻ. n Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đánh giá, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Lào Cai có những thuận lợi như: Bộ máy được tổ chức tinh gọn giúp đầu mối rõ ràng hơn, rút ngắn quy trình chỉ đạo và tăng tính chủ động cho cơ sở. Trong phòng chống thiên tai, lực lượng xã có thể xuống hiện trường rất nhanh, phối hợp trực tiếp với thôn, bản và phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt, MTTQ cấp xã đã tham mưu lập các mô hình như tổ chỉ huy hiện trường, tổ công tác xuống thôn hay quy chế phối hợp liên xã, lập các nhóm zalo, Facebook... cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống. Bên cạnh đó, mô hình chính quyền hai cấp cũng tạo điều kiện để Mặt trận gần dân hơn, nắm bắt kịp thời tình hình và phản ánh đầy đủ các kiến nghị của Nhân dân. SAU KHI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN HAI CẤP, NHIỀU XÃ, PHƯỜNG Ở LÀO CAI ĐÃ CÓ CÁCH LÀM HIỆU QUẢ NHƯ XÂY DỰNG QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC XÃ LÂN CẬN VÀ THÀNH LẬP CÁC TỔ CÔNG TÁC XUỐNG TRỰC TIẾP TỪNG THÔN, BẢN ĐỂ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI. www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 20-21/12/2025 THÀNH ĐẠT CẤP XÃ ĐÃ CHỦ ĐỘNG TỐI ĐA Bài 5: CHÍNH QUYỀN HAI CẤP - ĐIỂM TỰA CỦA DÂN "Thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống, sự đồng lòng của Nhân dân và sự chủ động của lực lượng cơ sở, mô hình chính quyền hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định đời sống và tăng cường niềm tin của bà con đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận”. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NHIỆM Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Tổ cơ động khắc phục thiên tai mưa lũ chỉ đạo, huy động đắp đê tại thôn Làng Chút Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đi kiểm tra và động viên nhân dân vùng lũ

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==