Báo Tiền Phong số 353

THỨ SÁU 19/12/2025 Số 353 Chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KHẨN TRƯƠNG ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH VÀNG Chênh lệch lớn giữa các địa phương phát triển nhà ở xã hội Tổng thống Mỹ tuyên bố chiến thắng kinh tế giữa nỗi lo lạm phát hạ tầng chiến lược SAI SÓT TRỌNG TÀI PHÁ HỎNG TRẬN CHUNG KẾT ĐỘT PHÁ Cơ chế đặc biệt cho dự án đường sắt đô thị hơn 65 nghìn tỷ đồng Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất SEA GAMES 33 ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH 234 DỰ ÁN LỚN VĐV Thái Lan bị cấm thi đấu trọn đời Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,5 tỷ đồng DU LỊCH KHÁNH HÒA: Cực tăng trưởng mới TÌNH YÊU THỜI CHIẾN: Ký ức riêng thành di sản

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Nội dung trên được đề cập tại Công điện ngày 17/12 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại công điện, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12. Trước đó, Nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp và lộ trình phù hợp về thành lập sàn giao dịch vàng. Để quản lý hiệu quả, một số đại biểu Quốc hội đã đề nghị thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia, hoặc lập sàn giao dịch trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Về sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước từng cho biết, dự kiến sẽ thí điểm sàn giao dịch theo 3 giai đoạn. Đầu tiên sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Kế đến, sẽ mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng. Giai đoạn cuối cùng bao gồm các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh. Tại công điện vừa mới được ban hành, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để tập trung cho các động lực tăng trưởng bao trùm, bền vững, cho khoa học và công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới theo quy định. Nội dung quan trọng khác, Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa hoạt động lành mạnh, hiệu quả, an toàn, kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo Nghị quyết số 05/2025 ngày 9/9/2025. LUÂN DŨNG Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12. Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước ngày 20/12 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng Đối với UBND các tỉnh, thành phố, cần tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, các địa phương cũng cần giải quyết dứt điểm các trụ sở dôi dư do sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp trong quý I năm 2026. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, liên quan đến chế độ chính sách với cán bộ, công chức. Cụ thể, cử tri tỉnh Ninh Bình đã kiến nghị ban hành bảng lương và phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo tính đặc thù của cấp cơ sở, thống nhất trên toàn quốc, ổn định lâu dài, hạn chế việc sửa đổi manh mún. Cùng với đó, cử tri cũng mong muốn sớm thực hiện cải cách tiền lương một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Trả lời cử tri về thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ vào các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83 ngày 21/6/2024; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng thêm 30%) từ ngày 1/7/2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG PHÙ HỢP Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động, ổn định xã hội. Kết luận số 83 của Bộ Chính trị cũng đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27. Trong đó, cơ quan này sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương, 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp. Sau đó, nội dung này sẽ được trình Trung ương xem xét trong năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. “Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương”, Bộ trưởng nêu rõ. L.DŨNG Bộ trưởng Nội vụ thông tin về "5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới" Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô Ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (Phó Trưởng Ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô… Bộ Tài chính làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy, nhân sự trực thuộc của mình để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Trưởng Ban, bảo đảm không làm tăng số lượng đầu mối tổ chức và biên chế. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập tổ điều phối kinh tế vĩ mô để giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính là Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Tài chính là Tổ phó; lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, cơ quan trong Ban Chỉ đạo là thành viên Tổ điều phối kinh tế vĩ mô. VĂN DŨNG Căn cứ vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình ẢNH: QH

3 n Thứ Sáu n Ngày 19/12/2025 THỜI SỰ Hôm nay diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 79 điểm cầu truyền hình, tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025). Một số điểm cầu quan trọng gồm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; Cùng với đó, trong ngày trọng đại này sẽ khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại TPHCM; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc… KHÔNG GIAN LỊCH SỬ ĐẶC BIỆT Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận, sự kiện khởi công, khánh thành loạt dự án trọng điểm (ngày 19/12) mang ý nghĩa không chỉ là một dấu mốc đầu tư, mà là một tuyên ngôn hành động của cả hệ thống chính trị trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu. “Việc kết nối 79 điểm cầu trên cả nước - biểu trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến - đã tạo nên một không gian lịch sử đặc biệt, nơi tinh thần dấn thân của dân tộc trong thời khắc sinh tử được tiếp nối bằng tinh thần kiến tạo trong thời kỳ vươn mình”, ông Sơn nói. Theo đại biểu, điểm cầu trung tâm tại lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic, không chỉ là lựa chọn về mặt tổ chức, mà còn là một thông điệp phát triển. Đó là tầm nhìn về một mô hình tăng trưởng mới, trong đó hạ tầng hiện đại, thể thao, văn hóa, không gian sống và kinh tế đô thị được tích hợp hài hòa, hướng tới con người - chủ thể và mục tiêu cao nhất của phát triển. Hình ảnh ấy rất phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới: phát triển không chỉ đo bằng tốc độ, mà bằng chất lượng sống, bằng năng lực cạnh tranh dài hạn và sức mạnh mềm của quốc gia. “Ý nghĩa của sự kiện càng trở nên rõ nét khi được đặt trong tổng thể các nghị quyết trụ cột đã và đang định hình đường hướng phát triển đất nước giai đoạn tới: từ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, đến giáo dục - đào tạo và y tế. Những nghị quyết ấy không còn dừng lại ở định hướng, mà đang được chuyển hóa thành hành động cụ thể thông qua các dự án, công trình, chương trình đầu tư quy mô lớn, có tính lan tỏa và dẫn dắt”, đại biểu đoàn Hà Nội cho hay. Đặc biệt, theo ông Sơn, sự kiện này diễn ra ngay sau khi Quốc hội hoàn thành Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, với việc thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Có thể thấy rõ sự đồng hành chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ: Quốc hội kiến tạo khuôn khổ thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho đổi mới; Chính phủ tổ chức thực thi bằng những dự án cụ thể, những công trình hiện hữu, những kết quả có thể đo đếm và cảm nhận được trong đời sống xã hội. Sự gắn kết ấy là điều kiện tiên quyết để các nghị quyết đi vào cuộc sống, để luật pháp không chỉ nằm trên giấy mà trở thành động lực phát triển. “Nhìn rộng hơn, chuỗi khởi công, khánh thành các dự án lớn trong năm 2025 - từ sự kiện 19/8 với 250 dự án tại 34 tỉnh, thành, đến sự kiện 19/12 lần này - cho thấy một nhịp điệu phát triển mới của đất nước: khẩn trương nhưng bài bản, quyết liệt nhưng có trọng tâm, tăng tốc nhưng không rời khỏi quỹ đạo bền vững. Trong bối cảnh chuẩn bị bước vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, những công trình được khởi động hôm nay chính là lời cam kết mạnh mẽ cho tương lai: cam kết về một Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng thể chế vững chắc, sự đồng thuận chính trị cao, và tinh thần hành động thống nhất từ Trung ương đến địa phương”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nêu rõ. TRỤ CỘT HẠ TẦNG CHO TĂNG TRƯỞNG Cùng trao đổi với Tiền Phong về ý nghĩa từ 234 dự án được khởi công, khánh thành, ông Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và vận tải đường sắt Việt Nam cho rằng, việc cả nước đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng lớn, trong đó có hàng loạt dự án đường sắt cho thấy, hạ tầng đang được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. “Trong tổng thể phát triển quốc gia, hạ tầng luôn là nền tảng căn bản. Hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò then chốt, đi trước mở đường, tạo điều kiện cho các lĩnh vực khác phát triển. Việc các dự án hạ tầng, bao gồm hạ tầng đường sắt, đường bộ, sân bay được quan tâm mạnh mẽ là một tín hiệu tích cực. Đây là điều kiện nền tảng để một quốc gia có thể tăng tốc, bứt phá phát triển”, ông Phong nói. Riêng với các dự án đường sắt, theo ông Phong, việc đồng loạt khởi công các dự án như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc; cùng những dự án liên quan đến sản xuất ray, vật tư đường sắt, không chỉ mang ý nghĩa giao thông đơn thuần mà còn tạo ra tác động lan tỏa rộng lớn. Trước hết, theo ông, các dự án này nằm trong nhóm công trình trọng điểm quốc gia, góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, từ đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới. Về dài hạn, theo Chủ tịch Hội Kinh tế và vận tải đường sắt Việt Nam, đường sắt, đặc biệt là đường sắt đô thị, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông đường bộ, cải thiện chất lượng sống tại các đô thị lớn, đồng thời tạo nền tảng cho việc tái cấu trúc không gian phát triển. “Khi các tuyến đường sắt được hình thành, mô hình phát triển đô thị dọc theo trục giao thông sẽ rõ nét hơn. Điều này không chỉ giúp phân bổ lại dân cư mà còn mở ra dư địa phát triển các khu đô thị vệ tinh, dịch vụ, thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững”, ông Phong nói. Về bài học từ các dự án trước đây, Chủ tịch Hội Kinh tế và vận tải đường sắt Việt Nam cho rằng, các dự án đường sắt đô thị trước đây được triển khai chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất là giải phóng mặt bằng và cơ chế thực hiện. Tuy nhiên, gần đây, với tinh thần tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng đã được sửa đổi, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. “Trong bối cảnh mới, với tiềm lực tài chính mạnh hơn, thể chế từng bước được tháo gỡ, các dự án hạ tầng nói chung, trong đó có hạ tầng đường sắt nói riêng chắc chắn sẽ triển khai thuận lợi hơn, qua đó đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong nhiệm kỳ tới”, ông Phong bày tỏ kỳ vọng. VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG Sự kiện khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước không chỉ là một dấu mốc đầu tư, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về một Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng thể chế vững chắc, sự đồng thuận chính trị cao, và tinh thần hành động thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ người dân tới doanh nghiệp. Tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn ngày 19/4/2025 (kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 19/8/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh); lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới. Đột phá hạ tầng chiến lược “Ở chiều sâu, ý nghĩa lớn nhất của sự kiện 19/12 có lẽ nằm ở việc khơi dậy và củng cố niềm tin. Niềm tin rằng kỷ nguyên mới không phải là một khái niệm trừu tượng, mà đang hiện hữu trong từng dự án, từng công trình, từng quyết sách được triển khai đồng bộ. Niềm tin rằng, với sự dẫn dắt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của toàn xã hội, đất nước có đủ nền tảng và khí thế để đi xa hơn, vững vàng hơn trên con đường phát triển phồn vinh và hạnh phúc”. Đại biểu Quốc hội BÙI HOÀI SƠN Phối cảnh trục Đai lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: P.V ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH 234 DỰ ÁN LỚN

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 19/12/2025 ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH 234 DỰ ÁN LỚN KẾT NỐI KHU BA ĐÌNH, HỒ TÂY ĐẾN HÒA LẠC Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Hòa Lạc (tuyến số 5) là dự án đường sắt đô thị số 4 được triển khai trên địa bàn. Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2045 thành phố sẽ thực hiện 15 tuyến đường sắt đô thị, trong đó giai đoạn từ nay đến năm 2030 thực hiện 9 tuyến. Tuy nhiên do gặp một số khó khăn, trong đó có nguồn vốn, mặt bằng, cơ chế chính sách nên đến thời điểm hiện nay thành phố mới khởi công, đưa vào vận hành 3 dự án đường sắt đô thị, trong đó tuyến Cát Linh - Hà Đông (tuyến số 2A), tuyến Nhổn - ga Hà Nội (tuyến số 3) đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã đưa vào sử dụng; tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tuyến số 2) đang thi công. Trao đổi với Tiền Phong ngày 18/12, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công sáng 19/12 sẽ kết nối khu vực nội thành (khu Ba Đình, Hồ Tây) đến khu Láng - Hòa Lạc với chiều dài 39,6 km. Dự án có mục tiêu tăng năng lực cho vận tải công cộng, giảm xe cá nhân từ hướng Tây đi vào nội đô, kéo giãn mật độ dân cư từ nội thành ra ngoại thành. Toàn tuyến có 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao, và 11 ga mặt đất, 2 khu depot, gồm depot số 1 (tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa) và depot số 2 (tại xã Hòa Lạc). “Các ga chủ yếu được bố trí dọc theo trục Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đặc biệt, nhiều nhà ga sẽ có kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác, như các tuyến số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và đường sắt đô thị Monorail M2, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn” - ông Sơn nói. Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 5 có cấu trúc tuyến chạy hỗn hợp, trong đó đoạn đi ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng; đoạn đi mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sau đó men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc. Dự án có tổng mức đầu tư 65.404 tỷ đồng, thời gian thi công từ năm 2025 đến năm 2030. NHIỀU CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ Để tránh việc dự án đường sắt đô thị khởi công xong rồi giậm chân tại chỗ, thậm chí nhiều dự án thi công cả chục năm chưa xong, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban MRB cho biết, nếu các dự án trước đây, phần xây lắp và giải phóng mặt bằng đều nằm trong một dự án tổng thể, thì nay, phần giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án đường sắt đô thị được tách ra thành dự án riêng, và được giao cho địa phương làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm thực hiện. “Cơ chế này khiến việc GPMB phục vụ các dự án đường sắt đô thị diễn ra thuận lợi. Với tuyến số 5, mặt bằng thi công dự án đã có một phần tại hai khu depot ở Hòa Lạc và xã Sơn Đồng” - ông Sơn nêu thực tế. Về nguồn vốn và kỹ thuật thi công dự án, ông Sơn cho biết, khác với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã thi công trước đây - phần vốn nước ngoài thường chiếm số lượng lớn, thì tuyến đường sắt số 5 có sự tham gia của các nhà đầu tư Việt Nam. Dự án sử dụng công nghệ tiến tiến, cho phép tích hợp với nhiều tiêu chuẩn, kỹ thuật tiến tiến khác nhau trên thế giới. Đặc biệt lần đầu tiên việc vận hành các đoàn tàu tại tuyến số 5 sẽ áp dụng công nghệ vận hành không người lái. TS Nguyễn Xuân Thủy (chuyên gia lĩnh vực đường sắt đô thị) cho biết, trở ngại lớn nhất đối với các dự án đường sắt đô thị là vốn và mặt bằng, nhưng nay với cơ chế tách phần GPMB ra thành dự án riêng để chính quyền địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm là bước chuyển biến mới trong thúc đẩy tiến độ thi công. Cùng với đó, việc tham gia dự án của các nhà đầu tư trong nước sẽ giúp dự án bớt lệ thuộc vào công nghệ và các điều khoản của nước ngoài. TRỌNG ĐẢNG Sáng 19/12, tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc được khởi công. Nhiều cơ chế chính sách mới có tính đột phá đã và đang được thành phố Hà Nội áp dụng để đẩy nhanh thi công, đưa dự án đường sắt đô thị này về đích sớm. Cơ chế đặc biệt cho dự án đường sắt đô thị hơn 65 nghìn tỷ đồng Dự án sử dụng công nghệ tiến tiến, cho phép tích hợp với nhiều tiêu chuẩn, kỹ thuật tiến tiến khác nhau trên thế giới. Đặc biệt lần đầu tiên việc vận hành các đoàn tàu tại tuyến số 5 sẽ áp dụng công nghệ vận hành không người lái. Phối cảnh dự án đường sắt đô thị số 5 SỔ TAY Sự kiện 234 công trình, dự án trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm bứt phá hạ tầng; mở ra chuyển động lớn trong tiến trình phát triển. Đây là cột mốc quan trọng trong tư duy và hành động: Việt Nam chủ động chuẩn bị những điều kiện căn bản, trong đó hạ tầng là bệ phóng để bước vào kỷ nguyên mới. Hơn 3,4 triệu tỷ đồng được huy động cho các dự án trải rộng trên 34 tỉnh, thành phố đã phác họa một bức tranh hạ tầng có tính hệ thống và liên kết cao, từ giao thông chiến lược, đô thị động lực đến công nghiệp nền tảng và logistics. Đáng chú ý, nguồn vốn khu vực tư nhân, ngoài Nhà nước chiếm 82% tổng mức đầu tư. Con số này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong mô hình phát triển: Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, dẫn dắt và quản trị; doanh nghiệp tư nhân trở thành lực lượng chủ đạo, tham gia sâu vào những lĩnh vực then chốt, trong đó có hạ tầng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không quốc gia nào có thể bứt phá nếu hạ tầng không đi trước một bước. Với Việt Nam, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số ngày càng lớn. Việc đồng loạt triển khai các dự án giao thông huyết mạch, hạ tầng đô thị và công nghiệp vào thời điểm này thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước: mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Điểm đáng chú ý, những quyết sách này không còn mang tính ngắn hạn và tư duy nhiệm kỳ. Trong hơn một năm qua, Đảng đã ban hành 7 nghị quyết lớn mang tính bao trùm, trụ cột, liên quan trực tiếp đến phát triển hạ tầng, kinh tế tư nhân, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hoàn thiện thể chế. Các nghị quyết thống nhất rất cao trong tư duy phát triển: muốn đất nước đi nhanh và đi xa, phải tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, trong đó hạ tầng là một trong những then chốt. Trong dòng chảy ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng. Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn định hình tầm nhìn phát triển cho giai đoạn dài hạn, mở ra một kỷ nguyên mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Những công trình được khởi công, khánh thành hôm nay chính là phần “vật chất hóa” sớm của tư duy Đại hội XIV: biến chủ trương, chiến lược thành hạ tầng cụ thể, có thể đo đếm, vận hành và tạo ra giá trị, động lực để đất nước vươn mình. Nếu hạ tầng là bệ phóng thì nghị quyết của Đảng chính là kim chỉ nam, tạo nên một cấu trúc phát triển đồng bộ: mục tiêu rõ ràng, nguồn lực mạnh mẽ, cơ chế thực thi ngày càng minh bạch và mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả. 234 dự án khởi công, khánh thành hôm nay, vì thế, không chỉ phục vụ hiện tại. Đó là nền móng cho nhiều thập kỷ phía trước: những con đường, khu công nghiệp, đô thị, sân bay, cảng biển tạo thế và lực để Việt Nam vươn mình ra thế giới. Một Việt Nam tự tin, hiện đại hơn, giàu nội lực hơn – đang trỗi dậy. Và đó chính là cách đất nước lựa chọn để tiến vào kỷ nguyên mới: bằng quyết tâm chính trị, tư duy đột phá và hành động cụ thể. NGUYỄN TUẤN Tiến vào kỷ nguyên mới Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông góp phần giảm tải giao thông Hà Nội (Ảnh minh họa)

5 n Thứ Sáu n Ngày 19/12/2025 THỜI SỰ Hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý. Ngay sau lễ khởi công, nhà thầu sẽ đồng loạt thi công các hạng mục liên quan. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào vận hành sản xuất vào quý I/2027, sẵn sàng cung cấp thép ray cho các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao để góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam trong tương lai gần. Theo ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ tối đa để dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt của Hòa Phát được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu các dự án trọng điểm của đất nước. Dịp này tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức khởi công và khánh thành 3 dự án khác gồm: Khởi công Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa - nước thải lưu vực Nam sông Trà Khúc, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất, tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Đặc biệt là khánh thành dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 88km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi 60,3km, Gia Lai 27,7km. NGUYỄN NGỌC Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích gần 15ha tại Khu công nghiệp phía đông Khu Kinh tế Dung Quất (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Đây sẽ là điểm cầu chính của tỉnh Quảng Ngãi. Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất Phối cảnh dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng ẢNH: NN CÁC DÒNG VỐN ĐỀU TĂNG MẠNH Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản năm nay, đến ngày 31/8, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 4,1 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,823 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo tài chính quý III, trong khối ngân hàng thương mại, Techcombank là đơn vị có dư nợ cho vay bất động sản lớn nhất hệ thống. Theo báo cáo tài chính quý III, dư nợ cho vay bất động sản của Techcombank đạt 237.838 tỷ đồng, chiếm 32,8% tổng dư nợ cho vay khách hàng - mức tỷ trọng cao nhất trong các ngân hàng được thống kê. VPBank đứng thứ hai về quy mô với 205.955 tỷ đồng, chiếm 22,97% tổng dư nợ, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với quý II. SHB xếp sau VPBank theo quy mô, với 184.044 tỷ đồng, nhưng là ngân hàng có tỷ trọng lớn thứ hai trong hệ thống khi cho vay bất động sản chiếm 30,27% tổng dư nợ. Dư nợ lĩnh vực này của SHB tăng hơn 6.500 tỷ đồng so với quý II, cho thấy dòng vốn chảy vào bất động sản vẫn duy trì ở mức cao. Bộ Xây dựng cho biết, ngoài tín dụng bất động sản, thị trường còn “hút” trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, trong 9 tháng đầu năm 2025 với tổng lượng phát hành trị giá 398.000 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024. Bất động sản tiếp tục là một trong những lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn, đứng thứ hai trong các ngành thu hút FDI, với tổng vốn đăng ký 5,18 tỷ USD trong tổng số 28,54 tỷ USD FDI vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2025. BẤT ĐỘNG SẢN ĐÓNG GÓP 11% GDP Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, ngành xây dựng và bất động sản hiện đóng góp khoảng 11% GDP, trong đó, đóng góp của ngành bất động sản trực tiếp và gián tiếp thông qua các lĩnh vực khác khoảng 4,5%. Các chính sách pháp luật ban hành trong thời gian vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng, nhiều chính sách đổi mới được đánh giá và kỳ vọng sẽ tạo không gian cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đồng thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ứng dụng chuyển đổi số để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, chưa phù hợp thực tiễn. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và các loại hình nhà ở để cho thuê, cho thuê mua bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân... “Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối với hệ thống dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế và tài chính, đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống, đồng bộ và kết nối liên thông từ Trung ương tới địa phương”, Thứ trưởng Sinh cho hay. NGỌC MAI Dòng vốn nào đang đổ vào bất động sản? Chiều 18/12, tại TPHCM diễn ra Hội thảo “Báo chí với công tác nhận diện và phòng, chống lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số”. Thông tin tại hội thảo, đại diện Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho biết, từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống SIMO đã phát hiện 592.000 bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Hệ thống đã kịp thời cảnh báo khách hàng và ngăn chặn hàng trăm nghìn lượt giao dịch, qua đó bảo vệ hơn 2.570 tỷ đồng khỏi nguy cơ rủi ro. Đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng thiệt hại ước tính trên 1.660 tỷ đồng. Phần lớn các vụ việc liên quan trực tiếp đến giao dịch tài chính và ứng dụng ngân hàng số. TS Đinh Thế Hiển - Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng - cho biết, hiện nay, tội phạm mạng có rất nhiều phương thức lừa đảo qua ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam. Ông Hiển dẫn chứng một số lỗ hổng như lừa đảo qua app ngân hàng giả mạo (APK chứa mã độc) hoặc đối tượng thuê mở tài khoản để phục vụ vào việc luân chuyển tiền lừa đảo, qua mặt cơ quan chức năng trong nước. Thậm chí, nhiều đối tượng còn thực hiện các phi vụ lừa đảo xuyên quốc gia và giả danh cơ quan chức năng để thao túng chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Chi hội trưởng Chi hội Phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia - nhấn mạnh, tội phạm công nghệ cao không tấn công trực diện vào hệ thống lõi của ngân hàng, mà chủ yếu khai thác yếu tố con người - từ sự thiếu cảnh giác của khách hàng đến các lỗ hổng trong nhận thức an toàn thông tin. DUY QUANG Tín dụng bất động sản tăng mạnh Lý do lừa đảo qua mạng tăng Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng thiệt hại ước tính trên 1.660 tỷ đồng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản “hút” hàng triệu tỷ đồng từ tín dụng, trái phiếu và vốn đầu tư nước ngoài (FDI). “Bộ Xây dựng sẽ thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường bất động sản, kịp thời có các biện pháp đồng bộ để kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng NGUYỄN VĂN SINH

Sáng 18/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể. Tham dự Đại hội có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng 295 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 84 nghìn đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, gửi lời chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà Khánh Hòa vừa gánh chịu sau bão lũ. Đồng thời biểu dương tinh thần dấn thân của tuổi trẻ tỉnh nhà, là những người không ngại hiểm nguy, có mặt ở những điểm nóng nhất để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. “Những hình ảnh màu áo xanh không quản hiểm nguy, có mặt ở những nơi khó khăn nhất đã tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn trong những thời điểm cam go của địa phương, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân”, anh Triết nhấn mạnh. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận nỗ lực đổi mới của Đoàn thanh niên Khánh Hòa trong công tác giáo dục. Các công trình như: Cột mốc Trường Sa - Trường Sa trong trái tim tôi, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hay hoạt động số hóa các địa chỉ đỏ đã tạo nên điểm nhấn rõ nét. Đáng chú ý, chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đã hình thành hơn 140 câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực hội nhập cho người dân và thanh niên. Công tác chuyển đổi số cũng có bước tiến thực chất khi hơn 85% đoàn viên được cấp sổ và thẻ đoàn viên điện tử. Anh Nguyễn Minh Triết đã đưa một số gợi ý để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh thiếu nhi. Việc đổi mới phương pháp phải được triển khai mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, trong đó chuyển đổi số giữ vai trò then chốt, lấy đoàn viên làm trung tâm và tăng cường tương tác đa chiều. Các cấp bộ Đoàn cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy những phẩm chất nổi bật trong hệ giá trị con người Khánh Hòa như: Hiền hòa, hào hiệp, giản dị, phóng khoáng, nghĩa tình, thủy chung. Đồng thời phát triển hệ thống tài nguyên số phục vụ công tác giáo dục, chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin kịp thời cho thanh niên. Tiếp đó, phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” phải được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng chung của công tác Đoàn toàn quốc. Tuổi trẻ Khánh Hòa cần đi đầu trong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và tham gia các dự án trọng điểm của tỉnh. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, nhất là tại các địa bàn khó khăn. Với vị trí địa chính trị đặc biệt, nơi quần đảo Trường Sa giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh, Đoàn Đó là yêu cầu của Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khi đưa ra một số gợi ý để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Giữ vững “3 gần”, thực hiện “5 phải”, kiên quyết “4 không” Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (bên phải) và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa mới Anh Huỳnh Hữu Phúc làm Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa Ngày 18/12, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, thay mặt Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, anh Huỳnh Hữu Phúc được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khóa I. Các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm chị Huỳnh Thị Như Ý và Tô Thị Tuyết Ngân. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa gồm 40 anh chị; Ban Thường vụ 11 anh chị; Ủy ban Kiểm tra có 7 anh chị. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ I: 6 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 19/12/2025 Sáng 18/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. NÂNG CAO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THANH NIÊN Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang đứng trước những chuyển động phát triển mang tính bước ngoặt, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ trên nền tảng truyền thống văn hóa - cách mạng, gắn với công nghiệp hóa, kinh tế biển, năng lượng và chuyển đổi số. Điều này đặt ra cho tổ chức Đoàn những yêu cầu mới, cao hơn và khắt khe hơn. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Bùi Quang Huy đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục và tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ trong các khu, cụm công nghiệp, khu vực đô thị hóa và dịch chuyển nghề nghiệp nhanh của tỉnh Hà Tĩnh. Trong giáo dục chính trị, tư tưởng, cần chuyển mạnh từ phương thức truyền đạt truyền thống sang khai thác tối đa không gian số, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn lao động, lập thân, lập nghiệp của thanh niên. Đặc biệt, bám sát 3 khâu đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xác định, đó là: đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. “Trong bức tranh phát triển đó, câu hỏi đặt ra là thanh niên Hà Tĩnh sẽ đứng ở đâu? Là lao động giản đơn hay là lực lượng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cán bộ quản lý và chuyên gia làm chủ công nghệ trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, các chuỗi logistics và dịch vụ hiện đại? Tôi đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phải chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh, tập trung đưa hoạt động Đoàn về Khu kinh tế Vũng Áng, các khu, cụm công nghiệp, khu vực dịch vụ - logistics và địa bàn dân cư đông công nhân… Chuyển đổi số và nâng cao năng lực số phải được coi là nhiệm vụ sống còn”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN “3 GẦN, 5 PHẢI, 4 KHÔNG” Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý, thanh niên Hà Tĩnh, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên khởi Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh phải chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ XIX Anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng hoa chúc mừng Đại hội

