Báo Tiền Phong số 352

SEA GAMES 33 Phát huy trách nhiệm xã hội của thanh niên CAND THỨ NĂM 18/12/2025 Số 352 TRANG 16 TRANG 10 TRANG 7 TRANG 8-9 Cuộc đua khắc nghiệt, nguy cơ bể sô TRANG 3 Phối cảnh khu B ở khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội khởi công ngày 19/12 CẤT CÁNH TRANG 4-5-6 Kỳ tích sông Hồng Khởi đầu mang tính lịch sử Vận hội mới cho Đồng bằng sông Cửu Long HOÀN THIỆN CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, sáng 17/12 ẢNH: TTXVN Áp thuế vàng miếng, lo ngại "giao dịch ngầm" từ những đại dự án THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KIỂM SOÁT GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NGAY TỪ ĐẦU VÀO CHUYỆN HÔM NAY Ngày 19/12 tới đây, khi 234 công trình, dự án trên khắp 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật sẽ là dấu mốc phát triển đặc biệt. XEM TIẾ P TRANG 6 n NGUYỄN TUẤN Tầm nhìn thế kỷ CHUNG KẾT TRONG MƠ U22 VIỆT NAM-U22 THÁI LAN: TĂNG TỐC ĐỂ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH LỊCH THI ĐẤU NGÀY 18/12:

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, kết luận phiên họp, về nhóm vấn đề liên quan đến đánh giá công tác năm 2025 và nhiệm vụ công tác năm 2026 (gồm 3 nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 66NQ/TW trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ 2026; Báo cáo kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quy định pháp luật; Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết, “đã tốt rồi cần phải tốt hơn nữa”. Ngoài những công việc theo chương trình, kế hoạch thường xuyên, cần tập trung 3 việc: Rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội XIV; khẩn trương hoàn thành các văn bản luật và nghị quyết quy phạm vừa được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, không để chậm các văn bản hướng dẫn và các điều kiện để thi hành; tập trung tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển. Ban Chỉ đạo cơ bản tán thành mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, các định hướng, nhiệm vụ lập pháp và nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên thực hiện được đề xuất trong dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư chỉ rõ, Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nêu trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng bộ với Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đối với Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, về 2 nội dung còn ý kiến khác nhau, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo. Theo đó, cần giảm bớt hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo nguyên tắc mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận, hướng tới tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, công chức khi áp dụng pháp luật, góp phần thực hiện đúng chủ trương “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách”. GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ Về Báo cáo những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tập trung triển khai hiệu quả các định hướng huy động, khơi thông nguồn lực tài chính đã xác định. Trong đó, lưu ý ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường vốn, thị trường tiền tệ; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế theo đúng các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị; đồng thời, cần quan tâm thêm việc xác định mô hình, cơ chế quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước ở doanh nghiệp và sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản mã hóa. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu những nội dung báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, trình Hội nghị Trung ương theo đúng tiến độ. Về định hướng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực chất, hiệu quả, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 66-NQ/ TW và Nghị quyết số 68- NQ/TW. Rà soát, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2026 đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” trong tiếp cận tín dụng, đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn, pháp lý; chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững... Đối với một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung của báo cáo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo để bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng nghị quyết mới trình Trung ương thông qua. TRƯỜNG PHONG Sáng 17/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư lưu ý, vừa qua Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương báo cáo Trung ương cho chủ trương tiến hành 2 Đề án tổng kết lớn triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIV (Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991); đề nghị Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 2013 để đề xuất những vấn đề liên quan, đồng bộ với những tổng kết lớn của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển Liên quan đến Báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương, trong đó, tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại các địa phương, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chuyển mục đích sử dụng 2.506,4m2 đất tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân để thực hiện Dự án xây dựng hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở. Theo đó, UBND TP Hà Nội cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chuyển mục đích sử dụng 2.506,4m2 đất tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân để thực hiện Dự án xây dựng Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở theo Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 4959/ QĐ-UBND ngày 2/10/2025 của UBND TP Hà Nội gồm 2 nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam). Vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn tại Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt lập tháng 6/2019, đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định; đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài... TRẦN HOÀNG Hà Nội chuyển đổi hơn 2.500m2 đất làm dự án văn phòng, nhà ở

3 n Thứ Năm n Ngày 18/12/2025 THỜI SỰ TĂNG NGUỒN CUNG, GIẢM GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Sáng 17/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và các loại hình nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân; tập trung hoàn thành mục tiêu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Cùng với đó, cần thực hiện kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản; xử lý các tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực trong xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, năm 2025 đi qua, tình hình thị trường bất động sản, nhà ở có nhiều chuyển biến. Cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, với trên 334 ngàn nhà, về đích trước 5 năm so với mục tiêu. Về phát triển nhà ở xã hội, sau nhiều nhiệm kỳ triển khai chậm, nhiệm kỳ này đã có đột phá. Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Riêng trong năm 2025, cả nước thực hiện vượt chỉ tiêu 100 ngàn căn nhà ở xã hội. Với đà này, chậm nhất hết năm 2028, hoàn thành đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí đất đai, nguyên vật liệu, thiết lập luồng xanh giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết ngay các vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội; góp phần tăng nguồn cung, giảm giá bất động sản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. KIỂM SOÁT NGAY TỪ GIÁ ĐẦU VÀO CỦA BẤT ĐỘNG SẢN Cơ bản nhất trí với các đề xuất của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành trong quý 1/2026; phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, gắn với phát triển lành mạnh, ổn định các ngành nghề đến bất động sản như nguyên vật liệu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ, phải điều hành thị trường vốn đi lành mạnh, đúng hướng cho bất động sản, đảm bảo hài hòa, cân bằng; thúc đẩy các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, nhà ở cho người dưới 35 tuổi. Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng lưu ý có giải pháp kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ giá đầu vào của bất động sản; rà soát, làm rõ nguyên nhân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết tồn kho bất động sản; khẩn trương thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện các các quy hoạch, dành quỹ đất cho nhà ở xã hội; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 50% thủ tục hành chính liên quan nhà ở xã hội; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, phòng ngừa tiêu cực. Nhấn mạnh, bất động sản là lĩnh vực rất nhạy cảm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát thực tiễn, phản ứng kịp thời, để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. LUÂN DŨNG Thủ tướng lưu ý có giải pháp kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ giá đầu vào của bất động sản; rà soát, làm rõ nguyên nhân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết tồn kho bất động sản. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP Nhiều sai phạm tại dự án biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm Ngày 17/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố kết luận thanh tra đối với việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hill) do Công ty CP Thiên Hải làm chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP. Phan Thiết, diện tích 20ha đất ở đô thị của dự án chưa được cập nhật vào bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Việc giao đất ở đô thị để làm biệt thự cao cấp vì vậy vi phạm Luật Đất đai và Luật Nhà ở. Trách nhiệm được xác định thuộc về ông Nguyễn Đức Hoà - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thanh Chờ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận) cùng nhiều cá nhân liên quan tại Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT và UBND TP. Phan Thiết. Trước đó, vào năm 2022, sau nhiều phản ánh, UBND tỉnh Bình Thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển nội dung “xây dựng biệt thự để bán và cho thuê trên 20 ha đất ở lâu dài” sang “đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp”. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định trách nhiệm liên quan đến ông Lê Tuấn Phong - nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT (ký tờ trình năm 2016) và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (ký quyết định điều chỉnh năm 2022). THÁI LÂM Từ chiều 16/12, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội tăng trở lại, nhiều điểm quan trắc ghi nhận mức xấu, tiệm cận ngưỡng rất xấu. Trưa 17/12, số liệu từ hai trạm quan trắc của Cục Môi trường cho thấy chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu. Trạm tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận AQI 178, trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ là 160. Dữ liệu từ hệ thống IQAir cho thấy trưa 17/12, Hà Nội đứng thứ 12 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới với chỉ số 179. UBND TP. Hà Nội cho rằng, có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm không khí Hà Nội những ngày qua như bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng… Do đó, ngày 10/12, UBND thành phố đã ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố. UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những ngày gần đây tình trạng đốt rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố không giảm. Ngày 16/12, tại khu vực ven đường Đại Thanh (xã Đại Thanh) một số bãi rác vẫn được người dân ngang nhiên đốt, khói bụi mù mịt. Bên cạnh đó, tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh) người dân vẫn đốt phế phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, trên đường Phạm Tu, nhân viên vệ sinh môi trường vẫn đốt rác sau khi thu gom. Ghi nhận sáng ngày 15/12 cho thấy, dọc đường Phạm Tu, sau khi quét rác, nhân viên gom thành đống rồi bật lửa đốt, khói bay mù mịt. Theo quan sát của chúng tôi, tại thời điểm sáng 15/12, có đến 4-5 đống rác trên đường Phạm Tu bị nhân viên Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì đốt. Khi chúng tôi hỏi, một nhân viên cho biết: “Nhiều rác quá nên chúng tôi đốt bớt cho nhẹ. Chúng tôi không biết là bị cấm”. Về nội dung này, đại diện Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì cho biết, sau khi có chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố, công ty đã quán triệt đến toàn thể nhân viên, người lao động. Trong đó, công ty nghiêm cấm nhân viên tự ý đốt rác mà phải gom vào các điểm tập kết theo quy định. Với phản ánh của chúng tôi, đại diện công ty cho biết sẽ kiểm tra, nhắc nhở tất cả các nhân viên công ty. THANH HIẾU Rác thải sinh hoạt vẫn bị đốt công khai Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định nhằm giảm ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, tình trạng đốt rác thải trái phép vẫn diễn ra, thậm chí nhân viên môi trường đốt rác ngay trên phố. Người dân đốt rác thải sinh hoạt tại khu vực xã Đại Thanh HÀ NỘI:

SẴN SÀNG ĐÓN CHUYẾN BAY CHÍNH THỨC ĐẦU TIÊN Những ngày giữa tháng 12, “đại công trường” Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) có hơn 15.000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân cùng khoảng 3.000 máy móc, thiết bị thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, tập trung hoàn thiện những hạng mục then chốt như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn - sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tối 11/12 vừa qua, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 đã được vận hành thành công, hoạt động ổn định. Đây là hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Đồng thời, khu bay cũng đã được đóng điện trung thế, cấp nguồn cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác và hệ thống quan trắc khí tượng tự động. Tại khu vực nhà ga hành khách, các hạng mục xây dựng chính cơ bản hoàn thành, bao gồm lắp đặt vách kính và kết cấu thép. Hiện tại, các đơn vị đang gấp rút triển khai lắp đặt thiết bị. Trong khi đó, sân đỗ tàu bay đã hoàn thành hệ thống thoát nước, hầm kỹ thuật cho thiết bị phục vụ mặt đất và cơ bản hoàn tất phần kết cấu. Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành cũng đã triển khai đấu nối và đóng điện Trung tâm năng lượng, cung cấp điện cho toàn bộ nhà ga hành khách. Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án này vào ngày 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 18/12/2025 LÀNG OLYMPIC ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM, THAM VỌNG ĐĂNG CAI THẾ VẬN HỘI Dự án Khu đô thị thể thao Olympic thuộc phạm vi 11 xã, với diện tích khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành 4 phân khu A, B, C, D. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 925.651 tỷ đồng do Liên danh 5 nhà đầu tư. Dự kiến, Khu liên hợp thể thao, sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035. UBND TP Hà Nội cho rằng, đây là một dự án rất lớn của thành phố. Sau khi triển khai sẽ đạt được nhiều mục tiêu, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố. Cụ thể, dự án sẽ mở rộng không gian vùng đô thị phía Nam; bổ sung hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông lớn như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Quốc gia và đường sắt đô thị. Đồng thời, hình thành một quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch, sinh thái phía Nam với khu liên hợp thể thao, các "làng Olympic" đẳng cấp khu vực, quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic. Bên cạnh đó, dự án sẽ góp phần khai thác cảnh quan sông Nhuệ để hình thành trục không gian xanh, mặt nước kết nối với vành đai xanh thành phố; Kết nối trục không gian Văn hóa - di sản như trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính; kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư và vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc. Đặc biệt, sẽ góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử, hình thành các vùng đệm quanh làng xóm hiện hữu để kiểm soát đô thị hóa. Trao đổi với PV Tiền Phong, KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định: Đây là 2 "siêu dự án" sẽ tạo ra hai cực phát triển mới, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế Thủ đô. Lần đầu tiên, Việt Nam có một làng Olympic, một khu đô thị được định hình rõ ràng để phục vụ cho các kỳ thế vận hội. Dư luận có thể quan tâm đến quy mô đây là sân vận động rộng thuộc top đầu trên thế giới nhưng dưới góc độ quy hoạch, điều cốt lõi không nằm ở thứ hạng đó. Vấn đề quan trọng nhất là kiến trúc và công năng của nó sẽ định hình khu vực đó ra sao và đặc biệt là số phận của nó sau khi sự kiện thể thao kết thúc. KTS Tùng nêu bài học từ nhiều nước trên thế giới cho thấy, không ít nơi sau khi tổ chức Olympic xong, các làng vận động viên khai thác không hiệu quả. Do đó, kiến trúc phải đóng vai trò tiên quyết để đảm bảo khi Olympic rút đi, hạ tầng đó phải phục vụ thiết thực cho nhân dân, kích thích sự phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản của cả vùng. "Chúng ta vui mừng vì có một "Thành phố Olympic", nhưng thách thức lớn nằm ở khâu vận hành, đừng để lặp lại "vết xe đổ" của những công trình trước đây. Ví dụ như sân vận động Mỹ Đình, được xây dựng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, đó là một nỗ lực lớn. Nhưng do tư duy quản trị không theo kịp, công trình xuống cấp nhanh chóng, hiệu quả khai thác quốc tế không cao”, KTS Tùng nói. PHẢI HÀI HÒA LỢI ÍCH NGƯỜI DÂN Dự án trục cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư hơn 855 nghìn tỷ đồng, tạo kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị mới 2 bên sông. Nhiều ý kiến cho rằng, để tạo nên kỳ tích thực sự, dự án cần đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân. Dự án nhằm đầu tư trục giao thông đường bộ dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với chiều dài hơn 80 km (thuộc địa giới 19 xã, phường của Hà Nội), đáp ứng nhu cầu giao thông, kết nối với hệ thống cầu qua sông Hồng, các khu đô thị ven sông. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập, bao gồm: dự án thành phần 1 (thi công đường và công trình kèm theo bờ sông phía Nam - nội thành); dự án thành phần 2 (thi công đường và công trình kèm theo bờ phía Bắc); dự án thành phần 3: Đầu tư tuyến Monorail phía nội thành; dự án thành phần 4 là các khu đô thị tái định cư... Dự kiến, dự án hoàn thành vào năm 2030. Nhiều ý kiến cho rằng, dự án này được đánh giá sẽ tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, song cũng cần hài hòa với lợi ích của người dân. Đồng tình với quan điểm này, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội lưu ý, trong bối cảnh toàn cầu chuyển hướng phát triển theo bộ tiêu chí ESG (Môi Ngày 19/12, Hà Nội khởi công 2 "siêu dự án": Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic. Các chuyên gia nhấn mạnh, để trở thành động lực phát triển bền vững, hai công trình này đòi hỏi tư duy quản lý dài hạn, không chỉ nhiệm kỳ 5 năm. Ngày 19/12 sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hàng loạt công trình chiến lược ghi bước ngoặt: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đón chuyến bay chính thức đầu tiên, tuyến đường sắt kết nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ động thổ và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (IFC) khai trương. Cần tư duy quản trị trăm năm Một góc sân bay Long Thành ẢNH: DUY ANH Phối cảnh trục cảnh quan sông Hồng gồm cả đương cao tốc và đường sắt đô thị 1 ray Khởi đầu mang tính lịch sử Là phường nằm trong phạm vi dự án, cử tri phường Lĩnh Nam vừa có kiến nghị HĐND thành phố Hà Nội một số nội dung liên quan đến hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình, trong đó cử tri kiến nghị thành phố lựa chọn phương án đi thấp (đi bằng) đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Lĩnh Nam, để giảm thiểu GPMB, thu hồi đất của người dân, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. KỲ TÍCH SÔNG HỒNG: CẤT CÁNH TỪ TỪ LONG THÀNH ĐẾN CẦN GIỜ: 10 đối tác sẵn sàng đồng hành với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM TPHCM đã tiếp xúc chính thức với 20 nhà đầu tư và xác định được 10 đối tác sẵn sàng đồng hành, trở thành thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (IFC). Dự kiến ngay khi ra mắt trung tâm, sẽ có 10 nhà đầu tư ký kết tham gia. Dự kiến, IFC sẽ được khai trương vào ngày 19/12. Hiện tại, TPHCM đã chuẩn bị các bước về cơ sở hạ tầng, nhân sự, nhà đầu tư… để vận hành trung tâm. DUY QUANG

5 n Thứ Năm n Ngày 18/12/2025 THỜI SỰ trường - Xã hội - Quản trị), Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu kinh tế mà cần lấy chất lượng sống, an toàn và hạnh phúc của người dân làm trọng tâm khi quy hoạch thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng. KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm lớn của thành phố. Song, để dự án thành công, vấn đề ưu tiên tối thượng là trị thủy và biến đổi khí hậu. "Chúng ta phải tính toán tần suất lũ trong 100 năm, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra từng ngày, bão lũ ngày càng khó lường. Sông Hồng có đặc thù "bên lở bên bồi", dòng chảy mang năng lượng lớn, không hiền hòa như sông Seine (Pháp) hay sông Hàn (Hàn Quốc), nên quy hoạch phải nương theo tự nhiên để phát triển bền vững" - KTS Tùng nhấn mạnh. Đặc biệt, KTS Phạm Thanh Tùng kiến nghị thành lập "Ủy ban quản trị sông Hồng" để đảm bảo tính bền vững cho trục cảnh quan này. Sông Hồng là dòng sông Cái, có những biến đổi khó lường, do đó cần một cơ quan đủ quyền lực để quản trị xuyên suốt, ngăn chặn tình trạng khai thác cát bừa bãi, ô nhiễm môi trường hay việc xả thải từ thượng nguồn. Hơn thế nữa, vị chuyên gia khẳng định: cần nâng tầm tư duy để nhìn nhận sông Hồng và hệ thống đê điều của vùng đồng bằng Bắc Bộ là một di sản quốc gia. Hiếm có quốc gia nào ở Đông Nam Á sở hữu hệ thống đê điều hàng nghìn năm tuổi, kỳ vĩ và có giá trị lịch sử, văn hóa to lớn như vậy. Nếu làm tốt, chúng ta không chỉ có đô thị hiện đại hai bên bờ mà còn bảo tồn được một dòng sông di sản. Trước những ý kiến của các chuyên gia, ông Đàm Văn Huân, Trưởng Ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội cho biết, vừa qua Ban Đô thị cũng đã xem kỹ hồ sơ dự án được UBND thành phố trình HĐND, sau đó đã có báo cáo thẩm tra. Qua đó, đề nghị UBND thành phố xem xét, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp. Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị thẩm định dự án) thông tin, yêu cầu đặt ra đối với dự án là phải bảo đảm điều kiện sinh sống cho những người bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho người dân có được nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, ưu tiên cho tất cả người dân được tái định cư tại chỗ. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ KTS Phạm Thanh Tùng cho rằng, xây dựng xong là một chuyện, nhưng quản lý để nó sống động, để cư dân tái định cư có sinh kế ổn định và công trình không bị lãng phí là câu chuyện hoàn toàn khác. "Do đó, khi bắt tay vào những đại dự án như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Thành phố và dự án Khu đô thị thể thao Olympic, tư duy của nhà quản lý phải là tư duy trăm năm, không thể là tư duy nhiệm kỳ 5 năm. Cần lồng ghép quy hoạch kiến trúc với bài toán kinh tế và quản trị vận hành ngay từ đầu. Chỉ khi giải quyết tốt bài toán quản lý sau xây dựng, tránh lãng phí nguồn lực, thì các dự án này mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững cho Hà Nội", ông Tùng nói. Ông Nguyễn Văn Thẩm (xã Đại Thanh, Hà Nội) cho biết, gia đình ông có gần 5 sào đất nông nghiệp. Khi dự án Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn xã khả năng diện tích đất trên của gia đình sẽ bị thu hồi hết. Ông cho rằng, người dân rất đồng thuận với chủ trương của thành phố, nhưng cũng cần có chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB phù hợp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có chính sách ưu tiên người dân địa phương vào làm việc sau khi dự án hoàn thành. TR. ĐẢNG - TR. HIẾU- TR. HOÀNG hạng mục còn lại, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, bảo đảm tiến độ theo phương châm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”. Theo Thủ tướng, dự án đang thay đổi rõ nét từng ngày. Đến nay, 8 hạng mục trọng yếu cơ bản hoàn thành, gồm nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, đường băng đã sáng đèn đủ điều kiện cất hạ cánh; hạ tầng điện công suất 80 MW, hệ thống nước, xăng dầu, thông tin liên lạc và các tuyến giao thông kết nối cũng đã cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục còn lại như ống lồng hành khách, cảnh quan cây xanh đang được khẩn trương triển khai. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị liên quan tiếp tục chi viện lực lượng. Bộ Công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực dự án. Bộ Xây dựng được giao phối hợp với ACV, Vietnam Airlines và các đơn vị liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12. Chiều 15/12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 do Vietnam Airlines khai thác bằng Boeing 787 Dreamliner đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Đây là chuyến bay kỹ thuật, đồng thời là lần đầu tiên sân bay Long Thành đón máy bay thương mại, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình đưa sân bay lớn nhất Việt Nam vào khai thác. “VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN” CHO DỰ ÁN METRO KẾT NỐI CẦN GIỜ Theo kế hoạch, trong ngày 19/12, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ được làm lễ động thổ. Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến, đồng thời chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed là nhà đầu tư dự án. Theo quyết định, tuyến đường sắt có chiều dài hơn 54 km, được xây dựng dạng đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h và tải trọng trục 17 tấn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng hai ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 bổ sung thêm bốn ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh khi có nhu cầu. Dự án cũng gồm một depot và trung tâm điều hành (OCC) đặt tại xã Cần Giờ. Dự án cần 7 đoàn tàu (6 khai thác, 1 dự phòng) với tổng cộng 56 toa. Thời gian vận hành từ 6 giờ đến 23 giờ hằng ngày, giãn cách 20 phút/chuyến với ba đôi tàu mỗi giờ theo hai hướng. Khoảng thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ dành cho bảo trì hạ tầng và phương tiện. Thời gian chạy toàn tuyến dự kiến là 20,3 phút, quay đầu tại ga cuối mất 5 phút. Tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 102.430 tỷ đồng, chưa gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước đảm bảo. Tuyến đường sắt bắt đầu tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành) và kết thúc tại khu đất 39 ha giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Dự án đi qua các phường, xã: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ. HỮU HUY CÀ MAU KHÔNG CÒN XA Công trình lớn thông xe ngày 19/12 phải kể tới cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, sự kiện đánh dấu cao tốc Bắc - Nam chính thức kết nối thông suốt từ Lạng Sơn tới tỉnh cực Nam Tổ quốc. Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được khởi công từ tháng 1/2023, dài hơn 110km, đi qua địa bàn Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước. Sau lễ thông xe, với vận tốc khai thác khoảng 90km/h, thời gian đi lại giữa Cần Thơ - Cà Mau chỉ còn khoảng 1 giờ 30 phút, thay vì 2-3 giờ như hiện nay. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư dự án cho biết: Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành có ý nghĩa rất lớn, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn tới Cà Mau, có cao tốc sẽ không còn ai nói câu “nghe nói Cà mau xa lắm” nữa, mở ra cơ hội đi lại, giao thương của người dân và hàng hóa trong vùng. TÀU ĐIỆN CHO ĐẶC KHU PHÚ QUỐC Đặc khu Phú Quốc sẽ có tuyến tàu điện dài gần 18 km, chạy dọc đường ĐT975 (10 làn xe), kết nối sân bay Phú Quốc - Đại lộ APEC - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đóng vai trò trục giao thông xương sống phục vụ các sự kiện quốc tế, du lịch dọc đảo Phú Quốc. Tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc có vận tốc thiết kế 70-100 km/h, năng lực chở khoảng 4.500 hành khách/giờ, toàn tuyến có 6 ga, trong đó 1 ga ngầm (tại Trung tâm Hội nghị APEC), các ga còn lại là ga nổi. Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông thông minh, thân thiện môi trường, với cảnh quan xanh. UBND tỉnh An Giang cho biết, tuyến tàu điện trên đặc khu Phú Quốc khi đưa vào khai thác sẽ góp phần hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, đặc biệt, đáp ứng yêu cầu tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. THÊM CẦU THAY PHÀ LỚN NHẤT MIỀN TÂY Tỉnh Vĩnh Long tổ chức khởi công Dự án xây dựng cầu Đình Khao trên Quốc lộ 57 vượt sông Cổ Chiên (nối tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre cũ). Cầu có vốn đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT). Khi hoàn thành, cầu mới sẽ thay thế phà Đình Khao - bến phà lớn nhất miền Tây hiện nay, giải tỏa nút thắt ùn tắc giao thông khi không còn cảnh “lụy phà”. KẾT NỐI MIỀN TÂY VỚI TPHCM Ngày 19/12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức khởi công Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT). Toàn tuyến cao tốc dài hơn 96km này sẽ được mở rộng, từ nút giao Chợ Đệm (TPHCM) tới cầu Mỹ Thuận 2 (cuối tỉnh Đồng Tháp). Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương mở rộng lên 8 làn xe, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rông lên 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.100 tỷ đồng, nhà đầu tư là liên doanh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có ý nghĩa chiến lược, giúp hoàn thiện trục giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phục vụ cho hoạt động kinh tế của 21 triệu người dân miền Tây Nam Bộ. NHÓM PV ĐBSCL Vận hội mới cho Đồng bằng sông Cửu Long Phối cảnh dự án tuyến tàu điện đô thị tại đặc khu Phú Quốc ẢNH: NHẬT HUY Chuyến bay kỹ thuật hạ cánh xuống sân bay Long Thành chiều 15/12 ẢNH: DUY ANH NHỮNG ĐẠI DỰ ÁN Sau lễ động thổ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án dự kiến triển khai từ quý IV/2025. Dự án sẽ được thi công trong 30 tháng kể từ khi giao đất, hướng đến vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga của giai đoạn 2).

6 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 18/12/2025 Lễ khởi công được tổ chức đồng loạt tại 5 ga gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng (Hà Nội), Lương Tài (Hưng Yên) và Hải Dương Nam (Hải Phòng). Trong đó, ga Lào Cai là điểm cầu chính, 4 ga còn lại là các điểm cầu phụ. Để phục vụ Lễ khởi công, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương. Theo đó, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai được giao xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho buổi lễ; tổ chức phân luồng giao thông, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy thường trực tại khu vực khởi công. Sở Ngoại vụ Lào Cai được giao chủ trì công tác đối ngoại, gửi công hàm và giấy mời tới các cơ quan, địa phương của Trung Quốc, gồm tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà và huyện Hà Khẩu; phối hợp đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ và hướng dẫn chỗ ngồi cho các đoàn đại biểu quốc tế. Các sở, ngành như Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Điện lực, Viễn thông… được phân công chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, y tế, truyền thông phục vụ Lễ khởi công. Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai cho hay, Bộ Xây dựng đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để khởi công Dự án thành phần 1 đúng tiến độ vào ngày 19/12, thống nhất chọn ga Lào Cai làm điểm cầu chính. Đến ngày 27/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lào Cai - Cốc San và UBND phường Lào Cai đã bàn giao 6,27 ha trong tổng số khoảng 6,8 ha khu vực ga Lào Cai mới cho Ban Quản lý dự án Đường sắt. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/NQQH ngày 19/2/2025, với tổng mức đầu tư sơ bộ 203.231 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Tuyến đường sắt khi khai thác dự kiến đảm nhận khoảng 21 triệu tấn hàng hóa và 14 triệu hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tăng cường giao thương, mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước. Riêng Dự án thành phần 1, “Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1972/QĐ-BXD ngày 7/11/2025, do Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3.347 tỷ đồng. Đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Lào Cai dài hơn 143 km, đi qua 12 xã, phường, với tổng diện tích đất thu hồi dự kiến gần 1.400 ha, ảnh hưởng đến đời sống của gần 6.700 hộ dân. Để ổn định đời sống người dân, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt phương án xây dựng 49 khu tái định cư (trong đó có 40 khu xây mới), dự kiến bố trí chỗ ở cho hơn 2.100 hộ dân. Song song với đó, tỉnh tổ chức di dời 104 dự án đang hoạt động trong Khu công nghiệp Đông Phố Mới và 2 cụm công nghiệp khác, với tổng mức đầu tư khái toán gần 1.000 tỷ đồng cho các dự án di chuyển. Không chỉ là một dự án giao thông thuần túy, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được tỉnh Lào Cai xác định là động lực quan trọng cho phát triển đô thị và không gian kinh tế mới. Tại các cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 11/2025, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã yêu cầu việc thiết kế ga Lào Cai mới phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo quy mô xứng tầm, hiện đại và gắn với tổng thể phát triển đô thị. Theo định hướng này, khu vực ga không chỉ phục vụ vận tải mà còn được quy hoạch trở thành trung tâm kết nối các dịch vụ thương mại, vui chơi, giáo dục, y tế và hệ thống giao thông ngầm, mở rộng dư địa phát triển cho tỉnh Lào Cai trong tương lai. THÀNH ĐẠT Ga Lào Cai (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là điểm cầu chính tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12. Mở rộng giao thương Việt Nam – Trung Quốc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/NQ-QH ngày 19/2/2025, với tổng mức đầu tư sơ bộ 203.231 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG: Để ổn định đời sống người dân, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt phương án xây dựng 49 khu tái định cư (trong đó có 40 khu xây mới), dự kiến bố trí chỗ ở cho hơn 2.100 hộ dân. Song song với đó, tỉnh tổ chức di dời 104 dự án đang hoạt động trong Khu công nghiệp Đông Phố Mới và 2 cụm công nghiệp khác, với tổng mức đầu tư khái toán gần 1.000 tỷ đồng cho các dự án di chuyển. CHUYỆN HÔM NAY Một tuyên ngôn bằng hành động về khát vọng đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng – trong đó khu vực ngoài Nhà nước chiếm tới 82% – cho thấy một thực tế rất rõ: động lực phát triển của Việt Nam hôm nay không còn đơn tuyến, mà là sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa Nhà nước kiến tạo và khu vực kinh tế tư nhân, giữa chiến lược quốc gia và sức sáng tạo của thị trường. Những con số ấy không chỉ nói về tiền vốn, mà nói về niềm tin. Điều đáng chú ý là cấu trúc của các dự án: từ hạ tầng giao thông chiến lược như đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; đến các trục phát triển đô thị – cảnh quan như đại lộ sông Hồng; từ công nghiệp nền tảng như sản xuất ray đường sắt thép đặc biệt; tới những thiết chế mới của đời sống đô thị hiện đại như Khu đô thị thể thao Olympic; tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, đường sắt đô thị Phú Quốc; những cây cầu kết nối liên vùng. Tất cả cho thấy một tầm nhìn đầu tư dài hạn: đột phá cho tương lai, chứ không chỉ cho nhiệm kỳ. Việc lựa chọn 79 điểm cầu, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, cũng mang một thông điệp giàu tính biểu tượng. Nếu như 19/12/1946 là thời khắc cả dân tộc đứng lên bảo vệ độc lập bằng ý chí và máu xương, thì 19/12/2025 là thời điểm đất nước khẳng định quyết tâm vươn lên bằng trí tuệ, hạ tầng và năng lực cạnh tranh. Tinh thần kháng chiến năm xưa hôm nay được tiếp nối bằng tinh thần kiến thiết, phát triển và phụng sự nhân dân. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, kinh tế toàn cầu còn không ít rủi ro, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, thậm chí hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tới, đòi hỏi không chỉ quyết tâm chính trị mà còn năng lực tổ chức thực thi. Bởi vậy, yêu cầu “6 rõ” mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh – “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm” - không phải là khẩu hiệu hành chính, mà là nguyên tắc quản trị hiện đại, là điều kiện để biến tầm nhìn thành kết quả cụ thể. Ở đây, điều cần nhấn mạnh thêm là vai trò của con người. Những công trình mang tầm thế kỷ không tự mọc lên từ bản vẽ hay nghị quyết, mà được tạo nên từ mồ hôi, trí tuệ và sự bền bỉ của hàng vạn kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường. Việc Bộ Nội vụ được giao chủ trì khen thưởng, đặc biệt quan tâm tới lực lượng trực tiếp thi công, không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách nuôi dưỡng tinh thần cống hiến – yếu tố quyết định cho mọi công cuộc phát triển. Nhìn rộng hơn, 234 dự án lần này cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: từ “làm cho kịp” sang “làm cho đáng”, từ chạy theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa. Lễ khởi công, khánh thành ngày 19/12 là lời cam kết với nhân dân và với tương lai rằng đất nước đang bước vào một chu kỳ phát triển mới – tự tin hơn, bài bản hơn và bền vững hơn. Những dự án hôm nay, nếu được thực hiện đúng tinh thần “6 rõ”, sẽ trở thành những trụ cột cho nhiều thập kỷ tới, góp phần định hình diện mạo Việt Nam trong thế kỷ XXI. N.T Tầm nhìn thế kỷ TIẾP THEO TRANG 1 Phương án Phối cảnh nhà ga, quảng trường dự án Ga Nam Lào Cai

