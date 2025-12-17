Báo Tiền Phong số 351

THỨ TƯ 17/12/2025 Số 351

CHUẨN BỊ TỐT NHẤT LỄ KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH 234 DỰ ÁN

Giảm gánh nặng đóng thuế, vẫn còn băn khoăn

Sẽ có cơ chế kiểm tra việc thực hiện lời hứa

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM GÂY CHẬM TRỄ

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam năm 2025: bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan (thứ hai từ phải sang)

CHUYỆN HÔM NAY
Nuôi dưỡng nguồn thu

Với việc Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, từ ngày 1/7/2026, sẽ có tổng cộng 21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

ĐT nữ Việt Nam khẳng định vị thế số một SEA GAMES 33

CỘT MỐC 20 triệu khách quốc tế

NGUYỄN THỊ OANH LẬP HAT-TRICK HUY CHƯƠNG VÀNG

Futsal nữ Việt Nam giành vé vào chung kết

Du lịch Việt Nam trước "cú hích" phát triển

Thay đổi định vị du lịch Việt

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Chiều 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. HỆ THỐNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VẪN CÒN BẤT CẬP Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra những việc cần phải làm sớm, những việc chưa làm được còn những tồn đọng kéo dài qua nhiều thập niên và còn một số yêu cầu cấp bách đòi hỏi phải có cách tiếp cận mạnh mẽ, kịp thời và căn cơ hơn. Tổng Bí thư chỉ rõ hệ thống thể chế, chính sách vẫn còn bất cập. Một số quy định chưa theo kịp thực tiễn trong xác nhận người có công, xử lý hồ sơ không còn giấy tờ, chi trả chế độ. Nhiều nhóm đối tượng đặc biệt như Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, thương binh nặng, chiến sĩ bị địch bắt tù đày... ngày một giảm, nếu không khẩn trương, trách nhiệm, sẽ không còn nhiều thời gian để phụng dưỡng họ một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở các chiến trường trọng điểm còn rất nhiều khó khăn; số liệt sĩ chưa tìm được hài cốt còn lớn; diện tích bom mìn chưa rà phá rộng; nguồn lực còn hạn chế. Những kỷ vật, di vật của cán bộ, chiến sỹ gửi lại trước khi đi chiến trường đã được lưu giữ hàng chục năm nhưng chưa được trao trả đầy đủ cho thân nhân. Từ thực tiễn đặt ra và yêu cầu của giai đoạn mới, Tổng Bí thư gợi mở về hoàn thiện thể chế, chính sách đối với người có công với cách mạng, cần điều chỉnh, bổ sung như thế nào để hệ thống chính sách thật sự đồng bộ, hiện đại, minh bạch, thuận lợi hơn, phù hợp với yêu cầu mới. Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, cần làm gì để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tính khả thi, an toàn, chính xác và hiệu quả, đáp ứng mong mỏi chính đáng của thân nhân và nhân dân. Về rà soát, trao trả kỷ vật của các chiến sĩ gửi lại, cần tiếp cận nhiệm vụ này như thế nào để vừa gìn giữ giá trị lịch sử, vừa thể hiện đầy đủ tính nhân văn, sự tri ân sâu sắc đối với người đã hy sinh. Về đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN, cần áp dụng phương thức như thế nào để nâng cao độ chính xác, tận dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học-công nghệ, rút ngắn thời gian, đáp ứng nguyện vọng của hàng trăm nghìn gia đình. Về nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện, làm thế nào để huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và xã hội; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. HỖ TRỢ HƠN 400 NGHÌN HỘ NGƯỜI CÓ CÔNG Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Nội vụ đã báo cáo tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Cả nước hiện có 52 Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Hiện nay, tại 28 trung tâm có chức năng nuôi dưỡng người có công đang trực tiếp chăm sóc đối với 1.578 người. Trong giai đoạn từ 2022 đến 2024, cả nước đã thực hiện điều dưỡng đối với 1,1 triệu người có công. Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng được triển khai hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng của người có công, thân nhân liệt sỹ. Trong giai đoạn từ 2013 đến 2025, đã hỗ trợ cho hơn 400 nghìn hộ người có công. Việc công nhận người có công với cách mạng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch. Năm 2017, căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành quy trình đặc biệt để xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng. Sau 5 năm, đã giải quyết hơn 7.000 hồ sơ, trong đó trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 2.400 liệt sỹ, công nhận trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Cả nước có trên 7.000 công trình ghi công liệt sỹ, trong đó có trên 3.000 nghĩa trang liệt sỹ. Về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, hiện có trên 900 nghìn hài cốt liệt sỹ được quy tập, an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc, trong đó khoảng 300 nghìn mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin; khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sỹ ở trong nước, nước ngoài chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ. Từ năm 2021 đến năm 2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sỹ. Giai đoạn 2021-2025, đã tiếp nhận 13.404 mẫu; qua phân tích, so sánh, đối chiếu ADN giữa mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu thân nhân liệt sỹ đã xác định được danh tính đối với 103 hài cốt liệt sỹ. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG PHẢI BẢO ĐẢM ĐẦY ĐỦ Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về đạo lý, lịch sử và nhân văn; là thước đo trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là nhiệm vụ thực hiện nghị quyết của Đảng. Về quan điểm chỉ đạo chung, Tổng Bí thư yêu cầu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ; phải xác định rõ: giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sỹ. Về phân công một số nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư giao: Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về người có công; hoàn thành xử lý căn bản các tồn đọng về chính sách người có công trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ; phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng; cân đối nguồn lực để đảm bảo triển khai các chính sách, đề án hiệu quả, đúng tiến độ; nghiên cứu có chính sách đối với bộ đội phục viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ; xem xét chính sách về thi đua-khen thưởng. Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, đẩy nhanh rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì xây dựng và vận hành Ngân hàng Gene thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin; phối hợp xây dựng Đề án nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN; tăng cường hợp tác quốc tế, thuê đơn vị nước ngoài giám định khi cần thiết. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương kiểm kê toàn bộ hiện vật, kỷ vật đang được lưu giữ. Tổng Bí thư đề nghị, các cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để đầu tư, nâng cấp, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện tốt chính sách điều dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng; tu bổ, tôn tạo trang nghiêm nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng; cần xác định công tác người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về người có công; hoàn thành xử lý căn bản tồn đọng về chính sách người có công trong năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ; phải xác định rõ: giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sỹ. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ ẢNH: TTXVN Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG:

3 n Thứ Tư n Ngày 17/12/2025 THỜI SỰ Sáng 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo báo cáo, đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/ thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức). Dự kiến diễn ra vào ngày 19/12, buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu, tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025). Một số điểm cầu quan trọng gồm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; Trong ngày trọng đại này sẽ khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi)… Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến để thống nhất phương án tổ chức buổi lễ, với điểm cầu trung tâm dự kiến tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội). Đây là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Bộ Nội vụ chủ trì việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt quan tâm đến khen thưởng các kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc, bám trụ trên công trường trong suốt những năm qua. LOẠT DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI SẼ KHỞI CÔNG VÀO DỊP ĐẶC BIỆT Ngày 19/12 tới đây, hàng loạt dự án nhà ở xã hội trên khắp cả nước sẽ đồng loạt được khởi công, tạo nguồn cung rất lớn dành cho người thu nhập thấp. Tại Hà Nội, Bộ Công an đăng ký khởi công 2 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND). Trong đó, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Sơn Đồng có tổng vốn đầu tư 3.271 tỷ đồng, cung cấp 1.325 căn hộ; dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Vĩnh Thành có tổng mức đầu tư 3.799 tỷ đồng với 2.012 căn hộ. Cả hai dự án đều do Công ty CP Confitech Tây Hà Nội làm chủ đầu tư. Cùng thời điểm, Hà Nội khởi công dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.300 tỷ đồng. Dự án do liên danh Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty CP Xây dựng Central thực hiện, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung lớn cho thị trường nhà ở xã hội Thủ đô trong những năm tới. Dịp này, tỉnh Quảng Ninh đăng ký khởi công 5 dự án nhà ở xã hội, tổng mức đầu tư 9.166 tỷ đồng. Trong đó có dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu đô thị mới phường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh (592 tỷ đồng); nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Ao Tiên, phường Hà Tu (1.711 tỷ đồng); nhà ở xã hội lô đất 10 thuộc dự án Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn (1.229 tỷ đồng); Khu nhà ở xã hội lô đất thuộc Khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, phường Bãi Cháy (3.368 tỷ đồng); Dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh (2.266 tỷ đồng). Thành phố Đà Nẵng cũng đăng ký khởi công 2 dự án: Nhà ở xã hội khu đất chung cư số 3 - khu B khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (1.015 tỷ đồng); nhà ở xã hội khu đất chung cư số 5 khu B khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (1.373 tỷ đồng). LUÂN DŨNG- NINH PHAN Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ khởi công, khánh thành 234 dự án ngày 19/12, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng. Chuẩn bị tốt nhất lễ khởi công, khánh thành 234 dự án Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp ẢNH: VGP Tăng cường hơn 150 lượt xe phục vụ Tết Dương lịch Ngày 16/12, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch tăng cường phục vụ cao điểm lễ tết năm 2026. Với dịp Tết Dương lịch sắp tới, Công ty bố trí tăng cường 150 xe cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp cao điểm lễ, Tết, Công ty đã đề nghị các đơn vị vận tải nâng cao chất lượng phục vụ, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông; không lái xe chạy vòng vo đón khách, không chở khách quá số ghế quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, bảo đảm cho hành khách sử dụng dịch vụ hoàn chỉnh, an toàn trên mỗi chuyến đi… “Công ty sẵn sàng cùng với quản lý các bến xe từ chối phục vụ, cấp phơi lệnh ra vào bến cho những nhà xe có chất lượng dịch vụ thấp, không đáp ứng tiêu chí phục vụ, vi phạm nhiều quy định Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của bến xe và mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định nói chung” - ông Hùng nói. ANH TRỌNG Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri. Cụ thể, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét, ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập vì khối lượng công việc nhiều, yêu cầu đáp ứng công việc ngày càng cao, đồng thời có lộ trình và chính sách phù hợp cho từng giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn. Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 174, 186 và Kết luận số 206, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026. Việc này bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước. Tại Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo kết luận 206 của Bộ Chính trị. L.DŨNG Xem xét tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức trong nă m 2026 Để cả i thiệ n đờ i số ng củ a cá n bộ , cô ng chứ c, viê n chứ c, ngư ờ i lao độ ng, Bộ Nộ i vụ phố i hợ p vớ i Bộ Tà i chính và cá c bộ , cơ quan liê n quan tiế p tụ c bá o cá o cấ p có thẩ m quyề n xem xé t, quyế t định tă ng mứ c lư ơ ng cơ sở trong nă m 2026. Tăng mức lương cơ sở bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng (Ảnh minh họa)

Theo tính toán của Bộ Tài chính, trong hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế. Tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế TNCN và thuế GTGT) khoảng 11.800 tỷ đồng. Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng, Bộ Tài chính nâng doanh thu tính thuế đã thể hiện cầu thị, lắng nghe ý kiến chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, tiếp cận công bằng giữa người làm công ăn lương và hộ, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, mức doanh thu 500 triệu đồng vẫn thấp so với nhiều ngành nghề. “Hiện nay, mỗi loại kinh doanh có biên độ lợi nhuận khác nhau. Tiểu thương ở chợ truyền thống, thuần thương mại, doanh thu 500 triệu đồng vẫn thấp, thấp hơn so với thực tế. Chúng ta tính doanh thu trên ngưỡng 500 triệu đồng, tạo bình đẳng cho hộ kinh doanh được hưởng lợi”, ông Được nói. Theo ông Được, cách tính thuế này tiềm ẩn bất bình đẳng mới. Ông Được dẫn ví dụ, cá nhân vừa làm công nhận lương, vừa đứng tên hộ kinh doanh sẽ được hưởng 2 ưu đãi. Nên chính sách cần điều chỉnh để giảm bớt bất công, tránh thất thu ngân sách. Ông Được đề xuất, về lâu dài, cơ quan chức năng nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 1 tỷ đồng/ hộ kinh doanh trở lên. Tại dự thảo lần hai Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất nhiều quy định mới. Theo đó, doanh thu trên 500 4 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 17/12/2025 DOANH NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG LỢI Luật thuế TNCN sửa đổi vừa được thông qua giúp người dân, doanh nghiệp phấn khởi. Theo đó, mức đóng thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng khoảng 40%, lên 15,5 triệu đồng/tháng (hiện là 11 triệu đồng/người/tháng) cho bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/ tháng người phụ thuộc (hiện là 4,4 triệu đồng/người/tháng). Chị Nguyễn Nhung (Hà Nội) cho biết, cả 2 vợ chồng đều làm công ăn lương. Vợ chồng chị Nhung có 3 con nhỏ. Do chồng làm ngân hàng và bản thân thu nhập của chị cũng ở mức tương đối cao so với mặt bằng chung nên sau khi được tính giảm trừ gia cảnh, hàng tháng hai vợ chồng vẫn phải đóng thuế TNCN dù không nhiều. Trong khi đó các chi phí từ tiền học phí, tiền bỉm, sữa, đến thực phẩm liên tục tăng trong 2 năm trở lại đây. “Khu vực nhà tôi trường công quá tải, các gia đình phải bốc thăm để giành suất học trường công. Gia đình tôi đăng ký tham gia bốc thăm nhưng không trúng nên con phải chuyển sang học trường tư với mức học phí khoảng 6 triệu đồng/ tháng. Với việc mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng, vợ chồng tôi sẽ không phải nộp thuế TNCN từ năm 2026. Khoản tiền này giúp chúng tôi chi tiêu mỗi tháng và đỡ gánh nặng học phí trường tư”, chị Nhung chia sẻ. Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh cũng giúp các doanh nghiệp được hưởng lợi gián tiếp. Theo ghi nhận của PV, hiện nay, hàng tháng doanh nghiệp sẽ tạm ứng số tiền thuế TNCN và khấu trừ trước khi trả lương cho người lao động. Chị Lê Hạnh - phòng nhân sự một doanh nghiệp ngành tài chính tại Hà Nội cho biết, mỗi năm sẽ có chỉ tiêu tăng 5 - 10% lương cho nhân viên. Tuy nhiên, sau khi tăng lương, người lao động sẽ bị nhảy bậc thuế, lên mức thuế suất cao hơn do thu nhập được điều chỉnh tăng. Việc bị nhảy bậc đóng thuế khi vừa được tăng lương làm giảm động lực của người lao động do tiền đóng thuế cũng gia tăng, thậm chí cao hơn phần lương tăng thêm được nhận. “Có nhân viên phản ánh, lương tăng 10%, đã khiến nhảy bậc thuế từ 5% lên bậc 10%. Một phần lương nhận được bị chuyển sang nộp thuế khiến nhân viên mất động lực phấn đấu, không hào hứng với việc được tăng lương. Việc mức giảm trừ gia cảnh tăng lên và giãn bậc thuế sẽ giúp người lao động yên tâm cống hiến, không khấp khởi lo nhảy bậc thuế”, chị Hạnh cho biết. Theo tính toán của Bộ Tài chính, mức giảm trừ mới giúp khoảng 2,18 triệu người (gần 50% số người bậc 1 chuyển sang diện không phải nộp thuế). Số người còn lại phải nộp thuế chỉ còn khoảng 2,21 triệu người. Dự kiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 21.000 tỷ đồng/năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành. CẦN ÁP THUẾ THEO KHU VỰC, ĐẶC THÙ DÂN CƯ TS. Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học (ĐH Kinh tế Quốc dân) cho rằng, thuế TNCN cần đặt trong mối tương quan với các sắc thuế liên quan đến thu nhập khác như thuế giao dịch bất động sản, chứng khoán… Thuế TNCN có nhiều mục tiêu: Tạo nguồn thu cho ngân sách, phân phối lại thu nhập để giảm bất bình đẳng và đảm bảo mức sống tối thiểu phù hợp với thực tiễn. Theo ông Thế Anh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, dù đã được sửa đổi, thuế TNCN vẫn tồn tại nhiều bất cập. Mức giảm trừ gia cảnh chưa hợp lý. Ở nông thôn và các tỉnh lẻ, quy định mới tương đối phù hợp; nhưng tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, mức này vẫn thấp so với chi phí sinh hoạt, đặc biệt là chi phí nhà ở vốn có thể chiếm tới khoảng 50% thu nhập của người lao động. TS Thế Anh đề xuất tính mức giảm trừ gia cảnh theo địa bàn cư trú và nơi làm việc, ví dụ TP Hà Nội, TP.HCM một mức; các địa phương khác một mức. “Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ 2013 đến nay trong khi chi phí sinh hoạt đã tăng mạnh. Năm 2012, mức đề xuất là 9 triệu đồng, đến 2020 nâng lên 11 triệu đồng, nhưng thực tế giá sinh hoạt và nhà ở đã tăng nhanh hơn nhiều. Nếu chỉ tính theo tốc độ tăng GDP bình quân đầu người từ 2012 đến nay, TS Thế Anh ước tính mức giảm trừ gia cảnh cần tăng lên khoảng 25 triệu đồng. Vì vậy, mức giảm trừ theo luật mới vẫn chưa phù hợp”, TS Thế Anh phân tích. Một vấn đề khác, mức giảm trừ sau lần sửa đổi này được áp dụng cho nhiều năm, nhưng lại không có cơ chế điều chỉnh hằng năm, trong khi chi phí sinh hoạt vẫn tăng liên tục. Mức hiện hành chưa bù đắp được phần đã mất trong quá khứ, lại càng khó bắt kịp trong tương lai, khiến người lao động có thu nhập từ lương tiếp tục chịu thiệt thòi. Vì vậy, cần sửa theo hướng điều chỉnh định kỳ hằng năm. THUẾ SUẤT 35% CHỈ NÊN DÀNH CHO GIỚI SIÊU GIÀU Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI Theo tính toán của Bộ Tài chính, từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh điều chỉnh tăng đi kèm bậc thuế luỹ tiến được điều chỉnh giúp hơn 2 triệu người làm công ăn lương không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, chuyên gia đề xuất, cơ quan chức năng nên tính toán lại mức thu nhập ở ngưỡng chịu thuế suất 35% theo hướng áp dụng với người có thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên. Việc nâng mức doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có hơn 2 triệu hộ kinh doanh nhỏ giảm gánh nặng nộp thuế. Bộ Tài chính đề xuất cho hộ kinh doanh lựa chọn phương thức khai thuế. Giảm gánh nặng đóng thuế, vẫn còn Hơn 2 triệu hộ kinh doanh sẽ được miễn thuế (Trong ảnh, cán bộ thuế hướng dẫn người dân chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai) Có khoảng 2 triệu người làm công ăn lương sẽ không phải chịu thuế TNCN từ việc tăng mức giảm trừ gia cảnh và tăng ngưỡng tính thuế thu nhập cá nhân ẢNH: NHƯ Ý Hơn 2 triệu hộ kinh doanh được miễn, chọn cách Luật Thuế TNCN mới, biểu thuế luỹ tiến gồm 5 bậc. Cụ thể, sau khi giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc, bậc 1 với thu nhập từ 10 triệu đồng mức thuế 5%; bậc 2 với mức thuế 10% cho thu nhập từ 10-30 triệu đồng; bậc 3 với mức thuế 20% cho thu nhập từ 30-60 triệu đồng; bậc 4 với mức thuế 30% cho thu nhập 60-100 triệu đồng và bậc 5 mức thuế suất cao nhất cho thu nhập trên 100 triệu đồng. LUẬT THUẾ TNCN SỬA ĐỔI: Luật Thuế TNCN sửa đổi mang lại nhiều lợi ích khi giảm gánh nặng cho người lao động và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, những quy định liên quan áp thuế với vàng miếng và mức thuế suất cao nhất 35% vẫn gây tranh luận. Bài 1: Thuế suất 35% có hợp lý?

5 n Thứ Tư n Ngày 17/12/2025 KINH TẾ băn khoăn khai thuế cho rằng, từ năm 2007 đến nay, thu nhập bình quân của người Việt Nam đã tăng 5,8 lần và lạm phát tăng 200% nhưng các ngưỡng chịu thuế ở các bậc trong biểu thuế lũy tiến chỉ được gia tăng rất thấp. “Nếu tăng tương ứng gấp 3 lần theo lạm phát thời gian qua, ngưỡng chịu thuế cao nhất này cần điều chỉnh lên hơn 240 triệu đồng/tháng hoặc tối thiểu gấp 2 lần, từ trên 160 triệu đồng mới áp dụng thuế suất 35%. Điều này mới phù hợp với quy định hiện nay, vốn đã được cho có nhiều bất cập”, ông Đức nói. Theo ông Đức, có thể hình dung triết lý áp dụng 5 mức thuế suất: mức 5% cho người tạm đủ ăn, mức 10% cho người có chút dư dả, mức 25% cho người khá giả, mức 30% cho người giàu và mức 35% thì áp dụng cho người rất giàu hay siêu giàu. Do đó, mức đề xuất 35% nhiều điểm bất hợp lý, chỉ cần giữ nguyên như khi ban hành luật này vào 16 năm trước, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập 35% theo dự thảo phải gấp vài trăm % trước đây, chứ không phải chỉ cao hơn 25%. Với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội và cuộc sống (từ nhu cầu thiết yếu cho đến bình thường), mức khởi điểm còn phải cao hơn so với tương đương trước kia. “Việc áp đặt thuế suất như vậy chưa hợp lý. Thu nhập 100 triệu đồng/tháng chỉ là hơi giàu so với trong nước cũng như thế giới. Mức thu nhập của người siêu giàu thì phải vài trăm triệu đồng/ tháng trở lên”, ông Đức nói. Cùng quan điểm, TS Phạm Thế Anh cho rằng, nếu muốn giảm bất bình đẳng, cần phát triển các sắc thuế đánh vào tài sản và tình trạng găm giữ tài sản, thay vì dồn gánh nặng lên người làm công ăn lương. Đánh thuế lương quá cao ở mức 30 đến 35% có thể vô tình khuyến khích chuyển hướng sang đầu cơ tài sản, làm suy yếu động lực lao động sản xuất. Trong khi đó, hoạt động găm giữ, đầu cơ bất động sản lại không bị đánh thuế cao, thậm chí giao dịch chỉ bị thu khoảng 2% trên tổng giá trị. Theo ông Thế Anh, thực tế, người làm công ăn lương có thu nhập không quá cao, bị đánh thuế cao và khó trốn thuế; còn thu nhập từ giao dịch tài sản thường lớn nhưng lại dễ lách thuế. Lập luận duy trì mức thuế 30 đến 35% vì tương đương các nước trong khu vực cũng chưa thuyết phục. Thuế suất phải đi kèm ngưỡng thu nhập tương ứng. “So sánh cho thấy, ở Philippines, để chịu thuế suất 35%, thu nhập phải khoảng 300 triệu đồng/tháng (tương đương 3,6 tỷ đồng/năm), trong khi tại Việt Nam, thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm đã chịu mức này. Ở Singapore và Thái Lan, mức 35% chỉ áp dụng khi thu nhập khoảng 7 đến 8 tỷ đồng/năm; còn Malaysia có thuế suất tối đa 30%, nhưng ngưỡng áp dụng ở mức khoảng 13 tỷ đồng/năm”, ông Thế Anh dẫn ví dụ. Q.NGA - N.HUÊ TS Phạm Thế Anh cho rằng, nếu muốn giảm bất bình đẳng, cần phát triển các sắc thuế đánh vào tài sản và tình trạng găm giữ tài sản, thay vì dồn gánh nặng lên người làm công ăn lương. Đánh thuế lương quá cao ở mức 30 đến 35% có thể vô tình khuyến khích chuyển hướng sang đầu cơ tài sản, làm suy yếu động lực lao động sản xuất. Trong khi đó, hoạt động găm giữ, đầu cơ bất động sản lại không bị đánh thuế cao, thậm chí giao dịch chỉ bị thu khoảng 2% trên tổng giá trị. triệu đồng/năm, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế. Cụ thể, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng, thuế suất 15%; doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thuế suất 17% và doanh thu năm trên 50 tỷ đồng, thuế suất 20%. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định thu nhập tính thuế nhân thuế suất, hoặc nộp thuế theo doanh thu tính thuế nhân thuế suất. Doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng. Chi phí được trừ bao gồm các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thanh toán từng lần từ 5 triệu đồng trở lên. NGỌC LINH CHUYỆN HÔM NAY Theo đó, những khoản thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng, chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền, thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, từ kiều hối, tiền lương làm thêm, học bổng… sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Điểm đáng chú ý và cũng được mong chờ nhất trong lần điều chỉnh cách tính thuế này chính là biểu thuế suất thuế thu nhập cá nhân để tính tiền lương, tiền công có sự thay đổi rất mạnh theo hướng giảm thuế suất ở một số bậc, giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Bên cạnh đó, luật tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc, từ đó giảm gánh nặng thuế cho người lao động có thu nhập thấp và trung bình, giúp cải thiện thu nhập còn lại sau thuế của người dân. Cụ thể, cách tính mới giúp mức đóng thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng khoảng 40%, lên 15,5 triệu đồng/tháng (hiện là 11 triệu đồng/người/tháng) cho bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng người phụ thuộc (hiện 4,4 triệu đồng/người/tháng). Với việc áp dụng cách tính mới, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được đánh giá là bước chuyển lớn trong chính sách thuế của Việt Nam, hướng tới tạo sự công bằng hơn trong nghĩa vụ thuế. Cùng đó, việc tăng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ và cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, giúp cho phần lớn hộ kinh doanh nhỏ không phải đóng thuế trong ngắn hạn cũng là cách tiếp cận được đánh giá cao. Việc ban hành luật mới giúp hướng tới việc giảm gánh nặng cho người lao động có thu nhập thấp, thúc đẩy minh bạch trong kê khai thuế, góp phần tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, việc miễn thuế cho một số nhóm nhỏ có thể làm giảm thu trực tiếp và tổng thu ngân sách dự kiến vẫn sẽ được duy trì ổn định. Với doanh nghiệp, cách tính thuế mới giúp minh bạch hơn trong quản lý thuế và buộc doanh nghiệp cần chuẩn bị cho việc chuyển đổi phương thức kê khai thuế theo quy định mới, đặc biệt với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu lớn. Với cách tiếp cận mới, phù hợp với những thay đổi của nền kinh tế, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp, cách tính thuế mới giúp quản lý chặt chẽ hơn các nguồn thu mới phát sinh trong nền kinh tế số như: thu nhập từ nền tảng số, mạng xã hội, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, kinh doanh xuyên biên giới... Điều này giúp Nhà nước hạn chế thất thu thuế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý, giám sát dòng tiền và dữ liệu thu nhập cá nhân. Với việc “lùi để tiến” trong việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, ngưỡng đóng thuế chuyển dần sang các nguồn thu mới, tạo sự minh bạch trong quản lý thu nhập, đồng thời giúp ngành thuế tránh được tiếng "tận thu" mà vẫn duy trì được chính sách "nuôi dưỡng nguồn thu" để phát triển bền vững. P.T Nuôi dưỡng nguồn thu TIẾP THEO TRANG 1 Sau khi giá vàng miếng SJC lên đỉnh 157,2 triệu đồng/lượng thì chiều 16/12, giá vàng quay đầu giảm còn 155,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC vẫn "một mình một chợ", cao hơn giá vàng nhẫn các thương hiệu khác 800.000 - 3,1 triệu đồng/lượng và cao hơn vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC liên tục tăng mạnh trong 2 tháng gần đây bất chấp việc Nghị định 232 xoá bỏ độc quyền vàng miếng và Thông tư 34 hướng dẫn việc nhập khẩu vàng có hiệu lực từ ngày 10/10. Theo quy định, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong khi ngân hàng thương mại cần đạt từ 50.000 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, các đơn vị này phải thuộc danh sách tổ chức đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Hiện tại, cả nước có 38 doanh nghiệp và ngân hàng được cấp phép kinh doanh vàng miếng, song xét theo quy mô vốn điều lệ, chỉ một số doanh nghiệp và ngân hàng lớn mới đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho đơn vị nào đủ điều kiện nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu. Được biết, theo Thông tư 34 hướng dẫn nhập khẩu vàng, ngày 15/12 là ngày cuối cùng trong năm để xây dựng hạn mức nhập khẩu. CẦN BỔ SUNG VÀNG NHẬP KHẨU Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết thị trường vàng vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn: Chênh lệch giá trong nước - thế giới kéo dài, có lúc lên tới 20 triệu đồng/ lượng; cấu trúc thị trường tập trung vào một vài chủ thể lớn, mức độ cạnh tranh còn hạn chế; thông tin giá cả, cung - cầu thiếu minh bạch, tạo điều kiện cho tâm lý đám đông, đầu cơ, thổi giá. “Mỗi khi biến động mạnh lại xuất hiện “vàng chợ đen”, buôn lậu qua biên giới, giao dịch ngầm, rủi ro dồn về phía người dân, đồng thời gây khó cho điều hành tiền tệ và ngoại hối”, ông Long nói và cho rằng hiện nay việc nhập vàng chưa thực hiện được do các đơn vị chưa xong thủ tục. Tại diễn đàn về vàng mới đây, TS Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ - cho rằng: “Cơ quan quản lý không nhập khẩu, người dân buộc phải mua vàng nhập lậu, mua hàng kém chuẩn. Đó là điều vô lý”. Theo ông Nghĩa, việc nhập khẩu sẽ làm giá vàng trong nước tiệm cận giá thế giới, giảm vấn nạn buôn lậu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Trong giai đoạn đầu, Việt Nam có thể chấp nhận việc cấp phép còn thận trọng, nhưng đồng thời phải sớm mở rộng quyền nhập, xuất khẩu cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện; công khai giá theo chuẩn thế giới; kiểm soát buôn lậu bằng nghiệp vụ, chứ không phải bằng siết nguồn cung. NGỌC MAI Vì sao chưa nhập khẩu vàng? Giá vàng trong nước đang tăng mạnh và duy trì khoảng cách cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/ lượng. Đáng nói, Nghị định 232 và thông tư hướng dẫn nhập khẩu vàng có hiệu lực từ ngày 10/10, nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào được phép nhập vàng. Nguồn cung trên thị trường vàng vẫn nhỏ giọt vì các đơn vị chưa được phép nhập khẩu vàng miếng và nguyên liệu ẢNH: NHƯ Ý Ông Vũ Hùng Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - nhận định, năm 2026, nếu nguồn cung vàng tại Việt Nam được bổ sung thêm từ các nguồn nhập khẩu, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ được thu hẹp đáng kể.

Chiều 15/12, Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác minh, đã trao trả toàn bộ tài sản cho người đánh rơi sau khi một học sinh lớp 9 trên địa bàn nhặt được ví tiền chứa gần 23 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và chủ động giao nộp. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 14/12, em Lê Minh Đức (SN 2011, trú thôn 4, xã Vĩnh Linh), học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, nhặt được một chiếc ví màu nâu đen trên địa bàn. Kiểm tra bên trong, em Đức phát hiện có nhiều giấy tờ cá nhân và số tiền mặt gần 23 triệu đồng. Ngay sau đó, em Đức đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại tài sản. Đến chiều 15/12, Công an xã Vĩnh Linh xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Đỗ Phú Nam (SN 1993, trú xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và tiến hành trao trả đầy đủ tài sản. Nhận lại ví tiền, anh Nam bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn trước hành động đẹp, trung thực của em Lê Minh Đức, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Công an xã Vĩnh Linh trong việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ người dân. HOÀNG NAM ______ Em Đức trả lại ví tiền cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Vĩnh Linh 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 17/12/2025 NGÓNG MÔN THI THỨ BA Từ đầu năm học, mỗi tuần, lịch học thêm ngoài trường của Đ.T.H.N., học sinh lớp 9 tại một trường THCS thuộc phường Hoàn Kiếm, kín đặc với 3 buổi tối ở trung tâm: 2 buổi Toán, 1 buổi Khoa học tự nhiên; cuối tuần có thêm 2 buổi học gia sư tại nhà môn Ngữ văn và tiếng Anh. Lịch học gần như kéo dài từ sáng đến tối. Vào giai đoạn cận kì thi giữa kì, em gần như kiệt sức vì khối lượng đề cương ôn tập quá nhiều. Em N. lo lắng nếu kì thi lớp 10 năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội chọn môn Khoa học tự nhiên thay vì tiếng Anh như năm trước, bài thi sẽ thực sự nặng. Đây là môn em tiếp thu khó khăn, đòi hỏi sự tổng hợp kiến thức từ Vật lí, Hóa học, Sinh học, vượt quá năng lực hiện tại. Vì vậy, H.N. mong muốn sớm biết môn thi thứ ba để có kế hoạch ôn tập hợp lí. Hiệu trưởng một trường THCS ngoại thành Hà Nội cho biết, nhà trường bảo đảm dạy học theo đúng kế hoạch. Giáo viên tranh thủ ôn tập vào cuối buổi cho học sinh. Các tổ nhóm chuyên môn thống nhất nội dung trọng tâm. Giáo viên bộ môn bám sát để giảng dạy, ôn tập và định hướng kiến thức. Theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm phụ đạo miễn phí cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức. Với các học sinh còn lại, nhà trường tổ chức dạy bổ trợ miễn phí 2 tiết mỗi tuần đối với các môn Toán, Ngữ văn. Vị hiệu trưởng này cho hay, nhằm bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các trường, UBND xã sở tại sẽ phụ trách ra đề kiểm tra giữa kì và cuối kì cho các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh; tổ chức chia phòng, đánh số báo danh như thi thật. Các môn khác kiểm tra tại lớp, dùng chung đề (nhiều mã đề) và cùng thời gian. Những năm trước, thời điểm này nhà trường đã tổ chức được 3 đợt thi thử cho học sinh lớp 9 để đánh giá chất lượng; nhưng năm nay mới tổ chức được 1 đợt và kết quả đáng lo ngại khi điểm trung bình môn tiếng Anh chưa đạt 5,0. Tiếng Anh luôn là điểm yếu của các trường ngoại thành, đặc biệt 2 năm gần đây khi độ khó đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội tăng lên. Sau đợt thi thử lần 1, nhà trường họp hội đồng chuyên môn, động viên giáo viên và xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập để từng bước nâng chuẩn cho học sinh đến kì thi chính thức. Bà Nguyễn Mai Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, nhà trường đang dạy và học theo đúng kế hoạch. Ngay từ đầu năm, học sinh lớp 9 chưa đạt chuẩn được bố trí phụ đạo theo tinh thần Thông tư 29. Với các học sinh còn lại, nhà trường tổ chức bồi dưỡng 2 tiết mỗi tuần như quy định. Điều bà Mai mong mỏi là TP Hà Nội sớm có hỗ trợ kinh phí cho những tiết học miễn phí này để động viên giáo viên. Đây cũng là mong muốn của nhiều lãnh đạo trường THCS, bởi kì thi tuyển sinh lớp 10 được xem là khốc liệt nhất trong các kì thi từ tiểu học đến THPT. Thậm chí còn căng hơn tuyển sinh đại học do tỉ lệ chọi vào các trường THPT công lập cao. Những năm trước, chỉ khoảng hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào học các trường THPT công lập. Ở khu vực nội thành, tỉ lệ này còn thấp hơn. LÊN DÂY CÓT, ĐỒNG HÀNH VỚI HỌC SINH Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 do Bộ GD&ĐT ban hành, đồng thời tạo thêm thời gian ôn tập cho học sinh lớp 9 trước kì thi. Năm 2026, kì thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Trong bối cảnh đó, Hà Nội cần lùi lịch tổ chức kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 20262027 để phù hợp với khung thời gian năm học do Bộ GD&ĐT ban hành. Dự kiến, kì thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra sau kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thành phố phải bảo đảm nhân sự coi thi, chấm thi, và địa điểm tổ chức cho kì thi tốt nghiệp THPT; trong khi số lượng thí sinh tại Hà Nội rất đông, vì vậy mọi khâu cần được triển khai thận trọng. Học sinh Hà Nội kết thúc năm học vào ngày 31/5/2026. Nếu thi ngay đầu tháng 6, khi vừa kết thúc năm học, học sinh sẽ không có đủ thời gian ôn tập. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu, tính toán kĩ lưỡng để tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp và thuận lợi cho học sinh. Sở cũng khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng về thời gian thi nếu học sinh có sự chuẩn bị tốt. Quan trọng là các em cần có kế hoạch ôn tập, tâm lí vững vàng và sự đồng hành của gia đình. Thay vì tạo thêm áp lực, phụ huynh nên hỗ trợ, động viên con em mình. Bà Nguyễn Mai Anh chia sẻ, lùi lịch đồng nghĩa thời gian ôn thi kéo dài; giáo viên không bỏ mặc học sinh nhưng lại không có kinh phí chi trả cho các tiết dạy này, khiến nhà trường áy náy với giáo viên. Ghi nhận cho thấy, ở kì thi lớp 10 năm 2025, nhiều trường THCS tại Hà Nội cũng gặp tình trạng giáo viên ôn thi cho học sinh nhưng nhà trường không có nguồn chi vì thiếu quy định. Tuy nhiên, nếu không ôn, học sinh sẽ gặp khó khăn khi làm bài do kiến thức chưa đạt như mong muốn. Môn thi thứ ba trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vẫn chưa được Hà Nội công bố. Lịch thi dự kiến cũng thay đổi so với mọi năm, khiến nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn, lo lắng. Trước tình hình đó, các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, sẵn sàng hỗ trợ học sinh thích ứng trong mọi điều kiện. NGHIÊM HUÊ Hà Nội lùi thời gian tổ chức kì thi tuyển sinh lớp 10 so với những năm trước. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nhà trường và học sinh. Áp lực đè nặng học sinh và nhà trường Hành động đẹp của nam sinh lớp 9 Học sinh Hà Nội thi lớp 10 năm học 2025-2026 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Trong 3 năm gần đây, tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 các trường THPT công lập ở Hà Nội có xu hướng tăng ổn định. Năm học 2023-2024, tỉ lệ trúng tuyển đạt khoảng trên 60%, năm học 2024-2025 là 61%; năm học 2025-2026 là 64%. Tuy vậy, so với sự mong mỏi và nhu cầu của người dân Thủ đô thì tỷ lệ hơn 60% học sinh đỗ vào các trường công lập vẫn còn khá khiêm tốn. Nhặt được một chiếc ví màu nâu đen có nhiều giấy tờ cá nhân và số tiền mặt gần 23 triệu đồng, em Lê Minh Đức đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại tài sản. TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI:

