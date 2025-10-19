Báo Tiền Phong số 350

BÀN THẮNG PHÚT 89 ĐƯA U22 VIỆT NAM VÀO CHUNG KẾT SEA GAMES 33 TRANG 5 Báo Tiền Phong kết nối công trình cầu nông thôn ở Cần Thơ THỨ BA 16/12/2025 Số 350 TRANG 15 TRANG 8-9 TRANG 6 TRANG 3 Thủy điện An Khê – KaNak TRANG 4 Tâm điểm Pencak Silat, điền kinh Chính quyền 2 cấp – điểm tựa của dân Ngành giáo dục trước vận hội mới Khơi dậy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRANG 2 TRANG 7 và bài toán phát triển bền vững CÔNG AN NHÂN DÂN PHẢI LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CỦA NHÂN DÂN CHUYỆN HÔM NAY Thực tế cho thấy, quy hoạch mạng lưới thủy điện nhỏ và vừa dày đặc trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra bão lũ ngày càng bất thường đang kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng trong năm 2025 sau các đợt bão, lũ kết hợp với xả lũ của thủy điện. XEM TIẾ P TRANG 3 n PHẠM TUYÊN Rõ trách nhiệm Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, sáng 15/12 ẢNH: TTXVN Tình trạng sạt lở đôi bờ sông Ba ngày một nghiêm trọng ẢNH: LÊ TIỀN THỦY ĐIỆN

Thế giới đi rất nhanh, rất xa, chúng ta không thể lò dò từng bước đi như thế. Nhiệm vụ thứ ba, theo Tổng Bí thư, là tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. “Hoà bình, ổn định, đất nước có phát triển, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển, thì mục tiêu cuối cùng cũng là vì nhân dân, vì cuộc sống của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sức khỏe của nhân dân. Theo Tổng Bí thư, mỗi người phải trăn trở, suy nghĩ, xem cách gì, đóng góp gì cho thực hiện các nhiệm vụ này. “Toàn dân phải có trách nhiệm, không phải là nhiệm vụ riêng của một mình ai”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư dành thời gian nói về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, trong đó, nhấn mạnh, vừa qua, đã có hơn 13 triệu lượt ý kiến của 5 triệu cử tri, nhân dân trong cả nước góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Theo Tổng Bí thư, chưa bao giờ có sự vào cuộc đóng góp nhiều ý kiến như vậy, và nhiều ý kiến rất xác đáng tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, tại Hội nghị Trung ương 15 tới đây, sẽ thông qua dự thảo văn kiện cuối cùng để trình Đại hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng cũng “bám vào 3 nhiệm vụ nêu trên” để làm sao tổ chức, triển khai thật tốt các nội dung công việc. Nói về hoạt động “lịch sử” của Kỳ họp thứ 10, theo Tổng Bí thư, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có rất nhiều nội dung về công tác lập pháp, tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư nhìn nhận, điểm nghẽn lớn nhất là thể chế, cái gì cũng cấm, cũng hạn chế thì “làm sao giải phóng được sức dân, sức sản xuất, làm sao tạo ra được những đồng thuận xã hội”; tư duy không quản được thì cấm là rất lạc hậu, phải thay đổi: luật pháp phải kiến tạo, tạo môi trường huy động được sức dân, doanh nghiệp, của mọi người dân. “Đây là nỗ lực rất lớn trong đổi mới tư duy”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư thông tin về một số nội dung về tình hình đất nước thời gian qua. Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo Tổng Bí thư, sau 5 tháng đi vào hoạt động, đã tiếp tục vận hành ổn định và thông suốt. Những khó khăn, vướng mắc bước đầu đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ, nhất là liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ. Tổng Bí thư cho biết, Trung ương, Chính phủ đang tiếp tục đôn đốc tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng hoạt động của xã, phường. “Xã, phường là cấp quan trọng nhất, sát với đời sống của người dân, giải quyết mọi vấn đề của nhân dân”, Tổng Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh, cấp cơ sở phải làm sao để “nhân dân không phải lên tỉnh, thành phố, lên Trung ương”. Có một số địa phương lên danh sách tăng cường cán bộ cấp tỉnh, thành phố về phường, xã, nhưng thực tế thì không về; hoặc tăng cường một thời gian. Tổng Bí thư yêu cầu “không có tăng cường, không có biệt phái”, cán bộ phải về hẳn xã phường. Thời gian có thể là 1 - 2 năm để làm việc cho tốt, phải chịu sự quản lý của xã phường. KHÔNG ĐỂ TRƯỜNG HỌC THÀNH NƠI DỊCH VỤ Trao đổi một số chính sách lớn thời gian qua liên quan đến giáo dục, y tế, theo Tổng Bí thư, cấp phường, xã phải nắm bắt chi tiết, cụ thể nhu cầu trường học, y tế trên địa bàn để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị… Đáng chú ý, theo Tổng Bí thư, qua trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội, cử tri, cho thấy, còn tình trạng “nhà nước miễn học phí cho các cháu, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn”. “Nhà nước miễn học phí có 1-2 triệu thôi, nhưng nhà trường lại liên kết với các công ty để đưa thầy cô giáo vào dạy ngoại ngữ, AI, nhạc, thể dục… Tôi hỏi Bộ GD&ĐT thì bộ nói không cho, bảo là do hướng dẫn của sở. Việc này sở phải kiểm điểm lại. Nhà nước quản lý về giáo dục, không cấm liên kết, nhưng phải mở thành các trung tâm, bố mẹ có điều kiện thì cho các con đến học. Còn chương trình phổ thông, nhà nước quản lý, chưa có giáo viên thì phải đào tạo, huấn luyện, bố trí thế nào cho đủ. Đưa người ngoài vào rồi thu tiền, nhà nước miễn 1-2 triệu mà các cháu phải đóng thêm vài triệu. Không thể biến trường học là nơi dịch vụ được”, Tổng Bí thư nói, yêu cầu thành phố phải kiểm tra, bởi hiện tượng này “không đúng bản chất giáo dục”. TRƯỜNG PHONG Sáng 15/12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Hà Nội tập trung vào 5 ưu tiên trong những định hướng lớn Về một số định hướng lớn của thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ-dám làm-dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tập trung vào 5 ưu tiên (Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông-đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn). Chính quyền địa phương 2 cấp phải thực sự linh hoạt, hiệu quả, gần dân-sát dân-vì dân, với cam kết tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ mà cử tri nêu. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, 11 tháng năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế; các cân đối lớn được đảm bảo. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt khoảng 2,4 triệu tỷ đồng, vượt kế hoạch khoảng 400 nghìn tỷ đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, sáng 15/12 ẢNH: TTXVN Giữ vững ổn định, nâng cao đời sống nhân dân Mục tiêu cuối cùng là chất lượng cuộc sống Sáng 15/12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 20252030. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ, nội dung thảo luận tại hội nghị này nhằm trả lời các câu hỏi: Trong 5 năm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ làm gì, chỉ đạo như thế nào để thành phố đạt được các mục tiêu đã đề ra và thống nhất trong nghị quyết Đại hội lần thứ nhất vừa rồi? Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trước hết là sự thay đổi trong phương thức quản trị của toàn bộ hệ thống chính trị trên bình diện cả quốc gia, trong đó có TPHCM. Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, thay đổi hệ thống cấp xã, phường… buộc thành phố phải có những tư duy, cách làm mới theo những nguyên tắc mới. “Ngay từ đầu khi bắt tay làm, bản thân chúng tôi, những người có trách nhiệm ở Trung ương khi đề xuất giải pháp cũng không nghĩ đã làm được những điều như hiện chúng ta đang có. Công tâm mà nói, chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Tuy nhiên, vẫn còn không ít nhiệm vụ phía trước. Theo đánh giá cá nhân, kết quả của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà thành phố làm được ở mức khá. Bởi lẽ quy mô thành phố lớn, nhiệm vụ nặng nề, nhưng kết quả đạt được là đáng khích lệ”, ông Quang nhìn nhận. Tại hội nghị này, ông Trần Lưu Quang đề nghị đại biểu tập trung thảo luận hai nhóm nhiệm vụ lớn. Nhóm thứ nhất là giải quyết những tồn tại, vướng mắc mà TPHCM đang phải đối mặt, đặc biệt là 4 vấn đề lớn đã được Tổng Bí thư gợi ý tại Đại hội lần thứ nhất, gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy. Bên cạnh đó là việc tiếp tục xử lý các vướng mắc, tồn tại của các dự án, những khiếu kiện của người dân. Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nêu rõ, nhóm nhiệm vụ quan trọng hơn, lớn hơn gắn với việc thành phố hiện nay có một quy mô lớn hơn, rộng hơn, nhiều tiềm năng hơn. Đó là đầu tàu về kinh tế của cả nước, là trung tâm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, là nơi ứng dụng các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. “Chúng ta có hai nhiệm vụ lớn như vậy với mục tiêu cuối cùng là để cuộc sống của từng người dân, từng nhà có chất lượng sống ngày càng tốt hơn”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh. NGÔ TÙNG Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh TPHCM đang có nhiều điều kiện rất thuận lợi bằng những cơ chế, chính sách, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

3 n Thứ Ba n Ngày 16/12/2025 THỜI SỰ Sáng 15/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO 3 NHẤT Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vai trò “3 tiên phong” và “3 gương mẫu” trong triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành Công an. Trong đó, tiên phong triển khai tổ chức bộ máy Công an 3 cấp; tiên phong đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia, tạo cảm hứng, truyền động lực và giữ vai trò tiên phong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiên phong trong phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai tại những nơi khó khăn nhất. Cùng với đó là gương mẫu thể hiện rõ trách nhiệm, tích cực tham mưu tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị triển khai thủ tục hành chính trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; gương mẫu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; gương mẫu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đối ngoại Công an nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bên cạnh những thuận lợi còn có những thách thức lớn đối với nhiệm vụ công tác. Vì vậy, năm 2026, lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện tốt phong trào 3 nhất “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” và công tác Công an trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm 3 tốt “An ninh trật tự tốt nhất-Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất”, đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tăng trưởng kinh tế 2 con số. Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 20262031; xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị; “Lá chắn thép an ninh chiến lược”; trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; “Tường lửa quốc gia trên không gian mạng” và “thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng”. Thủ tướng chỉ rõ phải chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về các giải pháp ứng phó với sự thay đổi của tình hình thế giới và khu vực; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm...; tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự... LUÔN LÀ “ĐIỂM TỰA BÌNH YÊN” CỦA NHÂN DÂN Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục là “điểm sáng” ngày càng “sâu - sắc - chắc - kịp thời - hiệu quả hơn”, đóng góp vào nhiều vấn đề quan trọng, chiến lược của đất nước, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đổi mới, nâng cao tư duy chiến lược và đồng bộ các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, ngoài biên giới quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước theo hướng “vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa tạo thuận lợi tối đa để nhân dân thụ hưởng, khơi dậy mạnh mẽ tự hào dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến trong nhân dân”. Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tiên phong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đi đầu trong kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh, gọn, mạnh” tạo tiền đề, cung cấp thực tiễn quan trọng để triển khai chính quyền địa phương hai cấp; quyết liệt hiện đại hóa cơ sở vật chất và phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy được tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và hướng về cơ sở. Lực lượng Công an nhân dân luôn là “điểm tựa bình yên” của nhân dân trong gian khó, hiểm nguy, thiên tai, bão lũ và làm tốt công tác an sinh xã hội. PV (Theo TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 ẢNH: TTXVN Công an nhân dân phải là chỗ dựa vững chắc của nhân dân CHUYỆN HÔM NAY Thiệt hại sẽ vẫn còn diễn ra nếu không có giải pháp ứng phó ngay từ lúc này. Thiệt hại nặng về người, tài sản, trong đợt lũ lụt lịch sử ở miền Trung và Tây Nguyên vừa qua, đi kèm với việc các hồ thủy điện nhỏ và vừa đồng loạt xả lũ, một lần nữa đặt ra câu hỏi về việc cần gấp rút rà soát, siết chặt hoặc thậm chí đóng cửa những dự án thủy điện nhỏ và vừa không đảm bảo an toàn cũng như trách nhiệm bồi thường và trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp. Thực tế cho thấy, vấn đề chính của vận hành các thủy điện nhỏ và vừa, kể cả các thủy điện lớn, thời gian qua không chỉ ở cơ chế vận hành của từng hồ mà là ở quy hoạch liên hồ dù có, nhưng chưa đồng bộ. Việc chia sẻ dữ liệu thủy văn – mưa lũ và thông tin vận hành chưa kịp thời giữa nhà máy, cơ quan dự báo và chính quyền địa phương đang có những bất cập dẫn đến khi thủy điện phải xả khẩn cấp thì hạ du thường nhận thông báo muộn hoặc không đầy đủ, kéo theo thiệt hại nặng nề và trách nhiệm sau cùng cũng không được phân định rõ ràng. Với những hệ lụy đã xảy ra, đã đến lúc phải phân định lại trách nhiệm cho từng đơn vị liên quan. Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn phải nâng tầm, cung cấp cảnh báo sớm, dự báo khu vực chi tiết và ngưỡng rủi ro để làm cơ sở cho quyết định điều tiết sau đó của các cơ quan liên quan. Ngành nông nghiệp và các địa phương phải tham gia xây kịch bản bảo vệ sản xuất và chỉ dẫn di dời cho nhiều tình huống ở các địa phương. Đặc biệt, khi có mưa lũ lớn bất thường, Bộ Công Thương và cơ quan quản lý thủy điện trực tiếp phải có trách nhiệm cập nhật, giám sát và cùng các ngành nghiên cứu thay đổi chế độ vận hành hồ, phối hợp liên vùng trong bối cảnh nhiều địa phương thay đổi địa giới hành chính. Để giảm bớt thiệt hại về người, tài sản dân phải gánh và không còn cảnh trách nhiệm “cha chung không ai khóc”, Chính phủ cần yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các bên liên quan ngồi lại với nhau để hoàn thiện quy hoạch liên hồ, tìm giải pháp hạn chế thiệt hại do thủy điện nhỏ ở đầu nguồn quá dày đặc như hiện nay. Các nguồn thu từ thủy điện nhiều năm qua cho các địa phương và ngân sách cũng cần được sử dụng để lắp đặt, liên thông hệ thống quan trắc và cổng báo động theo thời gian thực. Cùng đó, cần tổng nhạc trưởng quy định ngưỡng và kịch bản xả lũ rõ ràng cho từng tình huống. Việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm sẽ đi kèm cơ chế bồi thường, hỗ trợ khẩn cấp và trách nhiệm pháp lý rõ ràng khi thủy điện xả lũ gây thiệt hại. Với việc vận hành chính quyền 2 cấp như hiện nay, cũng cần có các quy định nâng cao năng lực và quyền hành của chính quyền địa phương trong tổ chức sơ tán để dân biết sớm và rời khỏi vùng nguy hiểm. Có như vậy, những mối lo từ các ‘bom nước’ trong tương lai mới giảm bớt, những giọt nước mắt của người dân mới bớt rơi. P.T Rõ trách nhiệm TIẾP THEO TRANG 1

4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 16/12/2025 CUỘC SỐNG HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN BỊ ĐE DỌA Hơn 10 năm trước, Thủy điện An Khê - KaNak được khởi công xây dựng, hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại (năm 2012) với tổng công suất 173MW. Thủy điện có hai bậc, trong đó bậc một lấy nước từ sông Ba về hồ chứa KaNak (huyện Kbang, Gia Lai cũ) với dung tích hơn 285 triệu m3 để vận hành nhà máy Thủy điện KaNak; bậc hai có nguồn nước sau chạy máy được đổ vào Hồ chứa An Khê (thị xã An Khê, Gia Lai cũ) có dung tích 5,6 triệu m3. Nguồn nước này được đưa vào đường ống dẫn qua đèo An Khê để sử dụng chạy máy cho thủy điện An Khê (huyện Tây Sơn, Bình Định cũ). Nguồn nước cuối cùng sau khi chạy máy được dẫn ra suối Cát để đổ về sông Kôn. Sông Ba đóng vai trò quan trọng, ý nghĩa lớn trong đời sống người dân Gia Lai và khu vực Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk). Từ lúc Thủy điện An Khê - KaNak đưa vào hoạt động đến nay, đoạn sông Ba qua khu vực phường An Khê và các nơi khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng thiếu nước trầm trọng vì toàn bộ lượng nước đã bị ngăn dòng chảy xuống Bình Định (cũ). Tuy nhiên, mùa mưa bão lại gây sạt lở nghiêm trọng. Sông Ba có độ dốc lớn, khi nước lũ ập về, sức chảy mạnh, đặc biệt các đoạn bờ có địa hình dựng đứng, dễ gây sạt lở. Điều này càng rõ ràng hơn khi việc tích nước và điều tiết xả lũ từ Thuỷ điện An Khê - KaNak làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, gây ra các đợt xói lở mạnh khi nước xả về ồ ạt. Đơn cử như tình trạng sạt lở bờ sông Ba đoạn qua địa bàn xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) ngày càng nghiêm trọng, khiến cả nghìn hộ dân thấp thỏm, lo âu. Như gia đình anh N.T (30 tuổi, trú buôn H’lang, xã Ia Rsai) cứ đến mùa lũ, dòng nước sông Ba lại lấn sâu vào phần đất của gia đình từ vài mét đến cả chục mét. “Mảnh đất trồng bắp của gia đình trước đây có diện tích hơn 7 sào, nay chỉ còn chưa đầy 5 sào. Mưa lũ càng nhiều thì sạt lở càng nghiêm trọng. Mỗi năm, dòng nước cuộn chảy lại ngoạm dần khiến đất cát, cây cối, hoa màu đều trượt xuống lòng sông”, anh T. nói. Anh T. cho rằng, nếu không có biện pháp bảo vệ thì chỉ vài năm nữa đất sản xuất của gia đình anh và nhiều hộ khác sẽ mất hết. Bờ sông dựng đứng, chủ yếu là đất cát, chỉ cần nước dâng lên cao, sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Tương tự, ông P.Đ.C (50 tuổi, trú thôn Sông Ba, xã Ia Rsai) bất lực nhìn thửa đất nông nghiệp của gia đình bị dòng sông Ba ngoạm dần mà không có cách nào ngăn lại. Hơn 15 năm qua, gia đình ông đã mất hơn 3.000m2 đất sản xuất. Hiện phần đất còn lại chưa đến 1 sào. “Gia đình đã trồng cây để giữ đất mà không được. Chính quyền đã vận động di dời nhưng nhà tôi hiện còn cách bờ sông khoảng 30m nên vẫn ở lại”, ông C. nói. Theo UBND xã Ia Rsai, xã có hơn 22,7km bờ sông, suối bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có 13 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Hàng chục héc-ta đất sản xuất, đất ở của người dân đã bị xóa sổ, gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hơn 800 hộ dân. Nguyên nhân chính của tình trạng sạt lở được xác định là do mưa lũ bất thường, dòng chảy sông Ba thay đổi, biến đổi khí hậu. Qua thống kê của UBND xã Ia Rsai, tình trạng sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 3 thôn, buôn dọc bờ sông (buôn H’Lang, thôn Mới, thôn Sông Ba) với tổng số hơn 800 hộ/3.400 nhân khẩu. Diện tích đất ở bị đe dọa khoảng 16ha, đất sản xuất nông nghiệp 81ha, trong đó có khu vực trung tâm hành chính xã Ia Rsai, Trường Tiểu học Chư Rcăm và Trường THCS Nguyễn Trãi. MÒN MỎI CHỜ XÂY KÈ CHỐNG SẠT LỞ Trước tình trạng bờ sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng, huyện Krông Pa (cũ) đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Gia Lai đề xuất dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ba tại khu vực xã Chư Rcăm (nay là xã Ia Rsai) với chiều dài khoảng 2km, tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 2 năm 2024-2025. Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai (cũ) đã có tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đề nghị sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án cấp bách chống sạt lở sông Ba. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa được triển khai, địa phương cùng sở, ngành của tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo tỉnh Gia Lai xác nhận, UBND tỉnh vẫn đang đợi Trung ương phản hồi tờ trình về việc đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở sông Ba (khu vực thị xã An Khê cũ - PV). Theo tờ trình này, trong thời gian qua tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng bất thường, hằng năm mưa lớn liên tục kéo dài đã làm cho sạt lở bờ sông càng nghiêm trọng. Đặt biệt, từ khi Thuỷ điện An Khê - KaNak đưa vào hoạt động, việc chuyển hướng dòng nước đã gây bất cập cho sông Ba khi nước thường xuyên dâng cao, hai bờ sông xuất hiện nhiều điểm xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, vào mùa khô, thủy điện tích nước để phát điện khiến dòng sông đoạn qua thị xã cạn kiệt, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhiều hộ dân khu vực An khê đang sinh sống hai bên bờ sông. Vì vậy, để đảm bảo chống sạt lở hai bên bờ sông nhằm bảo vệ con người, đất đai, tài sản của nhà nước, chống ô nhiễm môi trường, cần thiết phải xây dựng kè chống sạt lở bờ sông kết hợp hai đập dâng nước đoạn qua khu vực An Khê. Theo tờ trình, việc xây dựng kè chống sạt lở bờ sông kết hợp đập dâng nước sông Ba nhằm giữ ổn định bờ sông khu vực dự án, từ đó đảm bảo an toàn về người và tài sản cho dân cư sinh sống khi mùa mưa lũ đến; đảm bảo các yêu cầu thoát lũ, bảo vệ nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong vùng, đồng thời khắc phục ô nhiễm, tạo cảnh quan môi trường. Cùng với đó, từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông đô thị góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế của địa phương. Quy mô dự án với chiều dài 3,9km; hai đập dâng có chiều dài 150m, cao 5m. Tổng mức đầu tư dự kiến 495 tỷ đồng. Không chỉ khu vực An Khê, vừa qua, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục công trình kè chống sạt lở bờ sông Ba tại 2 xã Ia Pa và Pờ Tó. Theo đó, công trình kè chống sạt lở có tổng chiều dài hơn 3km, được triển khai ở 3 khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, gồm: khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2 (xã Pờ Tó), khu vực thôn Quý Đức và khu vực cầu Ia Kdăm (xã Ia Pa). Công trình được triển khai từ tháng 7 đến tháng 12/2024 với kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương năm 2023. Công trình gồm 4 phân đoạn chính với kết cấu kè mái nghiêng, mặt đường bê tông xi măng, hệ thống cống thoát nước, bậc cấp và bãi tránh xe. Việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở sông Ba, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời phục vụ phát triển giao thông nông thôn. TIỀN LÊ Sông suối như “mạch máu” của tự nhiên. Bất chấp điều này, người ta đã chuyển dòng sông Ba để phục vụ Thủy điện An Khê - KaNak. Hệ quả từ việc đi ngược với tự nhiên vô cùng lớn, chỉ riêng việc sạt lở nghiêm trọng đôi bờ sông Ba khiến chính quyền tỉnh Gia Lai phải gồng mình, tốn bao chi phí xây kè. Thủy điện và bài toán phát triển bền vững Qua thống kê của UBND xã Ia Rsai (Gia Lai), tình trạng sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 3 thôn, buôn dọc bờ sông (buôn H’Lang, thôn Mới, thôn Sông Ba) với tổng số hơn 800 hộ/3.400 nhân khẩu. Diện tích đất ở bị đe dọa khoảng 16ha, đất sản xuất nông nghiệp 81ha, trong đó có khu vực trung tâm hành chính xã Ia Rsai, Trường Tiểu học Chư Rcăm và Trường THCS Nguyễn Trãi. Thủy điện không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra lũ lụt, sạt lở, nhưng rõ ràng, việc phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát đã góp phần làm trầm trọng thêm các rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Nếu thiếu tầm nhìn dài hạn và sự thận trọng, cái giá phải trả sẽ không chỉ là những cánh rừng đã mất, mà còn là sự an toàn và sinh kế của hàng triệu người dân vùng hạ du. Bài 1: Hệ lụy từ chuyển hướng dòng chảy Tình trạng sạt lở đôi bờ sông Ba ngày một nghiêm trọng ẢNH: LÊ TIỀN Thủy điện An Khê – KaNak

5 n Thứ Ba n Ngày 16/12/2025 KINH TẾ Sáng 15/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 14/12 đã tổng hợp được gần 240 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/ thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành. Trong đó khởi công 151 dự án, công trình; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 dự án, công trình. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, các nguồn vốn khác hơn 2,79 triệu tỷ đồng). Bộ Xây dựng đề xuất hình thức tổ chức 79 điểm cầu (tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến) gồm: 1 điểm cầu trung tâm, 11 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến. Về công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể tới bộ, ngành, các địa phương để đề xuất và tổng hợp 59 trường hợp đề nghị khen thưởng. Về việc này, Phó Thủ tướng lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng phải hài hòa, có cơ cấu, cân đối, phản ánh sát thực tiễn và thể hiện được khí thế triển khai các công trình. Việc khen thưởng phải đúng người, đúng việc, gắn với công trình, dự án, kết quả thực tế. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, chỉ đạo để bảo đảm thi đua, khen thưởng khách quan, công bằng, có tính đại diện và ý nghĩa động viên phong trào; nếu thấy chưa phù hợp thì phải tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh. Tại cuộc họp, đại diện thành phố Hà Nội, TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo cụ thể về điều kiện, tiến độ và công tác chuẩn bị tổ chức tại các công trình, dự án trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức lễ khánh thành, khởi công gắn với ý nghĩa chính trị của Ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, bảo đảm thể hiện rõ trong tên gọi và nội dung chương trình. Phó Thủ tướng thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gồm 5 điểm cầu trực tiếp có giao lưu, 7 điểm cầu trực tiếp có kết nối hình ảnh trong buổi lễ và các điểm cầu trực tuyến. Đối với điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng giao Hà Nội khẩn trương báo cáo trong ngày 15/12 về khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công trình, dự án sẽ khởi công trên địa bàn, làm cơ sở xem xét lựa chọn, bảo đảm quy mô, ý nghĩa và thành công của sự kiện. LUÂN DŨNG Sắp khởi công, khánh thành gần 240 dự án Đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp được gần 240 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành vào ngày 19/12. Chiều 15/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới lên mốc lịch sử mới 157,2 triệu đồng/ lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Vào lúc 14h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 155,2 - 157,2 triệu đồng/ lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 157,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng gần 82 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lại có mức điều chỉnh tăng nhẹ hơn. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,8 - 155,8 triệu đồng/ lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng… Dù giá vàng nhẫn chưa tái lập đỉnh gần 160 triệu đồng/ lượng lập vào nửa cuối tháng 10 vừa qua nhưng đây là mức giá cao nhất trong 2 tháng qua. Như vậy, giá vàng nhẫn hiện đang thấp hơn vàng miếng SJC 1,4-2,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Giá vàng trong nước bám sát tăng, giảm theo giá thế giới nhưng vẫn duy trì khoảng cách cao lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, sang năm 2026 nguồn cung vàng trong nước được cải thiện sẽ kéo giá vàng trong nước và thế giới sát nhau. NGỌC MAI Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, hơn 157 triệu đồng/lượng Báo Tiền Phong kết nối công trình cầu nông thôn ở Cần Thơ Tham dự lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; ông Nguyễn Hồng Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự báo Tiền Phong; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú, lãnh đạo ấp Rạch Rê cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương. Công trình cầu Sáu Dừa (trị giá 300 triệu đồng) do báo Tiền Phong vận động, sự đồng hành tài trợ của Công ty Cổ phần Thang máy Quốc Tế và kết nối của Thành Đoàn Cần Thơ, nhằm góp phần cùng địa phương cải thiện điều kiện về cơ sở vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Mỹ Tú nói chung, ấp Rạch Rê nói riêng, đặc biệt là phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân, các em học học sinh, thuận tiện và lưu thông hàng hoá cho người dân trên địa bàn ấp Rạch Rê, xã Mỹ Tú. Công trình được khởi công ngày 19/10/2025, mặt cầu rộng 3,5m, dài trên 26m, tải trọng thiết kế đáp ứng được các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ trở xuống, tải trọng 3,5 tấn, góp phần quan trọng vào việc giúp lưu thông hàng hóa, đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông, và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ bà con nhân trước thềm năm mới 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Đăng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tú cho biết, cầu Sáu Dừa trước đây là cây cầu nhỏ, xuống cấp. Hằng ngày có hàng trăm lượt người qua lại, trong đó có nhiều em học sinh đến trường, bà con đi chợ, vận chuyển nông sản. Nỗi lo về an toàn giao thông, về đi lại khó khăn là trăn trở thường xuyên của Nhân dân, của Ban Nhân dân ấp và của chính quyền địa phương. “Việc xây dựng cầu Sáu Dừa không chỉ là mong muốn, mà là yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ nhu cầu rất cụ thể, rất đời thường của Nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Tú đặc biệt trân trọng và ghi nhận sự đồng hành, sẻ chia đầy trách nhiệm của báo Tiền Phong, Thành Đoàn Cần Thơ và Công ty Cổ phần Thang máy Quốc Tế đã hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng công trình. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của các cấp, ngành, đơn vị, để từng bước cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất của bà con Nhân dân. Tôi đề nghị Ban Nhân dân ấp và bà con Nhân dân cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, sử dụng công trình cầu Sáu Dừa một cách hiệu quả, an toàn, bền vững; xem đây là tài sản chung của cộng đồng, là thành quả của sự chung tay, góp sức của nhiều tấm lòng” - ông Đăng phát biểu. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, là cơ quan truyền thông lớn của cả nước, trong chặng đường 72 năm thành lập đến nay, báo Tiền Phong đã khởi xướng nhiều chương trình, giải thưởng lớn, đồng hành nhiều chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội đến với đồng bào các vùng miền trên cả nước. Cây cầu hôm nay tuy không lớn, nhưng tấm lòng của báo Tiền Phong, của các nhà tài trợ, kết nối thì rất rộng và dài. “Sự kiện hôm nay là niềm vui của tất cả các bên liên quan khi được góp phần chung tay cùng giúp bà con Nhân dân địa phương, nhất là trước thềm năm mới 2026. Đồng thời, rất mong được tiếp tục đồng hành với địa phương trong thời gian tới, với những chương trình ý nghĩa khác” - nhà báo Phùng Công Sưởng nói và chúc bà con nhân dân một năm mới an lành, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ bày tỏ tri ân đối với báo Tiền Phong và các đơn vị đã đồng hành để có công trình ý nghĩa hôm nay. Đồng thời đề nghị địa phương cùng bà con chung tay góp sức phát huy tốt nhất hiệu quả từ cây cầu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống cho nhân dân. CẢNH KỲ Ngày 15/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Sáu Dừa tại ấp Rạch Rê, xã Mỹ Tú, công trình do báo Tiền Phong vận động với sự kết nối của Thành Đoàn Cần Thơ. Cắt băng khánh thành cầu Sáu Dừa Người dân đi qua cầu Sáu Dừa mới

Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo các hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường liên cấp. Tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông nội trú liên cấp cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Các trường cao đẳng sư phạm sẽ nhập vào trường ĐH sư phạm. Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT, các ngành liên quan và UBND cấp xã đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp từ đó lựa chọn hoặc điều chỉnh lộ trình phù hợp, khả thi. Ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên...., nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Việc sắp xếp này sẽ có tác động rất lớn đến hệ thống giáo dục. Thực tế, thời gian qua, có nơi triển khai còn có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư. Đối với giáo dục ĐH, năm tới sẽ có những thay đổi mang tính lịch sử, đó là sắp xếp lại hệ thống trường ĐH, bỏ hội đồng trường công lập. HOA BAN 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 16/12/2025 TINH GIẢN, TỰ CHỦ, ĐỘT PHÁ TOÀN DIỆN Luật Giáo dục sửa đổi được Bộ GD&ĐT đánh giá là bước đi chiến lược nhằm thể chế hóa các định hướng lớn của Đảng về phát triển giáo dục trong thời kỳ mới. Trọng tâm của luật là nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc tồn tại trong thực tiễn, đồng thời tăng cường phân quyền, phân cấp, trao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cho các địa phương và cơ sở giáo dục. Trong đó, bao gồm các thay đổi cốt lõi như tái cấu trúc hệ thống giáo dục. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung cấp trung học nghề ngang cấp với THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thay đổi này không chỉ làm rõ hướng phân luồng sau THCS mà còn mở ra con đường học tập và phát triển sự nghiệp linh hoạt, phù hợp với năng lực, sở trường và năng khiếu của từng học sinh. Chuyển đổi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” bằng cách thay vì kiểm tra chặt chẽ từ đầu, luật pháp tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục chủ động trong hoạt động dạy học, tuyển dụng nhân sự và sẽ giám sát, kiểm định chất lượng sau đó. Điển hình là việc không quy định bắt buộc kiểm định chất lượng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, giúp giảm bớt gánh nặng thủ tục. Luật cũng sửa đổi tác động trực tiếp đến khoảng 55% thủ tục hành chính hiện hành theo hướng tinh giản và hiệu quả. Việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương trong việc thành lập và quản lý cơ sở giáo dục không chỉ giảm tải cho cơ quan trung ương mà còn nâng cao hiệu lực quản trị, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học và nhà đầu tư. Hai điểm đột phá của Luật Giáo dục sửa đổi lần này là thống nhất 1 bộ SGK trên toàn quốc, chấm dứt tình trạng một chương trình, nhiều bộ SGK gây tranh cãi trong thời gian qua. Quy định này hướng tới việc đảm bảo tính thống nhất, chuẩn mực và công bằng trong giáo dục trên cả nước. Thứ hai là thành lập Quỹ học bổng quốc gia. Lần đầu tiên, một cơ chế hoàn toàn mới ra đời nhằm mở rộng cơ hội học tập và thúc đẩy phát triển tài năng. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, quỹ sẽ huy động các khoản tài trợ, đóng góp từ xã hội. Mô hình này được kì vọng sẽ trở thành kênh huy động nguồn lực mạnh mẽ, khắc phục tình trạng học bổng còn hạn chế, đặc biệt là hỗ trợ các học sinh, sinh viên tài năng hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, luật cũng xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ, bỏ cấp bằng tốt nghiệp ở bậc học này. Luật Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) được sửa đổi với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng thực tiễn, đáp ứng bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay. Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, mục tiêu của luật là kiến tạo hành lang pháp lí đủ để cơ sở giáo dục ĐH đột phá, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đào tạo tinh hoa, đào tạo chất lượng cao và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển đất nước, nhân loại. Các trường ĐH sẽ được đảm bảo tự chủ một cách toàn diện về không gian học thuật, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tài chính và hợp tác quốc tế. Ông Thảo cho hay, một thay đổi lớn là việc kết thúc hoạt động của Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục ĐH công lập, đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhằm thiết lập một hệ thống quản trị thống nhất và tiên tiến. TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MỘT CÁCH CHỌN LỌC TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội cho biết, khi sắp xếp lại hệ thống các trường mầm non, phổ thông cần phải tính đến 2 nguyên tắc. Thứ nhất, đảm bảo điều kiện phục vụ học sinh (trong bán kính phù hợp, quy mô trường không lớn quá hoặc nhỏ quá). Thứ hai, có biên chế phù hợp để đảm bảo việc dạy và học. TS Tùng Lâm nhấn mạnh đến yếu tố không cộng cơ học các trường trên địa bàn. “Giáo dục phải sát dân, phục vụ dân, đảm bảo chất lượng và tính khoa học”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói. Ông cho rằng, Luật Nhà giáo đã quy định chính sách đãi ngộ nhà giáo phù hợp với tình hình thực tế. Đi kèm với chính sách, cũng cần phải đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ nhà giáo. Hiệu trưởng phải là những người giỏi, tiêu biểu, dẫn dắt nhà trường, quyết định chiến lược phát triển chất lượng. Giáo viên chủ nhiệm phải có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh. Chuyển biến của học sinh không phải chỉ bằng điểm số mà còn nhân cách. Giáo viên chủ nhiệm là người nắm bắt rõ nhất năng lực, tâm sinh lí của học sinh. Ông Lâm đề xuất, giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học. Những giáo viên không thay đổi cần điều chuyển công việc khác phù hợp, cương quyết không để tình trạng giáo viên yếu kém trong nhà trường. Theo ông Lâm, để chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu, ngành cần thực hiện 4 tốt: Đào tạo tốt - bồi dưỡng tốt - đãi ngộ tốt - chọn lọc tốt. TS Nguyễn Tùng Lâm đề xuất thêm, ngành giáo dục cần trao quyền tự chủ cho các trường nhiều hơn. Điều này phù hợp với công tác quản lí của ủy ban nhân dân xã, phường trong mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay. Phòng văn hóa - xã hội của xã, phường chỉ tham mưu cho lãnh đạo phường, xã quản lí nhà nước đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong quá trình trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục còn khó khăn, yếu kém phải được nhà nước ưu tiên đầu tư về tài chính và cơ sở vật chất. Đặc biệt ưu tiên đào tạo cán bộ quản lí của các cơ sở giáo dục yếu kém đến khi đủ năng lực, đủ điều kiện mới được trao quyền tự chủ đầy đủ. TS Nguyễn Tùng Lâm lưu ý tự chủ trong các trường công lập là một chính sách quản lí, một công cụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tự chủ các trường công lập không liên quan đến việc nhà trường có tự đảm bảo các khoản chi thường xuyên hay không, mà chỉ phụ thuộc nhà trường có đảm bảo chất lượng giáo dục hay không. NGHIÊM HUÊ Năm 2026 được dự báo sẽ trở thành một cột mốc lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam, khi hàng loạt quyết sách quan trọng, mang tính đột phá chính thức có hiệu lực. Ngành giáo dục trước vận hội mới Sắp xếp toàn hệ thống Từ năm học 2026 - 2027 sẽ triển khai dùng chung một bộ SGK trên phạm vi toàn quốc Học sinh tại Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Luật Nhà giáo đã quy định chính sách đãi ngộ nhà giáo phù hợp với tình hình thực tế. Đi kèm với chính sách, cũng cần phải đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ nhà giáo. Hiệu trưởng phải là những người giỏi, tiêu biểu, dẫn dắt nhà trường, quyết định chiến lược phát triển chất lượng. Giáo viên chủ nhiệm phải có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh. Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các địa phương về việc triển khai Kết luận 221 năm 2025 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung dứt điểm sắp xếp các cơ sở giáo dục trước 31/12.

