Báo Tiền Phong số 349

THỨ HAI 15/12/2025 Số 349 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 7 TRANG 3 TRANG 8-9 TRANG 2 ĐỂ NGÀNH DẦU KHÍ SÁNH VAI VỚI CÁC NƯỚC TRONG TƯƠNG LAI Mỗi công trình phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ giá trị Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Khu đô thị thể thao Olympic TRANG 4-5 TRANG 12- 13 -14 Công trường xây dựng dự án NƠXH Tổng kho 3 Lạc Viên, trung tâm TP Hải Phòng VỚI VI PHẠM Bùng nổ và tiếc nuối BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM VÀO CHUNG KẾT Lê Chúc An viết lịch sử golf nữ Việt Nam CẦN MẠNH TAY TRỤC LỢI NHÀ Ở XÃ HỘI: SEA GAMES 33 Phát hiện hàng trăm căn bán sai đối tượng Đề nghị hủy hàng loạt hồ sơ có vấn đề CHUYỆN HÔM NAY Vỉa hè - thước đo kỷ cương XEM TIẾP TRANG 11 n NGUYỄN TUẤN Cuối tuần qua, Hà Nội đồng loạt ra quân tại 126 xã, phường nhằm lập lại trật tự đô thị, giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. CONCERT MỸ TÂM: Dấu ấn phương Nam với hành trình xanh TIỀN PHONG HALF MARATHON LẦN THỨ NHẤT - NĂM 2025: Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức trao thưởng các vận động viên đạt thành tích tốt nhất cự ly 21,1km nam ẢNH: TRỌNG TÀI

2 nThứ Hai n Ngày 15/12/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Đây là cụm dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, có ý nghĩa tiên phong trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. CHÍNH PHỦ LUÔN ĐỒNG HÀNH, TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn vướng mắc, kết quả dự án là sự nỗ lực chung, sự tiên phong, xung kích của các tập đoàn Nhà nước với 6 cái nhất. Trong đó có giá thành đầu tư thấp nhất; quy mô lớn nhất; công nghệ hiện đại nhất; công suất lớn nhất; thời gian đàm phán hợp đồng EPC ngắn nhất; giá điện thương mại cạnh tranh nhất. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng có những thách thức “chưa từng có tiền lệ” như dự án khởi công trong thời điểm dịch COVID-19. Đây cũng là dự án hình mẫu trong việc tự thu xếp vốn từ các định chế tài chính quốc tế khi chưa có bảo lãnh Chính phủ - là thông điệp cho nhà đầu tư nước ngoài về việc không yêu cầu bảo lãnh Chính phủ. Theo Thủ tướng, dự án cũng được triển khai trong bối cảnh chưa có cơ chế về tính giá khí LNG trong giá thành điện, chưa có quy định về bao tiêu sản lượng điện dài hạn, còn nhiều ý kiến khác nhau, song dự án vẫn được thực hiện và đảm bảo hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ. Với những khó khăn trong quá trình triển khai, Thủ tướng đánh giá đây là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, vượt qua mọi trở ngại, thách thức, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, tái định cư cho người dân một cách thỏa đáng. Dự án cho thấy Petrovietnam trưởng thành và lớn mạnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính ví dự án như chuyện Thánh Gióng với những chiến binh dầu khí không ngại khó, không sợ khổ và dù khó khăn, thách thức mấy cũng phải chiến thắng giòn giã để ngành dầu khí Việt Nam phát triển, sánh vai với các nước trong tương lai. Để triển khai dự án hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục tối ưu trong cách thực vận hành, giảm chi phí, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh để người dân, doanh nghiệp hưởng thụ. Từ hình mẫu dự án, cần phải vượt qua chính mình, dám đổi mới, nâng cao năng suất chất lượng cao hơn để tiếp tục chinh phục kỷ lục mới. “Chính phủ luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh để các chủ thể liên quan phát huy tối đa năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh của mình”- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định. PHÉP THỬ LỚN ĐỐI VỚI NĂNG LỰC THI CÔNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty LILAMA, đơn vị thi công dự án - cho biết, Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là phép thử lớn đối với năng lực thi công của người Việt Nam trong lĩnh vực điện - khí công nghệ cao. Từ những ngày đầu, dự án chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đến giai đoạn thị trường vật tư, thiết bị toàn cầu biến động, rồi khủng hoảng Biển Đỏ làm gián đoạn chuỗi cung ứng, mọi khó khăn tưởng chừng trở thành rào cản không thể vượt qua nổi. Đơn vị huy động nhanh chóng lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề, triển khai thi công liên tục trên nhiều mũi. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ đầu tư, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cả hai tổ máy đã hoàn thành với chất lượng vượt yêu cầu, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu cam kết trong hợp đồng EPC. Với tổng công suất 1.624 MW, các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ), dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất 6264%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai. HƯƠNG CHI - MẠNH THẮNG Sáng 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4, tại tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD. Tại đây, Thủ tướng ví dự án như “chuyện Thánh Gióng” với những chiến binh không ngại khó, để ngành dầu khí Việt Nam phát triển, sánh vai với các nước trong tương lai. Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, là dự án đầu tiên của chuỗi LNG (PV Gas) to Power (PV Power) trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Petrovietnam, nhằm xây dựng mô hình trung tâm điện khí LNG hiện đại, tăng cường năng lực cung ứng điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên làm việc trong nhà máy Để ngành dầu khí sánh vai với các nước trong tương lai Mở cơ chế thanh toán đất cho dự án chống ngập NGHỊ QUYẾT 98 SỬA ĐỔI: Khoản 7 của Nghị quyết 98 được sửa đổi, bổ sung như sau: Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT được ký kết đúng quy định tại thời điểm ký hợp đồng trước ngày Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) có hiệu lực mà chưa hoàn thành thanh toán cho nhà đầu tư, việc thực hiện được áp dụng theo các nguyên tắc: Nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất, tài sản công được quản lý theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; hoặc quỹ đất thuộc trường hợp thu hồi đất; hoặc quỹ đất do cơ quan Nhà nước quản lý theo quy định của Luật Đất đai; hoặc quỹ đất kết hợp các loại đất này. Trường hợp quỹ đất thanh toán có phần đất do cơ quan Nhà nước quản lý, UBND TP thu hồi toàn bộ khu đất để giao đất, cho thuê đất mà không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. UBND TPHCM quyết định việc sử dụng quỹ đất nêu trên để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT và đàm phán, ký phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về quỹ đất thanh toán. Trường hợp chưa giao đất, chưa cho thuê đất đối với hợp đồng BT, UBND TP thực hiện giao đất, cho thuê đất căn cứ vào giá trị khối lượng nghiệm thu công trình đã được kiểm toán. Thời điểm tính giá đất để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với quỹ đất thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. UBND TPHCM sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc thực hiện nội dung trên, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, không gây thất thoát, lãng phí, tham nhũng hay lợi ích nhóm. Như vậy, với việc sửa đổi, bổ sung điều khoản trên, Quốc hội đã hoàn toàn trao cho UBND TPHCM thẩm quyền thanh toán đất và bổ sung quỹ đất thanh toán đối với dự án BT trong điều kiện đặc thù như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM được khởi công năm 2016 theo hình thức PPP - loại hợp đồng BT, với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất. Dù dự án đã đạt 94% khối lượng, nhưng vướng mắc về nghĩa vụ thanh toán khiến công trình ngừng trệ từ năm 2020. Tháng 7/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho dự án. Theo đó, UBND TPHCM được giao quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trong lập, thẩm định, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất theo Nghị quyết 98 của Quốc hội và các quy định liên quan. UBND TP phải xác định giá đất cụ thể, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các khu đất thanh toán, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Nếu giá trị quỹ đất thấp hơn giá trị công trình sau rà soát, phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng nguồn vốn đầu tư công của thành phố. HỮU HUY Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, trao cho TPHCM loạt cơ chế đặc thù chưa từng có tiền lệ. Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ chế thanh toán đất cho các dự án BT, bao gồm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Sáng 14/12, tại Kỳ họp thứ 29, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình". Dự án được triển khai trên dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường của Hà Nội. Trong đó phía Hữu Hồng đi qua 12 xã phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Quy mô diện tích nghiên cứu thực hiện dự án khoảng 11.000 ha. Bao gồm, trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; GPMB để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự kiến các dự án thành phần độc lập, gồm: Dự án thành phần 1 (Tả ngạn sông Hồng), gồm các thành phần: Trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; GPMB để tái thiết đô thị. Dự án thành phần 2 (Hữu ngạn sông Hồng), gồm các thành phần: Trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; GPMB để tái thiết đô thị. Trong đó đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng) để phục vụ khởi công. Dự án thành phần 3: Đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45km. Dự án thành phần 4: Khu đô thị tái định cư được triển khai tại chỗ (dạng căn hộ chung cư cao tầng) trong phạm vi dự án đầu tư và có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư. Sơ bộ tổng mức đầu tư: Khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG HÀNH LANG THOÁT LŨ Trước đó, trình bày Báo cáo Thẩm tra, ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố rà soát, cam kết khẳng định dự án không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư tương tự. Ông Huân cũng đề nghị, trong quá trình triển khai dự án, UBND thành phố có hình thức tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận trong công tác GPMB. Hạn chế tối đa trường hợp dự án triển khai chậm do công tác GPMB. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng khi nhà nước thu hồi đất. UBND thành phố cũng kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư đối với đối tượng bị ảnh hưởng; khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể phục vụ dự án. UBND thành phố cũng cần đánh giá ảnh hưởng hành lang thoát lũ khi đầu tư dự án này đảm bảo không thu hẹp hành lang thoát lũ; rà soát chênh lệch cao độ xây dựng ở nhiều vị trí bãi sông để đánh giá rủi ro lũ lụt chi tiết; đánh giá cụ thể về sự giảm lưu lượng lũ thiết kế, tăng mực nước lũ, ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận; đánh giá tác động môi trường, và đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội. Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trịnh Xuân Quang cho biết, có khoảng 50.000 hộ dân sẽ bị xáo trộn nơi ở, sản xuất kinh doanh do GPMB. Đại biểu đề nghị thành phố cần lưu ý tái định cư, bố trí chỗ ở tốt hơn để đảm bảo môi trường sống người dân. T.HIẾU 3 n Thứ Hai n Ngày 15/12/2025 THỜI SỰ Tại kỳ họp thứ 29, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, đồng thời phê duyệt Nghị quyết Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000. Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu đầu tư Khu đô thị thể thao Olympic nhằm tạo điều kiện để Thủ đô đủ năng lực đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic…, đồng thời khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu và các dự án lân cận. Địa điểm thực hiện dự án thuộc phạm vi 11 xã, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà (TP Hà Nội). Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần. Cụ thể: Phân khu A: Phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén) và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế). Phân khu B: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế). Phân khu C: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao. Phân khu D: Phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hiệp thể thao. Sơ bộ vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng với quy mô dân số khoảng 751.000 người. Về tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035. Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (thuộc dự án) để phục vụ khởi công thuộc Phân khu B, thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa với tổng diện tích khoảng 2,1 ha. Sơ bộ vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đồng. KHÔNG CHỒNG LẤN DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI Trình bày báo cáo Thẩm tra, ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị, trong quá trình triển khai dự án, UBND thành phố thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường (gồm nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường, dự báo các tác động môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường). Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cập nhật Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 20252030; nghiên cứu kỹ hệ thống thoát nước khu vực phía Nam để đề xuất các giải pháp, phương án tiêu, thoát nước phù hợp nhằm giảm tối thiểu tác động của thủy văn sông Hồng, sông Nhuệ và sông Đáy. Bên cạnh đó, cần rà soát, xác định các công trình di tích, di sản văn hóa trong phạm vi dự án và đề xuất phương án bảo vệ phát huy giá trị của di sản. Đồng thời, quan tâm đến vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho các đối tượng khi nhà nước thu hồi đất; kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với đối tượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi dự án; Đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội... Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Tiến Minh cho rằng, khu vực Phú Xuyên, Thường Tín có hơn 100 làng nghề đã được thành phố công nhận. Do đó, quá trình phát triển dự án cần có hướng bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển làng nghề. Đại biểu Nguyễn Tiến Minh cũng đề xuất thành phố đầu tư cụm di tích Bến Chương Dương với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng để phát triển du lịch, tạo việc làm cho nhân dân. Đại biểu Phạm Đình Đoàn cho rằng, đây là một trong các dự án rất lớn, nên chắc chắn sẽ chồng lên các dự án đang triển khai. Đại biểu đề nghị thành phố có phương án, cách làm phù hợp về giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án đang triển khai không bị đảo lộn, góp phần ổn định đời sống nhân dân. THANH HIẾU Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam thành phố với tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua 19 xã, phường, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở - Hà Nội. Quy mô diện tích nghiên cứu thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, gồm trục đại lộ giao thông 80km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha. Các đại biểu bấm nút thông qua dự án Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường trên địa bàn thành phố Với 100% đại biểu có mặt nhất trí, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Nghị quyết Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000. Theo UBND TP. Hà Nội, dự án được hình thành sẽ thay đổi, toàn diện, mạnh mẽ diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng; trở thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái, biểu tượng cho Thủ đô; thực hiện tái thiết đô thị mạnh mẽ, toàn diện, triệt để; sơ bộ xác định ảnh hưởng khoảng 200.000 người dân, sẽ bố trí tái định cư tại chỗ một phần. Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Khu đô thị thể thao Olympic Siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855 nghìn tỷ đồng

Thanh tra TP Hải Phòng vừa kết luận thanh tra 4 dự án phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), gồm: 384 Lê Thánh Tông; Tổng kho 3 Lạc Viên; 39 Lương Khánh Thiện và khu chung cư An Đồng. Tại thời điểm thanh tra, văn phòng bán hàng của chủ đầu tư các dự án không niêm yết công khai danh sách căn hộ đã bán, danh sách căn hộ còn lại; chưa cung cấp đầy đủ thông tin diện tích, giá bán, cho thuê đối với từng loại căn hộ theo quy định. Sau khi ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư lập không đầy đủ danh sách đối tượng gửi về Sở Xây dựng để công khai. Tổ chức kiểm tra xác suất 155 bộ hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại 4 dự án nêu trên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm, hạn chế. Trong đó, có 14 trường hợp không đúng đối tượng. 30 bộ hồ sơ đăng ký mua tại dự án 384 Lê Thánh Tông thì có 7 hồ sơ kê khai và xác nhận về đối tượng làm việc, điều kiện thu nhập không đúng thực tế. Các đơn vị, tổ chức xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập để mua nhà, tuy nhiên người được xác nhận không làm việc thực tế tại đơn vị xác nhận. Đáng chú ý, trong số 7 hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại dự án 384 Lê Thánh Tông thì có 6 hồ sơ thể hiện người đăng ký là nhân viên của 2 doanh nghiệp phân phối bán NƠXH cho dự án khu chung cư An Đồng, gồm: Công ty CP đầu 4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 15/12/2025 CÒ ĐẤT RAO BÁN NƠXH Đầu giờ sáng, phóng viên Tiền Phong có mặt tại một dự án khu NƠXH dành cho công nhân thuộc Khu đô thị mới thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ), nay thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Ngay khi vừa hỏi thăm thông tin dự án, phóng viên được một bảo vệ giới thiệu gặp người làm môi giới bất động sản để “tư vấn mua NƠXH”. Vị môi giới tỏ ra rất am hiểu dự án, nhiệt tình giới thiệu rằng toàn bộ các căn NƠXH tại đây đã bán hết. “Nếu có nhu cầu, khách chỉ còn cách mua lại của người khác”, người này nói và đưa ra mức giá chênh rất cao. Theo lời môi giới, căn hộ 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, diện tích khoảng 60 m2 của dự án hiện được rao bán với giá từ 1,4 - 1,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 24 - 25 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 600 - 700 triệu đồng so với giá bán công khai ban đầu. Việc mua bán được mô tả khá “nhẹ nhàng”: hai bên tự thỏa thuận, làm hợp đồng trao tay, công chứng, thanh toán xong thì người mua cầm “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở). “Sau 5 năm mới sang tên được”, môi giới khẳng định. Trong lúc cuộc trao đổi diễn ra, một đôi vợ chồng trẻ đến tìm hiểu mua lại NƠXH. Người chồng tự giới thiệu tên Kiên, làm nghề dịch vụ lái xe ô tô. Khi phóng viên thắc mắc những người không đúng đối tượng có được mua NƠXH? Vị môi giới khẳng định có hiện tượng tự mua bán với nhau, hiện có 4 căn đang cần sang nhượng. Trong đó, 3 căn đã đóng 95% giá trị, vài tháng nữa sẽ được cấp giấy chứng nhận; một căn đã ở hơn 1 năm và đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, sẵn sàng dẫn khách đi xem nếu “thiện chí”. Ngay sau đó, môi giới đưa phóng viên và đôi vợ chồng trẻ đến một căn nhà đang rao bán. Thấy có người đến xem nhà, một phụ nữ đã có tuổi, niềm nở mời khách vào xem. Bà cho biết, gia đình quê ở thành phố Hà Nội. Bà đến ở cùng con để trông cháu. Hơn một năm trước, con bà kinh doanh nhà nghỉ ở tỉnh Bắc Ninh cũ, sau đó bỏ việc và mua căn NƠXH. Hiện, con bà làm nghề lái taxi và có nhu cầu bán lại căn hộ dù mới chỉ ở hơn một năm. HÀNG TRĂM CĂN NƠXH BỊ HỦY HỢP ĐỒNG VÀ THU HỒI Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin phản ánh về hiện tượng mua NƠXH không đúng đối tượng, có dấu hiệu trục lợi chính sách. Qua công tác kiểm tra, thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm. “Đối với các trường hợp mua NƠXH không đúng đối tượng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý. Chủ đầu tư phải xóa tên, hủy hợp đồng, thu hồi nhà ở; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Ngân hàng Chính sách xã hội hủy hợp đồng tín dụng và thu hồi tiền vay”, ông Hùng cho biết. Theo thống kê của Sở Xây dựng, nhiều dự án đã bị xử lý với số lượng lớn căn hộ bị thu hồi. Điển hình như dự án khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu nhà ở Bắc Từ Sơn, phường Đồng Nguyên, bị hủy hợp đồng và thu hồi 54 căn; dự án Khu NƠXH tại phường Tân Hồng thu hồi 7 căn; dự án tại phường Khắc Niệm thu hồi 9 căn. Riêng dự án khu NƠXH dành cho công nhân tại lô CT1, CT2 thuộc Khu đô thị mới thị trấn Nếnh (nay là phường Nếnh) đã bị hủy tới 95 hợp đồng. Ngoài ra, dự án Khu NƠXH khu dân cư số 3, phường Trần Nguyên Hãn (thành phố Bắc Giang cũ) bị thu hồi 1 căn. Nguyên nhân chủ yếu của các sai phạm, theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, là do nhiều trường hợp lao động tự do được người khác “nhờ đứng tên”, được doanh nghiệp xác nhận là người lao động để hợp thức hóa hồ sơ, đồng thời khai báo không đúng điều kiện về thu nhập. Không chỉ người mua, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng nhận được phản ánh một số dự án có dấu hiệu vi phạm khi chưa đủ điều kiện pháp lý đã mở bán, huy động vốn. Cụ thể là các dự án: Khu NƠXH số 2 tại khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam (thành phố Bắc Giang cũ); dự án Khu NƠXH tại đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh cũ); dự án Khu NƠXH phường Đại Phúc (thành phố Bắc Ninh cũ). Trước tình trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh và UBND cấp xã nơi có dự án tổ chức kiểm tra. Kết quả cho thấy, tại một số dự án xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân đặt điểm tư vấn, đăng quảng cáo, giới thiệu và nhận giữ chỗ trái quy định. Cá c chủ đầ u tư đều chưa ký hợp đồng hoặ c nhậ n đặ t cọc như dư luậ n phả n á nh. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo UBND tỉnh, đồng thời đề xuất chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm “bịt” các kẽ hở đang bị lợi dụng, đưa chính sách NƠXH trở lại đúng mục tiêu an sinh ban đầu. “BỊT” LỖ HỔNG Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Ninh cho rằng, việc hủy hợp đồng, thu hồi hàng trăm căn NƠXH không đúng đối tượng qua kiểm tra, thanh tra chỉ là phần nổi của một mô hình phân phối chưa phù hợp với bản chất chính sách NƠXH. Không ít dự án NƠXH và sàn giao dịch dùng đúng bộ công cụ đang áp dụng cho nhà ở thương mại: quảng cáo rầm rộ, môi giới nhận đặt cọc giữ chỗ, tiếp thị hướng tới những người có sẵn tiền, sẵn khả năng vay, sẵn sàng xuống tiền nhanh. Với nhóm khách hàng “đầu tư”, họ thạo việc chuẩn bị hồ sơ, hiểu luật, xoay vốn; còn công nhân, lao động thu nhập thấp là người “yếu thế” trong cuộc đua giành suất NƠXH. Một lỗ hổng căn bản là bắt đầu Từ lao động tự do “đứng tên hộ”, hàng loạt sai phạm trong mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại Bắc Ninh đã bị phát hiện, khiến hàng trăm căn hộ phải thu hồi, hủy hợp đồng. Thanh tra 4 dự án phát triển NƠXH tại Hải Phòng, thanh tra Hải Phòng kiến nghị hủy hợp đồng mua bán với 14 trường hợp, tiếp tục xác minh 25 trường hợp thông tin chưa rõ ràng. Phát hiện hàng trăm căn bán sai Bắc Ninh phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội sai đối tượng ẢNH: NGUYỄN THẮNG Công trường xây dựng dự án NƠXH Tổng kho 3 Lạc Viên, trung tâm TP Hải Phòng Đề nghị hủy hàng loạt hồ sơ TRỤC LỢI HẢI PHÒNG:

Những ngày cuối năm 2025, khi các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội rầm rộ mở bán thì cũng là lúc các “cò mồi” rao bán các suất ngoại giao chênh lệch từ 300 - 700 triệu đồng/ căn. Các hội nhóm trên mạng xã hội từ công khai đến kín hoạt động sôi động bất chấp lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng. Không chỉ rao bán suất mua NƠXH hay quảng cáo “suất ngoại giao”, tình trạng sử dụng sai mục đích - cho thuê, cho mượn nhà, thậm chí mua đi bán lại trước thời hạn vẫn âm thầm diễn ra. Mới đây, tại dự án Ecohome 3 (Đông Ngạc, Hà Nội) có 2 căn hộ bị thu hồi vì thuộc diện thuê mua sai đối tượng. Việc thu hồi căn hộ thuộc dự án NƠXH, cho thuê, chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm diễn ra tại nhiều địa phương. Đại diện Công ty BIC Việt Nam - một chủ đầu tư NƠXH Long Châu (Long Biên, Hà Nội) cho biết, nhiều người sẵn sàng chi tiền để các công ty xác nhận bảng lương trái quy định. Trong khi đó, phía các chủ đầu tư rất khó phát hiện các trường hợp khai khống bảng lương. BIỆN PHÁP MẠNH NÀO ĐỂ NGĂN CHẶN? Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, Bộ Xây dựng đã gửi báo cáo Thủ tướng sau chỉ thị ngày 11/12 về chấn chỉnh việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê NƠXH. “Việc thanh, kiểm tra xử lý việc xét duyệt, mua bán NƠXH thuộc trách nhiệm của địa phương. Mọi quy định đều rất rõ”, bà Hạnh nói. Theo bà Hạnh, trước đó, Bộ Xây dựng gửi UBND các địa phương để chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán NƠXH. Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, tạo môi trường thuận lợi để các loại “cò mồi”, môi giới nhận tiền “lo hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao”... không đúng quy định, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Bộ yêu cầu tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng NƠXH. Đặc biệt, xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng. Theo luật sư Hoàng Tuấn Vũ, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, các hành vi trục lợi NƠXH hiện nay không còn mang tính đơn lẻ mà đã hình thành những “kịch bản lách luật” khá tinh vi. Phổ biến nhất là việc kê khai gian dối về thu nhập, tình trạng nhà ở để đủ điều kiện mua; nhờ người khác đứng tên; mua suất rồi bán chênh; cho thuê lại khi chưa đủ thời hạn hoặc không trả lại NƠXH khi không còn đủ điều kiện hưởng chính sách. Pháp luật hiện hành đã có quy định xử lý các hành vi này. Cụ thể, theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP, cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 60 triệu đồng, tổ chức bị phạt đến 120 triệu đồng, kèm biện pháp thu hồi NƠXH. Ngoài ra, Luật Nhà ở 2023 quy định, nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, theo luật sư Vũ, mức xử phạt hành chính hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe. Trong nhiều trường hợp, khoản lợi bất chính thu được từ việc “mua hộ - bán lại suất” cao gấp nhiều lần mức phạt. Việc chỉ thu hồi nhà mà không xử lý triệt để các đối tượng môi giới, cò mồi hay những người tiếp tay đã tạo ra tâm lý “làm liều”, coi vi phạm như một rủi ro có thể chấp nhận. “Về vấn đề có nên hình sự hóa hành vi trục lợi NƠXH? Những hành vi gian dối có tổ chức, chiếm đoạt tài sản, làm giả hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn hay huy động vốn trái phép đều đã có tội danh tương ứng. Vấn đề cốt lõi nằm ở sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra và xử lý, chứ không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính”, luật sư Vũ nói. Theo luật sư Vũ, để ngăn chặn hiệu quả, cần minh bạch hóa toàn bộ quy trình xét duyệt, công khai danh sách đối tượng được mua, thuê mua NƠXH; tăng cường hậu kiểm, liên thông dữ liệu và gắn trách nhiệm cụ thể cho chủ đầu tư, chính quyền cơ sở. Đồng thời, cần nghiên cứu nâng mức xử phạt, tịch thu toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp, cấm vĩnh viễn hưởng chính sách NƠXH đối với các trường hợp trục lợi nghiêm trọng. Chỉ khi pháp luật được thực thi nghiêm minh và đủ sức răn đe, NƠXH mới thực sự đến đúng người cần, đúng với bản chất an sinh mà chính sách này hướng tới. NGỌC MAI - PHAN THIÊN 5 n Thứ Hai n Ngày 15/12/2025 XÃ HỘI đối tượng Khoảng cách giá giữa nhà ở thương mại và nhà ở xã hội ngày càng lớn tạo ra động cơ mạnh mẽ cho việc “lách luật”, từ khâu kê khai hồ sơ đến giao dịch mua bán trái phép. Theo chuyên gia, việc xử lý hành vi trục lợi nhà ở xã hội không nên chỉ dừng lại ở việc thu hồi, phạt hành chính mà phải nghiêm khắc, mạnh tay và quyết liệt hơn nữa. Cần mạnh tay với vi phạm có vấn đề “tìm người mua” khi sản phẩm đã hình thành. Để thay đổi quỹ đạo này, cần đảo ngược cách tiếp cận, đó là bắt đầu từ nhu cầu thật, rồi mới đến sản phẩm. Thay vì chỉ mở cửa nhận hồ sơ khi có dự án, Bắc Ninh hoàn toàn có thể xây dựng cơ chế tiếp nhận nhu cầu thường xuyên, theo kiểu “văn phòng một cửa về nhu cầu NƠXH”. Công nhân, người lao động, hộ thu nhập thấp có thể đăng ký thông tin nhu cầu nhà ở bất kỳ lúc nào, kể cả khi chưa có dự án cụ thể. Dữ liệu này được cập nhật, làm sạch, phân nhóm theo khu vực, thu nhập, khả năng trả góp, loại diện tích mong muốn. Định kỳ, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và chính quyền sử dụng dữ liệu này để định hướng nhà đầu tư, xây dựng kế hoạch phát triển NƠXH, phân kỳ đầu tư, dự báo tiến độ tiêu thụ. “Khi đó, dự án NƠXH mới không còn mò thị trường, mà bám vào một bể dữ liệu nhu cầu đã có sẵn”, ông Thành cho hay. Theo ông Thành, mô hình tiếp nhận nhu cầu thường xuyên còn giúp giảm thiểu động cơ đầu cơ, gom suất. Khi hệ thống được thiết kế xoay quanh dữ liệu gốc - mỗi người/ mỗi hộ gia đình gắn với mã số định danh, lịch sử đăng ký, lịch sử thụ hưởng chính sách thì việc “đứng tên hộ”, “mua giúp” hay xoay vòng suất sẽ khó hơn rất nhiều. NGUYỄN THẮNG Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiều giải pháp để xử lý việc mua NƠXH sai đối tượng. Cơ quan này công khai, minh bạch các quy trình, quy định về xét duyệt đối tượng, các chế tài trong quản lý NƠXH , siết chặt toàn bộ quy trình xét duyệt. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng NƠXH , đề nghị các sở, ngành có liên quan phối hợp để liên thông với dữ liệu dân cư, đất đai, thuế, bảo hiểm. Tiến tới, toàn bộ quá trình xét duyệt sẽ thực hiện trực tuyến nhằm phòng ngừa tiêu cực. NHÀ Ở XÃ HỘI Dự án nhà ở xã hội đang mở bán tại Đông Anh (Hà Nội) Chỉ thị 34 được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 11/12 về chấn chỉnh việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê NƠXH. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng thanh, kiểm tra để bảo đảm giá bán NƠXH được tính đúng đủ, ngăn doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi. Các tỉnh thành cần phối hợp với công an xử nghiêm môi giới trái phép và các hành vi trục lợi trong hồ sơ, thủ tục mua bán. Địa phương cần đẩy mạnh hậu kiểm, thu hồi suất mua, thuê NƠXH với trường hợp phát hiện kê khai không trung thực hoặc vi phạm điều kiện thụ hưởng và công khai danh sách vi phạm. Tương tự, chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm trong xét duyệt người mua nhà, hoặc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách cũng bị xử lý. tư dịch vụ CDT Home, Công ty TNHH thương mại DHP Land. Đoàn thanh tra xác định, người đăng ký mua NƠXH thực tế không làm việc tại các công ty bất động sản nêu trên nên không đủ điều kiện về đối tượng mua NƠXH. Ngoài 14 hồ sơ nêu trên, còn 25 bộ hồ sơ mua NƠXH có một số thông tin, tài liệu chưa đảm bảo tính chính xác, nhất quán. Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã đề nghị Thuế thành phố Hải Phòng, BHXH, Sở NN&MT và các đơn vị liên quan xác nhận vào hồ sơ cho những người đăng ký mua nhà. Tuy nhiên, thời điểm kết thúc thanh tra, các thông tin, tài liệu thu thập được chưa đầy đủ cơ sở để xác định tính đúng/sai. Thanh tra TP Hải Phòng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường công khai, minh bạch các thông tin về dự án NƠXH. Tập trung đẩy nhanh kiểm tra hồ sơ và phản hồi kết quả đối với những người đăng ký mua nhà. Khuyến khích chủ đầu tư trực tiếp tư vấn, bán nhà, giảm các khâu trung gian tránh rủi ro, tiêu cực khiến người dân khó tiếp cận mua NƠXH. NGUYỄN HOÀN Môi giới bất động sản dẫn khách hàng không đủ điều kiện đi xem nhà ở xã hội để mua lại ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương báo cáo tại buổi gặp mặt: Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả ấn tượng khi toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm: 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng (tăng 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc so với năm 2024). Bộ GD&ĐT đã tuyển chọn, thành lập đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế và đạt kết quả xuất sắc khi cả 8 học sinh tham gia đều đoạt giải gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là mức thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương kết quả ngành GD&ĐT, các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được đồng thời khẳng định, giáo dục Việt Nam đang tiến bộ mạnh mẽ, từng bước tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến của thế giới. Phó Chủ tịch nước đề nghị thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có các học sinh xuất sắc được tuyên dương, tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trở thành công dân có ích cho xã hội, có nhiều đóng góp cho đất nước. Ngành GD&ĐT cần tiếp tục xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp thực chất, có lộ trình rõ ràng để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và xu thế thời đại. Với đội ngũ nhà giáo, Phó Chủ tịch nước mong muốn thầy cô tiếp tục “giữ lửa”, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho học sinh; đổi mới phương pháp giảng dạy để đào tạo nên những công dân có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu mới. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Phó Chủ tịch nước vì sự quan tâm, động viên lớn lao dành cho ngành Giáo dục. Thứ trưởng khẳng định, những chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước vừa là nguồn khích lệ, vừa là định hướng quan trọng để Bộ GD&ĐT tiếp tục có các chương trình phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. HÀ LINH 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 15/12/2025 HẾT CẢNH “TỰ CHỦ LÀ TỰ LO” Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), luật vừa được thông qua với nhiều điểm mới có tính đột phá, hướng tới hệ thống giáo dục ĐH thống nhất, được vận hành theo mô hình quản trị tiên tiến và gia tăng sức mạnh nội sinh. Một trong những điểm nhấn quan trọng là trao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở giáo dục ĐH. Quyền tự chủ này không còn phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính mà được xác lập như một quyền pháp định, bao gồm các lĩnh vực: học thuật, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, tự chủ phải song hành với trách nhiệm giải trình. Luật mới đã chuyển đổi mô hình quản lí nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhấn mạnh nghĩa vụ pháp lí bắt buộc về minh bạch, liêm chính học thuật và chất lượng hoạt động. Điều này đã thay đổi quan điểm cũ “tự chủ là tự lo”, chuyển sang cơ chế Nhà nước và nhà trường đồng hành phát triển giáo dục ĐH. Luật sửa đổi mở đường cho việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các mô hình giáo dục số hiện đại, thúc đẩy học tập suốt đời. Mục tiêu cốt lõi là hiện đại hóa chương trình, học liệu và công nghệ giáo dục để thu hẹp khoảng cách với thị trường lao động. Chất lượng đầu ra sẽ được kiểm soát chặt chẽ bằng các bộ tiêu chuẩn, đặc biệt với các nhóm ngành quan trọng như đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật. Vai trò của các trường ĐH được xác định là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Điều này đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường - doanh nghiệp - địa phương trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, thể chế hóa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo ông Thảo, luật cũng đưa ra các chính sách đầu tư đột phá nhằm hình thành các ĐH xuất sắc dẫn dắt hệ thống, nâng chuẩn các ngành, lĩnh vực đạt tầm cỡ quốc tế. Một môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục công lập và tư thục sẽ được tạo ra thông qua việc mở rộng, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư. Luật tạo hành lang pháp lí để ban hành các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút đội ngũ giảng viên giỏi và có chính sách hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên từ bậc ĐH đến sau ĐH. KÌ VỌNG “LUỒNG SINH KHÍ” GS.TS Phạm Hồng Chương, nguyên Giám đốc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) bỏ quy định về Hội đồng trường. Một số chức năng trước đây của Hội đồng trường sẽ được chuyển về Bộ GD&ĐT, gồm việc bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, tương tự giai đoạn trước Luật Giáo dục ĐH 2018. Theo ông, với các trường đã thực hiện tự chủ hiệu quả, việc thoát khỏi quan niệm “tự chủ là tự lo” không tạo biến động lớn. Ngược lại, với những trường chưa đủ điều kiện tự chủ, quy định mới sẽ mở không gian triển khai tự chủ trên cơ sở có nguồn lực tài chính đảm bảo hoạt động, hướng tới tự chủ học thuật. Khi đó, ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư có trọng điểm, tạo điều kiện để cơ chế tự chủ phát huy tại các trường chưa thể “tự lo”. Ông Chương kì vọng, luật có hiệu lực sẽ tạo luồng sinh khí mới cho giáo dục ĐH thời gian tới. Chủ trương sẽ được cụ thể hóa bằng nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ GD&ĐT, đồng thời cần điều chỉnh đồng bộ các luật liên quan. Điểm còn vướng là thu hút giảng viên nước ngoài. Dù luật cho phép trường ĐH được mời hoặc thuê chuyên gia quốc tế, câu hỏi đặt ra là có được miễn thủ tục cấp phép hay không. Đây cũng là băn khoăn chung của nhiều cơ sở. Tại phiên họp của Hội đồng quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực, ĐH Bách khoa TPHCM kiến nghị cải thiện thủ tục lao động và thị thực; nghiên cứu triển khai visa nhân tài 3 đến 5 năm để tạo môi trường làm việc ổn định cho chuyên gia. Trường đề xuất trao thêm quyền tự chủ cho các ĐH trọng điểm trong việc mời và quản lý giảng viên nước ngoài; quy định rõ sở hữu trí tuệ; áp dụng biểu thuế thu nhập cá nhân ưu đãi, cơ chế tài chính linh hoạt; xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ chuyên gia gồm dịch vụ hành chính, y tế, giáo dục cho con em, cùng mô hình “một cửa”. Nỗi lo thường trực của các giảng viên nghiên cứu khoa học hiện nay là thủ tục hành chính. Đây cũng là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ khi Luật Giáo dục ĐH mới đi vào cuộc sống. Các nhà khoa học phản ánh, dù trường ĐH được tự chủ nhưng thủ tục từ khâu đề xuất, triển khai, nghiệm thu đến thanh quyết toán vẫn phức tạp. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành và triển khai các ý tưởng nghiên cứu mới, gây khó khăn không chỉ cho hoạt động khoa học - công nghệ trong nước mà cả cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Với Luật Giáo dục ĐH vừa được Quốc hội thông qua, trường ĐH mong muốn Chính phủ có giải pháp điều chỉnh đồng bộ để chính thức khơi thông “dòng chảy” tự chủ. NGHIÊM HUÊ Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua kì vọng tạo “luồng gió mới”, với hành lang pháp lí đủ mạnh để các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) bứt phá trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo. Giáo dục đại học trước “luồng gió” tự chủ mới 19 học sinh vinh dự nhận Huân chương Lao động Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các học sinh Vừa qua, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Tại buổi lễ, 19 học sinh vinh dự nhận Huân chương Lao động và 5 học sinh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GD&ĐT cho rằng, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH công lập theo quy định của Luật Giáo dục ĐH thực tế bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau và các nghị định có liên quan. Điều này dẫn đến nhiều vướng mắc, nhất là trong thực hiện quyền tự chủ của các trường ĐH về tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và đầu tư.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==