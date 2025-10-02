Báo Tiền Phong số 347-348

Số 347-348 | 13-14/12/2025 Thủ tướng yêu cầu xử lí nghiêm những chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt đối tượng hoặc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách nhà ở xã hội. XỬ LÍ NGHIÊM HÀNH VI TRỤC LỢI NHÀ Ở XÃ HỘI Trang 2 Trang 6 Trang 20 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Dự án Nuôi em đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Phải ghi nhận, từ sự chung tay đóng góp của đông đảo các nhà hảo tâm, hơn 10 năm qua mỗi năm dự án đã cung cấp hàng chục ngàn bữa cơm trưa đủ chất cho các em học sinh bán trú vùng cao, cũng như hỗ trợ xây trường, xây cầu, làm nhà, mở phòng tin học, trao học bổng... CHUYỆN CUỐI TUẦN Luật từ thiện Xem tiếp trang 3 Chút tình GỬI ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ HÀNH LANG BẢO VỆ THẾ HỆ TRẺ HÀNH TRÌNH NỐI DÀI CỦA SỰ TIÊN PHONG TIỀN PHONG HALF MARATHON: Trang 4-5 Người trẻ có vai trò tiên phong trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh ẢNH MINH HỌA: DƯƠNG TRIỀU

13-14/12/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0908988666 (Nguyễn Hằng) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, P. Hai Bà Trưng và D29 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH XUẤT HIỆN “CÒ MỒI” MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 34 ngày 11/12 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội. Theo chỉ thị, thực tiễn triển khai việc xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội trong thời gian gần đây tại một số dự án tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... cho thấy còn một số tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực. Trong đó có hiện tượng tập trung đông người khi nộp hồ sơ, thiếu điều tiết quy trình tiếp nhận dẫn đến bức xúc, tạo điều kiện phát sinh các dịch vụ tiêu cực; xuất hiện tình trạng “cò mồi”, môi giới trái phép, chạy suất, hứa hẹn trúng bốc thăm, quảng cáo suất ngoại giao, làm hồ sơ đảm bảo trúng. Bên cạnh đó, một số cá nhân lợi dụng chính sách, nộp hồ sơ tại nhiều dự án, nhờ người thân đứng tên; việc công khai thông tin dự án, số căn hộ, kết quả xét duyệt, danh sách người mua tại một số dự án còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho giám sát xã hội; một số dự án nhà ở xã hội công bố giá bán cao hơn mặt bằng chung đến 30-40%... Những tồn tại trên, nếu không kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm, sẽ làm giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến tính công bằng xã hội, gây méo mó chính sách, tạo môi trường dễ phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm và tạo ra thị trường ngầm trong tiếp cận nhà ở xã hội. CHỦ ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯỢC THU TIỀN ĐẶT CỌC Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chính sách phát triển, bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn. UBND các tỉnh, thành phố phải tổ chức thanh tra, kiểm tra, đảm bảo giá bán nhà ở xã hội được tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước để trục lợi; phối hợp cơ quan công an xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, trục lợi trong việc làm thủ tục, hồ sơ, mua - bán nhà ở xã hội. Chỉ thị yêu cầu xử lý nghiêm những chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt đối tượng hoặc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách và thiết lập đường dây nóng, kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh. Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật; tổ chức bốc thăm công khai trong trường hợp số hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhiều hơn số căn hộ. Đặc biệt, chủ đầu tư không được thu tiền đặt cọc hoặc ủy quyền cho các cá nhân, sàn giao dịch thu tiền đặt cọc ngoài quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng mượn danh nghĩa “hỗ trợ”, “tư vấn” để trục lợi. n THỦ TƯỚNG YÊU CẦU XỬ LÍ NGHIÊM NHỮNG CHỦ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG VIỆC XÉT DUYỆT ĐỐI TƯỢNG HOẶC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TRÁI PHÉP, TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI. LUÂN DŨNG Chủ đầu tư không được thu tiền đặt cọc nhà ở xã hội (Ảnh minh họa) Ngày 12/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm hoạt động số 3 năm 2025. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 Cụm hoạt động số 3 (các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung) năm qua ghi dấu ấn về tinh thần dấn thân, xung kích. Thực hiện đợt thi đua “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có mặt tại những “điểm nóng” giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời nhà cửa, kiến tạo lán trại cho người dân tái định cư. Các đội hình tình nguyện tích cực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp đỡ xây dựng, sửa chữa nhà ở địa phương. Màu áo xanh thanh niên cũng trở thành điểm tựa khi bão số 5, số 10 và 12 ập đến, tham gia hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa trước bão, khắc phục hậu quả sau mưa bão. Tuổi trẻ cụm hoạt động số 3 cũng đã tích cực triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ chuyển đổi số ở địa phương. Tiêu biểu, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa triển khai hơn 1.250 hoạt động nâng cao năng lực số, Tỉnh Đoàn Nghệ An với 115 sáng kiến làm lợi gần 900 triệu đồng. Tại Đà Nẵng, các đội hình thanh niên đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng Danang Smart City, tích hợp giấy tờ trên VNeID. Những mô hình “chợ dân sinh 4.0”, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hay số hóa các địa chỉ đỏ đã biến những đoàn viên nông thôn trở thành những “công dân số” thực thụ, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều công trình phần việc chăm lo, đồng hành thanh thiếu nhi đã được triển khai. Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn ghi nhận và trao đổi các ý kiến, đề xuất từ cơ sở, trong đó có nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Anh Triết cho biết, việc đánh giá, chấm điểm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 sẽ được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, có tính đến các yếu tố khách quan như thiên tai, quá trình sắp xếp bộ máy để đảm bảo quyền lợi thi đua cho cơ sở. Bộ tiêu chí năm 2026 sẽ chuyển đổi số triệt để, các nội dung sẽ được ghi nhận thông qua dữ liệu quản lí. Chỉ một số ít hoạt động đặc thù không thể đưa lên nền tảng số mới yêu cầu minh chứng riêng. Anh Triết nêu rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với chủ đề dự kiến “Xung kích đổi mới nội dung phương thức hoạt động”. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bầu cử Quốc hội khóa XVI và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Các đơn vị cần thiết kế chương trình hành động ngay từ bây giờ để đảm bảo các hoạt động có “điểm rơi” phù hợp, đặc biệt là các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng và các hoạt động cao điểm đầu năm. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác kết nạp đoàn viên, mở rộng tỉ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên, phát triển đảng viên. Anh Triết nhấn mạnh, kết nạp Đảng là chỉ tiêu “bất di bất dịch”, là nhiệm vụ trọng tâm của bất kỳ nhiệm kỳ nào. Các cấp bộ Đoàn cần nghiêm túc phân tích kỹ các khâu từ phát hiện nguồn, tổ chức phong trào, đến quy trình làm hồ sơ, xác minh lý lịch để có giải pháp cụ thể, đặc biệt là tại các địa phương thuộc cụm quê hương cách mạng. n Chuyển đổi số triệt để trong công tác kiểm tra, đánh giá ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2026, ANH NGUYỄN MINH TRIẾT - BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC T.Ư ĐOÀN NHẤN MẠNH VỀ YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRIỆT ĐỂ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ; QUAN TÂM CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN, MỞ RỘNG ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN. Chỉ thị yêu cầu xử lý nghiêm những chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt đối tượng hoặc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách và thiết lập đường dây nóng, kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh. XUÂN TÙNG XỬ LÍ NGHIÊM HÀNH VI TRỤC LỢI NHÀ Ở XÃ HỘI Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì Hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Ngày 12/12, Cục Thuế giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh làm quen với quy trình quản lý thuế, từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Người nộp thuế thao tác thử, được phép sai và sửa lại, không phát sinh nghĩa vụ tài chính thực tế, rủi ro pháp lý, xử phạt. Tại hội nghị tập huấn sáng 12/12, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, từ năm 2026, ngành thuế sẽ thực hiện chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh còn bày tỏ tâm lý lo lắng khi nghe đến việc xóa bỏ thuế khoán, như kê khai sai, không nắm chắc quy định, nộp thuế chưa đúng và lo bị xử phạt vi phạm hành chính. Ông Sơn khẳng định, ngành thuế hiểu rất rõ rằng, các hộ kinh doanh đều mong muốn chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ thuế, nhưng còn thiếu công cụ, kỹ năng và chưa quen với phương thức kê khai điện tử. Chính vì vậy, quan điểm xuyên suốt trong giai đoạn này là hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm, tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai. Theo lãnh đạo Cục Thuế, cổng trải nghiệm không chỉ dành cho hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, tuyến phố, cửa hàng mà còn cho cả các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cho thuê bất động sản… để mọi nhóm đối tượng đều có thể thực hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. “Cổng trải nghiệm tạo ra một không gian an toàn, tại đây người nộp thuế được thao tác thử, được phép sai và sửa lại mà hoàn toàn không phát sinh nghĩa vụ tài chính thực tế, không chịu rủi ro pháp lý hay chế tài xử phạt. Trong đó, cơ quan thuế phải đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đó là đến khi bước vào kỳ kê khai chính thức, các hộ, cá nhân kinh doanh đã quen với quy trình, thành thục thao tác, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện”, ông Mai Sơn nói. Phó Cục trưởng Mai Sơn cũng đơn vị trực thuộc, cơ quan thuế tại các địa phương chủ động quán triệt tới các bộ phận, công chức kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; thiết lập và công khai rõ ràng các đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử, đầu mối hỗ trợ chuyên trách về cổng trải nghiệm đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Các ban, thuế địa phương tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc” tại các điểm hỗ trợ cố định và các tổ hỗ trợ lưu động: tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ, cá nhân kinh doanh. Mục tiêu là tạo điều kiện tối đa để hộ, cá nhân kinh doanh kịp thời trải nghiệm cổng trước khi bước vào kỳ kê khai chính thức năm 2026. Cục Thuế cũng yêu cầu tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn, lớp tập huấn tại chỗ; thiết kế nội dung, thời lượng và cách thức triển khai phù hợp với từng nhóm ngành nghề, độ tuổi, mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh, bảo đảm tiêu chí dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hành. Vướng mắc, góp ý của hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh trong quá trình trải nghiệm gửi về Cục Thuế để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện. n NHIỀU HỘ KINH DOANH CÒN BÀY TỎ TÂM LÝ LO LẮNG KHI NGHE ĐẾN VIỆC XÓA BỎ THUẾ KHOÁN. ÔNG MAI SƠN, PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ KHẲNG ĐỊNH, QUAN ĐIỂM XUYÊN SUỐT TRONG GIAI ĐOẠN NÀY CỦA NGÀNH THUẾ LÀ HỖ TRỢ, ĐỒNG HÀNH, “CẦM TAY CHỈ VIỆC”. TỪ HÔM NAY, HỘ KINH DOANH CÓ THỂ LÀM QUEN KÊ KHAI THUẾ TRÊN CỔNG TRẢI NGHIỆM. 13-14/12/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 VIỆT LINH Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định, quan điểm xuyên suốt trong giai đoạn này là hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm, tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai. Ngành thuế sẽ “cầm tay chỉ việc” Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế CHUYỆN CUỐI TUẦN Tuy nhiên hàng loạt những thắc mắc, nghi vấn mà các nhà hảo tâm và dư luận những ngày qua đặt ra với Nuôi em về minh bạch tài chính cũng như cách thức vận hành là có cơ sở. Như việc sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền thiện nguyện, tình trạng chậm cấp mã, trùng mã hỗ trợ, thiếu cập nhật thông tin, hình ảnh,... Người sáng lập Nuôi em cùng đội ngũ vận hành dự án đã lên tiếng nhận lỗi về cách truyền thông đồng thời cam kết sẽ minh bạch tài chính... Vài năm gần đây, chúng ta chứng kiến bao nhiêu người nổi tiếng khi đứng ra làm từ thiện đã phải lao đao, thậm chí “thân bại danh liệt” vì không thể thỏa mãn hoàn toàn công chúng và dư luận trong việc chứng minh sự trong sạch của mình. Có ca sĩ bức xúc vì bị cho rằng “bớt xén tiền ủng hộ” đã đến ngân hàng sao kê ra hàng tạ chứng từ nhưng rốt cục cũng không thể giải tỏa hết được mọi nghi ngờ dồn về mình. Đành buông việc làm thiện nguyện từ đấy. Hàng loạt ngôi sao, nghệ sĩ cũng dè dặt, thậm chí chấm dứt việc kêu gọi quyên góp từ thiện trước những đợt thiên tai, bão lũ. “Tiên trách kỷ”, kết cục mà những người nổi tiếng ấy nhận lãnh trước hết là do chính bản thân họ. Bởi cung cách tổ chức quyên góp và đi trao nguồn tiền-hàng từ thiện quá đơn giản, hồn nhiên, thậm chí luộm thuộm. Chẳng ai có thể giám sát được nguồn tiền vào, tiền ra, đi đến đâu lôi từng xấp tiền ra “ban phát” tùy hứng đến đấy, ai biết được rơi vãi, thất thoát bao nhiêu. Rồi cũng phải “hậu trách nhân”. Đó là vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Có dự án từ thiện nhỏ lẻ ban đầu, sau phát triển thành hệ sinh thái rộng lớn toàn quốc, quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, nhưng vẫn chưa có cơ chế nào buộc phải hoạt động theo mô hình Quỹ từ thiện - xã hội để có thể tổ chức giám sát và hỗ trợ phát triển một cách đúng hướng, an toàn. Đơn cử như dự án Nuôi em đề cập ở trên, nếu được giám sát, hỗ trợ sớm theo khuôn khổ hẳn sẽ không xảy ra những nghi ngại đáng tiếc. Đã đến lúc cần có riêng bộ luật về từ thiện? Để vừa phát huy tốt các nguồn lực xã hội, vừa đảm bảo tính minh bạch, bền vững của các hoạt động thiện nguyện, và cũng không để xảy ra đổ vỡ, tổn thương niềm tin xã hội. Nhưng cũng có e ngại rằng điều này sẽ “hành chính hóa lòng tốt” khi những thủ tục, giấy phép, nếu bị lạm dụng sẽ tạo ra phiền phức, bó buộc hoạt động thiện nguyện tự phát của đông đảo người dân. Điều này hiện đang đặt cơ quan lập pháp trước quyết định chọn lựa làm sao vừa văn minh, cũng vừa nhân văn nhất. Tất nhiên ngoài luật pháp còn có luật nhân quả, luật đời. Nhân quả từ ngàn đời trong nếp sống nếp nghĩ người Á Đông. Đó là “giúp người cũng là giúp chính mình”... TRÍ QUÂN Luật từ thiện (Tiếp theo trang 1) NGÀY 12/12, PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ ĐỨC PHỚC CHỦ TRÌ CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CƠ CẤU LẠI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH GIÁM SÁT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh sự cần thiết của công tác cổ phần hóa để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua, việc cổ phần hóa chưa đạt yêu cầu, do còn vướng mắc về quy định, nhất là liên quan đến đất đai. Do vậy, sau khi được ban hành, nghị định vừa phải tháo gỡ được các vướng mắc, vừa không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững. Phó Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu sau cổ phần hóa là phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, chứ không phải cổ phần hóa để người ta vào “mua cổ phần hóa nhằm lấy đất đem bán”. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ, bịt các “lỗ hổng” pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình cổ phần hóa; nghiêm cấm việc lợi dụng cổ phần hóa để làm thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước; việc cổ phần hóa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề “giá trị quyền sử dụng đất có tính vào giá trị doanh nghiệp hay không”, ông Hồ Đức Phớc nói, đối với đất đã nộp tiền thuê đất 1 lần thì đương nhiên phải tính vào giá trị doanh nghiệp. Đối với đất thuộc diện thuê đất hằng năm, nếu chưa nộp thì chưa tính vào giá trị doanh nghiệp. Điều này phù hợp với Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương. Đối với việc quản lý sử dụng đất sau cổ phần hóa, ông lưu ý phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai. Theo Phó Thủ tướng, luật không cấm chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng chuyển mục đích theo hình thức nào là do người có thẩm quyền quyết định. Do đó, dự thảo Nghị định phải thiết kế, diễn đạt quy định này sao cho hợp lý, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, để đảm bảo quyền chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp, đồng thời không để xảy ra thất thoát, lãng phí khi chuyển mục đích sử dụng đất. LUÂN DŨNG XÓA BỎ THUẾ KHOÁN: Cổ phần hóa để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

www.tienphong.vn BÁO ĐỘNG NHỮNG MỐI HIỂM NGUY RÌNH RẬP Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống, không gian mạng đã trở thành không gian sống thứ hai của hàng triệu thanh thiếu niên Việt Nam. Thế hệ trẻ tiếp cận môi trường mạng từ sớm, sử dụng các nền tảng trực tuyến để học tập linh hoạt hơn, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, giao lưu quốc tế, sáng tạo nội dung và tham gia các mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, đi cùng những cơ hội chưa từng có ấy là một mặt tối ngày càng phức tạp, nơi các rủi ro về lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng, khai thác dữ liệu trẻ em, thông tin độc hại, deepfake… gia tăng mạnh mẽ. Thực tế cho thấy thanh thiếu niên là một trong những nhóm dễ tổn thương nhất trên không gian mạng. Nhiều vụ việc thời gian qua đã cảnh báo mức độ nguy hiểm của việc hình ảnh và thông tin của học sinh bị khai thác trái phép để quảng cáo, lừa đảo, mua bán dữ liệu hoặc sử dụng vào mục đích xấu. Các hiện tượng như thanh thiếu niên bị dụ dỗ, bị bắt nạt, bị thao túng tâm lý hay rơi vào nghiện mạng xã hội tiếp tục diễn ra với mức độ đáng lo ngại. Mới đây, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, T.Ư Đoàn, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố về trải nghiệm của các em trên môi trường mạng. Kết quả khảo sát cho thấy, 47,9% trẻ sử dụng Internet từ 1-3 tiếng mỗi ngày; 27,1% dùng dưới 1 tiếng; 18,8% dành 4-6 tiếng; đặc biệt, 2,3% trẻ em lên mạng trên 10 tiếng/ngày. Đáng chú ý, 100% trẻ tham gia khảo sát thừa nhận từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên môi trường mạng. Hai nhóm nguy cơ xuất hiện với tần suất cao nhất là: 53% trẻ từng tiếp xúc với nội dung độc hại, phản cảm; 40% bị lừa đảo, xúc phạm hoặc đe dọa trên mạng. HẬU QUẢ NẶNG NỀ VỀ TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT Tại lễ khởi động chiến dịch “Không một mình” diễn ra vào tháng 10/2025, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, nhấn mạnh, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng “là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đồng hành của toàn xã hội”. Ông cho biết, hiện hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày. Không gian mạng, dù mang lại nhiều lợi ích học tập, lại đang ẩn chứa nguy cơ khó lường đối với nhóm tuổi này. “Các em là chủ nhân tương lai của đất nước nhưng lại chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, thao túng tâm lý và đặc biệt là hiểm họa bắt cóc trực tuyến”, thiếu tướng Minh nói. Ông cho biết, mỗi năm ghi nhận hàng chục nghìn lượt phản ánh về lừa đảo trực tuyến. Riêng xu hướng “bắt cóc trực tuyến” nổi lên trong năm 2025 là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng về thủ đoạn nguy hiểm mới. Tội phạm sử dụng công nghệ để ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, đòi tiền chuộc hoặc phục vụ mục đích buôn người, thiệt hại tài chính lên tới hàng tỷ đồng và cả những tổn thương tâm lý kéo dài. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 đã xảy ra hàng chục vụ trẻ em, thanh thiếu niên bị lừa đảo, xâm hại hoặc dụ dỗ qua mạng, nhiều vụ để lại hậu quả nặng nề về an toàn và tâm lý. THỜI SỰ LUẬT AN NINH MẠNG 2025 MỞ RA KỲ VỌNG HÌNH THÀNH MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ VỮNG CHẮC ĐỂ TRẺ EM, THANH THIẾU NIÊN CÓ THỂ PHÁT TRIỂN, SÁNG TẠO VÀ HỌC TẬP TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ MÀ KHÔNG PHẢI MỘT MÌNH ĐỐI DIỆN CÁC NGUY CƠ. 4 Hơn 77% trẻ em, thanh thiếu niên ở Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày ẢNH MINH HỌA: DƯƠNG TRIỀU 13-14/12/2025 LƯU TRINH LƯU TRINH - ANH KHOA Hành lang bảo vệ thế hệ trẻ trong Trao quyền để người trẻ làm chủ không gian số TRỞ THÀNH NHỮNG NHÂN TỐ AN NINH MẠNG Nhấn mạnh vai trò trung tâm của người trẻ trong xã hội số, ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc Công ty CMC Cyber Security, cho rằng, thanh thiếu niên cũng có trách nhiệm quan trọng trong việc tuân thủ pháp luật và hình thành văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường mạng. Mỗi người trẻ cần nghiêm túc chấp hành chuẩn mực đạo đức số, không phát tán tin giả, không xúc phạm người khác và không chia sẻ dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được phép. Việc nâng cao khả năng tự vệ trước rủi ro mạng, biết nhận diện lừa đảo, quản lý tài khoản và sử dụng các thiết lập quyền riêng tư phù hợp là rất cần thiết. Ứng xử có văn hóa, tránh tham gia bắt nạt trực tuyến, chủ động lan tỏa thông tin hữu ích cũng là cách góp phần tạo nên môi trường trực tuyến lành mạnh. Ông Chính nhấn mạnh, mỗi bạn trẻ cần hợp tác với nền tảng và cơ quan chức năng, báo cáo kịp thời những nội dung vi phạm, bởi đây chính là cách để mỗi cá nhân trở thành một nhân tố an ninh mạng. Ở góc nhìn rộng hơn, đại diện CMC Cyber Security khẳng định vai trò then chốt của giáo dục số trong việc giúp người trẻ hiểu và thực thi Luật An ninh mạng 2025. “Gia đình đóng vai trò gieo mầm thói quen sử dụng Internet an toàn, giúp trẻ hình thành sự cẩn trọng và ý thức bảo vệ bản thân ngay từ nhỏ. Nhà trường cần tích hợp kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn số vào chương trình học theo phương pháp trực quan, dễ tiếp cận và phù hợp với từng độ tuổi. Trong khi đó, truyền thông và các nền tảng công nghệ phải kết hợp lan tỏa thông điệp bằng hình thức trẻ trung, sáng tạo đúng với cách người trẻ tiếp nhận thông tin”, ông Chính nói. Để Luật An ninh mạng 2025 không chỉ đi vào đời sống mà còn trở thành một phần của văn hóa số, ông Chính đề xuất ưu tiên đưa nội dung của Luật vào chương trình giáo dục công dân số; đào tạo kỹ năng nhận biết tin giả, ngăn ngừa lừa đảo, bảo vệ quyền riêng tư; thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm xây dựng hệ sinh thái tài liệu và công cụ hỗ trợ cho người trẻ; đồng thời khuyến khích sử dụng các giải pháp an ninh mạng Make in Vietnam nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu quốc gia. “Khi giáo dục, công nghệ và pháp luật song hành, Luật An ninh mạng 2025 sẽ trở thành nền tảng của văn hóa số - một giá trị bền vững, góp phần bảo vệ và đồng hành với thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ hiện nay”, ông Chính nói. Đồng quan điểm, ông Ngô Thế Nghị, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cho rằng, nhà trường cần đưa các nội dung cơ bản, thiết thực của Luật An ninh mạng vào chương trình giảng dạy chính khóa hoặc các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Nội dung nên cụ thể, dễ hiểu thay vì chung chung; tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề như phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an (Phòng An ninh mạng), để tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo chuyên sâu về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến và cách phòng tránh. Nhà trường tổ chức cho học sinh, sinh viên xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng, biến các quy định pháp luật thành những hành vi, thói quen cụ thể hằng ngày. Tổ chức Đoàn - Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền an ninh mạng trên nền tảng số, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu luật và sáng tạo nội dung tích cực; xây dựng đội hình thanh niên tình nguyện xử lý thông tin xấu độc, hỗ trợ cộng đồng dùng Internet an toàn và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - lực lượng chức năng. Nội dung an ninh mạng cũng cần được lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ để trang bị kỹ năng thiết thực cho đoàn viên thanh niên. Ông Nghị nhấn mạnh vai trò tiên phong của người trẻ trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh thông qua những hành động thiết thực như tuân thủ quy tắc ứng xử, trang bị kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin của cơ quan, tổ chức, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ cộng đồng trên môi trường mạng. ĐỂ LUẬT AN NINH MẠNG 2025 THỰC SỰ ĐI VÀO CUỘC SỐNG VÀ TẠO NỀN TẢNG CHO MỘT VĂN HÓA SỐ LÀNH MẠNH, CÁC CHUYÊN GIA NHẤN MẠNH GIẢI PHÁP THEN CHỐT: TÍCH HỢP NỘI DUNG LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN SỐ, ĐỒNG THỜI TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ KỸ NĂNG VÀ NHẬN THỨC ĐỂ THẾ HỆ TRẺ TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI LÀM CHỦ KHÔNG GIAN MẠNG AN TOÀN, TỰ TIN VÀ SÁNG TẠO, LAN TỎA NHỮNG GIÁ TRỊ TÍCH CỰC. LUẬT AN NINH

Ở góc độ một người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và làm việc trực tiếp với người dùng trẻ mỗi ngày, anh Lê Anh Tiến, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, cho rằng, nguy cơ phổ biến nhất trên không gian mạng là lộ lọt và bị khai thác dữ liệu cá nhân. Khi dữ liệu không được bảo vệ đúng mức, người dùng Internet rất dễ trở thành nạn nhân của lừa đảo, quảng cáo thao túng hay đánh cắp danh tính số, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, công việc và cả sự an toàn tinh thần. Nguy cơ thứ hai đến từ tin giả và thông tin độc hại lan truyền với tốc độ khó kiểm soát khiến nhận thức bị nhiễu loạn, kéo theo tâm lý bất an và làm giảm khả năng tư duy phản biện. Cùng đó, các hành vi thao túng trên nền tảng số thông qua những thuật toán gợi ý nội dung và cơ chế “định hướng hành vi” tinh vi có thể đẩy người trẻ vào vòng lặp gây nghiện, áp lực so sánh xã hội hay ảo tưởng thành công nhanh. HAI TRỤ CỘT QUAN TRỌNG BẢO VỆ NGƯỜI TRẺ Sáng 10/12, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng 2025 trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015, với 91,75% đại biểu tán thành (434/443 đại biểu có mặt). Luật gồm 8 chương, 45 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo các chuyên gia, sự ra đời của Luật An ninh mạng 2025 không chỉ là bước điều chỉnh kỹ thuật lập pháp, mà còn là cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng bảo vệ thế hệ trẻ trước những biến tướng ngày càng tinh vi của tội phạm và rủi ro số. Ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc Công ty CMC Cyber Security, cho rằng, Luật An ninh mạng 2025 là bước tiến lớn trong việc tạo lập hành lang an toàn trên không gian số, với nhiều điều chỉnh sâu sát thực tiễn sử dụng Internet của người trẻ. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được nâng lên thành nguyên tắc nền tảng, tạo khung pháp lý vững chắc cho quyền riêng tư - lĩnh vực mà thanh thiếu niên vốn dễ bị tổn thương khi tham gia mạng xã hội. Luật cũng mở rộng danh mục hành vi bị cấm, theo kịp xu hướng công nghệ mới như lừa đảo tài sản số, chiếm đoạt tài khoản hay sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo deepfake và giả mạo danh tính. Đây đều là những rủi ro mà người trẻ phải đối mặt nhiều nhất. Bên cạnh đó, hệ thống quy định nhằm hạn chế nội dung độc hại, tin giả được thiết kế mạnh mẽ hơn, góp phần duy trì môi trường mạng trong sạch, an toàn và phù hợp với quá trình phát triển tâm lý, nhận thức của thanh thiếu niên. Theo ông Chính, Luật An ninh mạng 2025 tăng cường bảo vệ người trẻ thông qua hai trụ cột quan trọng. Thứ nhất, bảo vệ dữ liệu cá nhân: Luật nghiêm cấm hành vi thu thập, kinh doanh, phát tán trái phép thông tin cá nhân; đồng thời xử lý mạnh các hành vi nghe lén, ghi âm - ghi hình bí mật hay chiếm đoạt dữ liệu tài khoản. “Đây là lớp rào chắn quan trọng trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính và xâm phạm quyền riêng tư ngày càng tinh vi”, ông Chính nói. Thứ hai, khả năng kiểm soát nội dung độc hại và tin giả: Luật cho phép yêu cầu gỡ bỏ nhanh chóng thông tin sai sự thật, vu khống, bắt nạt trực tuyến hay kích động bạo lực, qua đó giảm thiểu những tác động tiêu cực lên thanh thiếu niên - nhóm thường dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực và thao túng từ mạng xã hội. Theo ông Chính, nhờ những cơ chế này, một không gian mạng minh bạch và an toàn hơn cho thế hệ trẻ sẽ được hình thành.n www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 13-14/12/2025 Luật An ninh mạng 2025 lần đầu tiên quy định các biện pháp bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng, bao gồm trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức; trong đó Điều 16 được dành riêng cho phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Một trong những trọng tâm nổi bật của luật hợp nhất là siết chặt quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu liên quan đến trẻ dưới 16 tuổi. không gian số SÁNG TẠO, LÀM CHỦ KHÔNG GIAN SỐ Theo anh Lê Anh Tiến, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, Luật An ninh mạng 2025 không nên, không thể được hiểu đơn thuần là một công cụ “siết chặt quản lý”. “Kỳ vọng lớn nhất của tôi là luật này sẽ thiết lập lại trật tự và chuẩn mực cho không gian số, từ đó bảo vệ người trẻ theo cách bền vững, chủ động và văn minh hơn”, anh Tiến nói. Với những quy định mới từ Luật An ninh mạng 2025, người trẻ được bảo vệ tốt hơn về dữ liệu cá nhân và danh tính số. “Khi các nền tảng buộc phải minh bạch trong việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu, người trẻ sẽ không còn ở thế yếu trong mối quan hệ với các ông lớn công nghệ. Điều này đặc biệt quan trọng với thế hệ đang học tập, làm việc và khởi nghiệp trên môi trường số - nơi dữ liệu cá nhân gắn trực tiếp với uy tín, cơ hội nghề nghiệp và tài sản trí tuệ. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ giúp người trẻ yên tâm sáng tạo, dám thử nghiệm và dám bước ra không gian số với tư thế của người làm chủ, chứ không phải người bị khai thác”, anh Tiến nói. Anh Tiến đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng và doanh nghiệp công nghệ trong xây dựng hành lang an toàn số. “Không gian mạng phần lớn do các nền tảng số vận hành, vì vậy nếu chỉ đặt trách nhiệm lên người dùng thì sẽ không công bằng và không hiệu quả. Luật cần buộc các nền tảng chủ động hơn trong bảo vệ dữ liệu, kiểm soát nội dung độc hại, minh bạch thuật toán và xử lý kịp thời các vi phạm. Khi doanh nghiệp coi an ninh mạng và an toàn người dùng là giá trị cốt lõi trong mô hình kinh doanh, việc bảo vệ người trẻ mới thực sự bền vững”, anh Tiến nói. Quan trọng hơn cả, theo anh Tiến hiệu lực của luật phụ thuộc vào năng lực tự bảo vệ của chính người trẻ. Không đạo luật nào đủ mạnh nếu người dùng không hiểu quyền của mình và cách tự bảo vệ trước rủi ro số. Người trẻ cần được trang bị kiến thức an toàn thông tin, tư duy phản biện để nhận diện tin giả và hiểu cách dữ liệu cá nhân bị thu thập - khai thác. Khi đó, luật không chỉ là “lá chắn”, mà trở thành công cụ giúp họ tự tin, chủ động và có trách nhiệm trong không gian mạng. n MẠNG 2025 NGUYỄN THỊ KHÁNH DIỆU, SINH VIÊN ĐH PHENIKAA: SẴN SÀNG BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG VI PHẠM Với chúng tôi, Luật An ninh mạng 2025 mang ý nghĩa như một tấm “lá chắn số” mới, tạo ra môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh hơn. Khi cảm thấy được bảo vệ, chúng tôi có thêm sự yên tâm để tập trung sáng tạo, học hỏi và phát triển bản thân. Tuy nhiên, tôi cho rằng pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi người trẻ nhận thức rõ vai trò và hành động của mình. Điều đó bắt đầu từ những việc rất đơn giản: tuân thủ quy định, tôn trọng quyền riêng tư của người khác, không phát tán thông tin sai lệch, chủ động bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân bằng các biện pháp an toàn cơ bản như xác thực hai lớp hay đặt mật khẩu mạnh. Mỗi bạn trẻ cần xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, sẵn sàng báo cáo các nội dung vi phạm và hỗ trợ bạn bè khi gặp rủi ro trên mạng. Tôi tin rằng, luật pháp tạo nền tảng, nhưng chính sự tự giác, hiểu biết và trách nhiệm của người trẻ mới là yếu tố quyết định để xây dựng một không gian số an toàn, đáng tin cậy và nhân văn cho tất cả mọi người. PHẠM QUANG VIỆT HOÀNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SVVN TP HÀ NỘI, CHỦ TỊCH HỘI SVVN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG: TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC SỐ Tôi tin tưởng rằng, giới trẻ sẽ được bảo vệ tốt hơn bao giờ hết, bởi Luật đã nâng tầm bảo vệ dữ liệu cá nhân thành nguyên tắc nền tảng. Đặc biệt, các quy định mới đã kịp thời “bắt mạch” và ngăn chặn những rủi ro công nghệ cao mà chúng tôi lo ngại nhất hiện nay như deepfake, giả mạo danh tính hay lừa đảo tài sản số. Hơn nữa, sự quyết liệt trong việc loại bỏ nội dung độc hại và tin giả sẽ giúp trả lại cho chúng ta một môi trường mạng “sạch”, giảm thiểu những áp lực tâm lý từ bắt nạt trực tuyến. Người trẻ là trung tâm của xã hội số và đóng vai trò quyết định trong việc hình thành văn hóa mạng. Tôi hy vọng các bạn trẻ hãy chủ động trang bị “khiên chắn” cho riêng mình; hãy tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức số, nói không với phát tán tin giả và tuyệt đối tôn trọng dữ liệu cá nhân của người khác. Chúng ta hãy nâng cao năng lực tự vệ, học cách nhận diện lừa đảo và thiết lập quyền riêng tư an toàn cho tài khoản của mình. Cuối cùng, hãy dũng cảm báo cáo các nội dung vi phạm và tích cực lan tỏa những thông tin hữu ích. Khi chúng ta biến việc tuân thủ luật thành thói quen và văn hóa số, Luật An ninh mạng 2025 sẽ thực sự trở thành bệ phóng vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin phát triển, sáng tạo và khẳng định mình trong kỷ nguyên số. ANH KHOA (ghi) GÓC Ý KIẾN Vai trò tiên phong của người trẻ trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh ẢNH MINH HỌA: DƯƠNG TRIỀU

KHÉP LẠI DƯ VỊ CÒN NGÂN Chương trình đấu giá tranh thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức đã đi tới mùa 4. Đây là một hoạt động tốt đẹp khơi dậy lòng trắc ẩn, lan tỏa tình yêu hội họa, chữa lành những tổn thương tinh thần. Vì vậy, chương trình luôn nhận được sự đồng hành nhiệt tình của các họa sĩ Việt, nhà sưu tập tranh chuyên và không chuyên trong cả nước. Sự góp mặt của 20 tác giả với 21 tác phẩm ở mùa 4 là một minh chứng rõ ràng. Ngay cả những họa sĩ tham gia đấu giá tranh thiện nguyện nhưng tranh chưa tìm được chủ vẫn vui. Họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Triển lãm, cười vui vẻ, chia sẻ: “Kết quả này quá tốt. Chúng ta đã có thể xây được hoặc sửa được một vài ngôi nhà tan hoang sau lũ”. Tác phẩm Nắng vàng, em đi đâu mà vội của ông chắc chắn sẽ tìm được chủ vào một ngày đẹp trời khác, trong một hoạt động khác. Với ông, “cho đi” là hoạt động từ tâm, không tính toán. “Nếu có người mua thì rất quý nhưng không có cũng vẫn vui với niềm vui chung của các họa sĩ chiến thắng trong cuộc đấu giá”, ông nói. Đã làm 4 mùa đấu giá tranh thiện nguyện nhưng chưa mùa nào đọng lại nhiều dư vị trong tôi như mùa đấu giá này. Một phụ nữ 9x tham gia đấu giá tranh thiện nguyện từ khi chương trình mở màn. Chị nhiệt tình đấu một vài tác phẩm và chia sẻ link đấu giá trên trang cá nhân, kêu gọi bạn bè trên Facebook ủng hộ một hoạt động ý nghĩa của báo Tiền Phong, hướng về đồng bào vùng lũ. Nhưng hé lộ của chị mới làm tôi bất ngờ và xúc động. Chị kể, chị có một “cậu bé đặc biệt”. Cậu bé ấy yêu hội họa, đang học vẽ. Chỉ khi được tiếp xúc với hội họa, cậu ấy mới vui vẻ, bình thường, thiếu tranh, cậu bé dễ trở nên nóng nảy. Người mẹ mua tranh để tặng con trai, chị không ngại ngần tâm sự: “Tôi không có nhiều tiền nhưng vẫn tham gia đấu giá tranh trực tuyến do báo Tiền Phong tổ chức. Vì đây là hoạt động ý nghĩa về nhiều mặt và vì con trai tôi”. Chị khen tranh trên sàn đấu giá đẹp, giá lại êm ái ở mức hiếm có trên thị trường tranh Việt. Đây cũng là lý do nhiều người chơi không cần chi li theo bước giá 1 triệu đồng đặt ra trong thể lệ chương trình. Bức Giấc mơ xanh của họa sĩ trừu tượng Phạm An Hải lọt mắt xanh của nhiều khách hàng. Giá khởi điểm của tác phẩm là 53 triệu đồng nhưng một khách hàng khai cuộc đã đấu ở mức 60 triệu đồng. Chưa dừng lại, một nhiếp ảnh gia yêu hội họa vào cuộc, đặt liền lệnh mua ngay tác phẩm với giá 80 triệu đồng. Đây cũng là tác phẩm đấu giá thu lại số tiền cao nhất trong chương trình. Họa sĩ Phạm An Hải vui vì tấm lòng của ông với đồng bào vùng lũ nhận được sự đồng cảm, yêu thương. Người mua tranh càng vui hơn, vì họ được đóng góp vào hoạt động ý nghĩa của báo Tiền Phong lại được sở hữu tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng với mức giá khó tìm trên thị trường tranh Việt với kích thước ấy, chất liệu ấy, đề tài ấy. Cuộc đấu giá tranh thiện nguyện quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam. Khi tranh sắp lên sàn, họa sĩ Đỗ Thúy Hằng, phu nhân họa sĩ Đặng Xuân Hòa, nhắn cho tôi báo tin mừng: chồng chị vừa vẽ xong bức tranh ngựa đầu tiên chào xuân mới 2026 và có nhã ý gửi tặng chương trình. Tôi liền gọi điện cho họa sĩ nổi tiếng cảm ơn tấm lòng của ông với bà con vùng lũ nói chung, với hoạt động thiện nguyện của báo Tiền Phong nói riêng. Hai vợ chồng họa sĩ đã đồng hành với chương trình đấu giá tranh thiện nguyện từ mùa đầu tiên. Bức Năm Bính Ngọ, tranh giấy, của họa sĩ Đặng Xuân Hòa là một trong vài bức tranh “cháy” nhất của cuộc đấu giá. Người may mắn đấu giá thành công chính là một phụ nữ đã chơi tranh từ khi thú chơi này còn chưa thành xu hướng của giới nhà giàu. Chị sở hữu cả bộ sưu tập tranh ngựa, trong đó có cả tranh ngựa của họa sĩ thành công nhất về đề tài này, họa sĩ Lê Trí Dũng, nhưng khi nhìn thấy tác phẩm Năm Bính Ngọ trên sàn đấu giá chị vẫn không kiềm lòng được, liền đặt lệnh mua ngay tác phẩm, cắt đứt hy vọng của một số nhà sưu tập phía Nam. Tôi nhận thấy một tín hiệu đáng mừng từ cuộc đấu giá tranh thiện nguyện lần này: lượng khán giả yêu hội họa ngày càng mở rộng, phá vỡ quan niệm chơi tranh là thú chơi dành cho giới nhà giàu. Người sở hữu tranh Năm Bính Ngọ của Đặng Xuân Hòa tâm sự với tôi: “Cả đời tôi không loe xoe đồ hiệu, không nhà hàng sang chảnh, tôi sống bình dị, tiết kiệm để dành tiền cho việc chơi tranh”. Trong chương trình có 3 chú ngựa của 3 tác giả với 3 phong cách khác nhau, mức giá khác nhau nhưng có điểm chung: “siêu” ăn khách. Người mua chỉ chậm chân trong vài phút đã phải ngậm ngùi ra về. Tết đang xích lại gần, ai cũng hy vọng năm Bính Ngọ an khang và gửi gắm hy vọng ấy vào tranh ngựa treo trong nhà. Giá như có thể gia tăng tranh ngựa trên sàn đấu giá trực tuyến năm nay, chắc chắn không khí sẽ vui hơn Tết. Nhưng tại thời điểm này, các họa sĩ chỉ đang rục rịch vẽ ngựa nên tranh ngựa chưa thật phong phú. “CUỘC CHƠI” KHÓ ĐOÁN Có những họa sĩ đã theo chương trình đấu giá tranh thiện nguyện cả 4 mùa như họa sĩ Lê Trí Dũng, họa sĩ Phạm An Hải, họa sĩ Từ Ninh. Cả ba họa sĩ đều lập “kỳ tích” bất bại trong 4 mùa đấu giá. Tranh ra sàn là “cháy”. Nhưng đấu giá tranh là “cuộc chơi” khó đoán trước kết quả. Cùng một tác giả có thể “ế” ở mùa trước nhưng lại “cháy” ở mùa này. Đó là trường hợp của họa sĩ Phạm Thăng Long. Anh mạnh ở đề tài nude và phố cổ. Mùa trước, anh gửi đến một bức tranh nude song phải mang về vì không có khách. Năm nay anh gửi đến chương trình tranh Phố, chất liệu sơn mài. Đó là hoài niệm phố Hà Nội của một thời xa vắng với sắc màu ấm và mạnh. Ngay lập tức, tranh lọt mắt xanh Bảo tàng Quang San, họ đặt lệnh “rước” ngay Phố về TPHCM. Với những nhà sưu tập chuyên nghiệp hay những bảo tàng tranh tư nhân, tranh được họ “chấm” không dễ. Bảo tàng Quang San cũng đồng hành với chương trình đấu giá tranh thiện nguyện của báo Tiền Phong suốt 4 mùa. Nhà sưu tập Phùng Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc tế, một trong những hệ thống phân phối hàng tiêu dùng nhanh lớn nhất Việt Nam, đã đồng hành với chương trình 4 mùa. Chị là một doanh nhân yêu nghệ thuật, hết lòng với văn hóa Việt từ âm nhạc, thời trang đến hội họa, cũng là một doanh nhân thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nhà sưu tập Phùng Thị Thu Thủy “chấm” ngay tác phẩm Tiếng vọng, sơn mài, của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà Sàn). Bức tranh với tình cảm ấm áp, khơi gợi ký ức tuổi thơ êm ái bên mẹ hiền cũng được nhiều khán giả thích và tham gia đấu giá. Trong những tranh “cháy hàng” không thể không nhắc tới Bản nhạc Thăng Long Hà Nội của họa sĩ tranh khắc gỗ Trần Nguyên Đán. Cả một đời theo đuổi dòng tranh không nhịp bước cùng xu hướng nhưng tác phẩm của ông trong các chương trình đấu giá tranh trực tuyến do báo Tiền Phong tổ chức luôn nhận được nhiều yêu thương, là “món quà” dành cho những nghệ sĩ yêu nghề, bất chấp xoay vần của thời gian và thời cuộc. Thị trường tranh đang trải qua những mùa ảm đạm. Rất nhiều triển lãm tranh mở ra, lượng khách hàng đến chiêm ngưỡng nhiều, người mua cực ít. Những triển lãm lắm tích đỏ (đánh dấu tranh đã được mua) ngày càng hiếm. Đấu giá tranh trực tuyến khi kinh tế khó khăn, khiến đơn vị tổ chức không khỏi trăn trở và hồi hộp nhưng bao nhiêu người dân bị thiệt hại do bão lũ đang gọi, vì thế mùa 4 được mở ra. Tỷ lệ tranh có chủ đạt 57% (12/21 bức) là một kết quả vui. Có một điều bất ngờ: đấu giá tranh trực tuyến hướng về đồng bào vùng lũ do báo Tiền Phong tổ chức bán được 90% tranh lớn (lớn tiền). Nhiều họa sĩ trong nghề khi liếc qua sàn đấu giá của báo Tiền Phong đã bày tỏ ái ngại cho những tranh lớn tiền. Câu trả lời sau cuộc đấu giá tranh thiện nguyện của báo Tiền Phong cũng là “liều thuốc” giúp nhiều họa sĩ thêm tự tin, bay bổng trong sáng tạo, không phải tranh kích thước nhỏ, giá rẻ thì đắt hàng và ngược lại. Số phận tranh cũng như số phận con người, đôi lúc được định đoạt bởi một chữ: Duyên! n NÔNG HỒNG DIỆU CUỘC ĐẤU GIÁ TRANH TRỰC TUYẾN HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ DIỄN RA TRONG 48 GIỜ (2 NGÀY) TRÊN FANPAGE BÁO TIỀN PHONG ĐÃ KHÉP LẠI LÚC 10 GIỜ NGÀY 12/12/2025. 12/21 TÁC PHẨM ĐÃ CÓ CHỦ, THU VỀ 354 TRIỆU ĐỒNG. CÁC HỌA SĨ, CÁC NHÀ SƯU TẬP TRONG NƯỚC CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN DO BÁO TIỀN PHONG TỔ CHỨC. hút tình www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 13-14/12/2025 Tác phẩm Tiếng vọng của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức Tác phẩm Giấc mơ xanh của họa sĩ Phạm An Hải 12 tác phẩm thành công trong chương trình đấu giá tranh trực tuyến hướng về đồng bào vùng lũ do báo Tiền Phong tổ chức: Bản nhạc Thăng Long Hà Nội của họa sĩ Trần Nguyên Đán; Đường núi của họa sĩ Đỗ Đức; Ngựa xuân của họa sĩ Lê Trí Dũng; Cung phi của họa sĩ Phan Cẩm Thượng; Năm Bính Ngọ của họa sĩ Đặng Xuân Hòa; Tiếng vọng của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà Sàn); Gà mẹ và con của họa sĩ Hồng Quân; Phố của họa sĩ Phạm Thăng Long; Hoa của họa sĩ Trần Hồng Đức; Giấc mơ xanh của họa sĩ Phạm An Hải; Một ngày cuối năm của họa sĩ Từ Ninh; Một cành mai của họa sĩ Nguyễn Đoan Ninh. GỬI ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ C

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==