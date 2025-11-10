Báo Tiền Phong số 346

THỨ SÁU 12/12/2025 Số 346 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 3 QUỐC HỘI YÊU CẦU CẢI CÁCH MẠNH MẼ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG Người trẻ "tháo chạy" khỏi điện thoại Giúp người trẻ thoát bẫy bắt cóc online ZTE bị Mỹ điều tra hối lộ Nửa quen thuộc, nửa gây choáng với người đứng đầu TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Bắt bệnh XEM TIẾP TRANG 9 n ĐÌNH THẮNG Năm nào cũng thế, vào dịp cuối năm, câu chuyện về tiến độ giải ngân đầu tư công luôn được nhắc tới. KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP VƯỢT QUÁ "LẰN RANH ĐỎ" TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sáng 11/12 ẢNH: TTXVN HÀNH TRÌNH SĂN VÀNG GIAN NAN, NHƯNG ĐÁNG GIÁ Tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2025. Cột xanh là 5 địa phương bứt phá cao nhất. Cột đỏ là những địa phương chậm ĐỒ HỌA: NGUYỄN TUẤN - QUANG HUY PHÉP THỬ Nơi vượt kế hoạch, nơi chưa một đồng Giải ngân thấp do… thiên tai? TPHCM thúc tiến độ Tin vào Canoeing và Karate Tấm huy chương Vàng của tinh thần bất khuất TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG: SEA GAMES 33 10 CA KHÚC VIỆT ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT 2025:

2 nThứ Sáu n Ngày 12/12/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 11/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. BỐN KẾT QUẢ LỚN Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 4 kết quả lớn đạt được. Đầu tiên, nhận thức, lý luận và các phương châm, nguyên tắc, biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện. Thứ hai, công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự nhiều vụ, việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Qua các vụ án, vụ việc đã “vạch mặt, chỉ tên” đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi cá nhân và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự cấu kết hình thành các “nhóm lợi ích” để trục lợi; đã thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; một số vụ án điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn; phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, người bị xử lý “tâm phục, khẩu phục”. “Trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý (có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước) trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu. Điều đó cho thấy “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”, Tổng Bí thư nêu. Kết quả thứ ba, công tác phòng ngừa được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt. Chúng ta đã hoàn thiện thể chế theo tư duy mới, vừa thúc đẩy phát triển, vừa bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tiết kiệm nguồn lực rất lớn và loại bỏ nhiều nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.... Công tác cán bộ có bước đổi mới quan trọng, lần đầu tiên bố trí 100% bí thư, chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh không là người địa phương, góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm... Thứ tư, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ được nâng cao - Đây là thước đo quan trọng nhất của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhân dân đánh giá rất cao quyết tâm chính trị và những kết quả thực tiễn đạt được thời gian qua; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao sự cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước ta kiên trì cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”; khẳng định, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thực sự trở thành xu thế không thể đảo ngược. Niềm tin của Nhân dân và các kết quả đạt được là đòn phản bác mạnh mẽ, thuyết phục nhất đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta. 5 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Tổng Bí thư lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đầu tiên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để “không thể” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.... Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong mọi lĩnh vực - quyền lực càng cao thì giám sát càng phải chặt chẽ; xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho; bịt kín những “kẽ hở” và không để “lợi ích nhóm” cài cắm, thao túng trong các cơ chế, chính sách, quy hoạch, các văn bản pháp luật. Triển khai thực chất, nâng cao hiệu quả các biện pháp công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập. Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán theo hướng chủ động phòng ngừa, giám sát thường xuyên ngay từ khi ban hành chủ trương, chính sách. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, từ chi bộ. Nơi nào không tự phát hiện mà để các cơ quan chức năng phát hiện thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm. Đồng thời, siết chặt các quy định phòng ngừa lãng phí; quán triệt tư duy “hạch toán kinh tế” trong sử dụng các nguồn lực Nhà nước, chấm dứt đầu tư dàn trải kéo dài, kém hiệu quả. Sớm giải quyết dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; các ngân hàng thương mại yếu kém; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, không để thất thoát, lãng phí... Thứ hai kiên trì tuyên truyền, giáo dục, thực hành văn hóa liêm chính và thúc đẩy các điều kiện đảm bảo để cán bộ, đảng viên “không cần”, “không muốn” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phải đưa giáo dục liêm chính trở thành việc làm thường xuyên, “tự giác”, “tự nguyện”, “như cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày”; trở thành nội dung, yêu cầu bắt buộc ở tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục, trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xây dựng Chiến lược hành động, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính - nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính. Sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở, đảm bảo cuộc sống để cán bộ, đảng viên “không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Thứ ba, tiếp tục xu thế chủ động tiến công, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất vị thân”, không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ”. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có nhiều thông tin, dư luận “bức xúc”. Chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế; kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành “nhóm lợi ích”, sự câu kết, móc nối giữa “quan chức - doanh nhân - tội phạm” để trục lợi. Nghiêm cấm việc lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phải xử lý đúng bản chất các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính, hình sự. Tăng cường hợp tác quốc tế, đảm bảo xử lý đến cùng, đối tượng tham nhũng không thể trốn tránh trách nhiệm và sự trừng phạt của pháp luật. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kịp thời thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ tư, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; đảm bảo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, phục vụ Nhân dân. Phải thường xuyên nắm tình hình, nhận diện đầy đủ, chính xác những sơ hở, bất cập có thể phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để khắc phục; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp... Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghiên cứu, hoàn thiện các thiết chế phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương... TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xu thế chủ động tiến công, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất vị thân”, không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ”. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN Không ai được phép vượt quá "lằn ranh đỏ" TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 đột phá về thể chế, công tác cán bộ và đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Trong đó, đối với đột phá về công tác cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm.

Chiều 11/12, tại phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Nghị quyết nêu rõ, Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, để các luật, nghị quyết được thi hành ngay khi có hiệu lực. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Cụ thể, Quốc hội yêu cầu tổ chức thi hành hiệu quả Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, đủ năng lực thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quốc hội lưu ý, có phương án giải quyết dứt điểm nợ đọng quyết toán và các vướng mắc khác trong thanh quyết toán các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi của người bệnh. Bên cạnh đó, Nghị quyết nhấn mạnh Chính phủ tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả, gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường, các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cùng với đó, Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị. Đáng lưu ý, Quốc hội yêu cầu Chính phủ đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ lụt; rà soát, nghiên cứu các giải pháp tổng thể, toàn diện và bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu. Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc dự kiến tăng các chỉ tiêu thu, chi, bội chi, nợ công như các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội là thách thức lớn trong cân đối nguồn lực, điều hành tài chính, ngân sách nhà nước trong giai đoạn tới. Do vậy, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, có các giải pháp phù hợp, linh hoạt, chủ động kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước khi có biến động lớn để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. L.DŨNG 3 n Thứ Sáu n Ngày 12/12/2025 THỜI SỰ SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY BÊN TRONG Chiều 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Nghị quyết nêu rõ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, đại dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng ngay đầu nhiệm kỳ. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, đổi mới, quyết liệt hành động, các cơ quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy; ban hành và triển khai thực hiện nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, có giá trị dài hạn đối với phát triển đất nước... Trong thời gian tới, Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật về tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật theo đúng thời hạn quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội. Cùng với đó, các cơ quan cần tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút nhân tài, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM Với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc do quy định của pháp luật, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, bảo đảm giám sát đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết của xã hội; nâng cao chất lượng công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là đối với các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội… Chủ tịch nước tiếp tục phát huy và thực hiện vai trò người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội lưu ý Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề nghị ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh; gắn công tác xây dựng pháp luật với yêu cầu quản lý nhà nước, quản trị xã hội, bảo đảm quy định của luật có tính ổn định, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. “Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề mới, những chính sách có phạm vi tác động rộng, cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành”, Nghị quyết nêu rõ. LUÂN DŨNG Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương. Quốc hội yêu cầu tậ p trung triể n khai có hiệ u quả việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10 ẢNH: QH BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10, KHÓA XV: Quốc hội yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp lương cơ sở, lương hưu TAND tối cao tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, vụ việc; có giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong giải quyết án hành chính. Đẩy mạnh tranh tụng trong xét xử, tiếp tục bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội... Quốc hội yêu cầu cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương Điều chỉnh phụ cấp, lương cơ sở và lương hưu trong năm 2026 TPHCM thêm cơ chế, chính sách đặc thù Sáng 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Theo đó, Quốc hội cho phép HĐND thành phố quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3… Ngoài ra, tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (đề-pô) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 được UBND thành phố xác định phát triển theo mô hình TOD… Để thu hút nhà đầu tư chiến lược, Nghị quyết bổ sung 11 dự án thuộc danh mục ưu tiên như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng; dự án đầu tư cụm y tế chuyên sâu, khu liên hợp thể thao, công viên văn hóa hoặc công viên chuyên đề có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên... V.DŨNG

Ông Lạng cũng chỉ ra nguyên nhân do cơ chế phân quyền, phân trách nhiệm của người đứng đầu không được ban hành kịp thời, khiến các địa phương lúng túng. “Sẽ có tâm lý lãnh đạo “ngại ký” vì dự án thuộc địa giới cũ, trong khi quyền hạn mới chưa rõ ràng về điều hành các dự án dở dang, thời hạn chuyển giao… Thiếu cơ chế rõ ràng thì không ai dám quyết”, ông nói. Dù vậy, PGS.TS Nguyễn Lê Thường Lạng đánh giá, tỷ lệ giải ngân hơn 60% đến thời điểm này “là không tệ”, bởi nhiều dự án đã đi được quá nửa chặng đường. Các công trình đạt 8090% khối lượng nên tiếp tục được tăng tốc, thậm chí hoàn thành sớm để tạo dư địa điều chuyển vốn. Với những dự án chậm, phải làm rõ vướng ở khâu nào: giải phóng mặt bằng, thủ tục, hay năng lực nhà thầu. Các “đại dự án” như sân bay, cảng biển cần có sự vào cuộc trực tiếp của Chính phủ, thậm chí đưa ra Quốc hội nếu vượt quá thẩm quyền của bộ, ngành. Ông Lạng nhấn mạnh, cần mạnh dạn chuyển vốn từ dự án trì trệ sang dự án có khả năng hoàn thành sớm. Một số dự án quá khó, chi phí khôi phục lớn hoặc vướng mắc khách quan kéo dài có thể xem xét tạm dừng hoặc giãn tiến độ, để tránh lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, có thể bổ sung vốn cho những dự án dang dở từ các năm trước, nơi mà chỉ cần thêm ít nguồn lực là hoàn thành ngay trong năm. Tuy nhiên, cùng một cơ chế và quy trình như nhau, vẫn có những địa phương đạt tiến độ rất tốt. Điều này cho thấy vai trò của người đứng đầu và năng lực tổ chức thực thi ở từng nơi, chứ không chỉ do điều kiện khách quan. Vị chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 12/12/2025 VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CAO KỶ LỤC Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến cuối tháng 11/2025 ở mức 1,08 triệu tỷ đồng, gồm kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn cân đối địa phương. Trong số này, hơn 1,03 triệu tỷ đồng được phân bổ; còn gần 49.000 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết do đây là nguồn vốn vừa được giao bổ sung từ tăng thu ngân sách và điều chỉnh vốn giữa các bộ ngành, địa phương. Tính đến hết ngày 27/11, cả nước giải ngân hơn 528.000 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch. Trong đó, có 26 bộ ngành, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân mức bình quân cả nước và 38 bộ ngành, địa phương giải ngân dưới mức bình quân. Đáng chú ý, dù sắp kết thúc năm 2025 nhưng một số đơn vị chưa giải ngân được đồng nào như Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - nơi được giao kế hoạch vốn đầu tư 13,6 tỷ đồng nhưng đến cuối tháng 11 vẫn "đứng im". Một số đơn vị giải ngân dưới 10% như Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm, Khoa học Công nghệ Việt Nam. Một số địa phương giải ngân thấp hơn nhiều so với trung bình cả nước, dưới 50% kế hoạch vốn như: Tuyên Quang, Lâm Đồng, Cần Thơ. Dù chưa kết thúc năm 2025, có 3 địa phương giải ngân vượt 100% kế hoạch vốn đầu tư công gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong đó, Thanh Hóa - một trong 3 địa phương “về đích sớm” - có nhiều sáng kiến như Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 với các mốc thời gian đạt tỷ lệ 60-70-100% giải ngân. Để hoàn thành mục tiêu này, Thanh Hóa phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, trách nhiệm. Các ban quản lý dự án được giao tăng cường tần suất kiểm tra, bám sát công trình, nắm chắc tiến độ thi công, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng cường thiết bị, nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ; xử lý, hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ thi công, chất lượng công trình theo hợp đồng. Nhằm thúc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân. Khối lượng vốn đầu tư công năm 2025 ở mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua và chiếm khoảng 7% GDP. TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính cho rằng, đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong đạt mục tiêu tăng trưởng. Theo bà Thảo, trong 11 tháng qua, nhiều địa phương tăng trưởng 2 con số đi cùng với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. “Việc giải ngân 100% bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, động lực cho đà tăng trưởng cho các năm tới, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Số lượng vốn tăng, địa phương, bộ ngành cần nỗ lực để đạt mục tiêu”, bà Thảo nói. CẦN CƠ CẤU LẠI ĐẦU TƯ CÔNG TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đánh giá, đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt. Giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Theo ông Lực, 1 đồng vốn đầu tư công tăng thêm sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn tư nhân. Tuy nhiên, hiện nay có tới 80% vốn đầu tư công tập trung vào cơ sở hạ tầng, trong khi vốn cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế và giáo dục còn hạn chế. Những ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều dự án đầu tư công đang hối hả chạy nước rút để kịp cán đích. Trong bối cảnh kinh tế đối mặt nhiều sức ép, hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được xem là “vốn mồi” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và kích hoạt nguồn lực tư nhân. Thế nhưng, bên cạnh những địa phương giải ngân vượt 100%, vẫn còn bộ ngành đến nay chưa giải ngân nổi một đồng. Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Đại học Kinh tế quốc dân) cho rằng tiến độ giải ngân đầu tư công năm nay còn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại một số địa phương; đòi hỏi trách nhiệm người đứng đầu càng lớn hơn. Nơi vượt kế hoạch, nơi chưa một đồng Phường Ô Chợ Dừa thực hiện GPMB cho dự án vành đai 1 Hà Nội Giải ngân đầu tư công 11 tháng mới đạt hơn 60% kế hoạch Thủ tướng giao ẢNH: VGP Phép thử với người đứng đầu Năm 2025 ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, dồn dập với nhiều diễn biến bất thường, trái quy luật. Thiên tai trên cả nước gây thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng. Hơn 1.000 km đê, kè, kênh mương bị thiệt hại. 115km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Gần 1.300 km đường giao thông bị thiệt hại với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở là 14,5 triệu m3. Đây là yếu tố không nhỏ tác động tới tiến độ giải ngân đầu tư công. Biểu đồ quy mô vốn đầu tư công trong 5 năm qua GIẢI NGÂN Theo Ban Nội chính T.Ư, năm 2025, cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào khai thác, sử dụng các dự án đầu tư công chậm tiến độ, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí như: dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM; dự án Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ; dự án xây dựng khu nhà ở sinh viên tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), tính đến ngày 9/12, toàn ngành mới giải ngân được 55,6% kế hoạch vốn, tương đương khoảng 10.700 tỷ đồng trong tổng số 19.560 tỷ đồng được giao. Giải ngân vốn trong nước đạt 57%, trong khi vốn vay ODA chỉ ở mức 14,1% - thấp nhất trong nhiều năm. Tốc độ giải ngân theo tháng tuy đã được cải thiện, nhưng với tỷ lệ hiện nay, áp lực đặt lên toàn ngành là rất lớn khi thời gian còn lại của năm không nhiều. Thống kê của Bộ NN&MT cho thấy, nhiều dự án quy mô vốn lớn nhưng giải ngân vẫn gần như “giậm chân tại chỗ”. Điển hình, dự án Quản lý nước Bến Tre - JICA3 do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 làm chủ đầu tư được bố trí hơn 600 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân 1,5 tỷ đồng, tương đương 0,2%. Dự án hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản phía Nam Quốc lộ 1A được phân bổ gần 345 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 8 tỷ đồng. Đặc biệt, dự án hồ chứa nước Cánh Tạng - hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với kế hoạch vốn 170 tỷ đồng nhưng vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Một số dự án khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, tỷ lệ giải ngân chỉ quanh mức 1-2%. Lý giải về tình trạng này, Bộ NN&MT cho biết, nhóm dự án ODA đang chịu tác động mạnh nhất từ vướng mắc thủ tục tài chính. Điển hình là dự án xây dựng hệ thống quan trắc giám sát vận hành các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình (ODA Italy). Dự án không thể giải ngân trong suốt 11 tháng qua, vì Biên bản ghi nhớ và Hiệp định tài chính chưa được ký kết. Khi hồ sơ pháp lý quốc tế chưa hoàn thiện, dù các bước chuẩn bị trong nước đã triển khai đầy đủ, dự án vẫn không thể rút vốn. Đây là nút thắt mang tính cơ chế, kéo giảm mạnh tỷ lệ giải ngân ODA của toàn ngành. Đặc biệt, theo Bộ NN&MT, nhiều dự án thủy lợi lớn cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết cực đoan. Chẳng hạn, dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), dù mới khởi công cuối năm 2024, nhưng ngay sau đó đã gặp mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thi công bị ngập, việc vận chuyển vật liệu bị gián đoạn, máy móc phải dừng hoạt động. Hồ móng tràn xả lũ mới bị sạt trượt, buộc nhà thầu phải xử lý lại để bảo đảm an toàn. Diễn biến bất lợi trong suốt 2 tháng gần đây khiến dự án không thể cán mốc tiến độ theo hợp đồng. Bộ NN&MT cho biết, trong 335 dự án đầu tư công của ngành đang triển khai, những vướng mắc do thiên tai - thời tiết chiếm gần 29%; khó khăn trong giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 26%; phần còn lại chủ yếu liên quan đến thiết kế, tổ chức thi công, bố trí vốn và thủ tục thanh toán. Trước thực trạng này, Bộ NN&MT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư và chủ dự án xác định đầy đủ trách nhiệm cá nhân; coi triển khai và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành. “Kết quả giải ngân sẽ là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của từng đơn vị và từng cá nhân liên quan. Bộ NN&MT yêu cầu các đơn vị đánh giá kỹ từng khó khăn, phân nhóm dự án theo tính chất và quy mô, đề xuất giải pháp cụ thể; cam kết và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tỷ lệ giải ngân được giao”, lãnh đạo Bộ NN&MT cho hay. DƯƠNG HƯNG 5 n Thứ Sáu n Ngày 12/12/2025 THỜI SỰ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong tổng số 335 dự án của ngành đang được triển khai, vướng mắc dẫn đến việc chậm giải ngân đầu tư công chủ yếu do thiên tai, thời tiết và khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Giải ngân thấp do… thiên tai? “Vốn đầu tư công là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cả trước mắt và lâu dài. Vốn (trong đó có đầu tư công) là một trong ba yếu tố đóng góp vào tăng trưởng, giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia thu nhập cao (kinh nghiệm Đông Á). Đó là động lực quan trọng tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững: phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, thông tin - viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế - giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai”, ông Lực phân tích. Ông Lực đề xuất cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Cần xây dựng Chiến lược tổng thể về huy động và phân bổ nguồn lực (trong đó có nguồn lực tài chính) gắn với tăng năng suất lao động, hiệu quả đầu tư - trong đó có hiệu quả đầu tư công - và chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. “Chúng ta đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, theo đó đầu tư công cho hạ tầng giảm dần còn khoảng 50-55% tổng vốn, chi cho giáo dục - đào tạo đảm bảo đủ 20%, chi cho y tế 1012%, chi khoa học công nghệ 3-5%... Kiểm soát số lượng hợp lý, không quá 3.000 dự án đầu tư công, giảm số lượng các dự án quy mô vốn quá nhỏ. Xử lý dứt điểm gần 3.000 dự án vướng mắc, tồn đọng trong đó có các dự án BT, BOT hạ tầng”, ông Lực kiến nghị. Ông Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư cho rằng, khả năng hấp thụ vốn đầu tư công của kinh tế Việt Nam hiện nay có giới hạn. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, ông Bá đề xuất, cơ quan chức năng cần xác định có chủ trương đầu tư khoa học, phù hợp với thực tế, tăng cường liên kết, kiểm tra, giám sát. NGỌC LINH đứng đầu, đồng thời đề nghị minh bạch hóa thông tin các dự án đầu tư công, thậm chí lấy ý kiến rộng rãi từ các đối tượng liên quan. Minh bạch sẽ giúp giám sát tốt hơn, giảm tâm lý e dè của cán bộ và tạo áp lực tích cực để đẩy nhanh tiến độ. Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Bích Lâm nhận định, đầu tư công vừa qua đã có sự bứt phá, tuy nhiên, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng. Nhiều dự án còn dàn trải, chưa tập trung vào các trụ cột chiến lược, cơ chế phối hợp với khu vực tư nhân vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, ông Lâm cho rằng, đầu tư công cần ưu tiên chất lượng, tính bền vững và khả năng lan tỏa, cần tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, sẽ quyết định sức sống bền vững dài hạn của nền kinh tế trong thập niên tới. Đầu tư công bứt tốc mà thiếu chất lượng sẽ chỉ tạo ra tăng trưởng ngắn hạn, nhưng không đủ để hình thành năng lực dài hạn, và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu. Thúc đẩy đầu tư công là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, tham khảo các bài học, kinh nghiệm quý của các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. VIỆT LINH Xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm Để tăng tỷ lệ giải ngân, UBND tỉnh Lâm Đồng đã điều chuyển khoảng 1.469 tỷ đồng (tương đương 8% tổng kế hoạch vốn) sang các dự án có khả năng triển khai nhanh và giải ngân tốt hơn. Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Việc hợp nhất các ban quản lý dự án sau sáp nhập tỉnh còn chậm và buộc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi con dấu. Cùng với đó, việc thành lập các ban quản lý dự án khu vực phát sinh nhiều thủ tục. “Các dự án trước đây thuộc cấp huyện, nay phải chuyển về ban quản lý dự án khu vực. Vì thế, việc bảo đảm tuyệt đối tỷ lệ giải ngân là rất khó. Với tình hình hiện nay, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 75%”, ông Yên cho hay. Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công mới đây, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Giải ngân vốn đầu tư công không còn đường lùi. Các ban quản lý dự án phải linh hoạt trong tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Bởi các đơn vị hiện nắm số vốn đầu tư công rất lớn. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. THÁI LÂM ĐẦU TƯ CÔNG Những ngày đầu tháng 12, không khí thi công trên công trường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua TP Thủ Đức cũ trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Các nhà thầu dồn lực làm việc “3 ca, 4 kíp”, đẩy nhanh từng hạng mục để kịp tiến độ. Theo kế hoạch trước đó của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, đại diện chủ đầu tư dự án), đoạn cầu cạn phía Đông dài 14,7 km của dự án dự kiến thông xe vào ngày 19/12/2025. Thế nhưng do nhiều vướng mắc phát sinh, mốc tiến độ này buộc phải điều chỉnh. Đến thời điểm hiện tại, đoạn tuyến này có thể “thông xe kỹ thuật” vào dịp 19/12, còn thông xe chính thức phải dời sang năm sau. Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, đến nay sản lượng phần cầu cạn hơn 14 km ở địa bàn TP. Thủ Đức cũ đã đạt khoảng 83%. “Công tác tổ chức thi công đảm bảo chất lượng công trình, phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết. Năm nay, thời tiết khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn hoặc rất lớn. Theo ghi nhận tại công trường các gói thầu, tổng số ngày mưa trong 3 tháng gần đây (tháng 9 đến tháng 11/2025) trung bình 46/84 ngày (khoảng 55%). Mùa mưa năm nay dự báo sẽ kéo dài đến giữa tháng 12. Tất cả gây khó khăn cho công tác thi công trên thực địa”- đại diện Ban Giao thông TPHCM thông tin. Ngoài khó khăn do thời tiết, đại diện chủ đầu tư dự án còn cho biết, hiện nay do nhiều dự án trọng điểm trong khu vực phía Nam (dự án sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc trục dọc phía Đông giai đoạn 2, cao tốc trục ngang,…) đồng loạt tăng tốc để về đích nhằm đảm bảo mốc tiến độ hoàn thành. Do vậy, tiến độ huy động vật liệu chính (đặc biệt là đá cấp phối, đá cho bê tông xi măng, đá cho bê tông nhựa) gặp nhiều khó khăn. “Với các khó khăn khách quan đã nêu, đoạn 14,7 km cầu cạn chỉ đáp ứng “thông xe kỹ thuật” vào ngày 19/12. Hiện nay, dự án Vành đai 3 TPHCM - công trình trọng điểm quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc, quyết liệt. Các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực để huy động máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”. Tất cả nỗ lực để hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong tháng 6/2026 theo đúng kế hoạch”- đại diện Ban Giao thông TPHCM thông tin. HỮU HUY TPHCM thúc tiến độ Kỳ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 sắp khép lại song một số ban quản lý dự án ở TPHCM chỉ thực hiện được hơn 50% kế hoạch. Hàng nghìn tỷ đồng vốn chưa giải ngân đang tạo áp lực buộc các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ nếu muốn đạt mục tiêu giải ngân trong năm nay. Dự án quản lý nước Bến Tre - JICA3 chậm tiến độ

Năm nay, Hà Nội có 247 học sinh thuộc 13 đội tuyển các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Đức để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố mức khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao trong các cuộc thi trong nước, quốc tế với tổng tiền thưởng lên gần 23 tỷ đồng. 2 học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam được trao thưởng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, em Nguyễn Lương Thái Duy nhận mức thưởng cao nhất lên tới 365 triệu đồng vì đạt thành tích Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi thành phố; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Em Nguyễn Mạnh Tuấn, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam được trao thưởng 350 triệu đồng vì đạt thành tích Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế; giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Tập thể giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có học sinh đoạt huy chương, giải thưởng nhận số tiền thưởng cao nhất lên tới 805 triệu đồng vì có thành tích bồi dưỡng 1 học sinh giành Huy chương Vàng, 1 học sinh giành Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025; bồi dưỡng học sinh đạt 5 giải Nhất, 8 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2024 - 2025. Nhóm thầy cô giáo nhận mức thưởng 749 triệu đồng vì có thành tích bồi dưỡng 1 học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế; bồi dưỡng học sinh đạt 5 giải nhất; 6 giải Nhì, 6 giải Ba, 1 giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức sẽ diễn ra ngày 25 và 26/12 với hơn 6.700 học sinh tham gia. HÀ LINH 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 12/12/2025 NẠN NHÂN BỊ THAO TÚNG TÂM LÍ Một sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chia sẻ câu chuyện suýt trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức. Vụ việc diễn ra hồi cuối tháng 9 vừa qua. Sinh viên này nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là shipper, thông báo có đơn hàng từ Bộ GD&ĐT gửi đến. Nghe thấy thông tin liên quan đến học tập, em này không mảy may nghi ngờ. Người liên lạc cho biết sẽ có người khác liên hệ để xác thực đơn hàng. Ngay sau đó, em nhận cuộc gọi Zalo từ một nhóm đối tượng lạ. Trong cuộc gọi video, nhóm này quay cảnh một người bị còng tay, trước mặt đặt nhiều thẻ ngân hàng, kèm theo một chiếc hộp có ghi đúng họ tên, địa chỉ và số điện thoại của sinh viên này. Chúng khẳng định thông tin của em đang bị sử dụng trong đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, đồng thời giả danh lực lượng công an yêu cầu em đến một nhà nghỉ, thuê phòng riêng và tham gia một cuộc “thẩm vấn” qua Zoom. Trong phòng Zoom có khoảng bảy người cùng tham gia “hỏi cung”. Nhóm đối tượng yêu cầu em “xác thực khả năng tài chính”, nói rằng tài khoản của em phải có 350 triệu đồng để chứng minh vô tội. Khi biết em chỉ có 2 triệu đồng, chúng yêu cầu chuyển khoản để “kiểm tra” và cam kết trả lại. Chúng cũng liên tục đưa ra các lí lẽ về việc cần “tạo bằng chứng có lợi trước tòa”. Không dừng ở đó, các đối tượng còn gọi điện cho bố mẹ của em, giả làm thầy giáo trong trường, thông báo rằng em chuẩn bị đi du học Đức. Do em đã cung cấp số liên lạc của gia đình, chúng dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gây áp lực tinh thần. Đồng thời, chúng ép sinh viên này nhắn tin cho bố mẹ theo nội dung soạn sẵn, viết giấy nợ và chụp CCCD gửi về để tạo lòng tin. Rất may, bố mẹ đã cảnh giác, đến cơ quan công an để xác minh. Không đạt được mục đích, nhóm đối tượng tiếp tục yêu cầu em bắt taxi lên Lào Cai để “nhận diện đối tượng mới bị bắt”, đồng thời gửi địa chỉ và nói sẽ có cán bộ ở Bộ Công an đón. Khi tra cứu thông tin trên mạng và thấy địa chỉ chỉ là một khách sạn, em bắt đầu nghi ngờ, nhưng sau đó lại bị chúng gửi hình ảnh người mặc sắc phục, quân hàm nhằm củng cố niềm tin. Trong lúc sinh viên chuẩn bị rời khỏi nơi trọ, công an phường - theo đề nghị của gia đình - đã liên hệ trực tiếp để cảnh báo. Mặc dù em vẫn còn phân vân, nhưng đã chủ động kéo dài thời gian, ngắt liên lạc với nhóm đối tượng và gọi lại cho công an để xác thực thông tin. Khi được xác nhận chính xác địa điểm cư trú, em mới hoàn toàn tin rằng mình bị lừa. Vụ việc được ngăn chặn kịp thời, sinh viên này chỉ mất khoảng 2 triệu đồng. Sinh viên này khẳng định, đây là bài học lớn và cũng lần đầu tiên em nhận ra, cơ quan chức năng không bao giờ xử lí công việc qua điện thoại. Em mong đây cũng là bài học kinh nghiệm cho sinh viên có thêm kĩ năng xử lí các tình huống tương tự. Theo TS. Phạm Quang Dũng, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, sau khi nhận được thông tin của gia đình, nhà trường vào cuộc, khoanh vùng nơi sinh viên có thể đang tự “cách li” xã hội, mời công an vào cuộc… Ông Dũng cho hay, rất may trong vụ việc vừa qua, phụ huynh không sập bẫy và báo luôn cho nhà trường để phối hợp thực hiện. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, phòng công tác sinh viên nhà trường tích cực vào cuộc, tuyên truyền thường xuyên đến sinh viên các thủ đoạn của loại hình tội phạm mới này, kĩ năng xử lí, cũng như cách phòng tránh. Ông Dũng khuyên, nếu sinh viên nhận được cuộc gọi báo có dính dáng để một hoạt động phạm tội nào đó, hay trúng học bổng du học… lập tức cúp máy, báo cho nhà trường và gia đình; tuyệt đối không xử lí vụ việc một mình. LÁ CHẮN ĐẦU TIÊN PGS.TS Phạm Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Công tác Sinh viên, ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, ban thường xuyên tuyên truyền kĩ năng phòng tránh bị lừa đảo trên không gian mạng cho sinh viên. ĐH Bách khoa Hà Nội hiện nay không có bất kì chương trình trao đổi sinh viên nào yêu cầu sinh viên phải chứng minh tài chính. Nhà trường không gửi các bản thông báo tương tự cho sinh viên. Mọi thông tin chính thức về các chương trình trao đổi/học bổng đều được công bố qua hệ thống thông tin điện tử và các kênh truyền thông chính thống của nhà trường. Nhà trường khuyến nghị sinh viên không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, không thực hiện chuyển tiền cho bất kì cá nhân/tổ chức nào khi chưa kiểm chứng thông tin. Khi nhận được thông tin đáng ngờ, sinh viên liên hệ Ban Công tác Sinh viên hoặc Ban Hợp tác Đối ngoại để xác minh, báo ngay với nhà trường và cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Theo PGS Phạm Thị Thanh Huyền, mỗi sinh viên cần tự nâng cao ý thức, trách nhiệm tiếp cận thông tin có chọn lọc để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị phát động chiến dịch “Không một mình” nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng. Mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, hướng tới xây dựng một cộng đồng gắn kết để không ai một mình trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn. Chiến dịch “Không một mình” được triển khai với quy mô toàn quốc, hướng tới 12 triệu thanh thiếu niên (12-24 tuổi), mở rộng tiếp cận tới 22 triệu học sinh, sinh viên và hàng triệu phụ huynh, giáo viên, những người được xem là “lá chắn đầu tiên” trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi hiểm họa mạng. Chiến dịch đặt mục tiêu không chỉ cảnh báo nguy cơ, mà còn xây dựng văn hóa an toàn số, giúp trẻ em, phụ huynh và nhà trường có đủ kĩ năng để nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với tội phạm mạng, để không ai, dù ở đâu, phải “một mình” trước hiểm họa công nghệ. NGHIÊM HUÊ Từ chia sẻ của sinh viên, những nạn nhân bị bắt cóc trực tuyến (online), có thể thấy, để thoát khỏi bẫy thao túng tâm lí với người trưởng thành đã khó, với những người trẻ quả thật gần như không thể. Giúp người trẻ thoát bẫy bắt cóc online 2 học sinh Hà Nội được thưởng hơn 600 triệu đồng Sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về an ninh mạng cũng là một cơ hội trang bị thêm kĩ năng ẢNH: HIỆP HỘI AN NINH MẠNG QUỐC GIA Học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc được trao thưởng sáng 11/12 ẢNH: HÀ LINH Sáng 11/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức gặp mặt học sinh giỏi Thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 và vinh danh học sinh, giáo viên có thành tích trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Năm 2025 nổi lên xu hướng nguy hiểm bắt cóc trực tuyến nhằm vào học sinh, sinh viên - những người thiếu kĩ năng sống, dễ bị thao túng tâm lí. Đây là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lí, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, biến các em thành “tù nhân tinh thần” từ xa nhằm tống tiền hoặc buôn người.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==