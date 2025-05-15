Báo Tiền Phong số 344

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh LLVT nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ. Cách đây 80 năm, ngày 10/12/1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam bộ quyết định thành lập các khu 7, 8, 9. Từ đó, ngày 10/12 hằng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT Quân khu 7. Ngay từ khi mới ra đời, LLVT Quân khu 7 đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, đã nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất. Quân khu có 718 lượt đơn vị và 423 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 17.684 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. BẢO VỆ VỮNG CHẮC BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích và đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 7 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 80 năm qua. Chủ tịch nước ghi nhận, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong gần 40 năm đổi mới, LLVT Quân khu 7 luôn phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc. Quân khu 7 là đơn vị tiêu biểu của toàn quân trong đề xuất, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; chủ động đến với nhân dân với tinh thần và quyết tâm Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Lực lượng quân khu tiếp tục đổi mới để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác trong tình hình mới, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu sẽ giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. NGÔ TÙNG Sáng 9/12, tại TPHCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (10/12/1945-10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ghi nhận thành tích, chiến công to lớn của LLVT Quân khu 7 trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho LLVT Quân khu 7 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 7 Quân khu 7 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân Khánh Hòa có thể xuất hiện một đợt lũ Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, do có đợt mưa mới, dự báo ngày 10 - 11/12, trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-2, có sông trên mức báo động 2. Đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, ven các sông suối trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó: Theo dõi chặt chẽ cảnh báo thời tiết; rà soát khu vực nguy cơ cao để sơ tán dân; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông; khơi thông cống, đảm bảo thoát nước và bảo vệ sản xuất. Các lực lượng quân sự, công an chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn vận hành hồ chứa an toàn; Sở Công thương đảm bảo an toàn điện, nguồn cung hàng hóa; Sở Xây dựng kiểm tra công trình, phối hợp xử lý sự cố giao thông; ngành viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; ngành giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ khi mưa lớn; ngành du lịch đảm bảo an toàn cho du khách. Các đơn vị quản lý hồ chứa phải điều tiết hạ mực nước đón lũ, theo dõi sát diễn biến công trình. Đài Khí tượng Thủy văn và các cơ quan báo chí tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân. Các sở, ngành và địa phương trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo phục vụ chỉ đạo ứng phó kịp thời. PHỤNG QUANG Ngày 9/12, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào. Dự báo ngày 10/12, Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ chiều tối và đêm 9/12, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 1030mm, có nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày 10/12 đến ngày 11/12, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm. Dự báo từ đêm 10/12, đợt mưa lớn này giảm dần. Tuy nhiên, từ khoảng 13-15/12, Quảng Trị, Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục đón một đợt mưa lớn diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ https://luquetsatlo. nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, khu vực Nam Biển Đông có một vùng áp thấp đang hoạt động. Dự báo ngày 10/12, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. NGUYỄN HOÀI Miền Trung đón nhiều đợt mưa lớn Dự báo ngày 10/12, mưa lớn tiếp tục từ Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ. Sau đó khoảng từ ngày 1315/12, khu vực này tiếp tục đón mưa lớn diện rộng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và các ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất… đã hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025. Về mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803 km (gồm 3.345 km cao tốc, 458 km đường dẫn). Đến ngày 19/8, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 2.620 km cao tốc (gồm 2.476 km tuyến chính và 144 km đường dẫn). Dự kiến ngày 19/12 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc; đồng thời hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19/12 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành. Với tinh thần thần tốc, táo bạo hơn nữa, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, xử lý các khó khăn, vướng mắc một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất. Các chủ thể liên quan tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường các dự án; giải quyết đầy đủ, dứt điểm chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển. Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiến hành rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Tư n Ngày 10/12/2025 THỜI SỰ Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, vừa qua, bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử gây hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ. Trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà. Trước tình hình đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục kịp thời, đảm bảo khôi phục nhanh nhất đời sống cho nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành xây mới các căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Đến ngày 8/12/2025, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971/1.635 nhà, trong đó đã hoàn thành 479 nhà, số nhà chưa khởi công xây dựng là 664 nhà. Các tỉnh, thành phố đã sửa chữa 34.627 nhà; đang tiến hành sửa chữa 3.943 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa. Việc xây mới, sửa chữa nhà cho người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng được sự chung tay từ nhiều nguồn gồm kinh phí của Trung ương, địa phương; sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng khu dân cư với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít, ai tiện ở đâu thì giúp ở đó” như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” cũng như việc sửa chữa trường học, trạm y tế bị hư hỏng; kết luận cuộc họp, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương tích cực khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục nhà cửa cho người dân. Thủ tướng biểu dương, cảm ơn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, các lực lượng Quân đội, Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào cuộc rất tích cực, triển khai chiến dịch Quang Trung và đã có nhiều nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa. Đồng thời, phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị với 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa bão, song đến nay vẫn chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm, yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại việc này trước 17h ngày 9/12. Thủ tướng nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua. Do đó, cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ngoài nguồn lực của Nhà nước, cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, với tinh thần “ai có gì giúp nấy; ai có của giúp của; ai có công giúp công; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều; tiện ở đâu, giúp ở đó". Nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vì "với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm", Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dành thời gian, phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương các vấn đề liên quan đất đai; Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ về thiết kế mẫu nhà; Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực tài chính; các tập đoàn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT)… quan tâm khôi phục điện, nước, viễn thông và hỗ trợ các địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực đưa tin hàng ngày để cổ vũ, biểu dương, khích lệ và phổ biến mô hình hay trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". LUÂN DŨNG - CHINHPHU.VN Sáng 9/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua. Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo. Quân khu 5 đã triển khai hơn 100 đội thợ xây nhà cho dân theo tinh thần thần tốc Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành hơn 3.300 km cao tốc "Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua. Về thi đua khen thưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định, nhất là các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác vượt tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả; trình Bộ Nội vụ tổng hợp, xem xét trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. “Chiến dịch Quang Trung” phải chiến thắng Hết năm 2025, cả nước có hơn 3.300 km cao tốc THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH:

“BOM LỬA” GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an TPHCM, loại hình nhà ở, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh và cơ sở lưu trú tại TPHCM những năm gần đây phát triển mạnh, trở thành mô hình phổ biến ở hầu hết xã, phường trên địa bàn. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi, mô hình này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Phần lớn công trình thuộc loại hình này được xây dựng theo dạng nhà ống, diện tích hẹp nhưng chiều sâu lớn, thường sử dụng nhiều tầng để vừa ở vừa kinh doanh hoặc làm kho chứa. Hàng hóa được bố trí dày đặc trong không gian kín khiến khi xảy ra cháy, khí nóng dễ tích tụ, tạo điều kiện cho đám cháy bùng phát mạnh, lan nhanh và gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy, cứu nạn. Một thực trạng đáng lo ngại là đa số nhà ở kiểu này chỉ có duy nhất một lối thoát nạn qua cửa chính tầng trệt. Khi cháy xảy ra tại khu vực này (thường là nơi để xe máy, chứa hàng, đặt máy móc), lối thoát duy nhất nhanh chóng bị khói, nhiệt và lửa bít kín. Nhiều người vì thế bị mắc kẹt ở các tầng trên. Nguy hiểm hơn, nhiều hộ còn lắp khung sắt, “chuồng cọp” ở ban công, lô gia, cửa sổ để bảo vệ tài sản, vô tình biến những vị trí có thể là lối thoát hiểm thứ hai thành “lồng kín” khi có cháy. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hoặc không trang bị hệ thống, thiết bị an toàn PCCC vẫn phổ biến. Nhiều gia đình, cơ sở kinh doanh chưa lắp đặt đầu báo khói, báo nhiệt nên không phát hiện kịp thời sự cố; đám cháy âm ỉ và lan rộng trước khi được nhận biết, làm tăng nguy cơ thiệt hại. Về phương tiện chữa cháy ban đầu và dụng cụ hỗ trợ thoát nạn, không ít nhà ở, nhà cho thuê, cơ sở lưu trú thiếu bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây thừng hay dụng cụ phá dỡ để mở lối thoát hiểm khi cần thiết. Thực tế nhiều vụ cháy cho thấy nạn nhân bị mắc kẹt chỉ vì không có bất kỳ phương tiện hỗ trợ nào. Ngoài ra, việc cải tạo, cơi nới công trình tùy tiện, không tuân thủ quy chuẩn xây dựng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Tự ý nâng tầng, mở rộng diện tích, sử dụng vật liệu dễ cháy hoặc hệ thống điện cũ kỹ, quá tải… khiến nguy cơ cháy nổ luôn thường trực trong các công trình dạng này. Một số vụ cháy điển hình đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng ở TPHCM vừa qua có thể kể đến vụ cháy xảy ra tại chung cư Độc Lập tối 6/7 tại Cư xá Độc Lập (5 tầng) thuộc phường Phú Thọ Hòa khiến 8 người tử vong. Vụ cháy quán ăn Bún ốc - Lẩu ốc trên đường Trần Hưng Đạo sáng 5/12 làm 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Hầu hết nạn nhân tử vong do ngạt khói vì không được cảnh báo sớm và không có lối thoát thứ hai. Lực lượng PCCC đánh giá, đa số nạn nhân tử vong do ngạt khói vì không được cảnh báo sớm, không kịp thoát ra ngoài. Việc người dân báo cháy 114 chậm, mất bình tĩnh khi xử lý ban đầu khiến đám cháy lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng. Ý THỨC PHÒNG CHÁY CÒN HẠN CHẾ Từ các vụ việc và quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an TPHCM nhận định, công tác phát hiện và xử lý cháy, nổ tại các loại hình nhà ở, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh và cơ sở lưu trú hiện bộc lộ nhiều hạn chế đáng lo ngại. Nhiều công trình không được trang bị thiết bị báo cháy như đầu báo khói, báo nhiệt không dây, khiến đám cháy âm ỉ trong thời gian dài, khi phát hiện thì đã lan rộng. Nạn nhân thường bị ngạt khói, khí độc dẫn đến mất ý thức hoặc tử vong trước khi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngọn lửa. Đáng chú ý, nhiều nhà chỉ có một lối thoát nạn qua cửa chính tầng trệt. Một số nơi có thêm lối thoát khẩn cấp qua lô gia, ban công nhưng lại bị bịt kín bằng “chuồng cọp”, khiến việc thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp gần như không thể. Bên cạnh đó, không ít hộ gia đình, nhà cho thuê và cơ sở lưu trú thiếu phương tiện chữa cháy ban đầu 4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 10/12/2025 Vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo rạng sáng 5/12 khiến 4 người tử vong, 2 cô gái may mắn thoát chết trong gang tấc. Một lần nữa, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khu dân cư trở thành mối lo lớn của thành phố gần 15 triệu dân. ÁM ẢNH TIẾNG KÊU CỨU CỦA NGƯỜI CHA Trở lại hiện trường vụ cháy quán ăn đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh rạng sáng 5/12 làm 4 người tử vong và 2 người bị thương, nhiều người dân xung quanh vẫn còn ám ảnh hình ảnh và tiếng kêu cứu của người cha. Theo người dân, đám cháy bùng phát lúc khoảng 5 giờ. Khi hàng xóm chạy đến, cửa cuốn bị khóa chặt, khói từ trong nhà phụt ra dữ dội. Nhiều bình gas mini liên tục phát nổ, khiến không ai dám lao vào. Trong khói lửa mịt mù, điều khiến nhiều người ám ảnh là tiếng người cha gào khóc tuyệt vọng khi hai con nhỏ vẫn mắc kẹt bên trong căn nhà. Bà Huệ, hàng xóm và là nhân chứng, kể lại: “Ông ấy khóc lóc thảm thiết nghe mà rụng rời chân tay. Hai đứa nhỏ vẫn còn trong đó… Ai đứng nhìn cũng không cầm được nước mắt”. Bà Huệ cho biết, trong suốt gần hai giờ, người cha túc trực trước cửa, chỉ biết nhìn lực lượng cứu nạn cắt khóa, phá cửa, phun nước, trong khi lửa bên trong vẫn đỏ rực. “Ổng cứ lặp lại hoài: Hai đứa con tôi còn trong đó mà… Tiếng khóc của một người cha lúc đó thật sự ám ảnh”, bà Huệ nói. Khi đội cứu hộ đưa được hai cháu nhỏ ra ngoài vào hơn 6 giờ sáng, không khí nơi hiện trường lặng đi. Người cha lao tới nhưng dường như quỵ xuống. Ngoài mất con, người đàn ông còn mất thêm vợ. Nỗi đau quá lớn khiến anh không đứng nổi. Một nạn nhân xấu số khác trong vụ cháy là chị L.Q.A (SN 1990). Hôm đó chị A. đến quán chơi với nhân viên làm ở đây rồi ở lại và ra đi mãi mãi. Hai nạn nhân may mắn thoát chết nhờ liều mình nhảy từ tầng 3 qua cửa sổ. Chia sẻ về thời điểm thoát nạn, chị T. cho biết: “Khoảng 4 giờ sáng, người ngủ cùng phòng đi vệ sinh và phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương nhưng bị gãy xương vai và xương sườn”. LIÊN TIẾP CÁC VỤ CHÁY GÂY THƯƠNG VONG Trước đó, hồi giữa năm, TPHCM rúng động vụ cháy bên trong cư xá Độc Lập ở đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), khiến 8 người tử vong. Đám cháy bắt đầu lúc nửa đêm, tỏa khói mù mịt, người dân sống bên trong chung cư hoảng hốt, Chưa đầy một năm, nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và nhà trọ ở TPHCM, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Các vụ cháy gần đây đều có điểm chung là nhà ống – nhà trọ – nhà ở kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát duy nhất bị bịt kín, người dân không biết kỹ năng sinh tồn, công tác quản lý một số nơi còn lỏng lẻo... Hàng nghìn người đang sống trong những ngôi nhà “tiện nghi nhưng thiếu an toàn”. Những cái chết giữa khu dân cư Hình ảnh quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo bị cháy lúc rạng sáng Lực lượng cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại? CHÁY: ĐỪNG ĐỂ Khẩn trương điều tra vụ cháy ở đường Trần Hưng Đạo Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh làm 4 người tử vong, UBND TPHCM vừa giao Công an TPHCM khẩn trương tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu phát hiện vi phạm. Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, việc điều tra phải được thực hiện khẩn trương, khách quan, đúng quy định pháp luật, làm rõ nguyên nhân gây cháy, cũng như các yếu tố liên quan đến điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở xảy ra vụ việc.

GIẢI PHÁP TỪ CƠ QUAN CHỨC NĂNG Để tránh tái diễn các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an TPHCM khuyến cáo các hộ gia đình, nhà cho thuê và cơ sở lưu trú cần thực hiện ngay các biện pháp như lắp đặt đầu báo cháy, bố trí bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây, dụng cụ phá dỡ. Không lắp chuồng cọp, không che kín ban công - lô gia; bố trí lối lên mái luôn mở hoặc có chìa khóa dễ lấy. Hạn chế để xe máy, hàng hóa dễ cháy chắn lối ra; sắp xếp vật dụng cách ổ điện, nguồn nhiệt ít nhất 0,5 m. Không tích trữ xăng dầu, không để bình gas, máy phát điện gần khu vực sinh hoạt. Kiểm tra hệ thống điện trước khi ngủ, trước khi ra khỏi nhà; tuyệt đối không sử dụng điện quá tải. Với nhà chỉ có 1 lối thoát, cần bổ sung lối thoát thứ hai như thang sắt ngoài, thang dây hoặc lối sang mái nhà bên cạnh. Lãnh đạo PC07 nhấn mạnh, khi phát hiện cháy, người dân phải hô hoán ngay, dùng khăn ướt che miệng mũi, cúi thấp người khi thoát nạn và gọi 114 trong thời gian sớm nhất. KỸ NĂNG SINH TỒN Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, nắm rõ lối thoát nạn là yếu tố then chốt để thoát thân khi có cháy. Theo đó, các thành viên trong gia đình phải biết vị trí lối thoát nạn tại tầng 1, lối thoát khẩn cấp (lối thoát thứ hai), vị trí đặt chìa khóa và các dụng cụ phá dỡ trong nhà. Tại khu vực kinh doanh, cần phổ biến cho toàn bộ người làm việc, người sinh sống trong nhà về nội quy, biện pháp thoát nạn, cách nhận biết biển chỉ dẫn hoặc đèn thoát nạn, cũng như sơ đồ thoát nạn để kịp thời xử lý khi có sự cố. Khi phát hiện cháy nổ, cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng hô hoán báo động cho mọi người trong nhà biết để di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn hoặc di chuyển lên mái, sang ban công, cửa sổ nhà bên cạnh; hoặc thoát xuống bằng thang dây. Đồng thời gọi ngay số 114 để báo cháy. Khi di chuyển qua khu vực có khói, dùng khăn ướt che kín mũi, miệng; cúi thấp người, men theo tường để tránh ngạt khói và tìm đường đến nơi an toàn. Nếu cửa chính bị lửa bao trùm, phải nhanh chóng tìm lối thoát thứ hai qua ban công, cửa sổ, sân thượng hoặc thoát bằng thang dây. Nếu mái nhà làm bằng tấm lợp, có thể thoát lên mái. Tuyệt đối không trốn trong phòng kín hoặc nhà vệ sinh. Khi không còn lối thoát nào khác, hãy dùng chăn ướt trùm kín người và cố gắng băng qua vùng cháy trong thời gian ngắn nhất. Từ thực tế điều trị bệnh nhân trong vụ cháy, TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành khoa Hồi sức Tích cực Chống độc - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, trong hỏa hoạn, nguy hiểm lớn nhất không chỉ đến từ lửa mà còn do hít phải khí độc CO, HCN và khói nóng gây bỏng đường thở. Chỉ vài phút hít phải khói đặc có thể khiến người khỏe mạnh rơi vào tình trạng suy hô hấp, lơ mơ và ngất ngay tại chỗ. Để hạn chế nguy hiểm tính mạng, khi sự cố hỏa hoạn xảy ra, bác sĩ khuyến cáo việc đầu tiên người dân cần làm là giữ bình tĩnh, quan sát và xác định lối thoát hiểm. Khói luôn bay lên cao nên người gặp nạn cần cúi thấp người hoặc bò dưới sàn nhà, chủ động che kín mũi miệng bằng khăn ướt để giảm lượng khí độc hít vào cơ thể. Trường hợp nạn nhân bị mắc kẹt trong phòng, BS Đại khuyến cáo nên nhanh chóng đóng các cửa không cần thiết, dùng khăn ướt chèn kín khe cửa để hạn chế khói lan vào. Mở cửa sổ để thoát khí và tìm cơ hội kêu cứu. Bác sĩ lưu ý tuyệt đối không nhảy xuống từ tầng cao nếu bên dưới không có điểm tiếp đất an toàn, vì nguy cơ gãy xương, chấn thương sọ não, tử vong là rất lớn. Trong trường hợp bị bỏng, cần lập tức làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch trong 15-20 phút, không bôi kem, dầu, kem đánh răng vào vết bỏng vì các phương pháp này không có tác dụng chữa trị tổn thương mà còn gây ra nguy cơ nhiễm trùng. Nạn nhân hoặc người sơ cứu cần nhanh chóng gọi cấp cứu để chuyển người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt. NGUYỄN DŨNG - VÂN SƠN 5 n Thứ Tư n Ngày 10/12/2025 THỜI SỰ Không ít nạn nhân tử vong trong các vụ cháy vừa qua là do thiếu kỹ năng sinh tồn và không biết cách thoát nạn đúng thời điểm. Theo nhiều chuyên gia, ở thời khắc này, đôi khi chỉ cần vài giây kỹ năng là có thể tự cứu mạng sống của mình và người khác. Khuyến cáo sinh tồn từ chuyên gia BI KỊCH LẶP LẠI tháo chạy ra bên ngoài. Lực lượng chức năng Công an TPHCM điều nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Nhiều xe cứu thương sau đó được huy động đến hiện trường nhưng thiệt hại về tài sản và thương vong rất lớn. Mới đây nhất, chỉ một ngày sau vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong thì ngày 6/12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình, khiến một người đàn ông 47 tuổi mắc kẹt bên trong và tử vong. Theo nhiều nhân chứng, đám cháy xuất phát từ tầng 1, nhiều người đã cố gắng dùng bình cháy mini và biết có người đang mắc kẹt bên trong nhưng bất lực. Đến khi lực lượng chức năng khống chế thành công vụ cháy thì người đàn ông đã tử vong. Ít ngày trước đó, vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 2/12 tại một căn nhà trong hẻm thuộc xã Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, người dân trong khu vực phát hiện mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà của hai mẹ con sinh sống lâu năm tại đây. Nhiều người lập tức leo lên tầng 1, đập kính tìm cách cứu những người mắc kẹt bên trong. NGUYỄN DŨNG như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây thừng, búa, rìu, xà beng… dẫn đến bị động khi sự cố xảy ra. Qua nhiều vụ cháy cho thấy việc gọi báo cháy đến số 114 của người dân còn chậm. Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH, nhưng khi đối mặt sự cố thực tế, nhiều người vẫn mất bình tĩnh, phản ứng chậm, khiến đám cháy nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Đánh giá trách nhiệm của chủ hộ trong đảm bảo an toàn PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN nhận định, trách nhiệm PCCC và CNCH đối với chủ hộ gia đình, cá nhân đã được quy định rõ tại Luật PCCC và CNCH, cùng Nghị định 105/2025/NĐCP ngày 15/5/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, nhận thức và ý thức chấp hành của một bộ phận chủ hộ vẫn còn hạn chế; thậm chí mang tính đối phó trong việc thực hiện các yêu cầu an toàn. Nhiều chủ hộ chưa chủ động lắp đặt hệ thống báo cháy, trang bị phương tiện PCCC, dụng cụ phá dỡ thô sơ, thang dây, dây thừng… hoặc không thường xuyên kiểm tra, tập luyện thao tác sử dụng thiết bị đã được trang bị. Điều kiện thoát nạn không được duy trì đúng quy định; vị trí đặt chìa khóa an toàn không được tuân thủ; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt còn tiềm ẩn nguy cơ. Đặc biệt, một số chủ hộ vẫn chưa nắm rõ các bước xử lý khi có cháy nổ và cách gọi báo cháy qua số 114, dẫn đến sự cố không được thông tin kịp thời, kéo dài thời gian ứng cứu và làm tăng thiệt hại. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM? Luật sư Hạ Thị Thu Thảo, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, những vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự chủ quan trong công tác PCCC tại các khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Đằng sau những mất mát không gì bù đắp ấy, câu hỏi pháp lý được đặt ra: Ai phải chịu trách nhiệm khi thảm kịch xảy ra? Theo luật sư Thảo, khoản 11, Điều 2 Luật PCCC&CNCH 2024 quy định chủ nhà trọ, chủ cơ sở kinh doanh là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc tổ chức thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC, CNCH tại cơ sở. Đồng thời, theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật Phòng CCC&CNCH 2024 và Nghị định 105/2025/ NĐ-CP, chủ nhà trọ, chủ cơ sở kinh doanh là những người đầu tiên có trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn PCCC. Trong trường hợp để xảy ra hậu quả chết người do thiếu lối thoát hiểm, không trang bị thiết bị PCCC, hay phớt lờ, bất chấp các cảnh báo, chủ cơ sở có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 313 của Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Bên cạnh chủ cơ sở, chính quyền địa phương cũng có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, nhắc nhở, tái kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh, nhà trọ. Nếu vi phạm tồn tại kéo dài mà không được xử lý kịp thời, chính quyền địa phương có thể bị xem xét trách nhiệm quản lý. NGUYỄN DŨNG Nghi vấn từ các vụ cháy Cùng thời điểm xảy ra các vụ cháy mới đây, Công an TPHCM gửi công văn đến UBND phường Bảy Hiền, đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan công tác quản lý và kiểm tra an toàn PCCC tại căn nhà số 29 Xuân Hồng – nơi xảy ra hỏa hoạn khiến 2 người tử vong và hơn 10 người bị thương vào cuối năm 2024. Vụ án được điều tra theo dấu hiệu tội phạm “Vô ý làm chết người”. Cơ quan điều tra đề nghị địa phương làm rõ: Phường có kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại địa chỉ trên hay không; Nếu có kiểm tra thì phát hiện vi phạm gì, tổ chức/cá nhân nào vi phạm và kết quả xử lý ra sao? Các hồ sơ vi phạm (nếu có) phải được cung cấp đầy đủ để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Những câu hỏi này cũng là vấn đề chung ở nhiều địa bàn: Kiểm tra có nhưng không liên tục, biên bản có nhưng thiếu giám sát, nhắc nhở có nhưng không xử lý triệt để. Nạn nhân vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo đang điều trị tại bệnh viện Căn phòng bên trong quán ăn bị cháy Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, trường hợp lối thoát nạn bị khói, lửa chặn lại, không thể xuống cầu thang hoặc ra cửa chính, hãy dùng khăn ướt, vải hoặc băng dính để chèn kín các khe cửa nhằm ngăn khói độc tràn vào phòng. Sau đó di chuyển ra ban công, lên cao hoặc vị trí thông thoáng để phát tín hiệu cho lực lượng PCCC đến cứu.

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 10/12/2025 Trung tâm Chống độc đang điều trị cho nam bệnh nhân 28 tuổi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê bì, yếu tứ chi, không thể tự vận động do đã hít bóng cười liên tục khoảng một tuần. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, nam thanh niên xác nhận rằng mình có sử dụng bóng cười cùng bạn bè. Trước đó Trung tâm tiếp nhận nữ sinh T.H (sinh năm 2004) trong tình trạng trầm cảm, trí nhớ kém, có biểu hiện tâm thần phân liệt dù vẫn giao tiếp được. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị tổn thương thần kinh ngoại biên do hít bóng cười. Một trường hợp khác là chị Ngô T. (sinh năm 1990), bị ngộ độc N2O dẫn tới suy giảm trí nhớ và trầm cảm nặng. TS.Nguyễn Đăng Đức, người trực tiếp điều trị nhiều ca bệnh, cho biết Trung tâm Chống độc liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc bóng cười, chủ yếu là người trẻ. “Có bệnh nhân mới 20 tuổi, chỉ sau vài tháng sử dụng đã liệt tứ chi. Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương tủy sống không thể hồi phục. Điều đáng lo là bóng cười vẫn được buôn bán tràn lan dưới danh nghĩa khí giải trí”, bác sĩ Đức cảnh báo. Các bác sĩ khuyến cáo khí N2O tuyệt đối không được hít trực tiếp. Chỉ cần vài lần sử dụng liên tiếp có thể gây ngộ độc thần kinh cấp. “Một phút “phê” có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời tàn phế. Không ít bệnh nhân mới 25 tuổi đã phải tập đi lại như trẻ nhỏ”, TS Nguyên cho biết. Nhóm bệnh nhân như trường hợp trên, thường cần nhiều tháng điều trị, phục hồi thần kinh, thậm chí có người không hồi phục hoàn toàn do tổn thương đã trở thành di chứng. Bệnh nhân hiện được dùng thuốc giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, tâm lý nếu có, đồng thời theo dõi biến chứng hô hấp và vận động. Theo TS.Nguyễn Trung Nguyên, khí N2O có trong bóng cười tuyệt đối không phải chất dùng cho mục đích giải trí. Trong y khoa, N2O có mặt trong một số thuốc gây mê, giảm đau, nhưng liều lượng, thời gian và đường dùng đều được kiểm soát chặt chẽ. Việc hít trực tiếp từ bình khí dân dụng là vô cùng nguy hiểm. Theo đó, bóng cười tác động lên hệ thần kinh trung ương theo cơ chế tương tự ma túy nhóm opioid, gây kích thích, ảo giác, hưng phấn. Khi lạm dụng, khí sẽ chiếm chỗ oxy trong phổi, gây thiếu oxy não, rối loạn ý thức, hôn mê. Đã có nhiều trường hợp tử vong ngay sau khi hít chỉ một lần. KHUYẾN CÁO CỦA BÁC SĨ Bác sĩ Nguyên khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng bóng cười dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có dấu hiệu tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng sau khi hít khí cười, cần đến cơ sở y tế ngay. “Cha mẹ, nhà trường, cộng đồng cần tăng cường giám sát và giáo dục để ngăn ngừa nguy cơ lan rộng trong giới trẻ. Bóng cười không vui. Nó là chất độc đang âm thầm hủy hoại não, tủy sống và tương lai của người trẻ. Đừng để một phút tò mò biến thành bi kịch suốt đời”, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh. Trước thực trạng ngày càng nhiều ca nhập viện, các bác sĩ đề nghị cần cấm hoàn toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí, giống như nhiều quốc gia đã thực hiện. Những ứng dụng hợp pháp của khí N2O trong y tế và công nghiệp thực phẩm không bị ảnh hưởng, nhưng việc dùng trên người để tạo cảm giác “phê” phải được chấm dứt. HÀ MINH TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, số ca ngộ độc khí N2O (trong bóng cười) tăng nhanh, chủ yếu ở người trẻ. Đáng chú ý, 60% bệnh nhân là nữ và phần lớn có tổn thương não, suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng. “Một phút “phê” có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời tàn phế. Không ít bệnh nhân mới 25 tuổi đã phải tập đi lại như trẻ nhỏ”. TS. NGUYỄN TRUNG NGUYÊN, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai Các bác sĩ xem xét tổn thương não của bệnh nhân sử dụng bóng cười Nhiều trường học chưa nhận được kinh phí từ dự án Nuôi em Chiều 8/12, ông Nguyễn Sỹ Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) cho biết, trong năm học 2025 - 2026, trường có 152 học sinh thuộc diện được hỗ trợ bữa ăn từ dự án Nuôi em Nghệ An, bắt đầu triển khai từ tháng 10/2025. Tuy nhiên, sau khoảng hai tuần thực hiện gặp một số trục trặc nên phía dự án chưa tiến hành thanh toán, giải quyết chế độ cho học sinh. Đến đầu tháng 12, dự án thông báo mức hỗ trợ được điều chỉnh lên 11.000 đồng/bữa nhưng số lượng học sinh được hưởng chế độ chỉ còn 131 em. “Khi tổ chức ăn bán trú được vài ngày, trường rà soát danh sách và phát hiện số lượng học sinh được hỗ trợ bị giảm, vì vậy chúng tôi quyết định tạm dừng việc ăn bán trú”, ông Đông cho hay. Mới đây, nhà trường nhận được tin nhắn thông báo toàn bộ 152 học sinh sẽ tiếp tục được hỗ trợ, nhưng mức ăn giảm xuống còn 8.000 đồng/ bữa. Tuy nhiên, trường phản hồi rằng chưa thể cho học sinh ăn lại do trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin bất thường liên quan đến dự án. “Đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản kinh phí hỗ trợ nào từ dự án Nuôi em Nghệ An”, ông Đông nhấn mạnh. Tại Trường Mầm non Lượng Minh (xã Lượng Minh), có 96 trẻ được hỗ trợ bữa ăn theo dự án, với mức 10.000 đồng/bữa, mỗi tháng 20 bữa, tương đương khoảng 2,4 triệu đồng/cháu/năm. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu tổ chức ăn bán trú vào tháng 10/2025 đến nay, dự án vẫn chưa chuyển kinh phí khiến nhà trường đang nợ tiền nhà cung cấp. Khi nhà trường thắc mắc, phía dự án chỉ thông báo “sẽ chuyển trong tuần này”. Trước đó, từ tháng 9, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã rộ lên các bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án Nuôi em Nghệ An. Dự án thiện nguyện này được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An. Nhà tài trợ thường chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của dự án để hỗ trợ các chương trình hoặc các em nhỏ cụ thể. Trên một số bài kêu gọi tài trợ, bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là trưởng ban, quản lý dự án. Tuy nhiên, khi các nhà hảo tâm bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch và muốn làm rõ các khoản thu, chi, họ đã không thể liên hệ được với bà Nga kể từ ngày 15/10. Nhiều nhà hảo tâm đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ quá trình quản lý và sử dụng kinh phí của dự án. Theo phản ánh, tại các điểm trường thuộc Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… có 241 học sinh được nhận hỗ trợ bởi 61 nhà hảo tâm, với tổng số tiền hơn 514 triệu đồng. Nếu tính từ năm 2019 đến nay, số tiền quyên góp có thể lớn hơn nhiều lần. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ. THU HIỀN Một phút “phê” khiến cả đời tàn phế Trong năm học 2025 - 2026, nhiều trường tại Nghệ An chưa nhận được kinh phí từ dự án Nuôi em Nghệ An. Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao Nghệ An Giúp học sinh “chạm tay vào nghề” Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa tổ chức Ngày hội hỗ trợ học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025-2026 tại Trường THPT Marie Curie. Sự kiện thu hút hơn 12.000 học sinh, mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng nghiệp tại nhiều trường trong thời gian tới. Tại ngày hội, học sinh tham dự talkshow “Chuẩn bị tâm thế và kế hoạch khởi nghiệp”, nghe chuyên gia và doanh nhân trẻ chia sẻ về xu hướng việc làm, sự tác động của chuyển đổi số và những kỹ năng người trẻ cần có, từ tư duy sáng tạo đến khả năng thích ứng. Bài kiểm tra định hướng nghề nghiệp cũng được triển khai để hỗ trợ học sinh xác định nhóm tính cách và lựa chọn ngành phù hợp. Điểm nhấn của chương trình là hệ thống lớp học trải nghiệm theo từng nhóm ngành: kinh tế - quản trị, truyền thông, thiết kế - kiến trúc, du lịch và sức khỏe. Học sinh được mô phỏng các hoạt động nghề nghiệp như xây dựng chiến dịch digital marketing, nhập vai hướng dẫn viên, thực hành kỹ năng chụp ảnh - kể chuyện, ký họa, làm phim... Theo bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng HIU, mục tiêu của chuỗi hoạt động là giúp học sinh “chạm tay vào nghề”, từ đó xác định mức độ phù hợp trước khi lựa chọn ngành hoặc phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Sau chương trình tại THPT Marie Curie, Ngày hội sẽ tiếp tục triển khai tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, dự kiến tiếp cận thêm hơn 10.000 học sinh trước khi bước vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp vào ngày 10/1/2026 tại HIU. NGUYỄN DŨNG

