Báo Tiền Phong số 343

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 8/12, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/194510/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. TỎ RÕ BẢN CHẤT TỐT ĐẸP VÀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn chiến lược phía Tây Nam của đất nước. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng để không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng nên truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu.” Truyền thống ấy đã được tôi luyện trong chiến tranh gian khổ hy sinh, tiếp tục tỏa sáng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về quá khứ, vững tin vào tương lai, quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long giữ trọn niềm tin son sắt, tình người bao la, phát huy bản sắc vùng đất vươn ra biển lớn, chung sức, đồng lòng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư nêu rõ qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn tỏ rõ bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu 9; chúc mừng Quân khu 9 được nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đang tác động sâu sắc đến Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng Bí thư chỉ rõ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung và của Quân khu 9 nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn và chủ quyền của đất nước. Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; quán triệt tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, thể chất và trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện, mọi tình huống và các hình thái chiến tranh mới. Trong không gian phát triển mới, tình hình và nhiệm vụ mới cần đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ khoa học, công nghệ cho bộ đội trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cần “huấn luyện thực chất, rèn luyện thực chất, tình huống thực chất” để chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế-quốc phòng trên địa bàn; thực hiện tốt công tác chính sách, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Luôn chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, Quân khu 9 phải là lực lượng tinh nhuệ, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên mặt trận này. Trong giai đoạn Cách mạng mới, càng cần phát huy truyền thống vẻ vang: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Khó khăn nào cũng vượt qua - Kẻ thù nào cũng đánh thắng,” thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Tổng Bí thư lưu ý, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành trong năm 2025 cùng các chương trình hành động, sát với tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu và tình hình địa bàn; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến dịch thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Quân khu 9 tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia; phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng trong công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với các nước ASEAN; nắm chắc tình hình có liên quan, chủ động tham mưu chiến lược, xử lý kiên quyết, khôn khéo các vấn đề về biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong ASEAN. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là mốc son lịch sử, là động lực để lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục tiến lên lập nhiều thành tích và chiến công mới, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống vẻ vang, Tổng Bí thư tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chỉ huy, nhân viên, chiến sỹ và người lao động lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Lực lượng vũ trang Quân khu 9, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của Lực lượng vũ trang Quân khu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ẢNH: TTXVN Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 8/12, nhân dịp đồng chủ trì Lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet có cuộc hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới. Quan hệ chính trị - đối ngoại không ngừng được củng cố và tăng cường; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024 và dự kiến đạt 12 tỷ USD trong năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN của Campuchia. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 tại Campuchia và Campuchia là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của Việt Nam. Hai Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa việc khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey trong việc gia tăng gắn kết, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cửa khẩu, nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực. CỦNG CỐ HỢP TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH Hai Thủ tướng cho rằng hai bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp, đồng thời sớm ký kết Hiệp định về quản lý cửa khẩu và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới. Hai bên đồng lòng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh; thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến; và phối hợp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các tin giả, sai sự thật của các thế lực thù địch kích động, chống phá và chia rẽ quan hệ Việt Nam - Campuchia… Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng gắn kết, kết nối hai nền kinh tế, bao gồm hợp tác phát triển kinh tế số, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối về thể chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hoá, du lịch; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới. Hai Thủ tướng cũng nêu bật ý nghĩa của việc phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân với các hình thức mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng học bổng đào tạo cho Campuchia. BÌNH GIANG 3 n Thứ Ba n Ngày 9/12/2025 THỜI SỰ Hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng, kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đối thoại, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình; cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan, và vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Sáng 8/12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Bộ trưởng Xây dựng cho biết, mục tiêu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó, giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD). Theo ông Minh, dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của ngành hàng không, vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật. Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến ngày 31/12/2026 hoàn thành và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Sang giai đoạn 3 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. CẦN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2 SỚM HƠN Trong lần trình điều chỉnh này, Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ, trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án đã dự kiến thời điểm nghiên cứu, đầu tư giai đoạn 2 là từ năm 2028-2032. Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP được đề ra từ năm 2026 đạt hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nói chung, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây. Vì vậy, cần tổ chức nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn so với dự kiến. Ông Minh khẳng định, việc Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua sẽ giúp Chính phủ chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền. Trên cơ sở nội dung báo cáo nêu trên, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh Nghị quyết và đưa vào nội dung Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 10: Cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua. LUÂN DŨNG Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua. Sân bay Long Thành được xây dựng ở độ cao 60 mét so với mực nước biển, với hai đường cất hạ cánh song song 05R/23L và 05L/23R Thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc thể hiện nội dung kiến nghị tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tương tự như các nội dung điều chỉnh khác có liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đã được Quốc hội quyết định tại một số nghị quyết chung tại các kỳ họp trước. Đề xuất mới của Chính phủ về sân bay Long Thành Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự Lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam- Meun Chey ẢNH: TTXVN

TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM, nhận xét, sau một thời gian ngắn thực hiện Nghị quyết 98, thành phố đã đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Các dự án hạ tầng trọng điểm như đường vành đai, metro, cải tạo kênh rạch… được tháo gỡ về vốn và thủ tục, tiến độ được đẩy nhanh. Cùng với đó, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư tăng lên khi thành phố có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, không bị nghẽn ở khâu xin ý kiến cấp trên. Về giải quyết vốn và tái định cư, nghị quyết đặc thù này cho phép thành phố sử dụng ngân sách đầu tư công để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay tại các khu vực quanh nhà ga, thay vì chờ Trung ương phê duyệt. “Nhờ cơ chế đặc thù, TPHCM có thể nhanh chóng triển khai các nút giao, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển vùng. Nghị quyết 98 giúp thành phố không chỉ tháo gỡ thủ tục cho các dự án lớn như metro số 1 và Vành đai 3, mà còn tạo tác động kinh tế - xã hội trực tiếp: tăng nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sống và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân”, ông Thắng chỉ rõ. TS Thắng nhìn nhận, sau hơn 2 năm thực hiện, Nghị quyết 98 đã giúp TPHCM có nhiều bước tiến, nhưng vẫn bộc lộ hạn chế về cơ chế tài chính, quy hoạch, thu hút đầu tư và quản trị đô thị, chưa đủ mạnh để đáp ứng vai trò siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Vì vậy, Quốc hội cần phải sửa đổi để mở rộng quyền tự chủ, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo khung pháp lý linh hoạt hơn. Theo TS Thắng, Nghị quyết này bộc lộ hạn chế cơ bản như độ mở chưa đủ linh hoạt. Ông dẫn chứng, Nghị quyết 98 được thiết kế cho TPHCM với quy mô cũ, trong khi nay thành phố đã mở rộng không gian phát triển, dân số thực tế gần 20 triệu người. Các quy định hiện tại chưa đủ để khai thác hết tiềm năng của một siêu đô thị. Bên cạnh đó, quy định còn rườm rà, thiếu thực quyền. Một số điều khoản vẫn yêu cầu “theo quy định pháp luật hiện hành”, khiến thành phố phải xin ý kiến, làm mất đi tính đặc thù. Nhiều quy định liệt kê quá chi tiết, dẫn đến khi có tình huống mới lại phải sửa nghị quyết, thay vì trao quyền nguyên tắc cho HĐND TPHCM tự quyết. Mặt khác, chưa tạo khung quản trị đại đô thị. Nghị quyết 98 chưa đưa ra khuôn khổ đầy đủ cho mô hình quản trị tương đương Tokyo, Seoul hay London; vẫn tồn tại sự phân mảnh trong quy hoạch, chênh lệch phát triển giữa nội đô và ven đô, năng lực quản trị dữ liệu còn hạn chế. SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT CHO THÔNG THOÁNG HƠN Từ thực tế trên, TS Thắng nhấn mạnh, Nghị quyết 98 vẫn cần phải tiếp tục được sửa đổi để đáp ứng quy mô mới của TPHCM sau sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính, nhằm tiếp nhận cơ chế mạnh hơn để quản lý đô thị - công nghiệp - cảng biển thống nhất. Việc này cũng thể hiện Quốc hội muốn trao cho TPHCM một không gian riêng để tự do sáng tạo, phát triển bứt phá, thay vì bị bó buộc như các địa phương khác. “Sửa đổi nghị quyết cho thông thoáng hơn nhằm giải quyết các 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 9/12/2025 CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM CÓ GIỚI HẠN Nêu tờ trình về cơ chế, chính sách đặc thù với các dự án lớn tại Thủ đô, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế đặc thù với dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp của địa phương trên địa bàn thành phố có tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên. Đồng tình với việc ban hành nghị quyết, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) nhìn nhận, nghị quyết này không phải là ưu ái đặc thù cho Thủ đô, mà là một cơ chế thí điểm có giới hạn, với mục tiêu giúp Hà Nội hoàn thành tốt hơn vai trò, trách nhiệm được giao là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo của cả nước. Đề cập đến một số vấn đề cụ thể, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đồng tình với quy định về các biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị khi đã có trên 75% số chủ sở hữu nhà và người sử dụng 75% diện tích đất khu vực cải tạo đồng thuận. Theo ông, nếu không có cơ chế này thì không thể cải tạo được các khu chung cư cũ xuống cấp, mất an toàn, không có lối thoát nạn khi cháy nổ. Đồng tình với đề xuất có chính sách bồi thường thỏa đáng cho người dân khi thực hiện các dự án quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Cường, không nên quy định mức bồi thường gấp 2 lần so với mức quy định. Bởi lẽ, mức quy định bao nhiêu là do thành phố tự quyết định theo hệ số K ở từng vị trí nhân với bảng giá đất. “Nếu muốn bồi thường bao nhiêu lần thì thành phố tự quyết định hệ số K bằng bấy nhiêu lần. Hơn nữa, Luật Thủ đô cũng đã quy định thành phố tự quyết định chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi cải tạo chỉnh trang đô thị”, ông Cường nói. “BƯỚC THỬ THÁCH TƯ DUY THỂ CHẾ” Liên quan đến dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) dành sự quan tâm tới cơ chế xây dựng Khu Thương mại tự do tại TPHCM. Theo bà, khu thương mại tự do chính là “bước thử thách tư duy thể chế” trong bối cảnh đất nước đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Về tư duy quản lý, bản chất của khu thương mại tự do là tạo ra một “nhịp vận hành thể chế mới”. Về phương thức giám sát, theo bà, Nhà nước phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên công nghệ và nguyên tắc minh bạch. Đặc biệt, nữ đại biểu cũng nhấn mạnh rằng, khu thương Ngày 8/12, Chính phủ trình Quốc hội các dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Các cơ chế, chính sách đặc thù này nhằm tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi để thu hút được các nguồn lực đầu tư, tạo khung khổ pháp luật khác biệt, rộng mở hơn để thành phố tự do sáng tạo. Người đứng đầu chính quyền TPHCM nhìn nhận, nếu có được khuôn khổ pháp lý vượt trội thì đây là cơ hội lớn để thành phố khơi thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay từ năm 2026. Tạo cơ chế vượt trội, thu hút nguồn lực Sẽ thành lập các khu thương mại tự do tại TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng năm 2026 (Ảnh chụp Đại lộ Đông-Tây và hầm vượt sông Sài Gòn) Một góc TPHCM từ trên cao Để TPHCM trở thành siêu đô thị hiện đại BỨT PHÁ BẰNG Ngày 24/6/2023, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Hơn 2 năm sau ngày khoác lên “chiếc áo thể chế” mới, TPHCM đã đạt được những thành tựu nhất định trong quá trình phát triển nhờ nhanh chóng tận dụng những chính sách nổi trội, đặc thù từ nghị quyết. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh Đại biểu Hoàng Văn Cường ẢNH: NHƯ Ý

Quốc hội đang xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. Trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế đặc thù để FTZ Đà Nẵng thực sự bứt phá. Hiện, theo Nghị quyết 136, các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư đang được áp dụng như: doanh nghiệp nước ngoài vào FTZ không cần giấy phép đầu tư và dự án đầu tư để đăng ký thành lập; áp dụng chế độ hải quan ưu tiên cho doanh nghiệp đầu tư trong FTZ; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu, giảm 50% cho 9 năm tiếp theo và thuế suất ưu tiên 10% cho 15 năm; được thuê đất 70 năm… Tuy nhiên, theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, FTZ Đà Nẵng là mô hình mới, chưa có tiền lệ và chưa được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nên các cơ chế, chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 136 vẫn mang tính thận trọng, chủ yếu dựa trên khung chính sách dành cho khu kinh tế, chưa tạo ra sự vượt trội, hấp dẫn. “Do đó, các cơ chế đặc thù mới cho FTZ Đà Nẵng được kỳ vọng phát huy những lợi thế riêng có của thành phố và xây dựng mô hình thể chế tiên phong mang tính cạnh tranh quốc tế và tạo một điểm đến mới cho dòng chảy FDI toàn cầu”, bà Trâm nói. Một số chính sách vượt trội cụ thể như: giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án cho các ngành ưu tiên; chỉ định nhà đầu tư chiến lược xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu chức năng hoặc với hệ thống cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu; các dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước; điều chỉnh các mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia; áp dụng chế độ hải quan ưu tiên… Bên cạnh đó, các nhà đầu tư FDI có thể sở hữu 49% vốn điều lệ trong các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ logistics, 51% đối với dự án đầu tư trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế tại cảng hàng không; được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất và trung chuyển hàng hóa… FTZ Đà Nẵ ng được xác định gắ n vớ i cảng nướ c sâu Liên Chiể u. Theo ông Lê Thành Hưng, Giám đố c Ban Quản lý các dự án đầ u tư cơ sở hạ tầ ng ưu tiên TP. Đà Nẵ ng, thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư chiến lược cho phần bến cảng container và đã có 3 nhà đầu tư lớn nộp hồ sơ. Để kết nối cảng Liên Chiể u với FTZ, Đà Nẵng cũng tập trung triển khai 9 tuyến đường giao thông đường bộ kết nối. Hạ tầng dùng chung gầ n như hoàn tất, đạt trên 95%. Việ c kêu gọi đầu tư hạ tầ ng dùng chung được triển khai song song, các đơn vị đang phố i hợp để mở gói thầ u vào cuố i tháng 12/2025. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển PortCoast, việc tiếp tục có những cơ chế vượt trội dành cho FTZ Đà Nẵng sẽ tạo ra cú hích về thể chế, tạo môi trường đầu tư phi thuế quan, thủ tục thông thoáng. “Sự kết hợp giữa cảng biển nước sâu (dòng hàng) và FTZ (dòng tiền và chính sách) tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, tối ưu hóa chi phí và thời gian cho nhà đầu tư”, ông Tuấn nói. GIANG THANH Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng ngày 4/12, lãnh đạo Sở Tài chính cho hay thành phố kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ưu tiên nguồn lực cho ngân sách thành phố để triển khai đường sắt đô thị và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ điều chỉnh phí, lệ phí, không tính vào bổ sung cân đối ngân sách trung ương để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách. Đặc biệt, cho phép triển khai thí điểm cơ chế giao dịch tín chỉ carbon với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thành phố được hưởng 100% nguồn thu, các khoản thu này không dùng để xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố. THANH HIỀN 5 n Thứ Ba n Ngày 9/12/2025 THỜI SỰ Đà Nẵng cần nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển ẢNH: THANH HIỀN Việc đề xuất một số cơ chế đặc thù mới cho Khu Thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) kỳ vọng xây dựng mô hình thể chế tiên phong mang tính cạnh tranh quốc tế, biến FTZ Đà Nẵng trở thành điểm đến mới cho dòng chảy FDI toàn cầu. Cú hích thể chế cho khu thương mại tự do Đà Nẵng CƠ CHẾ ĐẶC THÙ mại tự do phải được nhìn nhận như một “sandbox thể chế”. Từ phân tích trên, đại biểu kiến nghị cần đảm bảo UBND TPHCM có quyền chủ động thực sự trong quyết định và tổ chức mô hình, phù hợp với yêu cầu về tốc độ và tính linh hoạt của thương mại hiện đại. Cùng với đó, Nhà nước cần số hóa công tác giám sát bằng cách thiết lập được hệ thống giám sát bằng công nghệ, dựa trên dữ liệu thời gian thực, đảm bảo sự thông thoáng; không để lọt lưới các hành vi gian lận thương mại hay rửa tiền và tiến tới chuẩn mực quản trị rủi ro. Nhấn mạnh đã là cơ chế, chính sách đặc thù thì “phải có tính chất vượt trội”, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) nhìn nhận, dự thảo nghị quyết đưa ra nhiều điều mở cho TPHCM. Nhưng ông Mai còn băn khoăn khi dự thảo lại có nhiều nội dung quy định “thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành như pháp luật về đầu tư hoặc theo theo quy định của pháp luật”. Ông cho rằng, quy định như vậy lại bị “trói buộc”, dẫn đến mất hết tính đặc thù, làm chậm nhiều cơ hội cho đột phá phát triển. Vì vậy, đại biểu đề nghị loại bỏ những nội dung “đang bị trói” trong Nghị quyết 98. LUÂN DŨNG dự án tồn đọng, mở rộng cơ chế tài chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược, và xây dựng mô hình quản trị đại đô thị. Nghị quyết 98 đã là bước tiến nhưng chưa đủ mạnh. Việc sửa đổi là cần thiết để TPHCM có thể bứt phá đúng với tiềm năng, duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và trở thành siêu đô thị hiện đại”, vị chuyên gia nhận định. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 có ý nghĩa rất lớn đối với TPHCM. Điều này khẳng định sự quan tâm sâu sát, quyết liệt của Trung ương về những nhiệm vụ cấp bách nhằm tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục làm tốt vai trò tiên phong vì cả nước, cùng cả nước. Việc điều chỉnh, “nâng cấp” Nghị quyết 98 xuất phát từ yêu cầu phải hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối theo định hướng “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực” sau khi thành phố mở rộng không gian phát triển lên gần 6.800km2 và dân số khoảng 14 triệu người. Đây là nền tảng để TPHCM trở thành một đô thị hiện đại và bền vững. NGÔ TÙNG Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đã và đang được nhiều nước áp dụng hiệu quả cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới. Tại Việt Nam, cơ chế này đã được nghiên cứu và quy định trong một số lĩnh vực. CHUYỆN HÔM NAY Tuy vậy, các thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ và đổi mới mô hình phát triển đang là những thách thức lớn, cần “đường ray” cơ chế đặc thù để không chỉ giải quyết điểm nghẽn, mà còn mở ra cơ hội bứt phá mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ mới. Với TPHCM, sau khi hợp nhất với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, giờ đã là “siêu đô thị”, với dân số đông, diện tích lớn và không gian biển, hệ thống cảng nước sâu, chuỗi công nghiệp – dịch vụ liên hoàn đầy tiềm năng. Trong không gian phát triển rộng lớn đó, những quy định tại Nghị quyết 98 dành cho TPHCM cũ giờ đây không còn phù hợp. TPHCM mới, cần có một khung khổ pháp luật khác biệt hơn, rộng mở hơn, được trao quyền nhiều hơn, đột phá hơn theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” để bứt phá. Tương tự, Đà Nẵng cũng đứng trước bước ngoặt lớn sau hợp nhất với Quảng Nam, hình thành một không gian phát triển liên kết cảng biển – công nghiệp – dịch vụ – du lịch. Khi quy mô lãnh thổ, dân số, hạ tầng và chức năng kinh tế thay đổi, đô thị trung tâm miền Trung cần một mô hình quản trị mới, linh hoạt hơn, có thẩm quyền đủ mạnh để dẫn dắt vùng. Với Hà Nội, mục tiêu trở thành thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại chỉ có thể đạt được, nếu xử lý được những điểm nghẽn làm “khổ” người dân lâu nay, nhất là ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, cải tạo các chung cư lụp xụp, mất an toàn, nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo quy định hiện hành, Hà Nội sẽ “dậm chân tại chỗ”, khó có thể thực hiện được. Do đó, trong một địa giới hành chính mới, với yêu cầu phát triển mới, ba cực tăng trưởng ở ba vùng đất nước không thể tiếp tục khoác chung một cái áo thể chế giống như các địa phương khác trong cả nước, mà cần phải có một khung khổ pháp luật khác biệt hơn, rộng mở hơn mà nghị quyết đặc thù cũ chưa thể đáp ứng được. Sự bứt phá của ba đô thị này không chỉ nhằm giải quyết vấn đề cục bộ, mà còn là “phòng thí nghiệm thể chế” có khả năng tạo ra mô hình mới để sau này có thể áp dụng cho nhiều địa phương khác. Thực tiễn việc áp dụng Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn đi vào cuộc sống, hàng nghìn dự án “nằm đắp chiếu” đã được đánh thức, đưa nguồn vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chống lãng phí. Kết quả trên cho thấy chủ trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án là hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn mà cuộc sống đặt ra để nhân rộng thực hiện trong phạm vi cả nước. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nhấn mạnh: “Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta không thể “đi sau, về muộn”. Chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù”. Trong tinh thần đó, các nghị quyết về cơ chế đặc thù đang được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn thể hiện tinh thần hành động của Quốc hội “dám mở đường, dám sửa đường” để đặt những cực tăng trưởng lên đường ray phát triển, vì cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân. 6 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 9/12/2025 Sáng 8/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 40 điểm cầu tỉnh/thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường. GÓP PHẦN KIẾN TẠO MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, nổi bật là tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030; góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược dài hạn. Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành sớm và đạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIV bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có sự đồng thuận rất cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Trong đó, khẩn trương tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ. Triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, phục vụ tốt nhất người dân và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. BẢO VỆ CÁN BỘ DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp cơ sở. Tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu. Kịp thời thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, yếu kém về năng lực, về kết quả thực hiện nhiệm vụ mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm… Ngành Tổ chức xây dựng Đảng kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng công tác kết nạp, công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác quản lý cán bộ, đảng viên... TRƯỜNG PHONG Chiều 8/12, Chính phủ trình Quốc hội một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ, Luật Đường sắt được Quốc hội thông qua, có các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư các dự án đường sắt, trong đó hình thức đầu tư tư nhân. Đáng lưu ý, sau khi Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, có một số doanh nghiệp tư nhân đề xuất đầu tư dự án nên cần triển khai rà soát, đánh giá lựa chọn hình thức đầu tư để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu dự án đã đề ra. Chính phủ cho hay, tại thời điểm trình Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư công, chưa có nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư tuyến đường sắt này. Tuy nhiên, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã có một số nhà đầu tư quan tâm đề xuất đầu tư. Chính phủ nêu rõ, để huy động được nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án, cần một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt liên quan đến hỗ trợ tài chính, tín dụng, miễn thuế... Bên cạnh đó, do dự án có quy mô đặc biệt lớn, công nghệ, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phát triển công nghiệp, đô thị của đất nước nên các cơ chế, chính sách phải khả thi và phân tích, đánh giá kỹ lưỡng tác động liên quan. Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Vì vậy, trước mắt, Chính phủ đề xuất các chính sách đặc thù cho dự án liên đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); các chính sách khác sẽ được tiếp tục rà soát, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành sau khi đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, hài hòa lợi ích Nhà nước và doanh nghiệp, người dân. Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất 2 nhóm chính sách lớn. Chính sách 1 bao gồm việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách Trung ương và địa phương. Theo phương án này, các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cấp có thẩm quyền, tổ chức lập, quyết định đầu tư, thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn và việc đầu tư các hạng mục liên quan đến nội dung này không phải lập chủ trương đầu tư. “Nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp trực tiếp cho địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ. Còn nhóm chính sách 2, trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ đề xuất Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho các phương thức đầu tư (nếu có) để kịp thời triển khai dự án và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. LUÂN DŨNG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Liên quan dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, Chính phủ đề xuất các chính sách đặc thù cho dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, các chính sách khác sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền. Tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự Đại hội XIV của Đảng Đề xuất chính sách đặc thù giải phóng mặt bằng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại Quốc hội Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Trong đó, khẩn trương tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ; đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo đúng chủ trương "có vào có ra", "có lên có xuống" trong công tác cán bộ. ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO BẮC - NAM:

