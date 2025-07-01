Báo Tiền Phong số 339

THỨ SÁU 5/12/2025 Số 339 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 7 TRANG 4 TRANG 8-9 TRANG 3 GIỚI THIỆU 217 ĐẠI BIỂU Ở T.Ư ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XVI Tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc vun đắp niềm tin, vươn tới hành trình mới Đề xuất giảm gánh nặng cho dân hội nhập và bản sắc Hoa hậu Việt Nam hướng về vùng lũ TRANG 6 CHUYỆN HÔM NAY Gỡ khó XEM TIẾP TRANG 5 n Q.NGA Mức thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở không chỉ dừng câu chuyện tiền bạc mà còn là việc đáp ứng nhu cầu ở hợp pháp, là giấc mơ an cư chính đáng của người dân. HOÀN THIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI HIỆN ĐẠI TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15 TIN VUI SAU CHIẾN THẮNG CHẬT VẬT CỦA U22 VIỆT NAM Học sinh trường tiểu học trong giờ tiếng Anh ẢNH: PV ĐƯA TIẾNG ANH THÀNH NGÔN NGỮ THỨ HAI: BÀI TOÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT:

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Thường vụ Quân ủy Trung ương cho hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với một khối lượng công việc lớn để hiện thực hoá các quyết sách quan trọng; tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân hiện đại. Tổng Bí thư nhất trí với phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, đã cụ thể hoá các chủ trương mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị, trong đó xác định chủ đề năm 2026 là “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thể hiện tinh thần quyết liệt của Quân ủy Trung ương trong việc đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống. YÊU CẦU TRIỂN KHAI 6 NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP Tổng Bí thư yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Nổi bật là quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị. Theo Tổng Bí thư, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược; tới đây Đại hội XIV của Đảng sẽ quyết nghị nhiều chủ trương, quyết sách lớn, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước, hiện thực hoá các chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải làm gương, làm mẫu, làm hiệu quả, làm thực chất, thể hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng. Nghiên cứu, đề xuất nội hàm và chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân để phát huy khối đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trọng tâm là tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”, bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu, gắn với bảo mật và an toàn thông tin. Triển khai đồng bộ và các giải pháp nâng cao chất lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tinh thần Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 59NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đặc biệt coi trọng triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội hiện đại. NGUYỄN MINH Chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”, bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc. Hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo dự thảo, cấp cục thuộc bộ được phân thành hai nhóm: cục loại 1 và loại 2. Với cục loại 2, hệ số phụ cấp chức vụ giữ nguyên như hiện hành, còn với cục loại 1, hệ số được nâng lên cao hơn 0,10 so với chức danh tương đương của cục loại 2. Cụ thể, hệ số phụ cấp mới đối với cục loại 1 gồm: Cục trưởng có hệ số phụ cấp 1,10, phó cục trưởng 0,90; với chức danh trưởng phòng hoặc chi cục trưởng là 0,70, phó trưởng phòng 0,50. Đối với các chức danh thuộc chi cục được bổ sung mức phụ cấp 0,30 với cấp trưởng và 0,20 với cấp phó. SẼ ĐƯỢC TRUY LĨNH THEO HỆ SỐ MỚI Với lãnh đạo địa phương, từ ngày 1/7, vận hành theo mô hình 2 cấp. Do vậy, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã sau sắp xếp không còn tương đồng với cấp huyện trước đây, vì vậy cần điều chỉnh phụ cấp để tránh hiểu “cấp xã là cấp huyện thu nhỏ”. Trên cơ sở đó, dự thảo thiết kế 2 mức phụ cấp theo địa bàn: một mức áp dụng cho xã, phường, đặc khu thuộc Hà Nội và TP.HCM và mức còn lại áp dụng với các địa phương khác. Cụ thể, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,70 tại Hà Nội và TP.HCM, và 0,60 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,60 và 0,50 tương ứng. Với vị trí trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị lớn kể trên và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,20 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các địa bàn còn lại. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bỏ quy định phụ cấp chức vụ của thanh tra sở và thanh tra cấp huyện; chỉ giữ hai nhóm thanh tra bộ và thanh tra thuộc cục thuộc bộ. Trong đó, phụ cấp chánh thanh tra bộ giữ nguyên hệ số 1,00; phó chánh thanh tra 0,80. Với thanh tra thuộc cục, mức phụ cấp được xác định tương đương trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng thuộc cục. Dự thảo nêu rõ, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong giai đoạn 1/7/2025 - 31/12/2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn sẽ được truy lĩnh theo hệ số mới và truy nộp bảo hiểm xã hội. Lãnh đạo cục thuộc bộ trong giai đoạn 1/3 đến trước khi có quyết định phân loại cục sẽ tạm áp dụng phụ cấp của cục loại 2 và được truy lĩnh phần chênh lệch. Các trường hợp đang hưởng phụ cấp chức vụ cao hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tiếp tục được bảo lưu đến hết thời hạn theo quy định trước đó. Theo dự thảo, nghị định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026. LUÂN DŨNG Điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 2026 Theo dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng, từ năm 2026, phụ cấp chức vụ của nhiều vị trí lãnh đạo cấp cục, cấp xã sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, thời gian tới, Quân ủy Trung ương chỉ đạo toàn quân tích cực tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15

HAI LUỒNG Ý KIẾN ĐỐI NGƯỢC NHAU Sáng 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) cùng một số nội dung quan trọng khác trong lĩnh vực giáo dục. Liên quan đến đào tạo bác sĩ, tại báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu rõ, qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định tăng cường trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học về chuyên khoa, chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đặc biệt, đại biểu kiến nghị chuyển toàn bộ công tác quản lý khối ngành sức khỏe về thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của ngành y tế trong công tác kiểm tra, giám sát các chương trình đào tạo khoa học sức khỏe tại các cơ sở đào tạo không chuyên về y tế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên tắc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân, các bộ, ngành thực hiện phối hợp quản lý nhà nước và quản lý về chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp. Tiếp thu, giải trình, Chính phủ nhận thấy, còn tồn tại hai luồng ý kiến đối ngược nhau về chủ đề này giữa các đại biểu Quốc hội. Vấn đề quản lý nhà nước đối với đào tạo sau đại học chuyên khoa, chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe đã được pháp điển một cách rõ ràng từ trước đến nay. Dự thảo Luật Giáo dục đại học tiếp tục duy trì nguyên tắc quản lý nhà nước thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời quy định rõ trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành liên quan. Trong đó quy định Bộ Y tế quản lý chuyên ngành, để bảo đảm quản lý về chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp và giám sát hoạt động đào tạo các chương trình khoa học sức khỏe. Cơ chế này được thiết kế nhằm vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống giáo dục đại học, vừa tạo điều kiện cho các bộ, ngành chuyên môn thực hiện chức năng quản lý về chất lượng chuyên ngành, chuẩn nghề nghiệp và kiểm tra, giám sát các chương trình đào tạo đặc thù. QUY ĐỊNH RÕ RÀNG HÀNH LANG PHÁP LÝ Chính phủ cho rằng, việc giữ nguyên cơ chế phối hợp quản lý thay vì chuyển toàn bộ khối ngành sức khỏe về Bộ Y tế cũng nhằm bảo đảm tính hệ thống của giáo dục quốc dân, đồng thời giữ nguyên nguyên tắc: Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước một tổng thể thông qua các quy định, còn các bộ, ngành chuyên môn thực hiện quản lý theo phạm vi chuyên ngành và chuẩn nghề nghiệp. Cách tiếp cận này phù hợp với thông lệ quốc tế về quản lý giáo dục đại học trong lĩnh vực y - dược và bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực tiễn. Để làm rõ hơn, dự thảo luật đã bổ sung quy định về đào tạo sau đại học chuyên khoa, chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe, theo hướng: Chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý. Quy định này đảm bảo thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 72-NQ/ TW, đảm bảo vai trò quản lý của Bộ Y tế đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, đào tạo đội ngũ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1, 2 làm việc tại các bệnh viện; đồng thời là căn cứ để xây dựng các văn bản hướng dẫn dưới luật và chế độ đãi ngộ tương xứng đối với đội ngũ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Như vậy, dự thảo luật đã quy định đầy đủ cơ chế quản lý kết hợp, quy định rõ ràng hành lang pháp lý để Bộ Y tế xây dựng các văn bản quy định để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù mà vẫn duy trì quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tính hệ thống, chuyên môn và khả thi trong thực thi. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Sáu n Ngày 5/12/2025 THỜI SỰ Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, đồng thời lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. “Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025; Hiệp thương lần 2 trong khoảng thời gian từ ngày 2/02/2026 đến ngày 3/02/2026. Hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2026 đến ngày 20/02/2026”, bà Hoài thông tin. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Từ nội dung của Nghị quyết và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội XVI. Tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã làm rõ hơn các nội dung liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo bà Thanh, đến thời điểm này, các văn bản cũng như hồ sơ, biểu mẫu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã hoàn thành; các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức... cũng đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét thấu đáo. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ Chính trị và Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử là 15/3/2026 (27 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Như vậy, thời điểm hiệp thương vòng 2 và vòng 3, cũng như tổ chức các hội nghị liên quan đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Các thủ tục, quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú được tiến hành theo quy định đã đề ra, vì vậy vai trò của Mặt trận từ Trung ương đến địa phương là rất quan trọng, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 thật sự là sự kiện chính trị của cả đất nước, của dân tộc, cũng là ngày hội lớn của toàn dân. Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí về dự kiến tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 217 đại biểu. TRƯỜNG PHONG Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thảo luận cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã thống nhất giới thiệu 217 đại biểu. Dự thả o luậ t đã bổ sung quy định về đào tạo sau đại học chuyên khoa, chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe theo hướng: Chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, do Bộ Y tế quản lý. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và các đại biểu tại hội nghị ẢNH: QV Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại phiên họp ẢNH: QH Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện, ban hành các văn bản gồm Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Thông báo Công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ nhất gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan theo quy định. Giới thiệu 217 đại biểu ở T.Ư ứng cử ĐBQH khóa XVI Đề xuất thẩm quyền mới của Bộ Y tế trong đào tạo bác sĩ

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Luật Nhà ở không có quy định nhà ở xã hội cho nông thôn. Thực tế, nhiều gia đình có nhu cầu đất ở cho hộ gia đình nhỏ khi con cái trưởng thành. Vì vậy, cần có chính sách đất ở xã hội tại nông thôn nhằm đảm bảo nhu cầu ở của người dân. “Cơ quan chức năng có thể xây dựng chính sách đất ở xã hội nông thôn tương tự chính sách nhà ở xã hội tại thành phố. Chính quyền địa phương khảo sát thu nhập người dân, đề xuất việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở chỉ bằng một phần bảng giá đất”, ông Võ nói. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề xuất, mức thu tiền chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang đất ở chỉ bằng 20% chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất, mức 30% với diện tích đất vượt định mức. “Nguồn gốc sử dụng đất phổ biến là do các hộ gia đình, cá nhân tạo lập, thừa kế từ nhiều đời. Nhiều hộ gia đình nhiều thế hệ cùng sống chung, cùng canh tác và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để chia cho thành viên. Cơ quan chức năng cần chính sách hợp tình hợp lý, nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa trường hợp đầu nậu, doanh nghiệp bất lương nấp bóng hộ gia đình để lợi dụng chính sách, trục lợi bất chính”, ông Châu nói. Ông Châu nêu ví dụ, một gia đình có 3 người con trưởng thành đã kết hôn, có cháu cùng chung sống trong ngôi nhà xây dựng trên thửa đất rộng 2.000m2 trồng cây ăn trái, chuồng, ao có nguồn gốc do tổ tiên để lại từ nhiều đời. Giá đất ở theo bảng giá đất là 10 triệu đồng/m2, giá đất nông nghiệp 300.000 đồng/m2, có hệ số điều chỉnh giá đất 1,5 và có hạn mức giao đất ở 200 m2. Nếu tính theo mức hiện tại, gia đình này phải nộp tới hơn 24 tỷ đồng, gần như mua lại đất chính mình. Chuyên gia HoREA tính toán, mức đề xuất hợp lý hơn là khoảng 11,6 tỷ đồng. NGỌC LINH 4 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 5/12/2025 TIỀN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TĂNG CẢ CHỤC LẦN Sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, người dân có nhu cầu chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở gặp khó khăn do số tiền nộp tăng nhiều lần. Ông Lê Phú (Thanh Hóa) cho biết, năm 2022 ông làm hồ sơ xin chuyển đổi khoảng 90m2 đất nông nghiệp sang đất ở. Do thiếu thủ tục, đầu năm 2025, ông Phú mới nhận được thông báo tiền phí cần nộp khi chuyển đổi gần gần 3 lần so với trước đó. “Gia đình tôi chỉ làm ruộng. Con trai đến tuổi lấy vợ nên tôi xin chuyển đổi thêm để đủ diện tích, tách sổ để xây nhà. Tuy nhiên chi phí tăng quá cao, vượt quá khả năng chi trả của gia đình”, ông Phú kể. Ông Phú chỉ là một trong nhiều gia đình gặp khó do số tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Giữa năm 2025, gia đình ông Trần Duy Đông (Vinh, Nghệ An) nhận yêu cầu nộp thuế gần 4,5 tỷ đồng khi chuyển 300m2 đất vườn sang đất ở gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng lý giải, tính theo bảng giá đất, đất ở 15 triệu đồng/m2 và đất nông nghiệp 85.000 đồng/m2. Khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, ông Đông phải nộp toàn bộ số tiền chênh lệch, tương đương 4,5 tỷ đồng. Tình trạng tiền chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở tăng cao diễn ra ở nhiều địa phương. Bộ Tài chính đã nhận được nhiều ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân phải đóng tiền sử dụng đất cao nhiều lần so với trước đây. Trong văn bản gửi tới Ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Đà Nẵng kiến nghị giảm giá đất, giảm tiền chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho người dân. Cử tri TPHCM cho rằng, giá đất hiện nay chưa phù hợp với đời sống, thu nhập của người dân, đặc biệt công nhân thu nhập trung bình và thấp. Một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thực hiện tách thửa, xây nhà nhưng không đủ khả năng tài chính để chuyển mục đích. Do đó cử tri kiến nghị xem xét giá chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp, nghiên cứu giảm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. “Cần xem xét cơ chế cho phép các hộ dân khó khăn được nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo hình thức trả góp, với thời hạn dài, giúp người dân ổn định chỗ ở”, đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM kiến nghị. Cùng quan điểm, cử tri Đà Nẵng phản ánh mức thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng quá cao, vượt quá khả năng của nhiều người dân. Điều này gây khó khăn trong việc thực hiện các quyền hợp pháp về nhà ở, sản xuất, kinh doanh. Cử tri Đà Nẵng kiến nghị, cơ quan chức năng có giảm chính sách thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất theo hướng giảm giá đất từ 20-30% so với hiện nay, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tài chính của người dân. KHÔNG CHỈ GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết đã đề xuất dự thảo nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ, xử lý vướng mắc tình trạng giá đất trên bảng giá đất tại một số địa phương cao đột biến so với bảng giá đất cũ. Theo đó, khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tối thiểu 30% chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất của địa phương (quy định hiện nay thu 100%). Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất tại địa phương, mức thu tối thiểu 50% chênh lệch nhưng không vượt quá hạn mức đất ở của địa phương. Trường hợp vượt quá diện tích hạn mức đất ở, mức thu là 100% chênh lệch. Dự thảo nghị quyết đã được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đang giải trình, tiếp thu để sớm trình Chính phủ xem xét, quyết định. Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú, nguyên vụ trưởng thuộc Tổng cục thuế (nay là Cục thuế) cho biết, trước đây, việc chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang đất ở có nhiều chính sách miễn giảm cho người dân. Theo đó, mức miễn giảm với người có công với cách mạng, người sử dụng đất chỉ nộp 40%. Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, hộ gia đình và cá nhân phải nộp đủ 100% chênh lệch. Việc này khiến nhiều hộ gia đình, cá nhân ở ven đô và nông thôn gặp khó. Quy định này chẳng khác nào buộc người dân mua lại mảnh đất từ cha ông để lại. “Giá đất ở cần lấy mức bình quân 5 năm gần đây để đảm bảo tính ổn định và khả năng chi trả của người dân. Vì mục đích chuyển đổi sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở là để người dân xây cất nhà ở. Việc xem xét giảm mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là rất cần thiết. Bởi đây cũng góp phần cho Nhà nước thực hiện trách nhiệm phát triển nhà ở”, ông Tú nói. Chuyên gia cho rằng, mức tính thuế trong hạn mức 30% vẫn còn rất cao bởi bảng giá đất đã tăng cao. Bên cạnh giảm giá tính thuế, cơ quan chức năng nên cho người dân được phép trả góp hoặc ghi nợ khoản tiền chuyển đổi trong hạn mức. Khi người dân chuyển quyền sử dụng đất, cần nộp đầy đủ số tiền chuyển đổi. Điều này vừa giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân, vừa ngăn đầu cơ. QUỲNH NGA Người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở gặp khó do mức thu tiền quá cao. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc giảm mức thu, Bộ Tài chính nên xây dựng chính sách đất ở nông thôn để giảm gánh nặng cho người dân. Giảm tiền chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở chỉ là một trong số giải pháp cho người dân. Chính sách đất ở xã hội nông thôn để đáp ứng nhu cầu đất ở, ngăn đầu cơ là yêu cầu cấp thiết. CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT: Đề xuất giảm gánh nặng cho dân Phát triển quỹ đất ở xã hội Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa) Bộ Tài chính đề xuất, khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương có mức thu tối thiểu 30% chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất của địa phương (quy định hiện nay thu 100%). Diện tích đất vượt hạn mức giao đất tại địa phương, mức thu tối thiểu 50% chênh lệch nhưng không vượt quá hạn mức đất ở của địa phương. Trường hợp vượt quá diện tích hạn mức đất ở, mức thu 100% chênh lệch.

5 n Thứ Sáu n Ngày 5/12/2025 KINH TẾ THU NHẬP TĂNG 6 - 8%, GIÁ NHÀ TĂNG 12 - 20%/NĂM Phát biểu tại sự kiện thường niên: “Diễn đàn bất động sản vùng động lực phía Nam lần thứ I và Lễ Vinh danh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ Bất động sản tiêu biểu vùng động lực phía Nam năm 2025” mới đây, ông Dương Long Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thắng Lợi Group nhớ lại: Vào khoảng năm 2010, một căn nhà ở khu vực Bến Cát (Bình Dương cũ) chỉ có giá khoảng 300 triệu đồng. Khi đó, thu nhập bình quân của một người lao động, công nhân hay viên chức chỉ khoảng 5 - 7 triệu đồng/tháng. Họ chỉ cần làm việc, tích lũy trong 5 - 6 năm là có thể mua được một căn nhà. Theo ông Thành, hiện nay, thị trường bất động sản chứng kiến nhiều biến động mạnh nhưng có một sự thật không hề thay đổi là nhu cầu nhà ở thật luôn chiếm 70 - 80% tổng nhu cầu thị trường. Trong khi đó, áp lực giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập đang trở thành thách thức lớn. Bởi, điều này tạo nên khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Đây là thách thức của cả quốc gia, tồn tại nhiều vấn đề cần đưa ra hướng tháo gỡ. Ông Thành chỉ ra, hiện giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập. Cụ thể, trong khi thu nhập bình quân của người dân chỉ tăng khoảng 6 - 8% mỗi năm, giá nhà lại tăng 12 - 20%/năm trong suốt một thập kỷ. Sự chênh lệch kéo dài tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa khả năng tài chính và giá trị bất động sản. Với thị trường, sản phẩm không phù hợp đại đa số nhu cầu, không còn sản phẩm vừa với thu nhập của người dân. Thị trường thời gian qua thiên về các dự án cao cấp, diện tích lớn, vật liệu xa xỉ... dẫn đến giá cao, khách hàng không tiếp cận được. Trong khi đó, nhu cầu thực lại tập trung vào các căn hộ tiện ích vừa đủ, môi trường sống an toàn, văn minh và thuận tiện. Tiếp đó là chi phí cấu thành đầu vào cao. Chi phí pháp lý, chi phí thuế, chi phí đơn giá đất tăng mạnh, chi phí vật liệu xây dựng biến động tăng cao cùng với tác động của lãi suất vay đều ảnh hưởng đến giá thành. Cuối cùng, người dân khó tiếp cận tín dụng. Trong giai đoạn 2024 - 2025, lãi suất bắt đầu tăng. Lãi suất huy động tăng kéo theo lãi suất cho vay tăng. Người mua nhà chịu áp lực lớn từ khoản vay, biến động lãi suất và những hạn chế trong chính sách tín dụng khiến việc sở hữu nhà càng thêm khó khăn. “Trước những thách thức này, thị trường cần quay trở lại với giá trị cốt lõi là nhà ở là để phục vụ nhu cầu an cư của người dân. Cần những giải pháp thu hẹp khoảng cách an cư, để mỗi người dân Việt Nam có cơ hội chạm tay vào mái ấm của riêng mình”, ông Thành nói. Để giải quyết bài toán an cư, ông Dương Long Thành đề xuất, cần hoàn thiện chính sách đưa thị trường trở lại đúng với nhu cầu thực. Các chính sách cần tập trung tăng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội, triển khai cơ chế hỗ trợ người mua nhà lần đầu, rút gọn thủ tục pháp lý nhằm giảm chi phí và rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn người mua. Ở địa phương, cần quy hoạch hướng đến người dân. Các đô thị cần được phát triển theo mô hình đô thị nén “15 phút” với đầy đủ dịch vụ thiết yếu trong bán kính di chuyển ngắn, đi kèm là hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở và nâng cao chất lượng sống. Với doanh nghiệp, cần phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu thực. Các dự án cần đặt mục tiêu phục vụ cư dân sống tốt, đảm bảo giá bán hợp lý, pháp lý minh bạch và chất lượng công trình đáp ứng kỳ vọng của thị trường. CẦN TẦM NHÌN DÀI HẠN Tương tự, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons cho biết, nhìn từ kinh nghiệm các quốc gia trong khu vực và thế giới, để có thể làm được nhà ở vừa túi tiền thì cần tối ưu diện tích, công năng căn hộ. Thay vì làm căn hộ diện tích lớn, nên làm diện tích nhỏ sẽ giảm được giá thành. Người mua quan tâm hơn đến tổng số tiền bỏ ra để mua nhà thay vì bao nhiêu tiền một mét vuông. Do đó các thiết kế của Bcons chủ yếu là căn hộ nhỏ (45 m2) là có thể làm được 2 phòng ngủ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của người mua nhờ thiết kế thông minh. “Rất nhiều người đặt câu hỏi, tại sao chỉ trong vòng vài năm, Bcons có thể tung ra mấy chục nghìn căn hộ? Bởi vì, chúng tôi cố gắng làm sao bán căn hộ chỉ có giá trong khoảng 1 - 2 tỷ đồng, vừa túi tiền của người mua ở thực” - ông Thạch cho hay. Một điểm quan trọng là Bcons thực hiện toàn bộ các khâu, từ thiết kế, xây dựng, thi công, quản lý dự án cho đến bán hàng, vận hành tòa nhà. Do đó, mỗi công đoạn lại tiết kiệm được rất lớn và tổng lợi nhuận gần như bằng các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, giải pháp trên cũng có rủi ro là nếu như dự án không phát triển liên tục thì bộ máy của doanh nghiệp sẽ bị gãy đổ. Trong khi đó, ông Phạm Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc DKRA Group nhấn mạnh, cần đánh giá lại tầm nhìn dài hạn cho toàn khu vực vùng TPHCM. Đầu tiên, động lực phát triển vùng chính là sự kết nối hạ tầng, phải phân tách rõ các chức năng để hình thành những không gian đô thị hợp lý, tránh tình trạng đô thị nén. Điều quan trọng là làm sao để người dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Bình Dương (cũ) hay Long An (cũ)… vẫn có thể đi làm, đi học ở trung tâm TPHCM một cách thuận tiện. “Hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối đa phương thức và quy hoạch chức năng rõ ràng là yếu tố quan trọng. Trong tương lai, các đô thị vệ tinh sẽ đảm nhiệm vai trò thiết yếu. Người dân có thể sinh sống thuận tiện mà không nhất thiết phải ở ngay trung tâm. Hiện nay, cách tiếp cận của người mua nhà cũng đã thay đổi. Họ có thể lựa chọn khu đô thị xa trung tâm nhưng tích hợp tiện ích, dịch vụ, đời sống, cảnh quan gắn với thiên nhiên…”, ông Lâm cho hay. Theo ông Lâm, TPHCM đang thiếu sản phẩm thuộc phân khúc bất động sản hạng sang nên cần đẩy mạnh thêm nguồn cung trong tương lai. Ngoài ra, sau đợt các vùng bị ảnh hưởng bởi yếu tố thiên tai, chúng ta nên đánh giá lại và lựa chọn cách thức phát triển bền vững, phù hợp, góp phần phát huy đúng hiệu quả của sản phẩm bất động sản. DUY QUANG Trong khi thu nhập bình quân của người dân chỉ tăng khoảng 6 - 8% mỗi năm, giá nhà lại tăng 12 - 20%/năm trong suốt một thập kỷ. Sự chênh lệch kéo dài đã tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa khả năng tài chính và giá trị bất động sản. Thay vì làm căn hộ diện tích lớn, các doanh nghiệp đề xuất làm diện tích nhỏ hơn để giảm giá thành Việt Nam hiện có khoảng 53 triệu người trong độ tuổi lao động và tốc độ đô thị hóa đã vượt 41%, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở tại các đô thị. Nhu cầu mua nhà ở thực ngày càng thực tế hơn, lớn hơn, ưu tiên các sản phẩm có pháp lý minh bạch, giá phù hợp, đầy đủ tiện ích, chi phí vận hành hợp lý và khả năng thanh khoản tốt. Giá nhà ở tăng gấp 3 lần mức tăng thu nhập CHUYỆN HÔM NAY Nhu cầu tách đất ở của nhiều gia đình ngày càng lớn. Trong khi đó, phần lớn đất nông nghiệp người dân sử dụng là do tổ tiên để lại, không phải đất được Nhà nước giao theo hình thức thương mại. Tuy nhiên, nhiều gia đình nông dân đối diện mức chi “khổng lồ” để có chỗ dựng mái nhà hợp pháp cho con cái trưởng thành. Để gỡ khó cho người dân, Bộ Tài chính đã đề xuất dự thảo nghị quyết nhằm “hạ nhiệt” mức thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, tối thiểu 30% chênh lệch giá đất, thay vì 100% như hiện nay. Câu chuyện chuyển mục đích sử dụng đất không chỉ nằm ở số tiền phải nộp, mà nằm ở khoảng cách ngày càng rộng giữa chính sách và sức chịu đựng của người dân. Ở nhiều vùng ven thành phố và nông thôn, thu nhập bình quân hộ gia đình chỉ vài chục triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, khoản tiền chuyển đổi đất có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Đây không còn là gánh nặng tài chính, mà là rào cản khiến nhiều gia đình phải từ bỏ ước mơ chia đất, xây nhà hợp pháp. Việc tăng mức tiền phải nộp do chính sách thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng và bảng giá đất, vô tình đẩy người dân vào thế khó. Việc chuyển một phần mảnh vườn thành đất ở để tách hộ đã trở thành “bài toán bất khả thi” tiềm ẩn nguy cơ phát sinh xây dựng trái phép, lấn chiếm. Chủ trương giảm mức thu chuyển mục đích sử dụng đất được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội an cư cho hàng triệu hộ dân. Khi khoản chi phí được điều chỉnh về mức hợp lý, người dân không chỉ giảm được gánh nặng tài chính mà còn giảm áp lực quản lý cho chính quyền địa phương. Hình thức hỗ trợ không nên chỉ dừng ở giảm mức thu, mà có thể rộng hơn là cơ chế hỗ trợ linh hoạt như cho phép ghi nợ, trả chậm hoặc áp dụng chính sách ưu đãi cho hộ gia đình khó khăn. Những biện pháp này không chỉ giúp người dân dễ tiếp cận quyền có đất ở, mà còn phản ánh sự nhân văn trong việc hoạch định chính sách đất đai. Giấc mơ an cư của người dân không nên bị chặn lại bởi những con số lạnh lùng. Điều cần thiết lúc này là một cơ chế mềm dẻo, nhân văn để mỗi gia đình có cơ hội dựng lên một mái ấm hợp pháp, bền vững. Sự đồng hành của Nhà nước thông qua các chính sách kịp thời, sát thực tiễn sẽ góp phần củng cố niềm tin và khuyến khích người dân yên tâm làm ăn, gắn bó dài lâu với quê hương. Người dân đang mong đợi một quyết sách kịp thời, để những gánh nặng hôm nay không trở thành rào cản trên con đường mưu cầu an cư. Q.N Gỡ khó TIẾP THEO TRANG 1

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 5/12/2025 TRĂN TRỞ CỦA HỌC SINH Những lo ngại đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1, đưa tiếng Anh vào mầm non dẫn đến việc tiếng Việt của trẻ sẽ “yếu” đi không phải không có cơ sở. Bởi mầm non, tiểu học là những năm đầu đời trẻ làm quen với ngôn ngữ và trau dồi vốn ngôn ngữ. Việc vừa học tiếng Việt, vừa học tiếng Anh sẽ tạo áp lực và chất lượng chắc chắn không thể đảm bảo bằng việc chỉ dạy trẻ ngôn ngữ tiếng Việt. Chưa kể, khi dạy tiếng Việt vẫn có nhiều bất cập về chính tả, ngữ pháp, cách hành văn. Tại hội thảo “Kiến tạo giáo dục song ngữ - Bản sắc Việt Nam, năng lực toàn cầu”, Diệu Anh, học sinh lớp 10 Trường liên cấp Olympia, Hà Nội chia sẻ, sinh ra, lớn lên cùng công nghệ, hội nhập quốc tế, trong sự giao thoa mạnh mẽ giữa truyền thống và hiện đại, em và các bạn có thể dễ dàng kết nối với bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng đôi khi bản thân lại quên mất những điều tưởng chừng giản dị mà sâu sắc - như một câu ca dao hay chỉ là tiếng “dạ, vâng”. Theo Diệu Anh, dù học trong môi trường song ngữ nhưng nhờ những bài học, những hoạt động và những trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, môi trường sống của con người Việt Nam, bản thân tự khám phá giá trị văn hóa dân tộc không chỉ trên trang sách mà còn bằng sự chiêm nghiệm, đúc rút từ thực tế. Các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn... đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của học sinh, sinh viên. Ở các không gian công cộng việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều. Ngoại ngữ là chìa khóa mở ra cơ hội nghề nghiệp và học tập trong tương lai; là công cụ để ta có thể du học ở các nước phát triển, làm việc, hợp tác trong môi trường quốc tế. “Tuy nhiên, sự phổ biến của các ngôn ngữ này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến bản sắc cá nhân. Nhiều bạn trẻ hiện nay thích nói chuyện thường ngày bằng tiếng Anh hơn là tiếng Việt, dần quên mất vẻ đẹp và sự phong phú của ngôn ngữ mẹ đẻ”, Diệu Anh nêu. Nhiều người trẻ lo lắng nếu không cẩn trọng, có thể đánh mất bản sắc văn hóa - điều giúp Việt Nam trở nên khác biệt trong thế giới toàn cầu hóa. Thế hệ trẻ trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão hiểu rằng, cần giỏi ngoại ngữ để vươn ra thế giới, nhưng đồng thời phải giữ gìn và tự hào về tiếng Việt, văn hóa và lịch sử dân tộc. Khi những giá trị truyền thống được kết hợp cùng tư duy sáng tạo và hội nhập, văn hóa Việt sẽ không chỉ được giữ lại mà còn phát triển, lan tỏa và sống động hơn bao giờ hết. HỘI NHẬP TOÀN CẦU NHỜ GIÁ TRỊ VIỆT TS Nguyễn Nam, giảng viên Fulbright cho rằng, khi sử dụng tiếng Anh, bản sắc dân tộc và năng lực toàn cầu không mâu thuẫn mà bổ trợ cho nhau. Ông khẳng định, giỏi tiếng Anh là đáng quý, nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào. Theo TS Nguyễn Nam, tiếng Việt là tấm gương phản chiếu tâm hồn dân tộc. Người Việt có thể nói tiếng Anh để giao tiếp quốc tế nhưng không thể đánh mất khả năng cảm xúc bằng tiếng mẹ đẻ. Bản sắc dân tộc là hành trình không đơn độc. Gia đình đóng vai trò gieo hạt, nhà trường nuôi dưỡng, rèn luyện, học sinh nở hoa. Học tiếng Việt để hiểu đất nước, từ đó có tình yêu Việt Nam, tạo cho các em một tinh thần yêu nước, cảm xúc dân tộc. Công dân toàn cầu là mang bản sắc dân tộc vào bức tranh đa sắc màu. TS Nam khẳng định, giữ tiếng Việt là cách bảo tồn cách nhìn nhân sinh quan của người Việt. “Tiếng Anh để hội nhập nhưng cần có tâm hồn Việt đi cùng. Tâm hồn Việt chính là ngôn ngữ”, TS Nguyễn Nam nói. TS Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc Học thuật Olympia chia sẻ, 12 năm du học, khoảnh khắc nhớ nhất là 11 đêm giao thừa xa nhà, ăn mì gói, xem Táo quân, hình dung Tết ở nhà mà rơi nước mắt. “Nó khắc sâu hơn những khoảnh khắc vinh quang giành huy chương vàng hay thủ khoa tốt nghiệp. Đó cũng là lí do dù có cơ hội làm việc ở nước ngoài, tôi vẫn quay về Việt Nam. Điều cho chúng ta sự khác biệt với thế giới chính là Việt Nam”, TS Hiếu tâm sự. Ông Hiếu cho rằng, giáo dục là đặt những viên sỏi vào trong túi, khi gặp biến cố, chỉ cần thò tay lấy, những viên sỏi đó sẽ giúp con người đi qua những chông chênh. Tiếng Anh, năng lực toàn cầu giúp TS Hiếu chinh phục các học bổng. Nhưng những biến cố trong cuộc đời (ví dụ bố mẹ phá sản trong một tháng, phải đi làm để hỗ trợ bố mẹ…), năng lực tiếng Anh, kĩ năng toàn cầu không phải là phao cứu sinh. Điều giúp TS Hiếu có thể đứng vững trong cuộc sống là giá trị Việt Nam mà thầy cô, bố mẹ đã nuôi dưỡng trong nhiều năm. TS Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh, lưu giữ bản sắc Việt bắt đầu từ những cuộc hội thoại hàng ngày giữa cha mẹ và con cái về câu chuyện của thế hệ đi trước, lịch sử gia đình hay những cột mốc đáng nhớ của cha mẹ và con cái. Qua những cuộc trò chuyện này, trẻ dần hiểu về nguồn gốc, cội rễ và giá trị văn hóa của gia đình và dù có thêm ngôn ngữ nào, thì tiếng Việt vẫn nằm trong máu thịt. NGHIÊM HUÊ Theo Bộ GD&ĐT để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đến năm 2030, cả nước cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh ở mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, thiếu giáo viên không phải là thách thức duy nhất khi thực hiện chiến lược này. Học sinh trường tiểu học trong giờ tiếng Anh Từ trải nghiệm riêng và 17 năm giảng dạy tại Việt Nam, TS Hiếu mong muốn các bạn trẻ thực hiện phát triển song song dòng chảy của thời đại, làm chủ công nghệ, tiếng Anh và tri thức nhân loại để đối thoại bình đẳng với các cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc toàn cầu; giữ vững bản sắc Việt Nam, ngôn ngữ, văn hóa, tinh thần và giá trị Việt. ĐƯA TIẾNG ANH THÀNH NGÔN NGỮ THỨ HAI: Đào tạo, chuẩn hóa giáo viên Thảo luận tại các phiên họp, kì họp thứ 10, Quốc hội thứ XV, các đại biểu cho rằng, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục vào năm 2035 là một tầm nhìn đúng đắn và cấp thiết. Nhưng để đạt được mục tiêu trên, cần đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và có lộ trình phù hợp với thực tiễn từng vùng, từng địa phương. Đại biểu Đoàn Thị Lê An (Đoàn Cao Bằng) bày tỏ, đây là một định hướng lớn, thể hiện quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, để triển khai thành công, cần đánh giá thẳng thắn những điều kiện và thách thức về cơ sở vật chất, nhân lực và môi trường triển khai, tập trung vào một số nhóm vấn đề. Về cơ sở vật chất, đại biểu cho rằng đang có sự chênh lệch đầu tư giữa các vùng miền. Khu vực thuận lợi (các thành phố trực thuộc T.Ư) đã có nhiều trường tiên tiến, trường quốc tế, có mô hình dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Khu vực nông thôn đồng bằng, vẫn còn khoảng 25-35% trường thiếu phòng học bộ môn đạt chuẩn để triển khai dạy học trực tuyến hỗ trợ tiếng Anh. Khu vực miền núi gần 70% trường phổ thông khi được đánh giá vẫn chưa đạt chuẩn về thiết bị công nghệ phục vụ học ngoại ngữ… Đại biểu cũng nêu điểm nghẽn lớn hiện nay là tình trạng thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh, nhiều địa phương thiếu hàng nghìn giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn. Như vậy, chỉ tiêu 100% vào năm 2035 là khả thi về mặt đường lối, nhưng đòi hỏi một cuộc cải cách lớn về đào tạo-tuyển dụng- đãi ngộ giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy môn học bằng tiếng Anh. Đại biểu Bùi Sỹ Hoàn (Đoàn TP Hải Phòng) chỉ ra một thách thức liên quan vấn đề bản sắc văn hóa, do vậy cần một sự chuyển biến nhận thức xã hội sâu sắc. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Đoàn Lào Cai) đề nghị không cào bằng mà chia theo điều kiện thực tế từng vùng: vùng đặc biệt khó khăn áp dụng tỷ lệ 20%, vùng khó khăn 25%, các vùng còn lại 30%, khu vực đô thị có thể hơn chỉ tiêu này. Đại biểu cũng kiến nghị Nhà nước cần ưu tiên hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và cấp kinh phí mua sắm thiết bị cho các vùng khó khăn. HOA BAN Bài toán hội nhập và bản sắc Một trong những mục tiêu quan trọng của ngành giáo dục trong thời gian tới là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông đạt 30% vào năm 2030 và 100% vào năm 2035. Tặng bằng khen của T.Ư Đoàn cho học sinh đoạt giải tại cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh (Đấu trường Toán học châu Á - AIMO) năm 2024-2025 do Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức ẢNH: TRỌNG TÀI

