Báo Tiền Phong số 338

THỨ NĂM 4/12/2025 Số 338

TRANG 8-9 NỖI BUỒN CHIẾN TRANH: Xứng đáng được vinh danh
NƠI BÓNG ĐÁ NẰM GIỮA KIẾM SỐNG VÀ ĐAM MÊ TRANG 15
TRANG 6 TRANG 7

Một số ngân hàng có lãi suất tiết kiệm tiền gửi cao hiện nay

CUỘC ĐUA TRANG 4 - 5
Áp lực lên thị trường bất động sản

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế

Báo Tiền Phong đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng bà con Đắk Lắk

Xoay vốn cho sản xuất

VIỆT NAM - LÀO RA TUYÊN BỐ CHUNG NHÂN CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM TRANG 2-3-12

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón ngày 1/12

Hỗ trợ chuyển từ xe xăng sang xe điện

lãi suất cuối năm

HÀNH TRÌNH ĐỎ THEO DẤU CHÂN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHUYỆN HÔM NAY
Cùng với những cơn bão và tổn thất từ thiên tai, cuộc đua tăng lãi suất huy động của các ngân hàng những tháng cuối năm là một trong những tâm điểm khiến giới doanh nhân, người dân quan tâm.

XEM TIẾ P TRANG 5

Phía sau cuộc đua

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 4/12/2025 KIÊN ĐỊNH DÀNH SỰ COI TRỌNG ĐẶC BIỆT Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, là quan hệ: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Hai bên khẳng định gắn kết chiến lược sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước. Hai bên tái khẳng định cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên khẳng định quyết tâm hướng tới những dấu mốc phát triển mới, tổ chức thành công Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng; phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam - trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; và đến năm 2055, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao. PHỐI HỢP XÂY DỰNG ĐẢNG, TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG – AN NINH Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và hội nhập quốc tế. Hai bên thống nhất về tư tưởng và hành động chiến lược để đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết chặt chẽ, phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới. Hai bên khẳng định quan điểm nhất quán an ninh của nước này gắn bó mật thiết với an ninh của nước kia; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia hoặc kích động, chia rẽ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả trong phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, đồng thời phối hợp đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên khẳng định coi trọng việc tăng cường tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau trong củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc; nhất trí đẩy mạnh hợp tác về nâng cao năng lực, huấn luyện, đào tạo, chia sẻ thông tin, nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức diễn tập quân sự, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống khủng bố, kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn di cư và khai thác tài nguyên trái phép; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm mạng. Hai bên hoan nghênh kết quả Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, và khẳng định sẽ sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để phê chuẩn Công ước, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào, thể hiện đạo lý truyền thống và tình cảm thủy chung, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc; đồng thời phối hợp kiểm tra, tu bổ, tôn tạo các tượng đài, công trình biểu tượng tình đoàn kết hữu nghị và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào. XÂY DỰNG KHO XĂNG DẦU CHIẾN LƯỢC Hai bên nhất trí thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Việc đưa Cảng số 3 - Cảng quốc tế Lào - Việt vào sử dụng không chỉ là bước tiến về hạ tầng mà còn là biểu tượng của liên kết chiến lược về không gian phát triển, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn “đưa Lào ra biển”, kết nối Việt Nam - Lào - Khu vực trong một hành lang phát triển bền vững. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án chiến lược quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản then chốt, kết nối cơ sở hạ tầng giao thông. Hai bên khẳng định quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, huy động nguồn lực đầu tư để sớm hiện thực hóa các dự án hợp tác trọng điểm, gồm: đường sắt Vientiane - Vũng Áng, các dự án đường truyền tải điện từ khu vực Bắc Lào về Việt Nam, hợp tác mua bán than, điện; khai thác khoáng sản. Hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng kho xăng dầu chiến lược tại khu vực biên giới trên đất Lào, coi đây là động lực quan trọng và chất xúc tác thúc đẩy, tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Việt Nam hoan nghênh phía Lào đã quyết định phương án để chủ động triển khai xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đoạn tuyến từ Vientiane đến cửa khẩu Thanh Thủy. Việt Nam cũng sẽ khởi công xây dựng đoạn tuyến từ Vinh đến cửa khẩu Thanh Thủy trong đầu năm 2026. Hai bên mong muốn sẽ sớm thông tuyến đấu nối để hoàn thành tuyến đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đáp ứng nguyện vọng chung của hai nước trong việc kết nối cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển, đặc biệt là gắn kết Cảng Vũng Áng với tuyến đường quan trọng này. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, rào cản, bảo đảm các dự án đạt mục Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào, Việt Nam và Lào nhất trí ra Tuyên bố chung, nêu rõ định hướng phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn tới. tiêu theo đúng chủ trương, mở rộng các hành lang hợp tác kinh tế mới, tăng cường kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế… Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới; tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối cho hàng hóa của Việt Nam và Lào tại mỗi nước, qua đó tạo đầu ra ổn định, bền vững cho các sản phẩm của Việt Nam và Lào. MỞ RỘNG DẠY TIẾNG VIỆT, TIẾNG LÀO Hai bên thống nhất đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả viện trợ của Việt Nam dành cho Lào theo hướng chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất coi trọng và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các bộ, ngành và địa phương của Lào. Hai bên sẽ tiếp tục triển khai chương trình giảng dạy tiếng Việt và sử dụng sách giáo khoa tiếng Việt tại các trường trung học của Lào; tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh và cán bộ Lào tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện; nghiên cứu thúc đẩy triển khai đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam, bồi dưỡng tiếng Lào cho một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương Việt Nam thường xuyên có quan hệ hợp tác với đối tác Lào. Hai bên tích cực phối hợp xây dựng, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai Đảng, hai dân tộc, trong đó có Di tích “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào”, “Khu di tích nơi tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào”, coi đây là biểu tượng thiêng liêng của mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần tạo dấu ấn mới, làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. BÌNH GIANG Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 1 - 2/12, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau khi chuyến thăm kết thúc. Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa và kết quả quan trọng trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Lào vừa qua? Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; có nhiều cuộc hội kiến với tất cả các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Lào; thăm các đồng chí nguyên là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước ta cũng dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Một hoạt động rất đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, được truyền hình trực tiếp đến toàn thể nhân dân trên đất nước Lào. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Lãnh đạo hai đảng, hai nước đều nhất trí đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai đảng và hai nước Việt Nam - Lào. Thành công của chuyến thăm được thể hiện rõ ở nhiều dấu ấn nổi bật. Thứ nhất, là sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào thể hiện tình đoàn kết Việt - Lào, sự coi trọng lẫn nhau đối với những thành tựu của hai đảng, hai nước, đúng với truyền thống và phương châm “coi thắng lợi của bạn cũng chính là thắng lợi của mình”. Lãnh đạo và nhân dân Lào cũng rất xúc động và đánh giá đây là một nguồn động viên rất lớn từ những người đồng chí, anh em Việt Nam. Sự quý trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Việt Nam thể hiện rõ qua sự đón tiếp hết sức trọng thị, tình cảm, đầm ấm từ sân bay cho tới những địa điểm mà Tổng Bí thư và Phu nhân cùng đoàn đã đến thăm. Đáp lại tấm chân tình đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào nêu rất rõ về truyền thống quan hệ giữa hai dân tộc, giữa hai Đảng, hai nước trong cả quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; về thành tựu của nhân dân Việt Nam đã đạt được bằng nỗ lực của mình, cùng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhất là sự ủng hộ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; về quyết tâm chính trị của Việt Nam và phương hướng của Việt Nam cùng với Lào để cùng vươn lên trong giai đoạn tới. Nhân chuyến thăm này, hai đảng, hai nước nhất trí đưa quan hệ lên một tầm cao mới. Từ trước đến nay, Việt Nam và Lào vẫn thúc đẩy quan hệ của mình theo phương châm 12 chữ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện”, thì nay quan hệ hai nước nâng lên 16 chữ vàng với yếu tố mới là “gắn kết chiến lược”. Điều này thể hiện tầm nhìn chung, định hướng chung và nỗ lực chung của hai dân tộc trên những vấn đề chiến lược trong giai đoạn mới, không chỉ về chính trị mà còn gắn kết chặt chẽ về kinh tế qua kết nối liên thông cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển kinh tế và gắn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước, phát huy những truyền thống, những cơ chế và phương thức đã có. Kết quả rất quan trọng thứ ba trên cơ sở định hướng chiến lược mới đó là hai bên đã nhất trí cụ thể hóa các phương hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới, trong đó hợp tác chính trị là mũi nhọn, là kim chỉ nam của quan hệ Việt - Lào; quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo hòa bình, ổn định của của hai nước phục vụ phát triển; hợp tác kinh tế - xã hội phải đột phá để hai nước cùng nhau vươn mình trong thời gian tới, phát huy mạnh mẽ truyền thống giữa hai dân tộc. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm hai Đảng, hai nước hướng tới Đại hội Đảng năm 2026. Nhân dịp này hai bên cùng nhau tổng kết, đánh giá thành tựu và đề ra định hướng tương lai, vun đắp nguồn sức mạnh chung cho hai Đảng, hai nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của hai dân tộc. Nguồn sức mạnh đó là động lực hết sức to lớn để Việt Nam và Lào có thêm bệ phóng để phát triển hơn nữa. Trong dịp này, Đảng và Nhà nước Lào đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng quốc gia, huân chương cao quý nhất của Lào để ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm cho quan hệ Lào - Việt Nam. Với những kết quả nổi bật như vậy, theo Bộ trưởng sắp tới hai nước và đặc biệt là Việt Nam sẽ phải làm gì để triển khai trên thực tế? Chuyến thăm lịch sử này đã mở ra một chương mới, nâng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước lên tầm chiến lược mới, với nội hàm mới, quan hệ gắn kết chiến lược và có những phương hướng hợp tác rất cụ thể. Ngay trong ngày 3/12, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lào chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban liên Chính phủ hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Đó là những phương hướng rất quan trọng để triển khai thực hiện những thỏa thuận mới nhất của hai đảng. Thời gian tới, Việt Nam và Lào phải tiếp tục duy trì, phát triển nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ 16 chữ vàng “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Đó là nền tảng sức mạnh quan trọng hàng đầu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả Việt Nam và Lào; là quy luật lịch sử tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển của hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm khi phát biểu tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào đã nhấn mạnh việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào là trách nhiệm chính trị, là quy luật tất yếu, là nhận thức rất quan trọng nhất là trong giai đoạn mới. Sau cuộc họp giữa hai Đảng cũng như Kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ, Ban Bí thư, Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành kế hoạch cụ thể để các bộ, ngành và địa phương thực hiện những thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Trên cơ sở đó, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp cần quán triệt nhận thức và tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện thỏa thuận. Trong đó, địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, các địa phương Việt Nam đã có những đóng góp rất thiết thực cho việc tăng cường hợp tác trong tất cả lĩnh vực giữa Việt Nam - Lào, đặc biệt là những vấn đề rất cụ thể về yêu cầu phát triển giữa Việt Nam và Lào. Cùng với đó, hai Đảng, hai nước rất hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân, cũng như của những doanh nghiệp quốc tế đã thành công ở Việt Nam, để đồng hành với Việt Nam và Lào triển khai các hoạt động hợp tác trên đất nước Lào anh em. Chúng ta đã có một tầm nhìn chiến lược mới, yêu cầu nhận thức về tầm mức mới của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, đã có phương hướng và sẽ có kế hoạch hợp tác cụ thể, là bệ phóng mạnh mẽ thúc đẩy triển khai hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Cảm ơn Bộ trưởng! BÌNH GIANG (ghi) 3 n Thứ Năm n Ngày 4/12/2025 THỜI SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước Đề cao đoàn kết ASEAN, lập trường Biển Đông Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên Hợp Quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong… Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông như nêu trong các Tuyên bố của ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tự kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến CHDCND Lào đã mở ra một chương mới, nâng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước lên tầm chiến lược mới, với nội hàm mới, quan hệ gắn kết chiến lược và có những phương hướng hợp tác rất cụ thể. Nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm chiến lược mới

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà trong năm đầu cũng tăng 1-2%/năm so với tháng trước. Cụ thể, ACB 8%/năm; ABBank 9,65%/năm; Sacombank 7,49%/năm; VIB từ 7,8%/năm; BVBank 8,49%/năm… trong khi đó lãi suất cho vay thả nổi lên đến 12 - 15%/năm. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho biết, đến tháng 9 vừa qua, hệ thống ngân hàng đã bơm vào nền kinh tế gần 18 triệu tỷ đồng, trong đó 4 triệu tỷ đồng chảy vào bất động sản, tương đương khoảng 25% tổng tín dụng. Tỷ trọng này phản ánh nỗ lực lớn của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nó cũng mang tới áp lực, khi một phần nguồn vốn này không đi vào nhu cầu thật mà rơi vào các kênh đầu tư ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro cho sự phát triển bền vững. Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu sử dụng nhiều công cụ điều tiết thị trường như chính sách thuế, tín dụng, cùng nhiều biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế đầu cơ, kiểm soát dòng vốn chảy vào phân khúc “nóng”. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng đã kiến nghị cần áp dụng những công cụ này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc áp dụng phải được thiết kế có lộ trình, phân loại rõ ràng các nhóm đối tượng, tránh việc đánh đồng giữa người mua ở thực và nhà đầu cơ. “Chúng ta chống đầu cơ, nhưng không thể làm khó các nhu cầu nhà ở chính đáng”, ông nói. Một trong những động thái đáng chú ý gần đây là việc một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất. Theo ông Đính, điều này nằm trong chu kỳ tự nhiên của hoạt động ngân hàng, khi các tổ chức tín dụng phải cân đối lại lợi ích sau thời gian dài ưu tiên hỗ trợ nền kinh tế. Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất cũng là tín hiệu cho thấy thị trường bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu nóng lên quá mức, buộc hệ thống tài chính phải “phanh nhẹ” để giữ ổn định. “Tăng lãi suất chắc chắn sẽ làm giảm hoạt động đầu tư ngắn hạn, đặc biệt là những giao dịch mang tính đầu cơ. Tuy nhiên, ở góc độ dài hạn, sự điều chỉnh này có lợi cho thị trường khi góp phần sàng lọc các nhà đầu tư yếu về năng lực tài chính, tạo cơ hội cho dòng vốn chảy vào các phân khúc có nhu cầu thực và dự án có tính khả thi. Giảm đầu cơ không phải tín hiệu xấu. Ngược lại, đó là bước cần thiết để thị trường phát triển bền vững”, ông Đính phân tích. Theo ông Đính, Chính phủ vẫn duy trì quan điểm điều hành linh hoạt, theo dõi sát diễn biến thị trường để có điều chỉnh phù hợp. Sự linh hoạt này là yếu tố quan trọng giúp thị trường bất động sản giữ nhịp ổn định trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục phát huy tác dụng trong giai đoạn 20252026. “Khi có dấu hiệu bất lợi, chính sách sẽ được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn. Điều đó tạo niềm tin rất lớn cho thị trường”, ông Đính khẳng định. NGỌC MAI 4 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 4/12/2025 THÊM NHIỀU NGÂN HÀNG TĂNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG Những ngày đầu tiên của tháng 12/2025, có thêm nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động như BVBank tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến với mức tăng từ 0,05%-0,3%/năm với các kỳ hạn; Vietinbank cũng vừa tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến từ 0,4 (với kỳ hạn 1-2 tháng) đến 0,6%/năm (kỳ hạn 6-11 tháng); MB tăng lãi suất ngân hàng trực tuyến từ 0,35 (kỳ hạn 3-5 tháng) - 0,6%/năm (kỳ hạn 1 đến 2 tháng). Trước đó, riêng trong tháng 11, có đến 22 ngân hàng tăng lãi suất huy động với mức tăng 0,2 - 0,6%/năm các kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng bao gồm: VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Sacombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, Cake by VPBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, Techcombank, VCBNeo, VPBank và VietinBank. Trong đó, có 5 ngân hàng đã tăng lãi suất hai lần trong tháng. Song song với tăng lãi suất các kỳ hạn huy động phổ biến, nhiều ngân hàng cũng tăng lãi suất các kỳ hạn 12 - 13 tháng nhưng áp dụng với khách gửi số tiền rất lớn. PVcombank áp dụng lãi 9%/ năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng khi khách gửi tiền tại quầy và phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng… Không chỉ lãi suất huy động tăng, lãi suất liên ngân hàng qua đêm của ngân hàng tăng mạnh. Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, lãi suất bình quân liên ngân hàng - nơi vay mượn giữa các nhà băng - ngày 1/12 tăng 0,8-1,62%/năm ở hầu hết kỳ hạn một tháng trở xuống, trừ kỳ hạn 2 tuần. Cụ thể, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm chủ yếu giá trị giao dịch giữa các nhà băng - tăng lên 7%/năm, cao nhất kể từ tháng 11/2022. Mức lãi các kỳ hạn khác như một tuần là 7,3%/năm, hai tuần đi ngang ở 6,1%/năm và một tháng cũng tăng lên 6,95%/năm. NHÓM NGÂN HÀNG TƯ NHÂN VỪA VÀ NHỎ ĐANG HÚT TIỀN GỬI Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, Đồng sáng lập Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) cho biết, tính đến ngày 3/12/2025, lãi suất qua đêm đã lên tới 7,5%/năm, nhưng điểm đáng nói hơn là tất cả các kỳ hạn từ một tuần, hai tuần đến 1, 3, 6, 9 tháng và thậm chí kỳ hạn một năm đều ở vùng 6,1-7,5%/năm. Khi mặt bằng lãi suất tăng đồng loạt ở mọi kỳ hạn, điều này phản ánh thanh khoản thiếu hụt không còn mang tính cục bộ mà đã lan sang cả kỳ hạn trung và dài, thể hiện mức độ căng thẳng rõ rệt. Theo ông Tuấn, tín dụng toàn hệ thống dự kiến tăng tới 20% vào cuối năm, vượt xa mức mục tiêu 16%, trong khi huy động dân cư chỉ tăng khoảng 16%. Việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến hệ thống ngân hàng luôn trong trạng thái “cho vay vượt khả năng huy động”, buộc nhiều nhà băng, nhất là nhóm ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ, phải liên tục tăng lãi suất huy động để hút tiền gửi. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mặt bằng lãi suất thấp hơn, tạo sự lệch pha trong cạnh tranh vốn và khiến các ngân hàng yếu thế càng phải đẩy mạnh lãi suất huy động. Ông Tuấn phân tích, một điểm then chốt là dù Ngân hàng Nhà nước đã bơm mạnh qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) khoảng 360.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay - với lãi suất chỉ 4%/năm, các ngân hàng vẫn phải vay nhau trên thị trường liên ngân hàng ở mức 6%/năm. “Điều này cho thấy hai vấn đề: thứ nhất, hệ thống thiếu thanh khoản không chỉ do nhu cầu ngắn hạn tăng mà thực chất thiếu vốn nòng cốt dài hạn; thứ hai, không phải ngân hàng nào cũng có đủ tài sản đủ chuẩn, chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, để cầm cố vay OMO. Vì vậy, dù thanh khoản được bơm mạnh, khả năng hấp thụ của hệ thống bị giới hạn và lãi suất liên ngân hàng vẫn neo cao”, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cho biết thêm, diễn biến lãi suất cũng lan sang tỷ giá. Khi lãi suất nội tệ cao, theo nguyên lý chênh lệch lãi suất, tiền đồng giảm áp lực mất giá. Trong khi đó, lãi suất thị trường 1 (lãi suất huy động và cho vay đối với dân cư và doanh nghiệp) đã tăng rõ rệt. “Vấn đề cốt lõi hiện nay nằm ở sự mất cân đối giữa tín dụng - huy động, thiếu vốn dài hạn, thiếu tài sản chuẩn để tiếp cận nguồn vốn giá rẻ từ Ngân hàng Nhà nước và áp lực tỷ giá đang hiện hữu”, ông Tuấn cho hay. NGỌC MAI Nhiều ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ đang bước vào cuộc đua tăng lãi suất huy động những tháng cuối năm. Theo đó, lãi suất huy động có nơi lên tới 9%/năm nếu khách gửi lượng tiền lớn. Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo. Nhiều khoản vay mua nhà thả nổi đã tăng lên đến 12-15%/năm, gây áp lực cho người mua nhà và thị trường bất động sản. Cuộc đua lãi suất cuối năm Áp lực lên thị trường bất động sản Lãi suất huy động tăng mạnh những tháng cuối năm Lãi suất thả nổi cho vay mua nhà tăng lên tới 15%/năm 5 ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường PVcombank: 9%/năm lãi suất 12 tháng; 5%/năm kỳ hạn 6 tháng; 4,1%/năm kỳ hạn 3 tháng; VPBank: 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,3%/năm kỳ hạn 6 tháng; 4,6%/năm kỳ hạn 3 tháng; Bac A Bank: 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,4%/năm kỳ hạn 6 tháng; 4,75%/năm kỳ hạn 3 tháng; HD Bank: 7,7%/năm kỳ hạn 12 tháng; 5,5%/năm kỳ hạn 6 tháng; 4,3%/năm kỳ hạn 3 tháng; VietA Bank: 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6%/năm kỳ hạn 6 tháng; 4,4%/năm kỳ hạn 3 tháng.

5 n Thứ Năm n Ngày 4/12/2025 KINH TẾ Tại nhà máy của Công ty AK FOOD (khu công nghiệp Tân Bình, TPHCM), không khí sản xuất đang “nóng” từng giờ. Bà Nguyễn Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty AK FOOD, cho biết doanh nghiệp (DN) đang tăng ca liên tục để kịp cho thị trường mùa Tết. Về vốn, bà Thu cho rằng, nguồn vốn như mạch máu của DN. RÀO CẢN TÀI SẢN THẾ CHẤP Cuối năm, AK FOOD cũng như nhiều DN khác cần vốn để thanh toán cho nhà cung cấp, đầu tư xây dựng nhà máy. “Lãi suất vay của ngân hàng tăng mạnh nên thời gian gần đây, chúng tôi gần như chưa có kế hoạch mới. Hơn nữa, các yêu cầu về tài sản thế chấp, đảm bảo cũng là rào cản khiến DN chưa thể vay được vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Chúng tôi mong muốn được tiếp cận thêm nhiều nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để phục vụ việc sản xuất lúc cao điểm lễ Tết cũng như khai thác thị trường xuất khẩu trong thời gian tới”, bà Thu nói. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tân Đông (phường Tam Bình, TPHCM) cũng đang tìm cách gỡ bài toán về vốn. Mỗi năm, DN này xuất khẩu gần 300 mặt hàng nông sản sang nhiều quốc gia, mang về khoảng 5 triệu USD doanh thu. Đại diện DN cho biết, nếu tiếp cận được nguồn tín dụng ổn định, doanh thu hoàn toàn có thể tăng gấp đôi, gấp ba nhờ mở rộng vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lại nằm ở tài sản đảm bảo. Hiện lãi vay USD đã lên mức 6%, còn vay VND từ 8-10%. “Chúng tôi đứng đầu chuỗi cung ứng, phía sau là hàng trăm nhà cung cấp và hàng ngàn nông dân. Nếu được cho vay dựa trên hợp đồng xuất khẩu, DN sẽ mạnh dạn mở rộng hơn”, đại diện Công ty Tân Đông cho biết. Không chỉ DN lớn gặp khó khăn. Cơ sở sản xuất thực phẩm Đức Phúc (xã Tân An Hội) đang phải xoay xở từng ngày với đơn hàng mứt, kẹo Tết. Chủ cơ sở Nguyễn Thị Chín cho biết, khách thường chỉ trả trước một phần nhỏ, trong khi tiền mua nguyên liệu và trả công lao động lại phải chi ngay. Không có tài sản đảm bảo, bà Chín buộc phải vay các nguồn tài chính ngoài ngân hàng với lãi cao. “Tôi mong lãi suất được giảm thêm, khoảng 5-5,5% thì DN nhỏ như chúng tôi mới thở nổi”, bà Chín nói. Ở ngành dệt may, áp lực còn lớn hơn khi các DN phải liên tục đầu tư cho chuyển đổi xanh, chuẩn bị đơn hàng lễ Tết và dự trữ nguyên phụ liệu cho năm sau. Lãnh đạo Hội Dệt may Việt Nam thừa nhận, DN rất khó vay vốn khi tài sản đảm bảo và báo cáo tài chính chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyên Phong, chủ một đơn vị phân phối sản phẩm thủy hải sản sau chế biến tại TPHCM, nói rằng, dịp cuối năm, DN cần gấp đôi nguồn vốn. Càng về cuối năm, nhu cầu vốn lưu động, bổ sung hàng hóa, thanh toán công nợ hay mở rộng đầu tư của DN càng tăng. Việc được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi đóng vai trò then chốt giúp DN bứt phá. “Từ tháng 10 đến tháng 12, lượng hàng xuất khẩu có thể tăng lên vài trăm tấn mỗi tháng. Vì thế, nguồn vốn ngắn hạn để DN chủ động nhận đơn hàng, chuẩn bị cho đầu ra rất cần thiết”, ông Phong nói. Công ty của ông Phong mới chủ động được khoảng 50% vốn. Dù đã lường trước bài toán khó và có kế hoạch tiếp cận vốn từ quý III nhưng ông vẫn chưa tìm được lời giải phù hợp cho các mùa cao điểm tiếp theo. Ở ngành cao su - nhựa, áp lực chi phí đầu vào và lãi vay tăng khiến nhiều DN chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ khách. Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Cao su - Nhựa TPHCM, cho biết, cuối năm DN nào cũng cần phải vay để mua nguyên liệu nhưng điều lo nhất lại là không vay được do không đáp ứng tiêu chuẩn thế chấp. Ngay cả các startup công nghệ, nơi tài sản chủ yếu là chất xám, cũng gặp rào cản lớn khi muốn mở rộng quy mô. Ông Hoàng Long, chủ một startup trong lĩnh vực công nghệ xanh, nói rằng tài sản vô hình thường không được định giá, khiến DN gần như đứng ngoài các gói vay ngân hàng và phải dùng tài sản cá nhân để duy trì hoạt động. Bà Cao Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TPHCM, nhận định, dù kinh tế có dấu hiệu hồi phục nhẹ từ tháng 9, DN vẫn rất e dè với các khoản vay vì lo sức mua yếu dẫn đến khó trả nợ. NHIỀU ƯU ĐÃI NHƯNG CẦN BẢN LĨNH TÀI CHÍNH Theo ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, lãi suất hiện khá tốt nhờ cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng. Các ngân hàng luôn có những chính sách hỗ trợ linh hoạt, điều chỉnh liên tục với lãi suất hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh nửa cuối năm là thời điểm quan trọng để tăng tốc sản xuất, kinh doanh. Yếu tố then chốt để tận dụng nguồn vốn này vẫn nằm ở nội lực tài chính và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của DN. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty Thực phẩm Thiên Ý (xã Bà Điểm), nhận định, chìa khóa giúp DN tiếp cận vốn là duy trì hoạt động hiệu quả để ngân hàng tin tưởng. Hiện lãi suất cho DN kinh doanh dao động 5,810%. Cuối năm cũng là thời điểm vàng để DN thực phẩm tăng tốc sản xuất phục vụ nhu cầu Tết. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 (TPHCM và Đồng Nai), cho biết, tính đến cuối tháng 10, dư nợ vay ngoại tệ đạt hơn 252.000 tỷ đồng, trong đó 162.000 tỷ đồng là cho DN xuất khẩu. Hiện các ngân hàng vẫn triển khai chính sách cho vay ngắn hạn bằng VND với lãi suất tối đa 4%/năm nhằm hỗ trợ 5 nhóm ngành ưu tiên, bao gồm xuất khẩu để phục vụ sản xuất, kinh doanh cuối năm. “Các tổ chức tín dụng cũng đang tăng cường kết nối, hỗ trợ DN trong khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng ưu đãi như cho vay lâm sản, thủy sản, công nghiệp chế biến… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa tăng trưởng, phát huy vai trò chuỗi cung ứng và liên kết sản xuất - tiêu thụ - xuất khẩu”, ông Lệnh nói. UYÊN PHƯƠNG Cuối năm, từ các nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản đến các ngành dệt may, công nghệ…, tất cả đều cần vốn nhiều hơn, nhanh hơn và rẻ hơn để giữ nhịp sản xuất trong mùa Tết. Nhiều doanh nghiệp cần vốn mua thêm nguyên liệu, thuê thêm nhân công để tăng sản xuất cuối năm (ảnh tại Công ty Sài Gòn Food) ẢNH: U.P Từ đầu tháng 11, nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm để hút vốn, tạo nên cuộc đua huy động mới. Các chuyên gia nhận định, khi nhu cầu vay tăng mạnh cuối năm, lãi suất huy động có thể còn tăng, kéo theo áp lực lên lãi suất cho vay. Xoay vốn cho sản xuất CHUYỆN HÔM NAY Khởi đầu cuộc đua từ vài ngân hàng thương mại nhỏ. Có những ngân hàng vừa tổ chức đêm diễn ca nhạc quốc tế đình đám và đồng thời tăng lãi suất. Như một hiệu ứng, các ngân hàng khác nhập cuộc và cuối tháng 11 vừa rồi, đã có sự tham gia của thành viên thuộc nhóm big 4 (4 ngân hàng cổ phần nhà nước). Cho đến nay, ước tính có trên 20 ngân hàng tham gia cuộc đua nói trên. Vậy đua tăng lãi suất huy động ảnh hưởng gì? Cuối năm là thời điểm khá nhạy cảm với các doanh nghiệp, giai đoạn cần tập trung nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh. Lãi suất huy động tăng kéo theo nỗi lo lãi cho vay tăng. Cuộc đua này là điều không mong muốn khi ít nhiều tạo áp lực lên giá cả hàng hóa, gây nguy cơ lạm phát. Tất nhiên, các chuyên gia vẫn trấn an rằng, vẫn còn “chiếc vòng kim cô” của Ngân hàng Nhà nước (giữ ổn định lãi điều hành khoảng 4,5%/năm), các ngân hàng khó mà vượt mặt. Cũng phải công bằng mà nói, gần 1 năm qua, ngân hàng trở thành kênh cho vay vốn giá rẻ (lãi suất thấp), dễ tiếp cận. Một phần nguồn vốn này đã đi vào sản xuất, kinh doanh, góp phần cứu cánh cho nền kinh tế; chắc chắn phần không nhỏ “rót” vào bất động sản. Mà giá bất động sản đang cao ngất ngưởng, những ngân hàng nào có dư nợ cho vay cao trong lĩnh vực này? Không quá khó để thống kê khi nhìn vào các sản phẩm bất động sản có đính kèm khoản vay ưu đãi và cả thương hiệu liên quan ngân hàng. Không ai mong muốn, nhưng chẳng may giá bất động sản tới đây chững lại hoặc tệ hơn nữa, rủi ro sẽ xảy ra. Bản thân các ngân hàng cũng đang bị các kênh thu hút vốn khác cạnh tranh, như vàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), đồng tiền số… Chỉ riêng TPDN, quy mô thị trường năm 2025 phát hành khoảng 500 nghìn tỷ đồng. Trong nội bộ giữa các ngân hàng dường như đang có dòng chảy ngầm đua thu hút nhân sự, cho nên ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng dịch vụ. Việc nhân sự của ngân hàng này nhảy việc sang ngân hàng khác, mang theo cả dữ liệu cá nhân khách hàng VIP rồi câu kéo đã diễn ra. Dù nhiều ngân hàng tung đủ các gói sản phẩm, các chiêu khuyến mãi, các concert ca nhạc đẳng cấp quốc tế đẩy thương hiệu, nhưng xem ra tiền nhàn rỗi vẫn thích đổ vào các kênh đầu tư khác linh hoạt, chiếm tỷ suất lợi nhuận cao hơn lãi suất huy động (ngân hàng). Cuộc đua này dù có vẻ rầm rộ với hàng chục ngân hàng tham gia, nhưng chắc chắn không ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ. Các chuyên gia kinh tế đưa ra nhiều phán đoán từ nỗi lo lạm phát, tới dấu hiệu siết tín dụng trong tương lai dù điều này khó diễn ra… Đ.T Phía sau cuộc đua TIẾP THEO TRANG 1

6 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 4/12/2025 NÓI KHÔNG VỚI TỔ HỢP TRUYỀN THỐNG Hai trường quân sự chính thức thông báo không xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) năm 2026 là Trường Sĩ quan Chính trị và Học viện Biên phòng. Ngoài ra, tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) không xuất hiện trong mùa tuyển sinh năm 2026 của 2 đơn vị này. Trường Sĩ quan Chính trị sử dụng các tổ hợp để xét tuyển C01 (Văn, Toán, Lí), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh). Học viện Biên phòng sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển gồm C03, C04 và D01. PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV), ĐH Quốc gia Hà Nội nêu 3 điểm mới căn bản trong công tác tuyển sinh năm 2026. Thứ nhất, 15/30 ngành không có tổ hợp C00 (đều là những ngành gây sốt của trườngPV). Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với năm 2025, khi có 26 ngành có tổ hợp C00, và chỉ có hai ngành Nhật Bản học và Đông Nam Á học không có tổ hợp C00. Thứ hai là không có các tổ hợp C03 (Toán học, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán học, Ngữ văn, Địa lí), X78 (Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Thứ ba, nhân 2 điểm môn thi tiếng Anh hoặc Ngữ Văn trong mỗi tổ hợp xét tuyển. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp trong xét tuyển/ngành phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét. Do đó, để đảm bảo yêu cầu này đối với các tổ hợp xét tuyển của 30 ngành đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV chia hai nhóm, một nhóm 12 ngành nhân 2 điểm môn tiếng Anh và một nhóm 18 ngành nhân 2 điểm môn Ngữ văn. Đến thời điểm hiện tại, có thêm nhiều trường ĐH dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ với 17 ngành, chỉ còn một số ít ngành xét học bạ. Trường này cũng bỏ xét kết quả thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và kết quả thi đánh giá chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng thông báo không sử dụng học bạ để xét tuyển vào tất cả ngành năm 2026. Trường ĐH Nha Trang đã bỏ phương thức này từ năm nay. TIẾN TỚI CHUẨN HÓA CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO Chia sẻ về xu hướng giảm dần và tiến tới bỏ phương thức xét kết quả học bạ, các chuyên gia đánh giá, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra vấn đề nâng cao chất lượng nguồn tuyển và đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục ĐH. Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã khảo sát các trường về việc bỏ xét tuyển học bạ. Một số nguyên nhân có thể được đặt ra thảo luận về xu hướng siết chặt phương thức xét tuyển học bạ tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH hiện nay. Đầu tiên, thực tế có sự thiếu đồng nhất trong đánh giá, cho điểm giữa các trường THPT, có sự khác nhau giữa địa phương, vùng miền, nông thôn, thành thị… dẫn đến nhiều người đặt câu hỏi về sự công bằng trong tuyển sinh. Từ lâu, dư luận đặt câu hỏi trước hiện tượng một số nơi có tình trạng lạm phát điểm, nới tay, hay làm đẹp trong đánh giá dẫn đến khó khăn khi so sánh tương quan và gây khó cho việc nhận định về kết quả giáo dục. Thứ hai, trường ĐH được tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, minh bạch trong tuyển sinh, đòi hỏi cần có phương thức thực sự chuẩn hóa. Xu hướng giảm xét tuyển học bạ đã xuất hiện khoảng 1-2 năm nay. Từ năm 2022 đến năm 2024, số thí sinh nhập học bằng phương thức này giảm 9,32%, xuống còn 27,86%. Các trường ĐH công lập tốp đầu hầu như không còn xét điểm học bạ độc lập, mà kết hợp một số yếu tố khác như chứng chỉ ngoại ngữ, điểm đánh giá năng lực để tăng độ tin cậy, sàng lọc. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình học bạ của thí sinh ở 12 môn học cao hơn 0,122,26 điểm so với thi tốt nghiệp năm 2025. Trong đó, môn Toán có độ chênh lên tới 2,25 so với điểm thi, tiếng Anh chênh 1,57. PGS.TS Nguyễn Văn Thụ, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 lí giải, 17 ngành không xét tuyển học bạ có tính cạnh tranh cao, những ngành đào tạo giáo viên và được Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu. Hằng năm, chỉ tiêu phương thức xét học bạ của những ngành này khoảng 10%, tuyển được những sinh viên rất tốt, học lực ổn định. Từ năm 2025, không chia chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển mà sử dụng bách phân vị để quy đổi, tỉ lệ trúng tuyển bằng học bạ tăng vọt lên tới 23%. Như vậy, khi không còn quy định phân bổ chỉ tiêu theo từng phương thức mà thay bằng quy đổi điểm sàn và điểm chuẩn ĐH giữa các phương thức theo phương pháp bách phân vị, nhà trường khó kiểm soát được tỉ lệ sinh viên trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ. Nhà trường quyết định chỉ duy trì phương thức này đối với một số ngành, nhằm đảm bảo cơ hội cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc nhóm khó cạnh tranh bằng các phương thức xét tuyển khác. Theo phản ánh, việc một số trường giảm tổ hợp tuyển sinh xuất phát từ quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, Bộ yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải gồm ít nhất ba môn, bắt buộc có Toán hoặc Văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét. NGHIÊM HUÊ Dù Bộ GD&ĐT chưa ban hành hướng dẫn, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 nhưng nhiều trường đã lên phương án xét tuyển. Trong đó, nhiều trường quyết định “nói không” với xét tuyển học bạ và một số tổ hợp truyền thống. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý TUYỂN SINH ĐH NĂM 2026: Báo Tiền Phong đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng bà con Đắk Lắk Nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với bà con phường Tuy Hòa nói riêng, người dân tỉnh Đắk Lắk nói chung. Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, đây là năm thiên tai khắc nghiệt nhất. Bão lũ đi qua miền Trung để lại thiệt hại về tinh thần, vật chất, số nhà sập, đổ nát lớn. “Thiệt hại len lỏi đến từng gia đình, sinh hoạt khiến bà con oằn mình gắng gượng. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, sau khi mưa lũ xảy ra, ngay trong ngày 24/11, báo Tiền Phong phát động chương trình chung tay khắc phục bão lũ, được sự ủng hộ của doanh nghiệp, nghệ sĩ, cũng như bạn đọc của báo. Sáng 3/12, các em học sinh cùng đại diện của 7 trường học ở Hà Nội đã đến báo Tiền Phong gửi quà cho bà con”, Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ. Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ, trong lúc khó khăn vậy tình cảm bà con cả nước, nước ngoài hướng về người dân gặp thiệt hại do mưa lũ là món quà “vô giá”, mong mọi người vượt qua khó khăn này. Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đây là những món quà của báo, doanh nghiệp, bạn đọc được vận chuyển bằng tàu hỏa gửi tới bà con phường Tuy Hoà. Đây là tình cảm, trách nhiệm gửi gắm tới bà con. Nhà báo Phùng Công Sưởng chúc bà con, chính quyền, công an địa phương sức khỏe, luôn giữ niềm tin, dù khó khăn đến đâu thì bà con sớm vượt qua, ổn định cuộc sống, phát triển trở lại, năm mới nhiều niềm vui tới. Thay mặt người dân địa phương, Thượng tá Nguyễn Chí Thi - Trưởng Công an phường Tuy Hòa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới báo Tiền Phong, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các người đẹp Hoa hậu Việt Nam. Thượng tá Nguyễn Chí Thi nhấn mạnh: “Trong thời điểm khó khăn ấy, sự quan tâm, sẻ chia của quý vị hôm nay, bằng những phần quà thiết thực và tấm lòng đầy nhân ái, không chỉ góp phần giúp bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá đối với bà con nhân dân phường Tuy Hòa”. Cũng trong ngày 3/12, Nhà báo Phùng Công Sưởng và đoàn công tác đã tới thăm, chia sẻ, đồng thời tặng 4 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn ở phường Tuy Hòa mỗi hộ 5 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, báo Tiền Phong cũng đã phối hợp, cùng ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Viettravel trao 150 triệu đồng tiền mặt và 36.500 cuốn tập, 20.000 cây bút, 500 đồ dùng học tập cho Trường tiểu học Kim Đồng. “Tôi xúc động chia sẻ với khó khăn của trường. Sau khi gia đình bị thiệt hại về mưa lũ, các cháu học tập được là việc thiêng liêng. Đây là phần rất nhỏ trong đợt này trao cho các cháu, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với chính quyền, báo hỗ trợ cho các cháu”, ông Kỳ chia sẻ. TIỀN LÊ Siết chuẩn đầu vào, từ chối xét tuyển học bạ Ngày 3/12, Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng đoàn công tác đã đến trao tiền mặt, những phần quà ý nghĩa, thiết thực của các nhà hảo tâm, chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng lũ Đắk Lắk. Nhà báo Phùng Công Sưởng cùng Thượng tá Nguyễn Chí Thi - Trưởng Công an phường Tuy Hòa, người đẹp Phạm Thùy Dương và Đinh Hoàng Linh Đan tặng quà cho đại diện hộ dân Châu Văn Phải (khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa) Sáng 3/12, đại diện các trường học trên địa bàn Hà Nội gồm: Trường THCS Chương Dương, phường Hồng Hà; Trường THCS Đống Đa; Trường THPT Kim Liên; Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm và trưởng Trường THCS Trưng Nhị đã đến báo Tiền Phong trao tặng những phần quà ủng hộ học sinh, người dân vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên. Tổng số tiền các trường trao tặng gần 280 triệu đồng.

