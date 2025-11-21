Báo Tiền Phong số 325

THỨ SÁU 21/11/2025 Số 325 0977.456.112 TRANG 13 TRANG 15 TRANG 14 TRANG 2 TRANG 12 Mùa liên hoan phim kỷ lục Kiến nghị nâng phụ cấp cho thầy cô vùng khó khăn TỔNG THỐNG ALGERIA KHẲNG ĐỊNH TÌNH CẢM SÂU ĐẬM VỚI VIỆT NAM TRANG 8-9 Hơn 1,6 triệu thanh niên không có việc làm Đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu Lữ đoàn 572 sử dụng ca nô, xuồng đến xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: NGUYỄN THÀNH TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Hướng về miền Trung ruột thịt XEM TIẾP TRANG 11 n NGUYỄN TUẤN Những ngày này, các tỉnh miền Trung lại oằn mình trước cơn lũ dữ. Mưa như trút ngang trời, sông suối và quốc lộ hóa thành biển nước bạc trắng, nuốt trọn làng mạc, cuốn theo nhà cửa, trâu bò và cả sinh mạng con người. CỨU DÂN Dốc toàn lực LẤY ĐẶC KHU PHÚ QUỐC LÀM CỰC TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ Xây dựng Cảnh sát biển theo hướng tinh, gọn, mạnh TRANG 3 Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 ẢNH: TTXVN NEYMAR - VỊ "VUA" SẮP BỊ TƯỚC NGAI VÀNG An toàn tính mạng là trên hết Có nơi "thất thủ", nước tại trụ sở xã dâng 2m Hỗ trợ người già, trẻ em sơ tán

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Theo dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, mức phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn theo lộ trình là 100%, các vùng khác là 70%. Mức phụ cấp chung cho nhân viên trường học là 30%. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội), quy định này cho thấy người thầy được quan tâm thực sự bằng chế độ, chính sách cụ thể, chứ không phải chỉ là tôn vinh bằng lời nói, thể hiện sự nhất quán trong chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Quốc hội đã ban hành. Ông Cường cho hay việc có chế độ phụ cấp cao hơn sẽ giúp cho giáo viên có thu nhập tốt hơn, có ý thức được trách nhiệm hơn với xã hội và người, dồn toàn tâm, toàn ý chăm lo cho việc dạy học ở trong trường. “Tôi cho rằng việc tăng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chỉ là một phần đầu tư nhỏ của xã hội nhưng mang lại hưởng lợi cho hàng trăm, hàng ngàn người học, mang lại hiệu quả xã hội rất cao. Khi đã được quan tâm hơn thì yêu cầu của xã hội đối với người thầy cũng phải cao hơn và giám sát của xã hội với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của thầy cũng phải chặt chẽ và sâu sắc hơn. Cơ chế đó sẽ giúp cho chúng ta hình thành được một đội ngũ người thầy chuẩn mực là nhân tố quyết định sự thành công của nền giáo dục nước nhà”, đại biểu Hoàng Văn Cường nói. Cùng quan điểm này, đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn Ninh Bình) cho rằng quy định này phù hợp và đúng với chủ trương của Đảng thể hiện trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng quy định giáo viên công tác ở vùng khó khăn cũng hưởng phụ cấp như những vùng thuận lợi khác là chưa công bằng. Ông Thắng cho hay trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhân viên y tế ở vùng khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%. “Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xem xét, mở rộng cho cả đối tượng giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề tương xứng, 100% hoặc cao hơn mức 70% để tránh thiệt thòi cho đối tượng này”, đại biểu Phạm Hùng Thắng kiến nghị. Tương tự với đối tượng nhân viên trường học, đại biểu Thắng cho rằng việc áp dụng một mức phụ cấp ưu đãi 30% cho tất cả các nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập tại tất cả các vùng, không có sự khác biệt giữa vùng có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là chưa hợp lý. Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng, cần quy định phụ cấp ưu đãi cao hơn của nhân viên trường học vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn cao hơn so với các vùng khác. Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Hùng Thắng cũng cho rằng cần xác định rõ nguồn kinh phí, lộ trình thực hiện, đảm bảo tính khả thi và bền vững của chính sách. Đây cũng là vấn đề được đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai) đặt ra. Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với việc chăm lo cho đời sống giáo viên, tuy nhiên đại biểu Khánh cho hay ông rất trăn trở vấn đề nguồn lực. Theo ông Khánh, nâng lương giáo viên cũng phải nhìn sang những ngành nghề khác, nhất là khi giáo viên hiện đã có phụ cấp. Không chỉ đội ngũ giáo viên, đội ngũ y tế vất vả, các chuyên viên, cán bộ cấp xã cũng phải thức đêm, sáng đèn đến 8 giờ tối nhưng vẫn đang chờ đến ngày 1/7/2026 để được nâng lương. Đại biểu Khánh đề nghị ban soạn thảo cần làm việc với Bộ Tài chính để đưa ra con số và lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi. “Nếu chúng ta đưa ra mà không thực hiện được thì các thầy cô cứ trông ngóng và lại nghĩ có chính sách nhưng không được gì. Đó là điều tôi muốn gửi gắm,” đại biểu Đỗ Huy Khánh nói. PV - TTXVN Đồng tình với việc cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho giáo viên, nhân viên trường học nhưng đại biểu Quốc hội cho rằng cần có sự khác biệt giữa các vùng đồng thời cân đối với ngân sách. Đại biểu Phạm Hùng Thắng phát biểu ẢNH: DOÃN TẤN Liên quan đến vấn đề ngân sách, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Trị) cho rằng tỷ lệ 20% ngân sách dành cho giáo dục như trong dự thảo nghị quyết là không có tính đột phá bởi con số này đã được quy định trong Nghị quyết 37 của Quốc hội năm 2004, đã luật hóa trong Luật Giáo dục. “Chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ vì ‘chiếc bánh’ ngân sách có hạn và 20% đã là một nỗ lực lớn. Vì vậy, dự thảo cần rõ cơ chế tài chính, cơ chế đầu tư, sử dụng nguồn lực hiệu quả và không thể chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước mà phải huy động nguồn lực xã hội, đa dạng hóa nguồn lực xã hội”, đại biểu Nga kiến nghị. Kiến nghị nâng phụ cấp cho thầy cô vùng khó khăn Nên trao quyền tuyển dụng, điều động giáo viên cho cấp xã hay giám đốc sở giáo dục và đào tạo là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường sáng 20/11, khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tại Điều 3 của dự thảo nghị quyết quy định: “Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thống nhất quản lý của Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật". Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, để có nhà trường tốt thì yếu tố quyết định đầu tiên là phải có đội ngũ giáo viên tốt, tâm huyết với nghề, yêu nghề, đặc biệt là phải coi trọng danh dự nghề nghiệp. Vì vậy, khâu quan trọng nhất trong tuyển dụng là thi tuyển, phải làm sao tạo được một sân chơi lớn để tất cả những người mong muốn trở thành giáo viên của các trường trong cùng một địa phương cùng có cơ hội để đua tài với nhau. Ông Cường cho rằng nếu giao cho sở giáo dục và đào tạo đứng ra tổ chức một cuộc thi chung cho tất cả các trường cần tuyển giáo viên trên toàn tỉnh sẽ có một thước đo chung cho tất cả các ứng viên. Dựa vào kết quả tuyển dụng, các trường, các xã chỉ việc lựa chọn đủ số lượng giáo viên cần tuyển dựa trên điểm của từng ứng viên đăng ký từ cao xuống thấp. Giáo viên không trúng vào tuyển ở trường này có thể đăng ký sang trường khác bằng kết quả thi. Các trường thì sẽ có cơ hội lựa chọn được ứng viên tốt hơn và cơ hội trúng tuyển cho các ứng viên cũng sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu giao cho từng trường, từng xã tự tổ chức kỳ thi tuyển thì số lượng đề thi, số hội đồng thi sẽ nhân lên tương ứng. Điều đó không chỉ gây tốn kém, lãng phí mà điều lo ngại hơn là chất lượng đề thi giữa các trường không đồng đều, có thể dẫn đến chất lượng giáo viên không đều và không đảm bảo công bằng trong cạnh tranh, không tuyển được những ứng viên tốt nhất. Việc này cũng khiến ứng viên phải “chạy xô” giữa các trường. “Do vậy, tôi đề nghị nên giao cho sở giáo dục đào tạo tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường trong toàn tỉnh sẽ hiệu quả, công bằng và giúp công tác lựa chọn được minh bạch hơn”, ông Cường nói. GIAO CẤP XÃ PHÙ HỢP HƠN? Trong khi đó, đại biểu Trịnh Thị Ngọc Diễm (đoàn Cần Thơ) lại đề xuất giao thẩm quyền điều động, bố trí nhân sự cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng quan điểm này, đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai) cho rằng việc giao sở giáo dục và đào tạo tổ chức tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ dẫn đến quy mô rất lớn, nguồn nhân lực của sở giáo dục và đào tạo khó có thể đáp ứng. Đại biểu Khánh dẫn chứng tại Đồng Nai, có 95 xã phường với hàng nghìn trường, quy mô tuyển dụng rất lớn, quy trình thủ tục phức tạp. Bên cạnh đó, việc giám đốc sở giáo dục tuyển dụng nhưng quyền bổ nhiệm vị trí việc làm lại là cấp xã sẽ gây bất cập trong thủ tục. Đại biểu Khánh kiến nghị trao quyền tuyển dụng cho cấp trường. Trường báo cáo xã bổ nhiệm sau khi có kết quả tuyển dụng. “Tôi đề nghị cần nghiên cứu rất kỹ điểm này, phải sát với thực tiễn”, đại biểu Đỗ Huy Khánh nói. PV Băn khoăn sở hay xã tuyển giáo viên Nhiều đại biểu đồng tình với việc trao quyền tuyển dụng, điều động giáo viên cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo nhưng cũng có ý kiến đề xuất giao cho cấp xã hoặc các nhà trường. Đại biểu Trịnh Thị Ngọc Diễm, đoàn Cần Thơ phát biểu ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Sáu n Ngày 21/11/2025 THỜI SỰ Chiều 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư chỉ rõ về xây dựng đặc khu Phú Quốc và tổ chức bộ máy mới, Trung ương ghi nhận tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ sau khi Phú Quốc được xác lập mô hình đặc khu. Tỉnh đang khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc-Kiên Hải-Thổ Châu. Đây là nhiệm vụ lớn, mô hình mới, đòi hỏi tỉnh tiếp tục bám sát hướng dẫn của Trung ương, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của chính quyền đặc khu. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế và mô hình quản trị đặc khu để Phú Quốc thực sự trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh và của vùng. Đặc khu phải thực hiện mục tiêu giữ rừng, giữ biển, đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng tới sử dụng năng lượng sạch. Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư chỉ rõ tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, thách thức để có giải pháp khắc phục, không chủ quan, đồng thời cần có những giải pháp mạnh mẽ và mang tính đột phá trong giai đoạn tới nhằm khai thác tốt hơn không gian phát triển mới, thực sự phát huy vai trò của một tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Để đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển quốc gia như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025-2030) đã đề ra, Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy An Giang thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ cương để tạo nền tảng cho phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm môi trường ổn định cho một địa bàn biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược. Tinh thần “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, An Giang phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Với không gian phát triển vừa “đồng bằngrừng-biển”; vừa “biên giới-nội địa”, An Giang cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đấu tăng trưởng ở mức hai con số; nâng cao tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển nuôi biển công nghiệp, nuôi xa bờ, nuôi kết hợp du lịch… Công nghiệp phải chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ, tăng trưởng xanh, hạn chế các ngành thâm dụng tài nguyên và gây ô nhiễm. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tạo đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. Tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, sinh học, dữ liệu lớn, năng lượng sạch…, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, từng bước đưa An Giang trở thành trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ của vùng Tây Nam Bộ. Tỉnh cần phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người An Giang, coi đây là nền tảng tinh thần của phát triển bền vững. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các loại tội phạm. Với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, với sự đồng lòng của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, với việc phát huy đúng tầm tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh, Tổng Bí thư tin tưởng An Giang sẽ tạo ra những bứt phá mới, vươn lên tầm cao mới, khẳng định vị thế là một cực phát triển năng động của Đồng bằng sông Cửu Long. PV - TTXVN Sáng 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng). Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; đánh giá cao các cơ quan Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã luôn tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”, tiến thẳng lên hiện đại; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để triển khai thực hiện; trong đó coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; chú trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Tổng Bí thư nhấn mạnh chủ động xây dựng, triển khai tốt các phương án, kế hoạch, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển... Coi trọng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; không để xảy ra vi phạm kỷ luật, pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng, phương tiện tàu xuồng, nhất là quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển trong điều kiện thời tiết vô cùng phức tạp trên các vùng biển nước ta. Tổng Bí thư yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền cần quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đấu tranh nhưng phải giữ vững cho được lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc; phải kiên quyết, kiên trì; khôn khéo; kiềm chế; không khiêu khích; không mắc mưu khiêu khích; không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo, không để xảy ra xung đột để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước. Trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, phải thể hiện tinh thần tiến công, đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, không bỏ lọt, bỏ sót tội phạm, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế biển Việt Nam bền vững. Tổng Bí thư căn dặn, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng (Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư...) trong thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động phải luôn đặt lợi ích quốc giadân tộc, lợi ích chung của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn “đồng hành” và thực sự là “điểm tựa” vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển và các hoạt động kinh tế của đất nước trên biển; đồng thời, chính sự hiện diện của ngư dân trên các vùng biển của ta là những “cột mốc” để khẳng định và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm khẳng định chủ quyền, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế của đất nước; xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng-an ninh nhân dân trên biển vững chắc; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là các nước trong khu vực có vùng biển liền kề với Việt Nam, nhằm tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. PV Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tỉnh An Giang cần tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá. Tổng Bí thư yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam chủ động xây dựng, triển khai tốt phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; chống IUU. Lấy Đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, tỉnh tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá. An Giang cần đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển; bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Tỉnh ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Xây dựng Cảnh sát biển theo hướng tinh, gọn, mạnh

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 21/11/2025 Ngày 20/11, theo ghi nhận của Tiền Phong, nhiều xã phía Đông Đắk Lắk chìm trong biển nước. Hàng loạt tuyến đường biến mất, chỉ còn nóc nhà và cột điện nhô lên giữa dòng nước xiết. Nhiều hộ phải trèo lên mái hoặc gác lửng, chống chọi mưa lạnh. Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trận lũ vượt đỉnh lịch sử 1993 hơn 1m, khiến nhiều khu vực bị cô lập. Hàng ngàn cuộc gọi kêu cứu liên tục đổ về trong khi nước lên nhanh, chảy xiết, gió mạnh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng, chia thành hai nhóm. Một nhóm chủ công tập trung vào các khu vực ngập sâu thuộc các xã, phường phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ) để đưa người dân ra khỏi nóc nhà, chuồng trại. Nhóm còn lại khắc phục sự cố, mở lối để lực lượng cứu hộ tiếp cận sâu hơn. Ngành Công Thương dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tại sân bay Buôn Ma Thuột, sẵn sàng đưa trực thăng thả hàng cứu trợ khi thời tiết cho phép. Ông Nguyễn Thiên Văn khẳng định, tinh thần là bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết. Trước đó, ngày 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra các điểm ngập sâu tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk và chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng, bằng mọi cách tiếp cận và đưa người dân mắc kẹt ra nơi an toàn. Công an, quân đội, biên phòng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tìm mọi cách cứu dân và điều chuyển phương tiện cứu hộ đến các địa bàn bị chia cắt. TIẾNG KÊU CỨU GIỮA BIỂN NƯỚC Trong cơn lũ lịch sử, hàng loạt tin nhắn cầu cứu từ người dân khắp các xã, phường ở Đắk Lắk. Nhiều gia đình kẹt trên mái nhà, giữa dòng nước chảy xiết, gọi điện, nhắn tin cầu xin cứu trợ khẩn cấp. Ám ảnh nhất có lẽ là đoạn clip không hình của người phụ nữ giới thiệu tên Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, ngụ nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông (cũ) - nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk). Chị Đào cho biết, chồng đi làm thợ hồ ở TP HCM. Ngày 19/11 nước lũ lên nhanh, chị đưa 2 con nhỏ cùng lên nóc nhà rồi gọi khắp nơi cầu cứu ca nô nhưng không được. Các con chị còn nhỏ, đói lạnh run, chị chỉ biết khóc, quay đoạn video cầu cứu gửi lên trang mạng xã hội với hy vọng được cứu giúp. Ngoài trường hợp của mẹ con chị Đào, người dân khác cũng phải leo lên mái, co ro trong cơn mưa lớn giữa biển nước mênh mông. Đơn cử như một gia đình 12 người với trẻ nhỏ và người già bị mắc kẹt giữa vùng nước sâu hơn 6m tại xã Hoà Thịnh. Chị Trần Ngọc Thúy (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bật khóc trong đêm khi mất liên lạc với gia đình đang sinh sống ở khu vực phường Đông Hoà. Chị kể, nước lũ dâng quá nhanh, khiến bố mẹ chị chỉ kịp chạy lên tầng 2 để thoát thân. Thời điểm chị gọi điện, nước vẫn tiếp tục dâng cao, trong khi ngôi nhà của gia đình nằm ở khu trũng. Cả đêm qua đến nay, chị hoàn toàn mất liên lạc với ông bà - những người đã cao tuổi, trong khi bố chị lại đang mắc bệnh. LAO MÌNH CỨU DÂN Trước tình hình khẩn cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ cùng 60 xe ô tô, 64 ca nô, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 8.088 phao tròn, 7.179 áo phao, 350 bộ nhà bạt và các phương tiện khác, đồng thời chuẩn bị bãi cất hạ cánh trực thăng cứu hộ để hỗ trợ sơ tán người dân. Công an tỉnh triển khai 122 xe ô tô, 40 ca nô và xuồng máy, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ ứng phó mưa lũ. Ngoài ra, 2 ca nô ST660 từ Bộ CHQS tỉnh được điều đến cứu hộ tại xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2; 1 ca nô từ Sư đoàn BB305 hỗ trợ cứu hộ tại xã Hòa Thành. Giữa cơn lũ lịch sử, hàng nghìn người dân Đắk Lắk kêu cứu. Lực lượng cứu hộ xuyên đêm, xuyên lũ tiếp cận, cứu người. Dốc toàn lực cứu dân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư, Chủ tịch 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh kích hoạt ngay kịch bản ứng phó với lũ cấp 3. Trong đó nhấn mạnh kiên quyết sơ tán triệt để người dân (kể cả thực hiện cưỡng chế) khỏi các khu vực vùng trũng thấp, ven sông suối và các khu vực nguy cơ sạt lở cao. Mục tiêu cao nhất của tỉnh là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong ngày 19/11, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu người dân ra khỏi các vị trí bị ngập lụt sâu tại phường Quy Nhơn Bắc, nơi có khoảng 10.000 người dân bị ngập lụt tại 16 khu phố. Qua chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng đề nghị các đơn vị quân đội của Quân khu 5 như Lữ đoàn 573, Sư đoàn 2 huy động lực lượng, phương tiện, nhất là tàu, xuồng, ca nô xuống khu vực này để hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Trước diễn biến lũ lên nhanh, trong chỉ đạo mới nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt. Trong đó, hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với các địa phương, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân. “MAY ĐƯỢC BỘ ĐỘI ĐẾN ỨNG CỨU KỊP THỜI” Mưa lớn khiến nhà dân ở 16 khu phố thuộc phường Quy Nhơn Bắc bị ngập hoàn toàn, có nơi ngập sâu gần 2m, uy hiếp An toàn tính mạng là trên hết Theo báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai, để hỗ trợ người dân bị ngập lụt, đơn vị đã huy động 11 trung đội bố trí tại địa bàn phía Đông tỉnh và 1 trung đội bố trí tại địa bàn phía Tây tỉnh và các phòng thuộc Công an tỉnh với hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ và huy động hơn 3.600 lượt cán bộ, chiến sĩ cấp xã, cùng hơn 5.000 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, và 380 đồng chí dân phòng, tăng cường thực hiện nhiệm vụ, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 2.850 hộ dân với 10.529 lượt người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu. Trong khi đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng 1.617 chiến sĩ, đã di dời, sơ tán nhân dân 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu. Khoảng 60 xe lội nước, bo bo, thuyền thúng của các đơn vị lữ hành du lịch và các đội nhóm cứu hộ cứu nạn ở thôn Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông và các tỉnh thành đến hỗ trợ sơ tán dân. Một khu vực ở tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu Mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến ngày 20/11 khiến nhiều xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. UBND tỉnh Gia Lai có công điện yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách khẩn cấp để ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất. Hỗ trợ đưa người dân ra khỏi ngôi nhà bị ngập sâu MIỀN TRUNG

Giữa mưa lũ, lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì tiếp cận các vùng bị cô lập ứng cứu người dân. Như Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp lực lượng địa phương triển khai cứu hộ khẩn cấp, kịp thời di dời người dân, ưu tiên trẻ em, người già và hộ dân vùng trũng thấp. Tại xã Hòa Thịnh, 6 cán bộ, chiến sĩ dùng xuồng chuyên dụng cứu sản phụ Trịnh Thị Kim Lan chuyển dạ để đến trạm y tế an toàn. Ở phường Tuy Hòa, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm giải cứu 20 người dân, trong đó có thai phụ và người già. Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã Phú Hòa 2 cứu hai vợ chồng đang chăn vịt giữa đồng nước sâu gần 3 m. Nhiều mũi cứu hộ băng lũ, dùng xuồng cao tốc, ca nô và dây cứu sinh tiếp cận những hộ dân bị cô lập hoàn toàn, bất chấp nguy cơ chảy xiết và mưa lớn liên tục. HUỲNH THUỶ 5 n Thứ Sáu n Ngày 21/11/2025 THỜI SỰ cuộc sống hàng nghìn hộ dân. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm (57 tuổi, ở khu phố 10, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy trận lũ nào lớn như năm nay. Nước lên rất nhanh, người dân không kịp trở tay, chỉ mất vài tiếng nước đã ngập nửa nhà. May được bộ đội đến ứng cứu kịp thời, gia đình tôi mới được đưa đến nơi an toàn. Tôi rất cảm kích”. Ứng phó với tình huống khẩn cấp, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe thiết giáp, ca nô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng hành quân xuyên đêm, phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn và lực lượng tại chỗ tiếp cận từng khu dân cư bị cô lập, nhanh chóng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong mênh mông nước lũ, hình ảnh những người lính ướt sũng giữa dòng nước lũ vẫn kiên trì làm nhiệm vụ càng làm sáng lên phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian nguy nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trực tiếp chỉ huy nhóm di dời 6 người ra khỏi vùng ngập, trong đó có 2 người già nằm thực vật và phụ nữ, trẻ em, anh Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc cho biết: Qua nắm tình hình địa bàn, ngay khi mưa lớn diễn ra liên tục, đơn vị cùng lực lượng địa phương túc trực ở các nơi xung yếu như khu phố 2, 3, 4 hỗ trợ người dân từ sáng hôm qua sơ tán. “Anh em rất trách nhiệm, đến giờ, dù rất mệt nhưng đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, an toàn là chúng tôi yên tâm”, anh Tuyến chia sẻ. TRƯƠNG ĐỊNH Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, đến sáng 20/11 địa phương này ghi nhận 11 người chết vì mưa lũ. Các trường hợp tử vong chủ yếu do sạt lở đất, đổ tường, lật thuyền. Bên cạnh đó, 4 người đang mất tích, trong đó có một trường hợp tại xã Ô Loan bị lật thúng khi ra bè nuôi cá và 3 người ở xã Tuy An Đông. Toàn tỉnh ghi nhận 33.630 lượt nhà bị ngập, 11.578 hộ bị cô lập, và 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. 43 hộ ở xã Cư Pui và Krông Bông có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán. Ngoài ra, ít nhất 8 căn nhà ở xã Yang Mao bị sập, cuốn trôi. Nước lũ tại nhiều khu vực tiếp tục dâng nhanh, dự báo số nhà ngập sẽ còn tăng trong những giờ tới. Lực lượng chức năng chèo thuyền hỗ trợ người dân ra khỏi vùng lũ Trong hai ngày 19-20/11, mực nước sông Cái - Nha Trang vượt báo động 3 gần 2m. Trạm thủy văn Ninh Hòa ghi nhận mực nước sông Dinh lên tới 6,62m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986. Những con số lạnh lùng ấy là hồi chuông cảnh báo về trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử quan trắc tại địa phương. Nước lũ tràn về nhanh, cuốn phăng mọi thứ, khiến hàng chục nghìn người dân rơi vào cảnh cô lập, đối mặt với hiểm nguy cận kề. CHIẾN SĨ LÀ ĐIỂM TỰA CỦA NGƯỜI DÂN Từ 0h30 ngày 19/11, khi nước lũ bắt đầu cuồn cuộn tràn về hạ lưu sông Cái, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ứng trực 100% quân số, điều động đến các điểm xung yếu như: phường Tây - Nam Nha Trang, xã Diên Điền, xã Diên Khánh. Tổng đài 114 reo không ngớt, người dân Khánh Hòa liên tục kêu cứu. Ngay trong đêm tối, tình huống khẩn cấp đã xảy ra ở phường Tây Nha Trang, nơi nước lũ đã ngập sâu. Một gia đình báo tin cháu bé Đặng Ngọc Ng. (3 tuổi) bị hóc dị vật. Lập tức, một tổ công tác gồm 8 cán bộ chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực 3, do Trung tá Nguyễn Thanh Tùng chỉ huy, đã nhanh chóng dùng ca nô cơ động vào vùng ngập, phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, cháu bé và người thân đã được đưa ra ngoài để cấp cứu kịp thời. Trong ngày 19/11, bất chấp mưa lớn và dòng chảy xiết như thác, các chiến sĩ vẫn phải căng mình tiếp cận những những hộ dân đang gặp nguy hiểm. Tại thôn Phước Thượng, phường Nam Nha Trang, nơi nước lũ cao ngang bụng người lớn, tổ công tác cứu hộ dùng xuồng cao su tiếp cận, giải cứu gia đình ông Nguyễn Văn Mẫn. Ông Mẫn nghẹn ngào nắm chặt tay chiến sĩ: “Nếu không có các anh chắc cả nhà tôi sẽ phải đối mặt với tình huống nguy cấp”. Trong khi đó, tại thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh Hòa, nơi nước ngập sâu hơn 3m, mái nhà chỉ còn ló phần ngói, nhiều người già và trẻ nhỏ bị kẹt trên gác xép. Trong tình thế nguy cấp, không chần chừ, từng chiến sĩ buộc dây vào người, đu ngang qua dòng lũ cuộn xoáy, tiếp cận từng ngôi nhà đang bị cô lập. Họ không chỉ mang theo dụng cụ cứu hộ, mà còn mang theo niềm tin và hy vọng cho những người đang tuyệt vọng kêu cứu giữa biển nước mênh mông. Còn tại xã Tây Khánh Sơn, dòng nước lũ cuồn cuộn đục ngàu vượt qua tràn Ko Róa, Tỉnh lộ 9 và chảy nhanh vào các khu dân cư khiến người dân không kịp trở tay. Theo Công an xã Tây Khánh Sơn, ngoài 20 người dân được di dời vào chiều tối 18/11 thì trong ngày 19/11, lực lượng này tiếp tục di dời nhiều hộ dân khác ra khỏi vùng lũ dữ. Từ chiều 19/11, tại các vùng như: Xã Tân Định, xã Diên Điền, xã Suối Hiệp, xã Bác Ái Tây, phường Tây và Nam Nha Trang… nước đều lên rất cao, nhiều ngôi nhà nước đã lên đến mái. Lực lượng cứu nạn cứu hộ nỗ lực đẩy nhanh công tác di dời người dân từ khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Bên cạnh thuyền, phao, lực lượng cứu hộ còn kết cả bè chuối miễn sao đưa được người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhanh nhất. Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, công an các xã, phường trên địa bàn, tỉnh này còn được huy động tối đa, sử dụng các phương tiện ca nô của đơn vị, xuồng chèo của người dân, ô tô, xe máy để triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá và mực nước lũ lụt dâng cao. KHÔNG ĐỂ “AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU” Trước diễn biến phức tạp, tối 19/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chủ trì cuộc họp khẩn với Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai phương án “4 tại chỗ” để di dời dân. Ông Thành trực tiếp phân công lãnh đạo tỉnh đến các địa bàn trọng yếu, chỉ đạo cứu hộ, đảm bảo không để người dân thiếu đói, khát hay bị bỏ lại phía sau. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã lội qua vùng nước ngập sâu để tiếp cận UBND xã Suối Dầu ngay trong đêm, chỉ đạo ứng phó tại hiện trường. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cũng có mặt tại Tây Nha Trang để kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại các xã Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh và Trung Khánh Vĩnh, tình trạng cô lập hoàn toàn, mất điện, mất sóng điện thoại khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng công binh, giao thông đã làm việc không ngừng nghỉ để san gạt, mở đường, tiếp cận các khu vực bị chia cắt. Trong khi đó, Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã điều gần 100 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ cùng phương tiện chuyên dụng đến Diên Khánh, tổ chức cứu hộ xuyên đêm. Vùng 4 Hải cũng triển khai gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 21 xe chuyên dụng và 13 xuồng cơ động, tỏa đi các điểm ngập lụt sâu như: Tây Nha Trang, Cam Lâm, Suối Hiệp, Cam Hiệp và Suối Dầu. Tại các điểm nóng, lực lượng Hải quân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu công an, quân đội phải triển khai tối đa nhân lực và phương tiện. Ngay sau cuộc họp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xuống ngay hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu người dân. THANH THANH - LỮ HỒ Có nơi "thất thủ", nước tại trụ sở xã dâng 2m Người già và trẻ em được lực lượng cứu hộ cho di chuyển bằng phao Khánh Hòa đang trải qua những ngày lũ chồng lũ. Mưa như trút nước, gió rít từng hồi lạnh buốt và dòng nước lũ hung dữ từ thượng nguồn đổ về đã nhấn chìm nhiều tuyến phố thành những dòng sông cuộn xiết. Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 162 điểm thuộc 54 xã, phường bị ngập lụt. Nhiều gia đình ở khu vực Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh… bị nước ngập đến mái nhà, cần hỗ trợ và sơ tán khẩn cấp; nhiều người đã phải trú trên mái nhà từ đêm 19/11 đến sáng 20/11. CHÌM TRONG LŨ DỮ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nghẹn ngào Trong cuộc họp bàn giải pháp ứng phó tình hình lũ lụt nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh sáng 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, trong quá trình kiểm tra địa phương, có rất nhiều người dân trực tiếp cầu cứu. “Nhiều nhà có người già, trẻ em nhưng trong đêm, chúng tôi bất lực không thể vào được. Tôi gọi cho Bí thư, chủ tịch các xã bị ngập nặng nhưng không liên lạc được. Có nơi báo ‘thất thủ’, nước tại trụ sở UBND xã đã dâng 2m. Nhiệm vụ bây giờ cực kỳ cấp bách, phải tập trung cứu dân, đặc biệt là chống đói và rét”, ông Thành nghẹn ngào.

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 21/11/2025 NGHỀ GIÁO - TRÁI TIM CỦA CÁC NGÀNH NGHỀ Cô Ninh Thị Hiên, giáo viên Trường mầm non Yên Ninh, Ninh Bình luôn chân luôn tay với công việc hằng ngày: vệ sinh phòng học rồi đón trẻ, từ việc cho ăn, dỗ dành trẻ ngủ đúng giờ đến tổ chức trò chơi, giữ an toàn trong lớp học. Một ngày làm việc của cô từ 7h sáng và kết thúc lúc chiều muộn. Nhưng hệ số lương của bậc học mầm non hiện nay còn nhiều bất cập. Sự chênh lệch ở chỗ, giáo viên mầm non hạng II hệ số lương khởi điểm chỉ 2,34, nhưng ở bậc tiểu học là 4.0. Theo đề tài nghiên cứu về hiện trạng điều kiện lao động của giáo viên bậc học mầm non được Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) thực hiện mới đây, giáo viên mầm non chịu tác động của các yếu tố rất đặc trưng như: tiếng ồn, căng thẳng, mệt mỏi khi làm việc cả ngày, yêu cầu trách nhiệm cao... Thời gian làm việc của các cô trung bình là khoảng 10 giờ/ngày. Dù có phụ cấp thâm niên và ưu đãi nghề, phần lớn giáo viên mầm non nhận từ 5,8 đến 18,5 triệu đồng/tháng. Do yêu cầu trình độ không cao bằng các bậc học khác, họ luôn ở nhóm lương thấp, trong khi công việc lại nặng nhọc nhất. Vì vậy, nhiều giáo viên vui mừng khi nhận thông tin tới đây có thể giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù 1,25. Công tác tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum trước khi chuyển về Trường THCS&THPT Ngô Mây, Quảng Ngãi trong suốt 17 năm, thầy Võ Bửu Nhi chia sẻ, chưa bao giờ giáo viên cảm thấy nghề giáo được quan tâm như hiện nay. “Mặc dù luôn tự nỗ lực nhưng thời gian sắp tới, chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước”, thầy Võ Bửu Nhi nói. Theo PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục, Học viện Quản lí giáo dục, nghề giáo đặt ra những đặc thù. Nét riêng này được thể hiện bằng việc nhà giáo không tạo ra sản phẩm cụ thể nhưng lại tạo ra những con người làm việc ở mọi ngành nghề. Nhà giáo không chỉ giảng dạy, mà còn tạo nên cốt cách con người. “Tôi cho rằng nghề giáo là trái tim của các nghề. Tôi gọi đây là vẻ đẹp đặc thù của nghề giáo”, bà Huyền khẳng định. Năm 2025 là năm đặc biệt đối với các nhà giáo, bởi chưa bao giờ ngành giáo dục có được vị thế và nhận được sự quan tâm chăm lo như hiện nay. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và Nhà nước ban hành, đặc biệt là việc Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026. Luật quy định mức lương giáo viên được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp công lập. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục đào tạo nhằm mục đích đảm bảo cho nhà giáo có được sự đãi ngộ tương xứng. Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo. Bộ xác định, mức phụ cấp tối thiểu cho giáo viên là 70%, nhân viên trường học 30% và giáo viên vùng khó khăn là 100%. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, ngành giáo dục và đào tạo chưa bao giờ có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay. QUYỀN LỢI ĐI CÙNG TRÁCH NHIỆM LỚN LAO PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền chia sẻ, đây là mong ước của rất nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ GD&ĐT và tất cả nhà giáo từ lâu. Đây là thông điệp chính trị-xã hội rõ ràng. Nhà giáo là lực lượng quan trọng nhất trong sự nghiệp phát triển con người. Trọng tâm của thông điệp này là khẳng định lại vị thế đặc biệt của nghề giáo. Giáo dục được đặt ở vị thế trung tâm trong sự phát triển của đất nước, là quốc sách hàng đầu, vấn đề đã đưa ra cách nay 30 năm. Vị thế của nhà giáo được thể hiện thông qua chính sách lương. Có thể nói, chính sách lần này thể hiện thay đổi tư duy một cách đột phá. “Trước kia, tăng lương cho giáo viên được gọi là sự hi sinh của xã hội cho giáo dục. Bây giờ là đầu tư cho cho xã hội. Quan điểm của chúng ta đã khác, quan tâm tới giáo viên bằng thông điệp rất rõ ràng về sự công bằng nghề nghiệp, đặc biệt là với giáo viên vùng khó với phụ cấp 100%. Những điều kiện chính sách để giáo viên có động lực yêu nghề, gắn bó với nghề và cống hiến bền vững”, PGS. Đặng Thị Thanh Huyền nêu quan điểm. GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin, thời điểm này, có thể khẳng định đội ngũ nhà giáo Việt Nam đang hân hoan, phấn khởi bởi sự quan tâm về chiến lược và chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ ban ngành. Sự quan tâm này mang tính hệ thống và bao trùm. Ông tin thời gian tới, những chính sách, chiến lược sẽ được cụ thể hóa đến các cấp. “Tôi cho rằng, thời điểm này, mỗi nhà giáo đều nhận thức được trách nhiệm của mình. Khi những sự quan tâm, đãi ngộ ngày càng lớn trọng trách đặt lên vai nhà giáo càng nhiều”, GS. Hoàng Anh Tuấn nói. Theo ông, nhà giáo là “máy cái” để đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Để làm được việc này, mỗi người phải tự ý thức về trách nhiệm trong việc đổi mới tư duy, phương pháp, nội dung, cách thức giáo dục cũng như đổi mới cách tiếp cận. Mỗi nhà giáo phải có trách nhiệm và đổi mới tư duy là đổi mới rất quan trọng. Trước đây, giáo viên dạy học chỉ cần SGK, phấn trắng, bảng đen, hoặc tiến bộ hơn sử dụng công nghệ thông tin trình chiếu. Nhưng bây giờ, nhà giáo cần phải thiết kế chương trình kế hoạch học tập, giảng dạy một cách tổng thể từ cấp bậc thấp nhất, mầm non đến bậc cao nhất, đại học và sau đại học để học sinh, sinh viên phát huy hết năng lực. GS. Hoàng Anh Tuấn khẳng định, những đổi mới này là trách nhiệm tự thân của nhà giáo, trách nhiệm một cách đương nhiên. “Thực tế, kể cả khi chúng ta khó khăn, chưa có nhiều chính sách, nhiều chiến lược của quốc gia về nhà giáo, chính nhà giáo cũng đã ý thức được trách nhiệm. Thời điểm này, với sự quan tâm, trách nhiệm cũng phải lớn hơn. Quyền lợi luôn đi cùng trách nhiệm và tôi tin, với trí tuệ, bản sắc, chất nhân văn của nhà giáo Việt Nam, trong thời gian tới, mỗi nhà giáo sẽ thay đổi. Tổng thể ngành Giáo dục của Việt Nam cũng sẽ có những đột phá, xứng đáng với kì vọng của Đảng và Nhà nước”, GS. Hoàng Anh Tuấn nhận định. NGHIÊM HUÊ Ngày 20/11 năm nay khá đặc biệt khi Quốc hội họp bàn 3 dự thảo luật sửa đổi liên quan đến ngành giáo dục: Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Luật giáo dục Đại học. Vị thế của nhà giáo ngày càng tăng đòi hỏi trách nhiệm ngày càng lớn. Đãi ngộ càng lớn, trọng trách càng nhiều Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội trong một tiết học ẢNH: TRỌNG QUÂN PGS. TS Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng, đã đến lúc bàn câu chuyện giáo viên trường công lập có thể không phải đi làm thêm, toàn tâm toàn ý dạy học như các trường tư thục hiện nay. Bà Huyền khẳng định, sự kì vọng của người dân về nhà giáo luôn vô hạn, nhưng cần giúp nhà giáo nhận ra trách nhiệm và tạo điều kiện để họ tạo ra nhiều giá trị hơn. Không chỉ vấn đề lương đủ sống, nhà giáo cần môi trường làm việc an toàn, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để có thể phát huy tốt năng lực và có đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Nhà giáo cần được trọng danh dự hơn vấn đề lương bổng. Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra yêu cầu mới học sinh là những công dân có tư duy số, năng lực sáng tạo và khả năng học tập suốt đời trong tương lai. Trường học thực sự chưa theo kịp các yêu cầu này. Đây là điểm cần ưu tiên đầu tư để đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục. Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục là giáo dục đạo đức “trồng người” phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới đến kiến thức và kĩ năng. Theo bà Huyền, với định hướng như vậy, chúng ta nên hiểu vai trò và trách nhiệm của nhà giáo trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh, vừa có thể đảm bảo sứ mệnh “trồng người” và vừa tránh kì vọng vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, gia đình, nhà trường và xã hội là ba chủ thể đồng hành, tránh tình trạng hành chính hóa, nặng về chỉ tiêu thi đua thành tích. “Gia đình không có gia phong, không có nền nếp, nhà trường có cố gắng bao nhiêu cũng cũng là con số không. Xã hội là môi trường củng cố và nuôi dưỡng hành vi của con người. Chỉ khi cả ba yếu tố này cùng vận hành tốt thì việc trồng người mới thực sự bền vững”, bà Huyền đánh giá. HOA BAN PGS. Đặng Thị Thanh Huyền nhìn nhận, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất, các nhà giáo vẫn đầy tâm huyết, yêu nghề, vẫn rất gắn bó với nghề. Một tiết học của học sinh Hà Nội ẢNH: TRỌNG QUÂN Để nhà giáo toàn tâm trồng người

