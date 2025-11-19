Báo Tiền Phong số 323

THỨ TƯ 19/11/2025 Số 323 0977.456.112 TRANG 8-9 TRANG 11 TRANG 14 TRANG 15 TRANG 3 Thầy cô phải có năng lực AI phù hợp NHỮNG TẤM GƯƠNG CỐNG HIẾN ĐẶC BIỆT Có thể xây dựng bảng giá đất đến từng thửa VIỆT NAM - KUWAIT NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRANG 6 Phòng vé phim Việt rơi tự do Trung ương Đoàn hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả mưa lũ Thị trường vàng Việt Nam đang trải qua giai đoạn nhiều biến động ẢNH: NHƯ Ý TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY "Cởi trói" thị trường XEM TIẾP TRANG 15 n LUẬT SƯ HOÀNG HÀ Trên phương diện pháp lý, Nghị định 232 đánh dấu sự chuyển đổi triết lý quản lý nhà nước đối với thị trường vàng từ mô hình can thiệp trực tiếp, độc quyền sang mô hình quản lý gián tiếp thông qua cơ chế cấp phép và giám sát. thị trường vàng MINH BẠCH TINH THẦN ĐOÀN KẾT GIÚP DÂN TỘC VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN TRANG 2 Chủ tịch nước Lương Cường trao 20 tỷ đồng tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng ẢNH: TTXVN TRẺ EM NGỒI TRÊN Ô TÔ RA SAO ĐỂ KHÔNG BỊ PHẠT? Mở rộng nguồn cung hợp pháp Có thể huy động 300-500 tấn vàng trong dân Sớm xóa bỏ nghịch lý

2 nThứ Tư n Ngày 19/11/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi (thành phố Đà Nẵng), nhân dịp 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025. Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. ĐOÀN KẾT LÀ CỘI NGUỒN SỨC MẠNH Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ, thời gian qua, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước phải đối mặt với thiên tai, bão lũ bất thường, rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề cả về người, tài sản, mùa màng, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, học tập và sinh kế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân thành phố Đà Nẵng và các vùng, địa phương trên cả nước đã và đang phải gánh chịu; gửi lời tri ân sâu sắc lực lượng tuyến đầu, quân đội, công an, cán bộ thôn, xã, các cấp, ngành và nhân dân cả nước đã nhường cơm, sẻ áo, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định đoàn kết là truyền thống văn hóa, lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm, luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Giá trị thiêng liêng, truyền thống quý báu đó đã tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của con người Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết của ông cha ta “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định và căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chủ tịch nước chỉ rõ, từ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường mà toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước - thu non sông về một mối và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh theo suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có đóng góp rất quan trọng của quân và dân thành phố Đà Nẵng cũng như nhân dân 17 thôn của xã Gò Nổi. Trong giai đoạn phát triển mới, cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc và trường tồn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. NÂNG CAO HƠN NỮA MỨC SỐNG CỦA NHÂN DÂN Nhằm phát huy truyền thống và những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Gò Nổi cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển; xây dựng chính quyền cơ sở thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Xã cần không ngừng quan tâm chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Xã cũng cần nâng cao hơn nữa mức sống, thu nhập của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau; chủ động có giải pháp thích ứng và xây dựng cộng đồng an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống; đồng thời chỉ đạo Chính phủ, các cấp, ngành xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với thiên tai, bão lũ, ưu tiên ngân sách nâng cấp đê điều, chống ngập ở đô thị, sạt lở ở vùng núi, khuyến khích làm nhà nổi, nhà trên sàn bêtông ở vùng trũng, bị ngập úng và triều cường... Với truyền thống kiên cường, nhân ái, tinh thần đoàn kết được hun đúc, giữ gìn, lưu truyền rất nhiều thế hệ của người dân thôn Bảo An và 16 thôn của xã Gò Nổi, cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp, Chủ tịch nước tin tưởng các thôn của xã Gò Nổi sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn xóm văn minh, an toàn, hạnh phúc. Trong không khí Ngày Đại đoàn kết toàn dân năm 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước chia sẻ sự xúc động, nhớ lại hình ảnh cách đây 65 năm (tháng 9/1960), trong Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III tại Công viên Bách Thảo, Bác Hồ được mời lên bục, chỉ huy dàn nhạc và bắt nhịp cho quần chúng cùng hát vang bài ca “Kết đoàn”. Và trong quá trình công tác, Chủ tịch nước cùng đồng đội mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ khó khăn, có thể phải hy sinh, đều cùng nhau nắm tay nhau hát bài ca “Kết đoàn”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí cả nước lời chúc sức khỏe, bình an, ấm no, hạnh phúc; chúc tình đoàn kết của thôn Bảo An và 16 thôn của xã Gò Nổi ngày càng bền chặt, ấm áp, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thành công xã trở thành xã nông thôn mới, hiện đại vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã xác định. Bảo An từng được mệnh danh là “Ngôi làng khoa bảng” bậc nhất vùng Trung Nam Bộ. Xã Gò Nổi nằm phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng, vùng đất ven sông Thu Bồn, cái nôi văn hóa xứ Quảng với truyền thống văn hóa đặc sắc, cách mạng và anh hùng. NGUYỄN THÀNH - TTXVN Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tinh thần đoàn kết giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn Hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống Sáng 18/11, nhân dịp đến dự Ngày Đại đoàn kết toàn dân tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm hỏi, động viên bà con vùng đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại địa phương. Tham gia đoàn công tác có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã chia sẻ với bà con về những khó khăn, mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra, mong muốn người dân xã Gò Nổi đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục hậu quả bão lũ. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đồng bào, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, các cháu học sinh sớm được trở lại trường học. Mưa lớn trong thời gian qua đã khiến nhiều khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nơi đã ngập lụt lần thứ 4-5 chỉ từ tháng 10/2025 đến nay, gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương. Hiện nay, lũ trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục lên nhanh. Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, hỗ trợ người dân tối đa; các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, giao thông, điện, nước; đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng bị cô lập. Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Bàn, Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu. Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, góp phần giúp thành phố khắc phục kịp thời các thiệt hại do thiên tai gây ra; tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Gò Nổi và 17 thôn của xã, tặng quà cho Ngày hội thôn Bảo An, 10 gia đình chính sách tiêu biểu. CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG: Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Bảo An, xã Gò Nổi (Đà Nẵng)

3 n Thứ Tư n Ngày 19/11/2025 THỜI SỰ Ngày 17/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, tại Cung điện Bayan, Thủ đô Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad AlAbdullah Al-Sabah. Hai Thủ tướng đánh giá, trải qua gần 50 năm hợp tác, quan hệ song phương Việt Nam - Kuwait không ngừng được mở rộng và củng cố, đặc biệt là thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, lao động và hỗ trợ phát triển, đưa Kuwait trở thành đối tác thương mại hàng đầu, đối tác đầu tư và phát triển quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Đứng trước giai đoạn phát triển mới, với tiềm lực và tâm thế mới, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược. Hai bên trao đổi sâu rộng về tình hình quan hệ song phương, khu vực và quốc tế, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, đẩy mạnh hoạt động của các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên chính phủ và tham vấn chính trị, thiết lập các tổ công tác chuyên môn mới như Nhóm công tác chung về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và ứng phó với các thách thức an ninh mạng và an ninh phi truyền thống. Hai Thủ tướng xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 12-15 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam đề nghị Kuwait thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết Hiệp định FTA Việt Nam - GCC và xem xét đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam - Kuwait. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước. Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dầu khí và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại Kuwait, mở rộng hợp tác sang một số dự án mới, đặc biệt là xây dựng Dự án kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu tại khu vực Việt Nam. NGHIÊN CỨU MỞ ĐƯỜNG BAY THẲNG GIỮA 2 NƯỚC Thủ tướng Kuwait nhấn mạnh coi trọng quan hệ song phương nhiều mặt với Việt Nam. Nhất trí rằng giữa hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy, đặc biệt trên nền tảng khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được nâng cấp, Thủ tướng Kuwait hoan nghênh các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, cam kết thúc đẩy Quỹ đầu tư công Kuwait và các nhà đầu tư Kuwait triển khai các dự án lớn, chiến lược tại Việt Nam đồng thời chỉ đạo Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Ả-rập phối hợp với Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ODA phù hợp với lợi ích hai bên. Thủ tướng Kuwait đề nghị hai bên sớm ký kết hiệp định vận chuyển hàng không, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác an ninh lương thực giữa hai bên, Thủ tướng Kuwait cho biết sẽ thúc đẩy nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nông sản tại Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Kuwait và các nước tại khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất đàm phán Thỏa thuận khung dài hạn về các mặt hàng chiến lược, trong đó có mặt hàng gạo, để đảm bảo an ninh lương thực cho Kuwait và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam. Nhấn mạnh phương châm “coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ, đổi mới để bứt phá, sáng tạo để vươn xa”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Kuwait, trong đó đề nghị Cơ quan Đầu tư Kuwait (KIA) đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng, năng lượng tái tạo, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng thống nhất đưa hợp tác giáo dục và văn hóa trở thành nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc. Thủ tướng Kuwait cam kết sẽ mở rộng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học các ngành, lĩnh vực mới như STEM, khoa học cơ bản... đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức Những ngày Việt Nam tại Kuwait và Ngày Kuwait tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kuwait (1976-2026); nghiên cứu khả năng miễn thị thực cho công dân hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, như Liên Hợp Quốc, ASEAN, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Với tư cách là một trong những nước viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Dải Gaza và Syria, Kuwait hoan nghênh Việt Nam phối hợp triển khai các hoạt động tái thiết tại khu vực Trung Đông. Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ với Kuwait và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao Saud Al-Nasser Al-Sabah Kuwaiti, Bộ Ngoại giao Kuwait. BÌNH GIANG Đứng trước giai đoạn phát triển mới, với tiềm lực và tâm thế mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược; thống nhất định hướng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, lương thực, tài chính... Việt Nam - Kuwait nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm Tổ hợp lọc hoá dầu AlZour. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cũng đã đến thăm Toà nhà Di sản văn hóa Ả-rập. Hai Thủ tướng chụp ảnh chung trước hội đàm ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Sáng 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Suleiman Al-Roumi. Thủ tướng đề nghị Bộ Dầu mỏ Kuwait tiếp tục tạo điều kiện cho các tập đoàn dầu khí hai bên kết nối, hợp tác, trước mắt thành lập tổ công tác xử lý dứt điểm các vướng mắc tại dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn; đồng thời mở ra các lĩnh vực, dự án hợp tác mới như thăm dò, khai thác, cung ứng dầu thô, thương mại sản phẩm, bảo dưỡng, vận hành, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Kuwait mở rộng dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn và đầu tư thêm các dự án lọc hoá dầu giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong thời gian phát triển mới; xây dựng tại Việt Nam một kho trung chuyển, phân phối năng lượng, xăng dầu cho cả khu vực Đông Nam Á. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Kuwait - một cơ sở nghiên cứu, giáo dục uy tín hàng đầu, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Kuwait. Bài phát biểu của Thủ tướng có chủ đề “Đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển vững chắc lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở Đông Nam Á, Vùng Vịnh và Trung Đông”. THU LOAN Thăm người bạn lớn của Việt Nam Chiều tối 17/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm nguyên Thủ tướng Kuwait Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah tại nhà riêng ở Thủ đô Kuwait. Nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser là người đã vun đắp và góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ trong suốt nhiều thập niên qua. Theo TTXVN, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser Al-Mohammed AlJaber Al-Sabah, người bạn lớn của Việt Nam và trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ chân thành mà nguyên Thủ tướng dành cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại chuyến thăm lịch sử của nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser tới Việt Nam vào tháng 5/2007, tạo chuyển biến quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Kuwait ngày nay, trong đó có dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn… Nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser AlMohammed Al-Jaber Al-Sabah bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính, “người bạn lớn”, “người anh em” của đất nước và nhân dân Kuwait, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam, “đất nước của những điều vĩ đại”, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser khẳng định sẽ luôn tiếp tục đồng hành và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Kuwait trong bất kỳ cương vị nào, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực. BÌNH GIANG Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam luôn đặt vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng là trọng tâm ẢNH: VGP

4 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 19/11/2025 NHỮNG ĐIỂM NGHẼN Nhìn lại bất cập trong quản lý thị trường vàng trong nước vừa qua, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, với vàng chế tác, vàng trang sức tiêu dùng, nguồn cung tương đối đáp ứng đủ, chỉ riêng vàng miếng là nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu rất cao, tạo ra “nút thắt cổ chai”. Thời gian qua, Bộ Công Thương phối hợp Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát thị trường vàng; tham gia các đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước tại các cơ sở kinh doanh vàng miếng và ghi nhận 7 khó khăn lớn. Theo đó, cơ quan quản lý thiếu cơ sở quản lý tập trung khi phần lớn tiệm vàng hoạt động phân mảnh, bán lẻ, không kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý, không quản lý được tồn kho nên khó đánh giá mức độ găm hàng, đầu cơ. Bên cạnh đó, khó kiểm soát chất lượng và nguồn cung khi trên thị trường vẫn xuất hiện giao dịch trôi nổi, vàng giả, vàng không đủ tuổi... Nhiều trường hợp kiểm tra phải sử dụng máy móc để xác định, nguy cơ vàng giả lẫn vàng thật rất lớn. Đáng lưu ý, sự tồn tại của thị trường chợ đen cùng với chênh lệch giá vàng trong nước - quốc tế làm phát sinh buôn lậu vàng qua biên giới, tình trạng giao dịch không hóa đơn, giấu doanh thu để trốn thuế vẫn diễn ra thường xuyên. "Những giao dịch này không được báo cáo nên không phản ánh đúng cung cầu, khiến cơ quan quản lý khó quản lý, khó dự báo", ông Lê nhấn mạnh. Cùng với đó, chưa có cơ chế giám sát đồng bộ giữa các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ Công an...; dữ liệu chưa liên thông, không có hệ thống cảnh báo sớm biến động bất thường. Khi thị trường vàng biến động mạnh, việc kiểm tra theo từng đợt khiến phản ứng quản lý chậm hơn diễn biến thị trường. Từ góc độ thị trường nội địa, ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), cho rằng thị trường vàng hiện bước vào giai đoạn “nóng” khiến công tác phòng chống buôn lậu gặp nhiều thách thức. Đây luôn là mặt hàng mà các đối tượng buôn lậu nhắm tới vì giá trị lớn và dễ cất giữ, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn như chiến tranh hay lạm phát. Để giải quyết triệt để tình trạng buôn lậu, cần xem xét, điều chỉnh các chính sách hiện hành, nâng cao tính minh bạch trong kinh doanh và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như áp thuế đối với vàng bán ra. Theo Cục Hải quan, từ đầu năm, cơ quan đã tiếp nhận 65 hồ sơ nhập khẩu với tổng trị giá khoảng 26 triệu USD và 22 hồ sơ xuất khẩu trị giá 4,2 tỷ USD, phần lớn là vàng gia công. Tuy nhiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, các quy định tại Nghị định 232 và Chỉ thị 35 cần sớm được hướng dẫn cụ thể để áp dụng hiệu quả bởi trên thực tế chưa có hồ sơ xuất khẩu vàng nào thực hiện theo những quy định này. Việc sớm hoàn thiện hướng dẫn sẽ giúp tăng tính minh bạch, tạo trật tự cho thị trường và giảm áp lực đối với hoạt động xuất nhập khẩu. THIẾT KẾ LẠI MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀNG HIỆN ĐẠI TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng phân tích, vàng luôn là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, liên quan đến ngoại hối, dự trữ ngoại hối. Về việc thành lập sàn vàng nhà nước phải tính toán kỹ về dung lượng. Giá vàng trong nước vẫn chênh lệch lớn so với thế giới; thị trường vẫn thiếu minh bạch và tiềm ẩn rủi ro. Nhiều chuyên gia đề xuất nghiên cứu mô hình sàn giao dịch vàng và khuyến khích phát triển vàng trang sức mỹ nghệ mở rộng nguồn cung hợp pháp… Mở rộng nguồn cung hợp pháp VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG 10 THỊ TRƯỜNG VÀNG TIỀM NĂNG NHẤT THẾ GIỚI Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, khảo sát cộng đồng doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh vàng cho thấy, chỉ khoảng 30-40% doanh nghiệp thực sự chú trọng đầu tư bài bản về máy móc, thiết bị và quy trình kiểm soát đầu vào. Phần lớn còn lại chưa tuân thủ đầy đủ yêu cầu pháp lý, dẫn tới tình trạng thị trường thiếu minh bạch, dễ phát sinh vi phạm. “Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải chứng minh được nguồn nguyên liệu đầu vào, điều kiện bảo quản, hệ thống tiêu chuẩn và cơ sở pháp lý phục vụ sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế đang tồn tại khoảng trống trong kiểm tra, giám sát, khiến thị trường vàng vận hành thiếu trật tự”, ông Hùng nói. Từ góc nhìn của doanh nghiệp và của Hiệp hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, việc xây dựng cơ chế quản lý thị trường vàng một cách rõ ràng, minh bạch là vấn đề cấp thiết. Động thái này không chỉ để xử lý sai phạm mà còn nhằm đảm bảo an toàn quốc gia về tiền tệ. Lợi ích lớn nhất của sàn giao dịch vàng là mọi giao dịch đều được ghi nhận, báo cáo liên tục, cho phép nhà quản lý điều hành thị trường dựa trên dữ liệu thực, thay vì suy đoán. Điều này sẽ giảm đáng kể tình trạng đầu cơ, thao túng và bong bóng giá. “Một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và công nghệ nhưng vẫn mong muốn tham gia nhập khẩu hoặc sản xuất. Nếu không siết điều kiện, thị trường sẽ tái diễn hỗn loạn. Do đó, về lộ trình dài hạn, giai đoạn 1 có thể vận hành sàn giao dịch vàng phục vụ sản xuất và phân phối; giai đoạn 2 phát triển hệ thống phân phối rộng cho doanh nghiệp có nhu cầu thực; giai đoạn 3 từng bước mở rộng sang các sản phẩm tài chính phái sinh liên quan đến vàng, nhưng chỉ khi hành lang pháp lý và hệ thống dữ liệu đã hoàn thiện”, ông Hùng nêu thực tế. Theo ông Hùng, Hiệp hội sẵn sàng kết nối doanh nghiệp - cơ quan quản lý - chuyên gia quốc tế, bởi hiện nay nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong 10 thị trường vàng tiềm năng nhất thế giới, lượng giao dịch hàng năm rất lớn. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ XÂY DỰNG NIỀM TIN Theo chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu, Nghị định 232 “Hành lang pháp lý đã thay đổi đáng kể. Nghị định 232 mở rộng phạm vi quản lý, cho phép thí điểm các công cụ phái sinh và xóa bỏ một số cơ chế cũ gây cản trở thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để thiết kế lại mô hình quản lý vàng hiện đại, tiệm cận thông lệ quốc tế”. Chuyên gia kinh tế NGÔ TRÍ LONG Có thể huy động 300-500 tấn vàng trong dân “Liệu Việt Nam có thể huy động được 300-500 tấn vàng trong dân vào nền kinh tế? Có thể, nhưng cần thời gian và niềm tin”, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu nói. Ông cho rằng, cần giảm độc quyền, mở rộng quyền tham gia của doanh nghiệp và ngân hàng, đảm bảo lưu thông vàng minh bạch và cung cấp sản phẩm đầu tư vàng an toàn thì dòng vàng trong dân sẽ dần đi vào hệ thống một cách tự nhiên và tự nguyện. Toàn cảnh tọa đàm “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô” do báo Tiền Phong tổ chức sáng 18/11 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng có thể huy động được 300-500 tấn vàng trong dân vào nền kinh tế. Tuy nhiên, cần thời gian và niềm tin. MINH BẠCH Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc trữ vàng tại nhà là một sự lãng phí lớn đối với nền kinh tế ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

“Tôi cho rằng phương án cho phép vàng như một vật chất, một sản phẩm được giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa. Vì chúng ta đã có quy trình vận hành rõ ràng rồi, chỉ việc bổ sung thêm một mặt hàng thôi. Về vàng tài khoản, chứng chỉ vàng, hiện nay khi chúng ta xây dựng một sàn giao dịch thì chứng chỉ vàng cũng là một điều cần cân nhắc. Việc sử dụng chứng chỉ vàng sẽ bớt đi được việc người dân tích cóp tích trữ”, ông Lực nêu quan điểm. Ông Nguyễn Minh Tuấn - CEO AFA Capital, sáng lập nền tảng tài chính TOPI cho rằng, cụm từ “sàn vàng” dễ gợi nhớ mô hình CFD từng gây thiệt hại cho nhà đầu tư 10 năm trước, khi giao dịch chỉ dựa trên chênh lệch giá mà không có vàng thật. Việt Nam cần hướng đến sở giao dịch vàng vật chất quốc gia, một mô hình hoàn toàn khác, dựa trên giao dịch thật, có tiêu chuẩn quốc gia và cơ chế giao -nhận minh bạch. Điều cốt lõi của mô hình mới là phải trả lời rõ ràng: Ai là người mua - bán? Tiền có được thanh toán thật hay không? Người mua có thể nhận vàng vật chất hay phải ký gửi? Khi bán lại có phải giao vàng thật hay không? Những yêu cầu này nhằm tách biệt mô hình mới với các sàn CFD trước đây. Ông Tuấn cho rằng, Việt Nam nên tham khảo mô hình Thượng Hải, Trung Quốc và Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi Luân Đôn (LBMA), Vương quốc Anh - nơi có lô chuẩn, trung tâm giao nhận và hệ thống ký gửi chuyên nghiệp. Cùng với việc định hình mô hình giao dịch, thị trường vàng cần được phân tách rõ ràng giữa vàng CFD và vàng vật chất; trong vàng vật chất phải tách vàng nguyên liệu, vàng miếng và vàng trang sức. “Vàng luôn có hai chức năng: Tiền tệ và hàng hóa. Tuy nhiên, Nghị định 24 đã siết chặt quá mức chức năng hàng hóa của vàng miếng, khiến người dân có xu hướng tìm đến các sản phẩm trang sức mang tính tích trữ. Lộ trình phát triển Sở giao dịch vàng vật chất quốc gia phải bắt đầu từ vàng nguyên liệu để giải quyết nguồn cung cho sản xuất. Khi đầu vào ổn định, mới có thể mở rộng sang giao dịch vàng miếng - tài sản đầu tư phổ biến với người dân”, ông Tuấn nói. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh, việc thành lập sàn giao dịch vàng trong bối cảnh hiện nay là cần thiết và phù hợp xu hướng quản lý thị trường hiện đại. Theo ông, vấn đề không chỉ là “có hay không có sàn vàng”, mà là thiết kế và vận hành sàn như thế nào để Nhà nước có thể kiểm soát và giám sát hiệu quả. Một sàn vàng hoạt động đúng chuẩn sẽ giúp cơ quan quản lý giám sát giao dịch theo thời gian thực, nắm được các luồng mua bán, mức độ biến động, rủi ro thị trường và nhận diện các nhóm tác động đến giá. Khi có dữ liệu tập trung, Nhà nước có thể áp dụng các công cụ thị trường khi cần thiết như giới hạn vị thế, áp trần giao dịch hoặc các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, sàn vàng cho phép tạo lập dữ liệu đầy đủ - minh bạch, kết nối thị trường vật chất, tài khoản và chính sách tiền tệ. Nếu thiếu nền tảng dữ liệu này, việc điều hành một thị trường có tác động trực tiếp đến tỷ giá, lạm phát và ổn định vĩ mô sẽ rất khó khăn. Việc quản lý hoàn toàn bằng hành chính như trước đây đã không còn phù hợp. Ông Long nhận định, nếu làm tốt, sàn giao dịch vàng sẽ trở thành công cụ giúp Nhà nước kiểm soát một thị trường vốn nhiều biến động, giảm đầu cơ, tăng minh bạch và thu hẹp mức chênh lệch giá vàng bất hợp lý như thời gian qua. NGỌC MAI 5 n Thứ Tư n Ngày 19/11/2025 KINH TẾ được ban hành nhằm tạo cơ chế quản lý thị trường vàng minh bạch, theo đúng tinh thần kinh tế thị trường. Điểm cốt lõi của nghị định này không phải là can thiệp hành chính, mà Nhà nước đóng vai trò quản lý, chấm dứt tư duy độc quyền nhập khẩu, sản xuất và phân phối vàng của nhà nước như giai đoạn trước đây. Thực tế những năm qua cho thấy, khi áp dụng Nghị định 24, thị trường vàng đạt được những thành công nhất định nhờ sự điều hành chặt chẽ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi. Thị trường đòi hỏi sự quản lý nhưng không bao cấp và không độc quyền. Tại Việt Nam, một lượng vàng rất lớn đang được tích trữ trong dân, theo ông Hiếu, con số ước tính có thể vượt 500 tấn. Nhưng việc huy động lượng vàng này không thể thực hiện trong ngắn hạn mà cần một quá trình dài hơi, thận trọng và có niềm tin thị trường. Ông Hiếu nhấn mạnh, việc trữ vàng vật chất tại nhà là một sự lãng phí lớn đối với nền kinh tế và cũng là một thói quen lạc hậu của người Việt. Ước tính lượng vàng cất giữ trong dân tương đương 8% GDP, nhưng không được đưa vào sản xuất - kinh doanh. Về lâu dài, chúng ta phải hướng tới mô hình chứng khoán hóa vàng - người dân nắm giữ tài sản vàng dưới dạng chứng chỉ có giá trị tương đương. Nhưng để điều đó xảy ra, quan trọng nhất là xây dựng niềm tin. Người dân phải tin rằng chứng chỉ đó an toàn tuyệt đối và có giá trị thực. NGỌC MAI Tiềm ẩn rủi ro Phát biểu tại toạ đàm “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô” do báo Tiền Phong tổ chức sáng 18/11, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, nhiều năm qua, thị trường vàng Việt Nam liên tục ở trạng thái nhạy cảm, giá vàng biến động mạnh, chênh lệch với thế giới trên 20 triệu đồng/lượng; cầu vượt cung; giao dịch không chính thức diễn ra phổ biến, khiến thị trường thiếu minh bạch và tiềm ẩn rủi ro đối với người dân, doanh nghiệp. Việc giá bị đẩy lên quá cao so với thế giới không chỉ tạo cơ hội cho đầu cơ, thao túng mà còn gây sức ép lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô. Tình trạng xếp hàng mua vàng chỉ phản ánh phần nổi của khó khăn, còn phía sau là sự thiếu hụt kéo dài của nguồn cung nguyên liệu chính thức suốt hơn 13 tháng qua. “Việc không thể tiếp cận vàng nhập khẩu theo cơ chế rõ ràng khiến các doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn vàng trôi nổi, chấp nhận rủi ro để duy trì sản xuất và có hàng cung ứng ra thị trường”, ông Vũ Hùng Sơn cho biết. Theo ông Sơn, nguồn cung hạn chế đẩy giá vàng trong nước lên cao, trong khi người dân lại khó hoặc không thể mua được. Để duy trì hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải nâng mạnh giá mua vào nhằm khuyến khích những người nắm giữ vàng trước đó bán ra. Trong bối cảnh lượng hàng về ít, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã phải giới hạn mỗi khách chỉ được mua một vài chỉ vàng, giải pháp bất đắc dĩ để tránh tình trạng nhà đầu tư lớn gom hàng, khiến khách nhỏ lẻ không còn cơ hội tiếp cận. Cùng với đó, toàn bộ hệ thống cửa hàng phải đầu tư máy phổ hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công như trước. Ông Vũ Hùng Sơn cho rằng, đây là nghịch lý đáng lo ngại đối với một ngành nghề có giá trị gia tăng rất cao. Đối với lĩnh vực vàng trang sức, Việt Nam hiện có khoảng 6.800 cơ sở được cấp phép hoạt động, tạo việc làm cho lực lượng lớn lao động, đặc biệt tại những doanh nghiệp lớn với 6.000 - 7.000 người. Tuy nhiên, ngành vẫn đang chịu sức ép ngày càng lớn từ khung pháp lý. “Cùng với thiếu hụt nguyên liệu, doanh nghiệp vàng đang đối mặt với đợt thanh tra, kiểm tra dày đặc khi các cơ quan chức năng áp dụng Luật Phòng chống rửa tiền vào lĩnh vực này. Quy định yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, phân loại khách hàng, xác minh nghề nghiệp, thu nhập, đánh giá sự tương xứng của giao dịch, đặc biệt với giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên. Chỉ cần sai sót nhỏ trong thông tin căn cước hoặc nghi ngờ về nguồn tiền, giao dịch có thể bị chuyển sang cơ quan điều tra, tạo rủi ro pháp lý rất lớn cho doanh nghiệp”, ông Sơn bày tỏ. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, dự trữ ngoại tệ còn hạn chế nên ưu tiên nhập khẩu cho các mặt hàng thiết yếu hơn vàng. Dù vậy, việc sửa đổi Nghị định 24/2014 được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ chế bổ sung nguồn cung hàng năm cho thị trường. “Chúng tôi kiến nghị, cần đưa vàng trang sức ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư. Bởi trang sức là sản phẩm tiêu dùng, không ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, và việc nới điều kiện sẽ tạo đà để Việt Nam trở thành trung tâm chế tác trang sức trong khu vực”, ông Sơn đề xuất. N.MAI (ghi) Sớm xóa bỏ nghịch lý Tham gia tọa đàm, dưới góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cho rằng, thị trường vàng Việt Nam đang trải qua giai đoạn nhiều biến động khi cả người dân lẫn doanh nghiệp đều đối mặt với những trở ngại chưa từng có và đang có nghịch lý. THỊ TRƯỜNG VÀNG Ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, kiến nghị cần đưa vàng trang sức ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư ẢNH: NHƯ Ý Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng việc xây dựng cơ chế quản lý thị trường vàng một cách rõ ràng, minh bạch là vấn đề cấp thiết ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

GIEO CHỮ Ở TRƯỜNG SA Thầy Nguyễn Ngọc Hạ, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) là một trong số đó. Sinh năm 1990 tại xã Đại Lãnh (Khánh Hòa), năm 2012, Nguyễn Ngọc Hạ tốt nghiệp ngành tiểu học, Trường Cao đẳng Nha Trang (nay là Trường ĐH Khánh Hòa) về công tác tại Trường Tiểu học Vạn Phú 1. Năm 2013, nhận được thông báo tuyển giáo viên ra công tác tại các xã thuộc huyện đảo Trường Sa giai đoạn (20132018) của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, thầy Hạ viết đơn xin ứng tuyển. Năm năm gắn bó với con em huyện đảo, với những người lính đảo là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong nghề của thầy Hạ. Theo thầy Hạ, khó khăn lớn nhất thời gian đó do xa đất liền nên thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Lớp học ghép nhiều độ tuổi, giáo viên không chỉ dạy, còn phải dỗ, phải chăm vì có trẻ mầm non. Sống trên đảo, phần lớn học sinh thiếu trải nghiệm, thiếu kĩ năng tương tác. Bản thân giáo viên cũng ít cơ hội được trao đổi với đồng nghiệp do khó liên lạc với đất liền. Để khắc phục những khó khăn này, mỗi năm về phép, thầy Hạ tranh thủ tham mưu với Sở GD&ĐT Khánh Hòa cung cấp thêm trang thiết bị hoặc tự làm thiết bị dạy học để phục vụ giảng dạy; tham gia những buổi tập huấn, tự nghiên cứu tài liệu từ mầm non đến tiểu học. Ở trường, thầy Hạ tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tăng tương tác. Mỗi dịp 20/11, thầy Hạ lại nhớ những ngày trên đảo, quà tặng của học sinh là bức tranh tự vẽ hay bó hoa dại nhưng luôn là khoảnh khắc hạnh phúc, xúc động, níu chân thầy với nghề. Những ngày ở đảo, dù gặp bao vất vả, khó khăn nhưng với lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ, sự quan tâm động viên của quân dân trên đảo, thầy Hạ và học trò đã vượt qua để hoàn thành tốt công việc được giao. Từ nhỏ, thầy Hạ đã coi nghề giáo là mục tiêu phấn đấu. Yêu trẻ nhỏ nên thầy đã chọn ngành tiểu học. Thầy Hạ khẳng định chính những năm tháng gắn bó với học sinh tại huyện đảo Trường Sa đã cho thầy kinh nghiệm, góc nhìn để tìm ra những phương thức vượt khó trong dạy học. Nếu có đợt tuyển giáo viên ra huyện đảo, thầy Hạ sẵn sàng quay trở lại lần nữa để gieo con chữ và cống hiến bằng cả tâm huyết với học sinh nơi đây. NGƯỜI TRUYỀN LỬA Hà Duyên Phúc, sinh viên Trường ĐH Quốc gia Singapore cho biết, may mắn nhận được sự đồng hành của thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên dạy Vật lí, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Thầy vừa là chủ nhiệm, vừa dìu dắt và truyền lửa để em đi đến cuối con đường. 2024 là năm đặc biệt với Phúc, khi giành đúp huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á Thái Bình Dương và Olympic Vật lí quốc tế. Đó không chỉ là niềm vui của cá nhân mà còn là niềm vui của cả tập thể, thành quả của hành trình dài đầy thử thách mà thầy và trò Phúc đã kiên trì đi qua. Trong nhiều kỉ niệm, có một khoảnh khắc mà Phúc không thể quên. Đó là buổi tối trước vòng chọn đội tuyển Việt Nam thi Olympic Vật lí châu Á. Phúc cảm thấy lo lắng, căng thẳng, khi biết ngày mai phải cạnh tranh với 40 bạn trên cả nước. Dưới áp lực và lo âu, Phúc cố gắng đọc lại tài liệu, nhưng càng đọc càng mất bình tĩnh. Khi đó thầy Tư bước vào, không giảng giải thì thêm mà dắt em đi ăn đêm gần nơi trọ tại Hà Nội. “Thầy vỗ vai em nói: em không cần sợ điều gì, chỉ cần ngày mai em hãy bình tĩnh, là chính mình. Một câu nói ngắn gọn nhưng giúp em trút bỏ gánh nặng tâm lí trong giờ phút quan trọng nhất”, Phúc nhớ lại. Chính vào thời điểm đó, Phúc nhận ra rằng, các thầy cô như người thân trong gia đình, làm điểm tựa vững chắc mỗi khi học sinh mệt mỏi. Phúc gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy Tư và thầy cô trong Trường THPT chuyên Lam Sơn. Khi nghe những lời tâm sự của học trò “cưng”, thầy Tư rơm rớm nước mắt xúc động. Thầy cho biết, 2024 là năm học đầu tiên Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa có 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic Vật lí châu Á Thái Bình Dương và 3 học sinh đều đoạt giải (2 huy chương Đồng, 1 huy chương Bạc). Hà Duyên Phúc là một trong 3 học sinh đó. Chứng kiến học sinh lên nhận huy chương, thầy Tư cảm thấy tự hào, nhưng thấm thía được công sức bỏ ra vượt qua hành trình khó khăn để đạt được thành tích đó. “Khó khăn là động lực để bản thân bậc làm thầy tìm tòi giải pháp đạt thành tích tốt nhất”, thầy Tư nói. Được biết từ năm 2021 đến nay, thầy Tư có 4 học sinh đoạt huy chương quốc tế. Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, thầy Tư có 16 học sinh đoạt giải với 1 giải Nhất, 9 giải Nhì… có 5 học sinh được lọt vào vòng thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức. NGHIÊM HUÊ Trong số hơn 300 nhà giáo về dự lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục được tổ chức hôm 17/11, có nhiều người là tấm gương cống hiến đặc biệt. 6 nThứ Tư n Ngày 19/11/2025 KHOA GIÁO Nếu có đợt tuyển giáo viên ra huyện đảo Trường Sa, thầy Nguyễn Ngọc Hạ sẵn sàng quay trở lại lần nữa để gieo con chữ và tâm huyết của nghề đến với những học sinh nơi đây. Thưa Bộ trưởng, một trong những vấn đề được đội ngũ cũng như dư luận xã hội quan tâm thời gian qua là chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nghề giáo. Điểm mới về đề xuất chế độ phụ cấp cũng như lộ trình, nguồn lực để triển khai nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề được tính toán ra sao? Bộ GD&ĐT đang triển khai xây dựng Nghị định quy định chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Theo dự thảo, nhà giáo dự kiến được hưởng thêm hệ số lương đặc thù (giáo viên mầm non hưởng hệ số 1,25; các nhà giáo khác hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương) bên cạnh các chế độ tiền lương, phụ cấp mà nhà giáo hiện đang được hưởng. Về lộ trình và nguồn lực triển khai nâng phụ cấp ưu đãi nghề, Bộ GD&ĐT đang đề xuất thực hiện nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong cơ sở giáo dục công lập theo lộ trình, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2026-2030), Bộ đề xuất bổ sung phụ cấp cho nhân viên trường học mức 20%; tăng đều 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông, tăng thêm 5% mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn 2, từ năm 2031 trở đi, việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71. Hiện nay Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định, dự kiến sẽ trình Chính phủ thông qua trong năm 2025 để đảm bảo kịp tiến độ có hiệu lực đồng thời với Luật Nhà giáo. Về nguồn lực, khi thực hiện triển khai, ngân sách nhà nước sẽ được bố trí trong kế hoạch hằng năm và chúng tôi cũng mong muốn các địa phương chủ động hơn trong việc cân đối, ưu tiên cho giáo dục, để chính sách này thật sự đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và lan tỏa giá trị nhân văn của Nghị quyết 71. Nhiều ý kiến lo ngại về vai trò “người thầy” trong kỷ nguyên số, ứng dụng AI sẽ bị lu mờ, thậm chí bị thay thế. Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh mới, đội ngũ nhà giáo cần phấn đấu những gì để vai trò thầy cô giáo không bị tác động? Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển như vũ bão, Bộ GD&ĐT nhận thức rõ đây là thời cơ lớn để tạo đột phá, nhưng cũng là thách thức đòi hỏi ngành phải có sự chuyển mình mạnh mẽ, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo. Vị thế của người thầy không những không “lung lay” mà càng trở nên quan trọng, tuy nhiên, vai trò người thầy cần có sự thay đổi rất lớn. Đòi hỏi thầy cô phải có năng lực AI phù hợp để thích ứng và gìn giữ được các giá trị cốt lõi của giáo dục như tính trung thực, thúc đẩy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học. Bộ đang chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục AI để có thể áp dụng từ học sinh cấp tiểu học nhằm trang bị cho người học nhận thức, hiểu biết các phạm vi, giới hạn của AI và từng bước ứng dụng AI có kiểm soát, có trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục. Khi nhà giáo được trang bị đầy đủ kỹ năng, được công nhận và trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới, niềm tin và vị thế của người thầy trong mắt xã hội sẽ được khẳng định và củng cố vững chắc. Cảm ơn Bộ trưởng! HÀ LINH (ghi) Thầy cô phải có năng lực AI phù hợp Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (ảnh) đã có những trao đổi về chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề, chính sách thu hút người tài vào ngành sư phạm. Người đứng đầu ngành Giáo dục nhắn nhủ, tất cả nhà giáo cần phấn đấu, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Hạ dạy học tại huyện đảo Trường Sa giai đoạn 2013-2018 ẢNH: NVCC Những tấm gương cống hiến đặc biệt BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN: Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành Giáo dục trên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công". Bộ trưởng GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==