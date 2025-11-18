Báo Tiền Phong số 322

THỨ BA 18/11/2025 Số 322 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Chìa khóa của lòng dân XEM TIẾP TRANG 3 n TRÍ QUÂN Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Mặt trận là Nhân dân... Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết”. TRANG 3+4+5 95 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2025) Tổng Bí thư Tô Lâm chung vui cùng bà con trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc phường Thượng Cát (TP Hà Nội) ẢNH: TTXVN NIỀM TIN của Nhân dân Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thăm hỏi, động viên người dân khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Thái Nguyên tháng 10/2025 ẢNH: PV Anh Khổng Vương An- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ (bên trái) trao di ảnh phục dựng Anh hùng liệt sĩ cho thân nhân

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 17/11, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trải qua 80 năm, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, giáo dục luôn đồng hành cùng nhân dân, dân tộc và lịch sử đất nước. Với triết lý “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm” là ba nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và nhân dân, Bác đã đặt giáo dục ở vị trí đặc biệt trong chiến lược kiến thiết quốc gia. Từ phong trào bình dân học vụ đến những lớp học giữa đạn bom của kẻ thù, từ bảng đen, phấn trắng đến giảng đường công nghệ hôm nay, ngọn lửa của sự tận tụy, hy sinh, nhiệt huyết với nghề của các thế hệ nhà giáo chưa bao giờ tắt. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã và luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học sinh, sinh viên những người đang nối tiếp và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, vì Việt Nam hùng cường và nhân văn. Theo Chủ tịch nước, nếu “thi đua dạy tốt-học tốt” là mạch nguồn truyền thống, thì ngày nay phong trào thi đua đã được mở rộng và đổi mới với nhiều nội dung thiết thực như: “Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã tạo nên khí thế thi đua trong toàn ngành, mang lại nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả, và gần đây là phong trào “xây dựng trường học hạnh phúc - học sinh tích cực” đang trở thành xu hướng nhân văn, giúp mỗi trường học là một nơi nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn. PHẤN ĐẤU VIỆT NAM VÀO NHÓM 20 QUỐC GIA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI Chủ tịch nước cho rằng, cần thẳng thắn, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”. Ngành Giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó có việc quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục - đào tạo, và mới nhất là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo. Triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hoá học đường, văn hoá chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo. Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Chủ tịch nước yêu cầu, điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức, nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng. Trong đó cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục. Hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế. Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả. Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển để các cơ sở giáo dục đại học hoạt động hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận, hiệp định về hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; chủ động tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng, phát triển giáo dục quốc tế. Phấn đấu đạt mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045. Chủ tịch nước Lương Cường cũng gửi lời chúc tới các cháu học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành chủ nhân tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng. NHÀ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CHO HỌC SINH NOI THEO Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, 5 năm qua ở bậc học phổ thông, ngành Giáo dục đã hoàn tất chu trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Các kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt ở các kỳ thi Olympic quốc tế, Việt Nam đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới. Có những đội, nhóm thi, môn thi đạt tới nhóm 5, nhóm 3 quốc gia có kết quả thi tốt nhất thế giới. Giáo dục đại học cũng có những bước phát triển, nhiều trường đại học đã có mặt trong các nhóm xếp hạng có uy tín trên thế giới. Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, rộng trong khu vực và thế giới thông qua các lần tổ chức và tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới với quy mô, kết quả ngày càng cao. Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách đối với nhà giáo. Nhiều cơ chế chính sách được xây dựng, đặc biệt là Luật Nhà giáo đã được Quốc hội thông qua, trong đó lấy phát triển đội ngũ nhà giáo làm trọng tâm và mục tiêu. Đội ngũ nhà giáo đã yên tâm, phấn khởi và gắn bó với nghề hơn. “Thật đáng mừng khi thí sinh thi vào các khối ngành sư phạm nhiều hơn và điểm vào các trường sư phạm thuộc nhóm cao nhất như một vài năm gần đây. Đây là điểm chuyển biến tích cực theo chiều sâu của việc phát triển lực lượng nhà giáo, hướng tới tương lai của ngành và của đất nước”, ông Sơn nói. Theo Bộ trưởng GD&ĐT: “Chưa bao giờ Ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay”. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu đội ngũ nhà giáo, cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng. Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đã nỗ lực, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, chúng ta sẽ làm tốt những điều đó. HÀ LINH Dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu, nâng cao chất lượng giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa học đường, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức học sinh Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao, và biểu dương hơn 300 điển hình tiên tiến đại diện cho hàng triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; chúc mừng và tri ân các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, những người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tận tụy với nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, được học trò, đồng nghiệp, nhân dân tin yêu và kính trọng. CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG: Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 17/11

3 n Thứ Ba n Ngày 18/11/2025 THỜI SỰ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TIẾP TỤC ĐƯỢC CỦNG CỐ VỮNG CHẮC Thời gian qua, thực hiện “cuộc cách mạng” về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, toàn hệ thống MTTQ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, triển khai một cách bài bản, khoa học, quyết liệt. Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, kịp thời lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Nhờ đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng bền chặt. Nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao uy tín và vai trò của hệ thống chính trị trong lòng nhân dân. Hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động triển khai và đạt được những kết quả quan trọng: Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19; Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025… Đặc biệt, đã có sự đổi mới trong hoạt động cứu trợ của MTTQ Việt Nam theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn. Thành công của các đợt phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ trong năm 2024, 2025 không chỉ dừng lại ở số tiền tiếp nhận ủng hộ rất cao, mà thành công đạt được nhiều hơn chính là niềm tin của nhân dân, của xã hội, niềm tin của các nhà hảo tâm đối với hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên… CẦN THỂ CHẾ HÓA VAI TRÒ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TS Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Đảng và Nhân dân luôn tin tưởng MTTQ Việt Nam - trung tâm tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết xung quanh Đảng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ông Chức nêu, hiện nay, do yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới, tổ chức MTTQ Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 5 tổ chức chính trị có bề dày truyền thống trong hệ thống chính trị (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Liên Đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam) trực thuộc MTTQ Việt Nam càng khẳng định thêm MTTQ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cơ sở để MTTQ hoạt động hiệu quả hơn. “Sau Đại hội Đảng XIV, Trung ương cần ra nghị quyết chuyên đề về công tác MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, ông Chức kiến nghị. Theo GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là điểm đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là vấn đề chính trị - xã hội, mà còn là yêu cầu thể chế căn bản để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thực chất, thông qua giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị chính sách. Theo ông Lý, cần thể chế hóa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận thành cơ chế quyền lực mềm trong hệ thống chính trị. Ông Lý nhấn mạnh, cần nhận thức rõ rằng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận không phải là “phụ trợ”, mà là một hình thức giám sát quyền lực của Nhân dân, được Hiến pháp 2013 và Quyết định số 217-QĐ/ TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị xác lập. Vì thế, cần xây dựng cơ chế pháp lý rõ ràng, ổn định, có tính bắt buộc để các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm tiếp thu, giải trình kết quả giám sát và phản biện của MTTQ. Nhấn mạnh, hiệu lực của giám sát, phản biện xã hội phụ thuộc vào mức độ phối hợp và tính trách nhiệm giải trình của các chủ thể có liên quan, theo ông Lý cần thiết lập quy chế phối hợp ba bên giữa MTTQ - Quốc hội - Chính phủ về giám sát chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi Nhân dân như đất đai, môi trường, an sinh xã hội. Thí điểm cơ chế báo cáo giải trình bắt buộc của cơ quan Nhà nước về kết quả thực hiện kiến nghị, phản biện của Mặt trận. Cùng với đó, phải nâng cao vai trò của Mặt trận trong đánh giá hài lòng của người dân đối với hoạt động công vụ, coi đây là một kênh phản biện xã hội định lượng quan trọng. TRƯỜNG PHONG Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở. “Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc: niềm tin và tình người. Khi ta tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi ta đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung; mọi khó khăn sẽ có lối mở và được giải quyết”. Trích phát biểu của Tổng Bí thư TÔ LÂM tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 phường Thượng Cát (TP Hà Nội) Niềm tin của Nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chung vui cùng bà con trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc phường Thượng Cát (TP Hà Nội) ẢNH: TTXVN CHUYỆN HÔM NAY Tổng Bí thư chỉ rõ: Quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước, đó là “Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới”. Theo đó, mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: Ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể? Đất nước ta đã và đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với ý chí, khát vọng và tầm cao mới. Nhìn lại lịch sử ngàn năm, mỗi bước ngoặt chuyển mình vĩ đại của dân tộc không thể thiếu lòng dân, không thể vắng Nhân dân! Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương hiện đã được tái cấu trúc tổ chức, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang chuyển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 18, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công cuộc cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế, xã hội bằng việc sắp xếp, phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hiện đã đi được một chặng đường gần 5 tháng. Dù thời gian còn rất ngắn, quy trình còn rất mới mẻ, nhưng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp đã phần nào được thử thách trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là qua biết bao đợt thiên tai, bão lũ dồn dập và khốc liệt ở mọi địa phương khắp ba miền, mà nếu không có sự đoàn kết thống nhất, thấu hiểu, phối hợp quyết đoán, kiên định, hiệu quả và nhịp nhàng thì sẽ khó thể vượt qua nổi. Giữa mịt mù bão tố, cuồn cuộn nước lũ, đất trượt đá trôi, hình bóng những chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, phụ nữ,... sát cánh bên nhau căng sức cứu dân, bảo vệ dân, giúp dân nhanh chóng khôi phục lại đời sống sinh hoạt, khiến đồng bào cả nước thật sự yên tâm, ấm lòng. Ngày 18/11 hàng năm - như chính hôm nay - là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng thực sự mỗi năm chúng ta không chỉ có một, mà có rất nhiều “ngày đại đoàn kết toàn dân” như vậy. Đó là mỗi khi người dân ở nơi này, nơi khác bị lâm nguy trước thiên tai, hoạn nạn, khó khăn, thì mặt trận, chính quyền, các tổ chức đoàn thể - tất cả đồng bào cùng sát cánh bên nhau... Thực tế sau sắp xếp tỉnh thành, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân cư rộng hơn, địa bàn quản lý tăng, sự khác biệt vùng miền, bản sắc văn hóa, dân tộc đã đặt ra với mặt trận, các đoàn thể không ít khó khăn, thách thức trong việc tập hợp đoàn kết, cũng như giám sát, phản biện xã hội. Nhớ lời chia sẻ chân tình của Tổng Bí thư trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mới đây ở phường Thượng Cát, Hà Nội. Rằng, sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc: niềm tin và tình người. Khi ta tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, ta sẽ biết cùng nhau làm việc lớn. Khi ta đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung; mọi khó khăn sẽ có lối mở. Đó cũng chính là chìa khóa của tinh thần đoàn kết, của lòng dân... TQ Chìa khóa của lòng dân TIẾP THEO TRANG 1 95 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2025)

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 18/11/2025 GẦN DÂN, SÁT DÂN Thưa ông, hiện nay, hệ thống MTTQ được tổ chức theo mô hình mới, có vị thế mới. Vậy, làm sao để MTTQ phát huy được vai trò của mình, đặc biệt trong việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc? Theo tôi, trước hết, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách làm, nâng cao năng lực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các thành viên của Mặt trận trước vị thế mới. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường. Khuyến khích người dân lao động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đặc biệt ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Tạo cơ chế để các thành phần kinh tế tiếp cận, phát huy các nguồn lực của đất nước, người dân tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ. Bảo đảm phúc lợi xã hội, công bằng cơ hội phát triển, để nhân dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của kỷ nguyên mới. Với trách nhiệm là một bộ phận của hệ thống chính trị, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Mặt trận các cấp phải xác định nhiệm vụ tham gia hoạch định và thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế về phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của Nhân dân là trọng tâm. Ngày nay, với quan điểm mới về chiến lược đại đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc không còn chỉ là phương hướng hành động mà đã trở thành nguồn lực phát triển và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Không chỉ thể hiện tinh thần “dân là gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” mà Đảng ta đề cao vai trò chủ thể, quyền làm chủ và sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng phối hợp hành động theo chương trình thống nhất, tránh chồng chéo. Mỗi Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phải đổi tư duy mới, cách làm, hướng mạnh mẽ về cơ sở, khu dân cư, gần dân, sát dân; cần phân vai rõ để mỗi tổ chức thành viên, mỗi cán bộ chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, TS Ngô Sách Thực (ảnh), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nói với phóng viên Tiền Phong. Hướng mạnh về cơ sở BÀ HỒ THỊ CẨM ĐÀO - PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP CẦN THƠ: Năm 2025 tại TP Cần Thơ, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã, sinh hoạt khu dân cư, họp chi, tổ, hội. Đặc biệt, các tổ chức mặt trận kết hợp tuyên truyền bằng nhiều kênh, như mạng xã hội, truyền thanh địa phương và chuyên trang Đại đoàn kết. Hàng ngàn ý kiến, đề xuất của người dân được ghi nhận và phản hồi kịp thời, góp phần cải thiện chất lượng đời sống và xây dựng nông thôn mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được đẩy mạnh. Ban Thường trực MTTQ giám sát 4 nội dung, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 9 nội dung, tổ chức 210 hội nghị lấy ý kiến, hòa giải gần 600 vụ việc với tỷ lệ thành công 77%. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả với 315 mô hình điểm, vận động nhân dân hiến hơn 24.700m2 đất để nâng cấp hơn 37km đường giao thông, sửa chữa 50 cầu, nạo vét trên 6,4km kênh mương và trồng gần 6.000 cây, hoa kiểng. Thời gian tới, MTTQ TP. Cần Thơ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 20262031. Mặt trận cũng khơi dậy sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể và người dân, hỗ trợ nhân rộng các sáng kiến, mô hình mới trong nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy vai trò trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ đóng góp giải pháp sáng tạo phục vụ phát triển địa phương. Công tác thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW được bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, triển khai hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở với nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mặt trận cũng tiếp tục vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế gắn với du lịch, liên kết sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, Mặt trận phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ về phát triển hạ tầng, thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số, phổ cập kiến thức số cho mọi tầng lớp, giúp người dân ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất và kinh doanh. ÔNG LÊ VĂN HẲN - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG: MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức phản biện xã hội đối với 10 dự thảo văn bản của UBND tỉnh và các sở, ngành, góp ý gần 150 dự thảo văn bản khác. Những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết góp phần giúp các chính sách khi ban hành đáp ứng đúng kỳ vọng của Nhân dân. Về việc sáp nhập đơn vị hành chính, đây là bước ngoặt lịch sử, mở ra không gian phát triển mới cho Vĩnh Long, đồng thời cũng đặt ra thách thức, MTTQ tỉnh xác định vai trò cầu nối, hạt nhân để giải quyết các vấn đề này. Cụ thể, Mặt trận phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, cấp ủy Đảng và chính quyền để tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc sáp nhập, Nhân dân hiểu rằng thay đổi này nhằm phục vụ họ tốt hơn và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ. MTTQ Việt Nam các cấp đã nỗ lực vừa ổn định tổ chức, vừa triển khai nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, ổn định tổ chức và kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở. Chúng tôi xác định con người là yếu tố then chốt, do đó việc củng cố, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức làm việc, được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Về huy động nguồn lực xã hội, MTTQ là tổ chức điều phối và kết nối, chương trình xóa đói giảm nghèo là minh chứng rõ nét. Sau sáp nhập, danh sách hộ nghèo, cận nghèo được rà soát kỹ để hỗ trợ đúng đối tượng, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. ÔNG LÊ THANH VIỆT - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH AN GIANG: MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống Mặt trận đã chủ trì và phối hợp thực hiện hơn 7.000 cuộc giám sát, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều sai phạm được phát hiện kịp thời, góp phần ngăn ngừa tiêu cực ngay từ cơ sở. Công tác phản biện xã hội cũng được MTTQ tỉnh An Giang chú trọng, với 14 dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch quan trọng được phản biện, góp ý hơn 1.100 văn bản, trong đó nhiều văn bản liên quan quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. Qua đó, Mặt trận không chỉ chuyển tải ý Đảng, lòng Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thăm hỏi, động viên người dân khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Thái Nguyên tháng 10/2025 ẢNH: PV Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long đang hướng hoạt động về cơ sở, gần dân, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội. 95 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM “Để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận phải đổi tư duy mới, cách làm, hướng mạnh mẽ về cơ sở, khu dân cư, gần dân, sát dân, ứng dụng công nghệ số, xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ tâm huyết và chuyên nghiệp”. TS NGÔ SÁCH THỰC, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân, MTTQ tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm hoặc các chính sách tác động lớn đến đời sống để giám sát, phản biện.

tổ chức thành viên phát huy thế mạnh riêng để góp phần vào mục tiêu chung, bảo đảm phát triển, an ninh, an sinh, đồng thuận xã hội. Tóm lại, để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận phải đổi tư duy mới, cách làm, hướng mạnh mẽ về cơ sở, khu dân cư, gần dân, sát dân, ứng dụng công nghệ số, xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ tâm huyết và chuyên nghiệp. Phân vai rõ để mỗi tổ chức thành viên, mỗi cán bộ chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. NGHE DÂN NÓI, NÓI DÂN HIỂU, LÀM DÂN TIN Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, hoạt động của MTTQ phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Theo ông, cần cụ thể hóa những chỉ đạo này như thế nào? Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân; hoạt động của MTTQ phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” là rất cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn đang đòi hỏi. Cán bộ Mặt trận qua các thế hệ luôn tâm huyết, trung thành với Tổ quốc, luôn vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của đất nước để làm công tác vận động, đoàn kết Nhân dân thực hiện mục tiêu chung của cách mạng trong từng giai đoạn. Hình ảnh cán bộ Mặt trận “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, “óc nghĩ, mắt trông, chân đi, miệng nói, tay làm” để lại ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân. Thời gian tới, cần cụ thể tinh thần trên bằng các tiêu chí cụ thể để có chế độ đi công tác và chế độ đánh giá cán bộ theo kết quả công việc: Thường xuyên xuống cơ sở, khu dân cư để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Nắm chắc tình hình Nhân dân, lập sổ ghi nhận tâm tư, kiến nghị của dân tại từng địa bàn. Nắm các nhóm “nhạy cảm”: hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng yếu thế, các vụ việc dễ phát sinh khiếu kiện. Gần dân qua kênh trực tuyến, xây dựng nhóm Zalo, Facebook của khu dân cư để cập nhật thông tin, tiếp nhận phản ánh nhanh. Triển khai các mô hình thiết thực “Tổ dân phố an bình”, “Khu dân cư không rác”, “Dân giám sát xây dựng cơ bản”. Mỗi khu dân cư có ít nhất một mô hình điểm do người dân trực tiếp tham gia... hướng vào thực hiện việc trọng tâm của từng địa phương như giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, môi trường, chính sách cho người yếu thế, thực hiện dân chủ, phòng chống tham nhũng ở cơ sở… Cùng với đó, phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận bản lĩnh, gần dân. Đặc biệt là các kỹ năng vận động xã hội; giám sát, phản biện xã hội, ứng dụng các công cụ đo lường sự hài lòng của người dân; kỹ năng đối thoại, hòa giải, vận động tôn giáo-dân tộc, truyền thông cộng đồng. Cảm ơn ông. TRƯỜNG PHONG (thực hiện) 5 n Thứ Ba n Ngày 18/11/2025 THỜI SỰ dân, mà còn tham gia trực tiếp vào xây dựng Đảng, chính quyền, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Dù đạt nhiều kết quả, MTTQ tỉnh cũng nhận thấy một số hạn chế, như sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền chưa đồng đều; đội ngũ cán bộ còn chưa đồng bộ về chất lượng; việc nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân đôi khi chưa sâu sát. Trong giai đoạn mới, MTTQ tỉnh An Giang xác định, sẽ tập trung đổi mới, nâng cao năng lực cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện trọng tâm, phân tích chuyên sâu, đề xuất giải pháp khả thi và tăng cường lắng nghe Nhân dân. ÔNG LÊ THANH TRIỀU - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU: Tiếp tục thực hiện Đề án 01 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và dư luận xã hội hằng tháng. Đồng thời, Mặt trận tổ chức nắm tình hình dư luận xã hội về Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Tổ thu thập ý kiến, nguyện vọng Nhân dân, dư luận xã hội của MTTQ tỉnh họp định kỳ theo quý, để tổng hợp những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó, đặc biệt lưu ý tới việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ tỉnh cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người uy tín trong đồng bào tôn giáo; tổ chức các hoạt động họp mặt, thăm hỏi, tiếp xúc, phối hợp các ngành hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo tổ chức thành công các hoạt động lễ, sự kiện lớn, hội nghị, đại hội nhiệm kỳ. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp và phát huy tốt vai trò đoàn kết, tham gia tích cực của các tôn giáo trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đơn vị cũng làm tốt công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tích cực tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin... Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp. Tạo ra nhiều phong trào, mô hình thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực. NHẬT HUY - CẢNH KỶ - TÂN LỘC Ông Trần Hồng Tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Đông khẳng định, dưới sự dẫn dắt của anh Khổng Vương An, nhiều mô hình của mặt trận đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp Sơn Đông giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao. Sự vào cuộc của mặt trận, cùng sự trẻ trung, nhiệt huyết, tận tâm của những người như anh An, đã tập hợp được sức mạnh, hỗ trợ chính quyền và nhân dân cùng tiến bước, xây dựng quê hương Sơn Đông bình yên, phát triển hiện đại. TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ Xuất thân từ công tác Đoàn, anh Khổng Vương An mang theo chất trẻ trung, năng động khi đảm nhiệm trọng trách mới tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đông. Chính lợi thế ấy đã giúp anh nhanh chóng nắm bắt công việc, chủ động đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, đưa các cuộc vận động của Mặt trận lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Với anh An, công tác mặt trận không chỉ là triển khai chủ trương mà còn là kết nối từng con người, từng thôn xóm để tạo thành một cộng đồng vững mạnh. Anh hiểu rằng, muốn vận động tốt thì trước hết phải “được dân tin, dân quý, dân nghe”. “Để người dân tin yêu, mình phải có những hành động thực tế, quan tâm, gần gũi nhân dân. Đặc biệt, phải sáng tạo những công trình có ích cho quê hương, lúc đó những lời nói của mình mới đi vào lòng dân”, anh An chia sẻ. Một trong những dấu ấn nổi bật của anh An là việc tiên phong trong chuyển đổi số. Anh đã định hướng thanh niên thực hiện số hóa di tích lịch sử bằng mã QR, một sáng kiến được nhân dân đánh giá cao. Hiện có 6 di tích trên địa bàn xã, trong đó có Đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, được gắn mã QR. Chỉ bằng một thao tác quét mã, du khách có thể tiếp cận lịch sử, văn hóa, thân thế của danh nhân một cách rõ ràng, mạch lạc và hoàn toàn miễn phí. Các rào cản thông tin truyền thống được xóa bỏ, mở ra cách tiếp cận mới hiện đại và thân thiện. Không dừng lại ở di tích, anh An còn vận động thanh niên và người dân Sơn Đông vốn nổi tiếng với nghề hoa, cây cảnh, đẩy mạnh bán hàng online qua Zalo, Facebook, TikTok. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã tăng thu nhập đáng kể, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trên khắp vùng miền. Công nghệ số trở thành “chiếc cầu nối” giúp kinh tế địa phương phát triển bền vững. THẮP SÁNG NGỌN LỬA ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Một trong những hoạt động khiến nhiều người dân Sơn Đông xúc động là công trình “Ánh sáng tri ân”, xây dựng hệ thống chiếu sáng tại nghĩa trang liệt sĩ xã và phục dựng hình ảnh 10 Anh hùng liệt sĩ có thân nhân còn sống. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của anh An, các đoàn viên đã chăm chút từng câu chuyện, từng bức ảnh, giúp ký ức lịch sử trở nên sống động, gần gũi hơn. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện cảnh quan nghĩa trang Cao Phong cũ mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc với thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối truyền thống của mảnh đất cội nguồn dân tộc. “Tri ân quá khứ chính là nuôi dưỡng những giá trị nhân văn của hôm nay và thắp sáng ngọn lửa đoàn kết toàn dân. Vì vậy, tôi luôn cố gắng huy động mọi nguồn lực để thực hiện những việc làm thiết thực, mang thêm niềm vui và hạnh phúc đến các gia đình liệt sĩ”, anh An chia sẻ. Với những việc làm trách nhiệm, hiệu quả, anh Khổng Vương An là một trong 298 cán bộ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, được Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tôn vinh. VIẾT HÀ Thầm lặng cống hiến Trong nhịp sống bình yên, hiện đại của xã Sơn Đông (tỉnh Phú Thọ), anh Khổng Vương An - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã luôn nhiệt huyết với quê hương, âm thầm cống hiến cho phong trào thanh niên, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quê hương hiện đại, giàu đẹp. (18/11/1930 - 18/11/2025) Anh Khổng Vương An- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ (bên trái) trao di ảnh phục dựng Anh hùng liệt sĩ cho thân nhân Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề ra 13 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 7 chương trình hành động. Trong đó, trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ theo hướng về cơ sở, sát dân, gần dân; tăng cường đối thoại với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

6 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 18/11/2025 Đối ngoại nhân dân cần “chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả” Ngày 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. NĂM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh ngoại giao tâm công và phương châm “chinh phục bằng lẽ phải, chiến thắng bằng đạo lý” là bản sắc xuyên suốt của đối ngoại nhân dân Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến, các tổ chức hữu nghị và phong trào đoàn kết quốc tế đã trở thành mặt trận nhân dân toàn cầu rộng lớn, giúp lan tỏa chân lý hòa bình, lẽ phải của Việt Nam, để đất nước trở thành biểu tượng lương tri và chính nghĩa, nhận được sự ủng hộ chưa từng có trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, VUFO trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền tảng chính trị - xã hội quốc tế cho phát triển đất nước. Với hàng nghìn đối tác ở khắp các châu lục, nhiều hoạt động giao lưu, hòa bình, hữu nghị, hợp tác nhân dân, giáo dục truyền thống, kết nối địa phương - doanh nghiệp - trường đại học đã được triển khai, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế đi vào chiều sâu. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của VUFO thời gian gần đây trong việc vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và MTTQ Việt Nam, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, xây dựng hàng ngàn căn nhà cho người nghèo và góp phần xây dựng trường học tại các xã vùng biên giới. Trong giai đoạn tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu hệ thống VUFO Việt Nam quan tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Thứ nhất, VUFO cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng về các mục tiêu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đối ngoại nhân dân phải đặt mình vào dòng chảy chung của đất nước, phải phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thứ hai, VUFO cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về đối ngoại nhân dân. Cần phải thống nhất rất rõ về mặt nhận thức cho cán bộ đối ngoại và các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân phải phát huy được thế mạnh của mình, gắn kết chặt chẽ “ý Đảng với lòng dân”, kết nối “khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tình đoàn kết quốc tế cao cả”. Đối ngoại nhân dân phải góp phần quan trọng cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tiếp tục “kết hợp đa tầng sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại” để cùng cả nước “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian gần đây. Thứ ba, VUFO cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng và triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối, chiến lược, kế hoạch đối ngoại và đối ngoại nhân dân; cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình để tham mưu với MTTQ Việt Nam trong tập hợp các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước, hình thành một mặt trận đối ngoại nhân dân rộng lớn, hoạt động thực sự hiệu quả. Không được khoán trắng đối ngoại nhân dân cho các hội hữu nghị, mà phải xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp, của mọi tầng lớp nhân dân. Thứ tư, cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân nhất thiết phải phản ánh tiếng nói của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, cần chú trọng đưa các hoạt động đối ngoại nhân dân đến thực hiện ở cơ sở; coi trọng sự tham gia của các ngành, các giới, đặc biệt là của thế hệ trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh… Các hoạt động đối ngoại nhân dân phải có sự đa dạng về chủ thể thực hiện, về đối tác, về lĩnh vực hợp tác, nội dung và cách thức tiến hành, không gò bó về thể thức, lễ nghi. Đối ngoại nhân dân cần “chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”. Thứ năm, hệ thống VUFO phải có các bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tổ chức triển khai các các hoạt động đối ngoại nhân dân bảo đảm hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; phân công rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm… ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn nhấn mạnh, trong chiến tranh khốc liệt, đối ngoại nhân dân đã làm nên những chiến công vẻ vang. Sau năm 1975, trước bối cảnh đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước “đi trước mở đường”, góp phần tháo gỡ cô lập, khơi thông những cây cầu bị chiến tranh chia cắt, gây dựng lòng tin, huy động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Trong các tham luận, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, Đại diện Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, một đất nước đi từ chiến tranh đến hòa bình, từ nghèo đói đến phát triển, từ cô lập đến vai trò lãnh đạo quốc tế, là minh chứng cho sự kiên cường, trí tuệ và tầm nhìn của nhân dân Việt Nam. Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất của VUFO trong công tác đối ngoại nhân dân, huy động sự ủng hộ, đoàn kết và nguồn lực quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. BÌNH GIANG - PHẠM HẢI Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân đã góp phần “bắc những cây cầu đoàn kết, hữu nghị” giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong giai đoạn đất nước bị bao vây cấm vận. Ngày nay, đối ngoại nhân dân cần “chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của VUFO thời gian gần đây trong việc vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và MTTQ Việt Nam, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, xây dựng hàng ngàn căn nhà cho người nghèo và góp phần xây dựng trường học tại các xã vùng biên giới. Trong giai đoạn tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu hệ thống VUFO Việt Nam quan tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm. Trong các tham luận, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, Đại diện Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, một đất nước đi từ chiến tranh đến hòa bình, từ nghèo đói đến phát triển, từ cô lập đến vai trò lãnh đạo quốc tế, là minh chứng cho sự kiên cường, trí tuệ và tầm nhìn của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng VUFO ẢNH: PHẠM HẢI

