Báo Tiền Phong số 321

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 16/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Xộp, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi; dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tại điểm cầu xã Mô Rai. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và đông đảo nhân dân làng Xộp. Chúc mừng những thành quả mà cán bộ và nhân dân làng Xộp đã đạt được trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định những thành tựu này là minh chứng sống động nhất cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em chính là nguồn sức mạnh nội sinh vô địch, là bức tường thép để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý cán bộ và nhân dân làng Xộp không được chủ quan vì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tiếp tục phải quan tâm, giải quyết, nhất là trong phát triển sinh kế bền vững, chống tái nghèo và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2026 khởi đầu một nhiệm kỳ mới, giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20262031. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi; nhân dân xã Mô Rai và làng Xộp cần tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở gắn với văn hóa, tiếp tục thể chế hóa và thực hiện sâu rộng quy trình “Dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra-dân giám sát-dân thụ hưởng” trong mọi hoạt động. Địa phương tập trung chăm lo sinh kế bền vững, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, chú trọng chuyển giao khoa học, kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm; xây dựng cộng đồng an toàn, kỷ cương, phát huy vai trò của các tổ tự quản, già làng, trưởng bản, người có uy tín; đẩy mạnh phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài; tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động… “Mỗi người, mỗi nhà phải là một tấm gương vượt khó, làm giàu cho gia đình mình, giúp đỡ anh em, bà con, làng xóm cùng vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, với ý chí vươn lên của bà con, làng Xộp sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng xã Mô Rai trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Quảng Ngãi”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tại điểm cầu xã Mô Rai. Trường có quy mô 30 lớp học, phục vụ khoảng 1.300 học sinh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trịxã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Ngãi đối với đồng bào, chiến sỹ và đặc biệt là con em vùng biên giới, nơi phên dậu của Tổ quốc. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, địa phương đã trao quà cho các trường học xã Mô Rai, trong đó có các em học sinh khó khăn, vượt khó. P.V (theo Vietnam+) “Mỗi người, mỗi nhà phải là một tấm gương vượt khó, làm giàu cho gia đình mình, giúp đỡ anh em, bà con, làng xóm cùng vươn lên thoát nghèo bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu ngày 16/11 khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Xộp, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi người, mỗi nhà là một tấm gương vượt khó Bộ trưởng Quốc phòng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thái Nguyên Ngày 16/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thuộc tổ dân phố Đông (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, hiếu học và cách mạng, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, khu dân cư tổ dân phố Đông nói riêng, phường Linh Sơn và tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ tiếp tục bứt phát mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh, văn hóa và con người trong thời đại mới. Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất quà cho hộ chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai thuộc phường Linh Sơn và tổ dân phố Đông. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và phường Linh Sơn cũng dành tặng nhiều suất quà ý nghĩa tại Ngày hội. Ngay sau phần lễ, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã tham quan mô hình “Tủ đồ chia sẻ, gắn kết yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và mô hình “Luống rau nhà tôi” của Hội Nông dân phường Linh Sơn, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng với nhân dân tổ dân phố Đông. Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân trong chuyến công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường. Quan hệ giữa Việt Nam và Kuwait, Algeria và Nam Phi đang trên đà phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác cũng như với khu vực, hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, chiến lược, sâu sắc và thực chất hơn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt G20, về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới. Trong những ngày đáng nhớ này, Báo vinh dự đón nhận tình cảm, sự quan tâm và những lẵng hoa chúc mừng đầy trân trọng của các đồng chí lãnh đạo, đối tác, bạn đọc gần xa. Đó là nguồn động viên quý báu, khẳng định sự tin tưởng mà xã hội dành cho Báo Tiền Phong. Bước sang tuổi 73, Báo Tiền Phong tiếp tục kiên định tôn chỉ, giữ vững vị thế là một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu của đất nước; đồng thời chủ động thích ứng với sự chuyển đổi của môi trường truyền thông hiện đại. Trong bối cảnh bộ máy đang tinh gọn và yêu cầu công việc ngày càng cao, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo vẫn luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những tình cảm và sự đồng hành của quý vị là động lực để Báo Tiền Phong tiếp tục đổi mới, phát triển, mở rộng hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tiếng nói của tuổi trẻ cả nước, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý đồng chí lãnh đạo, quý đối tác, quý doanh nghiệp và bạn đọc lời tri ân sâu sắc. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Báo Tiền Phong mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của quý vị trong chặng đường mới. Trân trọng cảm ơn! BÁO TIỀN PHONG THƯ CẢM ƠN

3 n Thứ Hai n Ngày 17/11/2025 THỜI SỰ RÀO CẢN TỪ ĐẤT ĐAI, CẤP PHÉP, QUY ĐỊNH MỚI Bộ Tài chính cho biết, sau 10 tháng của năm 2025, Việt Nam thu hút tổng cộng hơn 31,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vốn FDI giải ngân cũng đạt 21,3 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua. Dù đạt mức cao như trên, nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) FDI hoạt động tại Việt Nam nói rằng, họ đang gặp hàng loạt vướng mắc. Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) phản ánh việc một số DN hết hạn hợp đồng thuê đất hoặc giấy phép đầu tư tại khu công nghiệp, nhưng hiện vẫn chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng cho phép tiếp tục hoạt động sau khi hợp đồng kết thúc khiến DN đứng trước nguy cơ phải cân nhắc rút khỏi thị trường. “Đây là tình huống không mong muốn và có thể kéo theo nhiều hệ quả đáng tiếc. Tình trạng này không chỉ gây tổn thất cho DN về phương diện phát triển bền vững, mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Việt Nam”, Kocham phản ánh. Kocham kiến nghị cơ quan chức năng bố trí quỹ đất thay thế trong cùng khu công nghiệp hoặc tại khu vực lân cận. Có cơ chế gia hạn hợp đồng đầu tư, thuê đất, tạo điều kiện cho DN tiếp tục hoạt động ổn định, lâu dài, đóng góp bền vững cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, một số DN sản xuất ô tô chuyên dụng phục vụ xuất khẩu phản ánh việc sản phẩm của họ được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) tại Việt Nam. Điều này khiến DN không thể xin cấp biển số tạm thời để vận chuyển hàng hóa ra cảng, dẫn đến việc toàn bộ tiến độ xuất khẩu bị chậm trễ. Việc này cũng làm phát sinh thêm chi phí cho DN do khó khăn trong quá trình vận chuyển, lưu kho hàng hóa. “Hạn chế về thủ tục nêu trên đang dần trở thành rào cản đối với nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của DN. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xây dựng cơ chế ngoại lệ cho sản phẩm chuyên dùng phục vụ xuất khẩu”, Kocham đề xuất. Tiểu ban Mỹ phẩm thuộc Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) cũng phản ánh gặp vướng mắc do gia tăng yêu cầu hành chính trong Hồ sơ công bố mỹ phẩm. Điều này xuất phát từ việc Dự thảo Nghị định công bố mỹ phẩm yêu cầu bổ sung nhiều loại giấy tờ (như Giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm, Giấy chứng nhận lưu hành tự do - CFS, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và phiếu kết quả kiểm nghiệm). Quy định này đang làm tăng gánh nặng thủ tục, chi phí tuân thủ, đi ngược chủ trương cải cách hành chính. EuroCham kiến nghị cơ quan quản lý cắt giảm thủ tục tiền kiểm, tập trung hậu kiểm hiệu quả hơn. Dù đánh giá cao tốc độ cải cách mạnh mẽ của Việt Nam nhưng EuroCham cho rằng, một số luật, quy định ban hành nhanh đến mức ngay cả DN năng động nhất cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật và tuân thủ. Trong giai đoạn chuyển đổi, EuroCham khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa quy trình, bảo đảm thực thi nhất quán trên toàn quốc. THỦ TỤC CHỒNG CHÉO BÀO MÒN CƠ HỘI ĐẦU TƯ Nhóm công tác cơ sở hạ tầng của Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên 2025 (VBF) cũng phản ánh, thủ tục hành chính rườm rà và chồng chéo đang khiến nhiều dự án hạ tầng ở Việt Nam mất từ 8-12 năm mới có thể khởi công, bào mòn cơ hội đầu tư và hạn chế khả năng huy động vốn quốc tế. Nhóm công tác dẫn ví dụ thời gian thực hiện dự án cơ sở hạ tầng từ quy mô nhỏ (dự án năng lượng tái tạo 50 MW với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD) đến dự án quy mô lớn hơn (dự án điện khí 1.500 MW với tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD). Theo đó, công tác đưa dự án vào quy hoạch quốc gia 3 - 5 năm; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án 1 - 1,5 năm. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư 1 - 2 năm (nhiều dự án còn kéo dài chưa lựa chọn xong nhà đầu tư). Thủ tục trình, phê duyệt nghiên cứu khả thi và đàm phán bộ tài liệu hợp đồng dự án (như hợp đồng mua bán điện) 2 - 3 năm; đàm phán bộ tài liệu hợp đồng tín dụng và chính sách huy động vốn 1 - 2 năm. Như vậy, để đóng tài chính thành công một dự án trước khi khởi công xây dựng, thời gian phát triển một dự án mới từ 8 - 12 năm (nhiều dự án kéo dài đến 15 năm hoặc không thực hiện được do không có chính sách huy động tài chính quốc tế quy mô lớn). “Chúng tôi đề xuất Chính phủ rút gọn thủ tục hành chính, quy trình phát triển dự án, giảm thời gian phát triển dự án xuống 1 - 2 năm đối với dự án quy mô nhỏ và 3 - 5 năm đối với dự án quy mô lớn hơn. Đồng thời, có chính sách ưu tiên dự án gắn với khả năng, điều kiện huy động vốn rõ ràng; cơ chế áp dụng điều kiện đột phá cho dự án gắn với tiến độ triển khai và hoàn thành dự án”, Nhóm công tác hạ tầng VBF đề xuất. Cùng quan điểm, Nhóm công tác đầu tư và thương mại VBF phản ánh, thủ tục trùng lặp vẫn làm chậm dòng vốn đầu tư. Theo đó, văn bản chấp thuận chủ trương và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nhiều nội dung trùng lặp và có thể hợp nhất hai thủ tục để tiết kiệm thời gian và chi phí. “Luật quy định 13 ngày để cấp Giấy phép Kinh doanh, nhưng thực tế thường kéo dài 9 -12 tháng do xin ý kiến nhiều cơ quan. Cơ quan chức năng cần có giải pháp đảm bảo tuân thủ thời hạn theo luật với hồ sơ rõ ràng”, đại diện Nhóm công tác đầu tư VBF đề xuất. N.LINH Một số doanh nghiệp FDI cho rằng, môi trường thực thi hiện vẫn chưa thực sự tạo sự an tâm, từ vướng mắc đất đai, giấy phép đến chứng nhận chất lượng. Vì sao doanh nghiệp than khó? Nhiều dự án FDI đã được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mới và mở rộng trong tháng 10/2025. Trong số 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản có số vốn đầu tư nhiều nhất. Người lao động tại doanh nghiệp FDI của Nhật Bản ẢNH: QN Theo bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu chững lại, thu hút FDI vào Việt Nam khá tích cực. Vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn dẫn đầu trong số các ngành, lĩnh vực thu hút FDI. Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài nói rằng, FDI là dòng vốn quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu thu hút khoảng 38 - 40 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025 vẫn là một thách thức. ĐỂ DN VIỆT THAM GIA SÂU CHUỖI GIÁ TRỊ Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI, nhận xét, FDI thế hệ mới không chỉ tìm kiếm chi phí thấp, mà ưu tiên quốc gia có môi trường minh bạch, năng lực kết nối chuỗi cung ứng nội địa và cam kết phát triển bền vững. Theo ông Tuấn, xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu sang phục vụ thị trường nội địa, từ sản xuất khối lượng lớn sang giá trị cao đòi hỏi Việt Nam cần nâng cấp hạ tầng thể chế, nhân lực và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. “Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực then chốt (như đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng). Việc số hóa toàn diện quy trình, công khai tiến độ xử lý và thiết lập cơ chế một cửa liên thông sẽ giúp giảm thiểu chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ”, ông Tuấn nói. Theo ông Tuấn, hoạt động thanh tra, kiểm tra cần cải thiện bằng cách áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, tránh chồng chéo và giảm thiểu can thiệp không cần thiết. Việc công khai quy trình, tiêu chí và kết quả xử lý, cùng với triển khai hệ thống đánh giá độc lập sau kiểm tra, sẽ góp phần củng cố niềm tin và sự công bằng trong thực thi pháp luật. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà đầu tư nước ngoài cho biết, DN trong nước và FDI đang gặp nhiều vướng mắc do nhiều văn bản pháp luật chưa tương thích. Các nghị quyết đã có nhưng vẫn chờ chính sách cụ thể. Bộ Tư pháp và nhiều bộ, ngành đang rà soát văn bản pháp luật để tháo gỡ vướng mắc. Việc cải cách thể chế giúp môi trường đầu tư minh bạch, rõ ràng hơn. Pháp luật dễ thực thi, chi phí tuân thủ của DN sẽ giảm so với trước đây. “Lâu nay, liên kết DN Việt Nam và FDI lỏng lẻo, Việc tham gia của DN Việt vào chuỗi sản xuất FDI hạn chế so với kỳ vọng và khả năng của DN Việt có thể đạt được. Vì vậy, cần có chọn lọc đầu tư, dự án công nghệ cao, tính lan toả cao”, ông Toàn khuyến nghị. Q.NGA Cần đáp ứng yêu cầu dòng vốn thế hệ mới Dòng vốn FDI thế hệ mới không chỉ tìm kiếm chi phí thấp, mà ưu tiên quốc gia có môi trường minh bạch, năng lực kết nối chuỗi cung ứng nội địa. Việt Nam cần nâng cấp hạ tầng thể chế, nhân lực để đáp ứng yêu cầu này. 4 nThứ Hai n Ngày 17/11/2025 THỜI SỰ Bứt phá vùng kinh tế trọng điểm ĐIỂM NGHẼN VỀ HẠ TẦNG Nghe tin TPHCM và Đồng Nai đang phối hợp thực hiện hàng loạt dự án xây cầu vượt sông Đồng Nai, Soài Rạp nối với TPHCM, ông Nguyễn Văn Út (82 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, TPHCM) vui lắm. Ông chia sẻ, từ ngày trở thành công dân TPHCM, nhiều lần ông muốn về trung tâm TPHCM tham dự các lễ hội nhưng phải hủy kế hoạch vì “gần nhà, xa ngõ”, đi lại khó khăn. “Quốc lộ 51 ban đầu rất hẹp, đến năm 2010 mới được mở rộng lên 22m nhưng thường xuyên kẹt xe, nhất là vào các dịp cuối tuần vì là con đường duy nhất. Một số tuyến khác như đi phà Cát Lái hay đi từ Ngã ba Tân Phong cũng phải lệ thuộc Quốc lộ 51. Năm 2014, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khánh thành, đưa vào sử dụng tuy giúp Quốc lộ 51 giảm áp lực xe ở đoạn Biên Hoà - Long Thành nhưng dù đi cách nào, người dân cũng phải lệ thuộc vào Quốc lộ 51 nếu muốn đến trung tâm TPHCM. Đó là chưa nói cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nhiều năm qua đã quá tải, chỉ cần sự cố nhỏ cũng có thể dẫn tới kẹt xe kéo dài”. Nhiều tài xế xe khách tuyến TPHCM - Vũng Tàu cho biết có những ngày kẹt xe, hành trình kéo dài từ 2 giờ lên tới 5 giờ. Để không làm ảnh hưởng tới các kế hoạch của khách, nhiều tài xế đã phải đi sớm vài tiếng. Có thể nói Đồng Nai là cửa ngõ để TPHCM kết nối với các địa phương vừa sáp nhập và cả các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Thời gian qua, giữa hai địa phương đã có những công trình cầu Đồng Nai mới, cầu Phước Khánh, các cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết… không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển các khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, bất động sản vùng ven đô… Tuy nhiên, thời gian qua, sự phối hợp trong đầu tư, khai thác hạ tầng giữa hai địa phương còn nhiều điểm nghẽn dẫn đến nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông mang tính chất kết nối vùng như cầu Cát Lái, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành… chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực phục vụ cho phát triển của mỗi địa phương. Theo dự báo của các chuyên gia giao thông, nếu các dự án giao thông kết nối không kịp hoàn thành thì khi sân bay Long Thành được đưa vào hoạt động, tình trạng kẹt xe sẽ còn nghiêm trọng hơn. Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành khiến nhu cầu kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM trở nên cấp bách. Khi sân bay đi vào hoạt động vào năm 2026, lượng hàng hóa, hành khách, các dịch vụ sẽ tăng mạnh, đòi hỏi một mạng lưới giao thông liên vùng hoàn chỉnh: từ đường cao tốc, đường vành đai đến đường sắt đô thị. Việc phối hợp trong quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông rất cần được hai địa phương thực hiện trên tinh thần hợp tác, đồng hành và chia sẻ lợi ích, mang ý nghĩa chiến lược. CÙNG THÁO GỠ Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối hạ tầng giao thông, gần đây hai địa phương đã có nhiều cuộc làm việc trực tiếp để bàn về hợp tác hạ tầng, logistics, phát triển vùng đô thị ven sông Đồng Nai, kết nối với Sân bay Long Thành để tạo lập không gian phát triển liên kết, hiện đại và thịnh vượng không chỉ 2 giữa địa phương mà cả vùng Đông Nam Bộ, trở thành đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Mới nhất là hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vào ngày 21/10, mở ra các giải pháp về kết nối hạ tầng giao thông giữa 2 địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho rằng: Nếu kết nối giao thông không đồng bộ thì sẽ đánh mất cơ hội; nếu chậm trễ thì sẽ tụt lại phía sau. Đồng Nai mong muốn bàn bạc với TPHCM có lộ trình rõ ràng để đồng bộ hạ tầng giao thông giữa 2 địa phương và bổ sung tuyến kết nối đặc thù mang tầm nhìn dài hạn để cùng phát triển. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Sau sáp nhập, cả hai địa phương đều có quy mô lớn hơn, có tiềm năng, lợi thế lớn hơn nên cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn, do đó có nhiều điều để chia sẻ, để hợp tác vì sự phát triển chung của cả 2 địa phương. Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng: Trước hết, hai địa phương phải là những người bạn thân thiết, người nhà thực sự của nhau, khi đó mới trở thành những đối tác chiến lược. Vì vậy, TPHCM và Đồng Nai cần chia sẻ kế hoạch cụ thể cần phải làm gì, đặc biệt là những vướng mắc lớn và có định hướng để tháo gỡ. Trong đó có công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông, nhất là giá đền bù giữa hai địa phương có sự chênh lệch như thế nào để định hướng giải quyết. Mới đây, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM trong việc triển khai xây dựng 3 dự án cầu lớn gồm: Cát Lái, Long Hưng (Đồng Nai 2) và Phú Mỹ 2. Tương tự, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã có kết luận về công tác quy hoạch, đầu tư giao thông kết nối với tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND 2 địa phương thống nhất phân chia các dự án này thành các dự án độc lập để triển khai đầu tư xây dựng. Cụ thể, đối với cầu Cát Lái, thống nhất phân thành 2 dự án độc lập. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án, gồm phần cầu chính và phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai (bao gồm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). UBND TPHCM triển khai thực hiện dự án Mở rộng đường Nguyễn Thị Trong những địa phương vừa sáp nhập vào TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có đặc thù riêng là các phương tiện đường bộ muốn tới trung tâm TPHCM phải đi qua địa bàn tỉnh khác là Đồng Nai. Vì thế, việc kết nối giao thông với khu vực trung tâm TPHCM là nhu cầu cấp bách của cả hai địa phương này. Điểm đầu: nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m, thuộc phường Cát Lái, TPHCM). Điểm cuối: kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tổng chiều dài: 11,642 km. Chiều dài cầu khoảng 3,07km (cầu dẫn phía TPHCM dài 1.140m, cầu chính dài 800m, cầu dẫn phía Đồng Nai 1.129m). Phần đường phía TPHCM khoảng 972m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km. Tổng mức đầu tư khoảng 20.524 tỷ đồng. Dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) và tuyến đường hai đầu cầu với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h; quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, (2 làn xe thô sơ. Điểm đầu giao với đường Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công thuộc phường Long Phước, TPHCM. Điểm cuối giao với Quốc lộ 51, thuộc phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài: 11,8 km. Trong đó, chiều dài phần cầu: 2,34 km (cầu chính là cầu đúc hẫng cân bằng); đường dẫn phía TPHCM khoảng 4,8 km, lộ giới 60 m; đường dẫn phía Đồng Nai khoảng 4,8 km, lộ giới 60 m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.758 tỷ đồng. Cầu Nhơn Trạch, dự án cầu đường bộ mới nhất kết nối TPHCM – tỉnh Đồng Nai 3 cây cầu nghìn tỷ Khơi thông huyết mạch giao thông Dự án cầu Cát Lái và tuyến đường hai đầu cầu với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. XÂY 3 CẦU KẾT NỐI Những cây cầu nối tỉnh Đồng Nai với TPHCM không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phát triển Cảng Hàng không quốc tế Long Thành mà còn phát huy thế mạnh phát triển của hai địa phương và đánh thức vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hiện đã quá tải và có phương án mở rộng làn

5 n Thứ Hai n Ngày 17/11/2025 THỜI SỰ Logistics, du lịch… cất cánh PHÁT TRIỂN LOGISTICS Theo ghi nhận của phóng viên, để tăng kết nối giữa TPHCM - Đồng Nai, một số dự án trọng điểm khác đã và đang được triển khai đồng bộ như đường Vành đai 3 TPHCM. Trong đó, cầu Nhơn Trạch trên tuyến đường này đã thông xe vào cuối tháng 8/2025. Ngoài ra, cao tốc TPHCM - Long Thành cũng được cấp tốc mở rộng để kịp tiến độ khi sân bay Long Thành hoàn thành và khai thác. Cùng với đó, các cao tốc như: Bến Lức - Long Thành; Biên Hòa - Vũng Tàu cũng trong quá trình đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo đúng kế hoạch thông xe năm 2026. TSKH, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch nhận định rằng, trước đây, trong không gian vùng đô thị mở rộng của TPHCM tồn tại khu vực phát triển kinh tế trọng điểm gọi là “tứ giác kinh tế phía Nam”, gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là những địa phương có mức thu nhập bình quân cao và đóng góp ngân sách lớn trên cả nước. Theo ông Sơn, hiện nay khi ba trong bốn địa phương thuộc “tứ giác kinh tế phía Nam” sáp nhập vào một vùng quy mô lớn hơn, tiềm lực của TPHCM càng được củng cố mạnh mẽ. Về mặt hạ tầng logistics, sự hợp tác song phương này cũng mở ra cơ hội phát triển đồng bộ hơn, giúp việc lưu chuyển hàng hóa - dịch vụ giữa hai trung tâm công nghiệp và đô thị lớn diễn ra thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. “Sự tinh gọn trong mô hình liên kết không chỉ giúp tăng tốc các quyết sách chung mà còn tạo điều kiện triển khai hiệu quả hơn các dự án hạ tầng liên vùng trọng điểm”- ông Sơn đánh giá. Theo chuyên gia này, xây dựng cầu phá thế cách trở đò giang giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể về liên kết vùng cho toàn khu vực. Trong giai đoạn tới, TPHCM cần tăng cường kết nối hiệu quả với Đồng Nai và Tây Ninh, hình thành một vùng đô thị mạnh, có sức cạnh tranh cao. TPHCM sau sáp nhập cần phát triển đồng thời hệ thống vận tải đa phương thức gồm đường bộ, cao tốc, đường sắt, đường thủy và hàng không để đảm bảo sự kết nối xuyên suốt. Đây không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế vùng. Theo Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, tiến độ xây dựng sân bay Long Thành phải được gắn chặt với quá trình triển khai các tuyến vành đai, cao tốc, đường hướng tâm, metro, đường sắt và toàn bộ hệ thống logistics liên vùng. Chỉ khi các cấu phần hạ tầng này đồng thời hoàn thành và vận hành vào thời điểm sân bay đi vào hoạt động, Long Thành mới có thể phát huy vai trò là trung tâm hàng không quốc tế, tránh nguy cơ ùn tắc, đứt gãy vận tải và giảm hiệu quả đầu tư. PHÁT HUY LỢI THẾ CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Việc hình thành các cây cầu mới cùng hệ thống đường song hành sẽ giúp phân bổ lại lưu lượng giao thông, giảm áp lực lên Quốc lộ 51, rút ngắn 30 - 50% thời gian di chuyển từ tam giác đô thị TPHCM - Biên Hòa - Bình Dương đến với các vùng biển thuộc TPHCM. Ông Đàm Thái Sơn, chủ một khu resort ven biển Long Hải cho biết ông rất kỳ vọng vào việc hình thành các tuyến đường mới bởi sau khi có những cây cầu mới, tuyến TPHCM - Nhơn Trạch - Hồ Tràm sẽ tạo ra những tuyến đường với hành trình thẳng hơn, nhanh hơn và tránh được các điểm nghẽn hiện hữu. Đây là lợi thế cực lớn đối với các loại xe du lịch, phân khúc chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong du lịch phía Nam. Khi việc đi lại trở nên nhanh chóng, các chuyến du lịch đến biển sẽ gia tăng mạnh. Các điểm du lịch như Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hay các resort dọc ven biển thuộc Long Hải, Xuyên Mộc sẽ trở nên hấp dẫn hơn với du khách gia đình, nhóm bạn trẻ và cả khách trung lưu vốn ưa chuộng sự linh hoạt. Theo ông Ngọc Hà, đại diện Hiệp hội Du lịch TPHCM, các cây cầu mới kết nối Đồng Nai không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn tái định hình bản đồ du lịch liên vùng cho TPHCM, Đồng Nai và thậm chí cả với một số tỉnh lân cận. Việc kết nối trực tiếp thông qua các cây cầu sẽ mở ra các tuyến trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa du lịch biển, sinh thái và đô thị. Cụ thể từ TPHCM, du khách có thể chọn hành trình “TPHCM - Nhơn Trạch - Hồ Tràm - Bình Châu”, vừa tắm biển, nghỉ dưỡng, vừa tham quan rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu hoặc suối khoáng nóng. Từ Đồng Nai và Bình Dương, các tuyến “Biên Hòa - Long Thành - Hồ Cốc - Vũng Tàu” sẽ trở nên thông suốt, thời gian di chuyển ngắn khiến du khách có được nhiều trải nghiệm hơn tại các khu du lịch. Ngay cả khách quốc tế cũng có thể tận dụng kết nối mới để di chuyển giữa TPHCM - Long Thành - Hồ Tràm trong thời gian ngắn mà không phải trở lại các tuyến đường truyền thống. Sự hình thành của một tam giác du lịch “đô thị- sinh thái- biển” cũng sẽ giúp du khách kéo dài thêm thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu. Các khu du lịch cũng sẽ có cơ hội để tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn hơn với du khách. Đây là yếu tố quan trọng để du lịch phía Nam tăng sức cạnh tranh so với các điểm đến lân cận ở khu vực Đông Nam Á. Theo chuyên gia kinh tế Đặng Quốc Huy, sự xuất hiện của sân bay quốc tế Long Thành sẽ nhân đôi sức mạnh du lịch của vùng đất này. Khi các tuyến kết nối từ sân bay đến Hồ Tràm - Hồ Cốc - Vũng Tàu được rút ngắn, vùng biển phía Đông Nam Bộ có cơ hội mở rộng thị trường quốc tế - yếu tố mà trước đây vùng đất này chưa khai thác mạnh do hạn chế về kết nối hàng không. Với việc đưa vào vận hành sân bay Long Thành, du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hay Úc có thể bay đến Long Thành và di chuyển đến các khu nghỉ dưỡng chỉ trong hơn 1 giờ, mở ra triển vọng lớn cho loại hình du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng dài ngày và các dịch vụ du lịch cao cấp vốn đòi hỏi kết nối thuận tiện. HỮU HUY - TRỌNG THỊNH Việc kết nối giao thông kịp thời giữa TPHCM và Đồng Nai sẽ làm giảm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh cho hoạt động logistics, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch… Ùn tắc ở phà Cát Lái (kết nối TPHCM – Đồng Nai) ẢNH: HỮU HUY Toàn cảnh cầu Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM ẢNH: PV Tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 20212026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin: Vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã làm việc và thống nhất rất nhiều hạng mục kết nối giao thông liên vùng giữa hai địa phương cả về đường sắt, đường bộ, các cầu kết nối. NGÔ TÙNG ĐỒNG NAI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Định, từ nút giao thông Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai (bao gồm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Cầu Phú Mỹ 2 phân thành 2 dự án độc lập. Trong đó, UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án gồm phần cầu chính và phần đường dẫn phía TPHCM. UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện dự án Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2. Dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) phân thành 2 dự án độc lập. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án, chịu trách nhiệm xây phần cầu chính và phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai. UBND TPHCM triển khai thực hiện dự án Đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng. Nhằm đảm bảo tính liên kết vùng, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TPHCM thống nhất thành lập Tổ Công tác kết nối vùng giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai các dự án kết nối trong giai đoạn 2025-2030, xác định nhiệm vụ cụ thể từng năm, từng quý, xây dựng sơ đồ gantt, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện của các dự án. Đặc biệt, cần áp dụng công nghệ thông minh, số hóa dữ liệu trong công tác quản lý, giám sát để Ban Thường vụ 2 địa phương kịp thời theo dõi, chỉ đạo. Hai địa phương ưu tiên nguồn lực ngân sách để triển khai thực hiện các dự án kết nối vùng, bên cạnh đó, cần xem xét thêm các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện với các hình thức đầu tư đa dạng theo quy định. Các dự án liên kết giao thông kết nối phải được đặt trong tổng thể kết nối với sân bay Long Thành và Sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống cảng biển, mạng lưới logistics và các khu đô thị, khu công nghiệp. Lãnh đạo hai địa phương thống nhất định kỳ 6 tháng họp một lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và định hướng chỉ đạo những nội dung sắp tới. MẠNH THẮNG - TRỌNG THỊNH Dự án cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường hai đầu cầu với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Điểm đầu: giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, TPHCM. Điểm cuối: giao với đường 25C, tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài khoảng 14,8km (TPHCM khoảng 4,6 km, tỉnh Đồng Nai khoảng 10,2km). Phần cầu dài khoảng 4,67 km (cầu chính dạng dây văng dài khoảng 600m, cầu dẫn phía TPHCM khoảng 2,93km, tỉnh Đồng Nai khoảng 1,14km). Tổng mức đầu tư khoảng 16.445 tỷ đồng. Cả 3 dự án cầu đều dự kiến xây dựng, hoàn thành trong năm 2025- 2028. M. THẮNG - T. THỊNH

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 17/11/2025 THẦY TOÀN SÁNG KIẾN Hôm nay, 17/11, ngành Giáo dục tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII. 60 nhà giáo có thành tích nổi bật trong quản lí và giảng dạy, đại diện cho 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước về dự đại hội. Một trong số đó là thầy Nguyễn Ngọc Toàn, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Châu, tỉnh Gia Lai chia sẻ, từ nhỏ đã ước mơ trở thành giáo viên. Thầy thích được đứng trên bục giảng, được nghe tiếng cười, tiếng ê a học bài của trẻ thơ. Hai anh trai lựa chọn ngành công an, riêng thầy lựa chọn ngành giáo. 21 năm tận tâm với nghề, dù có lúc lương không đủ sống, nhưng thầy Toàn luôn tự hào đã chọn đúng. Trong hành trình đã qua, thầy Toàn luôn tìm phương pháp mới để triển khai các tiết học trên lớp thật hiệu quả, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với vai trò chủ nhiệm lớp từ năm học 2019 - 2020 đến nay, thầy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới và vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào những giờ đứng lớp, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử phục vụ các tiết giảng, minh họa chuyên đề... Trao đổi với phóng viên, thầy Toàn cho biết, trong quá trình giảng dạy, thầy có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả khả quan. Ví dụ sáng kiến “Vận dụng sáng tạo một số trò chơi ở hoạt động khởi động trong dạy học Địa lí lớp 5” năm học 2019 - 2020 (đoạt giải A cấp huyện). Năm học 2020 - 2021, thầy có thêm sáng kiến “Tích hợp Di sản văn hóa trong dạy học Địa lí Việt Nam ở lớp 5 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn học”. Khi áp dụng sáng kiến này vào thực tế giảng dạy, tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần kích thích tinh thần học tập của học sinh ở tất cả môn học khác. Năm học 2022 - 2023, thầy Toàn có sáng kiến “Tổ chức hoạt động khởi động trong dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh”. Qua đó, giúp học tiếp thu tốt nội dung bài học, yêu thích môn học... Nhờ những sáng kiến của thầy giáo Nguyễn Ngọc Toàn, chất lượng giáo dục chung của nhà trường cải thiện đáng kể. Riêng học sinh lớp thầy chủ nhiệm, mỗi năm đều hoàn thành chương trình Tiểu học 100%, có từ 62% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong các cuộc thi do cấp trường, huyện, tỉnh tổ chức, các em đạt nhiều giải cao. TẬN TÂM VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI Nhà giáo Trần Thị Tương Giao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh, phường Rạch Dừa, TPHCM chia sẻ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống với nghề giáo, mỗi câu chuyện của mẹ, cha đã gieo vào lòng mình những hạt mầm thiện lương và ý chí vươn lên mãnh liệt. Từ mái nhà ấy, ngọn lửa nghề giáo đã nhen lên trong cô, bền bỉ suốt chặng đường vừa qua. Cô Giao vào nghề năm 1991 và hiện đã công tác tại 5 cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi ngôi trường với những đặc thù về vị trí địa lí, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ khác nhau, cô nghiên cứu kĩ và có chiến lược phát triển riêng. Ví dụ, tại Trường Mầm non Trúc Xanh, cô đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bồi dưỡng đội ngũ về công nghệ thông tin, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục; cho trẻ làm quen tiếng Anh, phát triển kĩ năng, phẩm chất từ những năm đầu đời. Nhờ đó, nhà trường vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng, phát triển phù hợp với xu thế xã hội. “34 năm là chặng đường đầy khó khăn nhưng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt long lanh của con trẻ là phần thưởng vô giá, là động lực to lớn thúc đẩy tôi luôn nỗ lực phấn đấu. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề này, nghề gieo hạt giống tâm hồn”, cô Giao nói. Với hành trình đã đi qua, nhà giáo Trần Thị Tương Giao vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục cống hiến, lan tỏa tình yêu nghề đến đội ngũ giáo viên. Sau 20 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thu Quyên, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) đã đào tạo 168 học sinh đoạt giải học sinh giỏi Lịch sử cấp tỉnh và quốc gia, 9 đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật và STEM (khoa học, kĩ thuật, công nghệ, toán học) đạt giải cấp tỉnh và quốc gia. Theo cô Quyên, khó khăn lớn nhất của giáo viên nữ là áp lực thời gian, trách nhiệm và hành trình tự học không ngừng. Song, chính niềm tin vào học sinh và tình yêu nghề đã giúp cô bước tiếp - để mỗi bài giảng là một ngọn lửa và mỗi học sinh là một đốm sáng được thắp lên. Từ thực tế giảng dạy, cô Quyên đề xuất, xây dựng quỹ sáng kiến giáo dục cấp cơ sở, hỗ trợ giáo viên triển khai mô hình dạy học đổi mới, STEM và chuyển đổi số đồng thời, đầu tư mạnh mẽ cho đào tạo năng lực số và kĩ năng nghiên cứu của giáo viên, để người thầy thực sự làm chủ công nghệ trong giảng dạy. Cô Quyên tin rằng, giáo dục không chỉ là gieo chữ, mà là gieo niềm tin và nhân cách. Mỗi học sinh hôm nay, nếu được nuôi dưỡng bằng tri thức và yêu thương, sẽ trở thành công dân tử tế, sáng tạo và trách nhiệm cho Việt Nam ngày mai. NGHIÊM HUÊ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, mỗi thầy, cô giáo luôn là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự sáng tạo không ngừng. Những người gieo hạt giống tâm hồn Tại buổi gặp mặt 60 nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục tiêu biểu trên toàn quốc nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đây là những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới học sinh; thực sự là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp trồng người. Năm nay, cuộc thi được triển khai với nhiều điểm mới đột phá, gồm hai bảng thi đấu: Kỹ năng Tin học quốc tế và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, học sinh được trải nghiệm các bài thi theo chuẩn đánh giá quốc tế của Hoa Kỳ gồm IC3 Spark dành cho Tiểu học, IC3 dành cho THCS, MOS dành cho THPT và Gen AI dành cho 2 cấp THCS và THPT. Năm nay, lần đầu tiên học sinh TP Hà Nội được tiếp cận trực tiếp bài thi quốc tế Generative AI Foundations do Certiport (Hoa Kỳ) phát triển, giúp học sinh THCS và THPT tìm hiểu kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, thực hành xây dựng prompt và ứng dụng công cụ AI vào học tập và đời sống một cách an toàn, có trách nhiệm. Cuộc thi được chia làm 3 vòng: Vòng loại (tổ chức tại các trường, từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026); vòng sơ khảo (dự kiến tổ chức vào ngày 22/3/2026) và Vòng chung khảo (dự kiến tổ chức ngày 5/4/2026). Tại mỗi vòng thi, Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt kết quả cao. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc tại Vòng chung khảo sẽ được nhận Giấy chứng nhận thành tích của Sở GD&ĐT Hà Nội cùng huy chương và phần thưởng từ Ban Tổ chức. Ngoài ra, các em học sinh THPT đạt Giải Nhất, Nhì, Ba (bảng Kỹ năng Tin học quốc tế) sẽ được tuyển thẳng vào đội tuyển của Sở GD&ĐT TP Hà Nội tham dự Vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2026 (MOS World Championship 2026). LƯU TRINH Giúp học sinh ứng dụng AI an toàn Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế – TP Hà Nội năm học 2025–2026 dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn thành phố. Năm nay, lần đầu tiên học sinh TP Hà Nội được tiếp cận trực tiếp bài thi quốc tế Generative AI Foundations do Certiport (Hoa Kỳ) phát triển Nhà giáo Nguyễn Ngọc Toàn (Trường Tiểu học Mỹ Châu, tỉnh Gia Lai) trong một giờ lên lớp Cô Nguyễn Thu Quyên, giáo viên dạy Lịch sử, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng

