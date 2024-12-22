Báo Tiền Phong số 319-320

Số 319-320 | 15-16/11/2025 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Lưu giữ thanh xuân PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ ĐỨC PHỚC: "NGỌN CỜ" TIÊN PHONG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Trang 3 Trang 6-7 Trang 8-9 72 năm trong chặng đường 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam là một bề dày truyền thống đáng tự hào của các thế hệ người làm báo Tiền Phong. CHUYỆN HÔM NAY Xem tiếp trang 4 truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Thắp sáng niềm tin, Tiên phong trong đổi mới PHÙNG CÔNG SƯỞNG - TỔNG BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG rực rỡ Những người đẹp thuộc nhiều thế hệ từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn xem báo Tiền Phong như ngôi nhà thân thương, nơi lưu giữ thanh xuân rực rỡ của họ

Quốc hội quyết nghị, tổng số thu ngân sách Trung ương là hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự toán gần 240.000 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; hơn 53.550 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở hơn 2,3 triệu đồng/tháng; dự toán hơn 187.100 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương. Quốc hội cũng đồng ý dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Quốc hội giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính. Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng nêu rõ về việc bố trí bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phương án phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Cùng với đó sẽ dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định. Nghị quyết được Quốc hội thông qua, xác định rõ việc đảm bảo nguồn lực cho chính sách cải cách tiền lương và các chế độ an sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phân bổ ngân sách năm 2026. Trong đó, tổng dự toán chi cải cách tiền lương là 57.470 tỷ đồng, nằm trong tổng chi thường xuyên 860.430 tỷ đồng. Có 53.554 tỷ đồng được bổ sung cho ngân sách các địa phương nhằm đảm bảo thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng trong cả năm 2026. CHÍNH PHỦ CHỦ ĐỘNG SỬ DỤNG NGUỒN TÍCH LŨY Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về số dư nguồn cải cách tiền lương, Chính phủ cho biết, sau khi đã đảm bảo thực hiện Nghị định số 178, 67, nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương còn lại khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư khoảng 375.000 tỷ đồng (tuy nhiên không đồng đều giữa các địa phương, Hà Nội và TPHCM chiếm khoảng 70% số dư). Chính phủ khẳng định, kết thúc năm 2025, khi ngân sách nhà nước vượt thu sẽ tiếp tục trích bổ sung nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương theo quy định (40% tăng thu thực hiện ngân sách trung ương, 70% tăng thu thực hiện ngân sách địa phương). Theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW và các nghị quyết của Quốc hội, nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương chỉ sử dụng chi trả tiền lương, phụ cấp của khu vực công; không sử dụng cho nhiệm vụ khác, trừ trường hợp được Quốc hội cho phép. n NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA, XÁC ĐỊNH RÕ VIỆC ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC CHO CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ AN SINH LÀ MỘT TRONG NHỮNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2026. TRONG ĐÓ, TỔNG DỰ TOÁN CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG LÀ 57.470 TỶ ĐỒNG. LUÂN DŨNG Sáng 14/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Tại phiên họp, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đà Nẵng) mong muốn, sửa đổi luật lần này khắc phục được những tồn tại lâu nay, đặc biệt là “căn bệnh” chồng chéo, kéo dài nhiều năm. Đó là tình trạng đầu tư dự án, nhất là các công trình trọng điểm phải điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian dẫn đến đội vốn, chậm tiến độ. Đề cập cấp phép xây dựng, ông Hạ thống nhất với nhiều ý kiến và cho rằng, nên mạnh dạn bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với người dân trong nhiều trường hợp. Mặc dù còn những băn khoăn, nhưng theo ông, cấp phép xây dựng không phải là công cụ duy nhất để quản lý nhà nước. Vấn đề này phải được phân biệt rõ ràng. Đại biểu viện dẫn, một thành phố lớn như Hà Nội, mỗi năm có hàng trăm nghìn công trình, nhưng số vụ vi phạm trật tự xây dựng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vậy thì việc cấp phép có thật sự giải quyết được vấn đề hay không, hay vẫn tồn tại những sai phạm? “Chúng ta thấy rất rõ: dù có cấp phép, sai phạm vẫn nhiều. Như vậy, vấn đề nằm ở chỗ khác, chứ không phải ở thủ tục cấp phép”, ông nhìn nhận. Với ý kiến lo ngại rằng bỏ cấp phép sẽ khiến quản lý đô thị khó khăn, ông Hạ khẳng định là không. Theo ông, vấn đề chính không phải thủ tục cấp phép, mà là khâu kiểm tra và xử lý vi phạm. Do vậy, cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, quản lý dữ liệu. Thanh tra, kiểm tra phải thực hiện thực chất, thường xuyên, tại thực địa. “Làm nghiêm, xử lý nghiêm thì mọi việc sẽ vào khuôn khổ”, đại biểu nhận định. DỰ ÁN ĐƯỢC THẨM ĐỊNH XONG THÌ KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP Tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, các ý kiến đại biểu nêu ra xác đáng, được nhìn nhận từ nhiều góc độ và xuất phát từ thực tiễn. “Về cấp giấy phép quản lý trật tự xây dựng, xin báo cáo với các đại biểu là khổ lắm. Các cơ quan, rồi các doanh nghiệp, tất cả từ xưa đều phải cấp giấy phép. Nhưng nó vô lý ở một điều: Quy hoạch chi tiết cũng đề xuất hết, quy mô, mục tiêu, đầu tư, kiến trúc, kết cấu, đảm bảo an toàn phòng cháy… Đến lập dự án, nghiên cứu tiền khả thi cũng đề cập như thế. Rồi dự án nghiên cứu khả thi cũng tương tự như thế. Đến bước thứ 4 thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cũng tương tự như thế, chỉ là kỹ hơn. Đến bước thứ năm, trước khi làm thì người dân, doanh nghiệp lại phải xin giấy phép thì hết sức vô lý”, ông Minh nói. Vì vậy, Bộ trưởng Xây dựng cho biết, luật sửa đổi theo hướng chỉ một trong những bước này cần thẩm định. Ví dụ, dự án được thẩm định xong, thì không phải cấp giấy phép. “Nhưng vẫn còn những công trình không nằm trong quy hoạch và lớn hơn 7 tầng thì vẫn cần giấy phép xây dựng”, ông Minh nói và cho biết đã hướng dẫn cho các địa phương thực hiện. Với những dự án và công trình đặc biệt thì đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho người dân. Cụ thể vẫn yêu cầu tư vấn thiết kế, phường xã không phải cấp giấy phép, nhưng trong cam kết của người dân vẫn phải thực hiện chức năng bảo đảm an toàn về kết cấu, kiến trúc, về phòng cháy chữa cháy, điện nước... LUÂN DŨNG Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tiếp thu giải trình ẢNH: NHƯ Ý Nên bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với người dân ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHO RẰNG, NÊN MẠNH DẠN BỎ THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP. HƠN 57.000 TỶ ĐỒNG CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2026 Hỗ trợ 700 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ là 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để các tỉnh, thành có thêm nguồn lực tập trung hỗ trợ xây dựng lại nhà cho nhân dân bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái…; khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu như giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi... Cụ thể, mức hỗ trợ thành phố Huế là 100 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 300 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 200 tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương có trách nhiệm cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Bốn địa phương trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã làm 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương, 1.900 nhà bị sập đổ, trôi, 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 684 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng. VĂN KIÊN Để đảm bảo kịp thời chi trả cho đối tượng thụ hưởng, trên cơ sở chủ trương đã được Trung ương đồng ý, Chính phủ trình Quốc hội giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để chi trả các chế độ, chính sách tiền lương, thu nhập.

PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ ĐỨC PHỚC: VĂN KIÊN – LUÂN DŨNG 15-16/11/2025 www.tienphong.vn CÁI CHẤT CỦA TIỀN PHONG Thưa Phó Thủ tướng, trong 72 năm qua, báo Tiền Phong đã đồng hành cùng các phong trào cách mạng của thanh niên, tiên phong trong nhiều xu hướng làm báo. Phó Thủ tướng đánh giá thế nào về vai trò và truyền thống của Tiền Phong trong chặng đường vừa qua? Tiền Phong là tờ báo ra đời trong khói lửa kháng chiến, trưởng thành cùng đất nước và gắn bó máu thịt với phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam. Trải qua 72 năm, Tiền Phong không chỉ là “ngọn cờ tiên phong” của tuổi trẻ, mà còn là một trong những tờ báo sớm thể hiện tinh thần đổi mới, phản ánh hơi thở cuộc sống và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Nhiều thế hệ phóng viên Tiền Phong đã dấn thân nơi tuyến đầu, có mặt ở mọi miền đất nước, góp phần đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến gần với nhân dân – bằng những bài viết sinh động, thuyết phục và giàu cảm xúc. Trong hành trình phát triển, Tiền Phong không chỉ thông tin, tuyên truyền mà còn tạo ra những phong trào xã hội có sức lan tỏa lớn, như Chủ Nhật đỏ, Nâng bước thủ khoa, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Hoa hậu Việt Nam, Ngày Thẻ Việt Nam… Những hoạt động đó thể hiện bản lĩnh sáng tạo, năng lượng trẻ trung và tinh thần dấn thân đặc trưng của Tiền Phong. Đặc biệt, trong bối cảnh báo chí đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, Tiền Phong vẫn giữ được phẩm chất đáng quý nhất: Dám nghĩ, dám làm, dám đi trước. Đó chính là “chất” của Tiền Phong – và cũng là điều đất nước đang rất cần ở mỗi cơ quan báo chí hôm nay. “XA LỘ” MỚI CHO ĐỔI MỚI Báo chí nói chung, Tiền Phong nói riêng đang đứng trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ. Theo Phó Thủ tướng, đâu là con đường để một tờ báo trẻ trung như Tiền Phong phát huy được lợi thế của mình trong kỷ nguyên mới? Như tôi đã nói, Tiền Phong luôn giữ được cái “chất trẻ” rất đặc biệt – luôn có sự hừng hực của tuổi thanh xuân, dám nói, dám làm, dám đi đầu. Nhưng bây giờ, làm báo không chỉ cần “lửa” mà còn cần “công nghệ”. Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, không ai đứng ngoài được. Nếu biết tận dụng, đây chính là cơ hội vàng để Tiền Phong cất cánh một lần nữa. Hôm dự Ngày Thẻ Việt Nam của báo Tiền Phong, tôi rất ấn tượng với cách tổ chức sự kiện – trẻ trung, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tôi nghĩ, đó chính là hình ảnh của một tòa soạn đang chuyển mình. Báo chí thời nay không chỉ viết và in, mà còn kể chuyện bằng video, podcast, dữ liệu, hình ảnh tương tác, và hơn hết là bằng cảm xúc – thứ mà công nghệ không thể thay thế được. Điều đáng mừng là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị – nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã mở ra một “xa lộ” mới cho đổi mới. Đây là nghị quyết không chỉ dành cho các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, mà còn tạo không gian phát triển rất lớn cho báo chí và truyền thông. Vì trong thời đại này, báo chí chính là một phần quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – nơi lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng, kết nối con người với những giá trị mới. Nếu nhìn rộng ra, Nghị quyết 57 chính là lời nhắc rằng: đổi mới phải bắt đầu từ con người, từ tư duy làm việc, và từ cách tiếp cận vấn đề. Với Tiền Phong, điều đó có nghĩa là phải “chuyển đổi số trong đầu” trước khi chuyển đổi số bằng công nghệ. Phải thay đổi cách sản xuất tin bài, cách vận hành tòa soạn, cách tiếp cận độc giả – nhất là giới trẻ, vốn là lực lượng sống trong môi trường số, thích sự chân thực, nhanh, mới và có chiều sâu. Tôi mong Tiền Phong không chỉ đi theo xu hướng, mà còn định hình xu hướng. Có thể thử nghiệm những mô hình báo chí mới – tòa soạn hội tụ, bản tin dữ liệu, các sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm độc giả – để mỗi nội dung Tiền Phong sản xuất đều có giá trị lan tỏa xã hội. Báo chí bây giờ phải vừa là người kể chuyện, vừa là người dẫn dắt, và cũng là người đồng hành cùng công chúng trong hành trình đổi mới đất nước. Tôi rất tin tưởng rằng, với truyền thống tiên phong, với đội ngũ trẻ và tâm huyết, Tiền Phong sẽ không chỉ thích ứng, mà còn vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên số, đúng với tinh thần Nghị quyết 57 đã đặt ra – “lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển đất nước”. Báo Tiền Phong hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu của một tờ báo trẻ, hiện đại, sáng tạo, và luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, để vừa “nóng” với thời cuộc, vừa “sáng” trong định hướng. CẦU NỐI NIỀM TIN Phó Thủ tướng có thể chia sẻ thêm về những kỳ vọng, yêu cầu mà ông đặt ra đối với báo Tiền Phong trong giai đoạn tới – đặc biệt trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, nhất là giới trẻ? Tôi nghĩ, trong thời đại hôm nay, báo chí phải là cầu nối niềm tin. Tiền Phong càng phải thể hiện vai trò này rõ nét hơn, bởi bạn đọc của báo phần lớn là thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, những người sẽ quyết định diện mạo đất nước trong 10 - 20 năm tới. Khi đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân, điều quan trọng nhất, làm sao để người đọc hiểu, tin và muốn hành động. Muốn vậy, thông tin phải chính xác, kịp thời, dễ hiểu, nhưng cũng phải truyền cảm hứng. Tiền Phong cần tiếp tục phát huy phong cách viết sâu, viết sáng tạo, có chiều sâu tư tưởng và góc nhìn nhân văn, để mỗi bài báo không chỉ truyền đạt chính sách, mà còn gợi mở khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Tôi cũng mong muốn Tiền Phong tiếp tục phát huy vai trò người bạn đồng hành của thanh niên, cổ vũ những giá trị tốt đẹp, đấu tranh với cái xấu, cái sai; đồng thời, là diễn đàn mở cho các ý tưởng phát triển, sáng kiến cải cách, đổi mới sáng tạo của lớp trẻ Việt Nam... Tôi tin rằng, với đội ngũ phóng viên tâm huyết, giàu sức trẻ, với truyền thống dấn thân và đổi mới, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục xứng đáng với tên gọi của mình – luôn đi trước, mở đường và lan tỏa năng lượng tích cực đến xã hội. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng! “Với Tiền Phong, điều đó có nghĩa là phải “chuyển đổi số trong đầu” trước khi chuyển đổi số bằng công nghệ. Phải thay đổi cách sản xuất tin bài, cách vận hành tòa soạn, cách tiếp cận độc giả – nhất là giới trẻ, vốn là lực lượng sống trong môi trường số, thích sự chân thực, nhanh, mới và có chiều sâu”. Phó Thủ tướng HỒ ĐỨC PHỚC “Bây giờ, làm báo không chỉ cần “lửa” mà còn cần “công nghệ”. Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, không ai đứng ngoài được. Nếu biết tận dụng, đây chính là cơ hội vàng để Tiền Phong cất cánh một lần nữa”. Phó Thủ tướng HỒ ĐỨC PHỚC Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trải nghiệm tại gian hàng Ngày Thẻ Việt Nam 2025 NHÀ QUẢN LÝ VỚI TIỀN PHONG Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc "Ngọn cờ" TIÊN PHONG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ “BÂY GIỜ, LÀM BÁO KHÔNG CHỈ CẦN “LỬA” MÀ CÒN CẦN CÔNG NGHỆ. LÀN SÓNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐANG DIỄN RA RẤT NHANH, KHÔNG AI ĐỨNG NGOÀI ĐƯỢC. NẾU BIẾT TẬN DỤNG, ĐÂY CHÍNH LÀ CƠ HỘI VÀNG ĐỂ TIỀN PHONG CẤT CÁNH MỘT LẦN NỮA”, PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ ĐỨC PHỚC GỬI GẮM KỲ VỌNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 72 NĂM BÁO TIỀN PHONG RA SỐ ĐẦU TIÊN (16/11/1953 – 16/11/2025). 3

Tiền Phong là tờ báo có bề dày truyền thống. Dù tuổi của báo không phải trẻ, nhưng tờ báo luôn luôn thể hiện sức trẻ, là tiếng nói của thế hệ trẻ, góp phần hình thành phong trào thanh niên, hình thành lý tưởng cao đẹp cho các thế hệ trẻ. Tôn chỉ mục đích ấy luôn được giữ vững và phát huy qua các thời kỳ... Tuy nhiên, trong bối cảnh đòi hỏi chuyển đổi số rất mạnh mẽ, báo Tiền Phong cũng như các tờ báo khác, gặp rất nhiều thách thức. Đầu tiên, là làm thế nào để giữ được bản sắc của mình, tiếp tục xây dựng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên, phát triển các phong trào thanh niên – như tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Bên cạnh đó, làm sao để vẫn duy trì được hoạt động của báo một cách bền vững, tự chủ, có sự phát triển. Thời gian qua, báo đã rất chủ động và tích cực trong vấn đề này. Báo vẫn bám sát tôn chỉ, mục đích – là tiếng nói, là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn, đi sâu vào các phong trào thanh niên, người tốt việc tốt; đề cao hình thành lý tưởng của thanh niên trong thời đại mới. Báo cũng tổ chức rất tốt các sự kiện ngoài mặt báo, có những sự kiện có thương hiệu tầm quốc gia, góp phần quảng bá thêm thương hiệu. Đáng chú ý, ngoài phát triển các loại hình báo chí truyền thống, báo Tiền Phong đã có chiến lược phát triển sản phẩm trên các nền tảng số, phát triển dịch vụ đa nền tảng. Trong bối cảnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị như một làn gió mới, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, cũng mở ra cơ hội rất lớn cho báo chí. Khi khoa học công nghệ phát triển, sẽ là động lực rất mạnh mẽ để báo chí chuyển mình, phát triển. Các cơ quan báo chí truyền thông, khi ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sẽ có điều kiện phát triển đa dịch vụ, đa nền tảng, đa phương tiện. Đó là hướng đi rất đúng đắn, phù hợp. Do đó, báo Tiền Phong cần tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, giá trị cốt lõi của mình, kế thừa những thành tựu đã có, để mở ra tương lai với nhiều cơ hội. Nhưng, cơ hội đó chỉ có thể thành công nếu như báo chuyển đổi số thành công. Mà khó khăn nhất trong quá trình này chính là thay đổi thói quen và nhận thức. báo Tiền Phong đã quen với việc sản xuất báo giấy trong thời gian dài. Mà để chuyển sang trạng thái mới, áp dụng chuyển đổi số, phải thay đổi cả quy trình. Nếu không kịp thích nghi sẽ bị tuột dốc. Vì thế, điều quan trọng, là nhận thức đúng và xác định được hướng đi. Ở đây, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Chuyển đổi số không phải “một phát ăn ngay”, cũng không hẳn đã đủ nguồn lực để làm, mà phải xác định điều kiện phù hợp, cái gì quan trọng nhất thì làm trước. Người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách chỉ đạo việc chuyển đổi số, phải như đầu tàu, truyền động lực, truyền nhận thức cho cán bộ, nhân viên, bởi, quá trình này là thay đổi cả thói quen, thay đổi cả về văn hoá, thay đổi về quản trị… Ví dụ, trước đây, toà soạn chỉ làm báo giấy, nhưng bây giờ còn cả đồ hoạ, video, sử dụng AI… Vì thế, phải tập huấn, đào tạo lại cho tất cả đội ngũ phóng viên, biên tập viên về khoa học - công nghệ, về ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra quy trình quản trị mới; đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI…; rồi việc giải quyết bài toán về nguồn lực tài chính, đội ngũ khoa học công nghệ ra sao… Trong bối cảnh mới, báo Tiền Phong phải đặt mục tiêu phát triển trên các nền tảng số, nơi có thế hệ trẻ GenZ, GenAlpha. Nếu không tiếp cận các nền tảng mới này, báo sẽ mất đi lượng độc giả đặc thù của mình. n Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí ẢNH: THANH THẢO TRƯỜNG PHONG – VĂN KIÊN (ghi) www.tienphong.vn NHÀ QUẢN LÝ VỚI TIỀN PHONG 4 15-16/11/2025 TRONG BỐI CẢNH MỚI, BÁO TIỀN PHONG PHẢI ĐẶT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRÊN CÁC NỀN TẢNG SỐ, NƠI CÓ THẾ HỆ TRẺ GENZ, GENALPHA. NẾU KHÔNG TIẾP CẬN CÁC NỀN TẢNG MỚI NÀY, BÁO SẼ MẤT ĐI LƯỢNG ĐỘC GIẢ ĐẶC THÙ CỦA MÌNH. ÔNG LƯU ĐÌNH PHÚC, CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ: Phát triển các nền tảng số, chinh phục thế hệ GenZ, GenAlpha CHUYỆN HÔM NAY Kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2025) là mốc son tiếp nối truyền thống vẻ vang của một trong những tờ báo chính trị – xã hội uy tín hàng đầu Việt Nam, luôn gắn bó mật thiết với phong trào thanh thiếu niên và dòng chảy đời sống đất nước. Trải qua hơn bảy thập kỷ, với phương châm “Tiền Phong trong thông tin – Tiên phong trong cuộc sống”, các thế hệ người làm báo Tiền Phong luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến. Một năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của thế giới bên ngoài: sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đặt ra thách thức trực diện cho người cầm bút; sự thay đổi cách tiếp cận và thụ hưởng thông tin của bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ; cùng sự cạnh tranh không khoan nhượng của mạng xã hội với báo chí trong việc giành thị phần bạn đọc và quảng cáo. Bên cạnh đó, sự thay đổi còn đến từ việc sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự của các cơ quan báo chí. Đây được xem là cuộc “cách mạng bộ máy” của làng báo: nhiều cơ quan báo chí chấm dứt nhiệm vụ, một số được sáp nhập, một số điều chuyển chủ quản. Tựu chung, số lượng cơ quan báo chí giảm, đầu ấn phẩm giảm, bộ máy và nhân sự được tái cấu trúc theo hướng “tinh – gọn – mạnh”. Những sự thay đổi căn bản và toàn diện đó đôi khi khiến chúng ta bâng khuâng, thậm chí có lúc lo lắng. Nhưng trong khoảnh khắc chững lại ấy, chúng ta có cơ hội bình tâm suy ngẫm: bạn đọc thay đổi; phương thức làm báo và phát hành thông tin thay đổi; kinh tế báo chí thay đổi. Những trang báo nghiêm cẩn, mẫu mực từng được bày trang trọng trên các sạp báo hôm nay không còn đủ sức níu chân độc giả trẻ trước những hình ảnh sống động, giọng nói truyền cảm, âm thanh rộn ràng trên các thiết bị cầm tay. Câu hỏi day dứt đặt ra cho mỗi nhà báo là: Chúng ta phải làm gì, và làm như thế nào? Thay đổi trong xã hội cũng giống như tiến hoá trong tự nhiên: để tồn tại, để thích nghi, để phát triển. Và chúng ta hiểu rằng báo chí hôm nay bắt buộc phải đổi mới. Nếu muốn Tiền Phong không bị bỏ lại phía sau, chúng ta phải đủ can đảm gác lại những cảm xúc riêng, vượt qua thử thách, làm mới mình và dấn bước trên con đường không hề dễ dàng ấy. Một hành trình mới chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, có những thử thách chưa từng có tiền lệ. Chỉ khi chúng ta cùng chung chí hướng, giữ trọn niềm tin và hòa nhịp với thời đại, chúng ta mới có thể giữ vững ngọn lửa Tiền Phong - ngọn lửa của lòng trung thành, khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong không bao giờ tắt. Chắc chắn phía trước sẽ là một bầu trời rộng mở hơn, một tương lai tươi sáng hơn đang đón chờ. Bước vào kỷ nguyên số, báo chí không chỉ đòi hỏi tốc độ và sự chính xác; không chỉ cần những công nghệ hiện đại nhất; mà còn cần bản lĩnh nghề nghiệp, chiều sâu văn hoá, trí tuệ và một tầm nhìn dài hạn. Đó không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người làm báo Tiền Phong - luôn tiên phong trong đổi mới. PCS Tiên phong trong đổi mới (Tiếp theo trang 1)

15-16/11/2025 www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 Cùng tham gia đoàn công tác T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn. Tiếp đoàn công tác, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức quần chúng của báo Tiền Phong. Tại buổi gặp, nhà báo Phùng Công Sưởng giới thiệu khái quát về lịch sử ra đời và bề dày truyền thống của báo Tiền Phong trong 72 năm qua, cũng như báo cáo về tình hình hoạt động của báo thời gian gần đây. Báo Tiền Phong đã và đang khẳng định vị thế là một trong những tờ báo chính trị - xã hội uy tín hàng đầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, bên cạnh báo giấy và báo điện tử, báo còn có chuyên trang điện tử Sinh viên Việt Nam, Hoa Học Trò, các ấn phẩm đặc san giấy, cùng hệ thống sản phẩm số trên YouTube, TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác... Năm qua, Tiền Phong được đánh giá là một năm bội thu khi báo giành nhiều giải thưởng báo chí ở cấp Trung ương và nhiều giải thưởng của bộ, ban, ngành. Về thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu trong kế hoạch năm đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, báo đã triển khai nhiệm vụ khó khăn đó là sắp xếp lại bộ máy và nhân sự. Số lượng nhân sự sau sắp xếp đã giảm so với trước đây. Áp lực công việc gia tăng rõ rệt khi nhiều phóng viên phải đảm nhiệm từ hai đến ba địa bàn thay vì một như trước, trong khi nhiệm vụ và yêu cầu chất lượng nội dung vẫn phải đảm bảo... Chia sẻ tại buổi gặp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao, tập thể báo Tiền Phong đã không ngừng nỗ lực, và các sản phẩm của báo ngày càng có sự đột phá và phát triển. Theo chị Trang, mặc dù nhân sự Ban Biên tập hiện nay còn thiếu, nhưng báo đã thể hiện được sự liên tục, đoàn kết và trách nhiệm cao của từng cán bộ, phóng viên, người lao động. Tập thể cán bộ, nhân viên của báo đã “đồng tâm, đồng sức, đồng chí” với ban lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ. Về chuyên môn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá nội dung của báo được làm chắc tay và đã tiệm cận dần với xu hướng của những người trẻ. Báo cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ và cán bộ mới, bởi họ tuy có nhiệt huyết nhưng có thể còn thiếu kinh nghiệm, độ thẩm thấu và độ nhạy cảm cần thiết. Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ chuyển đổi rất lớn, Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục bắt kịp xu thế, luôn giữ vững vị thế, giữ vững tôn chỉ, khẳng định giá trị của tờ báo và chinh phục những đỉnh cao mới. Đáp từ những ý kiến chia sẻ tâm huyết của Bí thư Trung ương Đoàn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trân trọng cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục xây dựng tập thể Báo đoàn kết, vượt qua những khó khăn trước mắt, tranh thủ, tận dụng những cơ hội mới, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đều thay đổi. Sự thay đổi này phải đi theo hướng tốt lên, mạnh lên, từ mỗi con người, từ phóng viên, nhân viên, các lãnh đạo phòng, ban đến Ban Biên tập trong cách thức tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. n Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng tập thể báo Tiền Phong CHÂU LINH – DƯƠNG TRIỀU SÁNG 14/11, CHỊ NGUYỄN PHẠM DUY TRANG - BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TỚI THĂM VÀ CHÚC MỪNG BÁO TIỀN PHONG, NHÂN DỊP KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY XUẤT BẢN SỐ BÁO TIỀN PHONG ĐẦU TIÊN. Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc mừng Tiền Phong TỔNG BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG PHÙNG CÔNG SƯỞNG BÀY TỎ SỰ TRÂN TRỌNG TRƯỚC SỰ QUAN TÂM, CHIA SẺ VÀ CHỈ ĐẠO SÁT SAO CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NÓI CHUNG, BÍ THƯ T.Ư ĐOÀN NGUYỄN PHẠM DUY TRANG NÓI RIÊNG, CŨNG NHƯ CÁC BAN, ĐƠN VỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BÁO TIỀN PHONG THỜI GIAN QUA. Chủ nhật này là tròn 72 năm ngày Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên (16/11/1953) tại chiến khu Việt Bắc. Nơi chào đời tờ báo chủ lực đại diện cho mọi thế hệ trẻ Việt Nam suốt những khúc quanh lịch sử thế kỷ 20 là bản Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Vật đổi sao dời, địa danh địa giới nay đã thay đổi, nhưng vẫn còn nguyên đó một dòng tên, một giá trị lịch sử. Dấu mốc trên cũng là sự khẳng định một giá trị lịch sử còn lớn lao bền vững hơn, mà mọi thế hệ người làm báo Tiền Phong vẫn luôn tự hào, đó là ý chí dấn thân, bản lĩnh tự tin và tinh thần nhân văn xuyên suốt. Với hơn 30 năm liên tục là phóng viên Tiền Phong, thời gian đem lại cho tôi một niềm tin đủ lớn, để có thể nhìn nhận và tiên lượng về sức ảnh hưởng, va đập của những biến động tiếp theo. Giữa thời cuộc đang có quá nhiều thay đổi này. Mới đây, một giảng viên trẻ dạy báo chí ở Huế hiện đang làm nghiên cứu sinh về báo chí truyền thông tại Anh, trong quá trình làm tư liệu luận án đã đặt câu hỏi với tôi về vai trò của nhà báo trước và sau khi mạng xã hội lên ngôi, cũng như sự chuyển hướng của báo chí chính thống tại Việt Nam hiện nay. Một câu hỏi không dễ trả lời thấu đáo và sòng phẳng, bởi tính chất đan xen phức tạp của những thực thể truyền thông thời đại số và AI hiện tại. Đó là những nhân tố vừa có tính chất tương hỗ thúc đẩy nhau, cũng vừa níu kéo trì hoãn nhau. Trong đó không khó để nhận ra, đó là cho dù báo chí thuộc dòng “chính thống” đã phần nào chấp nhận ‘sống chung’/ tương tác với dòng truyền thông mạng xã hội, nhưng ngược lại, có vẻ mạng xã hội được tạo tác bởi những thuật toán AI ngày càng thông minh và tinh quái, lại không muốn điều đó. Tham vọng độc chiếm mọi hệ hình báo chí/ truyền thông của các thế hệ AI và những cha đẻ của chúng là điều không cần giấu giếm. Buổi tối 6/11 mới đây thời điểm cơn bão số 13 mang tên Kalmaegi đổ bộ vào bờ biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, một phóng viên trẻ của Tiền Phong trong khi mải mê tác nghiệp đã bị cơn sóng cao hơn 6 mét bất ngờ quật vào bờ lôi tuột đi, may kịp bám vào kè bê tông thoát chết. Một câu chuyện nhỏ như là chuyện thường ngày không đáng để thành bài viết. Như bao nhiêu câu chuyện tương tự mà người Tiền Phong cũng như mọi đồng nghiệp báo đài khác đã liên tục đối mặt và trải qua. Nhưng trải nghiệm ấy, dấn thân ấy đã tạo nên phần linh hồn cho những bài báo, thì thuật toán truyền thông AI làm sao có thể cóp nhặt ở đâu để thay thế con người? Như mọi cơ quan báo chí truyền thông hiện nay, báo Tiền Phong cũng đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn – những thách thức vừa truyền thống và vừa phi truyền thống lần đầu nhận diện. Làm mới, đổi mới, thay mới để tiếp tục tồn tại, tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần tiền phong – tiên phong như đã từng vững vàng suốt hơn bảy thập kỷ qua, đó chính là mệnh lệnh của mỗi người Tiền Phong, trước xu thế mới của báo chí đương đại nước nhà. Tất cả với một mục đích lớn lao duy nhất, là phụng sự bạn đọc, phụng sự tiến bộ xã hội. TRÍ QUÂN Đổi mới, để phụng sự

ANH NGUYỄN NHẤT LINH, BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ T.Ư: THẮP LỬA TIÊN PHONG CHO NGƯỜI TRẺ Trong suốt chặng đường 72 năm, báo Tiền Phong luôn là bạn đồng hành tin cậy, thắp sáng ngọn lửa tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam. Không chỉ phản ánh sinh động hơi thở của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, báo góp phần định hướng dư luận xã hội, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, sống cống hiến - những giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh thanh niên Việt Nam hôm nay. Nhiều chương trình, hoạt động do báo Tiền Phong khởi xướng như “Chủ nhật Đỏ”, “Hoa hậu Việt Nam”, “Siêu cúp bóng đá quốc gia”... đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một tờ báo, trở thành thương hiệu xã hội, biểu tượng của tinh thần nhân ái, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam. Có thể nói, báo Tiền Phong không chỉ đồng hành với thanh niên, mà còn góp phần định hình nên hình ảnh người thanh niên thời đại mới có lý tưởng, có trách nhiệm và dám dấn thân. Nếu công tác Đoàn là hành trình khơi nguồn khát vọng, thì Tiền Phong chính là người thắp sáng niềm tin, lan tỏa ánh lửa ấy trên mỗi chặng đường của tuổi trẻ Việt Nam. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng hiện nay, báo Tiền Phong cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan báo chí tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời, mạnh mẽ đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức thể hiện, để phản ánh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách sinh động, gần gũi và truyền cảm hứng hơn. Về định hướng nội dung, báo cần tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, đặc biệt là xây dựng lớp thanh niên thời đại mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tri thức, khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự đất nước. Các tuyến bài nên đi sâu vào những câu chuyện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, qua đó, cổ vũ tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Về phương thức thể hiện, Tiền Phong cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trở thành nền tảng truyền thông đa phương tiện của thanh niên Việt Nam, kết hợp báo in, báo điện tử, mạng xã hội, podcast, video ngắn, tương tác trực tiếp. Điều quan trọng là phải đi tới nơi thanh niên đang sống, nói ngôn ngữ thanh niên đang dùng, chạm vào điều thanh niên đang quan tâm. Về sứ mệnh xã hội, báo cần giữ vững “chất Tiền Phong” - bản lĩnh, trung thực, tiên phong và nhân văn. Tôi tin rằng, nếu biết kết hợp hài hòa giữa giữ vững bản sắc cách mạng của một tờ báo Đoàn và bắt nhịp tinh thần phát triển mới của Đảng, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong đồng hành với thanh niên trong hành trình khát vọng - cống hiến - dựng xây một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. ANH NGUYỄN TIẾN HƯNG, BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TP HÀ NỘI: BẮT ĐÚNG MẠCH NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA THANH NIÊN Với vị thế là tờ báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong không chỉ phản ánh kịp thời các chương trình, phong trào, hoạt động của Đoàn mà còn góp phần quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, xung kích của thế hệ trẻ Việt Nam. Đối với tuổi trẻ Thủ đô, Tiền Phong thực sự là một kênh thông tin được đông đảo bạn đọc trẻ yêu mến và lựa chọn. Tôi kỳ vọng Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, là cầu nối vững chắc giúp thanh niên hiểu và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, báo cần tiếp tục “bắt đúng mạch” những vấn đề thời sự, những chủ đề thanh niên quan tâm như khởi nghiệp sáng tạo, lao động sáng tạo, cổ vũ phong trào “Thanh niên tình nguyện”… . Tôi tin tưởng báo sẽ có nhiều đổi mới sáng tạo hơn nữa trong nội dung và hình thức thể hiện, chủ động tạo ra các chiến dịch truyền thông có sức ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ. Phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực” cần được thể hiện ngày càng rõ nét, chủ động và sáng tạo. Tiền Phong có thể đẩy mạnh hình thức thể hiện hiện đại hơn: clip ngắn, podcast, talkshow trực tuyến, đồ họa thông tin sinh động… để tăng khả năng tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội. Tòa soạn tăng cường hợp tác với các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên trong các chương trình đồng hành, cuộc thi sáng tạo nội dung, diễn đàn thanh niên số, từ đó đưa báo đến gần hơn với từng học sinh, sinh viên, công nhân trẻ. Với truyền thống 72 năm tiên phong và đổi mới, tôi tin báo Tiền Phong sẽ tiếp tục là cầu nối gắn bó giữa tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ, là ngọn lửa truyền cảm hứng để thanh niên Việt Nam vững bước trên hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên số. CHỊ DƯƠNG MINH NGUYỆT, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN TUYÊN QUANG: KHẲNG ĐỊNH UY TÍN CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN Điều tôi trân trọng nhất ở báo Tiền Phong, đúng như tên gọi - đó là tinh thần tiên phong, sáng tạo, luôn đồng hành với thanh niên trong mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều cuộc thi, giải thưởng do báo Tiền Phong tổ chức hay các tin bài, phóng sự rất sắc sảo, đã khẳng định uy tín, trách nhiệm, thương hiệu riêng có. Báo Tiền Phong còn là cầu nối các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như làm đường, xây cầu, dựng trường lớp ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, tạo dấu ấn xã hội sâu sắc và lan tỏa giá trị tốt đẹp của tinh thần xung kích, tình nguyện. Những hoạt động ấy cổ vũ, truyền cảm hứng để thanh niên sống đẹp, sống có ích, dám nghĩ, dám làm vì quê hương, đất nước, đồng thời góp phần khẳng định uy tín và sức mạnh của tổ chức Đoàn trong lòng xã hội. Trong xu hướng phát triển, sự bùng nổ của mạng xã hội, nhu cầu, thị hiếu của người trẻ có nhiều thay đổi và thay đổi rất nhanh, Tiền Phong cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới cách thức thể hiện nội dung theo hướng đa nền tảng, ngắn gọn, sinh động, hấp dẫn và tăng tính tương tác với bạn đọc. Báo cần tăng cường các chuyên mục phản ánh xu hướng tích cực, gần gũi với cuộc sống của giới trẻ, các câu chuyện truyền cảm hứng, đồng thời, vẫn duy trì bản sắc của một tờ báo chính thống, mang 15-16/11/2025 www.tienphong.vn THANH NIÊN VỚI TIỀN PHONG 6 NHÂN KỶ NIỆM 72 NĂM RA SỐ ĐẦU TIÊN, BÁO TIỀN PHONG ĐÓN NHẬN NHỮNG TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT, SỰ TIN YÊU VÀ KỲ VỌNG TỪ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI TRÊN KHẮP MỌI MIỀN TỔ QUỐC. TRONG DÒNG CHẢY CỦA THỜI ĐẠI MỚI, CÁC BẠN TRẺ CŨNG GỬI GẮM NHIỀU TÂM TƯ, HIẾN KẾ ĐỂ TỜ BÁO TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, GIỮ VỮNG SỨ MỆNH "TIÊN PHONG", LUÔN LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY, GẦN GŨI, CÙNG THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM CHẮP CÁNH NHỮNG KHÁT VỌNG, CỐNG HIẾN VÀ KIẾN TẠO MỘT ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC. LƯU TRINH (ghi) Thắp sáng niềm tin, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Bạn trẻ dành nhiều tình cảm yêu mến cho báo Tiền Phong ẢNH: NHƯ Ý Anh Nguyễn Nhất Linh Chị Dương Minh Nguyệt Anh Lê Công Hùng Anh Nguyễn Tiến Hưng Chị Nguyễn Thị Phương Thúy

QUẠT MÁT TRAO EM Giữa trưa Hè, cái nắng như dội lửa xuống mái tôn thấp của lớp học nhỏ Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An). Hơi nóng hầm hập bốc lên từ nền xi măng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Trên chiếc bàn học đã ngả màu thời gian, những em nhỏ ngồi im phăng phắc, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai ướt đẫm. Một cậu bé lớp 5 lấy cuốn vở quạt phành phạch để xua bớt hơi nóng, đôi mắt vẫn dõi theo lên bảng, nơi cô giáo đang giảng bài. Bên góc lớp, chiếc quạt cũ kỹ nằm im lìm, hỏng đã lâu. Hình ảnh ấy khiến chúng tôi lặng đi. Trong ánh nắng bỏng rát ngoài sân trường, chợt nhói lên niềm trăn trở: “Làm sao để các em nhỏ vùng biên có được một lớp học mát mẻ, có những cơn gió dịu dàng nâng bước tri thức?”. Chính từ khoảnh khắc ấy, ý tưởng về chương trình “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” được khởi nguồn. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm vận động các nguồn lực để hỗ trợ lắp đặt quạt trần cho học sinh vùng khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã vận động được hàng trăm triệu đồng, lắp đặt gần 200 chiếc quạt trần cho hàng chục trường học ở các xã miền núi Nghệ An như Mường Típ, Mường Xén, Bắc Lý,... Những chiếc quạt không chỉ xua đi cái nóng oi ả nơi núi rừng, mà còn là biểu tượng của tình thương, của sự đồng hành và sẻ chia. Mỗi vòng quay của quạt là một niềm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh vùng cao vững bước trên con đường tìm kiếm tri thức. Cuối tháng 8/2025, trước thềm năm học mới, từ Thành Vinh, đoàn công tác của báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã vượt quãng đường cả trăm cây số ngoằn ngoèo về với Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2. Khi chiếc quạt đầu tiên được lắp lên trần lớp học, niềm vui vỡ òa. Tiếng reo: “A! Có gió rồi. Mát rồi…”, vang khắp căn phòng nhỏ. Những đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ chạy vòng quanh, tay đưa lên đón làn gió mát như thể được chạm vào một món quà kỳ diệu. “Những chiếc quạt tưởng chừng nhỏ bé thôi nhưng là cả niềm vui lớn của thầy trò chúng tôi. Các em được học trong không gian thoáng mát, tập trung hơn, khỏe mạnh hơn. Còn chúng tôi, thấy mình được tiếp thêm niềm tin vào những tấm lòng nhân ái”, thầy Trần Gia Thảo, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2, xúc động nói. Anh Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Chúng tôi mong rằng, từ những chiếc quạt mát này, các em sẽ có môi trường học tập dễ chịu hơn, thêm nghị lực để nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống”. GIỮ MẠCH NGUỒN NHÂN ÁI Năm 2025, báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói với chủ đề: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”, giúp học sinh nhận thức rõ tác hại của thuốc lá điện tử - vấn nạn đang len lỏi vào giới trẻ và học đường. Tại buổi tọa đàm được tổ chức tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) giữa tháng 5/2025, hàng nghìn học sinh được lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia, bác sĩ, công an; được trực tiếp trao đổi, nêu ý kiến và cam kết “nói không với thuốc lá điện tử”. Những năm qua, báo Tiền Phong tại Nghệ An còn ghi dấu bằng hàng loạt hoạt động an sinh xã hội thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn hướng tới cộng đồng. Điển hình, báo đã vận động, kêu gọi được gần 15 tỷ đồng xây dựng 5 cầu dân sinh tại 4 huyện miền núi Nghệ An là Kỳ Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ và Quế Phong. Đây là những công trình cầu dân sinh thiết thực, giúp học sinh đến trường thuận lợi mùa mưa lũ và người dân các xã nghèo thuận tiện trong đi lại, sản xuất. Báo cũng khởi xướng, kêu gọi, kết nối, tổ chức thành công 3 tọa đàm phòng chống bạo lực học đường năm 2023; truyền thông phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới năm 2023 và 2025. Các tọa đàm đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, các học sinh và phụ huynh về tác hại của bạo lực học đường, thuốc lá điện tử. Đồng thời, các tọa đàm còn giúp tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các em học sinh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được duy trì như một mạch nguồn nhân ái bền bỉ suốt nhiều năm qua. Từ việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo đến những chuyến thăm, tặng quà cho các bác cựu Thanh niên xung phong, thương bệnh binh nặng đều được thực hiện với sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình “Mùa Đông ấm - Xuân tình nguyện”, “Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương”, “Xuân ấm áp, tết sẻ chia”… đã trở thành dấu ấn đẹp trong hành trình lan tỏa yêu thương của những người làm báo Tiền Phong. THU HIỀN Gieo “hạt lành” yêu thương www.tienphong.vn THANH NIÊN VỚI TIỀN PHONG 7 15-16/11/2025 tính định hướng và lan toả những giá trị tốt đẹp. Với đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, nhanh nhạy, tôi tin tưởng rằng, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình, không chỉ là tờ báo của thanh niên mà còn là người bạn, người đồng hành cùng thanh niên, truyền nguồn năng lượng tích cực để thanh niên cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. CHỊ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI, BẮT NHỊP XU HƯỚNG THỜI ĐẠI Báo Tiền Phong luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, đồng hành với thanh niên Việt Nam. Tại Nghệ An, báo duy trì phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong việc lan tỏa các chương trình, hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, Mùa đông ấm - Xuân tình nguyện, khởi nghiệp, lập nghiệp… Báo không ngừng tôn vinh những tấm gương sáng, truyền cảm hứng sống đẹp, cống hiến. Không chỉ dừng ở truyền thông, báo Tiền Phong còn trực tiếp đồng hành trong nhiều hoạt động an sinh, hướng về biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, góp phần khắc họa hình ảnh thanh niên xứ Nghệ năng động, nghĩa tình. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành sâu sắc của báo Tiền Phong đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng báo sẽ tiếp tục là bạn đồng hành thân thiết, phát huy vai trò tiên phong, cùng tuổi trẻ cả nước viết tiếp hành trình cống hiến và chung sức dựng xây quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự thay đổi nhanh chóng trong cách tiếp nhận thông tin của giới trẻ, báo Tiền Phong, với vai trò là tờ báo gắn bó sâu sắc với thanh niên cần tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng thời đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, hình thức và cách tiếp cận để bắt nhịp với xu hướng của thời đại. Về nội dung, Tiền Phong nên gia tăng những chuyên mục mang hơi thở thời đại, phản ánh sinh động đời sống, suy nghĩ, khát vọng và nỗ lực vươn lên của thanh niên hôm nay. Bên cạnh các tuyến bài chính trị - xã hội và thời sự, cần đẩy mạnh các chuyên đề truyền cảm hứng: câu chuyện người trẻ khởi nghiệp, chuyển đổi số, sáng tạo trong học tập, lao động; những lối sống tích cực, nhân văn; xu hướng văn hóa đọc và các “trend” được giới trẻ quan tâm. Về hình thức thể hiện, Tiền Phong cần tiếp tục đa dạng hóa các loại hình truyền thông trên nhiều nền tảng để tăng tính tương tác, gần gũi và phù hợp với thói quen tiếp nhận của bạn đọc trẻ. Việc tổ chức talkshow, tọa đàm trực tuyến với các gương mặt trẻ tiêu biểu hay người ảnh hưởng tích cực trong nhiều lĩnh vực cũng là cách hiệu quả để mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo cầu nối giữa báo với độc giả; ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm phân tích hành vi, thị hiếu người đọc, từ đó cá nhân hóa nội dung và tối ưu hóa trải nghiệm truyền thông. Điều quan trọng, sức hút bền vững của báo Tiền Phong không chỉ đến từ sự đổi mới trong cách làm báo mà còn từ tinh thần tiên phong và trách nhiệm xã hội. Tinh thần ấy giúp Tiền Phong luôn là “bạn đồng hành” tin cậy của thanh niên, là tiếng nói truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng và thôi thúc thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực, cống hiến vì Tổ quốc. ANH LÊ CÔNG HÙNG, BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG: DIỄN ĐÀN TIN CẬY CỦA TUỔI TRẺ CẢ NƯỚC Có thể nói, báo Tiền Phong đã trở thành tờ báo được đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân Đà Nẵng tin tưởng, đón nhận. Những tin bài của báo luôn bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động hơi thở đời sống, đặc biệt là các hoạt động của tuổi trẻ thành phố. Với chúng tôi, Tiền Phong như một người bạn đồng hành tin cậy, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích qua những chuyên mục đầy tính thời sự và mang tính nhân văn sâu sắc. Trên từng chặng đường, báo Tiền Phong đã cùng tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, những tấm gương nỗ lực, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác tình nguyện. Trong thời gian tới, tôi mong báo Tiền Phong tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thể hiện, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để phản ánh sinh động hơn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời đại số. Báo cần phát huy mạnh mẽ vai trò đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt hướng về người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi - nơi luôn cần sự sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống và uy tín của mình, Tiền Phong sẽ ngày càng lớn mạnh, tiếp tục là diễn đàn tin cậy của tuổi trẻ cả nước. n Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn-Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại Thanh Chương “Báo Tiền Phong cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trở thành nền tảng truyền thông đa phương tiện của thanh niên Việt Nam, kết hợp báo in, báo điện tử, mạng xã hội, podcast, video ngắn, tương tác trực tiếp. Điều quan trọng là phải đi tới nơi thanh niên đang sống, nói ngôn ngữ thanh niên đang dùng, chạm vào điều thanh niên đang quan tâm”. Anh NGUYỄN NHẤT LINH, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương TỪ NHỮNG CHIẾC QUẠT TRẦN GIÚP HỌC SINH VÙNG CAO VƠI BỚT CÁI NÓNG HẦM HẬP, NHỮNG CHIẾC XE ĐẠP TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG, NHỮNG BỘ SÁCH VỞ… ĐẾN CÁC BUỔI TỌA ĐÀM TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỌC HAY NHỮNG CÂY CẦU DÂN SINH NỐI LIỀN HAI BỜ SUỐI, HÀNH TRÌNH CỦA BÁO TIỀN PHONG TẠI NGHỆ AN ĐÃ VÀ ĐANG GIEO “HẠT LÀNH” YÊU THƯƠNG. Trong các đợt lũ lụt ở miền Trung, Văn phòng đại diện báo tại Bắc Trung Bộ đã phối hợp kêu gọi vận động, kết nối các tập đoàn, công ty, cá nhân kịp thời cứu trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh. Cán bộ, phóng viên đã đến trao tận tay cho bà con vùng lũ tiền mặt, hiện vật (quần áo, gạo, đồ dùng thiết yếu…), kết nối với các cơ quan đơn vị hỗ trợ sửa nhà, mua bò cho bà con để ổn định cuộc sống. Tổng giá trị hiện vật, tiền mặt, quà đã trao lên tới hơn 7,5 tỷ đồng.

