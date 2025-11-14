Báo Tiền Phong số 318

Liên hoan phim quốc tế TPHCM được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM định hướng trở thành sự kiện điện ảnh hằng năm THỨ SÁU 14/11/2025 Số 318 ĐỘNG LỰC THỦ TƯỚNG LÀM VIỆC VỚI GIA LAI VỀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 13 "Chốt" mục tiêu tăng trưởng GDP 2026 từ 10% trở lên Hà Nội có tân Chủ tịch HĐND, UBND Nga hy vọng Mỹ không làm tình hình Ukraine leo thang Nữ chính Khi cuộc đời cho bạn quả quýt Moon So Ri và đạo diễn Jang Joon Hwan - là Chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim châu Á của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Đừng bỏ danh hiệu "vào ngăn kéo" Kết nối văn hóa, phát triển du lịch... Cơ hội của Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Lạt CHUYỆN HÔM NAY Danh hiệu biết sinh lời Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO ghi danh là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. Danh hiệu có được nhờ nỗ lực của thành phố trong khâu lập hồ sơ, sâu xa hơn là nhờ chiến lược định vị thành phố năng động, sáng tạo. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA THÚC ĐẨY KINH TẾ VÙNG VÀ CẢ NƯỚC Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc tại Đồng Nai PHÒNG KHÁM CHUI - BÁC SĨ RỞM TUNG HOÀNH

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Nai. Tại công trường, báo cáo trước Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tiến độ thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai rất tốt, bám sát kế hoạch đề ra. Bộ trưởng nhấn mạnh, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối về sân bay đang được triển khai đồng bộ và bài bản, với nhiều tuyến đường trọng điểm, như: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 25B, 25C, Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây... Các cơ quan chức năng và địa phương đang nghiên cứu triển khai đường sắt, metro, đường sắt tốc độ cao... giúp kết nối thuận lợi hơn giữa sân bay và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng Đông Nam Bộ, góp phần hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tính toán bài bản và dài hạn. Ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết thêm: Hiện nay, ACV đang triển khai hàng loạt tuyến kết nối trục chính với khu vực sân bay. Về tiến độ thi công, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đang tăng tốc đồng loạt các gói thầu, trong đó đường cất hạ cánh thứ nhất đã cơ bản hoàn thành. Đường cất hạ cánh thứ hai cũng đang tăng tốc. Nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ tiến độ rất tốt. Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến hệ thống đường đón trả khách và các tuyến giao thông ra vào sân bay, đảm bảo không chồng chéo, thuận tiện, dễ tiếp cận cho hành khách. Tổng Bí thư nhấn mạnh, logistics của sân bay đóng vai trò then chốt, do đó cần quy hoạch hợp lý, đảm bảo luồng di chuyển của khách, hàng hóa, phương tiện diễn ra thuận lợi, an toàn và thông suốt, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ khi hành khách đặt chân đến sân bay Long Thành. ĐỘNG LỰC LAN TỎA MẠNH MẼ Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác đã làm việc tại nhà điều hành của Ban QLDA sân bay Long Thành. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là buổi làm việc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành - công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, mang tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế vùng, khu vực và đất nước. Tổng Bí thư đánh giá tiến độ triển khai sân bay Long Thành đang rất tốt, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Khẳng định toàn hệ thống chính trị đã thống nhất nhận thức về tầm vóc, ý nghĩa chiến lược và hiệu quả đầu tư của dự án đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là TPHCM và Đồng Nai. Tổng Bí thư nêu rõ: Sân bay Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng hàng không hiện đại mà còn là động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và cả nước. Khi đưa vào khai thác, sân bay sẽ đảm nhận khối lượng hành khách và hàng hóa rất lớn, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, khu vực và quốc tế của Việt Nam. Dự án đang được xây dựng theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và đồng bộ, bảo đảm tiến độ nhanh, bởi chậm ngày nào là thiệt thòi ngày đó. Tổng Bí thư yêu cầu tính toán kỹ phương án giao thông kết nối, trong đó thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành đến TPHCM khoảng 30 phút là hợp lý. Vì vậy, việc nghiên cứu và sớm triển khai hệ thống tàu điện ngầm hoặc đường sắt tốc độ cao được cho là giải pháp tối ưu, đảm bảo sự thuận tiện, hiện đại và đồng bộ cho toàn bộ hệ thống hạ tầng vùng. TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ 4 DỰ ÁN THÀNH PHẦN Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết sân bay Long Thành đang triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 gồm 6 dự án công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước với tổng mức đầu tư khoảng 765 tỷ đồng. Trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam; Trụ sở Hải quan; Trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trụ sở Công an địa phương; Trụ sở Kiểm dịch động vật và Trụ sở Kiểm dịch thực vật đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành cơ bản xây dựng, đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12/2025. Dự án thành phần 2 là các công trình phục vụ quản lý bay do chủ đầu tư là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai, tổng mức đầu tư khoảng 3.435 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng đã hoàn thành, đang triển khai công tác hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành các hạng mục đảm bảo công tác bay kỹ thuật ngày 19/12/2025. Dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 99.019 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ, nhà ga hành khách và các công trình hạ tầng khu bay. Dự án thành phần 3 có 15 gói thầu, trong đó 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12/15 gói thầu đang triển khai thi công xây dựng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hạng mục của dự án cơ bản được hoàn thành phần xây dựng vào ngày 19/12/2025, đảm bảo công tác bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành thử nghiệm và đưa vào vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Dự án thành phần 4, gồm: Suất ăn, hangar bảo dưỡng các nhà đầu tư Vietnam Airline, VietJet… tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng ngày 19/12/2025. Đảm bảo sẵn sàng đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026. Các hạng mục còn lại đang được các nhà đầu tư Vietnam Airlines (VNA), ACV và UBND tỉnh Đồng Nai (cơ quan chủ quản) triển khai đầu tư theo kế hoạch. Hệ thống giao thông kết nối đi/ đến sân bay Long Thành thông qua 6 tuyến đường bộ và 2 tuyến đường sắt. Trong đó, tuyến đang khai thác gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (quy mô 4 làn xe) và quốc lộ 51 (đã mở rộng quy mô 6 làn xe). HƯƠNG CHI - MẠNH THẮNG “Sân bay Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng hàng không hiện đại mà còn là động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và cả nước. Khi đưa vào khai thác, sân bay sẽ đảm nhận khối lượng hành khách và hàng hóa rất lớn, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, khu vực và quốc tế của Việt Nam”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Thúc đẩy kinh tế vùng và cả nước TPHCM ưu tiên triển khai tuyến kết nối Đồng Nai Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM kiến nghị cho phép Đồng Nai được áp dụng cơ chế tương tự TPHCM, trong đó có việc chỉ định nhà đầu tư, rút gọn thủ tục đầu tư, đồng thời tách giải phóng mặt bằng và thi công thành hai dự án độc lập để đẩy nhanh tiến độ. Ông Quang cho biết, TPHCM sẽ ưu tiên triển khai tuyến kết nối với Đồng Nai trước tiên và ngay ngày mai sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện. Về phía Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết, tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm gồm các tuyến cao tốc, vành đai, đường tỉnh và đường sắt nhằm đảm bảo kết nối liên vùng. Đồng Nai và TPHCM cũng phối hợp triển khai các công trình cầu lớn như Cát Lái, Long Hưng và Phú Mỹ 2. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương nghe báo cáo về dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tính toán kỹ phương án giao thông kết nối, trong đó thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành đến TPHCM khoảng 30 phút là hợp lý. Vì vậy, việc nghiên cứu và sớm triển khai hệ thống tàu điện ngầm hoặc đường sắt tốc độ cao được cho là giải pháp tối ưu, đảm bảo sự thuận tiện, hiện đại và đồng bộ cho toàn bộ hệ thống hạ tầng vùng.

3 n Thứ Sáu n Ngày 14/11/2025 THỜI SỰ Báo cáo nhanh với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: Bão số 13 đã làm 2 người chết, 8 người bị thương, hơn 71.000 nhà bị sập đổ, hư hỏng và ngập nước. Trong đó 1.086 nhà thiệt hại hoàn toàn; 8.012 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ trên 50-70%)… Có 490 trường, trung tâm giáo dục bị ảnh hưởng hư hại ở nhiều mức độ khác nhau; 11 bệnh viện và trung tâm y tế bị thiệt hại nặng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 5.900 tỷ đồng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời cũng đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực để tỉnh khắc phục hậu quả. Sau khi nắm tình hình, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chống bão của chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là trong công tác kiên quyết di dân tránh bão an toàn; sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị trong công tác huy động lực lượng giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai thống kê lại tổng thiệt hại do bão gây ra, để Trung ương có kế hoạch hỗ trợ. Qua đó rà soát, thống kê các trường hợp nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn khiến người dân không có chỗ ở, bắt tay ngay vào xây dựng nhà ở mới cho bà con. Cùng với đó kết hợp sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng giúp người dân an cư, lạc nghiệp. Thủ tướng lưu ý, Gia Lai cần tập trung quy hoạch, xây dựng lại khu tái định cư mới, giải phóng toàn bộ mặt bằng khu vực ven biển phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ (dọc theo tuyến đường ven biển), từ đó góp phần phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Không những vậy, tỉnh cũng cần rà soát, có kế hoạch khắc phục lại toàn bộ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục... Đặc biệt, Gia Lai cần có kế hoạch hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi cũng như tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, không để bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Để làm hiệu quả điều này cần huy động lực lượng vũ trang, thanh niên nhanh chóng giúp các doanh nghiệp giải phóng mặt bằng, khắc phục, xây dựng lại nhà xưởng; các ngân hàng tạo điều kiện cho vay ưu đãi lãi suất, khoanh nợ, giảm nợ; tính toán giảm thuế, giảm phí, lệ phí... để giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính cân đối, đề xuất hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Phía tỉnh cũng tính toán sử dụng nguồn dự phòng để hỗ trợ người dân khắc phục. Thủ tướng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị tỉnh cần vào cuộc quyết liệt để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025, góp phần hưởng ứng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng diễn ra đầu năm 2026. Về việc các cơ quan, doanh nghiệp đã bố trí, hỗ trợ 60 tỷ đồng hỗ trợ xã Đề Gi, Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả, đúng quy định số tiền này để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân, triển khai ngay xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân mất nhà hoàn toàn, di dời các hộ dân sống sát biển có nhiều nguy cơ, đồng thời dành quỹ đất ven biển có tiềm năng lớn để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. TIỀN LÊ - TRƯƠNG ĐỊNH Ngày 13/11, tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13. Thủ tướng làm việc với Gia Lai về khắc phục hậu quả bão số 13 Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo địa phương sử dụng hiệu quả dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, cùng với số kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định. Thực hiện tốt “3 gần, 5 phải, 4 không” Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân thôn Thắng Kiên thuộc vùng ven biển ở xã Đề Gi (Gia Lai). Tại đây, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi và thôn Thắng Kiên nói riêng đã đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, nhất là trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị với vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt “3 gần, 5 phải, 4 không” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Qua đó, Thủ tướng đề nghị tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc Tại Kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 8. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1974, quê ở tỉnh Thanh Hóa). Ông Nguyễn Đức Trung có trình độ thạc sĩ Kinh tế chính trị, cử nhân Kinh tế, cử nhân Tiếng Anh. Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và từng kinh qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị. Ông Nguyễn Đức Trung từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019 - 2/2020, rồi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngày 10/11, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971, quê quán Hà Nội), có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, sau đó giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) trong giai đoạn 2012-2016. Từ năm 2016 đến nay, bà Hà lần lượt giữ chức vụ: Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội. Bà Phùng Thị Hồng Hà là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII, tái cử khóa XVIII; được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. THANH HIẾU Hà Nội có tân Chủ tịch HĐND, UBND Kỳ họp thứ 27 được tổ chức chiều ngày 13/11, HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự kiện toàn, chuyển giao các chức danh chủ chốt, quan trọng của chính quyền thành phố. Ông Nguyễn Đức Trung và bà Phùng Thị Hồng Hà

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 14/11/2025 GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI ĐẠT 5.400-5.500 USD Sáng 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với 429/433 (90,51%) số đại biểu tán thành. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu tổng quát trong năm tới là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. “Chủ động công tác truyền thông chính sách, ‘lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực’, ‘lấy cái đẹp dẹp cái xấu’; tạo khí thế, niềm tin trong nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mặt trận tạo đồng thuận xã hội”, Nghị quyết nêu rõ. Về các chỉ tiêu chủ yếu, Quốc hội thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%... Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, các cơ quan đề ra, đồng thời đề nghị tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách Nhà nước trong giới hạn quy định. Quốc hội lưu ý điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu vốn với chi phí hợp lý cho nền kinh tế; hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán. XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN 3 ĐẶC KHU KINH TẾ Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng lưu ý tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Cùng với đó, Nghị quyết cũng yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành để phục vụ phát triển. Trên cơ sở đó, cần thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI). Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức. Cùng với đó, cần xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quốc hội lưu ý phát triển kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và thực sự coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ; tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế. Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để thu hút và triển khai các dự án năng lượng quan trọng, cấp bách của quốc gia; bảo đảm tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2... LUÂN DŨNG Nghị quyết được Quốc hội thông qua thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.4005.500 đô la Mỹ (USD); tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%... "Chốt" mục tiêu tăng trưởng GDP 2026 từ 10% trở lên Quốc hội yêu cầu tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Một góc đặc khu kinh tế Vân Đồn - Quảng Ninh SẼ CÓ QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO Ngày 13/11, tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Viên chức sửa đổi, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, ngay sau phiên họp này, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chỉnh lí, hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Về đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm theo ông, đây là nội dung nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức, lấy vị trí việc làm là trung tâm để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác. Tiếp thu ý kiến, Bộ Nội vụ sẽ rà soát các điều khoản quy định về căn cứ, nguyên tắc, phương thức tuyển dụng và các nội dung quy định về vị trí việc làm tại dự thảo luật. Riêng về nội dung thẩm quyền tuyển dụng viên chức, theo ông Bình, tại kỳ họp này, Chính phủ cũng trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó có quy định thẩm quyền tuyển dụng đối với viên chức là nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC, ĐA CHIỀU Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến cũng quan tâm đến vấn đề cho phép viên chức ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ thực hiện hoạt động nghề nghiệp với cơ quan, tổ chức khác ngoài đơn vị sự nghiệp đang công tác. Theo Bộ trưởng, các đại biểu đã “thống nhất cao” với chủ trương cho phép viên chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; đồng thời tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng từ sức lao động của mình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm viên chức trước hết phải bảo đảm thực hiện tốt và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, có cơ chế cụ thể để tránh xung đột lợi ích, tránh lợi dụng chính sách làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị nơi công tác. “Bộ Nội vụ sẽ rà soát, chỉnh lý bảo đảm nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính minh bạch, không để tình trạng xung đột lợi ích và trục lợi chính sách”, ông Bình khẳng định. Cũng tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến quan tâm đến phương thức đánh giá, bảo đảm đánh giá phải thực chất trên nguyên tắc gắn với sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ; định lượng, khách quan, đa chiều. LUÂN DŨNG Sẽ xếp loại viên chức dựa trên sự hài lòng của dân Tiếp thu, giải trình ý kiến về đánh giá, xếp loại viên chức, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình nói, sẽ chỉnh lí để quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Viên chức sửa đổi ẢNH: NHƯ Ý Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, sẽ rà soát, chỉnh lý dự án Luật Viên chức sửa đổi để quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân.

5 n Thứ Sáu n Ngày 14/11/2025 KINH TẾ BỎ THUẾ KHOÁN VỚI GẦN 5 TRIỆU HỘ KINH DOANH: Tìm giải pháp gỡ khó Công ty CP Mai Bá Hương vừa giới thiệu mô hình kiến trúc của Khu dân cư Mai Bá Hương (tên thương mại là Dragon Eden) có quy mô gần 147 ha, gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư. Dự án dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2025 và giao nền cho khách hàng. Dự án nằm trong tổng thể Khu đô thị công nghiệp Bắc Bến Lức rộng gần 897 ha (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) - khu vực giáp ranh trực tiếp với phía Tây Nam TPHCM. Nhờ lợi thế vị trí cửa ngõ, dự án đóng vai trò quan trọng trong kết nối TPHCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án Dragon Eden có hạ tầng hoàn chỉnh, hệ thống tiện ích nội khu chất lượng cao, pháp lý minh bạch. Đáng chú ý, đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ đỏ cho từng nền đất. Diện tích mỗi nền từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư áp dụng những chính sách đặc biệt, phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ, hỗ trợ vay ngân hàng và chính sách chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm giúp giảm áp lực tài chính cho người mua. Tương tự, Vạn Xuân Group cũng khởi công dự án Happy One Mori tại phường Lái Thiêu, TPHCM. Dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Đông Bắc. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TPHCM, các phường liên kết cũng như hơn 11 khu - cụm công nghiệp trong khu vực. Happy One Mori gồm 2 block cao 33 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 1.441 sản phẩm đa dạng như officetel, căn hộ với tổng dân số dự kiến khoảng 2.900 người. Theo báo cáo của Savills về thị trường bất động sản quý III/2025, tại TPHCM, các phân khúc chủ chốt đều ghi nhận tín hiệu phục hồi. Thị trường căn hộ đạt 5.200 căn sơ cấp, tỷ lệ hấp thụ 51%, trong khi phân khúc nhà thấp tầng cải thiện thanh khoản nhờ mức giá hợp lý và hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam khẳng định, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Kinh tế được dự báo phát triển ổn định, hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy sự tăng trưởng của bất động sản. Về triển vọng dài hạn, ông MacGregor nhận định, thị trường trong thập kỷ tới sẽ được định hình bởi 3 động lực chính, gồm khung pháp lý ổn định và minh bạch hóa, dòng vốn FDI mạnh mẽ nhờ quy trình phê duyệt hiệu quả hơn, sự bùng nổ hạ tầng (như Vành đai 3, cao tốc) mở ra các thị trường vùng ven, thúc đẩy nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và logistics. DUY QUANG Bùng nổ nguồn cung, bất động sản bắt đầu "hạ" nhiệt Thị trường bất động sản khu vực phía Nam đang chứng kiến sự hồi phục về cả lượng và chất khi các doanh nghiệp bất động sản tái thiết hoạt động đầu tư và kinh doanh, giới thiệu hàng loạt dự án ra thị trường. Đáng chú ý, các dự án mới giá vừa phải, đáp ứng nhu cầu ở thực. SẼ CHIA THEO QUY MÔ DOANH THU Chỉ còn ít ngày đếm ngược trước thời hạn bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai từ đầu năm 2026, cơ quan thuế cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện. Tại các cơ quan thuế cơ sở, bước đầu tiên thực hiện bằng cách phát loa thông báo để hộ kinh doanh đến đăng ký, kê khai. Với các hộ chưa đến đăng ký, kê khai, cán bộ thuế cùng đơn vị cung cấp phần mềm sẽ tới địa chỉ kinh doanh hướng dẫn chi tiết. Để tạo thuận lợi cho gần 5 triệu hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, Bộ Tài chính cũng vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể tự ghi chép sổ sách kế toán hoặc bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán. Với quy mô của nhiều hộ kinh doanh nhỏ, Bộ Tài chính đề xuất, kế toán của hộ kinh doanh có thể là người thân của chủ hộ (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em) hoặc người quản lý, điều hành, thường xuyên mua bán tài sản kiêm nhiệm vị trí kế toán. Cùng với đó, chế độ kế toán với hộ kinh doanh cũng được chia theo quy mô doanh thu. Cụ thể, nhóm doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống chỉ cần sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ gồm 3 cột: ngày tháng, giao dịch và số tiền. Nhóm doanh thu từ 200 triệu đồng tới 3 tỷ đồng mỗi năm sẽ có sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, gồm mức thuế suất giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Việc ghi sổ được thực hiện theo các cột: số hiệu, ngày hóa đơn, nội dung giao dịch, doanh thu, mức thuế suất và số thuế phải nộp. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 3 tỷ đồng sẽ cần đầy đủ chứng từ kế toán gồm hóa đơn VAT, hóa đơn bán hàng và bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ. “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được lựa chọn lưu trữ các tài liệu kế toán (hóa đơn, chứng từ kế toán, sổ kế toán,...) trên phương tiện điện tử. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối thiểu 5 năm”, Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, dự kiến, trong tháng 11, Cục Thuế sẽ áp dụng cổng kê khai thuế để các hộ kinh doanh trải nghiệm kê khai thuế trước khi áp dụng chính thức từ năm 2026. “Khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hộ kinh doanh đã tuân thủ tốt sẽ không bị can thiệp một cách vô cớ. Trong thời gian đầu, hộ kinh doanh chưa quen với kê khai sẽ được hỗ trợ tối đa, tránh áp dụng xử phạt”, ông Sơn cho biết. ĐỀ XUẤT DOANH THU DƯỚI 200 TRIỆU ĐỒNG KHÔNG CẦN GHI SỔ SÁCH Là một trong 2 địa phương có số hộ kinh doanh lớn nhất cả nước, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng Thuế Hà Nội cho biết, chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai không phải là “thêm thủ tục”, mà là thay đổi cách tiếp cận. Người nộp thuế tự kê khai - tự nộp theo doanh thu thực tế, cơ quan thuế tập trung hỗ trợ - xác thực - bảo đảm công bằng qua dữ liệu điện tử. Để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, Thuế Hà Nội đưa ra nhóm giải pháp gồm: hỗ trợ tư vấn pháp lý, cung cấp phần mềm, công nghệ hỗ trợ miễn phí; tăng cường kênh tương tác và hỗ trợ đa tầng; khảo sát thực trạng và nhu cầu từng hộ; Phối hợp nhà cung cấp giải pháp công nghệ - hỗ trợ không phát sinh chi phí; Phối hợp hiệp hội nghề nghiệp để tập huấn, hướng dẫn; đồng hành xuyên suốt - mô hình “1 cán bộ - 1 nhóm hộ kinh doanh”. Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hộ, cá nhân kinh doanh được hưởng nhiều thuận lợi. Theo đó, hộ kinh doanh giảm rủi ro bị ấn định thuế, truy thu hoặc xử phạt vi phạm; tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, chi phí hành chính, có thể kê khai nộp thuế 24/24. Bà Cúc cũng đề xuất, trong quá trình chuyển đổi, để thuận lợi cho các hộ kinh doanh, số lần thanh tra cũng không quá 1 lần trong năm (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng). Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, lợi dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu. Ưu tiên thanh tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử; giảm thanh tra, kiểm tra trực tiếp. “Cơ quan thuế nên miễn kiểm tra thực tế người nộp thuế tuân thủ, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cùng với đó, cơ quan thuế chưa phạt tiền đối với các hộ chưa xuất kịp hóa đơn từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế”, bà Cúc đề xuất. Góp ý về dự thảo thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán hộ kinh doanh, ông Nguyễn Văn Được - Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng, quy định “cứng” mức doanh thu 200 triệu đồng trở lên hoặc trở xuống sẽ gặp nhiều bất cập. Vì vậy, đơn vị này đề xuất, sửa đổi thay thế cụm từ “trên 200 triệu đồng” thành cụm từ “trên mức doanh thu không chịu thuế” để đảm bảo đồng bộ với Luật thuế VAT và phù hợp với thực tiễn. “Chúng tôi đề xuất, hộ kinh doanh doanh thu dưới mức không chịu thuế (200 triệu đồng) không cần ghi chép sổ sách để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cũng như không tạo áp lực tăng thủ tục hành chính và tăng chi phí tuân thủ. Cơ quan chức năng cần cho phép, khuyến khích hộ kinh doanh mở các sổ chi tiết doanh thu theo nhu cầu”, ông Được đề xuất. NGỌC LINH Chỉ còn gần 2 tháng, bỏ thuế khoán chuyển sang kê khai, thủ tục kế toán là vấn đề khiến hộ kinh doanh băn khoăn. Để thuận lợi chuyển đổi, cơ quan thuế đề xuất, chế độ kế toán của hộ kinh doanh tính theo quy mô doanh thu, sẽ có hướng dẫn và không xử phạt ở giai đoạn đầu. Đến cuối năm 2024, cả nước có gần 5 triệu hộ kinh doanh. Trong đó, có khoảng 3,6 triệu hộ quản lý thuế. Trong 9 tháng của năm 2025, đã có 18.500 hộ nộp thuế khoán chuyển sang kê khai và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Cơ quan thuế phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế Dự án Dragon Eden giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 14/11/2025 CHỜ SÁP NHẬP, SẮP XẾP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Hồi tháng 2, Bộ GD&ĐT có Công văn số 687 gửi đến các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), các viện hàn lâm và viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, yêu cầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS. Theo Quyết định 37 (trước đó là Quyết định 174), việc có được danh xưng PGS, GS bao gồm 2 công đoạn. Thứ nhất, xét, công nhận tiêu chuẩn chức danh (do Hội đồng GS Nhà nước đảm nhiệm). Thứ hai, bổ nhiệm chức danh (do cơ sở giáo dục ĐH) thực hiện). Như vậy, nếu được Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn nhưng không được một cơ sở giáo dục ĐH nào đó bổ nhiệm, chức danh đó chỉ có giá trị trong 5 năm, sau đó phải làm thủ tục xét lại và không được xưng danh GS, PGS. Thực tế cho thấy, hiện nay khó phân biệt được GS, PGS là chức danh hay vị trí việc làm, trong khi một số tổ chức nước ngoài lợi dụng bệnh háo danh để tiến hành bổ nhiệm, phong chức danh GS cho những người tham gia sau khi đóng một khoản phí. Vì vậy, vẫn có người dùng danh xưng GS, PGS khi chưa được các cơ sở giáo dục ĐH trong nước bổ nhiệm. Với thực tế GS, PGS chỉ là vị trí việc làm, đã đến lúc nên giao quyền xét, công nhận, bổ nhiệm GS, PGS về cho các trường ĐH. Nhiều chuyên gia bày tỏ, nếu trao quyền tự chủ này cho các trường, cần giao trọn vẹn trách nhiệm cho họ về các tiêu chí và tiêu chuẩn tương ứng. Trách nhiệm này sẽ trực tiếp tác động đến uy tín của nhà trường. Theo GS. TS Nguyễn Ngọc Châu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam), giao quyền cho trường ĐH trong xét, công nhận, bổ nhiệm GS, PGS là xu hướng tất yếu. Nếu triển khai chung đối với các trường ĐH trong thời gian hiện tại sẽ gặp khó khăn vì nhiều trường chưa tự tin thực hiện. GS. Châu dự báo, cần thời gian để triển khai. Thời điểm thích hợp là sau khi sáp nhập xong các trường ĐH. Khi đó, Việt Nam hình thành các trường ĐH đủ lớn, đủ nguồn lực về đội ngũ xét duyệt, nhu cầu vị trí việc làm. Ông Châu lưu ý khi giao quyền, nhà nước phải có khung tiêu chí, tiêu chuẩn để các trường áp dụng, tránh dẫn tới lộn xộn và xét cho đủ vì nhiều trường đang thiếu đội ngũ GS, PGS. HỆ TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐỂ TRÁNH XÉT DỄ DÃI GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đồng tình với quan điểm giao cho các trường thực hiện xét, công nhận, bổ nhiệm GS, PGS. Ông cho rằng, việc giao quyền khó xảy ra lạm phát GS, PGS nếu nhà nước công bố hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí, danh sách ứng viên công khai từ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT đến trang thông tin điện tử của từng trường. Theo GS Chử Đức Trình, PGS, GS là vị trí công tác trong cơ sở giáo dục ĐH. Họ có nhiệm vụ truyền thụ kiến thức, kĩ năng cho thế hệ trẻ. Họ phải là người dẫn dắt trong hệ thống giáo dục của cơ sở giáo dục ĐH đó nói riêng và giáo dục ĐH của Việt Nam nói chung. Với vai trò như thế, trường ĐH phải được chủ động xác định, tìm ứng viên phù hợp. Dựa trên tiêu chuẩn chung toàn quốc, tùy từng trường sẽ nâng lên hay xét duyệt từ mức trần. Cơ sở giáo dục ĐH phải xác định được chỉ tiêu vị trí việc làm cần đến chức danh GS, PGS, không bổ nhiệm lấy được vì liên quan đến trả lương, quyền lợi tương ứng. Khi có những rào cản trên, dù được tự chủ, các trường cũng không dám mạnh tay xét cho đủ. Ở một số trường trên thế giới, chỉ khi GS đang làm việc nghỉ hưu hoặc chuyển công tác thì ứng viên khác mới có cơ hội. Vì vậy, bổ nhiệm GS, PGS trong thời hạn như thế nào, xét đánh giá hiệu quả công việc hoàn toàn do cơ sở giáo dục bám vào quy định chung của nhà nước và của trường. Ông Trình cho rằng, khi GS, PGS có đóng góp với cơ sở giáo dục ĐH trong thời gian từ 15 năm trở lên, nhà trường có thể đề xuất Hội đồng GS Nhà nước xét công nhận chức danh GS cấp nhà nước. Chức danh này có giá trị suốt đời, có nghĩa phong hàm. Hội đồng GS Nhà nước căn cứ trên đề xuất của các trường sẽ lập hội đồng xét duyệt. Quy trình này giống như Pháp đang thực hiện. Các chuyên gia đề xuất, khi đã có bộ tiêu chuẩn rõ ràng, việc xem xét công nhận và bổ nhiệm GS, PGS nên để các trường ĐH thực hiện. Tuy nhiên cần thí điểm trước ở các cơ sở đào tạo có uy tín. Khi đó các trường ĐH sẽ có các lợi ích như khuyến khích cạnh tranh và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu. Các trường có thể tạo cơ chế đánh giá toàn diện, không chỉ dựa vào số lượng bài báo mà còn xem xét đóng góp thực tiễn, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thành tựu giảng dạy, hợp tác quốc tế; thúc đẩy hội nhập với mô hình quốc tế. Các chuyên gia cũng lưu ý cần cơ chế hậu kiểm nghiêm túc, tránh tình trạng lạm phát GS, PGS. NGHIÊM HUÊ Khác với 10 năm trước, thời điểm hiện tại, các chuyên gia mong muốn giao quyền xét, công nhận, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) cho các trường đại học (ĐH). Nhưng việc này cần lộ trình và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Cần lộ trình và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng Để tránh việc công nhận GS.PGS diễn ra một cách ồ ạt, bão hòa, các trường đại học cần chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bao gồm: số lượng, tiêu chuẩn và bảo đảm quy trình xét duyệt minh bạch, công bằng. Trường ĐH bổ nhiệm GS, PGS năm 2024 Theo Bộ GD&ĐT, trước đó đơn vị đã có hướng dẫn việc sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Qua kiểm tra tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại một số địa phương cho thấy nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư. Để bảo đảm ổn định hệ thống, thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư và đúng quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh/ thành phố chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục "cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh". Rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp, tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã; ưu tiên bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Các tỉnh, thành phố đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học; tạm dừng triển khai đối với các phương án, cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô, chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ. “Việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp; đội ngũ và định mức giáo viên; cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lí; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh”, Bộ GD&ĐT yêu cầu. HÀ LINH Đề nghị tạm dừng sắp xếp các trường phổ thông Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về công tác sắp xếp tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Bộ GD&ĐT yêu cầu, việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp cũng như đội ngũ và định mức giáo viên GIAO QUYỀN XÉT, BỔ NHIỆM GS, PGS:

