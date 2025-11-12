Báo Tiền Phong số 316

THỨ TƯ 12/11/2025 Số 316

TRANG 8-9 TRANG 12 Giải mã sức hút concert G-Dragon TRANG 11 TRANG 2 TRANG 2 TRANG 3 NGƯỜI TRUNG QUỐC "MỆT MỎI TIÊU DÙNG" DỰ KIẾN CÓ 12-14 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ THAM GIA QUỐC HỘI Đề xuất quan trọng với đường sắt quốc gia Phán xét người khác, bản thân mình phải tử tế BÍ THƯ TPHCM TRẦN LƯU QUANG: Truy rõ trách nhiệm VỤ ÁN TRỤ CẦU SÔNG LÔ TRƠ LÕI THÉP: Nhà ở xã hội Hoàng Huy ở đường Máng Nước (An Dương, Hải Phòng), được đánh giá chất lượng tốt, thu hút nhiều gia đình trẻ về ở ẢNH: NHƯ Ý Xử lí nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi Phát triển thị trường nhà cho thuê TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Đỏ mắt với nhà xã hội XEM TIẾP TRANG 14 n MINH TUẤN Sau nhiều năm chờ đợi, mới đây nhiều người dân tỏ ra khá vui với thông tin hàng loạt dự án nhà xã hội khởi công, mở bán. Tuy nhiên, với việc xếp hàng đăng ký mua nhà cùng nhiều thủ tục phức tạp khiến nhiều người không khỏi thất vọng. "NHANH NHẤT, DỄ NHẤT, RẺ NHẤT" TRANG 6 ĐH TRẢ LƯƠNG CAO NHƯ DOANH NGHIỆP Giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội làm việc trong phòng thí nghiệm ẢNH: DUY THÀNH Thực tế yêu cầu trường đại học (ĐH) phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Một số cơ sở giáo dục ĐH xây dựng đề án thu hút từ mức lương cao tới 200 triệu đồng/tháng, trọng dụng giảng viên giỏi để nâng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. ĐỂ DÂN CÓ NHÀ

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Liên quan đến lĩnh vực đường sắt, theo Bộ trưởng Tài chính, ngày 16/10 Chính phủ có tờ trình gửi Quốc hội bổ sung nội dung tại dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) để sửa đổi một số quy định của Luật Đường sắt. Trên cơ sở đó, dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt số 95/2025/QH15. Qua đó, đối với các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, nhà đầu tư được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không đề xuất gia hạn thời hạn hoạt động của dự án, nhà đầu tư chuyển giao toàn bộ tài sản hình thành từ dự án cho Nhà nước sau khi hết thời hạn hoạt động của dự án, Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện phương án chính sách đối với các dự án có quy mô, tính chất đặc biệt, có quy định thời gian hoạt động và khả năng thu hồi vốn khả thi, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15. Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban nhận thấy, Đảng, Nhà nước ta đã có chủ trương về việc cần thiết ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến trình đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị. Cùng với đó, cần có chính sách ưu đãi khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia cùng Nhà nước vào các lĩnh vực chiến lược, các dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm, quan trọng quốc gia (như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị...). Dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị thường có suất đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài, rủi ro cao, vì vậy, cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh để tăng tính hấp dẫn của dự án đầu tư, thu hút khu vực kinh tế tư nhân đầu tư đầu tư lĩnh vực quan trọng này, hướng tới mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG Dự thảo bổ sung quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã có văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư về việc không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bên cạnh đó, lần sửa đổi này cũng quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp tổ chức kinh tế đã giải thể nhưng không chấm dứt hoạt động, hoặc không chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu khác theo quy định pháp luật đối với dự án đầu tư… Theo Bộ trưởng Tài chính, việc sửa đổi này nhằm đảm bảo căn cứ pháp lý thực hiện ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, tránh tình trạng dự án bị chậm triển khai quá lâu mà cơ quan nhà nước không thể chấm dứt được. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế, hợp tác đầu tư nước ngoài; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ủy ban thẩm tra cũng lưu ý đến việc phải bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về chính sách với các dự án luật đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. LUÂN DŨNG Đố i vớ i cá c tuyế n đường sắ t quố c gia, đường sắ t địa phương, nhà đầ u tư được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, theo Tờ trình của Chính phủ. Đề xuất quan trọng với đường sắt quốc gia Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: NHƯ Ý Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã chính thức ban hành Quyết định về việc cấp giấy đăng kí lưu hành cho 14 loại vắc xin và sinh phẩm tại Việt Nam, trong đó có thuốc điều trị ung thư Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty PK-137 của Nga sản xuất. Chiều 11/11, trao đổi với PV Tiền Phong, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, Bệnh viện K sẽ sớm đưa thuốc này vào điều trị cho bệnh nhân. Theo GS. Quảng, thuốc này chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Thuốc có giá khoảng 18 triệu đồng/lọ. Bệnh nhân thường dùng 2 lọ cho 1 đợt điều trị. “Bệnh nhân sẽ được dùng kéo dài 12-24 đợt đến khi không còn đáp ứng với thuốc thì dừng. Mỗi tháng bệnh nhân sẽ điều trị 1 lần”, ông Quảng thông tin. Việc cấp phép lưu hành thuốc Pembroria mở rộng thêm lựa chọn điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong nhóm thuốc điều trị ung thư có hoạt chất Pembrolizumab, một kháng thể đơn dòng được sử dụng phổ biến trong liệu pháp miễn dịch. Các chuyên gia y tế đánh giá liệu pháp miễn dịch là một bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư, có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể để chống lại tế bào ung thư. Liệu pháp miễn dịch được kì vọng sẽ mang lại hi vọng sống cho nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những trường hợp ung thư đã kháng với các phương pháp điều trị truyền thống như hóa trị hay xạ trị. Ưu điểm của thuốc miễn dịch chữa ung thư là tập trung vào việc sử dụng chính hệ miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư, thay vì tác động trực tiếp vào tế bào ung thư như hóa trị, xạ trị. Nhiều nghiên cứu đang tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và mở rộng phạm vi ứng dụng của liệu pháp này. Thuốc Pembroria (Pembrolizumab) do Công ty Anabion Pharmaceutical Trading (UAE) đứng tên đăng kí; cơ sở sản xuất là Công ty PK-137 (Nga). Pembroria là thuốc dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền, được đóng gói dưới dạng hộp 1 lọ x 4ml. Pembrolizumab có hơn 14 chỉ định cho các loại bệnh ung thư (như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú...). HÀ MINH Dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 (56,6%). Nghị quyết quy định dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, các cơ quan Đảng gồm 10 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 145 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ gồm 15 đại biểu. Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng): 13 đại biểu; Bộ Công an (bao gồm bộ trưởng) là 3 đại biểu. Tòa án Nhân dân Tối cao có 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25 đại biểu. Cũng theo nghị quyết, dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283. Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được phân bổ dựa trên cơ cấu định hướng và hướng dẫn. Trong đó, cơ cấu định hướng là 179 đại biểu - cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Trong đó bao gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội… Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 104 đại biểu. Đây là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật… Nghị quyết cũng quy định về cơ cấu kết hợp, một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp. Cụ thể, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 80-90 người, trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Đại biểu là người ngoài Đảng có khoảng 25-50 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): khoảng 50 người (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 người (32%)… LUÂN DŨNG Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 ẢNH: QH Cho lưu hành thuốc Nga chống ung thư

3 n Thứ Tư n Ngày 12/11/2025 THỜI SỰ Sáng 11/11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (theo) nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. PHÒNG HƠN CHỐNG Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh yếu tố then chốt trong công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố là quyết liệt. Theo đó, thành phố thực hiện với tinh thần không lơ là, không hạ nhiệt, không có vùng cấm. Ông Quang khẳng định nếu làm không quyết liệt thì “sẽ sinh chuyện”. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đang trong nhóm có nguy cơ cao, cần phải phòng chống tham nhũng, lãng phí quyết liệt. Bởi với tốc độ, quy mô như hiện nay thì khả năng “sinh chuyện” lớn hơn so với địa phương khác. Sau sắp xếp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 168 đơn vị cấp xã, TPHCM có khối lượng công việc lớn hơn so với trước đây. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn. Ông Quang cũng nêu rõ vai trò của việc “phòng hơn chống”. Ông cho biết, khi gặp những người “có sự cố”, hầu như ai cũng nói “phải chi hồi đó được nhắc thì giờ không đến nước như vậy”. “Những người dính vào, có vi phạm mới thấu hiểu câu chuyện này, cho nên nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phòng để đừng xảy ra sự cố, để càng ít người nói "phải chi hồi đó" càng tốt”, ông Quang nói. XỬ LÝ NẶNG TAY Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM lưu ý, cần quan tâm đến công tác phòng, chống lãng phí, bởi hậu quả của lãng phí là “khủng khiếp”, lớn hơn nhiều so với tham nhũng. Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ trong cuộc gặp gỡ 74 hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố cách đây hai ngày, có lãnh đạo một trường nêu số liệu thống kê cho thấy TPHCM cũ có khoảng 13.000 bất động sản thuộc diện Nhà nước quản lý nhưng quản lý còn lỏng lẻo. Sau sáp nhập với hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, thành phố mới có khoảng 20.000 nhà, đất công. “Chúng ta giữ trong tay nguồn lực khoảng vài trăm tỷ USD nhưng đây là nguy cơ của các sai phạm dẫn đến mất cán bộ. Nếu quản lý không tốt, để bị mất cũng đã là khuyết điểm, là tội rồi”, ông Quang nói. Về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TPHCM đề cập tới việc phối hợp giữa các cơ quan và trong hệ thống chính trị - một nhiệm vụ vốn còn yếu. Theo ông Quang, việc phối hợp có thể được giải quyết bằng cơ chế và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời cần ứng xử với cơ chế này một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Cùng với đó, cần kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả các cán bộ vi phạm để phòng ngừa, xử lý trách nhiệm. Việc kiên nhẫn lắng nghe và xử lý có trách nhiệm thì sẽ mang đến hiệu quả tốt trong phòng, ngừa các sai phạm. Trao đổi thêm, ông Quang nhìn nhận, TPHCM có thể tìm phương thức, cơ chế riêng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trên cơ sở những việc được Trung ương phân cấp và luật định cho phép. Ông yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố và các cơ quan chức năng liên quan cần linh hoạt trong cách làm. Theo đó, có thể vận dụng những quy định pháp luật theo cách “có lối ra”. Ngoài ra, cần áp dụng chuyển đổi số, học cách làm hay của các địa phương khác để thực hiện tại thành phố. Cuối cùng, Bí thư Thành ủy TPHCM dặn dò các cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải là những người nêu gương đầu tiên. “Tôi sẽ chỉ đạo xử lý nặng tay nếu những người làm công tác này vi phạm. Có thể sẽ xử lý nặng gấp đôi, gấp ba. Đây là điều sòng phẳng và công bằng bởi chính các đồng chí là những người đi phán xét người khác cho nên bản thân mình phải tử tế trước đã”, ông Quang nhấn mạnh. NGÔ TÙNG Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải là những người nêu gương đầu tiên. Nếu vi phạm, có thể sẽ xử lý nặng gấp đôi, gấp ba. Đây là điều sòng phẳng và công bằng bởi chính họ là những người đi phán xét người khác cho nên bản thân mình phải tử tế trước đã. “Tôi sẽ chỉ đạo xử lý nặng tay nếu những người làm công tác này vi phạm. Có thể sẽ xử lý nặng gấp đôi, gấp ba. Đây là điều sòng phẳng và công bằng bởi chính các đồng chí là những người đi phán xét người khác cho nên bản thân mình phải tử tế trước đã”. Bí thư Thành ủy TPHCM TRẦN LƯU QUANG Phán xét người khác, bản thân mình phải tử tế Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại hội nghị ẢNH: NGÔ TÙNG KIÊN QUYẾT CHẤM DỨT BIẾN TƯỚNG DẠY THÊM, HỌC THÊM Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, yêu cầu cấp bách của ngành giáo dục Thủ đô là tăng cường số lượng các trường phổ thông, đặc biệt là trường THPT chất lượng cao. Sự cạnh tranh hiện nay chủ yếu là cạnh tranh để vào trường tốt, chứ không phải cạnh tranh để có chỗ học. “Do đó, việc mở rộng và nâng cao chất lượng đồng đều của hệ thống trường học sẽ là giải pháp căn cơ, vừa giảm thiểu sức ép và sự căng thẳng không cần thiết của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, vừa đảm bảo môi trường học tập chất lượng cho mọi học sinh”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh. Một trong những yêu cầu khác được tư lệnh ngành giáo dục đặt ra đối với Hà Nội là cần gương mẫu và tiên phong trong việc phát triển học sinh toàn diện; tổ chức hiệu quả buổi học thứ hai để nâng cao chất lượng giáo dưỡng và giáo dục các kỹ năng cho học sinh. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, đồng thời kiên quyết chấm dứt mọi hình thức biến tướng của hoạt động này nhằm đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, giảm áp lực học tập không cần thiết cho học sinh và gia đình. Đề cập vai trò đầu tàu, gương mẫu để dẫn dắt và hỗ trợ giáo dục cả nước, ông Sơn cho rằng, giáo dục Hà Nội phải được cụ thể hóa bằng các chương trình hỗ trợ thiết thực đối với các vùng khó khăn, đặc biệt là việc luân chuyển, tập huấn đội ngũ giáo viên, cung cấp tài nguyên số chất lượng cao, nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục và cùng nhau nâng cao chất lượng giáo dục. “Thủ đô phải tiếp tục sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, ông nói. Ông cũng yêu cầu Hà Nội nhìn nhận các trường ĐH, CĐ trên địa bàn là tài nguyên chiến lược và trung tâm tri thức của Thủ đô. Với quan điểm “đào tạo và nghiên cứu của các trường ĐH, CĐ là đào tạo và nghiên cứu cho Hà Nội”, thành phố cần có cơ chế quan tâm và hỗ trợ toàn diện các cơ sở này. Hà Nội cần triển khai hiệu quả văn hóa giáo dục và giáo dục văn hóa, từ đó xây dựng trường học trở thành nơi thầy cô và học sinh là những hình mẫu của sự thanh lịch, hiện đại. GIÁO DỤC HÀ NỘI PHẢI SÁNH VAI THẾ GIỚI Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết, thành phố hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông với hơn 2,3 triệu học sinh. Trong năm qua, Hà Nội xây mới và đưa vào hoạt động 43 trường học các cấp. Học sinh Hà Nội dẫn đầu cả nước tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 em học sinh đoạt giải; đoạt 6 giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; 18 em đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế; Quán quân Chung kết năm Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Bên cạnh thành tích, ông Cương cũng thẳng thắn nhìn nhận về một số vấn đề còn hạn chế như: chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giữa các trường nội thành và ngoại thành vẫn còn chênh lệch; vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; thiếu trường lớp ở khu vực đông dân cư; bạo lực học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học một số nơi, một số chỗ vẫn còn xảy ra. Theo ông Cương, ngành sẽ triển khai nhiều giải pháp, thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, là thành phố học tập toàn cầu. Ngành Giáo dục Thủ đô phải là đơn vị dẫn dắt, sánh vai với các nền giáo dục khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. HÀ LINH Hà Nội tăng số trường, kiểm soát chặt dạy thêm, học thêm Phát biểu tại lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Hà Nội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh yêu cầu cấp bách của Thủ đô là tăng số lượng trường phổ thông, kiểm soát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, kiên quyết chấm dứt mọi hình thức biến tướng của hoạt động này. Các giáo viên, nhà trường được vinh danh dịp 20/11 năm nay Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Hà Nội. Ngoài ra, 28 giáo viên, trường học được trao tặng Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba; 55 cá nhân, tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng và 8 trường học được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. BÍ THƯ TPHCM TRẦN LƯU QUANG:

HOÀN THÀNH 91.600 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI NĂM 2025 Theo các báo cáo và ý kiến tại phiên họp, tổng số dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư là 696 dự án với quy mô hơn 637.000 căn. Về tiến độ năm 2025, đã hoàn thành gần 62.000/100.275 căn; dự kiến đến hết năm 2025, tổng số căn hoàn thành là gần 91.600 căn, đạt 91% chỉ tiêu... Phát biểu kết luận phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, ngày 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội: Thứ nhất, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình, góp phần phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch, bền vững vừa trước mắt vừa lâu dài. Thứ hai, để người dân được thụ hưởng, tiếp cận nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất, thuận lợi nhất về nhà ở xã hội, không mất thời gian, công sức, không lòng vòng, mất thêm chi phí và đặc biệt không bị lừa đảo. “Chúng ta phải bàn, thống nhất, giải quyết bằng được những vướng mắc, tồn tại, hạn chế này”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thứ ba, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đây cũng là một động lực của phát triển nhanh và bền vững. Có 17/34 địa phương dự kiến hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2025, nổi bật là Hà Nội (102%), TPHCM (100%), Hải Phòng (101%), Bắc Ninh (102%), Nghệ An (179%)… XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NHÀ Ở PHÙ HỢP VỚI TÚI TIỀN CỦA DÂN Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính tiến bộ, công bằng của xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở của người dân, “an cư lạc nghiệp”. Đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước. Nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi “khỉ ho cò gáy”, “đầu thừa đuôi thẹo”, xa trung tâm, mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục… “Ở bất kỳ nơi nào, tỉnh, thành nào, miễn người dân thuộc nhóm đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu thì đều được tiếp cận nhà ở xã hội bình đẳng, thuận lợi nhất”, Thủ tướng nhấn mạnh. Liên quan đến việc xác nhận đối tượng được thụ hưởng, Thủ tướng nêu rõ định hướng ai làm tốt thì giao việc cho người đó, trong đó các cơ quan, đơn vị xác nhận với nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, công an xã, phường xác nhận với lao động tự do, giảm tiền kiểm và tăng hậu kiểm, bảo đảm thuận lợi nhất có thể. Thủ tướng lưu ý rà soát, thống nhất mẫu kê khai các đối tượng thụ hưởng cho đơn giản, dễ làm, dễ nộp; thủ tục thực hiện cả trực tiếp và trực tuyến, khuyến khích trực tuyến. Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, phối hợp với các địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Về lâu dài, các cơ quan xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân. Các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Các địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu phải có kế hoạch hoàn thành. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội là phải để người dân được thụ hưởng, tiếp cận nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất, thuận lợi nhất; không mất thời gian, công sức, không lòng vòng, mất thêm chi phí và đặc biệt không bị lừa đảo. 4 nThứ Tư n Ngày 12/11/2025 KINH TẾ Để dân có nhà “nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất” PHÁT TRIỂN Sáng 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. CHƯA THỰC HIỆN NGHIÊM VIỆC BỐ TRÍ QUỸ ĐẤT Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 20252030, là đòn bẩy kép vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân. Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đang đầu tư xây dựng trên 123.000 căn; đã hoàn thành gần 62.000 căn. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân. Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm mặc dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 201, Chính phủ đã có Nghị định 192. Bên cạnh đó, việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc. Thủ tướng cũng nêu rõ, một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, còn có tình trạng tiêu cực, gây bức xúc dư luận. Nhấn mạnh yêu cầu tất cả phải công khai, minh bạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, đặc biệt là Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM, NHẤT LÀ VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo, các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao, nêu rõ những gì đã làm được; những gì còn chậm thực thi; làm rõ trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu, về những việc còn chậm, chưa hoàn thành; những gì còn vướng mắc, giải pháp trọng tâm để tháo gỡ. Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu. “Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 3-6 tháng được không?”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu. Về việc bố trí quỹ đất sạch, thực tế các địa phương đã rất chủ động việc này, tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất sạch của mình để đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Thủ tướng đặt vấn đề, cần chính sách gì để huy động, khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đồng thời các doanh nghiệp cũng phải phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, sáng 11/11 ẢNH: VGP Xử lí nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình liên quan nhà ở xã hội, vào cuộc xử lí ngay những đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Một dự án nhà ở xã hội tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ẢNH: TTXVN Về minh bạch, xử lý vi phạm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung thực hiện “5 bảo đảm”, trong đó cần bảo đảm phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, nhận tiền “chạy suất”, “cò mồi”; bảo đảm các doanh nghiệp có quỹ đất sạch được tạo điều kiện thuận lợi nhất để đóng góp, hợp tác cùng Nhà nước trong phát triển nhà ở xã hội…

5 n Thứ Tư n Ngày 12/11/2025 KINH TẾ Phát triển thị trường nhà cho thuê KHÔNG PHẢI ĐỂ KIẾM LỜI Dự án K-Home New City do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư, rộng gần 27 ha, gồm 3.310 sản phẩm nhà ở xã hội thấp tầng và cao tầng, dự kiến bàn giao nhà từ tháng 11/2025. Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group cho biết, vài năm qua, Kim Oanh Group đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tầm trung với hơn 4.000 sản phẩm, giá chỉ từ 700 triệu đồng/căn - hướng đến đối tượng là người lao động và công nhân có nhu cầu ở thật. Chỉ trong hai tháng qua, Kim Oanh Group đã khởi công 4 dự án tại Đồng Nai với 7.500 căn hộ và chuẩn bị triển khai thêm 7.000 căn tại TPHCM và Đồng Nai. Đến nay, Kim Oanh phát triển 18.500 căn hộ nhà ở xã hội, đặt mục tiêu đạt 50.000 căn vào năm 2028. Để giúp người lao động có nhà ở, Kim Oanh Group đưa ra chính sách chỉ cần trả 5 - 10% (tương ứng 35 - 70 triệu đồng) để nhận nhà. Sau đó, người mua tiếp tục trả góp khoảng 3 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 20%, phần còn lại được vay ngân hàng ưu đãi. Trong khi đó, Tập đoàn Novaland có tham vọng đầu tư xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội tại các tỉnh thành phía Nam. Công ty Địa ốc Hoàng Quân với kinh nghiệm nhiều năm phát triển các dự án nhà ở xã hội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng được 50.000 căn. Becamex IDC đặt kế hoạch xây dựng hàng trăm căn nhà ở công nhân, nhà ở xã hội. Đến nay, doanh nghiệp này đã phát triển được 102.000 căn hộ. Công ty dự kiến tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo nhằm tạo cơ hội an cư cho hàng trăm nghìn lao động. Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, đến tháng 10/2025, thành phố đã hoàn thành 4 dự án với quy mô 2.639 căn và hiện có 13 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với quy mô 15.202 căn. Dự kiến đến cuối năm 2025, TPHCM có 8 dự án hoàn thành với quy mô 7.257 căn. Như vậy, trong năm 2025, TPHCM sẽ hoàn thành 9.896 căn, đạt gần 76% kế hoạch năm 2025. Giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM dự kiến hoàn thành 14.999 căn, đạt gần 83% kế hoạch 5 năm. CÓ SẴN HƠN 1.400 HA ĐẤT Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về nhà ở xã hội mới đây, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM được giao chỉ tiêu hoàn thành tổng cộng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 10 năm, từ 2021 - 2030. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM dự kiến hoàn thành trên 18.000 căn, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ phải tiếp tục hoàn thành khoảng 181.000 căn. Hiện nay, tại khu vực Bình Dương cũ, giá nhà ở dao động tùy thuộc vào phân khúc và loại hình. Căn hộ cao cấp có giá từ 35 - 70 triệu đồng/m2, trong khi nhà ở xã hội có giá từ 16 - 22 triệu đồng/m2. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà ở liền kề thấp tầng có giá khoảng từ 40 - 100 triệu đồng/m2, căn hộ chung cư từ 25 - 50 triệu đồng/ m2, nhà ở xã hội (cả chung cư và thấp tầng) có giá từ 12,5 - 20 triệu đồng/m2. Theo ông Cường, hiện TPHCM không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ người dân mua nhà mà còn chú trọng phát triển thị trường nhà cho thuê và thuê mua. TPHCM đã ban hành đề án hỗ trợ người dân cải tạo, xây dựng nhà để cho thuê, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và diện tích tối thiểu. Điều này sẽ giảm áp lực về chỗ ở tại các khu vực đông công nhân, gần các khu bất động sản khu công nghiệp. Ngoài việc thực hiện theo quy hoạch, TPHCM có kế hoạch chỉnh trang đô thị trên và ven kênh rạch, liên quan đến hơn 40.000 căn hộ. TPHCM cũng đang tập trung triển khai các dự án lớn, với mục tiêu hoàn thành gần 6.000 căn trong nhiệm kỳ 2021 - 2025. Việc này không chỉ cải thiện điều kiện sống cho người dân, mà còn ưu tiên phát triển nhà ở xã hội. “TPHCM sẽ chủ động đầu tư vốn ngân sách để xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, một số khu đất công cũng sẽ được giao để xây dựng nhà ở xã hội và nhà tái định cư nhằm giảm giá thành và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng hơn”, ông Cường nói. Về quỹ đất, ông Cường cho biết, TPHCM đã cân đối được hơn 1.400 ha đất để phân bổ cho nhà ở xã hội. Với quy hoạch rõ ràng và các cơ chế theo Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội và Nghị định 192/2025 của Chính phủ, TPHCM sẽ tập trung triển khai, kỳ vọng vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao, tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân và nhà đầu tư. DUY QUANG TPHCM không chỉ hỗ trợ người dân mua nhà mà còn chú trọng phát triển thị trường nhà cho thuê và thuê mua. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, tổng nhu cầu NƠXH giai đoạn 2021-2030 tại Khánh Hòa khoảng 100.000 căn, trong đó giai đoạn 20212025 là 46.879 căn. Toàn tỉnh hiện có hơn 10 dự án NƠXH đang triển khai và chuẩn bị đầu tư, trong đó nổi bật là Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa với hơn 3.400 căn hộ, và MK Central City (Nha Trang) với hơn 300 căn. Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án NƠXH ở Nha Trang và phía Nam của tỉnh và đang thẩm định 4 dự án NƠXH khác, gồm CT-02 An Bình Tân, Wellgen, HQS II và Hưng Phú III. Ngoài ra, Khánh Hòa cũng đã thống nhất vị trí xây dựng 2 dự án NƠXH dành riêng cho lực lượng vũ trang với tổng cộng 3.570 căn, bao gồm khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an và khu nhà ở quân đội tại Nha Trang. Các dự án trên cơ bản đáp ứng mục tiêu 2.846 căn năm 2025 và hướng tới 10.088 căn giai đoạn 2025-2030. Khánh Hòa đã chủ động tháo gỡ thủ tục hành chính, cải tiến cơ chế đầu tư. UBND tỉnh đã giao các sở, ngành phối hợp rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án; đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giao đất cho chủ đầu tư triển khai xây dựng. Cách làm này vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, vừa giúp tỉnh kiểm soát tốt tiến độ và chất lượng công trình. “Khánh Hòa có đặc thù là tỉnh ven biển, du lịch phát triển mạnh nhưng giá đất, giá nhà ở khu vực Nha Trang, Cam Ranh tăng nhanh khiến nhiều người lao động, công nhân khó tiếp cận nhà ở thương mại. Việc đẩy mạnh NƠXH không chỉ mang ý nghĩa xã hội, mà còn là giải pháp góp phần phát triển đô thị bền vững. Mục tiêu không chỉ là xây nhà, mà là tạo môi trường sống đầy đủ, thuận tiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài”, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh. Tuy nhiên, Khánh Hòa vẫn đối mặt không ít thách thức. Đặc biệt, quỹ đất dành cho NƠXH tại một số đô thị trung tâm còn hạn chế; thủ tục vay vốn ưu đãi của người mua nhà vẫn phức tạp; trong khi đó, giá vật liệu xây dựng tăng khiến chi phí đầu tư bị đội lên. Một số vị trí xây dựng chưa phù hợp quy hoạch đô thị, phải điều chỉnh quy hoạch phân khu; việc xác định thu nhập người lao động tự do còn vướng do thiếu dữ liệu đồng bộ... PHÙNG QUANG Chỉ cần trả trước 35 triệu đồng, người dân sẽ được nhận nhà dự án K-Home New City Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) chỉ ra, từ năm 2021 đến nay, trong các dự án nhà ở mới tại TPHCM, không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền có giá bán dưới 30 triệu đồng/m2 và cũng rất thiếu nhà ở xã hội. Ngược lại, phân khúc nhà ở cao cấp từ năm 2020 đến năm 2023 liên tục chiếm đa số trên thị trường, với khoảng 70% số lượng nhà ở đưa ra thị trường hằng năm là nhà ở cao cấp. Riêng từ 2024 đến tháng 6/2025, tất cả các dự án đưa ra huy động vốn trên thị trường chỉ còn loại nhà ở cao cấp, không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền và cũng không còn nhà ở trung cấp. Khánh Hòa thiếu quỹ đất tại trung tâm Khánh Hòa dành tối đa quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội Thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) đến năm 2030 theo Đề án của Chính phủ, Khánh Hòa là một trong những địa phương đầu tiên ở khu vực ban hành kế hoạch chi tiết, xác định quỹ đất, cơ chế và lộ trình thực hiện. Tuy nhiên, tỉnh thiếu quỹ đất tại một số đô thị trung tâm. NHÀ Ở XÃ HỘI

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 12/11/2025 SỨC HÚT MỚI TRONG NƯỚC Đang là giáo sư nghiên cứu (research professor) tại ĐH Nữ Ewha danh tiếng ở Seoul (Hàn Quốc), TS Nguyễn Văn Nghĩa quyết định rời Hàn Quốc, về nước làm việc. Theo TS Nghĩa tìm hiểu, đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên xuất sắc của ĐH Bách khoa Hà Nội có chủ trương chiêu mộ các tiến sĩ trẻ, các nhà nghiên cứu giàu tiềm năng từ trong và ngoài nước có công bố quốc tế uy tín, có định hướng nghiên cứu rõ ràng về làm việc lâu dài. Nhận thấy bản thân phù hợp với các yêu cầu của ĐH này, anh quyết định nộp hồ sơ dự tuyển. Tháng 2/2024, TS Nguyễn Văn Nghĩa chính thức trở thành người Bách khoa, đồng hành cùng khoa Hoá học, Trường Hóa và Khoa học sự sống. Không phải bắt đầu từ con số 0, đề án có những cơ chế đột phá về thu nhập, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu chuyên nghiệp để các giảng viên tài năng phát huy được hết khả năng. Chẳng hạn, các giảng viên xuất sắc về công tác được nhà trường tài trợ kinh phí để thực hiện đề tài trọng điểm, căn cứ theo đề xuất của ứng viên và được hội đồng tư vấn thẩm định phê duyệt. Ngoài ra, giảng viên xuất sắc sẽ được nhà trường hỗ trợ để hưởng chế độ theo cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ. TS Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1989, là một trong những gương mặt trẻ tài năng, từng theo học chương trình thạc sĩ - tiến sĩ tích hợp tại ĐH Ulsan (Hàn Quốc). Năm 2020, anh vinh dự lọt vào tốp 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc được đề cử Giải thưởng Quả Cầu Vàng. Ở tuổi ngoài 30, anh đã có quỹ nghiên cứu độc lập từ Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (National Research Foundation of Korea), có sinh viên sau đại học làm việc toàn thời gian trong nhóm và một phòng thí nghiệm hiện đại, đầy đủ trang thiết bị. TS Nghĩa kì vọng trong vòng 5 năm tới, sẽ xây dựng được một nhóm nghiên cứu mạnh với hạt nhân là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, mở rộng mạng lưới kết nối với các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước. “Tôi không muốn nghiên cứu chỉ dừng lại ở những bài báo quốc tế thông thường, mà hướng tới các công trình chất lượng cao, góp phần ghi “dấu vân tay” Bách khoa Hà Nội trên bản đồ khoa học thế giới. Hơn nữa, tôi mong muốn cùng đồng nghiệp và sinh viên biến những nghiên cứu cơ bản thành các sản phẩm thực sự hữu ích, mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống”, TS Nguyễn Văn Nghĩa nói. NHU CẦU LỚN GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, năm 2021, ĐH Bách khoa Hà Nội triển khai đề án thu hút giảng viên trẻ tài năng, xuất sắc giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn này, nhà trường đã tuyển dụng được 14 giảng viên đáp ứng yêu cầu. Năm 2025, ĐH bắt đầu triển khai đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025-2030 (HUST-Talent). Theo GS Yêm, hiện nay, trường ĐH tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng giảng viên đầu ngành. Tỉ lệ giảng viên có trình độ giáo sư 0,89% trên toàn hệ thống, phó giáo sư 7,8%; đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ theo số liệu năm 2024 là 33%. Trong khi nhiều tài năng trẻ, chuyên gia giỏi Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mong muốn trở về nhưng chưa có đủ điều kiện, chính sách phù hợp. Việc xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân nhân tài là yêu cầu cấp thiết để phát triển ĐH ở Việt Nam. GS Vũ Văn Yêm chia sẻ, nhân tài hướng đến trong đề án, thứ nhất là tiến sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học tốp đầu thế giới (tốp 200) hoặc tiến sĩ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc vị trí giảng viên. Số lượng cần tuyển là 137 người (tập trung chính vào những ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học...). Thứ hai là giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, start-up (khởi nghiệp) với vị trí trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu. Số lượng cần thu hút cả trong và ngoài nước là 72 người. Thứ ba, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lí uy tín trong nước và quốc tế vị trí mời giảng, chuyên gia, cố vấn cao cấp, số lượng 172 người. Theo ông Yêm, lực lượng tham gia đề án sẽ được chế độ lương ưu đãi trong 3 năm đầu, được tài trợ đề tài nghiên cứu và hỗ trợ đăng kí tham gia các đề tài, dự án quốc tế; môi trường nghiên cứu hiện đại; được xây dựng lộ trình phát triển... Đặc biệt, được hưởng chế độ chính sách bảo hiểm sức khỏe của ĐH Bách khoa Hà Nội, hỗ trợ người thân, nhà ở, hỗ trợ hành chính... Lương có thể dao động từ 40 - 150 triệu đồng/tháng đối với giảng viên là tiến sĩ trẻ, tùy theo năng lực và vị trí; với trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu, có thể nhận mức lương từ 60-200 triệu đồng/tháng. GS Yêm kì vọng, đến năm 2030, ĐH Bách khoa Hà Nội thu hút và tuyển dụng được ít nhất 300 nhân tài trong và ngoài nước. Hiện tại đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao của ĐH Bách khoa Hà Nội có gần 900 tiến sĩ, trong đó, trên 300 giáo sư, phó giáo sư. NGHIÊM HUÊ Thực tế yêu cầu trường đại học (ĐH) phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Một số cơ sở giáo dục ĐH xây dựng đề án thu hút từ mức lương cao tới 200 triệu đồng/tháng, trọng dụng giảng viên giỏi để nâng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trường ĐH trả lương cao như doanh nghiệp Theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam tuyển ít nhất 2.000 giảng viên giỏi nước ngoài cho các cơ sở giáo dục ĐH. Giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội làm việc trong phòng thí nghiệm ẢNH: DUY THÀNH Vừa qua, nhà trường thu hút được một số GS, PGS ưu tú trong ngành Toán. Ông Trình phân tích, lương của giảng viên hiện nay được tính toán dựa trên 2 yếu tố: giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Ở Việt Nam, tỉ lệ đẹp nhất là 70%-30% (giảng dạy-nghiên cứu). Khi nghiên cứu khoa học chưa phát triển, lương của giảng viên chủ yếu “cấu” từ học phí sinh viên nên các trường khó có thể chi trả vượt ngưỡng quy định của nhà nước. ĐH Quốc gia TPHCM triển khai chương trình VNU350 nhằm thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác trong giai đoạn 2024-2030, với mục tiêu trở thành ĐH nghiên cứu hàng đầu châu Á. Điểm đột phá của chương trình là sự kết hợp giữa chính sách tài chính cạnh tranh, môi trường làm việc hiện đại và cơ chế trao quyền sáng tạo cho nhà khoa học. Nhà khoa học được hỗ trợ lộ trình phát triển nghề nghiệp trong vòng 5 năm với kinh phí nghiên cứu lên đến 1 tỉ đồng cho đề tài loại B, hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm với mức đầu tư từ 10-30 tỉ đồng (ĐH Quốc gia TPHCM chia đề tài thành 3 loại: Loại A, trên 1 tỉ đồng; loại B từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng; loại C dưới 200 triệu đồng). Thông tin tại một số trường ĐH trực thuộc ĐH Quốc gia TPHCM cho thấy, ngoài chính sách thu hút lần đầu lên đến 350 triệu đồng, các GS về công tác còn được hưởng thu nhập từ lương, thưởng, phụ cấp, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, cùng các chính sách đãi ngộ khác như nhà công vụ, chế độ du lịch, khám chữa bệnh, khen thưởng công bố khoa học và sáng chế. Chương trình VNU350 không chỉ tập trung thu hút mà còn đặt trọng tâm vào việc giữ chân và phát triển nhân tài. Thông qua việc tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ chế đãi ngộ cạnh tranh và lộ trình phát triển rõ ràng, chương trình đã và đang thu hút nhiều ứng viên xuất sắc được đào tạo từ các ĐH hàng đầu thế giới, đang làm việc ở nước ngoài, mong muốn trở về cống hiến cho đất nước. HOA BAN Tháng 2/2024, TS Nguyễn Văn Nghĩa chính thức trở thành "người Bách khoa" Nhiều cách thu hút người tài Trao đổi với phóng viên, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông tin, thời gian gần đây, nhà trường luôn kiến tạo môi trường nghiên cứu, giảng dạy tốt nhất để thu hút giảng viên giỏi, xuất sắc như được ưu tiên giảng dạy sinh viên giỏi, sĩ số lớp 20-25 sinh viên, thu nhập đảm bảo, dao động từ 40-50 triệu đồng/tháng đối với các chức danh PGS, GS. Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng Chương trình VNU350, đợt 1 năm nay đã nhận được 51 hồ sơ ứng tuyển, trong đó có 44 hồ sơ hợp lệ. Qua quá trình xét tuyển và phỏng vấn, có 22 ứng viên chính thức trúng tuyển vào 4 đơn vị thành viên của ĐH gồm: Trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Khoa học Sức khỏe. Trong danh sách trúng tuyển, có nhiều nhà khoa học tốt nghiệp từ các ĐH danh tiếng trên thế giới (thuộc top 100). Nhiều người trong số này đã công bố hàng chục bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, đặc biệt, người có số lượng công bố nhiều nhất lên đến 72 bài báo.

