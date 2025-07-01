Báo Tiền Phong số 315

THỨ BA 11/11/2025 Số 315

CỰU PHÓ CHÁNH ÁN TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG CHUẨN BỊ HẦU TÒA

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, THẨM PHÁN CHUYÊN NGHIỆP, LIÊM CHÍNH

Cạnh tranh với chính mình

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đà Nẵng sẵn sàng hạ tầng số để định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế trên 3 trụ cột: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số

TĂNG TỐC Tiền ở thành phố đáng sống

CHUYỆN HÔM NAY
Tiền bạc, là cách gọi dân dã quen thuộc bao đời mà trên văn bản hành chính trang trọng vẫn được gọi bằng hai chữ "tài chính". Đà Nẵng "thành phố đáng sống", cùng với TPHCM, đã được Trung ương định vị phát triển thành Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) của Việt Nam.

Đà Nẵng - "Phòng thí nghiệm" của các mô hình tài chính mới

Tháng sau vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

NGOẠI GIAO GÓP PHẦN MỞ RỘNG CỤC DIỆN, NÂNG CAO THẾ LỰC

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về hoạt động ngoại giao

Quan hệ với Mỹ có tín hiệu tích cực, nhưng cần thời gian hàn gắn

Đến nay, hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

XÂY DỰNG CÁC TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Chiều 10/11, thảo luận tại Quốc hội về Luật Dân số, đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) bày tỏ quan tâm tới các quy định nhằm duy trì mức sinh thay thế. KHUYẾN KHÍCH CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ HỖ TRỢ Để khuyến khích sinh đủ 2 con, dự thảo luật đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, và phụ nữ tại các địa phương có mức sinh thấp. Về quy định này, đại biểu Tô Văn Tám đề nghị làm rõ nội dung hỗ trợ với nhóm “phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi”. Theo ông, quy định như trong dự thảo luật là chưa công bằng, hợp lý, tạo sự phân biệt với phụ nữ sinh đủ 2 con sau 35 tuổi. Đại biểu nêu lý do, nhiều phụ nữ có thể chưa tìm kiếm được bạn đời phù hợp, phấn đấu công việc... nên chưa sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Nhưng sau khi đủ điều kiện, họ sinh đủ 2 con khi đã qua 35 tuổi. “Sinh đủ 2 con sau 35 tuổi không được hỗ trợ, như thế không công bằng và cũng tội nghiệp chứ”, ông Tám nói. Do đó, ông đề xuất quy định đồng bộ hơn, hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi lứa tuổi. Đại biểu cũng cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ về công việc và phương thức thực hiện nên trao quyền cho địa phương quy định đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể. Về các biện pháp duy trì mức sinh thay thế, dự thảo đang nêu dưới góc độ trách nhiệm thuộc về chủ thể là Nhà nước. Theo ông Tám, nên bổ sung các chủ thể khác, vì đây là chính sách quan trọng. “Cần khuyến khích tổ chức kinh tế hỗ trợ, tạo điều kiện để lao động sinh đủ con. Thực tế, nhiều phụ nữ đang nuôi con nhỏ không dám nghỉ vì lý do áp lực của thu nhập”, ông nói. Dự thảo cũng quy định cấm hành vi ép buộc, cưỡng bức phá thai vì giới tính. Tuy nhiên, theo ông Tám, mọi hành vi ép buộc và cưỡng bức phá thai đều phải cấm, không cần phải liên quan tới giới tính mới cấm. ĐỀ XUẤT MỚI VỀ THỜI GIAN NGHỈ THAI SẢN Góp ý về dự thảo Luật Dân số, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) quan tâm đến quy định tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng. Theo bà, quy định này sẽ nhận được sự đồng tình của nhiều người đã, đang và sẽ làm mẹ. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, quy định này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi khi kéo dài thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ, doanh nghiệp sẽ có xu hướng e ngại tuyển hoặc bố trí lao động nữ vào các vị trí quan trọng, do lo ngại gián đoạn công việc và chi phí phát sinh. “Quy định này có thể vô tình trở thành rào cản đối với lao động nữ và làm gia tăng nguy cơ phân biệt đối xử về giới trong tuyển dụng và sử dụng lao động nữ”, bà Nga nói. Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Hải Phòng cho rằng, đối với nhóm phụ nữ hiện nay có xu hướng coi trọng sự nghiệp (đặc biệt là nhóm lao động trẻ, lao động chất lượng cao), chính sách tăng thời gian nghỉ thai sản có thể tạo tâm lý e ngại sinh con thứ hai, do lo ngại việc vắng mặt dài hơn sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến, đánh giá hiệu quả công việc hoặc vị trí trong cơ quan, doanh nghiệp. “Đối với biện pháp này, nên có quy định mở, có sự phân biệt giữa các nhóm nghề, ngành, khu vực trước khi áp dụng”, bà Nga nói. Theo đại biểu, cần song song bổ sung các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí sử dụng lao động nữ, cũng như có chính sách bảo đảm cơ hội thăng tiến bình đẳng cho phụ nữ sau khi nghỉ thai sản. Mặt khác, thay vì chỉ tập trung kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ, bà Nga cho rằng cần mở rộng các chính sách hỗ trợ thực chất hơn để giảm gánh nặng cho phụ nữ trong việc sinh con và chăm sóc con. Theo bà, một trong những vấn đề cần được quan tâm là phát triển hệ thống nhà trẻ, cơ sở trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, tạo điều kiện để phụ nữ quay trở lại công việc sớm hơn nếu họ có nhu cầu. Ngoài ra cần thay đổi tư duy trong xây dựng chính sách, nên quy định vợ hoặc chồng đều có thể nghỉ dài ngày để chăm sóc con mới sinh, thay vì chỉ quy định phụ nữ nghỉ dài như hiện nay. Qua đó, có thể xem xét cơ chế linh hoạt, trong đó tổng thời gian nghỉ của cả hai vợ chồng không quá 7 hoặc 8 tháng, tùy gia đình lựa chọn phân bổ. “Cách tiếp cận này vừa bảo đảm trẻ được chăm sóc, vừa thúc đẩy sự chia sẻ trách nhiệm giữa cha và mẹ, giảm áp lực cho phụ nữ trong giai đoạn sau sinh”, bà Nga nói. LUÂN DŨNG Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám cho rằng, việc phụ nữ sinh đủ 2 con sau 35 tuổi không được hỗ trợ là không công bằng và cũng tội nghiệp. Do đó, ông đề xuất quy định đồng bộ hơn, hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi lứa tuổi. Đại biểu nói “không công bằng” Sáng 10/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đuaKhen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030 có chủ đề: Xây dựng ngành Ngoại giao Việt Nam bản lĩnh, kỷ cương, kỷ luật, hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu sắc, thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, Bộ Ngoại giao đã triển khai các mặt công tác đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và thu được nhiều kết quả mang tính đột phá. Giai đoạn 2025-2030, Bộ Ngoại giao bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo là bảo đảm hòa bình ổn định, đẩy mạnh phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân. THỰC HIỆN “3 LÀM TỐT, VỚI TINH THẦN 3 THI ĐUA” TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, bối cảnh mới đặt ra những yêu cầu mới đối với tầm nhìn, sứ mệnh và nhiệm vụ của công tác đối ngoại. Công tác thi đua phải phục vụ nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng suất; nâng cao hiệu quả; thấm đẫm vào mỗi cán bộ, công chức, viên chức; dứt khoát không hình thức. Ngoại giao phải với phương châm: Đoàn kết quốc tế mang lại sức mạnh; hợp tác quốc tế mang lại lợi ích; đối ngoại mang lại lòng tin; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao bản lĩnh, tự tin, hiện đại, đổi mới, sáng tạo... Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc ta, mà lại làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới”, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, tinh thần thi đua yêu nước trong ngành Ngoại giao càng phải được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi cán bộ ngoại giao phải là một “chiến sỹ tiên phong”, “người truyền cảm hứng” về một Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, hiện đại và luôn hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Thủ tướng đề nghị các cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao thực hiện “3 làm tốt” với tinh thần “3 thi đua”. Đó là “Làm tốt” hơn nữa các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có tham mưu chiến lược, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Tiếp theo là “Làm tốt” hơn nữa vai trò kết nối, tăng cường đối ngoại song phương để kết nối trong nước và quốc tế; kết nối kinh tế; kết nối văn hóa; kết nối số, công nghệ; kết nối con người… Thứ ba là “Làm tốt” hơn nữa sứ mệnh quốc tế; nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam; tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị thế đất nước trong việc chủ động, tích cực tham gia định hình và cải cách quản trị toàn cầu, nhất là tại các diễn đàn, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế. Cùng với đó, ngành thực hiện “3 thi đua”: Thi đua trong đổi mới tư duy chiến lược và hành động sáng tạo; Thi đua trong vun đắp quan hệ đối tác, niềm tin và tình hữu nghị với bạn bè quốc tế; Thi đua trong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. BÌNH GIANG Ngoại giao góp phần mở rộng cục diện, nâng cao thế lực Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về hoạt động ngoại giao ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính đúc rút kết quả phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao với 5 cụm từ khóa: “Giữ vững môi trường”, “Mở rộng cục diện”, “Nâng cao thế lực”, “Phát huy vai trò”, “Xây dựng nền tảng”. SINH ĐỦ 2 CON SAU 35 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ: Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga ẢNH: NHƯ Ý

3 n Thứ Ba n Ngày 11/11/2025 THỜI SỰ Sáng 10/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Ngay sau khi được Quốc hội bầu, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thực hiện nghi thức tuyên thệ. “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chánh án tòa án nhân dân Tối cao, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, ông Quảng tuyên thệ. Trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao hứa sẽ thực hiện đúng lời Tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật. “Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp, tôi sẽ thực hiện được mục tiêu cao nhất - đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, ông Quảng nhấn mạnh. TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐẢM BẢO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ Ông Quảng cũng cam kết không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu. Cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, sẽ đoàn kết, thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây. “Chúng tôi quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông bày tỏ. Cùng với đó, ông Quảng cũng khẳng định, sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án ba cấp. Ông Quảng cũng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính, để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đề ra. LUÂN DŨNG Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính. Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ ẢNH: NHƯ Ý Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán chuyên nghiệp, liêm chính Ngày 10/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông Trung có trình độ Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, từng trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019 - 2/2020, rồi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. TRƯỜNG PHONG Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội Sáng 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang, trình độ chuyên môn là kỹ sư Nông nghiệp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII (từ 5/2024), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội; đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV. Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ); Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và sau đó giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (cũ). Tháng 4/2021, ông giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến tháng 5/2024, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 10/2024, tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khoá X, ông Chiến tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. Tháng 2/2025, khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập, ông giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 11/2025, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. LUÂN DŨNG Ủy quyền chủ tịch xã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế không chuyên trách Ngày 10/11, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định ủy quyền chủ tịch UBND xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền cho chủ tịch UBND xã, phường (cấp xã) thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện đến hết ngày 31/5/2026. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trong phạm vi các quyền và trách nhiệm đã được ủy quyền. UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội thẩm định danh sách và dự kiến kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện việc chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo Sở Nội vụ Hà Nội, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, trên địa bàn thành phố có gần 9.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc. Thực hiện chính quyền 2 cấp, chỉ tiêu số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của thành phố năm 2025 là 4.416 người. THANH HIẾU Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Hà Nội làm sạch khoảng 8 triệu dữ liệu phương tiện Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, thực hiện kế hoạch, đơn vị rà soát, làm sạch khoảng 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa khoảng 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý. Việc thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe từ thủ công sang hình thức ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng ứng dụng iHanoi giúp giảm mạnh khối lượng công việc và thời gian giải quyết thủ công cho cán bộ, chiến sỹ; tiết kiệm chi phí in phiếu theo phương pháp thủ công; đồng thời, nâng cao tính chính xác của công việc do đã áp dụng tối đa trong việc đối soát giữa dữ liệu thu thập được và dữ liệu Cục CSGT cung cấp. THANH HÀ

THU HÚT HƠN 40 TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP Với nền tảng và thế mạnh hiện có, Đà Nẵng định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) dựa trên ba trụ cột chính: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số. Đây được coi là lối đi đột phá, giúp Đà Nẵng định vị được thương hiệu để thu hút đầu tư và tạo dư địa cho các mô hình tài chính mới phát triển. Chỉ chưa đầy một năm kể từ khi có cơ chế cho phép thành lập, Đà Nẵng đã chạy đua để chuẩn bị cơ sở hạ tầng, xây dựng khung pháp lý, định hướng phát triển để xây dựng IFC theo mô hình năng động, đổi mới và phi truyền thống. Thành phố đã kết nối, hợp tác và tham vấn các trung tâm tài chính hàng đầu trên thế giới (ở Đức, Anh, Dubai…) để tận dụng, thu hút các nguồn lực. Đến nay, đã có hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp quan tâm và muốn trở thành thành viên IFC tại Đà Nẵng. Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, thành phố xác định trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến những giải pháp ứng dụng blockchain, trí tuệ nhân tạo, cùng với phát triển mạnh mẽ hoạt động quản lý quỹ để hỗ trợ các start-up công nghệ tài chính (fintech). Đà Nẵng cũng đặt trọng tâm phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế, cùng với các dịch vụ tài chính offshore dành cho các tổ chức, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư toàn cầu; chú trọng tạo dựng môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp; tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng, năng động và sáng tạo. “Đến nay, Đà Nẵng đã tham vấn và phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các nghị định liên quan đến IFC tại Việt Nam, dự kiến sẽ trình ban hành các nghị định trước ngày 15/11/2025”, ông Minh nói. Ông Rich McClellan, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn IFC tại Đà Nẵng, đánh giá tốc độ triển khai IFC tại Việt Nam rất nhanh, mô hình độc đáo so với các IFC khác trên thế giới khi đặt ở 2 nơi nhưng thống nhất một cơ quan điều hành, cơ quan giám sát. “IFC tại Đà Nẵng được kỳ vọng thúc đẩy tài chính xanh, fintech và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tạo sức bật mới cho nền kinh tế số”, ông McClellan nói. Chuyên gia này cũng nhìn nhận giai đoạn tới là thời điểm để chuyển từ xây dựng chính sách sang vận hành thực tế, qua những hoạt động cụ thể như: hoàn thiện khung pháp lý, mô hình tổ chức; quy trình cấp phép “một cửa”; sẵn sàng hạ tầng và nhân lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược. ĐIỂM ĐẾN CỦA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH SỐ Với tinh thần khuyến khích thử nghiệm, các chuyên gia nhìn nhận Đà Nẵng có thể trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của các dịch vụ tài chính bền vững. Theo ông Lin Hui, Giám đốc Khu vực châu Á của FCI (tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực tài trợ khoản phải thu), tham vọng trở thành trung tâm tài chính đặc thù của Đà Nẵng rất thông minh, tránh được việc va chạm trực tiếp với TPHCM, đồng thời, phát huy thế mạnh riêng. “Trọng tâm ngách cho Đà Nẵng rất rõ ràng, đó là trung tâm tài trợ thương mại số hóa, đóng vai trò “phòng thí nghiệm” cho Việt Nam, thiết lập khung thử nghiệm có kiểm soát để hoàn thiện các nền tảng thương mại số, lập hóa đơn điện tử và tài trợ chuỗi cung ứng dựa trên fintech. Bên cạnh đó là trở thành trung tâm tài trợ chuỗi cung ứng bền vững, mục tiêu dẫn đầu khu vực về “thanh toán xanh”, tài trợ cho các nhà cung cấp dựa trên chứng chỉ ESG…”, ông Lin Hui nói. Đà Nẵng đang có tiềm năng rất lớn để trở thành trung tâm fintech khu vực với hệ sinh thái công nghệ đang phát triển, lực lượng lao động trẻ và quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của chính quyền. Thị trường fintech Việt Nam có giá trị khoảng 15,7 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 50,2 tỷ USD vào năm 2030. Ông Perapong Srivipapattana, Giám đốc Quan hệ khách hàng Công ty tài chính IFS Capital, Thái Lan, nhìn nhận, Đà Nẵng hiện dẫn đầu trong 3 lĩnh vực quan trọng đó là tài chính xanh (phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững), tài trợ thương mại (được hỗ trợ bởi mô hình khu thương mại tự do) và tài chính số (được thúc đẩy bởi cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox). Điều đó cho phép địa phương thử nghiệm an toàn các công nghệ tài chính mới. Lựa chọn hướng đi đột phá so với mô hình tài chính tiêu chuẩn, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đang thu hút khoảng 40 tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành thành viên, kỳ vọng trở thành “phòng thí nghiệm” của các mô hình tài chính mới. 4 nThứ Ba n Ngày 11/11/2025 KINH TẾ Đà Nẵng - “Phòng thí nghiệm” của các mô hình tài chính mới TĂNG TỐC XÂY DỰNG Thời gian qua, Đà Nẵng đã có những bước đi đầu tiên để khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản mã hóa, tài sản số trên nền tảng công nghệ blockchain. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) ứng dụng chuyển đổi tài sản mã hóa Basal Pay. Nhiều start-up công nghệ trong lĩnh vực này cũng đến Đà Nẵng để phát triển sản phẩm (app thanh toán tài sản mã hóa, tiền số, sàn giao dịch tài sản số…). Mới đây, nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số DNEX Simulation của một start-up cũng chính thức triển khai tại Đà Nẵng. Mục tiêu trước mắt là phục vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ và xa hơn đó là xin cấp phép hoạt động khi pháp lý về lĩnh vực này được hoàn thiện. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, đánh giá, Đà Nẵng có lợi thế rất lớn về chính sách từ Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nghị quyết 55 của HĐND TP Đà Nẵng về thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới; Luật Công nghiệp công nghệ số… Địa phương có đủ điều kiện để tiên phong triển khai mô hình thị trường tài sản mã hoá nội địa. Việc hiện thực hóa tầm nhìn về tài sản số, tài sản mã hóa trong IFC tại Đà Nẵng không chỉ yêu cầu về công nghệ và còn yêu cầu sự đồng bộ về khung pháp lý. Với những cơ chế đặc thù của IFC, các chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo được môi trường linh hoạt, thúc đẩy lĩnh vực này. Theo ông Lamon Rutten (Tổ chức Tài chính Quốc tế), nếu có khung pháp lý rõ ràng và quyết tâm của Chính phủ, công nghệ mã hóa tài sản (token hóa) sẽ mở ra cơ hội hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho Việt Nam. “Trong làn sóng token hóa, bất kỳ tài sản nào tạo ra doanh thu đều có thể được mã hóa, từ bất động sản, dự án năng lượng, tín chỉ carbon đến cổ phần, doanh thu tương lai của doanh nghiệp....”, ông Rutten nhấn mạnh. Chuyên gia này cho rằng Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng nên thúc đẩy mã hóa tài sản, bởi công nghệ blockchain giúp tạo ra những “vườn ươm tài chính được kiểm soát” - môi trường giới hạn, nơi chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện mới được tham gia, điều đó giúp Việt Nam vừa mở cửa, vừa giữ được chủ quyền kinh tế số. “Cuối cùng, điều nhà đầu tư quốc tế cần nhất vẫn là niềm tin và tính minh bạch pháp lý. Nếu Việt Nam xây dựng được một IFC có khung pháp lý rõ ràng, cơ chế thực thi minh bạch, kết hợp với Đến nay, hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng ẢNH: GIANG THANH Phát triển hệ sinh thái cạnh tranh cho tài sản số Một trong những định hướng của Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Đà Nẵng là lĩnh vực tài sản số. Với sự cởi trói chính sách từ Trung ương cùng các cơ chế đặc thù, Đà Nẵng đang tiên phong phát triển thị trường tài sản số, hình thành hệ sinh thái cạnh tranh cho tài sản số. Đà Nẵng đang thu hút các doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực blockchain, tài sản số ẢNH: GIANG THANH

5 n Thứ Ba n Ngày 11/11/2025 KINH TẾ Tháng sau vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM CÁC TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VẬN HÀNH TRONG THÁNG 12 Theo kế hoạch, Chính phủ đặt mục tiêu Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) sẽ đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm. Hiện tại, TPHCM tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch 73/KH-UBND về triển khai xây dựng IFC. Theo đó, TPHCM đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo địa điểm trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, rà soát quy hoạch khu vực Thủ Thiêm (đặc biệt là khu lõi 9,2 ha), xây dựng các chính sách kêu gọi đầu tư theo cơ chế của nghị quyết Quốc hội. TPHCM đã xác định khu vực sẽ hình thành IFC là toàn bộ phường Sài Gòn và một phần phường Bến Thành, phường An Khánh. Nội dung này cũng được thể hiện rõ trong các văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên thực tế, IFC được xác định là một trong 5 trụ cột tăng trưởng của TPHCM trong nhiệm kỳ mới, cùng với công nghiệp công nghệ cao, logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu thương mại tự do, du lịch và công nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. Việc xây dựng IFC nhằm thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại, kết nối toàn cầu, áp dụng các mô hình tài chính số, ngân hàng thông minh, tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi, tài sản số, công nghệ tài chính (fintech), tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. TPHCM cũng sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, bao gồm hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng liên vùng, các tuyến cao tốc kết nối các trung tâm đô thị - công nghiệp - cảng biển - cảng hàng không - trung tâm tài chính, góp phần tạo kết nối vùng và liên vùng hiệu quả, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM đã chuẩn bị cơ bản về điều kiện bộ máy nhân sự để sẵn sàng đưa IFC đi vào hoạt động, dự kiến trong tháng 12 này sẽ công bố và vận hành. Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên trách lĩnh vực tài chính. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án dự kiến khoảng 172.000 tỷ đồng - tương đương 7 tỷ USD. Để thực hiện mục tiêu này, ngay sau đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, ông Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu đoàn công tác sang Mỹ để gặp gỡ, làm việc và ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn, nhằm hiện thực hóa đề án về một trung tâm tài chính hàng đầu khu vực. Ông Được có buổi làm việc với ông Chuck Mack - Phó Chủ tịch cấp cao Sàn chứng khoán Nasdaq, chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nasdaq và Sở Tài chính TPHCM về thúc đẩy hợp tác phát triển IFC. Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác trên 5 lĩnh vực chính gồm: Thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư quốc tế; Nasdaq cũng sẽ hỗ trợ TPHCM về công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác, phục vụ cho việc xây dựng và vận hành IFC; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon; Nasdaq và TPHCM sẽ phối hợp thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế. CẦN CƠ CHẾ MỞ Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng để phát triển IFC theo hướng số hóa toàn diện. Kinh nghiệm từ các mô hình quốc tế như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Dubai cho thấy yếu tố quyết định thành công không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý mà ở năng lực thể chế, khung pháp lý linh hoạt và hệ thống công nghệ tuân thủ được triển khai thống nhất. Tại Hong Kong, Ủy ban Chứng khoán (SFC) và Cơ quan Tiền tệ (HKMA) đã cho phép phát hành chứng khoán dưới dạng tài sản số từ năm 2023, đồng thời triển khai chương trình thử nghiệm “Ensemble Sandbox” từ năm 2024. Chỉ sau 2 năm, tổng giá trị phát hành trên nền tảng blockchain đã đạt hơn 770 triệu USD, trong đó riêng tài sản được mã hóa đạt 94 triệu USD. Theo ông Dinh, Việt Nam cần kết hợp linh hoạt giữa chính sách, công nghệ và thị trường để hình thành hệ sinh thái tài chính số đồng bộ. TPHCM có thể kế thừa kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế thử nghiệm linh hoạt, giúp doanh nghiệp đổi mới nhưng vẫn bảo đảm quản lý an toàn. Ông Will Ross, Giám đốc Marketing và Phân phối Dragon Capital nhận định, Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển IFC, khi nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện. Theo ông, yếu tố quyết định đối với dòng vốn toàn cầu không chỉ lợi nhuận, mà là độ tin cậy của thị trường. Dragon Capital đề xuất xây dựng Quỹ ETF tài sản số đầu tiên tại Việt Nam với sự cố vấn chuyên môn từ VBA, dựa trên các tài sản truyền thống được mã hóa như cổ phiếu và trái phiếu, là minh chứng cho tiềm năng phát triển thị trường vốn minh bạch và số hóa tại Việt Nam. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, cho rằng, để hình thành IFC, TPHCM cần đột phá cả về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trước hết, các đơn vị sự nghiệp phải đổi mới phương thức hoạt động, gắn với khả năng huy động vốn xã hội và thu hút nhà đầu tư chiến lược. TPHCM cũng cần ưu tiên phát triển hạ tầng dịch vụ, tòa nhà văn phòng, trung tâm dữ liệu, sàn giao dịch hàng hóa và sản phẩm phái sinh - nền tảng để lôi kéo các tập đoàn công nghệ, tài chính quy mô hàng tỷ đô la Mỹ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy IFC phải vận hành 24/7, gắn liền với mô hình thành phố không ngủ, kinh tế đêm sôi động và hệ thống dịch vụ đồng bộ. Vì vậy, quy hoạch khu Thủ Thiêm và vùng phụ cận cần được rà soát, điều chỉnh để tạo không gian dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyên gia và nhà đầu tư. Đồng thời, hạ tầng giao thông kết nối - đặc biệt là sự liên thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành - có vai trò quyết định trong việc thu hút dòng vốn, nguồn nhân lực quốc tế. DUY QUANG Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở IFC ẢNH: PHẠM NGUYỄN Thông tin từ Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) cho biết, từ năm 2026 TPHCM sẽ triển khai sandbox cho các lĩnh vực mới như tài sản số, cho vay ngang hàng (P2P lending), thị trường tín chỉ carbon và fintech. Trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM dự kiến vận hành hệ thống thanh toán T+0 hoạt động 24/7, xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế và kết nối hạ tầng tài chính với ASEAN cùng các thị trường lớn. IFC cũng triển khai bước đi đồng bộ như chương trình đào tạo tài chính số, AI, tài chính xanh phối hợp đại học và tập đoàn quốc tế. Có chính sách visa đặc biệt cho chuyên gia làm việc, ký kết hợp tác với các sàn chứng khoán quốc tế và định chế tài chính quốc tế như Nasdaq, Deutsche Bank, Ant Group. Đặc biệt, giai đoạn 2026 - 2027, IFC sẽ vận hành các sàn chứng khoán quốc tế, sàn hàng hóa và sàn giao dịch carbon... nhằm thu hút các quỹ đầu tư quốc tế. TPHCM đã chuẩn bị cơ bản về điều kiện bộ máy nhân sự để sẵn sàng đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay. Từ năm 2026, TPHCM sẽ triển khai sandbox cho các lĩnh vực mới như tài sản số, cho vay ngang hàng (P2P lending), thị trường tín chỉ carbon và fintech. Theo ông Srivipapattana, về chiến lược thu hút các nhà đầu tư fintech, Đà Nẵng cần củng cố hệ sinh thái, định vị Đà Nẵng là IFC thông minh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Bên cạnh đó, địa phương cần tạo ra môi trường pháp lý và kinh doanh thuận lợi với các cơ chế cởi mở như: rút ngắn quy trình cấp phép, thị thực, dễ thành lập văn phòng, các ưu đãi về thuế… “Ngoài ra, cần tăng cường quan hệ đối tác và mạng lưới công - tư, với sự hợp tác của các tổ chức tài chính quốc tế hoặc phát triển các quỹ để đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng fintech. Địa phương cũng cần chiến lược tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư, nhắm đến các thị trường phát triển mạnh như: Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc…, đặc biệt là các nhà đầu tư đã hoạt động trong ASEAN”, ông Srivipapattana đề xuất. GIANG THANH Hệ sinh thái tài chính phi ngân hàng Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm Luật châu Á (Trường Luật, ĐH Washington, Mỹ), cho rằng, tương lai của hệ sinh thái tài chính hiện đại không nằm ở những mô hình tài chính ngân hàng truyền thống mà là sự trỗi dậy của các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi (NDTL). Bởi vậy, IFC tại Đà Nẵng nên tập trung phát triển hệ sinh thái cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng từ sớm. “IFC tại Đà Nẵng nên có cơ chế khuyến khích và thu hút các tổ chức cho vay phi ngân hàng bằng cơ chế sandbox như: cấp phép nhanh, sử dụng các điều khoản trọng tài quốc tế, các ưu đãi về thuế… Nếu Đà Nẵng muốn tạo dấu ấn khác biệt và có sức cạnh tranh quốc tế, NDTL phải được coi là nền tảng chiến lược ngay từ giai đoạn đầu”, giáo sư Thảo nhìn nhận. nền tảng công nghệ blockchain thì không chỉ dòng vốn đầu tư trực tiếp, mà cả dòng vốn tài chính hóa tài sản sẽ chảy mạnh vào Việt Nam”, ông Ruteen nói. Theo ông David Otto, nhà sáng lập và luật sư điều hành Công ty Luật Martin Davis PLLC (Mỹ), tài sản mã hóa giải quyết 4 lỗ hổng cốt lõi của thị trường tài sản truyền thống: hạn chế tiếp cận, thiếu thanh khoản, thiếu kiểm soát, và thiếu thông tin minh bạch. “Công nghệ mã hóa tài sản mang lại một cơ chế tài chính song song, minh bạch và toàn diện hơn. Để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, khung pháp lý và cơ chế tuân thủ (KYC/AML) là yếu tố bắt buộc nhằm ngăn chặn rửa tiền và đảm bảo tính minh bạch. Quan trọng nhất đó là sự cân bằng giữa quản lý và thúc đẩy sáng tạo”, ông Otto nói. GIANG THANH

6 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 11/11/2025 CÓ THỂ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 11 Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành cùng TPHCM và Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất có thể đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống nghị định hướng dẫn, báo cáo Chính phủ ban hành trước ngày 15/11. Các địa phương cần đẩy nhanh chuẩn bị hạ tầng, cơ chế ưu đãi, và thu hút nhân sự chất lượng cao phục vụ vận hành trung tâm. Đặc biệt, TPHCM và Đà Nẵng được giao xây dựng chính sách cạnh tranh, môi trường làm việc và sinh sống thuận lợi nhất để hấp dẫn nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế, hoàn thành trước ngày 20/11. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, TPHCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng côngnông nghiệp. Dự kiến, khu vực trung tâm tại TPHCM có quy mô diện tích khoảng 899 ha; khu vực tại Đà Nẵng có quy mô diện tích khoảng 300 ha. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế có thể thực hiện trong tháng 11. Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đang hoàn thiện 8 nghị định liên quan, công việc liên quan nhiều lĩnh vực, chuyên ngành, chứ không riêng tài chính. Tại tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, Bộ Tài chính cho rằng, khi triển khai mô hình này, Việt Nam kỳ vọng kết nối được với mạng lưới tài chính thế giới, thu hút tổ chức tài chính nước ngoài, bắt kịp chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả thị trường tài chính và vị thế quốc gia. Hiện nay, dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển, nếu không có cơ chế vượt trội, Việt Nam khó cạnh tranh với các trung tâm tài chính trong khu vực như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc). Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế ra đời sẽ giúp giải quyết bất cập về môi trường đầu tư tài chính: tạo nơi tập trung các dịch vụ tài chính cao cấp, thí điểm các thị trường mới (như thị trường sản phẩm tài chính phái sinh, carbon credit, fintech…) vốn do thực tiễn đặt ra nhưng chưa phát triển được trong khuôn khổ thông thường. CỞI MỞ VỚI CÁI MỚI, NHƯNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC RỦI RO Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Tùng, chuyên gia tài chính từ Sydney (Úc) cho rằng, giai đoạn đầu, Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam nên tập trung vào ba lĩnh vực có sức lan tỏa lớn nhất: fintech, tài chính xanh và tài sản số. Trong đó, fintech là nền tảng hạ tầng cho số hóa nền kinh tế, giúp mở rộng tiếp cận tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tạo lực đẩy cho đổi mới công nghệ và hình thành đội ngũ nhân lực trình độ cao. Tài chính xanh là trụ cột dài hạn, giúp Việt Nam thu hút dòng vốn ESG toàn cầu, phát triển thị trường trái phiếu xanh, tín chỉ carbon và các dự án năng lượng tái tạo. “Lĩnh vực tài sản số, nếu được quản lý trong khuôn khổ sandbox an toàn có thể trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính tương lai, từ giao dịch tài sản mã hóa, stablecoin đến công nghệ blockchain trong kinh doanh và chứng khoán số”, ông Tùng cho biết. Cũng theo ông Tùng, nhiều Trung tâm tài chính lớn như Singapore hay Dubai đều khởi đầu thị trường tài sản số bằng các sandbox, sau đó mở rộng thành hạ tầng cho token hóa tài sản truyền thống. Việt Nam có thể đi theo hướng tương tự nhưng cần gắn chặt quản trị rủi ro, tuân thủ theo tiêu chuẩn của FATF (lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền), và đảm bảo không để đổi mới vượt quá năng lực giám sát. Là quốc gia đi sau, Việt Nam có lợi thế khi có thể chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để phát triển phù hợp với bối cảnh trong nước. Theo đó, ông Tùng khuyến nghị việc học hỏi Singapore ở sandbox và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài, học Hồng Kông (Trung Quốc) ở quy định về token hóa và học Dubai ở cơ chế ưu đãi thuế. Thay vì sao chép, Việt Nam cần nội địa hóa, đặt những mô hình quốc tế vào khuôn khổ pháp lý và năng lực quản lý của mình để phát triển một trung tâm mang bản sắc riêng: cởi mở với cái mới nhưng kiểm soát được rủi ro, thu hút vốn mà vẫn giữ kỷ luật thị trường và ổn định vĩ mô. Đà Nẵng đã có mô hình chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định đầu tiên được cấp phép thử nghiệm (sandbox) - dự án Basal Pay của CTCP Alphatrue Solutions. Đại diện cho doanh nghiệp Việt tham gia sandbox, ông Lê Anh Quốc, Giám đốc Vận hành AlphaTrue Solutions cho rằng, bài học quan trọng nhất là việc thiết kế khung thử nghiệm chặt chẽ, có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. “Sandbox không chỉ là nơi thử nghiệm công nghệ, mà còn là môi trường kiểm định năng lực tuân thủ”, ông Quốc khẳng định. Với doanh nghiệp công nghệ, ông Trần Huy Vũ, đồng sáng lập Kyber Network nhận định, các trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là không gian cho hoạt động ngân hàng hay đầu tư, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các dịch vụ tài chính số. Sự thành công của mô hình này sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa chính sách, công nghệ và doanh nghiệp trong việc hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, minh bạch và hiệu quả. VIỆT LINH Các bộ, ngành và địa phương đang trong nỗ lực cao nhất để hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng... đưa Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11/2025. Là quốc gia đi sau, chuyên gia cho rằng, Việt Nam có lợi thế học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhưng cần nội địa hóa, thay vì sao chép. Cần nội địa hóa, thay vì sao chép Ông Hoàng Tùng, chuyên gia tài chính từ Sydney (Úc), cho rằng, là quốc gia đi sau, Việt Nam có lợi thế khi có thể chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để phát triển phù hợp với bối cảnh trong nước. Theo đó, ông khuyến nghị học hỏi Singapore ở sandbox và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài, học Hồng Kông (Trung Quốc) ở quy định về token hóa và học Dubai ở cơ chế ưu đãi thuế. Đà Nẵng bố trí quỹ đất tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 để phục vụ cho Trung tâm tài chính quốc tế ẢNH: NGUYỄN THÀNH CHUYỆN HÔM NAY Hồi đầu tuần trước, tại Hội nghị về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Anh, CH Czech, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu IFC tại Việt Nam sẽ hoạt động ngay trong tháng 11 này. Trong đó IFC Đà Nẵng được giao nhiệm vụ tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công-nông nghiệp. “Thành phố đáng sống” sẽ thế nào khi trở thành một trung tâm tiền tệ tầm quốc gia và thế giới? Thực ra hai chữ “tiền tệ” theo cách hiểu truyền thống đến thời điểm này đã không thể phản ánh và diễn đạt hết được hình thức, tính chất và ý nghĩa mới phi truyền thống của thị trường tài chính cũng như công nghệ tài chính đang ào ạt thay đổi và phát triển hiện nay. Cũng như vậy, sau hơn hai thập kỷ, khái niệm “đáng sống” với Đà Nẵng chắc hẳn sẽ phải khác. Không chỉ vì sau ngày 1/7/2025 lịch sử, Đà Nẵng mới đã có thêm cả tỉnh Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất nước. Cho dù là tổng hòa của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, môi trường sinh thái, con người,... nhưng cơ bản nội hàm “đáng sống” một thời tôi cho rằng vẫn thiên về sự hưởng thụ không gian tĩnh tại, hiền hòa... nhiều hơn là phát triển kinh tế. Với Trung tâm Tài chính quốc tế, và Khu Thương mại tự do, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để vươn mình phát triển, đưa danh hiệu “đáng sống” lên một tầm cao mới phù hợp với đà phát triển của thời đại. Danh hiệu “thành phố đáng sống” không còn dành riêng cho du lịch, nghỉ dưỡng, mà còn trở thành nền tảng mềm cho Trung tâm Tài chính quốc tế trong việc thu hút đầu tư, vốn và nhân tài. Một nơi hiện đang có chất lượng môi trường sống cao, hạ tầng đồng bộ, chính quyền minh bạch... Ngược lại, việc ra đời Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo ra việc làm chất lượng cao (về ngân hàng, đầu tư, công nghệ tài chính, dịch vụ pháp lý,...); thu hút các chuyên gia và cư dân toàn cầu; mở rộng dư địa mới tăng nguồn thu ngân sách; thúc đẩy đô thị hóa bền vững hướng tới mô hình “thành phố thông minh – xanh – sáng tạo”... Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã kết nối, hợp tác và tham vấn các Trung tâm Tài chính hàng đầu trên thế giới ở Đức, Anh, Dubai... để tận dụng, thu hút các nguồn lực. Hiện cũng đã có hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành thành viên IFC Đà Nẵng. Một cách khôn ngoan, Đà Nẵng biết vừa phải giữ thương hiệu “đáng sống”, vừa phải trở thành nơi đáng đến, đáng đầu tư,... Biết rằng để thu hút các chuyên gia cũng như những định chế tài chính lớn thì không chỉ cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, mà còn phải tạo ra hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên. T.Q Tiền ở thành phố đáng sống TIẾP THEO TRANG 1 TĂNG TỐC XÂY DỰNG CÁC TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

