Báo Tiền Phong số 311

Mưa lớn, sóng biển Sa Huỳnh dâng cao trước khi bão đổ bộ ẢNH: NGUYỄN NGỌC THỨ SÁU 7/11/2025 Số 311 CHUYỆN HÔM NAY Sứ mệnh của báo chí XEM TIẾP TRANG 7 n NGUYỄN TUẤN Thời gian qua, nhiều cá nhân quản trị fanpage, TikTok bị Công an khởi tố, tạm giữ vì tung tin giả, cắt ghép xuyên tạc, xúc phạm tổ chức, cá nhân để câu view, trục lợi. Mọi hành vi phát tán thông tin sai sự thật đều bị xử lý nghiêm. TRANG 7 Đề xuất giao các trường ĐH xét công nhận GS, PGS TRANG 8-9 Chống tin giả thời AI Bước ngoặt kiến tạo kinh tế số Việt Nam THỐNG NHẤT NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THAM GIA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ KHÓA XIV TRANG 2-3 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII TRANG 6 TRANG 3 TRANG 11 SA NGÃ TỪ LỐI SỐNG "PHÔNG BẠT" ỨNG PHÓ SIÊU BÃO SỐ 13 Bộ đội thu hoạch lúa giúp dân ĐỀ XUẤT TỔNG VỐN ĐẦU TƯ SÂN BAY GIA BÌNH HƠN 196 NGHÌN TỶ ĐỒNG Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn Đóng cửa 5 sân bay tránh bão TRANG 4-5

THỜI SỰ Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Thưa các đồng chí Đại biểu tham dự Hội nghị, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tôi xin cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương đã làm việc tận tâm, nhiệt huyết, thẳng thắn, trung thực với tinh thần cách mạng tấn công, với trách nhiệm cao của Ủy viên Trung ương Đảng. Sau hai ngày làm việc, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó: thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trước khi bế mạc Hội nghị, Tôi xin khái quát những kết quả chủ yếu và những nội dung công việc cần làm từ nay tới Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thứ Nhất: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Sau hai ngày làm việc, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó: thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trước khi bế mạc Hội nghị, Tôi xin khái quát những kết quả chủ yếu và những nội dung công việc cần làm từ nay tới Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thứ Nhất: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến Chương trình Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét quyết định. Thứ Hai: Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới. Thứ Ba: Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước Dự thảo các văn kiện. Khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các Dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 15 xem xét hoàn chỉnh để trình Đại hội XIV của Đảng. Thứ Tư: Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, đồng thời thống nhất đánh giá: trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề vượt ngoài dự báo; thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều nơi... Nhưng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đã đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện, đột phá, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành triển khai quyết liệt các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành trước 5 năm, đã tạo ra “cú hích”, “bước ngoặt” về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, hoàn thiện chính sách, hành lang pháp lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm. Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp; thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng; môi trường đầu tư, kinh doanh, cán cân thương mại được cải thiện; mô hình tăng trưởng chuyển dịch theo hướng tích cực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc; tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định phát triển của khu vực và thế giới. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược là các Nghị quyết 57-59-66-68-70-71-72. Đây là tiền đề, cơ sở chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để chúng ta thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiều năm tiếp theo và thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIII còn có một số hạn chế: Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai một số công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ chưa hoàn thiện; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm. Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do yếu tố chủ quan. Phương pháp, biện pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, Ủy viên Trung ương trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung, thiếu quyết liệt, kịp thời; chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của người đứng đầu. Thứ Năm: Điểm sáng nhất, đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18 là tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Mô hình chính quyền 3 cấp đã vận hành được 4 tháng, kết quả ban đầu là khả quan, tăng tính Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XIII, sáng 6/11. Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14

3 n Thứ Sáu n Ngày 7/11/2025 THỜI SỰ kiến tạo, tăng hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội; quần chúng nhân dân ủng hộ và tin tưởng, người dân và doanh nghiệp bước đầu thấy được cơ hội, quyền lợi và nghĩa vụ công dân đến với mình thực chất hơn; nhịp sống xã hội rộn ràng, tươi vui hơn. Để phát huy những yếu tố tích cực đó, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Trung ương cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để mô hình chính quyền 3 cấp, đặc biệt quan tâm tới 2 cấp chính quyền địa phương, hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, vươn tới những mục tiêu mà Đảng đã đặt ra, trong đó 3 mục tiêu trọng yếu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong thời gian tới, yêu cầu các đồng chí, ngoài những nội dung tôi nêu trong phát biểu Khai mạc Hội nghị, các đồng chí cần tập trung xử lý những trọng tâm sau: (1) Cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, (2) Phân định thẩm quyền liên thông giữa 3 cấp cho từng lĩnh vực, xóa chồng lấn, không bỏ trống nhiệm vụ. (3) Phân cấp đi kèm kiểm soát; chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ ở Tỉnh/Xã. (4) Tài chính công được phân bổ theo kết quả, theo đặc điểm riêng của địa phương. (5) Sớm xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm; đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu. (6) Tổ chức một cửa liên thông số; xóa cơ chế “xin-cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu. (7) Xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư-đất đai-an sinh-doanh nghiệp; cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương. Nguyên tắc xuyên suốt là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và “rõ người-rõ việc- rõ thời hạn- rõ nguồn lực- rõ trách nhiệm”, “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, “Vì nhân dân phục vụ”, “Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ”. Thứ Sáu: Bây giờ đã gần hết năm 2025, thời gian từ nay đến Đại hội XIV không còn nhiều, trong khi chúng ta có rất nhiều công việc phải làm, nhiều chỉ tiêu công tác phải hoàn thành trong tháng cuối năm, trong khi bão, lũ, thiên tai xảy ra ở hầu khắp các địa phương. Do vậy, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương mình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp; khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương 14 để góp phần cho thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Thưa các đồng chí, Tình hình thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở thời gian qua diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, đến mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Cơn bão số 13 có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong ngày hôm nay, do vậy Hội nghị Trung ương 14 kết thúc sớm hơn dự kiến để các đồng chí trở về địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ theo tinh thần “Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân”; triển khai phương án 4 tại chỗ để cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả của cơn bão; các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính... chủ động hỗ trợ các địa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Một lần nữa chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. __________ (Tít bài do Tiền Phong đặt) Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 Văn phòng Trung ương Đảng thông tin, sáng 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành nội dung thảo luận; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung đã thảo luận tại tổ chiều ngày 5/11. Qua các phiên thảo luận, đã có 220 lượt ý kiến Trung ương góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; Cùng với đó là dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trung ương cũng kêu gọi đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. L.DŨNG Chiều 6/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình. KHAI THÁC KHOẢNG 30 TRIỆU HÀNH KHÁCH/NĂM Nêu tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình là bước đi chiến lược, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không Vùng Thủ đô theo mô hình “trung tâm kép” đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng thành công. Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/ năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050. Nhà ga hành khách được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ 5 sao, bảo đảm phục vụ lưu lượng hành khách lớn một cách thuận tiện, hợp lý. Nhà ga VIP được xây dựng độc lập với khu nhà ga hành khách với diện tích dự kiến khoảng 5.900 m2. Với nhà ga hàng hóa, giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 11 ha; giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 26 ha. Theo tờ trình, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó giai đoạn một khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn hai khoảng 55.142 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. Về dự kiến tiến độ, giai đoạn từ năm 2025 - 2027 sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Từ năm 2026 - 2030 sẽ hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn một bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn từ 2031 - 2050 sẽ hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di dời các di tích lịch sử - văn hóa trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Việc di dời được thực hiện trên cơ sở phương án do UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích. LÀM RÕ KHẢ NĂNG THU XẾP KHOẢN VAY Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với các nội dung theo hồ sơ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị lượng hóa rõ các mục tiêu của dự án, như tiêu chuẩn 5 sao Skytrax, top 10 thế giới, Net Zero..., xác định lộ trình và tính khả thi. Đối với tiến độ thực hiện, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá tính khả thi tiến độ phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất. Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu. Về nguồn vốn, cần làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng, bổ sung tính toán tác động chi phí lãi vay khi chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Về cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về việc di dời và xử lý hậu di dời đối với 25 di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi dự án, đặc biệt làm rõ trình tự công nhận lại di tích sau khi di dời, bảo đảm giữ nguyên yếu tố gốc, giá trị văn hóa - lịch sử... Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp 10. LUÂN DŨNG Đề xuất tổng vốn đầu tư sân bay Gia Bình hơn 196 nghìn tỷ đồng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: QH Tổng vốn đầu tư dự án sân bay Gia Bình khoảng 196.378 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và các cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ đầu tư dự án; giao Chính phủ chỉ đạo nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trưa 6/11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại đây, Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thông tin, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ sau bão gây ra. Lực lượng gồm 268.255 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 6.273 phương tiện. Các Quân khu 4, 5, 7 đang duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 13; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực, nhu yếu phẩm ém lót sẵn ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực bị chia cắt, cô lập xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống. DI DỜI TRIỆT ĐỂ NGƯỜI DÂN NƠI KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN Sau khi nghe địa phương báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 13 diễn biến rất nhanh và bất thường. Bởi vậy, khi tiến vào đất liền, bão có khả năng duy trì sức gió cấp 12-13, giật cấp 1415. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu duy trì mức cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 4, không được hạ cấp độ ứng phó trong bất kỳ tình huống nào. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tăng cường và phân bổ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ở các nơi xung yếu, sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt lưu tâm đến các khu vực dễ bị chia cắt. Ưu tiên hàng đầu là các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân trước bão mạnh. Phó Thủ tướng giao cơ quan khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dựa trên các số liệu quan trắc thực tế từ thiết bị, nhất là các yếu tố về nhiệt độ, áp suất và vùng gió mạnh, để cập nhật dự báo từng giờ. Theo Phó Thủ tướng, thông tin dự báo phải rõ theo địa danh, kèm thời điểm gió mạnh nhất, sóng cao, triều cường, vùng ngập lụt và thời gian duy trì gió mạnh, nhằm phục vụ chỉ huy chính xác; tuyệt đối không né tránh, không lo ngại sai số, bởi đây là cơ sở ra quyết định ứng phó. Về kịch bản điều hành, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng hoàn thành mọi công tác phòng ngừa trước 13h. Từ 18h, các khu vực nằm trong tâm bão hoặc có nguy cơ nước biển dâng, lũ lớn phải thực hiện biện pháp hạn chế tối đa người ra đường, tổ chức lực lượng túc trực cố định, chỉ cho phép lực lượng chức năng hoạt động. Thời điểm nguy hiểm nhất sẽ kéo dài từ 20h ngày 6/11 đến 8h sáng ngày 7/11 (cộng/trừ 2 giờ), trong giai đoạn này, các lực lượng không được rời vị trí chỉ huy và trực ứng cứu. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải di dời triệt để người dân ở nhà cấp 4 không bảo đảm an toàn, khu vực ven biển, nơi có khả năng ngập sâu, sạt lở, lũ quét. Đặc biệt chú ý tình trạng ngư dân trú lại trên tàu, lồng bè nuôi biển, yêu cầu kiên quyết cưỡng chế đưa vào bờ nếu cần thiết. Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị quân đội, công an, lực lượng cứu hộ cứu nạn duy trì trực chiến 24/24, trong đó phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kể cả trong tình huống mất điện 8-12 giờ. Các địa phương cần chuẩn bị máy nổ, pin dự phòng, đèn chiếu sáng, thiết bị liên lạc vệ tinh để không gián đoạn chỉ huy. Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau cuộc họp, các địa phương rà soát và điều chỉnh phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro, xác định rõ địa bàn trọng điểm, lực lượng, phương tiện, báo cáo và duy trì liên lạc 24/24 với Sở Chỉ huy tiền phương và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia. Phó Thủ tướng gợi ý địa phương cần huy động người tại chỗ trong dân, như những ngư dân có kinh nghiệm về phòng chống lụt bão để tham gia vào thời điểm này. Bởi vì có rất nhiều tính huống xảy ra mà không thể lường trước. TIỀN LÊ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phải tăng cường và phân bổ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ở các nơi xung yếu, sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt lưu tâm đến các khu vực dễ bị chia cắt. 4 nThứ Sáu n Ngày 7/11/2025 THỜI SỰ Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên phòng lũ sau bão, nhất là tại các lưu vực có mưa lớn trên 100mm, lũ đang ở mức báo động 2–3; Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định thời điểm điều tiết, cắt lũ tại các hồ chứa, với nguyên tắc đặt an toàn dân cư lên trên hết. ỨNG PHÓ Theo dự báo, bão số 13 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Trên đất liền từ trưa nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 14-15. Để hạn chế thiệt hại do bão, lũ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất. Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ sáng ngày 6/11; quyết định việc kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Thủ tướng yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ ngày 6/11. Cùng với đó, cần triển khai ngay lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, vật tư, phương tiện, đồng thời phân công cán bộ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ. LUÂN DŨNG Yêu cầu di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 6/11, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Cục Hàng không Việt Nam đã phát hành thông báo hàng không (NOTAM) yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều 6/11 đối với 5 sân bay khu vực miền Trung. Theo chỉ đạo của Cục Hàng không, các sân bay tạm ngừng hoạt động gồm: Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku và Buôn Ma Thuột. Thời gian tạm dừng được ấn định trong khoảng từ chiều 6/11 đến sáng 7/11, tùy theo diễn biến cụ thể của bão Kalmaegi: Phù Cát từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11; Chu Lai từ 20h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11; Tuy Hòa từ 15h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11; Pleiku từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11; Buôn Ma Thuột từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11. Trước đó, Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó với bão Kalmaegi, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ tầng, thông tin liên lạc, đài trạm để kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hoạt động khai thác tại sân bay. LỘC LIÊN Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) tại khu vực neo đậu tàu thuyền Cảng cá Quy Nhơn Bộ đội thu hoạch lúa cho người dân Đóng cửa 5 sân bay tránh bão

5 n Thứ Sáu n Ngày 7/11/2025 THỜI SỰ Yên tâm vì có nơi an toàn trú bão SIÊU BÃO SỐ 13 Đầu giờ chiều 6/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, từng đợt gió lớn bắt đầu quật mạnh khiến cây cối nghiêng ngả, người dân lưu thông trên đường khó khăn. Trước giờ bão số 13 đổ bộ, các địa phương ven biển chạy đua để sơ tán người dân. Dọc con đường ven biển xã An Phú (Quảng Ngãi), tiếng loa phát thanh văng vẳng khắp các xóm, ngõ nhắc nhở người dân về cơn bão số 13 đang tiến đến gần. Lực lượng tổ dân phố đội mưa đến từng nhà vận động người dân sơ tán. Gia tài đi sơ tán của bà Nguyễn Thị Thới (65 tuổi, thôn Phổ An) là chiếc túi xách đựng vài bộ quần áo, các loại giấy tờ, một ít mì tôm, đồ khô… Nghe tổ dân phố vận động, bà cùng 2 cháu nội lên trụ sở UBND xã từ sáng để tránh bão. Vợ chồng con trai bà phải ở lại chằng chống nhà cửa, hẹn chiều mới đến nơi tránh trú. “Tui gần đất xa trời rồi mà cứ nghe bão to là vẫn sợ. Cũng hơn 3 năm rồi, Quảng Ngãi mới có bão dự báo đổ bộ trực tiếp nên tui càng lo lắng hơn. Giờ có nơi an toàn để trú ẩn qua cơn bão này là mừng lắm rồi”, bà Thới chia sẻ. Gói ghém bếp ga mini, ít quần áo cùng chiếc chiếu cũ, bà Đặng Thị Thanh (60 tuổi, thôn Phú Trung, xã An Phú) đưa cháu ngoại 6 tuổi đến trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã An Phú để tránh trú bão từ sáng, sau khi lực lượng chức năng đi “rà từng ngõ” để vận động người dân đi sơ tán. Ngồi trong căn phòng kiên cố, bà Thanh lo lắng nhìn qua cửa sổ, thở dài khi những cơn gió giật mạnh lên từng đợt. “Nhà cửa tôi chằng néo cẩn thận rồi. Bà cháu lo kiếm nơi kiên cố để trú tạm đã, còn người là còn của. Chỉ mong cơn bão này không gây thiệt hại quá lớn”, bà Thanh nói. Ngồi chơi với cháu ở góc phòng, bà Nguyễn Thị Hoài Lan (49 tuổi, thôn Phổ An) vẫn nghèn nghẹn khi nhớ lại cơn bão Chanchu năm nào. Cơn bão đã khiến bà cùng nhiều người dân trong thôn khốn đốn. “Mái nhà bị bão tốc mất, đồ đạc trôi sạch do nước lũ. Chồng đi biển, tôi ôm con nhỏ trú tạm trong nhà hàng xóm mấy ngày liền chờ cơn bão đi qua. Gia đình tôi may mắn hơn nhiều người khi chồng tôi vẫn trở về sau bão”, bà Lan nghẹn ngào. Nghe tin bão lớn, mấy ngày nay bà Lan cứ bồn chồn trong dạ, thấp thỏm ra vào chèn chỗ này, cột chỗ kia. Khi địa phương thông báo sơ tán, cả nhà bà nhanh chóng xếp đồ, dắt díu nhau đi ngay. “Ở đây kiên cố, lại có đông người đỡ đần cho nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra cũng được chính quyền hỗ trợ ngay nên tôi rất yên tâm. Chỉ mong cơn bão này mau qua”, bà Lan nói. CHUẨN BỊ ĐIỂM TRÁNH TRÚ ĐẦY ĐỦ LƯƠNG THỰC Tại các điểm tránh trú bão trên địa bàn xã An Phú, trong cơn mưa dần nặng hạt, từng tốp người dân dắt nhau đến sơ tán. Lực lượng tình nguyện viên tích cực chuẩn bị công tác hậu cần, trải chiếu, phát mền, phát cơm hộp cho từng gia đình để người dân an tâm tránh trú bão. Ông Trần Ngọc Xôn - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho hay, địa phương đã bố trí 11 điểm sơ tán, đảm bảo nơi ở tạm, nước uống và lương thực cho 834 hộ với 2.840 nhân khẩu. Công tác di dời đã hoàn tất trước 14h ngày 6/11, không để ai ở lại vùng nguy hiểm. Cách đó không xa, lực lượng chức năng phường Sa Huỳnh cũng đang căng mình triển khai công tác ứng phó bão số 13. Từng đoàn công tác vẫn đang khẩn trương di dời những hộ dân cuối cùng đến nơi an toàn. Theo ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, toàn phường có hơn 32.000 dân, trong đó 3.600 người sống ở khu vực nhà không kiên cố. “Chúng tôi đã chuẩn bị 65 điểm tránh trú tập trung, có đủ chiếu, mền, lương thực và nước uống. Việc sơ tán cơ bản hoàn tất”, ông Thanh cho biết. Còn tại xã Mỏ Cày, lực lượng quân đội vẫn mặc mưa gió, giúp dân chằng chống nhà cửa, dọn dẹp sân vườn. Theo ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, địa phương có 5 thôn ven biển nằm trong vùng nguy hiểm. “Đến trước 13h, chúng tôi hoàn tất di dời 621 hộ với 1.342 nhân khẩu đến ở tạm tại 413 hộ có nhà kiên cố trong khu vực an toàn”, ông Nam chia sẻ. NGUYỄN NGỌC Tạm cấm một đoạn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Chiều 6/11, Cục CSGT cho biết, theo dự báo, bão số 13 dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Bình Định lúc 19h cùng ngày, với sức gió mạnh cấp 10-13, giật cấp 1516, gây mưa to đến rất to trên diện rộng. Thời tiết xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Để chủ động ứng phó, Cục CSGT thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới. Cục CSGT khuyến cáo người dân, lái xe và các phương tiện chủ động theo dõi thông tin thời tiết, điều chỉnh lộ trình di chuyển hợp lý, không dừng, đỗ hoặc trú bão trên tuyến cao tốc để tránh nguy cơ mất an toàn, đồng thời tìm nơi tránh trú an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, người dân, lái xe hãy liên hệ ngay đường dây nóng của Cục CSGT qua số điện thoại 1900.8099 để được hướng dẫn và trợ giúp kịp thời. Cục CSGT đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định, phối hợp cùng lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ gìn an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời điểm bão số 13 đang diễn biến phức tạp. THANH HÀ Chiều 6/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các đơn vị chuyên ngành đã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn. Ông Trần Hoàng Lộc, Phó trưởng Phòng Kiểm ngư - Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, cho biết ngay sau khi nhận được công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 1063, yêu cầu các quận, huyện và đơn vị trực thuộc kích hoạt phương án ứng phó bão khẩn cấp. Ngày 4/11, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và diễn biến thực tế của bão, UBND TPHCM tiếp tục có văn bản 3448 yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. “Dù thành phố không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp, song hoàn lưu bão số 13 có thể gây mưa lớn kéo dài. Nguy hiểm nhất là hiện nay triều cường tháng 11 đang lên cao, mực nước đo được tại trạm Phú An sáng nay đạt 1,78 m - vượt kỷ lục năm 2019. Nếu mưa lớn trùng đỉnh triều, vùng ven và ngoại thành có thể ngập sâu, đặc biệt dọc theo hệ thống sông, kênh rạch” - ông Lộc cảnh báo. Theo ông Lộc, Sở đã có văn bản cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương kiểm tra hệ thống cống, trạm bơm, đê bao, đồng thời rà soát các dự án thủy lợi đang thi công để sẵn sàng vận hành khi có mưa bão. ĐẢM BẢO AN TOÀN HƠN 4.500 TÀU CÁ TRÊN BIỂN Tại họp báo, bà Mạc Thị Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, cho biết toàn thành phố hiện có 4.563 tàu cá đang được quản lý. Trong đó, 992 tàu hoạt động xa bờ có lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS). “Tính đến chiều 6/11, chỉ có ba tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 13. Tất cả đã được liên lạc, hướng dẫn di chuyển tránh trú an toàn. Hai tàu đã vào vùng biển Lâm Đồng, một tàu đang neo đậu an toàn gần đảo Tiên Nữ. Không còn tàu nào của TPHCM nằm trong khu vực nguy hiểm” - bà Nga thông tin. VÂN SƠN TPHCM kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão số 13 Dù không nằm trong vùng tâm bão, TPHCM vẫn được cảnh báo nguy cơ mưa lớn, triều cường vượt mức lịch sử và ngập sâu trên diện rộng. Thành phố đã ban hành kế hoạch ứng phó khẩn. Để chủ động ứng phó với bão số 13, Cục Cảnh sát giao thông thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11, cho đến khi có thông báo mới. “Cũng hơn 3 năm rồi, Quảng Ngãi mới có bão dự báo đổ bộ trực tiếp nên tui càng lo lắng hơn. Giờ có nơi an toàn để trú ẩn qua cơn bão này là mừng lắm rồi”, bà Nguyễn Thị Thới, 65 tuổi, ở thôn Phổ An (xã An Phú), nói. Lực lượng chức năng chạy đua sơ tán người dân đến nơi an toàn Bà Nguyễn Thị Thới (ở xã An Phú) cùng cháu gái tại nơi sơ tán Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên phòng lũ sau bão, nhất là tại các lưu vực có mưa lớn trên 100mm, lũ đang ở mức báo động 2–3; Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định thời điểm điều tiết, cắt lũ tại các hồ chứa, với nguyên tắc đặt an toàn dân cư lên trên hết.

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 7/11/2025 NÊN THÍ ĐIỂM Ở MỘT SỐ TRƯỜNG Tại hội thảo khoa học quốc gia “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo”, do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ GD&ĐT, ĐH Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức, vấn đề giao trường ĐH xét công nhận bổ nhiệm GS, PGS một lần nữa được đề cập. PGS. TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TPHCM đề xuất cho phép thí điểm trong việc xét và công nhận chức danh GS, PGS tại một số trường ĐH trọng điểm, đa ngành, có uy tín và tiềm lực khoa học mạnh, hội tụ một số lượng lớn các nhà khoa học đầu ngành. Các cơ sở được tự xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ông Tình cho rằng, kết quả công nhận tại các cơ sở này có giá trị pháp lí trên phạm vi toàn quốc. Cần linh hoạt hơn với các nhà khoa học có tài năng đặc biệt, thí điểm trong 3 năm. Đây không phải lần đầu tiên ĐH Quốc gia TPHCM đề xuất giao các trường ĐH xét, công nhận, bổ nhiệm GS, PGS. Năm 2024, tại tọa đàm “Pháp luật về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và đề xuất cơ chế thí điểm cho ĐH Quốc gia TPHCM”, PGS.TS Vũ Hải Quân (khi đó là Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, đơn vị có văn bản kiến nghị Thủ tướng một số chính sách vượt trội để đạt được mục tiêu trở thành ĐH trong nhóm hàng đầu châu Á, trong đó có đề xuất cho phép ĐH Quốc gia TPHCM thí điểm bổ nhiệm các chức danh GS, PGS và trợ lí GS. Cách làm như hiện nay khiến các cơ sở giáo dục bị động trong chiến lược phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu mới. Một số ngành truyền thống có nguy cơ không còn GS đầu ngành. Việc phụ thuộc vào số lượng công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế trong xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS như trong quy định hiện nay dẫn đến xu hướng thương mại hóa công tác xuất bản. Các tạp chí “săn mồi” (tạp chí rởm, muốn xuất bản bài báo phải trả tiền) xuất hiện, làm méo mó và giảm sút niềm tin của xã hội đối với giáo dục. Cách đây 10 năm, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TPHCM) đã có chủ trương tự bổ nhiệm GS, PGS. Khi đó, nhà trường vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận. Nhưng đến nay, đề xuất trường ĐH được xét, công nhận, bổ nhiệm GS, PGS đã nhận được sự đồng thuận của phần lớn giới học thuật. NHIỀU MÂU THUẪN CẦN GIẢI QUYẾT Vừa qua, Hội đồng GS Nhà nước đã bỏ phiếu thông qua danh sách 900 ứng viên GS, PGS năm 2025. Sau 15 ngày, nếu không có đơn khiếu nại, những ứng viên này sẽ được Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước kí quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong số 900 ứng viên được thông qua, không ít người đang làm cán bộ quản lí tại các bệnh viện hoặc đang quản lí một tập đoàn lớn. Dư luận băn khoăn, với những người làm quản lí những tập đoàn như vậy, thời gian giảng dạy, thời gian nghiên cứu thực sự được triển khai như thế nào? Những trường hợp này, trường ĐH có thể tự xét, công nhận, bổ nhiệm. Đây là GS, hay PGS của trường, nhưng hiện nay là Nhà nước công nhận (dưới danh nghĩa là Hội đồng GS Nhà nước) nên không thực sự thuyết phục. Chủ tịch một Hội đồng GS ngành khẳng định, việc các trường ĐH xét, công nhận, bổ nhiệm GS, PGS là xu thế chung của thế giới. Tuy nhiên ông lưu ý vai trò của cơ quan quản lí nhà nước về xây dựng tiêu chuẩn quy trình giám sát thực hiện, cần làm chặt chẽ, khoa học và có sự chuẩn bị. Với thực tế Việt Nam đang thiếu đội ngũ GS, PGS, nếu không kiểm soát tốt chất lượng, khả năng cao xảy ra tình huống một số cơ sở xét, công nhận, bổ nhiệm cho đủ nhu cầu nội tại. “Tôi nhấn mạnh đến việc làm thế nào để đội ngũ nhà khoa học do các trường ĐH xét, công nhận là những người thực sự xứng đáng. Người được công nhận phải đảm bảo điều kiện đạo đức, tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học”, vị chủ tịch Hội đồng GS ngành nói. Ông cho rằng, khi để các trường xét, công nhận, họ hiểu rất rõ ứng viên. Nhưng trở ngại lớn là xét “trong nhà”, có thể dễ dàng nới lỏng quy định. Ở giai đoạn đầu thực hiện, vị giáo sư đầu ngành cho rằng, nên giao cho các trường ĐH thực sự uy tín thí điểm, sau đó mở rộng ra trường khác. Vị này cho biết, qua quá trình xét duyệt hồ sơ của các ứng viên thời gian qua, có những trường ĐH mang danh trọng điểm, trường lớn nhưng chất lượng ứng viên yếu hoặc ít ứng viên đủ tiêu chuẩn. Nên nếu giao thí điểm mà không có sự lựa chọn kĩ lưỡng, dễ dẫn đến tình trạng cơ sở đào tạo “chế biến” tiêu chuẩn phù hợp với năng lực đội ngũ và yêu cầu của trường. Hội đồng GS Nhà nước cần lường trước được các vấn đề phát sinh khi sự công nhận giữa các trường, hoặc khi GS, PGS chuyển công tác sang trường khác. Một vấn đề băn khoăn khác của vị giáo sư đầu ngành này là trong số các ứng viên xét công nhận chức danh GS, PGS thời gian qua, không ít người có nhiều bài báo công bố quốc tế nhưng không phục vụ trực tiếp nhu cầu thực tế tại Việt Nam. Khoảng cách giữa thực tế và vấn đề nghiên cứu trong bài báo quốc tế của ứng viên khá xa. Ông mong các trường ĐH nhìn nhận được vấn đề để yêu cầu giảng viên vừa thực hiện nghiên cứu vấn đề thực tế, giải quyết bài toán cuộc sống đặt ra vừa chú trọng viết bài báo quốc tế. NGHIÊM HUÊ Quy trình xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) hiện nay khá rườm rà. Trường đại học (ĐH) đề xuất nên thí điểm giao một số trường ĐH đủ năng lực có thể xét công nhận, bổ nhiệm các chức danh này. Đề xuất giao các trường ĐH xét công nhận GS, PGS Năm nay, có 900 ứng viên được Hội đồng GS Nhà nước bỏ phiếu thông qua chức danh GS, PGS; trong đó có 71 ứng viên GS và 829 ứng viên PGS. Đây là quy định cần thiết để hiện thực hóa chủ trương, chính sách lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Theo quy định hiện hành, lương của nhà giáo hiện chưa được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, thậm chí đa số nhà giáo đang xếp ở thang lương thấp hơn. Khi rà soát, so sánh thang lương áp dụng, có thể thấy lương của hầu hết nhà giáo (trừ giảng viên cao đẳng, đại học, giáo viên giáo dục nghề nghiệp) đang xếp thấp hơn viên chức các ngành khác. Đặc biệt, thang lương áp dụng đối với giáo viên mầm non đang thấp nhất trong số các chức danh nhà giáo và thấp hơn tất cả viên chức các ngành, lĩnh vực khác. Trong khi môi trường làm việc, tính chất hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non đã được thực tế chứng minh là nặng nhọc. Theo Bộ GD&ĐT, để triển khai thi hành Luật Nhà giáo có hiệu lực ngày 1/1/2026, Bộ đang tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Một trong những chính sách nổi bật dự kiến quy định tại Nghị định này là việc tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định. Bộ GD&ĐT khẳng định, việc xếp lương của nhà giáo chỉ có thể giải quyết căn cơ khi Chính phủ ban hành chính sách tiền lương mới và thực hiện việc sắp xếp lại thang lương của nhà giáo cùng các viên chức ngành khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh Chính phủ chưa ban hành chính sách tiền lương mới, việc ban hành quy định hệ số lương đặc thù (như dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đang dự kiến) là cần thiết. HOA BAN Thang lương giáo viên còn thấp Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Giáo viên đang làm nhiệm vụ coi thi tại kì thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Phiên họp của Hội đồng GS Nhà nước xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025 ẢNH: HĐGSNN

