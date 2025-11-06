Báo Tiền Phong số 310

TRANG 6 Cưỡng ép học quá sức có thể bị phạt 10 triệu đồng THỨ NĂM 6/11/2025 Số 310 0977.456.112 TRANG 3 PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CẦN GẮN CHẶT HƠN VỚI KINH TẾ TRANG 8 + 9 RỘ “MỐT” TÓC BẠC TỰ NHIÊN TRANG 8 + 9 Tường thành Huế cần nhiều hơn một cuộc trùng tu SẴN SÀNG ứng phó siêu bão TRANG 11 Xét xử, kết án người nuôi gà lôi trắng là sai lầm nghiêm trọng TRANG 10 Cuộc đua mệt mỏi với nhà ở xã hội TRANG 7 Cam kết trách nhiệm với hiện tại và tương lai DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VIỆT - TRUNG KẾ THỪA GEN ĐỎ: TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN HỘI NGHỊ T.Ư 14 TẬP TRUNG 2 NỘI DUNG LỚN Chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân gia cố mái nhà Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Quảng Ngãi gia cố nhà bằng mọi cách Đắk Lắk cấm biển, lập sở chỉ huy tiền phương Gia Lai sơ tán 380 hộ dân Đà Nẵng di dời dân vùng núi Đêm nay, bão đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk TRANG 4 + 5

Trong từng nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong nhóm vấn đề về Công tác Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2025, các mục tiêu nhiệm kỳ 20202025 và công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu một số điểm gợi mở. Thứ nhất: Về công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Đảng. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người. Lựa chọn giới thiệu nhân sự cho Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới nên càng phải kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác. “Tôi cho rằng ngoài các tiêu chuẩn lựa chọn theo quy định như đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương mà chúng ta đặt ra tại Hội nghị Trung ương 12 và 13 vừa qua, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cần nhấn mạnh thêm một số yêu cầu quan trọng phù hợp với giai đoạn cách mạng mới của Đảng ta, đất nước ta”, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Trách nhiệm “chọn đúng người cho đúng việc”, nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả. Chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những đồng chí đó phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết; phải có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để mở khóa các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh. Quan trọng hơn, phải có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách “đi đến cùng” với kỷ luật công vụ cao. Trong kỷ nguyên số, tiêu chí không thể thiếu là năng lực số và tư duy dữ liệu, hiểu biết sâu về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị rủi ro và khả năng điều phối liên ngành-liên vùng-liên cấp. Người lãnh đạo cần khả năng huy động nguồn lực xã hội, thiết kế quan hệ đối tác côngtư, tạo lập niềm tin thị trường; khả năng hội nhập quốc tế, ngoại ngữ và văn hóa đối thoại để mở rộng không gian phát triển. Đặc biệt đề cao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, sự cống hiến của cán bộ, ưu tiên những cán bộ có những công trình, phương án, dự án mang lại tác động rõ rệt; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng (thiên tai, dịch bệnh, tài chính, an ninh phi truyền thống); quyết đoán nhưng biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân. Người được chọn giới thiệu là người phù hợp nhất với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, có độ tin cậy cao, sức bền chịu áp lực, ý chí cải cách, chuyển nguồn lực thành động lực, đưa tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số để đất nước vươn tới 2 mục tiêu 100 năm. “Tóm lại, bên cạnh các tiêu chuẩn chung mà các đồng chí được quán triệt, được nêu trong các quy định của Đảng, trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, các đồng chí đặc biệt quan tâm tới 5 “điểm cộng”, đó là (1) Có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước. (2) Có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia. (3) Có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập. (4) Có khả năng triển khai Nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được. (5) Có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo”, Tổng Bí thư nói. KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM Thứ hai: Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng. Nhìn lại nhiệm kỳ XIII, chúng ta đã giữ vững định hướng chiến lược; kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy hoàn thiện thể chế; kiên định ổn định vĩ mô; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; củng cố quốc phòng-an ninh; mở rộng đối ngoại và hội nhập sâu rộng. Nhiều chủ trương lớn được thể chế hóa, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều quyết sách mang tính đột phá được triển khai. Chúng ta đã làm được những việc có thể coi là kỳ tích. “Song, với tinh thần tự soi, tự sửa, các đồng chí cũng cần đóng góp ý kiến để Trung ương khóa XIV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như: (i) một số chính sách chậm đi vào cuộc sống, còn nợ văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai chưa đồng đều; (ii) phân cấp, phân quyền chưa thật thông suốt, liên thông dọc-ngang chưa nhịp nhàng, trách nhiệm giải trình có nơi chưa rõ ràng; (iii) tổ chức bộ máy có nơi tinh gọn nhưng chưa đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả; (iv) các “điểm nghẽn” về đất đai, thị trường vốn, lao động có kỹ năng... xử lý chưa dứt điểm; (v) phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả nhưng công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa cần quyết liệt hơn; (vi) truyền thông chính sách chưa đạt yêu cầu “đúng-đủ-kịp thời”, niềm tin công chúng có lúc, có nơi bị thử thách”, Tổng Bí thư nói. QUẢN TRỊ THEO CHỨC NĂNGKẾT QUẢ Thứ ba: Về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai nghiêm túc những bài học kinh nghiệm từ tổng kết Nghị quyết 18 có ý nghĩa then chốt để chuyển hệ thống chính trị từ “cồng kềnh-phân tán” sang tinh gọn-liên thông-hiệu lực-hiệu quả, nhất là khi chúng ta tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mở ra không gian phát triển mới sau sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Về ý nghĩa, tổng kết cho thấy phải chuyển từ tư duy “quản lý theo đầu mối hành chính” sang “quản trị theo chức năng-kết quả”; giảm tầng nấc trung gian, làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm, “một việc-một cơ quan chủ trì-một người chịu trách nhiệm”, gắn phân cấp mạnh với cơ chế kiểm soát quyền lực minh bạch. Về tầm quan trọng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp cấp tỉnh tập trung chiến lược, quy hoạch, điều phối liên vùng và các dịch vụ công cấp độ cao, trong khi xã bám dân, giải quyết nhanh nhu cầu hằng ngày… Về giá trị thực tiễn, những bài học đã kiểm chứng gồm: chuẩn hóa quy trình và dữ liệu, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, vận hành “một cửa-một chuẩn-một lần khai”, đo lường bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Làm được như vậy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và không gian phát triển mới sẽ trở thành đòn bẩy thể chế, chuyển nguồn lực thành động lực, đưa tiềm năng thành tăng trưởng cao và bền vững. Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả tối đa, cần bảo đảm tính liên thông, bổ trợ của chính quyền 3 cấp (Trung ương-tỉnh/thành phốxã/phường) theo ba trục: thể chếnguồn lực-dữ liệu. Trong cấu trúc liên thông ấy, chính quyền Trung ương giữ vai trò điều hành, kiến tạo và bảo đảm thống nhất trên toàn hệ thống. Khi ba cấp chính quyền vận hành như một chỉnh thể, Trung ương kiến tạo chuẩn mực và điều phối liên vùng; cấp tỉnh tổ chức chiến lược, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả; cấp cơ sở phục vụ trực tiếp, giải quyết nhanh và phản hồi dữ liệu thực tế, thì mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, nâng cao phúc lợi, sẽ có nền tảng vững chắc. Kết lại, triển khai bài học kinh nghiệm của Nghị quyết 18 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, liên thông 3 cấp, với Trung ương làm “kiến trúc sư thể chế” sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọnminh bạch- hiệu quả, qua đó đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. TRƯỜNG PHONG Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Hà Nội; Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc. Hội nghị tập trung vào hai nội dung lớn: Nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và Nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII kéo dài đến ngày 6/11. “Chúng ta kỳ vọng Hội nghị Trung ương 14 sẽ tạo đồng thuận rất cao về: Tầm nhìn phát triển và những định hướng chiến lược trình Đại hội XIV; Danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa và đột phá; Khuôn khổ thể chế cho một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; Cơ chế thực thi rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm giải trình”. Tổng Bí thư TÔ LÂM Hội nghị T.Ư 14 tập trung 2 nội dung lớn Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Năm n Ngày 6/11/2025 THỜI SỰ Sáng 5/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng cùng một số nội dung quan trọng khác. Đại biểu Phan Xuân Dũng (Khánh Hòa) đánh giá, công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước tiến hành rất mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa rồi. Theo ông Dũng, cùng với phòng chống tham nhũng, cần đẩy mạnh phòng chống lãng phí, vì “tham nhũng là hạt ngô thì lãng phí là bắp ngô”. Với vấn đề kê khai tài sản, ông Dũng dẫn chứng, ở một số quốc gia, lương và thu nhập là rất khác nhau. “Vậy bây giờ chúng ta yêu cầu kê khai tài sản, thì kê khai thế nào? Ví dụ có người lương chỉ khoảng 16 triệu đồng/tháng, nhưng làm thêm các thứ thu nhập lên đến 50-60 triệu đồng/tháng”, ông đặt vấn đề. Theo đại biểu, do thu nhập và lương khác nhau, nên có quốc gia yêu cầu kê khai hết tài sản, nhưng không quá chi tiết về nguồn gốc thu nhập. Về sau, nếu vượt quá tài sản đã kê khai thì họ bắt đầu tính. Do đó, vấn đề kê khai tài sản cần tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia khác. ĐIỀU TRA CẢ TÀI SẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Liên quan kê khai tài sản, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nói rằng, chúng ta quy định hằng năm phải kê khai và kê khai tài sản bổ sung; nếu như phát sinh tài sản bổ sung tăng lên 1 tỷ đồng thì phải xác minh. Tuy nhiên, có nhất thiết là cứ tăng lên 1 tỷ đồng thì phải xác minh hay không? Theo đại biểu, quan trọng nhất là kê khai như thế nào, có giải trình rõ tài sản phát sinh hay không. Nếu đã kê khai, có bằng chứng, có minh chứng đầy đủ thì không có gì phải xác minh. “Người ta chỉ rõ rằng, bán tài sản này, bán những cái thứ kia thì việc gì phải phải xác minh nữa”, ông Cường lý giải và đề nghị, chỉ xác minh khi nào kê khai không trung thực hoặc có dấu hiệu gian dối, có tố cáo. Ông Cường cũng đề nghị hằng năm phải xác minh một số người. Ở các địa phương, có nơi bốc thăm xác minh mang tính chất “may rủi”. Do đó, hằng năm cần phải xác minh và nên đưa ra một con số là xác minh 20%. Cứ 5 năm quay vòng một lần, như vậy người nào cũng phải xác minh. “Việc xác minh là chuyện rất bình thường. Xác minh không phải là một cái gì xấu. Trừ trường hợp có dấu hiệu phải điều tra bất thường. Anh vừa xác minh rồi, nhưng có dấu hiệu bất thường thì xác minh lại 2 hay 3 lần”, ông nói. Về thu hồi tài sản tham nhũng, đại biểu cho hay, người tham nhũng thường tìm cách tẩu tán, phân tán tài sản cho con, em, cho người thân trong gia đình. “Luật phòng chống tham nhũng phải đưa ra quy định trường hợp đã bị truy tố về tội tham nhũng, làm thất thoát tài sản thì trong quá trình thu hồi tài sản, phải điều tra, không chỉ riêng tài sản cá nhân mà còn điều tra cả tài sản của những người có liên quan để phòng tránh tẩu tán. Như thế mới đảm bảo tính răn đe, mạnh mẽ hơn trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng”, đại biểu đề xuất. ĐÁNH THUẾ VỚI TÀI SẢN BẤT MINH? Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cho rằng, dự thảo luật cần xử lý được những vấn đề đặt ra như tài sản không giải trình được nguồn gốc (tài sản bất minh). Tuy nhiên, qua thảo luận, chưa nhận thấy có phương án nào “quá bán” để có giải pháp cho nội dung trên. Cũng có ý kiến, đối với khối tài sản bất minh thì phải đánh thuế, song đây cũng chỉ là một phương án. Điểm đáng chú ý khác, dự thảo luật sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, từ “doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Nhấn mạnh quy định này phù hợp với tình hình hiện nay, ông Cường dẫn ví dụ, hiện chúng ta có 4 ngân hàng lớn (Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV), trong đó chỉ có Agribank là 100% vốn Nhà nước. Như vậy, chỉ có những người công tác tại đây mới phải kê khai tài sản thu nhập. Tiến tới nhà băng này cũng cổ phần hóa, nên theo đại biểu, tương lai sẽ rất ít doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. LUÂN DŨNG Theo đại biểu Quốc hội, cùng với phòng chống tham nhũng, cần đẩy mạnh phòng chống lãng phí, vì “tham nhũng là hạt ngô thì lãng phí là bắp ngô”, lãng phí hiện rất lớn, đòi hỏi phải có giải pháp mạnh mẽ. Hiện nay sắp xếp lại, tài sản vật chất, trụ sở dôi dư nhiều, do đó cần có giải pháp sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. “Tham nhũng là hạt ngô thì lãng phí là bắp ngô” Ngày 5/11, Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh, hội nghị lần này nhằm thu thập ý kiến đóng góp thẳng thắn từ đội ngũ văn nghệ sỹ, mục tiêu chính là khuyến khích văn nghệ sỹ đóng góp trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với Đảng và đất nước, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực, và động lực to lớn cho sự phát triển xã hội bền vững. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Văn kiện đã khẳng định vai trò then chốt của văn hóa, con người Việt Nam và đội ngũ văn nghệ sỹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đây là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân bày tỏ nhất trí với phương hướng xây dựng, hoàn thiện, thể chế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản là dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, đảm bảo phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế xã hội, đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xây dựng phát triển văn học nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc của công cuộc đổi mới. Dự thảo Văn kiện đã khuyến khích sáng tạo những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật cao, tiếp tục quan tâm chăm sóc tới đội ngũ văn nghệ sĩ, là những người sáng tạo ban đầu và quan tâm tới những người làm công tác văn hóa nói chung, nhất là văn hóa cơ sở, đề cao khuyến khích vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ban nghệ sỹ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa. Về phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo chính trị, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cho rằng cần cân nhắc, bổ sung việc xây dựng phát triển văn hóa gắn liền chặt chẽ hơn nữa với kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo, kinh tế số, du lịch văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa. Trong số đó, bổ sung nhiệm vụ về đổi mới chương trình giáo dục đào tạo kỹ năng văn hóa, kỹ năng số; triển khai chương trình giáo dục văn hóa trong nhà trường, trong gia đình, trong cộng đồng... Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, nói rằng, Văn kiện cũng cần quan tâm làm rõ phải cụ thể hóa cơ chế để phát huy vai trò của các lực lượng sáng tạo, bổ sung và xây dựng lại cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và tôn vinh sự cống hiến của những văn nghệ sỹ tài năng. Bên cạnh đó, cần chú trọng tư duy quản lý mở và khuyến khích sáng tạo; không nên chỉ đặt nặng hình thức hội diễn, giải thưởng mà phải hướng đến xây dựng những tác phẩm có tầm tư tưởng, có chiều sâu nhân văn, có sức lan tỏa trong xã hội. P.V Đại biểu Hoàng Văn Cường ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai) đề nghị “bổ sung nguyên tắc xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội, giao Chính phủ quy định chi tiết để kịp thời thực hiện các chỉ thị và quy định của Bộ Chính trị; đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn - coi đây là nghĩa vụ pháp lý chứ không chỉ là yêu cầu hành chính”. Phát triển văn hóa cần gắn chặt hơn với kinh tế Góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cho rằng cần cân nhắc, bổ sung việc xây dựng phát triển văn hóa gắn liền chặt chẽ hơn nữa với kinh tế, đặc biệt là kinh tế sáng tạo, kinh tế số, du lịch văn hóa, di sản, công nghiệp văn hóa. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu ẢNH: TTXVN

GIÓ MẠNH TỪ TỐI 6/11 ĐẾN SÁNG 7/11 Trong ngày 5/11, bão Kalmaegi di chuyển rất nhanh, ổn định theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. Lúc 15h chiều 5/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Theo các chuyên gia, ngày 6/11, bão tiếp tục đi qua một vùng biển ấm và không gặp trở ngại nào đáng kể. Vì vậy, bão Kalmaegi chưa có dấu hiệu suy yếu. Đến 13h chiều 6/11, khi chỉ cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam, bão vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17. Từ chiều tối và đêm 6/11, bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khu vực tâm bão đổ bộ Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên cũ. Lúc 1h sáng 7/11, tâm bão trên đất liền ba tỉnh này với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Nhiều khả năng đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đổ bộ nước ta, mạnh hơn cơn bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Nghệ An cuối tháng 9 với cường độ cấp 11, 12, giật cấp 13,14. Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, vùng ven biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 6-8m, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bắc Khánh Hoà bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó tăng dần. Thời gian gió mạnh nhất sẽ tập trung trong đêm 6/11 và sáng 7/11. Trong đó, nơi hứng chịu gió mạnh nhất là ba tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắc Lắk (Phú Yên) cũ. Vùng ven biển 3 tỉnh này có thể có gió mạnh nhất cấp 10-12, giật cấp 14-15 vào đêm 6/11 và sáng sớm 7/11. Khu vực phía tây ba tỉnh này từ tối và đêm 6/11 đến sáng 7/11 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đất liền Đà Nẵng từ chiều và chiều tối 6/11 có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Đất liền ven biển Huế từ chiều tối và đêm 6/11 có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Trị có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Bắc Khánh Hoà có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất là đêm 6/11 và sáng sớm. Khoảng sáng ngày 7/11, bão di chuyển dần sang khu vực phía Nam Lào. Lúc 13h chiều 7/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Lào. Sau đó chiều và đêm 7/11, tiếp tục di chuyển sang phía đông Thái Lan và tan dần. LŨ LÊN TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG TRỊ ĐẾN LÂM ĐỒNG Về mưa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, đợt mưa bão Kalmaegi có cường độ lớn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng hai ngày, từ 6-7/11. Những nhận định mới nhất cho thấy, khi đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên (cũ) đêm 6/11, bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền nước ta trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đợt mưa bão Kalmaegi có cường độ lớn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng hai ngày, từ 6-7/11. Trong đó, từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200400mm, có nơi trên 600mm. 4 nThứ Năm n Ngày 6/11/2025 THỜI SỰ GIA CỐ MÁI NHÀ Ngày 5/11, tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi, người dân địa phương đang tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa để phòng chống cơn bão số 13. Theo ghi nhận của PV, tại xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), ngay từ sáng sớm nhiều người đã chuẩn bị vật tư, máy móc để gia cố phần mái nhà, chuẩn bị ứng phó với bão số 13. Anh Nguyễn Thạo (trú xã Tịnh Khê) cho biết, đã chuẩn bị một số bao bì dạng lớn để bơm nước vào chằng chống lại phần mái nhà. Tại những điểm dễ tốc mái, anh còn dùng máy khoan sắt để khoan, bắn vít vào, gia cố thêm cho chắc chắn. Trước kia, người dân thường dùng bao cát để chằng mái, tuy nhiên, sau khi bão tan, việc chuyển cát xuống cũng mất nhiều công sức. “Mấy năm gần đây, người dân dùng bao ni lông đựng nước chằng mái vẫn hiệu quả như cát, khi bão tan chỉ cần dùng vật nhọn chọc cho thủng bao là được”, anh Thạo nói. Cách đó không xa, gia đình anh Nguyễn Văn Thanh cũng huy động nhiều người cùng tham gia gia cố mái nhà để chống bão. Còn gia đình ông Nguyễn Cường thì dùng lưới B40 và lưới sắt để bảo vệ mái ngói. Lưới được kéo bao phủ toàn bộ phần mái nhà, cố định chắc chắn để hạn chế ảnh hưởng của gió bão. Nhiều gia đình cũng tập trung cắt tỉa cành cây, đốn các cây lớn có nguy cơ đổ vào nhà để hạn chế thấp nhất thiệt hại của bão. Cũng trong chiều 5/11, nhiều ngư dân Quảng Ngãi khẩn trương đưa tàu thuyền về khu vực âu thuyền, cảng cá để neo đậu an toàn. Tại khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã hoàn tất việc neo đậu. Tại đây, một số ngư dân đang tất bật kéo dây, chằng buộc tàu, thuyền để đảm bảo an toàn trước khi bão số 13 vào đất liền. Ngư dân Phan Minh chia sẻ, đang đánh bắt xa bờ thì nghe tin có bão nên quay đầu về sớm, bán cá xong, ông cùng một số thuyền viên bắt đầu việc chằng chống tàu để đảm bảo an toàn. BỘ ĐỘI GIÚP DÂN Tại nhiều nơi ở Quảng Ngãi, lực lượng quân đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên… được huy động đến từng thôn, xóm kiểm tra các khu vực xung yếu, giúp người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối. Ông Nguyễn Văn Tuấn (63 tuổi, trú thôn Lương Đông Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, gia đình ông dùng bao ni lông bơm nước vào để gia cố mái tôn. “Cơn bão số 13 mạnh quá, mình phải mua bao ni lông cỡ lớn để bơm nước, đè nước lên giữ mái. Nếu không, nguy cơ bị bão thổi bay”, ông Tuấn chia sẻ. “Tôi rất lo lắng khi nghe thông tin bão số 13 sắp đổ bộ. May có mấy chú bộ đội tới giúp chằng chống nhà cửa, chứ tôi lớn tuổi rồi không thể làm gì được hết”, bà Nguyễn Thị Khi (64 tuổi, trú thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày) nói. Trung tá Nguyễn Tiến Hải - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kiểm đếm các hộ dân sinh sống trong nhà tạm bợ, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng khi bão đổ bộ để triển khai kế hoạch di dời, sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi neo đậu tránh trú. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, người dân các tỉnh miền Trung dùng mọi giải pháp chằng chống, gia cố nhà cửa. Đêm nay, bão đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk Người dân Quy Nhơn xúc cát chèn chống công trình, nhà cửa phòng bão đổ bộ ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Ông Nguyễn Cường dùng lưới B40 và lưới sắt để bảo vệ mái nhà Tính đến trưa 5/11, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn bộ hơn 6.000 tàu cá đến nơi an toàn, đảm bảo 17h ngày 5/11 sẽ sắp xếp xong, đưa các thuyền viên rời tàu tránh trú bão. Quảng Ngãi gia cố nhà bằng mọi cách SẴN SÀNG ỨNG PHÓ

Theo đó, từ 6 giờ sáng ngày 5/11, toàn bộ 12 xã, phường ven biển của tỉnh phải ngừng mọi hoạt động ra khơi, đánh bắt, vận tải và nuôi trồng thủy sản. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho ngư dân trở lại hoạt động sau bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. UBND các địa phương ven biển được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh trong thời điểm bão đổ bộ. Các cơ sở sửa chữa, đóng tàu, đơn vị vận tải biển phải chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong ngày 5/11, UBND tỉnh đã có kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 (Kalmaegi). Theo đó, UBND tỉnh triển khai 3 đoàn công tác do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tập trung kiểm tra tại các khu vực ven biển và điểm xung yếu: Đoàn 1 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, kiểm tra tại cảng cá Dân Phước, sau đó đến các khu vực nuôi trồng thủy sản, điểm có nguy cơ sạt lở tại xã Xuân Cảnh và Xuân Lộc. Đoàn 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phụ trách, bắt đầu tại cảng cá Tiên Châu, tiếp tục kiểm tra tại các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Đoàn 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chỉ đạo, làm việc tại cảng cá Đông Tác, sau đó kiểm tra cảng cá Phú Lạc, khu vực Vũng Rô và các xã, phường ven biển Đông Hòa, Tuy Hòa. Trước đó, chiều 4/11, tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, coi ngày 5 - 6/11 là “thời gian vàng” chống bão Kalmaegi. Tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng thành lập Sở chỉ huy tiền phương đặt tại cơ sở 2 UBND tỉnh (số 7 Độc Lập, phường Tuy Hòa), hoạt động 24/24, do Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng vũ trang được lệnh trực 100% quân số, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão. Các phương án về thông tin liên lạc, điện dự phòng và ứng cứu khẩn cấp cũng đã được kích hoạt, bảo đảm chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống. HUỲNH THỦY 5 n Thứ Năm n Ngày 6/11/2025 THỜI SỰ Chiều 5/11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết, các hồ chứa lớn khu vực phía Đông tỉnh đang điều tiết nước theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh. Mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là 175,2 triệu m3/411,2 triệu m3 so với thiết kế, đạt 42,6%. Còn trống 236 triệu m3 nước để phòng lũ (số liệu tính đến 12h trưa 5/11). Theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa. Khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mor do Bộ NN&MT quản lý). Ngành chức năng tỉnh Gia Lai cũng cho biết, hiện nay, tại dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và Tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới các đơn vị đã tiến hành thanh thải và tháo dỡ cầu tạm, đường công vụ qua sông, đảm bảo lưu thông dòng chảy thoát lũ. Liên quan đến công tác sơ tán dân, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 12h ngày 5/11 đã thực hiện sơ tán 380 hộ với 854 khẩu. Trong đó, số lượng dân sơ tán theo hình thức xen ghép là 179 hộ với 579 khẩu, số lượng dân sơ tán hình thức tập trung là 201 hộ với 725 khẩu. Hiện nay, các xã, phường vẫn đang tiếp tục thực hiện sơ tán. Đến 10h ngày 5/11, có 286 tàu với 1.602 người đang hoạt động trên biển; trong 24h tới có 49 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 13. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh và UBND các xã, phường ven biển đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin và hướng di chuyển của bão số 13 để chủ động phòng tránh. TRƯƠNG ĐỊNH Tính đến 12h ngày 5/11, Gia Lai đã sơ tán 380 hộ với 854 khẩu. Sau đó, các xã, phường tiếp tục sơ tán dân để phòng tránh bão số 13. Trước diễn biến phức tạp của Kalmaegi – bão số 13, ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành lệnh cấm biển để chủ động ứng phó mọi tình huống thiên tai. Gia Lai sơ tán 380 hộ dân Đắk Lắk cấm biển, lập sở chỉ huy tiền phương Người dân đưa lồng nuôi hải sản lên bờ để phòng chống bão ẢNH: MINH NGUYỆT Trong đó, Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 450mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Ngoài ra, hoàn lưu bão cũng gây mưa cho khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hoá trong hai ngày 7-8/11 với lượng mưa phổ biến 50150mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3 và trên BĐ3. Sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2, sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Khánh Hoà đến Lâm Đồng. NGUYỄN HOÀI Tương tự tại đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã triển khai công tác giúp dân chằng chống nhà cửa cho các hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13. Tại đây, lực lượng bộ đội biên phòng đã hỗ trợ người dân dùng bao cát để chằng mái nhà. Tại các hộ gia đình neo đơn, bộ đội tập trung gia cố các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân. Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, đơn vị đã triển khai lực lượng trực, sẵn sàng cơ động ứng phó, đồng thời thông báo kêu gọi tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh, đồng thời cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng tham gia chèn chống nhà cửa, hướng dẫn các chủ phương tiện tàu cá, các hộ nuôi trồng lồng bè neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè tại cảng neo trú Lý Sơn. NGUYỄN NGỌC Theo đó, trong sáng 5/11, các đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Núi Thành) và Đồn Biên phòng Ga Ry (xã Hùng Sơn) đã khẩn trương có mặt tại địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân chủ động phòng chống trước khi bão số 13 đổ bộ. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình tại Trường MGCL Bình Minh, trường Tiểu học Trần Quốc Toản và các hộ dân ở thôn Xuân Trung, xã Núi Thành. Đơn vị đã cử 2 tổ công tác với 18 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp 2 trường học và 8 hộ dân hoàn tất công tác phòng chống trước khi bão đổ bộ. Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp cùng chính quyền xã Hùng Sơn tổ chức giúp nhân dân thôn H’Juh di dời nhà cửa, tài sản đến vị trí an toàn. Đây là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài. UBND TP Đà Nẵng đã ban hành chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão và mưa lũ. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để kịp thời triển khai biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản. Các địa phương được yêu cầu chủ động gia cố, đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình hạ tầng, hồ đập, đê biển; giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, nhất là nuôi trồng thủy sản vùng ven biển. Đồng thời, tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”, vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà để chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra. HOÀI VĂN - DUY QUỐC Đà Nẵng di dời dân vùng núi Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, sáng 5/11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Đồn Biên phòng Ga Ry (TP Đà Nẵng) khẩn trương triển khai lực lượng giúp dân phòng chống bão. Tỉnh Gia Lai quyết định đặt Sở Chỉ huy tiền phương tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban. Bên cạnh đó, địa phương cũng quyết định phân công từng cán bộ của tỉnh đến trực tiếp các khu vực địa bàn các xã phía Đông để theo dõi, chỉ đạo. Riêng, địa bàn các xã khu vực phía Tây Gia Lai do ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Cán bộ, chiến sĩ giúp dân chằng chống nhà cửa SIÊU BÃO

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 6/11/2025 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình là 1 năm. Cụ thể, Điều 40 của Nghị định quy định xử phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Mức phạt sẽ được áp dụng cho các hành vi sau: Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức. Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực. Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi cô lập, giam cầm thành viên gia đình. Biện pháp khắc phục theo nghị định là ngoài phạt tiền, sẽ phải buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12 tới. Điều 46 của Nghị định cũng quy định phạt tiền tới 20 triệu đồng đối với hành vi trả thù người ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. Trong đó, phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình. Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi trả thù, hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình… HÀ LINH Nghị định số 282 của Chính phủ vừa ban hành quy định, có thể phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức. Cưỡng ép học quá sức có thể bị phạt 10 triệu đồng Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật ATTP, các nghị định và chỉ thị của Chính phủ về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm hoặc ngộ độc thực phẩm. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm ATTP tại tất cả các bếp ăn tập thể thuộc khu công nghiệp, trường học, cơ sở y tế, nhà máy và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm phải được thực hiện thường xuyên, không để lọt cơ sở không đủ điều kiện an toàn vẫn hoạt động. Các vi phạm phải được phát hiện sớm, xử lí nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng. Đơn vị này cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp liên ngành giữa Y tế, Giáo dục, các Ban quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất và chính quyền địa phương trong kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm - từ nguồn gốc nguyên liệu, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, đến kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại bếp ăn. Cùng với đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh ATTP tại trường học theo Thông tư liên tịch 08/2008 và 13/2016 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Ngành Y tế cũng yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở tổ chức bếp ăn, doanh nghiệp cung cấp suất ăn sẵn, chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn, bền vững. Các đơn vị thực hiện tốt cần được biểu dương, trong khi những trường hợp vi phạm phải bị xử lí nghiêm minh. Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị huy động sự tham gia của các đoàn thể, công đoàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên và tổ chức xã hội trong việc giám sát ATTP, vệ sinh môi trường tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp. Các cơ sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ phương án, nhân lực, vật tư, hóa chất, sẵn sàng ứng phó, cấp cứu và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. HÀ MINH Cha mẹ học sinh cùng giám sát an toàn thực phẩm trong trường học Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa kí văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm ATTP tại trường học và bếp ăn tập thể. Học sinh nhờ đến chuyên gia tư vấn tâm lý ở trường học Một trong những nội dung gây chú ý trong nghị định đó là việc phạt tiền đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức. Trên thực tế, nhiều năm qua, các chuyên gia tâm lý cũng chỉ ra, do sự kỳ vọng của phụ huynh, áp lực từ các kỳ thi cử, không ít học sinh đang chịu áp lực học tập rất lớn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Bộ Y tế đề nghị huy động sự tham gia của các đoàn thể, công đoàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên và tổ chức xã hội trong việc giám sát ATTP, vệ sinh môi trường tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp. Bộ Y tế đề nghị huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát ATTP tại trường học Hỗ trợ vé máy bay, tàu hỏa cho công nhân về quê ăn Tết Hướng tới một cái Tết đủ đầy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai chương trình “Chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn” nhằm đưa những tấm vé nghĩa tình và niềm vui đoàn viên đến với hàng nghìn công nhân, người lao động trên cả nước. Theo đó, để hỗ trợ công nhân, người lao động xa quê về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ, Tổng LĐLĐVN sẽ trao 500 vé máy bay một chiều và 500 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Mỗi người được hỗ trợ có thể đi cùng một thân nhân. Cùng với đó, 2.000 vé tàu khứ hồi và 2.000 suất quà cũng được gửi tặng đoàn viên tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Công đoàn Đường sắt Việt Nam, giúp họ trở về quê ở miền Trung, miền Bắc đón Tết. Các chuyến tàu sẽ khởi hành tại ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, chăm lo đời sống người lao động trong hành trình phát triển đất nước. Nguồn kinh phí của chương trình được huy động từ tài chính công đoàn cấp Tổng LĐLĐVN, nguồn xã hội hóa và sự đồng hành của các đối tác hợp tác chiến lược. Tất cả quy trình xét chọn, hỗ trợ và bảo mật thông tin đoàn viên được thực hiện minh bạch, đúng quy định pháp luật. PHÙNG LINH 2.500 tấm vé nghĩa tình đưa người lao động về quê đón Tết 2026

