Báo Tiền Phong số 309

CHUYỆN HÔM NAY Dưỡng nguồn thu XEM TIẾP TRANG 14 n QUỲNH NGA Tăng lương giúp bù đắp trượt giá và tạo động lực cho người lao động cống hiến. Tuy nhiên, biểu thuế thu nhập cá nhân lạc hậu đã khiến người làm công ăn lương rơi cảnh chưa vội mừng đã lo gánh thuế. TRANG 7 Nơi nào dân khó, nơi đó có bộ đội THỨ TƯ 5/11/2025 Số 309 0977.456.112 TRANG 11 CSGT HÀ NỘI ĐỒNG LOẠT KIỂM TRA BÃI GỬI XE TRƯỜNG HỌC Sẽ giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam TRANG 15 GỢI MỞ TRANG 4 + 5 Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 hỗ trợ gia cố đê kè trước khi bão vào ỨNG PHÓ BÃO KALMAEGI VỚI TINH THẦN QUYẾT LIỆT NHẤT TRANG 2 7 nội dung góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội, chiều 4/11 ẢNH: NHƯ Ý TRANG 14 GIẢM BẬC, NỚI TRẦN BIỂU THUẾ TNCN: Có giảm gánh nặng cho người dân?

2 nThứ Tư n Ngày 5/11/2025 THỜI SỰ HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT “DỄ NHỚ, DỄ HIỂU, DỄ THỰC HIỆN” Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, theo chương trình làm việc, ngày 4/11, Quốc hội dành một buổi để các đại biểu Quốc hội thực hiện một trọng trách rất đặc biệt, tiếp tục đóng góp ý kiến với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đây là khoảng thời gian để những người đang trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống pháp luật của đất nước góp ý, hoàn thiện nội dung các văn kiện sẽ trình Đại hội XIV của Đảng, những văn kiện định hướng cho con đường phát triển của dân tộc ta trong nhiều năm tới. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư gợi mở một số nhóm nội dung để các đại biểu cùng trao đổi, làm rõ thêm. Trước tiên là việc góp ý về thể chế và pháp luật. Theo Tổng Bí thư, chúng ta ban hành luật là để quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhưng trong thực tiễn, vẫn còn tình trạng “luật thì đúng mà làm thì khó”, “trên nghị trường thì thông, xuống cơ sở thì vướng”. Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung nói thật rõ: vì sao có những đạo luật, nghị định, thông tư ban hành rất công phu, rất dày, nhưng cán bộ cơ sở không dám làm; doanh nghiệp loay hoay, xoay xở; người dân lúng túng. Chỗ nào chồng chéo, chỗ nào cách hiểu khác nhau giữa các bộ, ngành; chỗ nào trao quyền mà lại buộc người ta chịu trách nhiệm vượt quá khả năng kiểm soát của họ. “Chúng ta phải hướng tới hệ thống pháp luật “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”. Câu chữ trong luật phải ngắn gọn, rõ nghĩa, không đánh đố, không để lại khoảng mờ cho sự lạm dụng hay né tránh. Chính sách ban hành ra phải đo được tác động, kiểm soát được rủi ro, đặc biệt là phải tạo thuận lợi chứ không tạo thêm thủ tục. Một đạo luật tốt không phải là đạo luật viết hay, mà là đạo luật đi được vào cuộc sống”, Tổng Bí thư nêu rõ. Trên cơ sở đó, các đại biểu cần chỉ rõ: để luật thực sự đi vào cuộc sống thì trong văn kiện Đại hội XIV cần bổ sung, điều chỉnh những định hướng gì. “Chúng ta phải nói thẳng để sửa thẳng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Bên cạnh đó là vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư nêu rõ, Nhà nước pháp quyền không chỉ là có hệ thống luật pháp đầy đủ. Nhà nước pháp quyền trước hết là sự thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, là sự kiểm soát quyền lực, là công khai, minh bạch, là giải trình trước nhân dân. Về nội dung này, Tổng Bí thư mong ý kiến của các đại biểu tập trung vào câu hỏi: chúng ta đã làm đủ chưa để mỗi quyền lực đều được ràng buộc trong khuôn khổ pháp luật, vận hành đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng lợi ích của nhân dân chưa? Còn khoảng trống nào khiến người dân thấy “muốn thì được, không muốn thì thôi”? Còn tình trạng nào mà người dân phải xin những thứ lẽ ra họ được hưởng? “Nếu chưa có câu trả lời đầy đủ, đó chính là chỗ Nhà nước pháp quyền chưa hoàn chỉnh”, Tổng Bí thư nêu rõ. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền; có kỷ cương nhưng không xa dân; hành động quyết liệt nhưng vẫn nhân văn, thuyết phục, có đối thoại. Những định hướng như thế cần được làm thật rõ trong văn kiện Đại hội XIV”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định. Vấn đề quan trọng khác cũng được người đứng đầu Đảng ta gợi mở là vấn đề về phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy. Theo Tổng Bí thư, chúng ta đã bàn nhiều năm về phân cấp, phân quyền; đã có nhiều nghị quyết, nhiều đề án tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đầu mối, đổi mới mô hình chính quyền địa phương. Bây giờ cần phải trả lời cho được hai câu hỏi: phân cấp những gì, cho ai, đi liền với điều kiện gì; và cơ chế chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát sẽ như thế nào? “Tôi đề nghị các đại biểu góp ý thẳng vào nội dung này. Nơi nào cấp dưới có thể quyết nhanh, sát dân hơn cấp trên thì phải mạnh dạn giao quyền. Nhưng giao quyền không phải là “đẩy việc xuống”, “đẩy rủi ro xuống”. Giao quyền phải đi cùng nguồn lực, nhân lực, công cụ, và cả vùng an toàn pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chứ không phải chịu trách nhiệm cá nhân một cách oan uổng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. BA CẤP PHẢI LÀ MỘT CHỈNH THỂ VẬN HÀNH THÔNG SUỐT, CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM Liên quan tới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta đang từng bước sắp xếp lại, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là nội dung rất mới, rất quan trọng, rất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và cán bộ cơ sở. Tổng Bí thư mong các đại biểu cho ý kiến cụ thể: mô hình hai cấp phải thiết kế thế nào để dân không bị xa chính quyền, không bị đứt gãy dịch vụ công. Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc xin-cho ngoài thực tế. Điều quan trọng nữa là chính quyền cơ sở phải có quyền gì, phải có nguồn lực nào cho nhiệm vụ kiến tạo phát triển ở cơ sở. Thêm những gì cho hành lang pháp lý cho nhiệm vụ này. Cùng với đó là mối quan hệ giữa ba cấp chính quyền: trung ương, tỉnh/ thành phố, cơ sở. Ba cấp phải là một chỉnh thể vận hành thông suốt, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau. “Tuyệt đối không phải ba lớp “chuyền trách nhiệm cho nhau” để nhân dân chạy vòng quanh. Các đồng chí là đại biểu Quốc hội, đi cơ sở rất nhiều, xin góp ý thật kỹ cho những chỗ này”, Tổng Bí thư nói. “Tôi đề nghị các đại biểu đóng góp bằng những ví dụ cụ thể từ ngành, địa phương, lĩnh vực mình phụ trách: chỗ nào còn thủ tục rườm rà làm doanh nghiệp nản lòng; chỗ nào người dân bức xúc vì đi lại nhiều lần mà không giải quyết được việc; chỗ nào còn “chạy cơ chế”. Chúng ta nêu thẳng, không né tránh. Có nhìn thẳng thì mới sửa được những tồn tại, hạn chế đó”, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ. Về mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Nhưng lãnh đạo thế nào? Lãnh đạo bằng đường lối đúng, bằng nêu gương trong sạch, bằng tổ chức thực hiện hiệu quả, bằng xây dựng niềm tin nơi dân - hay bằng mệnh lệnh hành chính? Câu trả lời này phải rõ, phải minh bạch, phải thuyết phục nhân dân... Đề cập đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong hệ thống pháp luật và trong điều hành thực tiễn, Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng ta là đảng cầm quyền; cầm quyền tức là gánh trách nhiệm trước dân về sự phát triển của đất nước, về cuộc sống hằng ngày của nhân dân. Cầm quyền không chỉ là đưa ra đường lối, mà còn là tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, các văn kiện trình Đại hội XIV không thể chỉ nói “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng” theo cách chung chung. Chúng ta phải làm rõ hơn: Đảng lãnh đạo để bảo đảm mọi chính sách, mọi đạo luật đều thực sự phục vụ nhân dân, phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ ổn định chính trị-xã hội; giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng lãnh đạo để chống tư duy cục bộ ngành, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đảng lãnh đạo để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. “Tôi muốn các đại biểu góp ý xem trong văn kiện đã nêu đủ những điều này chưa, đã rõ chưa, đã chạm đến những điểm yếu còn tồn tại chưa”, Tổng Bí thư gợi mở... LUÂN DŨNG Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, đề xuất 7 nội dung cụ thể để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. “Nơi nào cấp dưới có thể quyết nhanh, sát dân hơn cấp trên thì phải mạnh dạn giao quyền. Nhưng giao quyền không phải là “đẩy việc xuống”, “đẩy rủi ro xuống”. Giao quyền phải đi cùng nguồn lực, nhân lực, công cụ và cả vùng an toàn pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chứ không phải chịu trách nhiệm cá nhân một cách oan uổng”. Tổng Bí thư TÔ LÂM Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội, chiều 4/11 ẢNH: NHƯ Ý GỢI MỞ 7 NỘI DUNG GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIV

3 n Thứ Tư n Ngày 5/11/2025 THỜI SỰ Sáng 4/11, tại cuộc tọa đàm lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đánh giá cao chủ đề mà báo Tiền Phong hướng đến: “Hành động hôm nay - Thịnh vượng ngày mai”. Cuộc tọa đàm có sự tham gia của các đại biểu, khách mời từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu Quốc hội. Với chủ đề “Hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”, tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo, doanh nhân cùng tham gia, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Khai mạc tọa đàm, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu: “Từ cuộc tọa đàm hôm nay, những ý kiến tâm huyết sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tinh thần đổi mới của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, cũng như gợi mở những giải pháp thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu văn kiện đề ra”. TS Nguyễn Viết Chức nhận định, trong dự thảo lần này, lĩnh vực nào, cũng thấy bóng dáng văn hóa; ngay an ninh-quốc phòng cũng thể hiện rất rõ - thế trận lòng dân. Vấn đề chuyển đổi số cũng rất mới. Theo ông, chuyển đổi số phải nhờ vào tuổi trẻ; ngay sau Đại hội Đảng, cần phải có nghị quyết chuyên đề về thanh niên. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy và mục tiêu giáo dục; giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức mà là ứng dụng, biết sáng tạo, biết thuyết phục người khác… Trong dự thảo nghị quyết cũng xây dựng chương trình hành động để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Tinh thần không để nghị quyết nằm trên giấy, phải hành động ngay là một tinh thần cần phát huy, ông Chức nói. Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cho biết, ngay sau khi có dự thảo báo cáo chính trị lần thứ nhất, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư chỉ đạo, lấy ngay trong dự thảo, ưu tiên lựa chọn những vấn đề nào có thể ra được nghị quyết thì ra luôn chứ không chờ đại hội. Từ đó, theo ông Thạch, có các nghị quyết 59, 66, 68, 70, 71, 72. Sắp tới, trước đại hội, sẽ có 1 hoặc 2 nghị quyết nữa. “Bộ nghị quyết mang tính hành động rất cao, rất rõ các nội dung phải làm trong thời gian tới để bứt phá, tăng trưởng cao”, ông Thạch nêu, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang có một loạt chủ trương, chính sách mới, tạo động lực mới để đưa đất nước phát triển đột phá. Ông Thạch thông tin, trong dự thảo văn kiện có 18 vấn đề mới, căn cốt, quan trọng nhất, là hệ thống chủ lực để thúc đẩy quá trình đột phá trong tương lai. Điểm mới đầu tiên là việc Đảng xác định lý luận về đường lối đổi mới là nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo ông Thạch, trước đây nền tảng tư tưởng của Đảng có 2 bộ phận cấu thành, gồm chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giờ kết hợp, xác định có thêm lý luận về đường lối đổi mới. Thứ hai, là đặt đối ngoại cùng với an ninh-quốc phòng trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Theo ông Thạch, hiện nay, chúng ta xác định đối ngoại là nhiệm vụ tiên phong, gần như yếu tố đi đầu, mở ra các không gian phát triển mới. Điểm mới nữa là việc chúng ta xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ trung tâm để thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng 10% trở lên trong giai đoạn 2025-2030 và trong tương lai. Ông Thạch cũng nêu, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống luôn, phải xây dựng ngay chương trình hành động. Theo ông, trước đây, thường sau đại hội thì Hội nghị Trung ương sẽ triển khai thành các nghị quyết, rồi sau đó mới có chương trình hành động, mất nửa nhiệm kỳ, thậm chí 2/3 nhiệm kỳ mới ra hết nghị quyết chuyên đề. “Đợt này, chúng tôi xác định, tất cả các lĩnh vực đều cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án, dự án cụ thể, tính ra bằng tiền”, ông nói. ĐỘT PHÁ VỀ THỂ CHẾ Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng, đây là một đại hội hướng vào thể chế, với thể chế về chính trị, thể chế về kinh tế, thể chế về văn hóa... Trong khi đó, thể chế vẫn được xem là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nên phải tháo gỡ được điểm nghẽn thể chế này. Ông Dũng nêu ví dụ, với khoa học công nghệ, Nhà nước đầu tư nhiều cho lĩnh vực này, nhưng nhiều phát minh xong thì “bỏ ngăn kéo”. Vì sao? Theo ông, không phải do mình không có đầu óc, cũng không phải không có tiền, mà bắt nguồn từ thể chế. “Nếu không gỡ được chỗ đó thì vẫn lối cũ ta về”, ông nói và cho rằng, nghị quyết đã thấy rõ nhất vấn đề của đất nước và tập trung tháo gỡ, và khái niệm thể chế cần phải được thể hiện rõ hơn. Ông Dũng cũng đồng tình với nhận định, khoa học kỹ thuật “phải là động lực”, nhưng theo ông, khung của nó phải là mô hình tăng trưởng mới, dựa trên tài nguyên, đầu tư, xuất khẩu, lao động giá rẻ… “Chúng ta phải thay đổi mô hình tăng trưởng - gắn với trí tuệ của con người”, ông nói. Điều này đòi hỏi thể chế khác và quan trọng là dữ liệu được quản trị, bảo vệ ra sao. Ông Dũng cũng mong muốn có thể chế tốt để thêm người tài xuất hiện. Theo ông, chọn người tài phải dựa vào sự “cạnh tranh công bằng”. Ngoài ra, đánh giá cán bộ, công chức phải dựa vào KPI để đảm bảo sự khách quan, công bằng. Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định, chúng ta cần nhìn nhận lại hệ thống thể chế, pháp luật và cơ chế điều hành. Hiện nay, vẫn tồn tại những “sợi dây thừng” - là các ràng buộc về thể chế, quy định, quy trình - tuy có tác dụng giữ cho hệ thống ổn định, nhưng lại đang vô tình kìm hãm động lực phát triển. “Giai đoạn này chúng ta cần cởi trói các sợi dây thừng ra khỏi con thuyền… Và điều quan trọng hơn nữa là làm sao để các sợi dây thừng thể chế đó điều khiển con thuyền giương buồm ra biển lớn, đi đúng hướng, đón gió để đi thật nhanh, đón lấy cơ hội”, ông Việt nói. Theo ông Việt, khi đã cởi trói và dùng dây thừng đúng cách thì con thuyền cần phải cải cách động cơ để đi xa và đi nhanh. Động cơ thứ nhất là động cơ của các thành phần kinh tế, động cơ khu vực kinh tế khu vực tư nhân, khu vực kinh tế nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Cải cách thể chế vì thế không chỉ nhằm đảm bảo an toàn mà phải hướng tới tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Thể chế cần được thiết kế như một “sợi dây neo” - vừa giúp giữ thăng bằng, vừa tạo đà để con thuyền bứt phá. CẢM THẤY “ẤM” VÀ “THẤM” NHỜ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐỔI MỚI Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Invet, chia sẻ, doanh nghiệp ông là đơn vị tư nhân đã hoạt động 25 năm trong nghiên cứu, phát triển các giải pháp bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm từ thủy sản... 25 năm trên thương trường nhưng từ khi có Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông cảm thấy thật sự rất “ấm và thấm”, đây là chính sách tác động trực tiếp đến hoạt động, cũng như sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Minh chứng thực tế cho hai nghị quyết trên, ông Năm cho biết, nhờ cơ chế cởi mở, công ty đã ứng dụng được nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước của các viện, trường; cũng như hợp tác với các nước bạn như Cuba để chuyển giao công nghệ khoa học về Việt Nam để ứng dụng. “Hiện nay, chúng tôi mở ra một chương mới, đó là có thể đặt hàng các nhà khoa học, viện, trường với mong muốn chuyển hóa những công trình nghiên cứu thành của cải vật chất cho xã hội”, ông Năm chia sẻ. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình ra thế giới, mang trí tuệ, các công trình khoa học của mình lan tỏa khắp thế giới. VĂN KIÊN Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được thiết kế với tinh thần đổi mới rất cao, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là sự đổi mới hết sức ý nghĩa, thể hiện tính văn hóa, thể hiện tinh thần “hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”. Thấm đẫm tinh thần văn hóa hành động Tọa đàm góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng có chủ đề “Hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai” Phát biểu tại tọa đàm, bà Vũ Thị Ngọc Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói rằng, dự thảo văn kiện có nhiều điểm hết sức đổi mới, ngắn gọn, khoa học, cụ thể. Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết, thực hiện chủ trương chung, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch về tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với văn kiện Đại hội Đảng từ rất sớm. Sau khi văn kiện chính thức được công bố để xin ý kiến rộng rãi nhân dân, ngày 22/10, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức một hội nghị xin ý kiến rộng rãi các thế hệ cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực, cả trong và ngoài nước để góp ý cho văn kiện đại hội. Bà Vũ Thị Ngọc Loan và anh Nguyễn Thái An tại Tọa đàm

ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG CẤM BIỂN, CẤM ĐƯỜNG Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ có Công điện gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi. Công điện nêu, trong bối cảnh khu vực Trung bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với cơn bão rất mạnh Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất. Thủ tướng cũng yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão. Trong đó khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển, thông tin, hướng dẫn tránh trú an toàn. Lãnh đạo địa phương cũng chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết, quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn. Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền. Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. KIỂM TRA, GIÁM SÁT VẬN HÀNH HỒ CHỨA Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão và nguy cơ mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cần chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ứng phó bão Kalmaegi với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất. Bão Kalmaegi có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền nước ta từ đầu năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, cường độ của bão ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có thể tới cấp 13-14, giật cấp 16-17, trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) cấp 12-13, giật trên cấp 15. Trên đất liền, bão có thể mạnh cấp 1112, giật cấp 14-15. 4 nThứ Tư n Ngày 5/11/2025 THỜI SỰ CHỦ HỒ NÓI GÌ? Ngày 4/11, ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú) cho biết: Dự án của ông có 5 hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 900.000m2. Các hồ này riêng rẽ, không liên thông, trong đó hồ bị sự cố có dung tích khoảng 400.000 - 450.000m2, diện tích 15ha và độ sâu trung bình 2,5 - 3m. Ông Tính cho hay, các ao chứa này không bắt nguồn từ sông suối, mà nằm trên đất nông nghiệp khác, mục đích chứa nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp nội bộ thì không cần xin giấy phép xây dựng. "Hồ này thường được trồng lúa bán ngập vào mùa khô, và dung tích chưa tới 500.000m2 nên không thuộc diện phải xin phép xây dựng. Ông cũng nhìn nhận sự cố vỡ hồ chứa nước là sự cố thiên tai", ông Tính nói. Theo ông Tính, chiều 1/11, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Khi đó ông cùng công nhân đã đắp thêm đất, gia cố bờ hồ để ngăn nước tràn. “Mưa bắt đầu từ trưa, kéo suốt đến 20h không dứt. Khoảng 17h, tôi cho người báo xã để thông tin cho dân di dời, nhưng đến hơn 20h thì hồ vỡ”, ông Tính cho hay. Theo ông Tính, hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra các hồ chứa và sẽ có đánh giá sớm. Ông cũng nhấn mạnh việc không hề trốn tránh trách nhiệm trong sự cố lần này. “Năm nay mưa đột biến nên mới xảy ra sự cố. Tôi rất mong mọi người sẽ công tâm về vấn đề này”, ông Tính nói. Trước đó, tại buổi thị sát hiện trường của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho rằng hồ chứa bị vỡ có dung tích khoảng 900.000m2, được xem là hồ cỡ vừa. Hồ có những điểm sâu đến 5-6 m và trong giấy phép đầu tư không có hạng mục xây dựng hồ chứa nước. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày 4/11, nhiều phương tiện cơ giới và lực lượng dân quân xã Tuy Phong đã đồng loạt vào cuộc giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả nặng nề sau vụ vỡ hồ chứa nước đêm 1/11. Ngồi nghỉ dưới gốc cây sau nhiều giờ dọn dẹp, ông Nguyễn Đáng (trú thôn 2, xã Tuy Phong) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra sự cố. “Nước lũ dâng quá nhanh, ai cũng trở tay không kịp. Giờ nhà cửa vẫn ngập bùn đất, tài sản thì mất hết. Mong chính quyền sớm làm rõ nguyên nhân và xử lý thỏa đáng để dân đỡ thiệt”, ông nói. Là một trong những người may mắn sống sót sau khi bị lũ cuốn, ông Bùi Văn Khánh (trú thôn 1, xã Tuy Phong) kể lại trong nghẹn ngào: “Nước dâng nhanh lắm, không kịp trở tay. Tôi vừa định chạy thì bị cuốn đi, trôi gần một cây số mới bám được vào cành cây, sau đó có người cứu. Giờ nhà cửa, tài sản mất hết rồi. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây”. Trong khi đó, ông Phạm Văn Thành (SN 1957, trú thôn 2, xã Tuy Phong) cho biết: Hồ trên núi Tân Lai bắt đầu chứa nước vào khoảng 3 năm trước. Trước đây người dân phát hiện và đã báo chính quyền (là xã Phong Phú cũ). Tuy nhiên, người dân nhận được câu trả lời không sao. Về vụ sạt lở hồ chứa nước đầu tháng 10/2025, ông Thành cho biết người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Công Sau sự cố vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, khiến một bé gái 13 tuổi tử vong và hàng trăm héc-ta (ha) hoa màu bị cuốn trôi, người dân mong muốn sớm xác định rõ ai phải chịu trách nhiệm. Ứng phó bão Kalmaegi với tinh thần quyết liệt Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 hỗ trợ gia cố đê kè trước khi bão vào Vợ chồng ông Nguyễn Đáng (ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng) Theo thống kê của UBND xã Tuy Phong, vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai đã làm 109 hộ dân bị thiệt hại về hoa màu, cây trồng và vật nuôi, với hơn 100 ha đất sản xuất bị ảnh hưởng, 1 người tử vong. VỤ HỒ CHỨA NƯỚC BỊ VỠ Ở LÂM ĐỒNG: Xác định thiệt hại để hỗ trợ người dân

5 n Thứ Tư n Ngày 5/11/2025 THỜI SỰ ĐẬP TƯỜNG ĐỂ TÌM ĐƯỜNG SỐNG Ở thôn Phú Nghĩa (xã Đại Lộc), căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Bàng vẫn in dấu một đêm kinh hoàng. Trên tầng hai ngôi nhà, một mảng tường lớn bị đập toang, loang lổ vết búa, dấu tích của khoảnh khắc cả gia đình tuyệt vọng tìm đường thoát thân giữa đêm nước dâng cuồn cuộn. Vừa dọn dẹp, bà Bàng kể: Đêm 29/10, nước dâng nhanh đến mức không kịp trở tay. “Mới chập tối nước còn ngoài sân, vậy mà chỉ hơn một tiếng sau đã lên gần lút tầng hai. Tôi với thằng con trai vội vàng chạy lên trên. Điện tắt, chỉ còn tiếng nước ào ào, đồ đạc trôi lềnh bềnh”, bà nhớ lại. Trong căn phòng nhỏ tối om, cả nhà ôm nhau nhìn nước lên. Khi nước chạm sàn tầng hai, bà bàn với con: “Phải tìm đường thoát, chứ đứng đây nguy hiểm lắm”. Không còn lựa chọn nào khác, hai mẹ con cầm búa đập liên hồi vào bức tường cạnh cửa sổ. Họ mong sao khi nước ập vào còn lối để bơi ra ngoài, giữ lấy cơ hội sống. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn sống thì tốt, không thì cả nhà chết cùng nhau. Gió rít, nước cuộn dữ dội, mỗi nhát búa chan chát giữa đêm khiến tôi rùng mình”, bà Bàng kể. Cửa sổ tầng hai nhà bà vẫn hằn rõ những vết búa nham nhở “Khung sắt bịt kín, không thể chui ra ngoài, mà nước thì vẫn đang lên. Tôi bảo con đập cả mảng tường để tháo khung, mở đường thoát thân. May mà nước dừng lại ngay sau đó”, bà nói. Cách nhà bà Bàng không xa, chị Lê Thị Nhụy, người đàn bà bị tật ở chân, cũng trải qua một đêm mà chị gọi là “đêm định mệnh”. Nhà nằm sâu trong vùng trũng, nước dâng nhanh khiến chị và cậu con trai vừa bị tai nạn gãy chân không thể di chuyển. “Khi nước ngập ngang ngực, tôi hoảng loạn. Con thì không đi được, tôi thì chân yếu. Tôi nghĩ chỉ cần rời nhau một giây là mẹ con mất nhau mãi mãi”, chị Nhụy nghẹn giọng. Trong đêm tối, chị lấy sợi dây buộc chân con trai vào chân mình. “Tôi nghĩ, nếu không sống nổi thì hai mẹ con chết cùng. Tôi không thể để con trôi mất giữa dòng”, chị nghẹn giọng. Hai mẹ con ngồi co ro suốt đêm trên chiếc sập kê cao, phía dưới, tiếng vật dụng va đập loảng xoảng trong bóng tối. “Chưa bao giờ tôi thấy cái chết gần đến vậy. May mà nước dừng lại ngang đó, chứ không thì giờ tôi đã không còn ngồi đây”, chị thẫn thờ nhớ lại. Khu vực nhà chị nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Hai mẹ con phải tự giành giật sự sống giữa đêm lũ. Đến khi nước rút, dân quân cùng người dân chèo ghe vào đưa cả hai ra ngoài trong tình trạng kiệt sức. “Lúc được kéo lên ghe, người tôi run bần bật, không chỉ vì lạnh mà vì sợ. Cơn lũ ấy, tôi không bao giờ quên”, chị Nhụy nói. NHỮNG PHẬN NGƯỜI CHÊNH VÊNH Khi nước rút dần, Đại Lộc hiện ra tan hoang. Bùn đất phủ dày trên từng lối nhỏ, đồ đạc, lúa gạo, vật nuôi bị nước cuốn trôi gần hết. Những phận người nơi đây oằn mình trở lại với nhịp sống thường ngày, dọn từng lớp bùn, dựng lại từng vách tường, vá từng mái ngói. Trong căn nhà cấp bốn còn loang lổ vết bùn, bà Huỳnh Thị Sự (trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc) vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Toàn bộ đồ đạc, lúa gạo trong nhà ướt sũng, hư hỏng hết, chỉ còn lại vài bộ áo quần treo vội trên xà nhà. “Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà giờ chẳng còn chi sau lũ. Đàn gà cũng bị nước cuốn, chỉ còn sót lại mấy con. Tôi không ngờ nước lại cao dữ vậy. Sống mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy cảnh này. Giờ nước rút rồi, nhưng nhìn quanh chỉ thấy bùn đất và cảnh hoang tàn. Cứ mỗi mùa mưa tới, tôi lại lo lắm… chỉ mong đừng thêm một trận lũ nào nữa”, bà nói. Khi được hỏi điều mong mỏi nhất lúc này, bà Sự khẽ nói: “Tôi chỉ mong trời bớt mưa, nước rút để dọn dẹp, làm lại cái nhà. Mình nghèo, mất gì cũng được, miễn còn sống để mà làm lại”. Trận lũ lớn vừa qua khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng chìm sâu trong biển nước. Không chỉ nhà bà Bàng, bà Sự hay chị Nhụy, mà hàng trăm hộ dân vùng trũng Đại Lộc cũng chịu thiệt hại nặng nề. Những phận người nơi đây vẫn đang oằn mình, gắng gượng trở lại nhịp sống thường nhật giữa bùn đất ngổn ngang. DUY QUỐC Ở vùng rốn lũ Đại Lộc (TP Đà Nẵng), giữa màn đêm mịt mùng, tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng mưa xối xả. Trong cơn hoảng loạn ấy, nhiều người dân vật lộn tìm đường sống giữa lằn ranh sinh tử. Đêm sinh tử trong lũ dữ Cửa sổ tầng 2 nhà bà Nguyễn Thị Bàng (xã Đại Lộc) vẫn còn loang lổ vết búa, dấu tích của đêm cả gia đình đập tường tìm đường thoát lũ nhất có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn… Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương. Bộ trưởng Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương… NGUYỄN HOÀI ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, do vướng mắc trong thoả thuận đền bù. “Hiện người dân chúng tôi muốn người chịu trách nhiệm là ai thôi”, ông Thành nói. “Tôi kiến nghị chính quyền địa phương phải làm sao để thoát bớt nước trong các hồ còn lại trên núi Tân Lai. Hiện còn một hồ lớn nữa trên núi khiến dân đêm cũng không dám ngủ, sống trong tâm trạng phập phồng”, chị Bùi Thị Tú Anh (SN 1987, trú thôn 3, xã Tuy Phong) cho hay. Ông Phạm Thành Bắc - Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết: Chính quyền địa phương đang phối hợp các lực lượng khảo sát thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét. Trước mắt, các phương tiện cơ giới sẽ khai thông các kênh, mương giúp thông thoáng dòng chảy, thông thoáng đường xá. Chính quyền địa phương cũng đang kết hợp đoàn công tác của tỉnh tiến hành rà soát kiểm tra các hồ chứa trên núi Tân Lai. THÁI LÂM Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (điều dưỡng khoa Răng Hàm Mặt, Phòng khám Đa khoa Đồng Nhân, xã Nam Phước) nhớ như in, trưa 29/10, nhà hàng xóm chị ở thôn Vân Quật (xã Duy Nghĩa) dội lên tiếng kêu khẩn thiết vì có một sản phụ sắp sinh. “Dù cách nhau có mấy nhà thôi nhưng lũ bủa vây, ngoài đường nước lên tới ngực không thể sang được. May sao lúc đó có một ca nô của lực lượng Công an chạy ngang nên mọi người hô hoán gọi lại nhờ chở tôi qua bên đó”, chị Oanh kể. Khi đến nơi, chị Oanh vội vã đến bên giường sản phụ nằm thì thấy chị này đã sinh con. Đứa bé đỏ hỏn chào đời, bị quấn dây rốn một vòng quanh cổ, người nhà vừa sợ vừa lo, rối bời không biết nên làm thế nào. Chị cẩn trọng gỡ dây rốn ra. Lúc đó, trong tay chị không có bất kỳ dụng cụ y tế nào cả, chỉ có chiếc kéo người dân vẫn dùng thường ngày. Không chần chừ, chị bảo mọi người bật lửa để chị khử trùng kéo rồi cắt dây rốn cho bé. Xử lý rốn xong, chị dùng khăn lau, quấn quanh người cho em bé khỏi lạnh, vội vã cùng đưa hai mẹ con lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện. Sau một tuần được các bác sĩ chăm sóc, hai mẹ con sản phụ Huỳnh Thị Thanh Thủy (21 tuổi) đã khỏe mạnh. Chị Thủy cảm kích rằng nếu lúc đó không có chị Oanh, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. “Em không nghĩ mình sinh hôm đó, vì dự sinh của em vào tháng 12 kia. Cả sáng em lội nước lụt dọn nhà, đến tầm 10 giờ thì nghe đau lâm râm, em nói ba kê cái giường cho nằm. Em nằm nghỉ một hồi thì chuyển dạ rồi đẻ luôn”, chị nói. Chị chia sẻ thêm: “Em bé nặng 3,1kg, là bé gái. Hai mẹ con em giờ đã ổn. Cả nhà mang ơn chị Oanh rất nhiều”, chị Thủy bày tỏ. Từ hôm đón em bé chào đời đến nay, điều dưỡng Oanh vẫn chưa gặp lại hai mẹ con chị Thủy, chỉ mừng khi biết tin hai mẹ con an toàn. Chị tâm tình, là điều dưỡng khoa Răng Hàm Mặt, trước tới nay chị chưa từng đỡ đẻ ca nào cả. Vậy mà khi thấy hai mẹ con sản phụ nằm trên giường, bên dưới nước ngập tới gần đầu gối, chị không những chẳng run sợ mà còn rất bình tĩnh nhớ lại những kiến thức, hiểu biết của mình để xử lý. Chị khiêm tốn, không chỉ bản thân mình, mà bất kỳ nhân viên y tế nào khi gặp trường hợp tương tự cũng sẵn lòng giúp đỡ người dân như thế. Đại diện Phòng khám Đa khoa Đồng Nhân (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) chia sẻ rằng chị Oanh là một điều dưỡng kỳ cựu, tận tâm. Việc làm của chị không chỉ là niềm tự hào của riêng phòng khám, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho tình người và y đức. THANH HIỀN Vượt lũ giúp sản phụ sinh con “Em nằm trên giường, bên dưới nước lũ ngập tới đầu gối, cả xóm bị cô lập. Nếu không có chị Oanh hỗ trợ hai mẹ con kịp thời thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao”, chị Huỳnh Thị Thanh Thủy - sản phụ sinh con giữa trận lụt vẫn chưa hết bàng hoàng. Ở vùng rốn lũ ấy, nơi con người đã quen đối diện với thiên tai, họ vẫn chọn cách sống kiên cường, đập tường để tìm đường sống, buộc sợi dây để giữ lấy nhau. Những hành động tưởng chừng tuyệt vọng ấy lại trở thành biểu tượng của nghị lực và khát vọng sinh tồn mãnh liệt của con người miền lũ. Em bé chào đời tại nhà trong lũ được nữ điều dưỡng chăm sóc kịp thời

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 5/11/2025 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026 với điểm mới là Cục Quản lí Chất lượng chịu trách nhiệm thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức kì thi riêng (đánh giá tư duy, đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt, đánh giá năng lực đầu vào trên máy tính...). Thời gian thực hiện diễn ra trước khi các cơ sở đào tạo tổ chức thi với nguyên tắc đảm bảo chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển ĐH. Cục Quản lí Chất lượng có trách nhiệm tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục ĐH. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện từ nay đến ngày 15/2/2026. Năm 2026, thời gian tuyển sinh đợt 1 kết thúc trong tháng 8. Nội dung quan trọng liên quan đến tuyển sinh ĐH được các trường trông ngóng là năm tới, Bộ GD&ĐT có tiếp tục thực hiện quy đổi các phương thức xét tuyển trong 1 cơ sở đào tạo về chung 1 thang điểm như năm nay? Vì quy định này tác động đến lựa chọn phương thức xét tuyển của các cơ sở giáo dục ĐH. NHIỀU CHUYÊN GIA BĂN KHOĂN Trước việc Bộ GD&ĐT kiểm soát chất lượng kì thi đánh giá năng lực, một chuyên gia tuyển sinh đặt câu hỏi: Bộ sẽ làm gì khi đang thiếu chuyên gia? Bởi theo vị này, hiện cả nước có hơn 10 kì thi riêng do các trường ĐH tổ chức. Từ tháng 1/2026 đã có trường tổ chức thi, trong khi nhân lực của Cục Quản lí Chất lượng có hạn. Cục này mấy năm qua cũng tham gia vào bài thi đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT) cho một nhóm trường ĐH từ Bắc vào Nam với vai trò là đơn vị ra đề thi. Sự khách quan, công bằng sẽ ra sao khi chuyên gia của Cục tham gia vào giám sát các kì thi riêng còn lại? Kì thi riêng của các cơ sở giáo dục ĐH với yêu cầu tương đối phong phú, Bộ GD&ĐT có đủ đội ngũ chuyên gia để có thể đánh giá được chất lượng đề? PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhận định, hoạt động giám sát là cần thiết. Các kì thi riêng đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyển sinh ĐH trên cả nước. Do đó, cần triển khai công tác quản lí chất lượng nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chính xác, khoa học của các kì thi này. Ghi nhận của phóng viên trong thời gian qua cho thấy, một số kì thi, số lượng thí sinh tham gia rất ít. Đội ngũ ra đề thi đang là ẩn số của mỗi kì thi riêng. Đề thi thuộc phạm trù khoa học về khảo thí. Bởi đây là thang đo chất lượng giáo dục. Ví dụ kì thi tốt nghiệp THPT hiện nay, thang đo là đánh giá kiến thức của người học, kì thi đánh giá năng lực, thang đo là năng lực của người học, kì thi đánh giá tư duy là thang đo phát triển tư duy… Những kì thi đánh giá năng lực thường không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối, trong khi kì thi tốt nghiệp THPT thường có thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Nói về các kì thi riêng, PGS. TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM lo ngại tình trạng nới rộng khoảng cách bất công trong giáo dục khi những thí sinh vùng khó không có cơ hội dự thi làm giảm khả năng trúng tuyển vào các trường ĐH tốp đầu. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc nở rộ các kì thi riêng làm tăng áp lực cho thí sinh. Theo đại biểu Việt Nga, một mặt, chúng ta nỗ lực để kì thi tốt nghiệp THPT đạt chất lượng và hiệu quả, để các trường có thể sử dụng kết quả xét tuyển. Nhưng khi nở rộ các kì thi riêng đã làm mất đi ý nghĩa này. Bà Nga cho hay, mấy năm gần đây xuất hiện tình trạng “lò luyện thi” ăn theo kì thi riêng, nhiều thí sinh mải miết luyện thi. Chưa kể, để tham gia các kì thi riêng, thí sinh phải đóng các mức lệ phí thi khác nhau. Nếu thí sinh tham dự nhiều kì thi riêng, đồng nghĩa với việc phải chi số tiền lớn. Những bất cập này rất cần sự vào cuộc của Bộ GD&ĐT. Nhưng Bộ GD&ĐT có đủ lực lượng chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ hay chỉ “bắt cóc bỏ đĩa”, gây phiền hà cho các cơ sở giáo dục ĐH thực hiện nghiêm túc. NGHIÊM HUÊ Điểm mới tuyển sinh năm tới là Bộ GD&ĐT giám sát vào các kì thi riêng, nhưng Bộ sẽ kiểm soát như thế nào khi yêu cầu của các kì thi này không giống thi tốt nghiệp THPT? Bộ GD&ĐT sẽ giám sát các kì thi riêng Tại đây, ông Felix Weidenkaff, Quyền Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam và bà Nguyễn Ngọc Duyên, Điều phối viên Dự án Quốc gia, Văn phòng ILO Việt Nam, trình bày tham luận về chủ đề “Kinh nghiệm quốc tế trong thu hút và giữ chân nhân tài”. Theo báo cáo của ILO, thế giới đang chứng kiến cạnh tranh gay gắt về nhân lực chất lượng cao, chịu tác động mạnh từ quá trình số hóa và chuyển đổi xanh. Các quốc gia thành công trong thu hút nhân tài đều dựa trên nguyên tắc “việc làm thỏa đáng” - nghĩa là công việc mang lại thu nhập công bằng, môi trường an toàn, cơ hội học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp. Ông Felix cho biết, việc làm thỏa đáng vừa giúp giữ chân nhân tài vừa góp phần hạn chế tình trạng chảy máu chất xám và thúc đẩy sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với tổ chức. Bà Nguyễn Ngọc Duyên nhấn mạnh Việt Nam đang sở hữu lực lượng lao động trẻ, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM, nhưng tỉ lệ lao động có kĩ năng cao còn thấp. Để đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, cần đầu tư mạnh vào phát triển kĩ năng, tạo môi trường làm việc minh bạch và khuyến khích bình đẳng giới trong khoa học - công nghệ. GS. TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nói về câu chuyện thu hút nhân tài trở về với hiện thực sinh động tại chính cở sở giáo dục ĐH Việt Nam. GS Yêm nhấn mạnh trong thời đại kinh tế tri thức và chuyển đổi số, ĐH chính là “cái nôi” sản sinh ra tri thức, “trái tim” của hệ thống đào tạo nhân lực, do đó phải có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tài năng để tạo ra tri thức mới và dẫn dắt đổi mới sáng tạo. Nếu không thu hút được nhân tài, ĐH khó có thể đổi mới chương trình, nâng tầm nghiên cứu, hội nhập quốc tế. Theo GS Yêm, thu hút nhân tài là điều kiện tiên quyết để các ĐH thực hiện thành công tự chủ, hội nhập và phát triển bền vững. Tại tọa đàm, phiên thảo luận với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các trường ĐH, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và doanh nghiệp, các diễn giả và đại biểu trao đổi nhiều nội dung, trong đó nổi bật là việc nhận diện 4 điểm nghẽn lớn trong thực tiễn khi triển khai trọng dụng nhân tài: Cơ chế tự chủ chưa đầy đủ; chính sách tài chính - đãi ngộ chưa đủ cạnh tranh; môi trường học thuật và nghiên cứu chưa thật sự cởi mở; thiếu liên kết giữa đại học/viện nghiên cứu - doanh nghiệp. Cùng đó, các đại biểu kiến nghị một số chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy thu hút và phát triển nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, mong muốn Chính phủ, các bộ ngành cần xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, giao quyền tự chủ cho các ĐH trọng điểm quốc gia để thực hiện chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu tương xứng với yêu cầu của các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. HOA BAN Tháo gỡ 4 điểm nghẽn trọng dụng nhân tài Hôm qua, tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra Tọa đàm “Chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, nghiên cứu và quản lí trong và ngoài nước cùng trao đổi về chủ đề: Làm thế nào để nhân tài đến, ở lại và phát huy hết tiềm năng trên quê hương Việt Nam? Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, tổ chức kì thi riêng là tạo thêm cơ hội cho thí sinh trúng tuyển; đồng thời, giúp các trường chủ động hơn trong việc lựa chọn sinh viên cho mình. Bởi, mỗi khối ngành hay mỗi trường đều có những đặc thù đào tạo riêng nên sẽ hướng đến đòi hỏi những kĩ năng riêng ở sinh viên. TUYỂN SINH ĐH 2026: Nghiên cứu trong các trường ĐH ẢNH: NGHÊM HUÊ

