Báo Tiền Phong số 308

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 3/11, phát biểu tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đến hết năm 2025, nợ công ước khoảng 35 - 36% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33 - 34% GDP, nợ nước ngoài khoảng 31 - 32% GDP, đều thấp hơn giới hạn cho phép. MUỐN PHÁT TRIỂN THÌ PHẢI VAY NHIỀU NGUỒN Liên quan đến phương thức cho vay vốn ODA, dự thảo Luật bổ sung quy định theo hướng: Ngân hàng thương mại thực hiện cho vay lại đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo phương thức cơ quan cho vay không chịu rủi ro tín dụng; cho vay lại đối với các doanh nghiệp để đầu tư chương trình, dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư của Nhà nước theo phương thức cơ quan cho vay lại chịu một phần rủi ro tín dụng. Đề nghị phải đánh giá tác động kỹ lưỡng các nội dung trên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cho vay không gắn với hiệu quả, ngân hàng cho vay lại thiếu trách nhiệm trong việc giám sát khoản vay, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, an toàn nợ công. "Sợ nhất là vay khoản này nhưng lại về đầu tư cho việc khác, rồi ngân hàng thiếu hướng dẫn thủ tục kiểm tra, giám sát", Chủ tịch Quốc hội lưu ý. Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ trường hợp xảy ra rủi ro không trả được nợ vay thì trách nhiệm của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào trong luật. “Chúng ta phải có điều khoản này để nếu chỉ phải chia sẻ một phần rủi ro thì tỷ lệ này là bao nhiêu, được xác định trên cơ sở nào cũng phải có quy định trong luật. Nếu quy định trong luật không được thì giao cho Chính phủ hướng dẫn, ban hành nghị định”, Chủ tịch Quốc hội nói. Nhấn mạnh vấn đề nợ công còn liên quan đến niềm tin của các nhà đầu tư đến Việt Nam và niềm tin của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải rà soát rất kỹ lưỡng dự thảo Luật, đồng thời cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân, nhà đầu tư thấy được “chúng ta có nợ công, nhưng bảo đảm được hiệu quả quản lý nợ công”. Điều quan trọng, theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải rà soát, tính tổng thể, khoản vay của Trung ương, vay của địa phương làm thế nào để phát triển tốt. CỐ GẮNG TRONG 12 THÁNG PHẢI XONG THỦ TỤC Trao đổi, làm rõ hơn các vấn đề đặt ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, sửa đổi Luật Quản lý nợ công lần này mở ra cho các doanh nghiệp được trực tiếp đề xuất thay vì trước đây phải qua bộ chủ quản; các công ty Nhà nước giữ 100% vốn và công ty con của các công ty Nhà nước giữ 100% vốn thì được đề xuất trực tiếp. Chia sẻ quan điểm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về việc quy định như trên có thể xảy ra rủi ro công ty mẹ hoặc là doanh nghiệp mẹ “đứng ngoài cuộc”, song Bộ trưởng Tài chính nêu thực tế, các doanh nghiệp Nhà nước có thể vay được vốn ODA chủ yếu là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Các doanh nghiệp con của các tập đoàn, tổng công ty này cũng rất lớn và chủ động trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh của mình. Do đó, nếu họ được đề đạt khoản vay ODA và chịu trách nhiệm thì thủ tục sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng “vẫn phải có trách nhiệm của công ty mẹ, bây giờ chúng ta phải quy định thế nào để giảm thiểu tối đa thủ tục nội bộ của từng doanh nghiệp". “Tư lệnh” ngành tài chính cũng nêu rõ, khó khăn nhất trong quản lý, sử dụng vốn ODA là thời gian vay từ lúc chúng ta đặt vấn đề, đàm phán đến lúc chuẩn bị hồ sơ dự án và ký kết hiệp định mất quá nhiều thời gian. Điều này dẫn đến, nhiều dự án sau khi ký hiệp định phải mất nửa thời gian của hiệp định rồi mới bắt đầu giải ngân được, thậm chí, hết thời gian của hiệp định vẫn chưa giải ngân được hết. Do đó, lại phải đàm phán kéo dài, mất rất nhiều thời gian. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, nếu nhà tài trợ không đồng ý kéo dài thì dự án bị dở dang, chúng ta lại phải chuyển đổi hình thức, phải đóng lại dự án, tìm kiếm các nguồn vốn khác để triển khai tiếp. “Đây là tồn tại rất lớn đối với các nguồn vốn ODA. Vừa qua, Bộ Tài chính đã rất quyết liệt việc này”, ông Thắng nói. Qua tham khảo ý kiến của Ngân hàng thế giới, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và sửa đổi Nghị định về ODA theo đúng mục tiêu: Bảo đảm thời gian đối với các khoản vay bình thường cố gắng trong vòng 12 tháng phải xong thủ tục để ký hiệp định, dự án nào thật phức tạp thì mới lên đến 14 tháng. “Chỉ có như thế thì các khoản vay ODA mới có hiệu quả được”, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh. LUÂN DŨNG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị làm rõ trường hợp xảy ra rủi ro không trả được nợ vay thì trách nhiệm của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào trong luật. “Sợ nhất là vay khoản này nhưng lại về đầu tư cho việc khác”, ông nói. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trên thế giới, nước càng lớn thì càng nợ nhiều, như: Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản... “Lớn thuyền thì lớn sóng”, muốn làm ăn, muốn phát triển thì phải vay nhiều nguồn. Ví dụ, bây giờ chúng ta quyết định đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, dự kiến khái toán 67 tỷ USD thì phải cân đối các nguồn, ngân sách thiếu thì phải huy động, phải vay. Sợ nhất là vay khoản này nhưng đầu tư việc khác Sáng 3/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy nêu những bất cập liên quan hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà phản ánh, có mượn một số hợp đồng bảo hiểm của các hãng khác nhau về nghiên cứu nhưng với một người có kinh nghiệm làm luật, bản thân bà đọc vẫn “thực sự khó hiểu”. Theo bà Thủy, mỗi hợp đồng bảo hiểm dài mấy chục trang với nhiều từ ngữ chuyên ngành về tài chính, bảo hiểm. Vì khó hiểu, người mua bảo hiểm thường ủy thác niềm tin vào đội ngũ tư vấn viên, nhiều khi là bạn bè, người quen của mình. Từ thực tiễn bất cập, bà Thủy đề nghị khi sửa luật này cần quan tâm thêm những quy định liên quan đến nội dung trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ngoài yêu cầu bảo đảm về tính trung thực tuyệt đối, cần bổ sung nguyên tắc về tính minh bạch của hợp đồng bảo hiểm. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, dù bản thân chưa từng mua bảo hiểm, song cũng đã mượn một số hợp đồng về nghiên cứu khi nghe cử tri phản ánh nhiều về tình trạng “đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó”. Thậm chí, nhiều người còn nản vì phải thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với những phụ lục đi kèm rất dài, nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng. “Chúng tôi thường xuyên làm công tác nghiên cứu và pháp luật mà để đọc và hiểu hợp đồng bảo hiểm cũng rất khó. Vì vậy, luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng, có hưởng và hưởng phải dễ dàng”, bà Hải nêu. Bà Hải cũng góp ý, cần mẫu hợp đồng bảo hiểm chung đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mẫu này phải công khai và yêu cầu tất cả các hãng bảo hiểm phải tuân thủ. “Như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro để khi có tranh chấp xảy ra không cần bàn phần chung, chỉ cần bàn phần cá thể liên quan từng đối tượng”, bà nói. MÔI GIỚI BẢO HIỂM GÂY KHÓ KHĂN VÌ “ĂN THEO DOANH SỐ” Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, đây là một loại bảo hiểm kinh doanh có điều kiện, phải được cấp phép. Vì vậy, luật đã có một điều dành cho hợp đồng kinh tế với những nội dung cơ bản. Giải thích vì sao không quy định một hợp đồng mẫu, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói rằng, vì nếu quy định như vậy sẽ giảm sự linh hoạt của các hãng, đặc biệt là công ty nước ngoài. Cho nên các hợp đồng được triển khai gắn liền với bảo hiểm đó phải được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phê chuẩn kèm theo bảo hiểm đó thì mới được triển khai. “Đây là bảo hiểm tự nguyện nên phải rất rõ các điều khoản để thực hiện”, ông nói. Về việc rút tiền nhanh hay chậm, Phó Thủ tướng cho hay, cá nhân ông cũng tham gia bảo hiểm, thấy “đăng ký cái là rút được ngay”. “Khi hết hạn, họ phải trả. Nếu chưa hết hạn mà muốn hủy hợp đồng, rút tiền, thì có thể không phải do công ty gây khó khăn, mà chính người môi giới bảo hiểm gây khó khăn. Vì họ ăn theo doanh số, nên tạo ra những trục trặc kỹ thuật để mình đi một số lần mới rút được”, Phó Thủ tướng lý giải. Phó Thủ tướng nói rằng, luật sửa đổi lần này có vấn đề liên quan bán chéo bảo hiểm, quy định một cách minh bạch, người tham gia có quyền lựa chọn mua bảo hiểm chéo. Ví dụ, một đại lý bảo hiểm có thể bán nhiều loại bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác nhau, hay ngân hàng có thể bán, cho vay tín dụng, kèm theo bán bảo hiểm nhưng phải công khai, minh bạch để các cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra. Lý giải tại sao các tổ chức, cá nhân có vi phạm không được góp vốn? Phó Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, đây là bảo hiểm có điều kiện, với điều kiện phải có vốn tối thiểu 750 tỷ đồng. Người tham gia phải có dòng tiền sạch, chống rửa tiền, thao túng, chống ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài của khách hàng. Khi quản lý bảo hiểm phải rất thận trọng. “Gần một nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Tài chính, tôi không cung cấp một bảo hiểm nào về hưu trí, mặc dù luật cho phép, nhưng việc này phải thẩm tra rất kỹ. Bởi nếu doanh nghiệp phá sản, người dân sẽ bị thiệt thòi”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ. Phó Thủ tướng khẳng định, liên quan đến lợi ích lâu dài của người dân, phải rất chắc chắn, thận trọng và phải bảo vệ lợi ích của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo sự minh bạch, tránh bị lợi dụng bảo hiểm để trục lợi, lừa đảo. LUÂN DŨNG Lý do đóng bảo hiểm dễ, rút ra rất khó “Nếu chưa hết hạn mà muốn hủy hợp đồng, rút tiền, thì có thể không phải do công ty gây khó khăn, mà chính người môi giới bảo hiểm gây khó khăn. Vì họ ăn theo doanh số, nên tạo ra những trục trặc kỹ thuật để mình đi một số lần mới rút được”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lý giải. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3 n Thứ Ba n Ngày 4/11/2025 THỜI SỰ Sáng 3/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử. TĂNG TỪ DƯỚI 3 TỶ LÊN 25 TỶ USD TRONG 10 NĂM Chính phủ khẳng định, thương mại điện tử Việt Nam được các tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín đánh giá cao (xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á về quy mô năm 2024 và xếp thứ 5 trên thế giới về tốc độ tăng trưởng năm 2022). Quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử tăng trưởng nhanh chóng từ 2,97 tỷ USD năm 2014 đến 25 tỷ USD năm 2024, đóng góp 10% tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước năm 2024. Thị trường này còn là điểm đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp người tiêu dùng Việt Nam trở thành người tiêu dùng toàn cầu, có thể tiếp cận các sản phẩm đa dạng trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đã tận dụng được các nền tảng hiện đại để phát triển kênh phân phối hàng hóa, sản phẩm. Chính phủ nhấn mạnh, việc xây dựng Luật Thương mại điện tử để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015 là rất cần thiết. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, dự thảo luật được thiết kế bao gồm 7 chương, 48 điều, trong đó quy định nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm các thông tin sau được công bố công khai và minh bạch: Thông tin về chủ sở hữu; thông tin về người bán (điểm mới so với nghị định), phải hiển thị thông tin của người bán; thông tin về hàng hóa, dịch vụ… KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN GIAN DỐI Đối với hoạt động bán hàng livestream, chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream; người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện. Bên cạnh đó, người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ; thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc trường hợp pháp luật quy định phải xác nhận nội dung quảng cáo. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bảo đảm tính thống nhất giữa quy định của luật này với quy định về nền tảng số, kinh tế số nền tảng trong dự án Luật Chuyển đổi số. Về trách nhiệm chủ quản các loại hình nền tảng thương mại điện tử (từ Điều 13 đến Điều 19), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với đặc trưng của từng loại hình, mức độ tham gia của nền tảng vào quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện trên nền tảng. Về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật Thương mại điện tử, phân định với những nội dung mang tính chất chung được điều chỉnh bởi Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… LUÂN DŨNG Đối với hoạt động bán hàng livestream, chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thự c hiệ n cơ chế , biệ n phá p kiể m soá t theo thờ i gian thự c nộ i dung bá n hà ng; người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện. Đề xuất quy định liên quan bán hàng livestream Sáng 3/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử. Hằng “Du mục”, Quang Linh “Vlog” đã bị khởi tố, bắt giam vì sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng SỐ THU THUẾ TMĐT TĂNG PHI MÃ Theo số liệu của Bộ Công Thương, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam năm 2024 đạt 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023. Hoạt động TMĐT chiếm gần 10% tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước năm 2024. Cùng với sự phát triển của thị trường, nguồn thu thuế TMĐT không ngừng tăng. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, cơ quan thuế đã thu khoảng 150.000 tỷ đồng thuế TMĐT, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024. Đến nay, đã có 176 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử. Cục Thuế đã rà soát dữ liệu của gần 93.300 tổ chức và gần 918.000 hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh TMĐT. Để góp phần minh bạch việc thu thuế TMĐT, Nghị định số 117/2025/NĐ-CP quy định các sàn TMĐT có chức năng thanh toán thực hiện khai thay, nộp thay cho hộ và cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/7. Sau khi nghị định có hiệu lực, đến nay có 63 sàn TMĐT thực hiện. Đến ngày 19/9, có 77 doanh nghiệp gửi gần 2.700 tệp dữ liệu thông tin người bán hàng trên sàn TMĐT. Tại dự thảo Luật TMĐT, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất quy định rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thể như: thương nhân điện tử, cá nhân kinh doanh trực tuyến, nền tảng TMĐT, đơn vị hỗ trợ (logistics, thanh toán, quảng cáo), cùng tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động xuyên biên giới tại Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chuyên gia Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nói: “Trước đây, người kinh doanh nền tảng số tự kê khai, sàn TMĐT chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin và ở mức độ tự giác. Đến nay, sàn TMĐT phải khấu trừ thuế tại nguồn, nộp thuế thay người bán hàng. Nếu người kinh doanh không nộp, sàn TMĐT phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ thuế. Quy định này góp phần giúp số thuế tăng nhanh, cá nhân kinh doanh không còn đường né thuế, phải tuân thủ cuộc chơi”. CHUYỂN TỪ QUẢN LÝ SANG ĐỒNG HÀNH Tại hội thảo thúc đẩy tự giác tuân thủ thuế diễn ra mới đây, ông Hoàng Duy Chính, Phó Trưởng Ban Tài chính - Kế toán, Tổng Cty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), cho biết, việc tuân thủ nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực TMĐT vẫn còn gặp khó khăn. Ông Chính nhận định, TMĐT mang tính phi truyền thống, đa nền tảng, xuyên biên giới, khiến việc xác định địa điểm kinh doanh của người bán và người mua gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị giao hàng và sàn TMĐT nắm giữ dữ liệu thực tế quan trọng như quy mô giao dịch, tần suất bán hàng, doanh thu, thông tin về khách hàng và người bán. “Ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng, để khơi dậy tinh thần tự giác nộp thuế, cần chuyển cách tiếp cận từ “quản lý” sang “đồng hành”. Người bán hàng online, sàn TMĐT và các đơn vị giao hàng không nên chỉ được xem là đối tượng chịu sự giám sát, mà cần được coi là những đối tác cùng tham gia vào quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế”, ông Chính đề xuất. Theo ông Chính, cơ quan chức năng nên áp dụng công nghệ nhằm đơn giản hóa quy trình kê khai thuế cho người bán hàng nhỏ. Hướng dẫn thuế có thể được tích hợp ngay trên ứng dụng giao hàng hoặc sàn TMĐT. Khi người bán tạo đơn, hệ thống sẽ tự động hiển thị video hướng dẫn ngắn gọn. Mỗi vận đơn sẽ được gắn với mã định danh người bán (mã số thuế hoặc căn cước công dân) để truy xuất nguồn gốc giao dịch. Đồng thời, khi phát hiện sai sót, hệ thống có thể gửi thông báo tự động để người bán chủ động sửa sai trong lần đầu, tránh bị xử phạt. Để nguồn thu từ TMĐT bền vững, chuyên gia Nguyễn Ngọc Tú kiến nghị, cơ quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ sàn TMĐT kê khai đúng mức thuế suất của từng mặt hàng. Cơ quan thuế có hướng dẫn sàn TMĐT kê khai các mặt hàng với mã chi tiết như mã HS khi làm thủ tục thông quan nhập khẩu hàng hóa. “Cơ quan chức năng cần có giải pháp phân nhóm hàng hóa với thuế suất tương ứng. Thời gian đầu thực hiện, cán bộ thuế hỗ trợ sàn TMĐT kê khai. Về lâu dài, cơ quan thuế có chế độ hỗ trợ sàn TMĐT khi thu hộ tiền thuế Nhà nước lúc xác định thuế suất hàng hóa”, ông Tú kiến nghị. NGỌC LINH Hỗ trợ sàn thương mại điện tử thu thuế người bán Số thu thuế thương mại điện tử (TMĐT) không ngừng tăng, lên mức 150.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. Chuyên gia kiến nghị, cơ quan thuế có giải pháp hỗ trợ sàn TMĐT khi thu hộ tiền thuế của người bán hàng nhằm tránh thất thu. Doanh thu TMĐT không ngừng tăng. Trong ảnh, nhân viên giao hàng cho khách hàng mua trên sàn TMĐT Thu thuế TMĐT 97.000 tỷ đồng vào năm 2023, khoảng 116.000 tỷ đồng vào năm 2024, khoảng 150.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Dù lũ đã rút, nhưng nỗi mất mát và những thiệt hại vật chất vẫn còn đó, với khu vực quanh nhà cửa nạn nhân tan hoang, nhiều tài sản bị cuốn trôi. NỖI ĐAU MẤT CON Trưa 3/11, không khí đau thương vẫn bao trùm căn nhà ở thôn 2, xã Tuy Phong sau vụ vỡ hồ chứa nước đêm 1/11. Sự cố đã cướp đi sinh mạng của cháu L.N.B.Th (13 tuổi). Trong căn nhà ngổn ngang, ông Lê Nguyễn Anh Kha (46 tuổi, bố của cháu L.N.B.Th) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ quét bất ngờ - dòng nước dữ tràn xuống từ hồ chứa trên núi đã cướp đi con gái út. Vợ chồng ông Kha làm nông, sống ở ven rẫy để tiện canh tác. Những ngày qua, mưa lớn liên tục khiến nước suối Tân Lai, cách nhà khoảng 25m, dâng cao bất thường. Khoảng 19h tối 1/11, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, tiếng nổ “đùng đùng” vang lên từ phía dãy núi, mặt đất rung chuyển dữ dội. “Tôi biết hồ trên núi từng rò rỉ, nên lập tức chạy ra xem. Chỉ kịp thấy nước và bùn đất ào ạt lao xuống như thác, hướng thẳng về phía nhà”, ông Kha nhớ lại. Ngay sau đó, ông Kha vội vàng gọi vợ và con gái dắt xe máy tìm đường thoát. Nhưng vừa chạy được hơn trăm mét, xe sa vào bùn, cả ba ngã xuống và bị nước cuốn đi. “Nước dâng đến ngực, chảy xiết kinh hoàng. Tôi chỉ còn kịp hét lên ‘bám chặt vào bố!’ trước khi bị cuốn phăng”, ông Kha kể, đôi mắt đỏ hoe. Bị cuốn xa hơn 200m, ông may mắn bám được vào cành cây, cố gắng trèo lên bờ trong đêm tối, rồi gào gọi vợ con giữa dòng nước đục ngầu. Khoảng 15 phút sau, ông nghe tiếng vợ kêu cứu bên gốc xoài gần bờ suối. Khi chạy tới, bà chỉ kịp thều thào: “Con mất rồi anh ơi”. Cả hai ôm nhau khóc trong tiếng mưa rơi nặng hạt. Rạng sáng 2/11, thi thể cháu Th. được tìm thấy cách nhà khoảng 600m, mắc lại ở hàng rào một vườn táo. Cách đó chừng 100m, bà Vương Thị Hằng (40 tuổi, hàng xóm của gia đình ông Kha) vẫn chưa hoàn hồn. "Đất rung lên, tôi chỉ kịp ôm hai con nhỏ chạy ra cửa. Nghe tiếng con bé Th. kêu cứu phía sau mà không làm gì được", bà Hằng nói. Mưa đã tạnh, nhưng bùn đất vẫn phủ kín cả khu dân cư. Nhiều người dân ở thôn 1, xã Tuy Phong vẫn chưa dám về nhà, lo sợ hồ nước trên núi vẫn còn nguy cơ vỡ thêm. Trong nỗi đau mất con, ông Kha chỉ mong cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm những hồ chứa không phép, để không còn gia đình nào phải gánh chịu thảm cảnh như gia đình ông. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM? Theo ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hồ chứa nước bị vỡ đêm 1/11 có dung tích trung bình khoảng 900.000m3, được xếp loại hồ cỡ vừa. Khu vực trang trại có 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất. “Dự án Trang trại Việt, được cấp phép đầu tư từ năm 2017 và thi công từ 2018 với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón, do ông Nguyễn Quang Tính (trú TPHCM) làm giám đốc. Tuy nhiên, trong giấy phép đầu tư hoàn toàn không có hạng mục xây dựng hồ chứa nước”, ông Lộc cho hay. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 2 hồ chứa nước của dự án Trang trại Việt bị vỡ vách ngăn, tạo ra lượng nước lớn đổ ập xuống hạ lưu. Trong đó, một hồ có diện tích khoảng 18,4ha, vỡ đoạn dài 48 m; hồ còn lại rộng 4,1ha, vỡ đoạn dài 37m. Theo UBND xã Tuy Phong, nguyên nhân ban đầu được cho là mưa lớn kéo dài tại khu vực đầu nguồn, kết hợp địa hình dốc và hệ thống tiêu thoát nước nhỏ, Vụ vỡ hồ chứa khoảng 900.000m3 tại xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đêm 1/11 khiến một bé gái 13 tuổi tử vong, hàng chục hộ dân mất nhà cửa, tài sản. Hồ này chưa từng được cấp phép xây dựng và hồ chứa khác của cùng công ty từng vỡ một lần trước đó, nhưng không được xử lý dứt điểm. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, khu vực phía đông Gia Lai có 164 hồ chứa, dung tích là 335,75/675,96 triệu m3, đạt 49% dung tích thiết kế. Còn phía tây của tỉnh có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mor do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý), dung tích là 457,1/600 triệu m3, đạt 76% dung tích thiết kế, nguồn nước được duy trì ở mức ổn định. Các hồ chứa lớn, tham gia vận hành điều tiết lũ giảm ngập vùng hạ du trên các lưu vực sông khu vực phía đông tỉnh có dung tích nước đạt 43% so với thiết kế, dung tích còn trống là 295,3 triệu m3 nước. TIỀN LÊ 4 nThứ Ba n Ngày 4/11/2025 THỜI SỰ CẮT GIẢM GẦN 700 TRIỆU M3 NƯỚC LŨ Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, kể từ giữa tháng 10, khu vực thượng nguồn thành phố liên tục xuất hiện nhiều đợt mưa rất lớn. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng đã ban hành 8 lệnh vận hành liên hồ chứa, hạ dần mực nước đón lũ để tạo dung tích phòng nước. Cụ thể, hồ Tả Trạch hạ xuống mức 29,34m so với cao trình dâng bình thường 45m; Bình Điền còn 77m/85m; Hương Điền còn 52,94m/58m. Nhờ điều tiết kịp thời, dù có 4 đợt mưa lớn liên tiếp xảy ra, các hồ vẫn bảo đảm đủ dung tích an toàn. Đặc biệt, đợt mưa cực đoan cuối tháng 10 (từ ngày 25 đến 28) được đánh giá có cường độ kỷ lục, khi lượng mưa đo tại đỉnh Bạch Mã lên tới 2.690mm, tại Khe Tre 1.485mm. Lưu lượng nước đổ về hồ tăng rất nhanh, trong đó nước về hồ Tả Trạch đạt 6.921m3/s (thời điểm sáng 27/10), Bình Điền 6.512m3/s, Hương Điền 5.261m3/s. Tất cả đều vượt ngưỡng vận hành an toàn của các hồ đập. Tuy nhiên, nhờ điều hành linh hoạt, tổng lượng nước hai hồ Tả Trạch và Bình Điền xả về hạ du chỉ còn 7.659m3/s, trong khi tổng lượng nước đổ về cùng thời điểm là 12.599m3/s (lúc 10 giờ ngày 27/10). Việc cắt giảm hơn 4.900m3/s này đã giúp đỉnh lũ sông Hương tại trạm Kim Long chỉ đạt 5,05m, thấp hơn khoảng 0,6m so với trường hợp không điều tiết. Trên thượng nguồn sông Bồ, hồ Hương Điền cũng góp phần quan trọng khi giảm đỉnh lũ từ 0,15 - 0,35m tại trạm Phú Ốc. Tính tổng cộng, hệ thống liên hồ chứa đã cắt giảm gần 700 triệu m3 nước lũ, giúp Huế tránh nguy cơ ngập sâu trên diện rộng như trận lũ lịch sử tháng 11/1999. RẤT NGUY CẤP Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định cho biết, thành phố đã trải qua những thời khắc “rất nguy cấp” khi mưa lớn kéo dài liên tục, nước sông Bồ vượt đỉnh lũ năm 1999, còn sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 26 năm trước (lụt lịch sử tháng 11/1999). “Từ chiều 25/10, chúng tôi đã nhận định đây là đợt mưa lũ đặc Huế có lúc vận hành hồ chứa ở mức rất nguy cấp Ba hồ chứa lớn ở thượng nguồn sông Hương và sông Bồ là Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền đã trở thành “lá chắn” giúp TP Huế tránh ngập sâu trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 và trận lũ mới đầu tháng 11. Hàng trăm triệu mét khối nước lũ đã được điều tiết cắt giảm, góp phần bảo vệ an toàn cho hạ du, dù có những thời điểm vận hành hồ ở mức rất nguy cấp. BÁO ĐỘNG AN TOÀN Ai chịu trách nhiệm vụ vỡ hồ chứa gây Hoang tàn sau vụ hồ chứa nước bị vỡ Căn nhà của một hộ dân chơi vơi sau sự cố đêm 1/11 ẢNH: THÁI LÂM Hồ thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết lũ về hạ du “Cơn mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 năm nay là phép thử cho năng lực ứng phó thiên tai của cả hệ thống chính quyền hai cấp mới vận hành. Và kết quả cho thấy, sự chủ động, khoa học trong điều hành cùng tinh thần đồng lòng của người dân là yếu tố quyết định để Huế đứng vững giữa thiên tai”. Chủ tịch UBND TP Huế PHAN THIÊN ĐỊNH

5 n Thứ Ba n Ngày 4/11/2025 THỜI SỰ Hồ Nam Bình Hạ (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng từ năm 1979, dung tích khoảng 30.000m3, phục vụ tưới tiêu cho hơn 70 ha lúa và hoa màu. Sau nhiều năm sử dụng, hồ bị bồi lấp nặng, thân đập nứt gãy, thấm nước, cửa cống hư hỏng không thể vận hành. Ông Phạm Trung Cương (thôn Nam Bình 1, xã Bình Sơn) chia sẻ, hồ này từng giúp bà con chủ động nước tưới, giờ bồi lấp nặng, mùa khô không đủ nước, mùa lũ thì lại không tích được nước. Sinh kế bà con bị ảnh hưởng cả hai mùa. Ông Võ Quốc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết, địa phương có 8 hồ đập, trong đó 2 hồ bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc tích trữ nước tưới vào mùa khô và nguy hiểm trong mùa mưa lũ. “Xã đã lập đoàn kiểm tra toàn bộ các hồ đập, lập phương án ứng phó và sẵn sàng di dời dân khi có tình huống bất thường”, ông Nam nói. Tương tự, sau 24 năm khai thác, dưới tác động của thiên tai, bão lũ, hồ Phượng Hoàng (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hiện cũng xuống cấp nghiêm trọng. Đập hạ lưu bị thấm nước, tràn xả lũ và kênh dẫn bị xói lở, gãy đổ, kè đá bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập cao. Anh Võ Văn Dân (thôn Nhơn Hòa 2, xã Đông Sơn) nói rằng, hồ này từng vỡ đập một lần vào năm 2001, sau đó được xây lại. Nay lại hư hỏng, bà con rất sợ khi mùa mưa đến. Anh mong chính quyền sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, hồ Phượng Hoàng là công trình hư hỏng nặng nhất trong số nhiều hồ đập đã cũ. Tuy nhiên, kinh phí sửa chữa lớn nên xã đề nghị cấp trên hỗ trợ. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng xung kích phối hợp các trưởng thôn lập danh sách các hộ ở khu vực hạ lưu bị ảnh hưởng trực tiếp. “Khi mưa to kéo dài, chúng tôi sẽ di dời các hộ dân đến nơi an toàn, phòng tránh sự cố bất ngờ, đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Tuấn nói. 12 HỒ XUỐNG CẤP Ngoài 2 hồ nói trên, nhiều công trình khác như hồ Suối Khoai, Trung Tín (xã Vạn Tường), hồ Hóc Tùng, Hóc Lùng (xã Thọ Phong)… cũng có dấu hiệu mất an toàn, như đập đất thẩm lậu, mái bị xói mòn, tràn xả lũ bị thu hẹp, cửa cống hư hỏng hoặc không có van điều tiết. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN&MT Quảng Ngãi, cho biết, những năm qua, tỉnh đã được đầu tư nâng cấp nhiều công trình nhưng vẫn còn 12 hồ đập xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp. “Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá mức độ hư hại để có phương án xử lý, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 165 tỷ đồng để sửa chữa các hồ chứa xung yếu. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, trực 24/24 trong mùa mưa lũ, kịp thời ứng phó và bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ lưu”, ông Phương nói. NGUYỄN NGỌC Sau hàng chục năm sử dụng, nhiều hồ thủy lợi ở Quảng Ngãi đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân đập thấm nước, cửa cống hư hỏng, dung tích bị bồi lấp… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ. Nhiều hồ đập ở Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng Kè đá hồ Phượng Hoàng bị bong tróc, mất liên kết, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập rất cao ẢNH: NGUYỄN NGỌC HỒ ĐẬP MÙA LŨ chết người? khiến nước từ các hồ chứa dồn nhanh, gây ra vụ lũ quét nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Điều đáng nói là sự cố tương tự xảy ra vào đầu tháng 10, khi khu vực tích nước của Công ty Trang trại Việt trên núi Tân Lai bị tràn bờ, vỡ ao cá, khiến nước và bùn đất ồ ạt đổ xuống hạ lưu. Sự cố gây thiệt hại cho một số hộ dân, nhưng các biện pháp khắc phục sau đó chỉ mang tính tạm thời và không giải quyết triệt để vấn đề an toàn hồ chứa trên núi Tân Lai. Chưa đầy một tháng sau, một hồ nước khác của cùng doanh nghiệp lại vỡ, gây hậu quả nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần: một bé gái 13 tuổi tử vong, hàng chục hộ dân mất trắng tài sản, nhà cửa tan hoang. Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một công trình chưa được cấp phép xây dựng hồ chứa lại tồn tại và tích nước quy mô lớn ngay trên đầu khu dân cư? Vì sao sau sự cố đầu tiên, các cơ quan chức năng chỉ dừng lại ở mức “kiểm tra, nhắc nhở” mà không xử lý dứt điểm? Sau khi xảy ra sự cố, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo và đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc. THÁI LÂM Hàng trăm hồ đập xuống cấp, Đắk Lắk cần hơn 1.000 tỷ đồng để sửa chữa Theo báo cáo của Sở NN&MT Đắk Lắk, tỉnh hiện có 1.208 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa nước, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Các công trình này đảm bảo tưới cho hơn 373.800 ha cây trồng, chiếm khoảng 83% tổng diện tích có nhu cầu tưới. Qua rà soát, phía Tây tỉnh có 131 hồ, đập bị hư hỏng, xuống cấp cần kinh phí khoảng 1.031 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra, một số công trình có nguy cơ mất an toàn cao như hồ Ea Giang và hồ Phù Mỹ đã được đề xuất bố trí vốn riêng để xử lý khẩn cấp. Ở khu vực phía Đông tỉnh, hai công trình lớn gồm kè Bạch Đằng (chiều dài hơn 3,5km) và kè phía Nam sông Đà Rằng (chiều dài khoảng 2km) cũng bị hư hỏng, cần khoảng 250 tỷ đồng để khắc phục. Sở NN&MT đề nghị Bộ NN&MT và UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn vốn hằng năm để nâng cấp, sửa chữa các hồ đập theo thứ tự ưu tiên, nhằm đảm bảo an toàn công trình, hạn chế rủi ro thiên tai và đáp ứng nhu cầu tưới tiêu ngày càng lớn của người dân. HUỲNH THỦY biệt lớn nên lập tức cho học sinh nghỉ học, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Có thời điểm, 2.000 - 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng tại chỗ túc trực, sẵn sàng ứng cứu”, ông Định nói. Trong đêm cao điểm (27/10), nước lũ tràn vào một số khu vực trung tâm thành phố, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Tuy nhiên, các lực lượng đã nhanh chóng hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không xảy ra thương vong. Theo ông Định, việc chủ động dự báo, vận hành hồ chứa linh hoạt cùng sự đồng lòng của người dân đã giúp Huế vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. “Đã có những thời điểm rất nguy cấp, nhưng chúng ta đã xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất. Nếu không có hệ thống vận hành liên hồ, chắc chắn đỉnh lũ năm nay sẽ tương đương hoặc thậm chí cao hơn năm 1999”, ông Định nói. Cũng trong những ngày mưa lũ cao điểm, hệ thống Trung tâm Giám sát - điều hành đô thị thông minh (Hue-S), tổng đài 112 và 19001075 hoạt động hiệu quả, giúp chính quyền tiếp nhận, xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp. Nhiều người dân cũng phát huy tinh thần “bốn tại chỗ”, chủ động sơ tán khỏi vùng trũng thấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Các cơ quan chuyên môn đánh giá, dù lượng mưa năm nay tập trung dồn dập và dữ dội hơn nhiều so với các năm trước, nhưng nhờ vận hành liên hồ chứa hợp lý và công tác điều phối đồng bộ, Huế đã kiểm soát được rủi ro, giữ an toàn cho công trình và giảm ngập đáng kể cho hạ du. NGỌC VĂN Quảng Ngãi có 213 hồ thủy lợi, thủy điện, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện có 12 hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Vào 7h sáng qua, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Dự báo ngày 4/11, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào khu vực miền Trung của Philippines; đến 7h sáng nay, tâm bão trên khu vực miền Trung của Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Các đài quốc tế và trong nước có nhận định khá đồng nhất khi cho rằng, khoảng đêm 4/11, bão Kalmaegi sẽ vượt qua miền Trung của Philippines vào Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20-25km/h. Sau khi vào Biển Đông, do gặp điều kiện thuận lợi với mặt biển ấm và đứt gió yếu, bão tiếp tục mạnh thêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, thời điểm bão mạnh nhất là khi hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển Gia Lai khoảng 400km vào sáng 6/11. Lúc này bão có thể mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong ngày và đêm 6/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiến về vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai với cường độ ổn định, sau đó khi tiến gần bờ thì suy yếu dần. Khoảng sáng 7/11, bão sẽ đi vào đất liền nước ta ở khu vực Nam Trung bộ, có thể từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Cường độ thời điểm đổ bộ còn khó lường. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đây có thể là cơn bão đổ bộ với cường độ rất mạnh do mặt biển tương đối ấm, ít gặp các điều kiện trở ngại, ít khả năng tương tác với không khí lạnh, cần theo dõi các diễn biến liên tục của cơn bão này. Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội. Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội. Biển Đông đang trải qua một mùa mưa bão nhiều hiếm thấy. Tính đến ngày 3/11, có 12 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trong đó nhiều cơn bão tác động trực tiếp, gây ảnh hưởng nặng nề đến đất liền nước ta. Cơn bão số 1, dù không đổ bộ trực tiếp nhưng gây mưa lớn suốt từ Đà Nẵng đến Hà Tĩnh, gây mưa lũ kỷ lục trong tháng 6 ở các địa phương này. NGUYỄN HOÀI Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, có thể mạnh cấp 14 trên Biển Đông Vào 7h sáng qua, bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 15; như vậy chỉ hơn một ngày bão đã tăng 3 cấp. Dự báo đêm nay sẽ vào Biển Đông, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17 khi cách bờ biển Gia Lai khoảng 400km, sau đó hướng về vùng biển Nam Trung bộ.

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 4/11/2025 KHÔNG CÒN PHỤ CẤP THÂM NIÊN, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI? Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định. Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Như vậy, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau: Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/ 2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù. Dự thảo Nghị định làm rõ quy định về việc bảo lưu trong thực hiện chế độ, chính sách khi điều động nhà giáo theo nhiệm vụ. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà giáo khi thực hiện công tác điều động, khuyến khích nhà giáo tham gia điều động tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ quan quản lí giáo dục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết tình trạng thừa, thiếu nhà giáo; giải quyết chính sách đối với nhà giáo sau khi kết thúc thời gian được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Dự thảo Nghị định bổ sung nguyên tắc chi trả thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục có nhiều cấp học hoặc nhiều trình độ đào tạo, cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu. Đối với phụ cấp trách nhiệm công việc, dự thảo bổ sung các trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc gồm có tổ trưởng/tổ phó chuyên môn, tổ trưởng/tổ phó bộ môn và tương đương; nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ (trừ nhà giáo dạy môn Ngoại ngữ); nhà giáo được giao thực hiện công tác tư vấn học sinh. Đối với phụ cấp lưu động, dự thảo bổ sung các trường hợp được hưởng gồm có nhà giáo được cử biệt phái, dạy liên trường và nhà giáo phải di chuyển để dạy ở các điểm trường hoặc phân hiệu. Quy định này nhằm khắc phục các bất cập như giáo viên được cử đi dạy biệt phái, dạy liên hoặc được điều động sang cơ sở giáo dục khác; giáo viên phải di chuyển giữa các điểm trường trong một cơ sở giáo dục để giảng dạy nhưng không được hưởng phụ cấp lưu động cho những ngày phải di chuyển. GIẢI QUYẾT BẤT CẬP Tại tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên, Bộ GD&ĐT thông tin, Nghị quyết 71 của Trung ương về đột phá giáo dục đào tạo, Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ: “Có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…”. Theo đó, sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); xây dựng 1 bảng lương chức vụ; xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Hiện tại, tiền lương của nhà giáo đang được chi trả theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP3 và được áp dụng theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp như sau: Phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác với các mức từ 25% - 70%... Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo hiện hành còn một số bất cập. Thứ nhất, chưa thực hiện được chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Lương của hầu hết nhà giáo (trừ giảng viên cao đẳng, đại học, giáo viên giáo dục nghề nghiệp) đang xếp thấp hơn viên chức các ngành khác như y tế, xây dựng, giao thông vận tải, tư pháp, văn hóa - thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông. Thứ hai, bất cập trong việc thiết kế bảng lương viên chức. Lương của nhà giáo mới vào nghề và nhà giáo lâu năm có khoảng cách chênh lệch lớn (hệ số cao hơn, phụ cấp thâm niên cao hơn, phụ cấp ưu đãi nghề tuy bằng nhau nhưng tính theo hệ số lương nên càng cách biệt), trong khi cùng thực hiện các nhiệm vụ về cơ bản giống nhau. Thứ ba, một số quy định chế độ phụ cấp đối với nhà giáo chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. NHÀ GIÁO BĂN KHOĂN Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng một trường Mầm non tại Ninh Bình chia sẻ, sau khi nhận được dự thảo Nghị định, kế toán nhà trường đã thực hiện đánh giá sơ bộ thu nhập của giáo viên. Bà Mai phân tích, Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) chính thức bỏ các phụ cấp của nhà giáo như ưu đãi đứng lớp, thâm niên. Với chính sách tiền lương không thay đổi, thu nhập của giáo viên sẽ bị giảm so với hiện tại. Bà Mai ví dụ, một giáo viên mầm non đang hưởng hệ số lương 3.99, cộng với phụ cấp ưu đãi đứng lớp 35%, phụ cấp thâm niên, tổng thu nhập trên 13,5 triệu đồng/tháng. Cùng hệ số lương đó, áp dụng hệ số lương đặc thù theo dự thảo Nghị định và quy định bỏ các phụ cấp khác, thu nhập của giáo viên này còn trên 11,2 triệu đồng/tháng. Nhưng nếu giữ nguyên phụ cấp và có hệ số lương đặc thù, thu nhập của giáo viên này trên 16,4 triệu đồng/ tháng. Với phân tích trên, bà Mai băn khoăn khi dự thảo Nghị định đi vào thực tế, thu nhập của giáo viên cuối cùng tăng hay giảm? Tương tự, bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng băn khoăn khi tính theo hệ số lương đặc thù, thu nhập của bản thân bà cũng bị giảm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Nhà giáo 2025, nhà giáo vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên đến khi cải cách chính sách tiền lương được triển khai đầy đủ. Trong Luật Nhà giáo quy định, nhà giáo được xếp vào thang bảng lương cao nhất. Vì vậy, khi thực hiện chế độ hệ số lương đặc thù, cần phải chờ cải cách chính sách tiền lương cụ thể để biết chính xác thu nhập của nhà giáo tăng hay giảm khi bỏ phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đứng lớp. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT vừa lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên. Theo dự thảo này, giáo viên được hưởng hệ số lương đặc thù, vậy thu nhập của giáo viên sẽ tăng hay giảm? Thu nhập của nhà giáo tăng hay giảm? Trong đó, khối mầm non, tiểu học và THCS có 28 trường với 13.417 học sinh, 408 lớp nghỉ học do nhiều điểm trường bị chia cắt, ngập cục bộ. Ở bậc THPT, 3 trường với 3.528 học sinh, 89 lớp tạm dừng đến trường. Khối Trung tâm GDNN - GDTX, chỉ có Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên phải nghỉ học với 398 học sinh. Riêng khối trung cấp, cao đẳng, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Cao đẳng Nguyễn Du ghi nhận 1.121 học sinh, 31 lớp nghỉ học vì mưa lũ. Nguyên nhân là do mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn; một số khu dân cư, trường học bị chia cắt, nhiều điểm trường ngập sâu trong nước. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để chủ động phòng tránh. Các nhà trường phân công lực lượng trực 24/24 giờ, chủ động di dời, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đảm bảo thông tin liên lạc và chế độ báo cáo thường xuyên. Sau khi nước rút, các trường sẽ khẩn trương vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, xử lý môi trường sạch sẽ để sớm ổn định dạy học trở lại. HOÀI NAM Hơn 18.000 học sinh Hà Tĩnh chưa thể đến trường Ngày 3/11, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, đến 7h sáng, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường. Trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ngập sâu hơn 1m Lương nhà giáo sẽ thay đổi từ ngày 1/1/2026 ẢNH: NHƯ Ý Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, khi thực hiện hệ số lương đặc thù, ngân sách phát sinh chủ yếu cho đối tượng giáo viên mầm non, phổ thông. Ngân sách phát sinh khoảng 1.652 tỉ đồng/tháng. Chi phí phát sinh để chi trả phụ cấp lưu động cho các đối tượng bổ sung khoảng 5,5 tỉ đồng/tháng.

