Báo Tiền Phong số 307

Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản ẢNH: FBNV Gánh nặng cuộc sống và “hội chợ phù hoa” Từ sự cố của Hồ Ngọc Hà THỨ HAI 3/11/2025 Số 307 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Nhà ở xã hội - giấc mơ ngoài tầm với XEM TIẾP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN Nhà ở xã hội vốn sinh ra để che chở cho những người lao động thu nhập trung bình và thấp. Nhưng ngay cả khi điều kiện mua đã được nới rộng, lãi vay đã ưu đãi hơn, cơ hội dường như mở rộng… thì rất nhiều người vẫn thấy giấc mơ có một mái nhà của mình chạy xa như một ngôi sao cuối đường chân trời. Càng cố vươn tới, càng hụt hy vọng. TRANG 12 Thiên tai khiến tổn thất kinh tế nghiêm trọng TRANG 5 MONG TĂNG NGƯỠNG DOANH THU NỘP THUẾ TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM THĂM, TẶNG QUÀ NGƯỜI DÂN VÙNG TÂM LŨ TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi người dân vùng rốn lũ TP Huế TRANG 4 TRANG 3 ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM TẠI CẤP CAO APEC TRANG 6 Bài toán chỗ ở cho sinh viên Ukraine cố thủ ở Pokrovsk giữa thế gọng kìm của Nga THẦN TƯỢNG SỤP ĐỔ TRANG 8+9 Trương Ngọc Ánh trong phim Áo lụa Hà Đông Trương Ngọc Ánh trong phim Đồng tiền xương máu

Sáng 2/11, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, vùng mưa có phần chuyển trọng tâm xuống khu vực từ phía nam Huế đến phía đông Gia Lai (Bình Định cũ). Dự báo từ nay đến sáng 4/11, khu vực Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa phổ biến 300500mm, có nơi trên 700mm. Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Nam Nghệ An và Tây Quảng Ngãi mưa phổ biến 70150mm, có nơi trên 250mm. Do mưa lớn còn tiếp tục, lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên, sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) có dao động, sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng) xuống chậm. Hôm qua, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu GiaThu Bồn, sông Trà Khúc lên dần và dao động ở mức báo động (BĐ)2 và trên mức BĐ2. Trong hôm nay (3/11), lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2. Từ nay đến 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3. Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, sáng 2/11 còn hơn 16.500 ngôi nhà bị ngập, trong đó Hà Tĩnh có hơn 5.600 nhà, tăng so với sáng 1/11; Quảng Trị là hơn 3.600 nhà. Huế là hơn 5.900 nhà, Đà Nẵng là 230, giảm mạnh so với những ngày trước. Quảng Ngãi tái ngập với 530 nhà. Sáng 2/11 còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, hơn 70.000 hộ dân vẫn chưa có điện; 56 xã/phường ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện. Ngoài ra, 148 trạm BTS mạng công cộng vẫn mất liên lạc tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi thông tin liên lạc đã được khôi phục và hoạt động bình thường. Miền Trung đang trải qua một mùa mưa lũ khốc liệt. Trong đó bão số 3 (tháng 7) gây lũ kỷ lục trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An). Bão số 5 (tháng 8) và bão số 10 (tháng 9) đổ bộ Hà Tĩnh - Nghệ An với cường độ mạnh đến rất mạnh. Dự báo khoảng 6/11, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão số 13, hướng về khu vực Nam Trung Bộ, có thể từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. NG. HOÀI 2 nThứ Hai n Ngày 3/11/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Ngày 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, động viên và tặng quà người dân TP Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; ông Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại xã Quảng Điền - vùng tâm lũ của Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm xuống cano vào thôn Khuông Phò Đông - nơi bị cô lập nhiều ngày bởi mưa lũ lịch sử. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát của người dân và mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung và TP Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kịp thời hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào vùng lũ. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị cô lập, thiếu thốn mà không được hỗ trợ kịp thời. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế nhằm góp phần giúp thành phố sớm ổn định đời sống, phục hồi kinh tế xã hội sau thiên tai. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao 45 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng trong mưa lũ. Đồng hành cùng đoàn công tác, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao hỗ trợ 20 tỷ đồng giúp nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo báo cáo nhanh của UBND TP Huế, đến ngày 1/11, toàn thành phố vẫn còn 8/40 xã, phường còn ngập, với độ sâu trung bình 0,3 - 0,5m, có nơi hơn 0,7m. Một số địa bàn như Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ… vẫn bị chia cắt, người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền. Các địa phương hiện tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để triển khai hỗ trợ khẩn cấp. NGỌC VĂN Trong chuyến công tác tại TP Huế sau đợt mưa lũ lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến vùng tâm lũ Quảng Điền thăm hỏi, tặng quà người dân vừa chịu hậu quả thiên tai nặng nề; trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo, đồng thời động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sáng 2/11, số hộ dân ngập lụt ở Đà Nẵng chỉ còn 230 nhà, Huế còn hơn 5.000 nhà, giảm mạnh những ngày qua, trong khi đó số nhà ngập lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Trị tăng lên. Dự báo lũ dâng trở lại ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong những ngày tới. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân vùng tâm lũ Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi người dân vùng rốn lũ TP Huế Tuổi trẻ Đà Nẵng hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề vừa qua ẢNH: GIANG THANH Ngày 7/10, hoàn lưu cơn bão Matmo đã gây ra một trận mưa đặc biệt lớn ở khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Lạng Sơn, trong đó Thái Nguyên là nơi hứng chịu mưa dữ dội nhất. Số liệu thống kê lượng mưa tháng 10 vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia công bố cho thấy, lượng mưa ngày 7/10 tại Thái Nguyên là 491,3mm, trở thành ngày mưa dữ dội nhất tại đây, nhiều hơn 2 lần kỷ lục được thiết lập vào năm 1978. Trong khi đó, khu vực Bắc Kạn (Thái Nguyên) ngày 7/10 mưa 201,2mm, vượt hai lần kỷ lục được thiết lập 61 năm trước (1964). Mưa lớn chưa từng có đã khiến lũ kỷ lục trên sông Cầu khiến Thái Nguyên ngập lụt chưa từng có, nghiêm trọng hơn cả đợt ngập lụt năm 2024 do siêu bão Yagi gây ra. Cùng với Thái Nguyên, nhiều địa phương khác ở miền Bắc cũng hứng chịu những ngày mưa dữ dội nhất trong tháng 10 như Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Ninh và Cao Bằng. Miền Trung cũng hứng chịu mưa lũ kỷ lục trong tháng 10 năm nay, trọng tâm là Huế và Đà Nẵng với nhiều nơi mưa trên 1.000mm trong khoảng thời gian từ 22-31/10 như Nam Đông (Huế) 1.772mm, Trà My (Đà Nẵng) 1.545mm, A Lưới (Huế) 1.236mm. Kỷ lục mưa được thiết lập tại Nam Đông (Huế) vào ngày 27/10 khi lượng mưa ở đây lên tới 968,1mm. Đáng lưu ý, tại đỉnh Bạch Mã, lượng mưa cao nhất trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới. Tính từ 19h tối 25/10 đến 7h sáng nay, khu vực này mưa tổng cộng 3.393mm, gấp hơn 3 lần lượng mưa trong cả năm tại tỉnh Ninh Thuận cũ. Tuy nhiên, đây là trạm đo mưa mới được đưa vào vận hành trong vài năm qua nên chưa có dữ liệu đối chiếu theo dòng lịch sử. Cùng với những trận mưa kỷ lục, 8 tỉnh nước ta ghi nhận lượng mưa nhiều kỷ lục trong tháng 10, gồm: Thái Nguyên, Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Lâm Đồng. Dự báo trong tháng 11, mưa lũ sẽ diễn biến rất phức tạp ở khu vực miền Trung. Ngay từ ngày đầu tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía đông Quảng Ngãi đã hứng chịu mưa rất lớn, dự báo kéo dài đến khoảng đêm 4/11. Sau đó khoảng 7-8/11, khu vực miền Trung có thể tiếp tục hứng chịu mưa lớn do cơn bão số 13 gây ra. NGUYỄN HOÀI Trận mưa Thái Nguyên vượt kỷ lục 61 năm Ngập lụt giảm ở Huế - Đà Nẵng, mở rộng ở Hà Tĩnh Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trận mưa ngày 7/10 vừa qua ở Thái Nguyên được tổng kết là trận mưa lớn nhất lịch sử quan trắc được ở khu vực này, vượt qua kỷ lục năm 1964.

3 n Thứ Hai n Ngày 3/11/2025 THỜI SỰ Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, từ ngày 29/10-1/11, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 đã thông qua Tuyên bố Gyeongju “Vì một tương lai bền vững”, nhấn mạnh mục tiêu hướng tới một khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở, hòa bình, tự cường và năng động. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP TÁC APEC NGÀY CÀNG HIỆU QUẢ Tham dự Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu Việt Nam có nhiều hoạt động đa phương và song phương quan trọng, truyền tải thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sáng tạo trong hợp tác khu vực. Chủ tịch nước tham dự các phiên họp Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC; phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit); tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của khu vực. Trong các phiên thảo luận với các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước dành nhiều thời gian đề cập nhiều vấn đề toàn cầu, trong đó nhấn mạnh các xu thế mới có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của thế giới và khu vực, vấn đề về năng lượng và chuyển đổi năng lượng bền vững, những tiến bộ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Phát biểu tại phiên họp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo APEC với chủ đề “Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, các nền kinh tế APEC cần tăng cường phối hợp chính sách, củng cố niềm tin chiến lược và đẩy mạnh hợp tác thực chất để cùng vượt qua những thách thức mang tính toàn cầu. Chủ tịch nước chỉ rõ những biến động địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng tác động của chuyển đổi số và biến đổi khí hậu đang đòi hỏi APEC phải có các bước đi cụ thể, hiệu quả và mang tính bao trùm. Trong khi đó, tại phiên họp thứ hai, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững; và “đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành, cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của tất cả mọi người dân”. Từ kinh nghiệm của Việt Nam và góc nhìn phát triển chung của khu vực, Chủ tịch nước Lương Cường đưa ra những đề xuất, giải pháp để hợp tác APEC ngày càng thực chất, hiệu quả, phù hợp với những thay đổi nhanh chóng đang diễn ra và mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của khu vực và từng nền kinh tế thành viên. Tinh thần chủ động, trách nhiệm, cách tiếp cận đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết, hợp tác quốc tế, cũng như những kiến nghị, giải pháp phù hợp với thực tiễn của Việt Nam đã đóng góp quan trọng cho thành công chung của Hội nghị, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại APEC, cũng như các cơ chế đa phương. Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển tải tới cộng đồng APEC thông điệp rõ ràng về tầm nhìn, chính sách và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là các nghị quyết lớn về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững. Đồng hành với Việt Nam, các doanh nghiệp có được môi trường chính trị-xã hội an toàn, ổn định; môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; một thị trường quy mô lớn hơn 100 triệu dân; một nền kinh tế năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và kết nối toàn cầu; một lực lượng lao động trẻ, dồi dào và được đào tạo bài bản; và hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhận định: “Thông qua hoạt động lần này, Việt Nam đã chia sẻ sâu sắc về định hướng phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các bài phát biểu và thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp về một Việt Nam đang quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hội nhập để vươn lên và tiến cùng thời đại trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc hiện nay”. Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường còn có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi song phương với lãnh đạo, trưởng đoàn của hầu hết các nền kinh tế thành viên APEC, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, trong đó có các cuộc trao đổi quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc tiếp xúc này góp phần củng cố nền tảng hợp tác tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác mới phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, cam kết phối hợp cùng các nền kinh tế thành viên xây dựng chương trình nghị sự thực chất, thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ nhiệt thành, bày tỏ tin tưởng và thể hiện sự trông đợi được đến Việt Nam, đến Phú Quốc năm 2027 để tham dự các hoạt động của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai. Thông điệp này nhận được sự hưởng ứng tích cực, cho thấy sự tin tưởng của các thành viên APEC đối với năng lực và uy tín quốc tế của Việt Nam. NHẤT TRÍ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VIỆT NAM-HÀN QUỐC Bên lề Tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường có chương trình làm việc song phương hiệu quả. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, năng lượng mới, lao động và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy triển khai thực chất các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước; cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên, tạo bước chuyển lớn, thực chất trong hợp tác. Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Lee Jae Myung đã góp phần làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước còn tham dự sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Gyeongju, nơi có mối liên hệ lịch sử-văn hóa bền chặt giữa hai dân tộc gắn với dòng họ nhà Lý Việt Nam định cư tại Hàn Quốc, biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước. Sự kiện này không chỉ là dịp giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc, mà còn góp phần thắt chặt sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa hai quốc gia - nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển bền vững. Chủ tịch nước cũng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt ở vùng Đông Nam Hàn Quốc, qua đó cho thấy Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước, cũng như khẳng định sự quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về Tổ quốc và đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Hàn Quốc lần này đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương. Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh và trách nhiệm trong việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến cho hợp tác APEC, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động, gắn kết và sáng tạo trong khu vực; đồng thời cũng mở ra những hướng hợp tác mới trong quan hệ với các nền kinh tế APEC. Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Việt Nam trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững. BÌNH GIANG Từ kinh nghiệm của Việt Nam và góc nhìn phát triển chung của khu vực, Chủ tịch nước Lương Cường đưa ra những đề xuất, giải pháp để hợp tác Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày càng thực chất, hiệu quả. Đóng góp của Việt Nam tại Cấp cao APEC Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển tải tới cộng đồng APEC thông điệp rõ ràng về tầm nhìn, chính sách và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là các nghị quyết lớn về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững. Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương. Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung ẢNH: TTXVN Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch nước Lương Cường ẢNH: TTXVN

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 3/11/2025 Ngày 2/11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. NÔNG DÂN KHÓ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT DO HỖ TRỢ CHẬM Nhiều vấn đề nóng của ngành nông nghiệp được các nông dân, hợp tác xã đặt ra, đặc biệt cơ chế hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất. Ông Nguyễn Đức Lập - Giám đốc HTX Gia cầm Minh Hải, Hà Nội - chia sẻ, hai năm liên tiếp, trang trại của ông chịu thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão Yagi 2024 và bão số 10, 11 năm nay khiến hàng vạn con gia cầm chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Song khó khăn lớn nhất là thủ tục nhận hỗ trợ, vay vốn hoặc khoanh nợ, nông dân phải có đủ các loại văn bản xác nhận thiệt hại cấp tỉnh, đề nghị của UBND tỉnh… Ông Lập đặt câu hỏi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có giải pháp nào giúp nông dân sớm tiếp cận vốn và hỗ trợ sau thiên tai nhanh gọn, hiệu quả hơn, đồng thời có giải pháp gì để cải thiện hạ tầng nông nghiệp như đầu tư hệ thống thủy lợi, đê điều, kênh mương thoát nước khi các tỉnh miền Trung đang oằn mình chống lũ? Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ NN&MT cho biết, sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan để có hướng tháo gỡ, đảm bảo người dân sớm tiếp cận được chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định pháp luật. Hiện Bộ NN&MT cũng đã tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 02 về hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai. Điểm mới của nghị định này là mức hỗ trợ được nâng lên từ 1 đến 2 lần, thậm chí 3 lần so với quy định trước đây, đồng thời bỏ bớt nhiều thủ tục hành chính rườm rà, giúp bà con dễ dàng tiếp cận hơn. Về đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ NN&MT đã được bố trí 46.000 tỷ đồng dành riêng cho công tác phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi. “Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ và đề xuất nguồn vốn khoảng 85.000 tỷ đồng cho giai đoạn 20262030, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro thiên tai”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chia sẻ. Thông tin thêm, Bộ trưởng NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã khiến gần 300 người thiệt mạng, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Tổng Bí thư và Thủ tướng đã xác định rõ tính chất cấp bách của vấn đề, đồng thời chỉ đạo Bộ NN&MT cùng các bộ, ngành liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, xây dựng một chương trình tổng thể, căn cơ về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Thắng cần phải nhìn nhận rằng thiên tai là hiện tượng toàn cầu, xảy ra bất ngờ, ở nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau, nên để xây dựng được hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai đầy đủ, đồng bộ cần nguồn lực rất lớn và thời gian dài hạn. CÁ NƯỚC LẠNH CẠNH TRANH KHỐC LIỆT Cũng tại diễn đàn ông Trần Chung Hưng - nông dân xuất sắc 2023 ở Sa Pa (Lào Cai), chia sẻ mô hình nuôi cá tầm, cá hồi nước lạnh trên diện tích 8ha với 5 trại nuôi, hơn 100 bể cá thương phẩm và cá giống. Tuy nhiên, ông Hưng lo ngại ngành cá nước lạnh đang gặp khó vì cạnh tranh khốc liệt với cá tầm nhập từ Trung Quốc, trong khi nguồn giống trong nước chưa chủ động được, do đó đề nghị Bộ NN&MT hỗ trợ xây dựng trung tâm sản xuất giống cá hồi, cá tầm hiện đại, chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Nga. Giải đáp băn khoăn trên, ông Nguyễn Văn Long - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - cho biết, Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực làm chủ công nghệ nuôi cá nước lạnh. Bộ NN&MT đang triển khai các chương trình hợp tác quốc tế với Liên bang Nga, mua trọn gói công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản để chuẩn hóa quy trình. Theo ông Long, muốn thành công, phải phát huy mô hình "ba nhà" - Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp (bao gồm cả nông dân). Mọi công nghệ, nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và gắn với thị trường tiêu thụ. DƯƠNG HƯNG Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã khiến gần 300 người thiệt mạng, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (bên phải) cùng Chủ tịch Hội Nông dân Lương Quốc Đoàn chủ trì diễn đàn Thiên tai khiến tổn thất kinh tế nghiêm trọng Từ ngày 25 đến 31/10, trên địa bàn xuất hiện đợt mưa lớn, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi vượt 1.000 mm, có nơi như Trà Giáp đạt 1.548 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, cô lập các khu dân cư, buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Hiện có hơn 76.400 hộ dân bị ngập, trong đó khoảng 230 hộ vẫn đang trong vùng ngập sâu. Toàn thành phố đã tổ chức di dời hơn 4.800 hộ với hơn 15.800 nhân khẩu đến nơi an toàn. Về thiệt hại, có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương; hơn 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng, cùng 146 con gia súc, gần 27.000 gia cầm bị cuốn trôi. Hơn 900 ha hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở nghiêm trọng, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 837 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại hiện trường. Lực lượng vũ trang huy động hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 150 phương tiện cơ giới, ca nô, xuồng máy tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế người dân vùng cô lập. Đến chiều 1/11, nhiều tuyến giao thông huyết mạch như QL40B, QL14G, QL14H, QL24C và các đường tỉnh 601, 606, 615B vẫn còn sạt lở, tắc nghẽn từng phần. Hệ thống điện lực, viễn thông, y tế bị ảnh hưởng nặng, với 4.993 trạm biến áp mất điện, 183 trạm BTS mất liên lạc, 3 bệnh viện và 40 trạm y tế bị ngập. UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo khẩn cấp các sở, ngành khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Trong ngày 31/10, thành phố đã khôi phục 86% hệ thống điện, cấp phát hơn 5 tấn hàng cứu trợ, đồng thời triển khai khử khuẩn môi trường tại hơn 120.000 hộ dân và khu công cộng. XEM XÉT HỖ TRỢ CỤ THỂ CHO TỪNG ĐỊA PHƯƠNG Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn yêu cầu khẩn trương tổng hợp nhu cầu, đề xuất hỗ trợ kinh phí của từng địa phương để phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11/2025. Trên cơ sở đó UBND TP xem xét, quyết định hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất. UBND các xã phường chủ động huy động lực lượng tại chỗ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định kịp thời đời sống của nhân dân. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương thì UBND thành phố sẽ đề xuất trung ương hỗ trợ. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng, nghiên cứu xây dựng “Đề án thích ứng với thiên tai lâu dài, bền vững”. Trong đó tập trung ưu tiên các dự án di dời, bố trí dân cư khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao, dự án Kè chống sạt lở bờ biển Hội An, bờ sông Vu Gia - Thu Bồn. NGUYỄN THÀNH Rà soát thiệt hại mưa lũ, hỗ trợ từng địa phương Ngày 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng thông tin về tình hình ứng phó mưa, lũ trên địa bàn. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, cùng hạ tầng kỹ thuật ở Đà Nẵng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 800 tỷ đồng. Mưa lũ đã làm nhiều tuyến giao thông ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng, sạt lở nghiêm trọng Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Đà Nẵng đã trích 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại và khôi phục hạ tầng. Ngoài ra, Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Đà Nẵng nhằm giúp địa phương khắc phục thiệt hại. “Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi xác định phải làm thật tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động hơn trong ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản”. Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường TRẦN ĐỨC THẮNG

5 n Thứ Hai n Ngày 3/11/2025 KINH TẾ CHƯA KỊP LÃI, ĐÃ LO NỘP THUẾ Chị Nguyễn Hiền - chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại Phúc Lợi (Hà Nội) - cho biết, đã nhận thông báo từ cơ quan thuế về việc áp thuế theo doanh thu từ đầu năm 2026. Theo chị Hiền, từ đầu năm 2025, hàng loạt mặt hàng tăng giá từ 5-10% khiến doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sụt giảm. Người tiêu dùng có dấu hiệu siết chặt chi tiêu khiến lượng hàng bán ra tại cửa hàng giảm. Theo chị Hiền, lợi nhuận của hàng tạp hoá chỉ khoảng 10%, lại cạnh tranh lớn giữa các cửa hàng với nhau. Chị nhẩm tính, ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm, tương đương mỗi tháng chỉ gần 20 triệu đồng. Mỗi ngày khoảng 1 triệu đồng, tương đương khách hàng mua 1 thùng sữa tươi, bịch bỉm, túi nước giặt. “Vợ chồng tôi thay phiên nhau trông cửa hàng, đi giao hàng miễn phí nhằm lấy công làm lãi. Tôi mong cơ quan chức năng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế để chúng tôi có cơ hội phát triển. Buôn bán khó khăn, nếu ngưỡng doanh thu chịu thuế quá thấp, vợ chồng tôi tính chuyện bỏ nghề vì tiền thuê cửa hàng, thuê kho chứa, nhân viên khiến tiền lãi không đủ bù chi phí”, chị Hiền nói. Lo lắng của chị Hiền cũng là nỗi lo chung của nhiều hộ kinh doanh hiện nay. Theo Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán vừa được thông qua, hộ kinh doanh được chia thành 3 nhóm doanh thu để quản lý thuế. Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm được miễn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân. Hộ kinh doanh doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỷ đồng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu. Mức thuế suất tính theo từng ngành nghề, cụ thể: thuế suất 1% cho phân phối, cung cấp hàng hóa; 5% cho dịch vụ, xây dựng không bao thầu vật liệu; 3% cho sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu vật liệu; 2% cho hoạt động kinh doanh khác. Hộ kinh doanh doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Mức thuế thu nhập cá nhân 17% trên tổng lợi nhuận. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, để hỗ trợ hộ kinh doanh, mong muốn nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với đối tượng này lên 400-500 triệu đồng/năm. Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ dự kiến giảm 44% thủ tục hành chính so với trước đây để thuận lợi cho người nộp thuế và hộ kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh mức 200 triệu đồng/năm quá thấp, cần nâng lên mức 1 tỷ đồng/ năm. Theo bà Cúc, doanh thu 1 tỷ đồng nhân với lợi nhuận 15%, thu nhập của chủ hộ kinh doanh khoảng 14 triệu đồng/tháng. “Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2026 lên 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/ tháng đối với một người phụ thuộc. Vì vậy, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh cần tăng lên để đảm bảo công bằng giữa người làm công ăn lương và người kinh doanh”, bà Cúc đề xuất. HỘ KINH DOANH GÓP PHẦN KÍCH CẦU TIÊU DÙNG Trao đổi với Tiền Phong, TS. Nguyễn Quốc Việt (Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã được nâng lên khoảng 40%, cơ quan chức năng cũng cần xem xét điều chỉnh với hộ kinh doanh. Theo ông Việt, trước đây, hộ kinh doanh được khoán doanh thu, ngoài thuế môn bài, các loại thuế được gộp chung. Đối với các nước trên thế giới, phần thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng (VAT) được tách riêng. Thuế VAT là thuế gián thu, người kinh doanh thu hộ người tiêu dùng và nộp cho cơ quan thuế. Hiện nay, cơ quan chức năng chia thành 3 nhóm hộ kinh doanh, áp dụng khấu trừ thuế VAT với nhóm doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm. Hệ thống quản lý thuế và thanh toán không dùng tiền mặt đã giúp việc quản lý thuế minh bạch. Thuế VAT áp dụng người tiêu dùng cũng cần áp tương ứng với doanh nghiệp chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm, được khấu trừ VAT chứ không phải nộp theo tỷ lệ doanh thu của hộ kinh doanh. Ông Việt dẫn ví dụ, các nước đều có chính sách kích cầu tiêu dùng, nhất là sau COVID-19. Điển hình, Trung Quốc, Singapore miễn thuế VAT với hộ, cá nhân, DN siêu nhỏ phục vụ đời sống tiêu dùng trong nước và tương đương doanh thu 1 tỷ đồng/ năm. Điều này giúp giảm chi phí, chi tiêu dịch vụ hàng hóa cơ bản cho người lao động, người nghèo, thu nhập trung bình trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Chuyên gia phân tích, đối với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh chủ yếu tập trung thị trường trong nước, nhu cầu mặt hàng cơ bản, phục vụ người lao động thu nhập thấp. Các nước có chính sách miễn thuế VAT, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh siêu nhỏ. Tiêu dùng trong nước vừa giúp an sinh xã hội, ổn định vĩ mô, đảm bảo cân bằng giá cả hàng hóa, không bị đẩy giá do lạm phát kỳ vọng. “Chúng ta cần nhìn vào mức lãi ngành nghề trên doanh thu rất mỏng. Kể cả người livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội cũng phải đầu tư, chưa khấu trừ chi phí. Chúng ta cần có tính toán hợp lý, đảm bảo tính khả thi, mở rộng cơ sở thuế. Mức thuế suất phù hợp, khả thi trong mở rộng cơ sở thuế và dễ dàng cho hành thu, tránh việc né thuế”, ông Việt nói. Cùng quan điểm, GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh mức 200 triệu đồng/năm là thấp. Ông Cường lý giải, hộ kinh doanh thường thuê ít nhất 2 người làm. Nhiều ngành nghề doanh thu cao nhưng chi phí đi kèm lớn, lợi nhuận mỏng. Vì vậy, cơ quan chức năng nên nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế để khuyến khích hộ kinh doanh yên tâm làm ăn, mở rộng kinh doanh. “Chúng ta có thể chia ngưỡng doanh thu theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để áp thuế. Hiện nay, hộ kinh doanh hàng hóa, chi phí nhập hàng rất cao. Ví dụ, thùng bia, thùng sữa 300.000400.000 đồng nhưng lãi chỉ khoảng 20.000 đồng”, ông Cường nói. Được biết, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh có thể điều chỉnh tại Luật Quản lý thuế sửa đổi và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. NGỌC LINH Cơ quan thuế vừa phát động chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh lo lắng ngưỡng doanh thu chịu thuế 200 triệu đồng/ năm quá thấp, nguy cơ bị thui chột. Chuyên gia kiến nghị nâng ngưỡng này lên mức 1 tỷ đồng/năm. Hộ kinh doanh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm Mong tăng ngưỡng doanh thu nộp thuế Bộ Tài chính cho biết, trong hơn 5 triệu hộ kinh doanh cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ được quản lý thuế. Trong đó, có 37.000 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, số tiền thuế thu từ hộ kinh doanh tăng tới 25% so với cùng kỳ năm trước. Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 3352 chỉ đạo toàn ngành triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Cơ quan thuế đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế “1 chạm”. Trong chiến dịch này, Cục Thuế phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại với phương châm “cầm tay chỉ việc”, giải đáp trực tiếp cho hộ kinh doanh. Mọi vướng mắc của người nộp thuế sẽ được cơ quan thuế các cấp xử lý trong vòng 24 giờ, thông qua hệ thống đường dây nóng hoạt động 24/7. “Nguyên tắc triển khai: kế thừa dữ liệu hiện có để tránh bỏ sót, ưu tiên hỗ trợ trước - giám sát sau, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm từng đơn vị, đảm bảo không phát sinh thêm chi phí cho hộ kinh doanh, minh bạch, thống nhất trên toàn quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 1/11 đến 30/12/2025”, đại diện Cục Thuế cho biết. Cơ quan thuế ưu tiên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu; giám sát tuân thủ sau khi hộ kinh doanh đã quen quy trình kê khai. Cơ quan thuế chủ trì, UBND xã phối hợp; thống nhất người đầu mối phụ trách từng địa bàn, nội dung. Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ mua phần mềm; công khai quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn; thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn. Ngành thuế đặt chỉ tiêu đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026; 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp… Cơ quan thuế đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh. Thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận, xử lý vướng mắc của hộ kinh doanh. Đối với vướng mắc phức tạp liên quan đến chính sách, lỗi ứng dụng gửi về Cục Thuế để giải quyết. Q.NGA Ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế “1 chạm” Cơ quan thuế ra quân chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai (Ảnh minh họa) Cơ quan thuế cả nước ra quân trong 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Hộ kinh doanh có thể đăng ký, kê khai và nộp thuế “1 chạm”. BỎ THUẾ KHOÁN SANG KÊ KHAI:

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 3/11/2025 CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU Từ tỉnh miền núi phía Bắc xuống Hà Nội học, N.Đ.M mong muốn được ở kí túc xá để giảm chi phí sinh hoạt, yên tâm có chỗ ở trong thời gian học. Nhưng khi nhập học, M mới biết Trường ĐH Điện Lực năm nay không có chỗ ở trong kí túc xá vì đang sửa. N.T. H trúng tuyển một trong những trường của ĐH Quốc gia Hà Nội. Có nhu cầu ở kí túc xá nhưng khi tìm hiểu, H nhận thấy không có cơ hội. Nhu cầu ở kí túc xá của sinh viên tăng cao xuất phát từ 2 nguyên nhân: giá cả sinh hoạt tăng, giá nhà trọ tăng và nhiều nơi không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Đang sinh hoạt trong kí túc xá của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thị Hiển, sinh viên năm thứ nhất cho biết, so với bạn bè thuê trọ ngoài 3-4 triệu đồng/ tháng, ở kí túc xá tiết kiệm được một khoản đáng kể. Tiền phòng chỉ vài trăm nghìn/tháng, có điều hòa, khép kín, lại an toàn. Chỗ ở dù hơi chật chội nhưng phù hợp với sinh viên. Theo ghi nhận của phóng viên, nhu cầu ở kí túc xá của sinh viên ngoại tỉnh khi về Hà Nội học rất lớn. Hằng năm, nhu cầu ở kí túc xá của sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội khoảng 4.000-5.000 nhưng nhà trường chỉ đáp ứng được khoảng 1.000 chỗ. Hệ thống kí túc xá của ĐH Quốc Hà Nội gồm: kí túc xá Mễ Trì có gần 1.826 chỗ ở dành cho sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 2 Trường THPT chuyên. Kí túc xá Trường ĐH Ngoại ngữ có khoảng 1.700 chỗ ở dành cho sinh viên các trường: Ngoại ngữ, Kinh tế, Công nghệ, Luật, Y dược, THPT chuyên Ngoại ngữ… Kí túc xá Mỹ Đình có 388 phòng với 2.328 chỗ ở dành cho sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài đang học tại ĐH Quốc gia Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Kí túc xá Hòa Lạc, Hà Nội từ năm học 2025 đáp ứng hơn 6.000 suất cho sinh viên nội trú. Tổng số chỗ ở kí túc xá của ĐH Quốc gia khoảng 13.000 chỗ trong khi số lượng sinh viên trúng tuyển năm nay hơn 20.000. Kí túc xá Hòa Lạc có nhiều chỗ ở nhất nhưng hiện mới chỉ dành cho sinh viên năm thứ nhất của một số trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội lên học. Phần lớn sinh viên vẫn học tại các cơ sở trong nội thành Hà Nội. Nên chỗ ở cho sinh viên vẫn căng. GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ VÀ QUY HOẠCH DÀI HẠN PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, thực tế nhà trường từng làm việc với UBND TP Hà Nội về phương án thuê lại kí túc xá ở khu Pháp Vân - Tứ Hiệp cho sinh viên. Tuy nhiên, nghịch lí ở chỗ, kí túc xá tại ĐH Bách khoa Hà Nội không đủ chỗ cho sinh viên nhưng khi đặt vấn đề ở kí túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, số lượng thí sinh đăng kí chỉ khoảng 10 phòng. Nguyên nhân do khu kí túc xá này không có hệ sinh thái dịch vụ phục vụ sinh viên. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện ích của sinh viên rất thiết thực. Ví dụ dịch vụ ăn uống phải gần, hệ thống xe buýt công cộng tiện lợi. Chỉ tính riêng 2 nhu cầu này, khu kí túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp không đáp ứng được. Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trong văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, thành phố xác định rõ trong thời gian tới sẽ tập trung phát triển các đô thị vệ tinh, đặc biệt là khu vực phía Tây với đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu ĐH tập trung tại Hòa Lạc. Để hiện thực hóa định hướng này cần có giải pháp tổng thể và đồng bộ. Dự kiến cuối năm nay, Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị Metro Văn Cao - Hòa Lạc, tạo nền tảng phát triển khu vực này trở thành đô thị ĐH và khoa học công nghệ, với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, ĐH Quốc gia Hà Nội và khoảng 300 ha đất dành cho khu ĐH tập trung để di dời các trường ĐH từ nội đô lên khu vực này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ, trước nay vẫn có nhiều người, nhiều cơ sở giáo dục hiểu nhầm và cần hiểu rõ rằng không phải di dời toàn bộ các trường ĐH ra khỏi nội đô, mà chỉ di dời phần đào tạo sinh viên. Các trường vẫn được giữ lại, tiếp tục là trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế. Đến năm 2030, thủ đô dự kiến có khoảng 650.000-700.000 sinh viên, chiếm 40% tổng số sinh viên vùng đồng bằng sông Hồng. TP Hà Nội chủ trương giảm quy mô đào tạo ở khu vực nội đô còn tối đa 200.000 sinh viên. Các trường có diện tích nhỏ hơn 2 ha được khuyến khích di chuyển ra ngoài. Việc chuyển dịch ra ngoại thành có nhiều thuận lợi như cơ sở vật chất đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy, học tập, chỗ ở cho sinh viên, song bất cập là không đáp ứng nhu cầu làm thêm, nhu cầu được trải nghiệm các hoạt động văn hóa - chính trị - kinh tế ở khu vực nội đô. Bất cập này đang thể hiện rất rõ khó khăn của một số trường đã có cơ sở ở ngoại thành nhưng không thể đưa sinh viên về đào tạo. NGHIÊM HUÊ Với số lượng sinh viên ngày một tăng, kí túc xá không được xây dựng thêm. Sinh viên ngoại tỉnh gần như không có cơ hội tìm được chỗ ở trong kí túc. Bài toán chỗ ở cho sinh viên Một số trường ĐH đã có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ ở ngoại tỉnh nhưng chỉ đưa sinh viên năm đầu về đào tạo các môn cơ bản, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất. Những năm sau, sinh viên quay lại cơ sở chính tại Hà Nội học tập vì đáp ứng nhu cầu đi làm, chỗ thực tập. Thông tư 19 quy định hình thức kỉ luật cao nhất với học sinh là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỉ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội chia sẻ, các quy định của Thông tư 19 hướng đến tính nhân văn, giáo dục tích cực trong nhà trường. Đây là điểm mới và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, nếu hình thức kỉ luật đối với học sinh chỉ dừng lại ở mức viết bản kiểm điểm sẽ rất khó cho nhà trường khi giáo dục những học sinh cá biệt. Thực tế, với những học sinh thuộc diện “ngỗ ngược”, việc chỉ viết bản kiểm điểm giống như “nước đổ lá khoai”. Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo nghị định này đưa ra trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục, bạn học khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thì bị phạt tiền và buộc xin lỗi công khai; đồng thời bị áp dụng một trong các biện pháp: buộc cách li tạm thời khỏi môi trường học tập, chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lí. Tuy nhiên, để nhận mức xử phạt này, người học phải vi phạm những lỗi rất nặng nên những quy định tại Thông tư 19 đang khiến nhà trường, giáo viên lo lắng khi giáo dục, xử lí học sinh vi phạm kỉ luật học đường. Ngày 30/10, tại kì họp thứ 10 Quốc hội XV, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội liên quan giáo dục, trong đó có việc xử lí học sinh vi phạm. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nắm sát tình hình, theo dõi diễn biến để kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan. Theo Phó thủ tướng, Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, ông cho rằng, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa. HOA BAN Nhà giáo vừa mừng vừa lo Thông tư 19 về kỉ luật học sinh của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10. Với nhà giáo, thông tin này vừa mừng, vừa lo. BỎ HÌNH THỨC KỈ LUẬT NẶNG HỌC SINH: Bạo lực học đường thời gian qua nhức nhối ẢNH: TỪ CLIP Một trong những khu kí túc xá của ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==