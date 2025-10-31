Báo Tiền Phong số 304

Hàng ngàn người dân và cán bộ chiến sĩ căng mình cứu bờ kè ở Duy Nghĩa (Đà Nẵng) ẢNH: NGUYỄN THÀNH Bếp ấm “0 đồng” ngày mưa lũ THỨ SÁU 31/10/2025 Số 304 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Mệnh lệnh từ trái tim XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN Miền Trung đang oằn mình trong cơn lũ dữ. Trên đỉnh Bạch Mã (Huế), lượng mưa trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém kỷ lục thế giới hơn 85mm – một con số khiến cả nhân loại phải giật mình. TRANG 11 TRANG 10 Đúng lý nhưng chưa hợp tình Hiến kế huy động vàng, ngoại tệ trong dân TRANG 8-9 ĐỐI THOẠI HAY "PHONG SÁT"? VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện ẢNH: TTXVN TRANG 3 TRANG 12 TRANG MỚI VỀ HỢP TÁC GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM-HÀN QUỐC TRANG 4+5+6+8+9 Tháng 11 có phương án về một bộ SGK MƯA LŨ LỊCH SỬ MIỀN TRUNG DỒN SỨC CỨU DÂN

Chiều 29/10, Thủ tướng Keir Starmer chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Văn phòng Thủ tướng. Tại cuộc hội đàm sau đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia. Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh, Việt Nam là nền kinh tế năng động với độ mở cao đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Anh tại khu vực. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu ấn tượng mà Anh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chính những thành tựu này đã góp phần giúp nước Anh duy trì vị thế là một trong những nước có trình độ phát triển hàng đầu thế giới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer, Anh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Keir Starmer đánh giá cao sự phát triển tích cực quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc và tìm kiếm giải pháp phù hợp trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai nước vui mừng nhận thấy Việt Nam và Anh có nhiều điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đã và đang phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. SỚM TĂNG GẤP ĐÔI KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược với Anh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi và hướng tới tương lai, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng, giáo dục -đào tạo, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN sẵn sàng cùng Anh làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác giữa Anh và ASEAN, làm cửa ngõ để Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Hai bên khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là trong chuyển đổi kinh tế - năng lượng theo hướng xanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ song phương toàn diện, nhất là trong các khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh Chính phủ Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Hai nhà lãnh đạo nhất trí đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên gấp đôi trong thời gian tới. Thủ tướng Anh mong muốn Việt Nam ủng hộ các hợp tác về thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trong khuôn khổ CPTPP. Về an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí cần đa dạng hóa hợp tác, cùng giải quyết chống nhập cư bất hợp pháp và nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình và đào tạo. Nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống lừa đảo quốc tế và Kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung về việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện. BÌNH GIANG Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer ngày 29/10 (giờ địa phương) ra Tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Việt Nam - Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện Việc Việt Nam và Anh chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hội nhập và nâng tầm đối ngoại của Việt Nam. Đây không chỉ là bước tiến về hình thức ngoại giao, mà là một thành quả chiến lược, phản ánh tầm nhìn chủ động, cân bằng và thực chất của chính sách đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Trước hết, với Việt Nam, việc nâng cấp quan hệ với Anh là một thắng lợi có ý nghĩa thực tế và dài hạn. Anh hiện là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời là trung tâm tài chính, công nghệ và giáo dục toàn cầu. Việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao nhất mở ra cơ hội để Việt Nam củng cố đà tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư chất lượng cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giá trị gia tăng cao, như chuyển đổi số, giáo dục, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh… Sự hợp tác sâu rộng với Anh, quốc gia có thế mạnh về quản trị, tài chính và khoa học công nghệ, sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách chính sách, qua đó tạo nền tảng vững chắc hơn cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, giá trị thực sự của mối quan hệ này không chỉ nằm ở những cam kết hay bản ghi nhớ, mà phụ thuộc vào mức độ chủ động và hiệu quả của Việt Nam trong việc chuyển hóa tiềm năng thành kết quả cụ thể - từ hoạch định chính sách, triển khai các dự án chung, đến quản lý quan hệ đối tác một cách linh hoạt, hiệu quả và cân bằng. Về mặt đối ngoại, việc nâng cấp giúp Việt Nam đa dạng hóa và cân bằng quan hệ với các trung tâm quyền lực lớn trên thế giới, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt. Việt Nam đã hoàn tất bức tranh toàn diện trong quan hệ với 5 Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Trung Quốc, Nga, Pháp, Mỹ và Anh (đồng minh thân cận, lâu đời của Mỹ). Với cột mốc này, Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới duy trì quan hệ đối tác toàn diện với toàn bộ 5 cường quốc hàng đầu, khẳng định vị thế và uy tín ngoại giao ngày càng cao của mình. Các nước lớn không chỉ coi Việt Nam là đối tác kinh tế tiềm năng, mà còn là đối tác tin cậy, có khả năng đóng góp thực chất và có tiếng nói trong các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu, từ an ninh, khí hậu, thương mại, đến chuyển đổi số, phát triển bền vững… Nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới không chỉ là câu chuyện của những tuyên bố chung hay lễ ký kết, mà quan trọng hơn, đó là khả năng hiện thực hóa các cam kết thành hành động cụ thể, từ chính sách đầu tư, thương mại, đến hợp tác khoa học công nghệ, văn hóa… THÁI AN Vị thế và tầm vóc mới của Việt Nam Đề nghị xây dựng Kế hoạch hành động Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Anh David Lammy ngày 29/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, Phó Thủ tướng là lãnh đạo đầu tiên của Anh mà Tổng Bí thư gặp sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và đề nghị ngay sau chuyến thăm, Chính phủ hai bên xây dựng Kế hoạch hành động, nhanh chóng củng cố các cơ chế hợp tác hiện có và thiết lập mới các cơ chế cần thiết, để đẩy mạnh hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 15 tỷ USD, tìm kiếm và thực hiện một số dự án hải đăng, tiêu biểu đúng với tầm mức quan hệ song phương tốt đẹp. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Sáu n Ngày 31/10/2025 THỜI SỰ Ông Bình dẫn thông tin, theo Hội đồng Vàng Thế giới, người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400 - 500 tấn vàng, tương đương 35-40 tỷ USD, chiếm gần 8% GDP quốc gia. Mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ trung bình khoảng 55 tấn vàng, thuộc nhóm quốc gia tiêu thụ vàng cao nhất khu vực. Tuy nhiên, phần lớn lượng vàng này vẫn đang “nằm yên trong két”, nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế. “Đây là một nguồn lực khổng lồ nếu được huy động hợp lý, có thể bổ sung đáng kể cho thị trường tài chính, giảm phụ thuộc vào vốn vay và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế”, ông Bình nói. Nêu tình trạng giá vàng tăng cao, có sự chênh lệch lớn với giá vàng thế giới, ông Bình nói rằng, điều này phản ánh sự bất ổn của thị trường và tâm lý đầu cơ, găm giữ. Dù Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời can thiệp thông qua hình thức đấu thầu vàng miếng, tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp ngắn hạn. Theo ông, nguyên nhân gốc rễ là chưa có một cơ chế thị trường minh bạch, hiện đại và an toàn. Ông Bình kiến nghị 5 nhóm giải pháp cụ thể nhằm huy động và tài chính hóa nguồn vàng trong dân. Đầu tiên, cần ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới xuống dưới 5 triệu đồng mỗi lượng trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Đồng thời, kiểm soát hoạt động đầu cơ, tăng nguồn cung thông qua nhập khẩu vàng có kiểm soát. Thứ hai, cần sớm thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia. Đây là bước đột phá thể chế, cho phép người dân gửi vàng vật chất vào kho lưu ký chuẩn hóa, nhận chứng chỉ điện tử để giao dịch, cầm cố hoặc quy đổi. Qua đó, Nhà nước có thể quản lý được dòng vàng thật, trong khi quyền sở hữu của người dân vẫn được bảo đảm. Thứ ba, cần phát triển các sản phẩm “tài chính hóa vàng” như phát hành chứng chỉ vàng lưu ký, quỹ đầu tư vàng, trái phiếu vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất trong kho. Người dân có thể góp vàng hoặc đầu tư bằng tiền đồng để hưởng lợi nhuận theo giá vàng, qua đó biến vốn tĩnh thành vốn động. Thứ tư, cần khuyến khích chuyển hóa vàng thành VNĐ thông qua các chính sách miễn phí lưu ký, ưu đãi lãi suất, hoặc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng vàng dành riêng cho người bán vàng vật chất. Thứ năm, cần phải đảm bảo an toàn hệ thống và minh bạch thông tin. Nghiêm cấm ngân hàng huy động hoặc cho vay bằng vàng; công bố bản tin vàng quốc gia định kỳ để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin vào thị trường. “Nếu chỉ cần 10-15% lượng vàng trong dân được đưa vào hệ thống tài chính - tương đương khoảng 5-7 tỷ USD - thì đây sẽ là nguồn vốn quý giá cho đầu tư phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ mà không cần tăng vay nợ trong nước hay quốc tế”, ông Bình nói. Cũng quan tâm vấn đề huy động nguồn lực trong dân, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Hưng Yên) nói rằng, Quốc hội đã thông qua quy định cho phép vay ngoại tệ nước ngoài với lãi suất 6% trở xuống. Tuy nhiên, việc thu hút vốn trong dân thì lại đang rất hạn chế. Người dân chủ yếu nắm giữ tài sản dưới dạng ngoại tệ, vàng, đá quý hoặc bất động sản, chứ ít gửi tiền vào ngân hàng hay đầu tư vào các kênh chính thức. “Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng, giá bất động sản tăng cao, do chúng ta chưa có cơ chế thu hút dòng vốn trong dân hiệu quả”, ông Thân nhận định. Theo ông, nguồn vốn trong dân hiện rất lớn, ai cũng biết, nhưng phương pháp huy động chưa phù hợp. Hiện nay, mới chỉ huy động bằng đồng nội tệ, trong khi người dân lại tin tưởng hơn vào ngoại tệ hoặc vàng, vì những tài sản đó giữ giá tốt hơn. “Vì vậy, tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế cho phép vay vốn từ dân bằng ngoại tệ, với mức lãi suất tương đương hoặc cao hơn mức 6% như hiện áp dụng với vốn vay nước ngoài. Nếu làm được, người dân có lợi vì được hưởng lãi cao, Nhà nước cũng có nguồn lực trong dân mà không phải phụ thuộc nhiều vào vay nước ngoài. Đây là việc rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay”, ông Thân nói. TRƯỜNG PHONG Chiều 30/10, tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề xuất huy động vàng trong dân; đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Hưng Yên) đề nghị nghiên cứu cơ chế cho phép vay ngoại tệ từ người dân. Phó Thủ tướng Lê Thành Long Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình ẢNH: NHƯ Ý Hiến kế huy động vàng, ngoại tệ trong dân Sáng 30/10, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói rằng, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển vào năm 2045, thậm chí sớm hơn, nếu chúng ta biết cách vượt qua giới hạn của chính mình. “Tất nhiên, cần hiểu ‘phát triển’ không chỉ là thu nhập bình quân đầu người 15.000, 20.000 hay 25.000 USD, mà còn là sự phát triển toàn diện về con người, văn hóa, xã hội và đạo lý”, ông nói. Để phát triển, đại biểu TPHCM cho rằng, chúng ta phải vượt qua nhiều nguy cơ và thách thức lớn, trong đó, nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” đang trở thành thách thức. Để giải quyết vấn đề này, theo ông Nghĩa, nhất thiết phải chuyển đổi phương thức và mô hình tăng trưởng - phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Theo báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế - Tài chính, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã có tiến bộ, nhưng vẫn còn chậm và nhiều hạn chế. Trong 27 mục tiêu, chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, có 5-9 chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành, 4 chỉ tiêu chắc chắn không đạt. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, một thách thức rất lớn khác phải vượt qua là yếu tố con người, hay nói cách khác là nguồn nhân lực - nhân tố quyết định thành bại của mọi đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật. Ông đề nghị Quốc hội và Chính phủ có một quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ của đội ngũ này, theo nguyên tắc: lương của cán bộ, công chức, viên chức phải tương xứng với mức sống trung bình của xã hội, không để họ trở thành tầng lớp có thu nhập thấp. “Chỉ khi đó, họ mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc, không phải lo toan mưu sinh, không phải làm thêm để trang trải cuộc sống”, ông nói. Cùng với đó, cần thiết lập hệ thống KPI hợp lý, áp dụng chế độ khen thưởng xứng đáng và chế tài nghiêm minh trong việc thực hiện các mục tiêu công vụ. Song song đó là những chính sách đãi ngộ thỏa đáng khác, để phát huy năng lực, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ hiện nay. “Trong bối cảnh mới, đào tạo và thu hút nhân tài là yêu cầu bắt buộc và cấp bách. Đặc biệt, trong công tác bổ nhiệm và quy hoạch đội ngũ lãnh đạo các cấp, cần áp dụng ngay những tiêu chuẩn, tiêu chí và phương pháp khoa học, khách quan, minh bạch để đánh giá và đo lường năng lực thực chất”, ông Nghĩa nói. Theo ông, các quốc gia phát triển đều coi quy hoạch cán bộ lãnh đạo là một quá trình thử thách và kiểm chứng nghiêm ngặt - “có lên, có xuống; có vào, có ra”. Chúng ta phải mạnh dạn trọng dụng và bổ nhiệm ngay những người đã chứng minh được năng lực thực, có nhiệt tâm cống hiến, có đạo đức công vụ cao, dù họ đang công tác trong hay ngoài khu vực công. Ông Nghĩa nêu rõ, Bác Hồ và Đảng ta từng trọng dụng nhiều nhân sĩ, trí thức, quan lại chế độ cũ, thậm chí trao trọng trách, có người được giao giữ chức vụ cao như Chủ tịch nước. Họ đã không ngại hy sinh, cống hiến xứng đáng cho đất nước, cho dân tộc, dù không nằm trong quy hoạch nào và cũng không phải là đảng viên. “Chúng ta có nhiều nghị quyết, chủ trương, quy định rất đúng đắn, nhưng chỉ khi những điều ấy được biến thành hiện thực, thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thì lời nói của Đảng và Nhà nước mới thật sự có sức nặng. Và khi đó, người dân, cử tri sẽ nói một cách tin tưởng, thân thương rằng: Mấy ổng nói vậy mà làm… cũng đúng vậy”, ông Nghĩa bày tỏ. LUÂN DŨNG Cần quyết định đột phá về thu nhập, đãi ngộ công chức Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) đề nghị Quốc hội và Chính phủ có một quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc lương của họ phải tương xứng với mức sống trung bình của xã hội, không để họ trở thành tầng lớp có thu nhập thấp. Lý do khiến giá vàng biến động Sáng 30/10, tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nói rằng, giá vàng thế giới cũng có thời điểm tăng rất cao, lên gần 4.400 USD/ounce; có thời điểm giá vàng trong nước chênh so với thế giới ở mức 20 triệu đồng, nhưng cũng có thời điểm chỉ 1 triệu đồng. Phó Thủ tướng nêu một số lý do khiến giá vàng biến động, như biến động địa chính trị; chính sách kinh tế, thương mại “rất không nhất quán” của các nước có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế thế giới; tâm lý của người Việt. QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI: Đại biểu Trương Trọng Nghĩa ẢNH: NHƯ Ý

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm hỏi, động viên người dân, các lực lượng làm nhiệm vụ tại những điểm ngập lũ thuộc xã Thăng An (TP. Đà Nẵng). Cũng trong ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên quân và dân đang khắc phục sự cố sạt lở bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng). Chia sẻ khó khăn, vất vả của chính quyền và nhân dân xã Duy Nghĩa trong những ngày qua, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước thiệt hại, mất mát của nhân dân TP. Đà Nẵng trong đợt thiên tai này. Ông Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời của hệ thống chính trị, các sở, ngành, các cấp địa phương, các lực lượng ứng trực của quân đội, công an, đặc biệt là bà con nhân dân trong phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân không quản nguy hiểm để sơ tán, giúp đỡ bà con, mang lương thực thực phẩm thuốc men đến từng khu vực đến tận các hộ gia đình điểm ngập lũ, bị chia cắt. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong việc tập trung cao độ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu phải ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là ứng cứu người dân, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là trên hết. Triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn những người đang mất tích, di dời kịp thời các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Cùng với đó, khẩn trương sửa chữa khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết. Tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân. 18 NGƯỜI CHẾT, MẤT TÍCH DO MƯA LŨ Đến sáng 30/10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 18 người chết và mất tích, 90 xã phường vẫn đang ngập sâu từ 2-3m. Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do đợt mưa lũ lần này. Thành phố này có 50 nhà bị sập, cuốn trôi, 94 nhà bị hư hỏng, hơn 76.000 nhà bị ngập, thiệt hại lớn về hoa màu, gia súc, gia cầm. Hơn 1.880m đường bị hư hỏng, sạt lở tại các tuyến quốc lộ (14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B), các tuyến đường tỉnh (601, 606, 612, 614, 615) và đường giao thông nông thôn. Thành phố đã huy động tổng lực lượng có 6.185 người tổ chức ứng cứu, gồm bộ đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ và lực lượng khác. Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Về thiệt hại thống kê ban đầu đến sáng 30/10, mưa lũ ở Đà Nẵng khiến 7 người chết (4 người tử vong trực tiếp do thiên tai, 3 người chết do gián tiếp cần xác minh), 4 người mất tích, 21 người bị thương. Ngoài ra, 50 nhà sập do lũ quét và sạt lở, 94 nhà bị hư hỏng. Hàng ngàn gia súc gia cầm chết trôi, hàng trăm ha lúa rau màu, thủy sản bị thiệt hại… Là nơi hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất, Huế cũng gánh chịu những hậu quả rất nặng nề với 2 người chết, 2 người mất tích và một người bị thương. Thành phố cũng có hơn 44.000 căn nhà bị ngập sâu, thiệt hại lớn về nông nghiệp. Tính đến 7h sáng 30/10, Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được. Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng cũng chịu thiệt hại lớn do mưa lũ lần này. Tổng hợp báo cáo các địa phương trong sáng 30/10 cho thấy, mưa lũ làm 18 người chết, mất tích, trong đó 10 người chết, 8 người mất tích, 22 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 51 nhà bị sập, cuốn trôi, 122 nhà bị hư hỏng và 128.024 nhà bị ngập, thiệt hại về nông nghiệp rất nặng nề. Ngành đường sắt vẫn tiếp tục phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế, tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn, tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng và các tàu HĐ1, 2, 3, 4 xuất phát Huế và Đà Nẵng. Tình hình lũ trên các sông diễn biến phức tạp dù mưa bắt đầu ngớt. Rạng sáng 30/10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62m (02h00/30/10), trên báo động (BĐ)3 là 1,62m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14m. Ngày 30/10, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống nhưng vẫn trên BĐ3. NGUYỄN THÀNH - NGUYỄN HOÀI - HOÀI VĂN Ngày 30/10, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ngập, sạt lở ở Đà Nẵng. Ông yêu cầu ưu tiên cao nhất cho cứu người. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời. Đảm bảo đầy đủ chỗ ở an toàn, các nhu yếu phẩm cho nhân dân. Đặc biệt cho những người già, trẻ em, đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương. Dự báo, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3, lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức BĐ3 từ 0,60-0,65m, trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 là 0,3m, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên BĐ2 là 0,1m. CHUYỆN HÔM NAY Trong 24 giờ, nhiều ngôi làng bị xóa nhoà khỏi bản đồ, hàng vạn hộ dân chìm trong biển nước, hàng nghìn người chạy lũ trong đêm, chỉ kịp ôm con, bỏ lại tất cả cho dòng nước cuốn đi. Một phụ nữ vật vã bên mép quốc lộ dưới mưa có người thân bị lũ cuốn trôi. Có những cuộc gọi kêu cứu trong đêm… Trận lũ năm nay được so sánh với trận “đại hồng thuỷ”1964, như một vòng lặp đau đớn của tự nhiên và con người. Nhưng khác với sáu thập kỷ trước, hôm nay chúng ta có một bộ máy để ứng cứu, có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ vượt lũ trong đêm, có những chuyến ca-nô xuyên mưa cứu dân từng phút, từng giờ. Trong dòng nước đục ngầu, ánh đèn pin của người lính, bàn tay kéo đỡ của đồng bào – chính là ánh sáng của lòng nhân ái Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp khẩn, chỉ đạo “bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho dân vùng ngập sâu, chia cắt”. Những con số khô khốc về lượng mưa, số hộ bị cô lập, những quyết định giải ngân 150 tỷ, 100 tỷ cho các tỉnh bị thiệt hại… không chỉ là thống kê – mà là mệnh lệnh của trái tim, là hành động để cứu người, cứu tài sản. Nhưng bên cạnh những biện pháp cấp bách, cần nhìn sâu hơn vào nguyên nhân: biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết cực đoan trở thành bình thường mới. Quy hoạch hạ tầng nhiều đô thị miền Trung vẫn mỏng manh, chưa tính đến kịch bản lũ lịch sử hàng trăm năm. Một cơn mưa không chỉ nhấn chìm làng mạc mà còn phơi bày những “điểm yếu cấu trúc” trong quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, bảo vệ rừng và lưu vực sông, trong đó có thuỷ điện những thập niên trước. Lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho tư duy phát triển – rằng nếu không kịp thay đổi, thiên tai sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa. Vì thế, cùng với khẩn trương dành nguồn lực ứng cứu, khắc phục hậu quả, Chính phủ cần một chiến lược tổng thể về thích ứng khí hậu, rà soát lại quy hoạch đô thị miền Trung, di dời dân cư khỏi vùng rủi ro cao, siết chặt xây dựng ven sông suối, đầu tư mạnh cho dự báo, cảnh báo sớm. Cần coi đây không chỉ là ứng phó thiên tai, mà là cuộc chiến sinh tồn “sống chung với lũ” của một quốc gia trong kỷ nguyên khí hậu cực đoan. Trong thư thăm hỏi gửi về từ nước ngoài, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Phải rà soát, cảnh báo và di dời ngay các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, bị cô lập mà không có hỗ trợ kịp thời. Cần bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, thuốc men, chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm dễ bị tổn thương”. Lời của người đứng đầu Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động của cả hệ thống chính trị lúc này. Cứu dân không chỉ bằng gói mì, viên thuốc, chai nước, mà bằng cả ý chí, trách nhiệm và tình người. Mưa lũ rồi sẽ rút, nhưng thiên tai còn phức tạp. Đây là lúc truyền thống tương thân tương ái Việt Nam cần phát huy, lan toả. Trong gian khó, ta lại thấy sáng lên bản lĩnh, tình người - biết sẻ chia, biết đứng dậy, biết nhìn xa để không lặp lại đau thương của quá khứ. Sau lũ dữ, điều còn lại không chỉ là đống đổ nát - mà là ý chí kiên cường của một dân tộc biết yêu thương, biết vượt lên từ trong gian khó. N. T Mệnh lệnh từ trái tim TIẾP THEO TRANG 1 4 nThứ Sáu n Ngày 31/10/2025 THỜI SỰ MƯA LŨ LỊCH SỬ Dồn sức cứu dân Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra việc khắc phục sạt lở kè biển An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) ẢNH: NGUYỄN THÀNH Nhiều tuyến đường sạt lở mưa lũ ách tắc, giao thông tê liệt

5 n Thứ Sáu n Ngày 31/10/2025 THỜI SỰ HỨNG NƯỚC MƯA ĐỂ SINH HOẠT Khoảng 8h30 ngày 26/10, mưa lớn, trắng xóa cả triền đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh). Vợ chồng chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên) điều khiển xe tải chở gốm, vượt qua từng khúc cua trơn trượt hướng về TP Đà Nẵng. Khi xe vừa đến khu vực cầu Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi), bất ngờ một tiếng ầm vang rền. Cả mảng núi sạt xuống, chắn ngang con đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đất đá phía sau lại đổ xuống, bịt kín lối quay đầu. Chiếc xe của vợ chồng chị cùng gần 20 phương tiện khác nối đuôi nhau kẹt cứng giữa hai điểm sạt lở, bốn bề là núi rừng, mưa phủ trắng. Trên xe lúc này chỉ còn vài chai nước lọc, không đồ ăn và không sóng điện thoại. Mọi người nhao ra khỏi cabin, nhìn quanh với vẻ mặt hoang mang. “Mưa càng lúc càng to, ai cũng lo đất lại trôi tiếp. Cứ nghe tiếng rào rào trên vách núi là ai nấy giật mình”, chị Lệ nhớ lại. Không có thông tin liên lạc, những người mắc kẹt chỉ biết hỏi han nhau, dò đoán khi nào đường sẽ thông. Chiều buông, cái đói vì thiếu lương thực và mệt khiến nhiều người kiệt sức. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn phải mất hàng giờ vượt những cung đường sạt lở, mở đường, tìm cách tiếp cận khu vực bị chia cắt. Đến khoảng 17h cùng ngày (26/10), giữa cơn mưa trắng xóa, ánh đèn pin nhấp nháy từ xa hiện lên. Những người lính cứu hộ, áo mưa sũng nước, khệ nệ mang theo từng thùng mì tôm, nước uống, bánh mì khô, tiếp tế cho vợ chồng chị Lệ và những tài xế khác. “Lúc thấy họ đến, ai cũng vỡ òa. Khi nhận được gói mì đầu tiên, tôi run cả tay. Giữa lúc đói, lạnh và sợ, gói mì ấy là gói mì ngon nhất tôi từng ăn…”, chị Lệ xúc động kể. TÌNH NGƯỜI GIỮA NÚI RỪNG Đêm đầu tiên mắc kẹt trên đèo lạnh buốt, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên xe. Mưa xối xả, gió rít. Vợ chồng chị nằm co ro trong cabin, hé kính cho thoáng khí thì nước tạt ướt cả áo, rồi vội đóng kính. Xung quanh, ánh đèn pin hắt ra từ các xe khác, mỗi ánh sáng là một con người đang gồng mình chống chọi với đêm dài. Mọi người chia nhau từng dây sạc điện thoại, từng chai nước, miếng bánh. Vợ chồng chị Lệ cùng nhiều người khác phải hứng nước mưa để sử dụng. “Cả đoạn đèo thành một đại gia đình. Người lạ mà thương nhau, đùm bọc nhau như ruột thịt”, chị Lệ nói. Sáng 27/10, xe của vợ chồng chị Lệ lùi được một đoạn, bắt được sóng điện thoại chập chờn. Chị vội vàng gọi về báo tin an toàn cho gia đình. Trong ngày 27/10, lực lượng cứu hộ hai lần mang cơm, nước, sữa lên tiếp tế. Đến ngày 28/10, các đội cứu hộ đã huy động thiết bị bay không người lái vận chuyển lương thực lượng thực phẩm vào bên trong, do vậy các tài xế đã không lo thiếu lương thực. Đường trơn trượt, nhiều đoạn phải đi bộ hàng cây số, nhưng các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ vẫn kiên trì chuyển từng thùng hàng lên đèo. “Có bữa trời mưa xối xả, đường sạt bùn lút đầu gối, nhưng anh em vẫn cố đi vì thương người mắc kẹt”, một thành viên cứu hộ kể. Đêm thứ ba, mưa đã ngớt. Mọi người lấy áo mưa cũ lót ghế, tạm ngả lưng. Tiếng nước nhỏ giọt thay cho tiếng sạt lở, gió đã bớt gào hơn. Ai cũng mong sáng mai đường sẽ thông, để được trở về. “Những ngày mắc kẹt, chúng tôi hiểu ra nhiều điều. Khi thiên nhiên nổi giận, con người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Giữa mưa gió, tình người là ngọn lửa không bao giờ tắt”, chị Lệ nghẹn ngào nói. Tương tự, anh Chu Văn Thương (trú tỉnh Hưng Yên) tài xế xe thư báo đi từ TP. HCM ra Hà Nội, ngày 26/10 xe anh di chuyển qua đèo Lò Xo (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị sạt lở mắc kẹt, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở của lực lượng chức năng, xe của anh tiếp tục di chuyển được 20km về hướng TP Đà Nẵng. Tuy nhiên khi vừa đến địa phận xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) thì tiếp tục bị sạt lở và mắc kẹt cho đến bây giờ, phía sau vẫn còn hơn hàng chục đầu xe. THÔNG TUYẾN MỘT PHẦN Tối 29/10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào chiều cùng ngày, đoạn Km1407 trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) qua khu vực cầu Đăk Zôn (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) đã được thông tuyến một phần. Nhờ đó, khoảng 30 phương tiện bị mắc kẹt tại đây đã tiếp tục di chuyển về hướng TP Đà Nẵng. Theo CSGT, hiện vẫn còn khoảng 20 xe bị kẹt trên khu vực đèo Lò Xo, giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến, phấn đấu trong thời gian sớm nhất đưa các phương tiện còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và xe. Trước đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo đã xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối. Tại Km1409+270, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương đổ ập xuống, vùi kín mặt đường, chia cắt giao thông. Tại Km1415+830, lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000m3, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc chắn ngang đường, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tại Km1409+400 (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt khi đất đá bất ngờ sạt xuống, phủ kín hơn 100 m mặt đường. Ngoài ra, các điểm Km1421+835 và Km1448+740 cũng bị vùi lấp bởi hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây gỗ lớn ngã chắn ngang khiến toàn tuyến đèo tê liệt. Theo Trạm CSGT Ngọc Hồi, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường đang huy động tối đa máy móc, nhân lực mở làn tạm, giải phóng các phương tiện mắc kẹt và ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các điểm sạt lở mới. NGUYỄN NGỌC Giữa biển mưa và sạt lở, trong cảnh thiếu ăn, mất sóng điện thoại và lạnh buốt, tài xế hàng chục xe tải cùng nhiều người bị cô lập nhiều ngày trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) được tiếp tế từng gói mì, chai nước từ lực lượng cứu hộ. Câu chuyện ấm lòng giữa mưa lũ... “Tuy bị mắc kẹt nhiều ngày giữa đèo, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu lương thực hay nước uống. Mỗi bữa cơm, gói mì, chai nước được lực lượng chức năng và đội cứu hộ mang lên tiếp tế đều chan chứa nghĩa tình. Tôi cùng anh em tài xế vô cùng biết ơn sự tận tâm, không quản gian khổ của họ trong những ngày mưa gió ấy”. Anh CHU VĂN THƯƠNG Chuyện ấm lòng giữa mưa lạnh Sáng 30/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, trong những ngày qua, lực lượng thuộc đơn vị luôn có mặt tại những khu vực ngập lụt sâu, vùng chia cắt, giao thông đi lại nguy hiểm để hỗ trợ sơ tán, tiếp tế lương thực cho người dân vùng thiên tai. Tại thôn Thủy Cam (xã Chân Mây - Lăng Cô, Huế), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động, di dời 11 hộ dân đến nơi sơ tán xen ghép tại các hộ dân khu vực cao ráo. Trước đó, khi nước lũ tiếp tục dâng cao và chảy xiết, đơn vị đã bố trí một tổ công tác kịp thời căng dây, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn tại nhà thờ Thủy Cam. Cùng thời điểm, tại xã vùng cao A Lưới 4, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt vượt mưa to, lũ xiết tiếp tế lương thực cho gia đình ông A Viết Đơi (5 nhân khẩu, trú ở thôn A Roàng 2) đang bị cô lập nhiều ngày, cạn kiệt lương thực. Lực lượng biên phòng còn phối hợp chính quyền địa phương căng dây băng ngang dòng lũ xiết để vận chuyển, tiếp tế 20kg gạo, 3 thùng mì tôm cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay nhiều người dân vùng bị mưa lũ lịch sử gây chia cắt, cô lập nhiều ngày. NGỌC VĂN _______ Căng dây tiếp tế lương thực cho người dân vùng núi TP. Huế bị lũ xiết gây chia cắt Bộ đội căng dây tiếp tế lương thực vào vùng bị cô lập Trước diễn biến mưa lũ phức tạp gây chia cắt giao thông, các đồn biên phòng tại TP. Huế đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, hữu hiệu để hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu, cô lập. Dùng thiết bị bay không người lái tiếp tế lương thực cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo Lực lượng chức năng lội bùn, băng qua các điểm sạt lở để đưa lương thực, thực phẩm vào trong khu vực tài xế bị cô lập MIỀN TRUNG

6 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 31/10/2025 Sáng 30/10, khu vực cầu Cửa Đại sóng dữ dội khi thượng nguồn nước lũ đục ngầu đổ về ào ạt. Từ cầu Cửa Đại, phóng tầm mắt về hướng biển là cảnh hàng ngàn người đang miệt mài trong mưa gió khuân từng bao cát ném xuống sông, ngăn dòng nước xoáy sâu vào bờ kè xã Duy Hải. Thôn An Lương, xã Duy Nghĩa vốn yên bình nơi cuối sông đầu biển, bỗng nhộn nhịp, rầm rầm bước chân trong gió rít, sóng ào ào. Dưới chân sóng, phần móng kè bị khoét sâu, nhiều đoạn bê tông nứt toác, sụt lún từng mảng lớn. Trên bờ, hàng nghìn lượt người từ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5), lực lượng Biên phòng, công an, dân quân đến người dân địa phương đang chạy đua với thời gian. Tay xúc, tay chèn, họ miệt mài suốt đêm, không ai rời vị trí. Cả khu vực chợ cá An Lương vốn tấp nập buôn bán giờ thành “công trường” cứu kè khẩn cấp. Mưa ướt sũng người lạnh run nhưng ông Nguyễn Văn Hà (56 tuổi) vẫn cùng dân làng bám trụ để chung sức bảo vệ bờ kè. Ông bảo, cơ tay gần như liệt sau hai ngày xúc, vác cát liên tục, nhưng nhìn sóng tiếp tục đánh vào bờ, không ai nỡ dừng tay. “Mỗi bao cát ném xuống là thêm một phần bảo vệ dân làng, bảo vệ cuộc sống bình an”, ông Hà chia sẻ. Từ đêm 29/10, khi nhiều điểm sạt lở xuất hiện ở bến cá An Lương, phía nam cầu Cửa Đại hàng chục hộ dân sống sát mép nước đã phải sơ tán. Nhiều người dân bất ngờ vì lâu lắm rồi dòng nước nơi cửa biển lại cuộn chảy như vậy. Tuyến đường ven sông gần 1km đã bị cuốn trôi, nền bê tông lở loét nhiều chỗ. Trong ánh đèn pin loang loáng, từng đoàn người vẫn miệt mài xúc, chèn, dựng bao cát thành tường chắn tạm để giữ đất, giữ làng. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa trực tiếp cùng với lực lượng Quân khu 5, biên phòng chỉ đạo công tác khắc phục. Ông Hòa cho biết: Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền xã Duy Nghĩa kích hoạt phương án “4 tại chỗ”. Chưa đầy một giờ sau, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 315, Đồn Biên phòng Cửa Đại, cùng hàng ngàn người dân địa phương đã có mặt bắt tay vào ứng cứu. “Tuyến bờ kè này là lá chắn bảo vệ hàng trăm hộ dân bên trong. Nếu bị đánh tan, nguy cơ người dân mất trắng nhà cửa tài sản là rất lớn. Rất may quân đội có mặt, nhân dân chung tay đoàn kết sát cánh trong mưa gió để giữ đất, giữ nhà”, ông Hòa chia sẻ. “Suốt 48 giờ qua, chúng tôi hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bám hiện trường không rời. Công tác kè biển và di dời dân vẫn đang tiếp tục để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng nguy hiểm”, Đại úy Nguyễn Đình Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Đại nói vội trong tiếng gió rít. Giữa bùn nước và sóng gió, hình ảnh quân dân sát cánh trở thành điểm tựa vững chắc. Những người lính áo ướt sũng, đôi tay phồng rộp cùng bà con chất từng bao cát, chống đỡ từng đợt sóng. Có người chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì, uống ngụm nước, rồi lại lao vào xúc, chèn, buộc dây. Cứ thế, cả tuyến kè dài hơn 1km như sống dậy trong nhịp tay, nhịp tim đồng lòng. Mỗi bao cát, mỗi viên đá đặt xuống không chỉ là vật liệu cứu kè, mà còn là lời thề giữ làng, giữ quê. Theo Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa, tuyến kè An Lương có vai trò đặc biệt quan trọng: vừa bảo vệ khu dân cư hơn 300 hộ ven sông, vừa là “vành đai an toàn” cho trung tâm thu mua hải sản lớn nhất của địa phương. “Nếu sạt lở lan rộng, thiệt hại sẽ vô cùng lớn không chỉ về kinh tế, mà cả hạ tầng, sinh kế người dân”, ông Hòa lo lắng. NGUYỄN THÀNH Nước lũ sông Thu Bồn dâng cao, chảy cuồn cuộn về biển Cửa Đại đã khiến tuyến bờ kè ở xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ nuốt chửng hàng trăm nhà dân ven sông. Trong mưa gió, hơn 2 ngày qua, hàng ngàn người dân và cán bộ chiến sĩ hiệp lực cùng nhau vác từng bao cát, đắp bờ giữ đất ngăn nhà cửa trôi xuống sông, biển. Hàng ngàn người dân và cán bộ chiến sĩ căng mình cứu bờ kè ở Duy Nghĩa (Đà Nẵng) ẢNH: NGUYỄN THÀNH Quân dân sát cánh cùng cứu tuyến bờ kè xung yếu, bảo vệ làng quê ẢNH: NGUYỄN THÀNH Trắng đêm, căng mình giữ bờ kè cứu nhà dân bên Cửa Đại Trưa 30/10, đoàn công tác Trung ương do ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có mặt tại xã Duy Nghĩa. Giữa hiện trường gió giật, sóng đánh ầm ầm, ông Tú trực tiếp kiểm tra công tác ứng cứu, động viên chính quyền, lực lượng và người dân đang nỗ lực giữ kè. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Tính mạng, sức khỏe của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu trong mọi phương án ứng phó.” Đồng thời, ông ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của các lực lượng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ông Nguyễn Tiến Dũng nghẹn ngào kể: “Tôi đi sửa đường nước, nghe tin nhà sập mà run rẩy không tin nổi. Cả vợ con tôi còn ở trong đó…”. Lực lượng cứu hộ cùng bà con đội mưa đào bới, đưa các nạn nhân ra ngoài. Bốn người bị thương, hai người nguy kịch, trong đó bà Nguyễn Thị Kim Huệ - vợ ông Dũng - chấn thương sọ não, người bê bết bùn đất. Đường bị chia cắt, điện mất, Trạm Y tế xã Trà Tân phải mượn máy nổ của công an xã để thắp sáng và dùng máy thở. “Ba trường hợp tiên lượng rất nặng, không thể chờ, cứu người là trên hết”, ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã - nói. Lệnh khẩn được ban ra: tổ chức khiêng võng đưa ba nạn nhân vượt 20 km đường sạt lở đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My. Tối muộn, khi bình oxy cầm tay được chuyển tới, đoàn tiền trạm gồm tám cán bộ công an, dân quân, y tế xuất phát trong mưa lớn, bùn lầy và bóng tối. Họ phải vượt qua hàng chục điểm sạt lở, có đoạn bùn ngập đến gối, sóng điện thoại chập chờn, nhiều lúc di chuyển sát mép vực sâu. Gần nửa đêm, đoàn thứ hai từ UBND xã xuất phát ứng cứu, gặp đoàn thứ nhất lúc 0h45. Hai đoàn hợp lực, băng qua đèo dốc, đưa ba nạn nhân đến khu vực thủy điện Sông Tranh 2, nơi xe cứu thương đang chờ. 1h15 sáng 30/10, họ đến Trung tâm Y tế Bắc Trà My an toàn. “Hơn 20 km trong mưa lũ, sạt lở rình rập, ai cũng kiệt sức nhưng không ai bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ có một niềm tin: phải cứu được dân”, ông Chiến xúc động. Một đêm trắng, giữa đất trời hỗn loạn, tình người vẫn sáng lên - như ánh đuốc nhỏ trên con đường bùn lầy, nơi những bước chân không lùi trước hiểm nguy. HOÀI VĂN Xuyên đêm vượt 20 km sạt lở, gánh người đi cấp cứu Khoảng 12h10 ngày 29/10, giữa cơn mưa dữ, quả đồi ở xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) bất ngờ đổ ập, vùi lấp bốn ngôi nhà bên dưới. Nạn nhân nguy kịch được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My lúc 1h15 MƯA LŨ LỊCH SỬ MIỀN TRUNG

