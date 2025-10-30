Báo Tiền Phong số 303

TRANG 6 Trường học loay hoay trước làn sóng AI THỨ NĂM 30/10/2025 Số 303 0977.456.112 TRANG 12 CÙNG THẢO LUẬN VỀ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN Ở CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG TRANG 8 + 9 NGHỆ SĨ ĐỐI MẶT CHẾ TÀI KÉP TRANG 10 Tiên phong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo TIẾP TẾ DÂN bằng mọi biện pháp LỆCH CHUẨN VĂN HÓA: TRANG 7 Thu hẹp vùng trống hải quan tại cửa khẩu, biên giới Đề nghị sớm có gói tài chính khẩn cấp Bạch Mã (Huế) hứng chịu lượng mưa lớn nhì thế giới TRANG 4 + 5 KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ Ở MIỀN TRUNG Sau những vết trượt của người nổi tiếng TRANG 11 “Phủ xanh” không gian mạng bằng tin tốt, câu chuyện đẹp TRANG 3 “Chúng tôi không phải là những cỗ máy” ĐẠI BIỂU NGÀNH Y: TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Oxford ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH CẦN MÔ HÌNH HỢP TÁC MỚI

Chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chính sách trước các giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và đông đảo sinh viên, bạn bè của Việt Nam tại Đại học Oxford. ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN Chia sẻ động lực phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã lựa chọn hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; coi đổi mới sáng tạo không chỉ là phòng thí nghiệm khoa học thuần túy, mà là sức sống của nền kinh tế, là năng lực cạnh tranh quốc gia, là khả năng đứng vững trước các cú sốc địa chính trị và địa kinh tế. Việt Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, một nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng vai trò của doanh nghiệp tư nhân như một động lực quan trọng của tăng trưởng; đồng thời khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt, điều tiết của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm bảo đảm phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế; coi khu vực kinh tế nhà nước là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt, bảo đảm ổn định vĩ mô, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực… Tổng Bí thư khẳng định điểm căn bản trong tư duy phát triển của Việt Nam hiện nay: tăng trưởng nhanh phải gắn liền với phát triển bền vững; phát triển bền vững phải dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi thực chất, công bằng, bình đẳng. Trên nền tảng đó, Việt Nam đặt ra hai mục tiêu chiến lược rất rõ ràng đến năm 2030 và 2045. Về quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi Anh không chỉ là một đối tác thương mại, một đối tác giáo dục, một đối tác về khoa học công nghệ, mà là một đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI. Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Đây là quan hệ đối tác mà cả hai bên đều có lợi ích căn bản trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại công bằng và bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bao trùm. “Nói cách khác, đây là sự gặp nhau giữa nhu cầu tham gia sâu hơn vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Anh và nhu cầu mở rộng không gian chiến lược, công nghệ, giáo dục, tài chính chất lượng cao của Việt Nam với Anh, với châu Âu, với cộng đồng quốc tế”, Tổng Bí thư nói. ĐỒNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, hai bên cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Hình mẫu hợp tác mới là sự kết hợp giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính, của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đó không chỉ là hợp tác “chuyển giao công nghệ” mà là “đồng kiến tạo tương lai”. Tổng Bí thư tin rằng Đại học Oxford, với truyền thống kết nối tri thức và chính sách công, với mạng lưới cựu sinh viên có ảnh hưởng trên toàn thế giới, có thể đóng vai trò rất cụ thể trong quá trình này. Tổng Bí thư chỉ rõ những lĩnh vực then chốt gồm y tế công cộng, công nghệ sinh học, khoa học hạt nhân, khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng sạch; chương trình trao đổi chuyên gia giữa các viện nghiên cứu chính sách của Việt Nam và các trung tâm nghiên cứu chính sách, quản trị công, phát triển bền vững tại Anh; hợp tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam; cùng nhau thử nghiệm các mô hình phát triển đô thị bền vững, tài chính xanh, giáo dục mở, y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm và đều có nhu cầu cấp bách. Tổng Bí thư chia sẻ, Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có khát vọng tự do và phát triển, tìm kiếm hợp tác bình đẳng. “Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi không muốn thế giới chia rẽ thành các khối đối đầu mà mong mỏi một thế giới đoàn kết vì ‘Trái Đất này là của chúng ta’. Chúng tôi muốn thế giới cùng nhau phát triển”, Tổng Bí thư nói. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư mong muốn thế hệ trẻ tại Anh, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạch định chính sách tương lai hãy coi Việt Nam là một đối tác chân thành, đáng tin cậy, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong một trật tự thế giới đang tái định hình. BÌNH GIANG Trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh là sự gặp nhau giữa nhu cầu của hai bên, và hai nước cần mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân. Hoạt động của Tổng Bí thư ngày 29/10 -Tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh -Gặp Chủ tịch Thượng viện Anh -Gặp nhóm nghị sĩ liên đảng ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Anh -Gặp Chủ tịch Hạ viện Anh -Dự lễ đón chính thức -Hội đàm với Thủ tướng Anh -Gặp Phó Thủ tướng Anh Việt Nam-Vương quốc Anh cần mô hình hợp tác mới Sáng 29/10, tại TPHCM, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8. Chủ trì Đối thoại có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Chay Saingyun - Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng. Phát biểu khai mạc Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực triển khai kết quả cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2/2025, đồng thời hướng tới Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, cũng như Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia. Ghi nhận các kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm là các nội dung, gồm: Tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tiếp tục viện trợ giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng. Đại tướng Chay Saingyun phát biểu, Campuchia tái khẳng định cam kết kiên định trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và cùng có lợi giữa Quân đội và nhân dân hai nước. Tại Đối thoại, hai bên cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và Biên bản Đối thoại. NGÔ TÙNG Việt Nam-Campuchia đối thoại chính sách quốc phòng Các thỏa thuận hợp tác Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Ban lãnh đạo Đại học Oxford đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác gồm: -Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford về chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế. -Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về net zero carbon giữa Hãng hàng không Vietjet và Đại học Oxford, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. -Quỹ học bổng Tiên phong Oxford - sáng kiến chung giữa Tập đoàn Sovico và Đại học Oxford, để trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Oxford ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Năm n Ngày 30/10/2025 THỜI SỰ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ ĐỂ BẢO VỆ Y, BÁC SĨ Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 29/10, đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) cho biết, tại kỳ họp thứ 9, bà đã đề cập đến vấn đề gây nhiều bức xúc trong ngành y khi có nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra. “Hơn lúc nào hết, cần có hành động cụ thể để bảo vệ đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và đưa giá trị ngành y tế về đúng vị thế trong xã hội. Tôi đề nghị cần có chính sách bảo vệ nhân viên y tế trong thời gian làm việc bằng chế tài pháp lý nghiêm khắc đối với những hành vi xâm hại, bạo hành nhân viên y tế”, bà Thu nói. Đại biểu đoàn Hưng Yên cho biết, các vụ hành hung cán bộ y tế trước đây thường xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi áp lực công việc và cảm xúc của người nhà bệnh nhân đều dâng cao. Tuy nhiên, đến ngày 23/10, cán bộ y tế bị “đổ máu” trong khu sơ sinh - nơi đáng lẽ phải là “bình yên nhất trong bệnh viện”. “Cán bộ y tế chúng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và nguy hiểm, nhưng ngành y không thể phát triển nếu không có sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người làm nghề. Chúng tôi không phải là những cỗ máy, mà là những con người có trái tim, và chúng tôi cũng cần được sự thông cảm và tôn trọng. Đừng để chúng tôi vừa cứu người, vừa phải gánh chịu trách nhiệm một cách không công bằng”, bà Thu nói. Để bác sĩ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên an tâm làm tròn sứ mệnh cứu người, bà Thu đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tếxã hội năm 2026 với nội dung: Bảo đảm cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn. Trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở y tế là hành vi chống người đang thi hành công vụ. GIÁO DỤC KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC NẾU NGƯỜI DẠY BỊ XÚC PHẠM Ở góc độ tương tự, đại biểu Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) cảnh báo, bạo lực học đường hiện nay không chỉ là câu chuyện giữa học sinh với học sinh mà đã trở nên phức tạp hơn, nguy hiểm hơn khi giáo viên trở thành nạn nhân, còn phụ huynh và học sinh lại là người gây ra bạo lực. Theo bà, những vụ việc bạo lực học đường không còn là hiện tượng đơn lẻ, không chỉ gây bàng hoàng dư luận mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối: Phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ? Đại biểu cho rằng, áp lực của nhiều giáo viên hiện nay không phải là tiền lương mà là nỗi sợ hãi khi làm việc, và nỗi sợ hãi ấy lại xuất phát ngay trong chính môi trường làm việc của mình. "Có những thầy cô sợ lên lớp, sợ bị xúc phạm, sợ bị phụ huynh hoặc học sinh phản ứng gay gắt", bà Hà bày tỏ. Nữ đại biểu cho rằng, đây là kết quả của sự tác động đan xen giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Đánh giá cao Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm hoặc phê bình, thể hiện tinh thần nhân văn, hướng đến giáo dục phục hồi thay vì trừng phạt, tuy nhiên, theo đại biểu, sự nhân văn trong kỷ luật học sinh chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được bảo đảm bằng hệ thống tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp. Từ đó, bà kiến nghị quy định trách nhiệm liên đới của phụ huynh có con em vi phạm hành vi bạo lực nghiêm trọng; đưa giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục làm chủ cảm xúc trở thành nội dung bắt buộc trong sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, mỗi cụm trường cần có tối thiểu một chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản, cùng cơ chế phản ứng nhanh để kết nối công an, chính quyền, y tế khi xảy ra bạo lực. Đại biểu cũng đề nghị các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát nội dung bạo lực học đường. "Một nền giáo dục không thể hạnh phúc nếu người dạy bị xúc phạm, người học bị bạo hành và cả hai cùng chịu tổn thương. Hạnh phúc trong giáo dục chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng kỷ cương, nhân ái và trách nhiệm", bà Hà bày tỏ. LUÂN DŨNG “Chúng tôi không phải là những cỗ máy, mà là những con người có trái tim, và chúng tôi cũng cần được sự thông cảm và tôn trọng”, đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (Hưng Yên) nói. Đại biểu Trần Khánh Thu Đại biểu Nguyễn Thị Hà ẢNH: NHƯ Ý “Chúng tôi không phải là những cỗ máy” Sáng 29/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi ủy Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất nhận định, việc tích hợp 3 báo cáo thành một báo cáo chính trị trung tâm là rất đổi mới. Dự thảo báo cáo chính trị cũng gắn liền với dự thảo chương trình hành động, thể hiện tinh thần hành động, sớm cụ thể hoá nghị quyết vào cuộc sống. Một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu, nếu có thể, cần tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn nữa, kể cả về chủ đề đại hội. Ông Phan Văn Lâm, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, cho rằng, trong dự thảo văn kiện, cần làm rõ quan điểm về phát triển văn hoá, con người, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Theo ông, cần thể hiện quan điểm xây dựng nền giáo dục mở và linh hoạt. Lấy ví dụ “loay hoay” về sách giáo khoa, khi chuyển từ 1 bộ sách giáo khoa dùng chung, sang nhiều bộ sách giáo khoa, rồi lại quay về dùng chung một bộ sách, ông Lâm nói rằng “khi làm cái gì, cần phải nghiên cứu kỹ”. “Chúng ta không nên làm cho giáo dục có sự thay đổi liên tục, làm cho vấn đề thi cử gặp rất khó khăn, vấn đề định hướng tương lai nghề nghiệp cũng rất khó khăn”, ông nêu ý kiến. Theo ông Lâm, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam hiện còn thấp, chưa có sản phẩm mang tính đột phá, mũi nhọn, đặc biệt là về khoa học công nghệ. “Những gì mọi nước, mọi người làm được, chúng ta cũng làm được thì không bao giờ gọi là đột phá được. Xuất khẩu tôm, xuất khẩu cá, xuất khẩu gạo là lợi thế của Việt Nam, nhưng những lợi thế đó chưa đủ để là đột phá phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới”, ông nêu, đồng thời đặt vấn đề phải phát triển công nghệ mũi nhọn, mới có điều kiện tăng trưởng 2 con số để “vươn mình”. GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng, cần xác định rõ việc xử lý điểm nghẽn về thể chế để phát triển. Theo ông, trước hết, phải giải quyết điểm nghẽn về tư duy; tư duy vẫn nặng về quản lý hành chính, chưa chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển thì rất khó để phát triển. Phải làm thế nào để “thể chế là bứt phá của bứt phá”. Một điểm nghẽn trong tư duy nữa cần phải giải quyết là về việc xây dựng pháp luật. Phải quy định rõ thẩm quyền lập pháp, lập quy đầy đủ, rõ trách nhiệm. Cùng với đó, phải coi trọng cơ chế tham vấn và phản biện, bởi điều này rất quan trọng. GS Lý cũng cho rằng, cần triệt để phân cấp cho địa phương, để địa phương thực sự là “thực thể có đủ thẩm quyền” chứ không phải là cánh tay nối dài của Trung ương, theo đúng quan điểm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Luật sư Phương Hữu Oanh, Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần đề cập sâu hơn, rõ hơn việc định hướng xây dựng xã hội vì con người. Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phấn đấu nâng cao sức khỏe người dân, ông Oanh cho rằng, phải đặt vấn đề nâng cao toàn diện sức khỏe cho người dân, từ chiều cao, diện mạo đến sức khỏe, trí tuệ… Về dự thảo chương trình hành động, ông Oanh cho rằng phải sát thực tiễn. Nêu ví dụ cụ thể về việc Hà Nội đã triển khai chương trình miễn học phí, song “trường học lại thu thêm các khoản khác”, ông đặt vấn đề có nên đưa nội dung miễn học phí, miễn viện phí vào trong nghị quyết để thực hiện hay không. TRƯỜNG PHONG Phải chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển Theo GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, phải giải quyết điểm nghẽn về thể chế, trong đó có vấn đề về tư duy. “Tư duy vẫn nặng về quản lý hành chính, chưa chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển thì rất khó. Phải làm thế nào để thể chế là bứt phá của bứt phá”, ông Lý nói. Quý I/2026, báo cáo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương Liên quan cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chiều qua cho biết đang xây dựng đề án tổng thể. Theo đó, Ban Chính sách và Chiến lược của Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27, báo cáo Trung ương trong quý I/2026. ĐẠI BIỂU NGÀNH Y: Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU THẮNG

4 nThứ Năm n Ngày 30/10/2025 XÃ HỘI KHẮC PHỤC THIỆT HẠI MƯA LỚN CHƯA TỪNG CÓ 7h sáng 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng. Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu mét khối và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu mét khối cho hạ du. Theo ông Thắng, tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai ứng phó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền. Các cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương. HỖ TRỢ NGAY 2 TẤN LƯƠNG KHÔ Để bảo đảm an toàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở. Các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lực lượng công an tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, cano… cho công tác phòng chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân. Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các lực lượng, tập đoàn EVN, các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở. Tiếp tế dân bằng mọi biện pháp Đoàn viên phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) hỗ trợ phân phối hàng hóa đến người dân vùng lũ Sáng 29/10, phát biểu tại hội trường về kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng. Đại biểu đoàn TPHCM nhất trí với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026. Ông cho rằng dù mục tiêu cao, nhưng là có cơ sở. Song hành với tăng trưởng kinh tế, đại biểu cũng lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. “Những ngày qua, chúng ta thật đau lòng khi chứng kiến nhân dân ở nhiều địa phương phải chống chịu với những ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt”, ông Ngân nói, và đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp, tăng chi ngân sách vượt dự toán. Theo ông Ngân, hiện nay tỷ lệ bội chi mới khoảng 3,2% GDP, thấp hơn mức kế hoạch là 3,6%, nên vẫn còn dư địa để thực hiện, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng, bảo đảm an sinh xã hội, mang lại hạnh phúc cho người dân. Cùng mối quan tâm, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) nói, trong những năm gần đây, thế giới và trong nước đã chứng kiến nhiều trận bão, lũ kinh hoàng, không chỉ gây thiệt hại nặng về của cải vật chất mà còn thiệt hại về con người. Trong bối cảnh đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện hạ tầng giao thông tại các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ, đồng thời sớm có phương án bổ sung ngân sách hỗ trợ các địa phương khôi phục, hoàn thiện hạ tầng giao thông. “Đây là vấn đề quan Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mức hỗ trợ cụ thể là: Thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính. Thủ tướng yêu cầu 3 địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực. Vùng 3 Hải quân triển khai lực lượng và phương tiện đến các địa bàn bị ảnh hưởng để hỗ trợ, ứng cứu người dân Đề nghị sớm có gói tài chính khẩn cấp Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng, bảo đảm an sinh xã hội. Người dân Đà Nẵng dùng thuyền thúng đưa người già, trẻ nhỏ ra phía đầu làng để chờ ca nô đến chở đi sơ tán

DO MƯA LŨ Ở MIỀN TRUNG 5 n Thứ Năm n Ngày 30/10/2025 XÃ HỘI để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời. Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách. Các bộ, ngành phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế và xử lý các kiến nghị đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế xử lý các vấn đề liên quan hóa chất, thuốc men, vật tư y tế, giống cây trồng, vật nuôi… Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó mưa lũ, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ. VĂN KIÊN 4 người thiệt mạng Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến 17h chiều 28/10, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng trong đó Đà Nẵng có 3 người, Lâm Đồng một người; 4 người đang mất tích gồm một trường hợp ở Huế, ba người ở Đà Nẵng. Mưa lũ cũng làm 100.852 nhà bị ngập, trong đó Đà Nẵng có số nhà bị ngập nhiều nhất (65.097), sau đó đến Huế (35.000) và Quảng Trị (663). Mưa lũ cũng khiến 702ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, khoảng 129ha cây ăn quả bị thiệt hại, hơn 4.600 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. trọng và cần thiết nhất hiện nay”, đại biểu lưu ý. Đại biểu cũng cho rằng, cả nước có khoảng trên 900 đô thị, trong đó khoảng 50 đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, điển hình như Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều đô thị “gần như quá tải về sức chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản của người dân và cản trở phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tập trung trọng tâm vào vấn đề năng lực chống chịu của các đô thị. LUÂN DŨNG Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 22-28/10 khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai gồm không khí lạnh tăng cường, hoạt động của bão số 12 sau đó vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình đón gió. Tổ hợp các hình thái trên đã gây ra một đợt mưa đặc biệt lớn ở miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trọng tâm là Huế- Đà Nẵng. Chỉ tính riêng từ 19h ngày 25/10 đến 7h sáng nay, khu vực này mưa từ 500700mm, có nơi mưa trên 1.000mm. Một số trạm có tổng lượng mưa đặc biệt lớn như thủy điện La Tó (Quảng Trị) 1.019mm, Khe Tre (Huế) 1.626mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 1.199mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.193mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.457mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 1.148mm. Trong đó đỉnh Bạch Mã (Huế) là nơi hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất. Tính từ tối ngày 25 đến tối 26/10, khu vực này mưa tới 1.739,6mm. Đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Tính từ 19h tối 25/10 đến 7h sáng 29/10, khu vực này mưa tổng cộng 3.393mm, gấp hơn 3 lần lượng mưa trong cả năm tại tỉnh Ninh Thuận cũ. Theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa một ngày lớn nhất là 1.825mm ở một trạm quan trắc của Pháp ở Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966. Như vậy trận mưa ngày tại Bạch Mã chỉ kém trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới. NGUYỄN HOÀI Dự báo đến đêm 30/10, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120250mm, có nơi trên 400mm. Khu vực nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa từ 80-180mm, có nơi mưa rất to trên 350mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Sáng 29/10, lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế) xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên. Lúc 2h sáng 29/10, lũ trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc dưới BĐ3 là 0,04m, sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long vượt BĐ3 là 0,72m, sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3 là 1,12m, sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu vượt BĐ3 là 1,22m, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc vượt BĐ2 là 0,35m. Dự báo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức BĐ3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 khoảng 1,1-1,2m, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại Huế và Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại Quảng Ngãi sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới. Khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra. Một số dấu hiệu có thể nhận biết sạt lở đất như âm thanh lạ trong lòng đất, nước sông suối chuyển màu đục, tường nhà có vết nứt, cây cối nghiêng đổ. NGUYỄN HOÀI Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa thông báo, do mưa lũ kéo dài, từ ngày 27-29/10, đường sắt tạm dừng chạy 17 đoàn tàu khách, gồm: Ngày 27/10 tàu SE1/2, SE3/4, SE19/20; ngày 28/10 tàu SE7/8, SE30, HĐ1/2/3/4; ngày 29/10 tàu HĐ1/2/3/4. Ngành đường sắt đã chủ động thông báo tới hành khách qua SMS, zalo, website và các kênh truyền thông xã hội. Hành khách có vé trên các chuyến tàu tạm dừng được hoàn trả toàn bộ tiền vé, không thu phí, trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé. Cùng thời điểm tại TP. Huế, mưa lớn khiến nhiều khu vực bị chia cắt, hành khách phải tìm mọi cách để kịp chuyến bay. Tuy vậy, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sân bay Phú Bài vẫn duy trì hoạt động liên tục nhờ phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ban Giám đốc sân bay đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng nắm sát tình hình, dự báo sớm, triển khai kịp thời các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và người lao động. Theo ACV, trong hai ngày 27 - 28/10, sân bay Phú Bài vẫn duy trì 36 chuyến bay, phục vụ hơn 3.500 lượt hành khách, đảm bảo hoạt động thông suốt giữa mưa lũ. Các hãng hàng không thông báo, nhiều chuyến bay đến/đi khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do thời tiết xấu, kéo theo các chuyến bay khác bị chậm dây chuyền. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, mưa lớn và ngập lụt tại Huế đã khiến nhiều chuyến bay của Vietjet phải điều chỉnh hoặc tạm dừng khai thác. Hãng khuyến cáo hành khách nên kiểm tra lịch trình và điều kiện thời tiết trước khi ra sân bay, đồng thời theo dõi thông báo từ các kênh chính thống để được hỗ trợ kịp thời. LỘC LIÊN Bạch Mã (Huế) hứng chịu lượng mưa lớn nhì thế giới Từ 31/10, mưa giảm dần Gián đoạn giao thông đường sắt, đường không Huế trở thành một trong những nơi ghi nhận lượng mưa ngày lớn nhất thế giới ẢNH: NGUYỄN PHONG Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất thế giới. Mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến ngày 30/10, từ 31/10 mưa giảm dần. Lũ có xu hướng xuống dần trên hầu hết các sông ở Huế - Đà Nẵng. Ngập lụt diện rộng tại Huế - Đà Nẵng có thể kéo dài thêm 2-3 ngày tới. Do ảnh hưởng của mưa lũ phức tạp tại khu vực miền Trung, nhiều hoạt động giao thông đường sắt và hàng không những ngày qua bị gián đoạn, song các đơn vị vận hành vẫn nỗ lực đảm bảo an toàn và phục vụ hành khách chu đáo. Các tàu SE1, SE19 và SE20 xuất phát trong ngày 29/10 đều bị hủy vì mưa lũ ẢNH: VNR

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 30/10/2025 TRÊN 87% HỌC SINH BIẾT VỀ AI Tại hội thảo phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức mới đây, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) cho biết, viện tiến hành khảo sát 11.279 học sinh THCS Việt Nam về mức độ sẵn sàng với AI. Kết quả, trên 87% học sinh biết về AI; trên 62% học sinh ứng dụng AI để hỗ trợ học tập cá nhân hóa; trên 43% sử dụng AI chấm bài tự động; gần 52% sử dụng AI là trợ lí ảo hỗ trợ giải bài tập, đặc biệt là giải các bài tập khó. Trong số trên 34.000 giáo viên được khảo sát, có 76% giáo viên đã từng sử dụng AI trong dạy học. Theo GS. Lê Anh Vinh, AI đang được sử dụng trong các trường học từ giáo viên đến học sinh. Vậy phải làm thế nào để AI thực sự phát huy hiệu quả trong môi trường giáo dục. GS. Lê Anh Vinh cho rằng, việc triển khai AI trong giáo dục phổ thông cần dựa trên ba trụ cột chính: khung chính sách nhất quán, bảo đảm đạo đức, an toàn dữ liệu và định hướng dài hạn; chương trình giảng dạy và tài liệu học tập toàn diện, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn lớp học và được cập nhật thường xuyên; nguồn lực con người và tài chính, đặc biệt là đào tạo giáo viên để chuyển đổi công nghệ thành giá trị học tập. Từ năm 2024, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức xây dựng chương trình học AI trong giáo dục phổ thông, từ đó nhà trường có thể xây dựng quy chế để ứng dụng AI. Hiện nay khung năng lực AI cho học sinh, giáo viên THPT đã được Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) thẩm định, sẽ sớm được đưa vào triển khai. PGS. TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ĐH này hướng tới xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện. Không chỉ trong các ngành công nghệ, AI đang và sẽ được ứng dụng mạnh mẽ trong khoa học xã hội, nhân văn, kinh tế, luật, giáo dục,… qua đó thúc đẩy đổi mới tri thức, tái định hình cách con người học tập, nghiên cứu và sáng tạo, hướng tới một nền giáo dục thông minh, nhân văn và phát triển bền vững. Vì vậy, ĐH Quốc gia Hà Nội chủ trương phát triển năng lực AI như một năng lực nền tảng của người học trong kỉ nguyên số, tương tự như năng lực ngôn ngữ hay tư duy phản biện và năng lực sáng tạo. Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định, chúng ta cần các chính sách đồng bộ, mô hình hợp tác công - tư, và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp, và xã hội để xây dựng một khung năng lực AI quốc gia thực chất, khả thi và phù hợp với điều kiện Việt Nam. GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV cho hay, trong hai năm qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động tiên phong như xây dựng khung năng lực AI dành cho người học, gắn với UNESCO và các khuyến nghị quốc tế. Phát triển các mô-đun đào tạo về AI trong giảng dạy, nghiên cứu và nghề nghiệp, hướng đến sinh viên các ngành KHXH&NV. CẦN HÀNH LANG PHÁP LÍ, LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO AI Trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội thẳng thắn đặt câu hỏi: Đưa AI vào nhà trường, giáo viên, kinh phí thực hiện như thế nào? Hiện nay, việc triển khai học 2 buổi/ngày đã thành chủ trương nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Theo vị này tính toán, để đáp ứng dạy buổi 2 theo yêu cầu của ngành, nhà trường cần ít nhất định biên 10 giáo viên (những giáo viên này phụ trách phần dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém không thu phí). Nếu thêm phần nội dung AI, cơ quan quản lí phải tính đến kinh phí, đội ngũ thực hiện. Theo bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) quan sát tại Hà Nội và một số tỉnh thành, có thể thấy sự phân hóa rõ, có trường chưa quan tâm, có trường đầu tư mạnh. Đặc biệt, sự phân hóa này thể hiện rõ giữa trường ở thành thị và nông thôn, giữa trường công và trường tư, trong đó nhiều trường tư có cách tổ chức đào tạo rất tốt. Theo bà Nhiếp, nhà trường muốn đưa AI vào tập huấn, thậm chí có thể trích ngân sách để tổ chức nhưng vướng vào quy định dạy thêm, học thêm. Vậy nhà trường căn cứ vào đâu để dạy? Tại sao lại được thu tiền? Từ khó khăn trên, bà Nhiếp đề xuất cần có hành lang pháp lí, có mục tiêu, lộ trình cho học sinh, giáo viên, nhà trường để ứng dụng và phát triển AI trong giảng dạy và học tập. Việc đào tạo giáo viên, cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố quyết định cho các nhà trường khi triển khai thực hiện. TS. Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) chỉ ra nhiều thách thức, người học hiện nay chủ yếu tự học AI qua bạn bè, mạng xã hội hoặc các khóa học trực tuyến nhưng thiếu cơ chế kiểm chứng chất lượng. Nhiều người “tự xưng thầy dạy AI” nhưng không có chuyên môn, khiến học viên không biết trình độ của mình đến đâu, học gì là đủ. Ông Nam khẳng định, cần có hệ thống đánh giá, công nhận và chuẩn hóa thống nhất để đảm bảo chất lượng đào tạo AI. TS. Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và AI, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, thông tin, tại Mỹ, chỉ 34% giáo viên Tiểu học, 45% giáo viên THCS, 46% giáo viên THPT cảm thấy đủ năng lực để giảng dạy AI. Nguyên nhân do thiếu chương trình đào tạo giáo viên về công cụ AI, đạo đức và đánh giá kết quả học sinh. Khoảng cách này phản ánh thách thức chung của nhiều quốc gia, AI đi trước năng lực đào tạo sư phạm. TS. Linh Lương đề xuất, Việt Nam cần đào tạo đội ngũ giáo viên nòng cốt trước khi triển khai đại trà. Ông cũng đề xuất mô hình 3 tầng năng lực AI cho Việt Nam: nhận thức phổ thông; ứng dụng chuyên môn; nghiên cứu và phát triển, nơi các kĩ sư, nhà khoa học làm chủ mô hình và sản phẩm “Make in Vietnam”. GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho biết, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu các phương án tích hợp AI ở bậc trung học phổ thông theo hướng tránh chồng chéo. Để triển khai vào chương trình THPT, có 3 hướng: tích hợp AI vào hoàn toàn vào các môn học; xem AI như một phần của môn tin học; để AI như một môn học độc lập. “Quan điểm của chúng tôi là nên đưa AI theo hướng tích hợp vào các môn học phổ thông để tránh chồng chéo. Cách tiếp cận phải từng bước, rõ ràng, có đánh giá nghiên cứu để triển khai kịp thời”, ông Lê Anh Vinh chia sẻ. Chương trình AI đang được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thí điểm từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường thực nghiệm, với 16 tiết dạy mỗi năm học. Chuyên gia cho rằng, ở bậc tiểu học, trọng tâm là giáo dục đạo đức và nhận thức về AI; ở cấp cao hơn, sẽ tăng dần hàm lượng kiến thức và kĩ năng kĩ thuật. Kết quả bước đầu cho thấy, giáo viên hoàn toàn có thể dạy tốt nội dung về đạo đức và sử dụng AI an toàn, nếu có tài liệu hướng dẫn phù hợp. Ngược lại, phần kiến thức nền tảng và kĩ thuật AI lại là thách thức lớn, vì đa số giáo viên không có chuyên môn công nghệ. Do đó, Viện đang đề xuất chuẩn hóa và số hóa học liệu, để giáo viên đóng vai trò hỗ trợ thay vì giảng dạy trực tiếp. NGHIÊM HUÊ Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước thâm nhập môi trường giáo dục, trong khi chúng ta đang thiếu hành lang pháp lí để hướng dẫn học sinh sử dụng AI phục vụ học tập hiệu quả. Mỗi học sinh được trang bị một thiết bị học tập riêng trong lớp học số ICLASS ẢNH: ISMART GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho rằng, việc triển khai AI trong giáo dục phổ thông cần dựa trên ba trụ cột chính: khung chính sách nhất quán, bảo đảm đạo đức, an toàn dữ liệu và định hướng dài hạn; chương trình giảng dạy và tài liệu học tập toàn diện, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn lớp học và được cập nhật thường xuyên; nguồn lực con người và tài chính, đặc biệt là đào tạo giáo viên để chuyển đổi công nghệ thành giá trị học tập. Trường học loay hoay trước làn sóng AI Kết quả khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho thấy, trên 87% học sinh biết về AI; trên 62% học sinh ứng dụng AI để hỗ trợ học tập cá nhân hóa; trên 43% sử dụng AI chấm bài tự động; gần 52% sử dụng AI là trợ lí ảo hỗ trợ giải bài tập. Các đại biểu thảo luận bên lề hội thảo ẢNH: NGHIÊM HUÊ

