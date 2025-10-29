Báo Tiền Phong số 301

TRANG 4 + 5 Di tích Ngọ Môn, phía sau là điện Thái Hòa, đều bị bao quanh bởi nước lũ ẢNH: NGỌC VĂN THỨ TƯ 29/10/2025 Số 302 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Phép thử của thiên tai XEM TIẾP TRANG 3 n TRÍ QUÂN Cơn bão số 12 gần như không “chạm” vào đất liền, nhưng cái hậu của nó thật kinh hoàng: Những trận mưa xối xả có lúc lên tới 1.600mm như ở Bạch Mã - Huế đang dìm sâu các tỉnh Trung Trung bộ vào cơn đại hồng thủy. TRANG 6 TRANG 3 Đề xuất “mạnh tay” với tỉnh yếu về môi trường TRANG 11 2 CA SĨ ĐÁNH BẠC HƠN 100 LẦN TRANG 2 Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay London Stansted ẢNH: TTXVN Nâng cấp hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc TRANG 12 trong lũ dữ TRANG 7 Những căn nhà ấm tình quân dân TRANG 8 + 9 Cô giáo vẽ tranh trên đỉnh núi DI SẢN Cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thu dọn rác, vớt bèo trước cổng Ngọ Môn Du khách được hỗ trợ tạm tránh lụt ở di tích Chùa Cầu ẢNH: GIANG THANH Cứu dân, mở đường vào nơi sạt lở TRANG 2 VIỆT NAM - THÁI LAN NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP CÁC LIÊN DOANH Nhiều trường nói không với xét học bạ XÉT XỬ ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC HƠN 100 TRIỆU USD TẠI KHÁCH SẠN PULLMAN Cựu Phó chủ tịch tỉnh thua bạc 18 tỷ đồng TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM BẮT ĐẦU THĂM CHÍNH THỨC ANH

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi Hoàng Thái hậu Sirikit; đánh giá cao việc Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, đối tác đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN; đề nghị hai bên phối hợp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, thông qua tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu thành lập các liên doanh để cùng kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi, nhất là áp dụng các công nghệ mới trong hợp tác khai thác dầu khí, khí hóa lỏng... Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của việc triển khai Chiến lược “Ba kết nối” trên cơ sở đảm bảo lợi ích và cùng có lợi, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối đào tạo nguồn nhân lực và kết nối giao thông vận tải, du lịch; nhất trí sớm lập Nhóm công tác chung và xây dựng chương trình hành động để trao đổi, xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai Chiến lược này. Trao đổi về hợp tác an ninh, Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động; bảo đảm không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, kết nối các địa phương; đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (năm 2026) nhằm làm sâu sắc hơn hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí sẽ phối hợp, hỗ trợ ta nâng cao năng lực phòng chống IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC. HÌNH THÀNH CÁC CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM - PHILIPPINES Cùng ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế song phương; khai thác các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng; nghiên cứu phối hợp hình thành các chuỗi cung ứng phát huy được lợi thế so sánh của mỗi nước như phát triển hệ sinh thái khu vực Đông Nam Á về sản xuất pin xe điện và ô-tô điện; đẩy mạnh thương mại gạo và hướng tới ký kết thoả thuận lâu dài về vấn đề này để góp phần bảo đảm an ninh lương thực. Tổng thống Philippines hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống IUU; nhất trí sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU. BÌNH GIANG Trong cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu thành lập các liên doanh để cùng kiểm soát giá cả, khai phá thị trường mới, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi... Việt Nam-Thái Lan nghiên cứu thành lập các liên doanh Sáng 28/10 (giờ địa phương, tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Anh từ ngày 2830/10, theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Anh. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt NamLiên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010-2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục-đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo. BÌNH GIANG Sáng 28/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh LLVT nhân dân, dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, LLVT Quân khu 3 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đoàn kết, kỷ luật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn, cùng nhân dân lập nên những chiến công hiển hách, xây đắp truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân mến tặng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Chủ tịch nước Lương Cường gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ, đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và LLVT Quân khu 3 tập trung thực hiện. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, LLVT Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. NGUYỄN HOÀNNGUYỄN MINH Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Anh Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong cuộc gặp tại Malaysia ẢNH: VGP Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC.

3 n Thứ Tư n Ngày 29/10/2025 THỜI SỰ Sáng 28/10, thảo luận về báo cáo giám sát môi trường của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) cho rằng, báo cáo chưa xác lập ràng buộc trách nhiệm: chưa rõ ai chịu trách nhiệm cuối cùng khi không đạt chỉ tiêu, chế tài xử lý ra sao, quy trình kiểm tra - công khai - xử lý thế nào? Báo cáo và dự thảo Nghị quyết đã đề cập tương đối kỹ về thực trạng và bộ công cụ - đó là những điểm tiến bộ đáng ghi nhận, nhưng chưa “điểm danh” các cam kết năm 2025 và chưa gắn trách nhiệm - chế tài để bảo đảm thi hành đúng hạn, tránh tình trạng “ban hành nghị quyết rồi để đó”. Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị Chính phủ mạnh dạn công khai bảng xếp hạng tuân thủ của tỉnh, thành phố (địa điểm du lịch, siêu thị, khách sạn đạt chuẩn “không nhựa một lần”); rút giấy phép, giảm hạng cơ sở vi phạm lặp lại và thậm chí, cần có chế tài “mạnh tay” với những tỉnh không đạt chỉ tiêu thực hiện cam kết về môi trường thì có thể giảm/giữ lại một phần phân bổ sự nghiệp môi trường năm sau; tỉnh đạt vượt chuẩn được thưởng tăng chi. “Tôi tha thiết đề nghị Nghị quyết giám sát lần này phải là Nghị quyết thực thi: rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ kết quả; đi kèm thưởng - phạt ngân sách; có chế tài đủ mạnh với hành vi “không làm”; và có cơ chế công khai dữ liệu (hình ảnh vi phạm) để toàn xã hội cùng giám sát”, bà Tâm kiến nghị. ĐƯA “GDP XANH” VÀO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN QUỐC GIA Tại phiên thảo luận, đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) đánh giá, lần đầu tiên, thiên nhiên được đặt ngang hàng với con người, coi bảo vệ môi trường là nền tảng của tăng trưởng, chứ không phải là cái giá phải trả cho phát triển. Theo ông Bình, nhiều địa phương đã chuyển động rõ nét như: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Dương (cũ) triển khai đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn; TPHCM khởi động dự án đốt rác phát điện Phước Hiệp; Cần Thơ vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung cho toàn đô thị... Ông cũng cho rằng, công tác kiểm soát ô nhiễm có tiến bộ nhưng chưa bền vững. Đại biểu ví dụ, tỷ lệ thu gom rác đô thị đạt 97% nhưng chỉ 18% nước thải được xử lý, gần 60% rác thải vẫn chôn lấp. Tại Hà Nội, có thời điểm bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng WHO gấp 5-7 lần, ảnh hưởng sức khỏe hàng triệu người. Các lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Bắc Hưng Hải, sông Cầu ô nhiễm hữu cơ cao gấp 3-5 lần cho phép, trong khi ngân sách cho xử lý nguồn thải còn quá thấp - chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng chi ngân sách, thấp hơn Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Bên cạnh đó, ý thức xã hội đã nâng lên, nhưng hành vi chưa thay đổi. Phân loại rác tại nguồn mới đạt khoảng 15% hộ gia đình; nhiều doanh nghiệp vẫn coi chi phí môi trường là “gánh nặng” thay vì “đầu tư cho tương lai”. “Tất cả những điều đó cho thấy môi trường Việt Nam đang ở “ngưỡng giới hạn chịu đựng” - nếu không chuyển đổi mạnh mẽ, chi phí khắc phục sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí phòng ngừa”, ông Bình nói. Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị cải cách thể chế, kiến tạo tư duy phát triển xanh và đã đến lúc xem môi trường là chỉ số năng lực điều hành quốc gia, không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật. “Đề nghị Quốc hội đưa “GDP xanh”, “tăng trưởng cacbon thấp”, “chỉ số sức khỏe môi trường (EPI)” vào hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia”, đại biểu nêu ý kiến. Ông Bình cũng kiến nghị Chính phủ ban hành Chính sách tài chính xanh quốc gia, phát hành trái phiếu khí hậu, thành lập Quỹ xanh địa phương và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch. LUÂN DŨNG Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ mạnh dạn công khai bảng xếp hạng tuân thủ của tỉnh, thành phố; rút giấy phép, giảm hạng cơ sở lặp lại vi phạm; thậm chí, cần có chế tài “mạnh tay” với những tỉnh không đạt chỉ tiêu thực hiện cam kết về môi trường... “Một đồng chi cho môi trường hôm nay sẽ tiết kiệm hàng chục đồng cho y tế và khắc phục thiên tai ngày mai”. Đại biểu Quốc hội THẠCH PHƯỚC BÌNH Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) ẢNH: NHƯ Ý Đề xuất “mạnh tay” với tỉnh yếu về môi trường Theo Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, khói mù, bụi mịn là các tác nhân gây ô nhiễm không khí khiến môi trường sống đô thị ngày càng ngột ngạt hơn. Nguyên nhân chính gây ra khói mù, ô nhiễm không khí là giao thông đô thị, ôtô cũ, xe máy cũ sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt tiêu chuẩn khí thải, tình trạng đốt rơm rạ, rác thải ngoài trời tập trung ở vùng ven đô và vùng nông thôn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí tại các đô thị, đặc biệt là tại Hà Nội và TPHCM. Ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, thời gian qua, đơn vị này đã chủ trì phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận triển khai rà soát, lắp đặt hệ thống quan trắc không khí bằng thiết bị cảm biến, để kịp thời có thông tin dữ liệu đánh giá tình hình. Đến nay, 67 thiết bị quan trắc không khí tự động, liên tục đã được lắp đặt tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên. Hiện 56 thiết bị trong số này đang truyền dữ liệu trực tiếp về hệ thống quản lý quốc gia; đồng thời 58 thiết bị khác đang trong quá trình lắp đặt và hiệu chỉnh. Cục Môi trường cũng đã phối hợp cung cấp thông tin dự báo chất lượng không khí cho các thành phố lớn, phát sóng trên chương trình truyền hình quốc gia. Hệ thống mô hình dự báo ô nhiễm không khí cho khu vực Hà Nội mở rộng với hạn dự báo 7 ngày cũng đã được thiết lập. Công tác kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí cũng được tăng cường, nhất là các hoạt động xây dựng, giao thông và đốt phụ phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, Cục Viễn thám quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã triển khai thiết bị bay không người lái (drone) giám sát tại một số vùng có nguy cơ đốt rơm rạ và phát hiện 14 khu vực có dấu hiệu đốt trực tiếp hoặc còn tồn tại dấu tích cháy ở trên địa bàn Hà Nội. P.V (the Vietnam+) Lắp thêm thiết bị quan trắc không khí tự động Hiện có thêm 56 thiết bị quan trắc không khí tự động đang được lắp đặt và hiệu chỉnh để đo lường, phân tích các thông số chất lượng không khí; dữ liệu thu thập được dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm, giám sát tuân thủ tiêu chuẩn môi trường và đưa ra cảnh báo, biện pháp xử lý kịp thời. CHUYỆN HÔM NAY Mọi kỷ lục lần lượt bị phá vỡ, nhiều khu vực tại thành phố Huế, tỉnh Quảng Nam (cũ) hoàn toàn “thất thủ”. Quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, xung kích,... giữa mưa gió mịt mùng đang căng sức tại mọi điểm nóng để cứu dân, mở đường vào những nơi bị sạt lở cô lập mất liên lạc, hỗ trợ tải thương, cung cấp lương thực, thực phẩm,... Cả những chiếc quan tài người xấu số qua đời lúc này cũng được những đôi vai áo xanh, áo vàng ghé vào dìu băng qua dòng lũ xiết. Nhớ khoảng thời gian này của 18 năm về trước, tôi cùng vài đồng nghiệp theo chiếc trực thăng MI-8 do Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Trung đoàn phó Trung đoàn bay C54, Sư đoàn không quân 372 (Quân khu 5) cầm lái về hướng Đại Lộc – Duy Xuyên của Quảng Nam để thả hàng cứu trợ. Dưới cánh bay chỉ ngầu lên một màn nước vàng đục, chấm phá là những ngôi nhà leo pheo lọt thỏm giữa bốn bề nước và nước. Là những bóng người nhỏ xíu đưa tay lên vẫy chờ ném hàng cứu trợ. Là rác rều trôi... Giờ đây, nếu bay lại về những nơi ấy, hẳn khung cảnh cũng không khác là mấy. Có thể đường sá, nhà cao tầng nhiều hơn, nhưng lụt vẫn là vậy: vây bủa tàn phá một cách hung hãn và lỳ lợm. Chỉ khác, là những vùng đồng bằng ven sông Thu Bồn muôn đời lụt lội ấy nay đã thuộc về thành phố Đà Nẵng. Thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất nước giờ đây đã có thêm biết bao bản làng biên giới heo hút, bao nhiêu núi đồi, bao nhiêu ngôi làng dễ bị tổn thương bởi thiên tai khắc nghiệt ... Nên có thể thấy những đợt thiên tai gần đây trở thành một “phép thử” với các xã, phường và các tỉnh thành sau sáp nhập thời chính quyền địa phương 2 cấp. Về khả năng chỉ đạo điều hành, ứng phó tại chỗ trước tình huống khẩn nguy. Đợt trước là các tỉnh thành phía Bắc, giờ là miền Trung. Đơn cử như xã phường giờ quyết định việc cho học sinh nghỉ học thay vì đợi chỉ đạo chung của Sở Giáo dục như trước đây. Một cụm từ dần trở nên quen thuộc những ngày này, là Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các khu vực, phường/xã thay cho các “pháo đài quân sự” cấp huyện, quận trước đây. Và đã cho thấy vai trò hạt nhân, tính chủ động và linh hoạt, khả năng phối hợp đồng bộ của mô hình mới này với các lực lượng dân sự khác trong các tình huống khẩn nguy ứng phó thiên tai. Một sự trùng hợp, hôm qua 28/10, Quốc hội nghe và thảo luận hội trường báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Phát biểu trước phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc của Quốc hội tới đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt hoành hành. Và với những gì đang diễn ra trên thực tế, vị lãnh đạo từng gắn bó với nông thôn, nông dân này thừa nhận môi trường tự nhiên, môi trường sống ngày càng đối diện với nhiều thách thức, biến đổi thất thường, khó đoán. Để thấy rằng, hệ thống chính sách, pháp luật về môi trường của chúng ta không thiếu, và thiên tai vẫn đang từng ngày là phép thử đối với việc thực thi những chính sách và pháp luật ấy. TR.Q Phép thử của thiên tai TIẾP THEO TRANG 1

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 29/10/2025 VƯỢT MỐC LŨ NĂM 1999 Sáng 28/10, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP. Huế chia sẻ, đây là trận lũ lịch sử ở địa phương. Đỉnh lũ trên sông Bồ đã vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999. Theo ông Định, từ chiều 25/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã sớm nhận định và đánh giá đây là đợt mưa lũ đặc biệt lớn, nên đã nhanh chóng cho học sinh nghỉ học, đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở vào cuộc ứng phó với mưa lũ. Bên cạnh đó, UBND TP cũng đã chủ động, khẩn trương làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch đến người dân. Nhờ đó, người dân nắm rõ tình hình, phát huy tinh thần “bốn tại chỗ”, chủ động sơ tán khỏi khu vực thấp trũng, sạt lở, chuẩn bị phương tiện và liên lạc. Tinh thần chủ động của người dân rất cao. Cũng theo ông Định, trong đêm cao điểm, TP. Huế đã huy động từ 2.000 đến 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội (cấp thành phố) cùng lực lượng tại chỗ túc trực, sẵn sàng ứng cứu. Đây là lần đầu tiên ghi nhận nước lũ tràn vào Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng, song các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra trường hợp tử vong do không kịp sơ tán. Theo thống kê ban đầu, TP. Huế chưa ghi nhận thiệt hại về người, ngoại trừ trường hợp một cháu bé 5 tuổi đang mất liên lạc, các lực lượng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm. “Dù diện ngập lụt rất lớn, nhưng thiệt hại về tài sản hy vọng sẽ thấp hơn nhiều so với năm 1999. Bởi người dân đã ý thức hơn, chủ động di dời phương tiện, tài sản, gia súc… đến nơi an toàn. Nhà cửa cũng được kiên cố hóa hơn trước”, ông Định nói thêm. Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế tiếp tục duy trì cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan sau lũ để tránh thiệt hại về người. Khi mưa ngớt, nước rút, các lực lượng sẽ tập trung xử lý sạt lở, khơi thông giao thông và triển khai vệ sinh môi trường theo phương châm “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”, để sớm ổn định đời sống. Đến trưa 28/10, lũ trên hai hệ thống sông chính của TP. Huế là sông Bồ và sông Hương xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức rất cao, gây ngập lụt diện rộng. Lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập lụt địa bàn 32/40 xã, phường của TP. Huế với mức ngập bình quân lên đến từ 1-2 m, có nơi sâu hơn. Các xã, phường của TP. Huế đã tiến hành sơ tán, di dời trên 1.660 hộ/4.200 nhân khẩu ở các nơi thấp trũng, sạt lở đến nơi an toàn. Dự báo, ngày 29/10, trên địa bàn TP. Huế vẫn tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. HỘI AN CHÌM TRONG NƯỚC LŨ Những ngày qua, trên địa bàn TP. Đà Nẵng liên tục có mưa rất to. Nhiều khu vực miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, vùng trũng thấp ngập sâu trong nước lũ. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố và các lực lượng chức năng túc trực 24/24 để triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho người dân. Tại các xã vùng núi phía Tây Nam, đặc biệt dọc tuyến Quốc lộ 40B, lượng mưa lớn khiến nhiều điểm giao thông bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ. Theo UBND xã Trà Leng, từ trưa 26/10, trên địa bàn mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Tuyến đường ĐH1 đi thôn 4 bị sạt lở khoảng 1.500m3 đất đá, giao thông tê liệt; tuyến Đ1K8 bị trôi nền, bùn đất vùi lấp. Tại khu dân cư Đèn Pin, đất đá tràn xuống khiến xe máy không thể đi lại. Nước sông Leng dâng cao, chảy xiết, đe dọa khu vực bờ kè Trường Tiểu học Trà Leng 2. Chính quyền xã đã di dời khẩn cấp 51 hộ dân với 163 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Tại Trường THCS Trà Leng 1, 35 học sinh đang trú lại được yêu cầu sinh hoạt tại chỗ, có giáo viên túc trực bảo đảm an toàn. Không chỉ ở Trà Leng, dọc tuyến Quốc lộ 40 qua các xã Lãnh Ngọc, Trà My, Trà Tân, Nam Trà My cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đơn vị quản lý tuyến đường đã điều động phương tiện cơ giới san ủi tạm thời để thông tuyến, đồng thời cắm biển cảnh báo tại các vị trí xung yếu. Sáng 28/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ tại các phường Hội An Tây, Hội An Đông và Hội An. Đoàn sử dụng xuồng tiếp cận các khu vực ngập sâu, lắng nghe phản ánh của người dân và du khách. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Với đặc thù là địa bàn thu hút đông du khách, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khách du lịch. Chính quyền cần chủ động phương án sơ tán, tuyệt đối không được chủ quan trong mọi tình huống”. Ông Quang cũng lưu ý các cơ quan chức năng phải duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp, đồng thời đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men và công tác y tế cho người dân tại các khu vực bị chia cắt. 5 THÔN Ở QUẢNG NGÃI BỊ CÔ LẬP Chiều 28/10, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau vụ sạt lở núi lúc rạng sáng nay, chính quyền xã đang nỗ lực huy động lực lượng, tiếp cận 5 thôn bị cô lập. Theo đó, sạt lở làm đứt gãy tuyến đường qua thôn Ngọc Nang, giao thông bị chia cắt khiến 5 thôn thuộc xã Ngọc Linh gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng, với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. “Chúng tôi đã liên lạc được với người trong 5 thôn nhưng đường đi vào 5 thôn đang bị cô lập hoàn toàn. Hiện xã đã chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men để cung cấp khi người dân có nhu cầu. Trong chiều nay, cán bộ xã sẽ tìm cách vào hỗ trợ người dân ở 5 thôn làng bị cô lập trên”, ông Hòa nói. Hiện khu vực thôn Ngọc Nang có nguy cơ sạt lở đất nên chính quyền xã Ngọc Linh đã tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp 11 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến ở nơi an toàn. Đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo, không để người dân đi lại khu vực nguy hiểm. Theo ông Hòa, hiện trường vụ sạt lở lúc rạng sáng ngày 28/10 khá lớn. Hàng ngàn khối đất đá từ đỉnh đồi sạt lở xuống phía dưới, cuốn trôi hoa màu của người dân. Đường giao thông cũng bị vùi lấp dài hơn 2km, tạo hố sâu chia cắt lớn. “Với tình hình mưa lớn đang tiếp tục, chúng tôi lo ngại sẽ có sạt lở xảy ra”, ông Hòa nói thêm. Trước tình hình này, chính quyền xã Ngọc Linh vận động người dân thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trước mắt chủ động đảm bảo an toàn, không di chuyển đến vùng có nguy cơ sạt trượt, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Trước đó, vào khoảng 1h sáng 28/10, tại thôn Làng Mới, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh hoàng phát ra từ ngọn núi, cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh khoảng 4km về hướng đông bắc. Sau vụ lở núi, đất đá cùng nước lũ tràn khiến tuyến đường giao thông lên các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa, Tu Răng bị chia cắt. May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều diện tích trồng cà-phê, mắc-ca, lúa nước, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân bị hư hỏng nặng. NHÓM PV Người dân các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Hiện hàng ngàn ngôi nhà vùng hạ du sông Thu Bồn - Vu Gia vẫn chìm sâu trong nước lũ Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, tính đến sáng 28/10, mưa lớn từ ngày 25 đến 27/10 đã làm 1 người mất tích (thành phố Đà Nẵng); 32/40 xã phường ngập từ 1-2m tại thành phố Huế; 485 nhà bị ngập; 181,5 ha lúa bị ngập; 687 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.000m kênh mương, 500m kè bị sạt lở hư hỏng (thành phố Đà Nẵng)… Cứu dân, mở đường vào nơi sạt lở Người dân xã Trà Leng (Đà Nẵng) di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn Lực lượng chức năng cắm biển báo tại vị trí sạt lở

5 n Thứ Tư n Ngày 29/10/2025 XÃ HỘI Đến chiều 28/10, tại TP Huế còn 32 phường, xã ngập sâu trong nước lũ, nhiều khu vực giao thông vẫn bị chia cắt, tình trạng ngập lụt chưa có dấu hiệu giảm. Khu vực di tích Cố đô Huế cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận lũ rất lớn này. Mưa lớn cùng với thủy điện từ thượng nguồn xả xuống khiến phố cổ Hội An những ngày này ngập chìm trong nước lũ. Trong đó có rất nhiều di tích nổi tiếng, và những di sản kiến trúc bằng gỗ có tuổi đời hàng trăm năm. Cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thu dọn rác, vớt bèo trước cổng Ngọ Môn Di tích Kỳ Đài Huế bị nước lũ bủa vây - hình ảnh không thường thấy vào mùa mưa bão tại Huế Di tích Ngọ Môn, phía sau là điện Thái Hòa, đều bị bao quanh bởi nước lũ Lối vào Cửa Ngăn - một cổng chính của mặt nam Kinh thành Huế ngập sâu trong nước lũ Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Cầu ẢNH: XUÂN NHẬT Du khách được hỗ trợ tạm tránh lụt ở di tích Chùa Cầu ẢNH: GIANG THANH Làng gốm Thanh Hà với hơn 500 năm tuổi ẢNH: PV Di tích tháp Chăm Phú Diên hơn 1.000 năm tuổi tại xã Phú Vinh (TP Huế) bị ngập sâu trong nước Hội An chìm trong biển nước DI SẢN TRONG LŨ DỮ Cố đô Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng nPhóng sự ảnh: NGỌC VĂN Những kiến trúc bằng gỗ hàng trăm năm tuổi của Hội An chìm trong nước lũ

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 29/10/2025 TUYỂN SINH ĐH NĂM 2026: Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, từ năm 2026, nhà trường điều chỉnh phương thức xét tuyển tài năng đối với những thí sinh thuộc đối tượng 1.3 (xét hồ sơ đánh giá năng lực và phỏng vấn). Đối tượng 1.3 bao gồm thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ trong thời gian học THPT do các Sở GD&ĐT, 2 ĐH quốc gia, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Vinh, Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc chủ trì tổ chức và cấp giấy chứng nhận đoạt giải; thí sinh đoạt giải Ba trở lên cuộc thi khoa học kĩ thuật do Sở GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức; thí sinh được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức từ vòng thi tháng trở lên; thí sinh là học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc. Từ năm 2025 trở về trước, thí sinh thuộc diện 1.3 xét hồ sơ năng lực bao gồm điểm học bạ (40 điểm), điểm thành tích (50 điểm), điểm thưởng (tối đa 10 điểm). Năm 2026, điểm xét tuyển dành cho đối tượng 1.3 bao gồm điểm thi đánh giá tư duy (TSA) do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, điểm thành tích, điểm thưởng. Trước câu hỏi về việc bỏ xét tuyển học bạ khi xét tuyển tài năng, làm thế nào để đảm bảo công bằng khi thí sinh không có điều kiện dự thi TSA, PGS Nguyễn Phong Điền cho biết, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ ưu tiên học sinh THPT chuyên đăng kí thi đánh giá tư duy. Nếu cần thiết, nhà trường có thể tổ chức riêng một đợt cho những thí sinh xét tuyển tài năng. Lí giải về việc bỏ học bạ, ông Điền cho hay, nhà trường hướng tới đánh giá năng lực nhận thức đầu vào của thí sinh nên cần 1 chuẩn thống nhất, điểm thi TSA là công cụ phù hợp và công bằng. Như vậy, từ năm 2026, thí sinh muốn xét tuyển tài năng vào ĐH Bách khoa Hà Nội (đối tượng 1.3) bắt buộc phải tham gia kì thi đánh giá tư duy. Từ khi triển khai phương thức xét tuyển này, lần đầu tiên, ĐH Bách khoa Hà Nội “nói không” với kết quả học bạ đối với thí sinh trường THPT chuyên. YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN TẢNG CAO Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) chính thức bỏ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Đây là kì thi do Bộ GD&ĐT tổ chức. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ khẳng định, nhà trường tập trung tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lí, Hóa, Tin cho các ngành đào tạo. Riêng ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp xét tuyển thẳng thêm môn Sinh. Theo GS Chử Đức Trình, trường quan tâm đến kiến thức đầu vào đáp ứng được yêu cầu học tập khi trúng tuyển. Những kiến thức và kĩ năng liên quan đến nghiên cứu khoa học (cuộc thi khoa học kĩ thuật-PV), sẽ được đào tạo trong quá trình học, nên không ưu tiên đánh giá đầu vào của thí sinh. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường ĐH Công nghệ cũng dự kiến điều chỉnh chỉ tập trung xét tuyển với 4 tổ hợp, gồm A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh) và X06 (Toán, Lí, Tin); riêng hai ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp bổ sung thêm tổ hợp A02 (Toán, Lí, Sinh). Từ năm 2026, Trường ĐH Công nghệ dừng tuyển sinh tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), X26 (Toán, Anh, Tin). Sự thu gọn này được GS Trình lí giải, nhà trường chỉ tập trung tuyển sinh với những tổ hợp cơ bản nhất, có hai môn gốc là Toán, Vật lí. Vì qua quá trình khảo sát, sinh viên vào trường để học tốt cần phải có kiến thức Toán, Vật lí, kể cả ngành công nghệ sinh học, công nghệ nông nghiệp. Phân tích đào tạo trong 10 năm vừa qua, những sinh viên trúng tuyển bằng tổ hợp A00, A01 là nhóm có kết quả học tập tốt nhất. TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay, năm tới, nhà trường giữ ổn định tuyển sinh như năm 2025. ĐH Kinh tế Quốc dân đang ngóng chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT về việc giữ hay bỏ quy đổi các phương thức chung một thang điểm như năm nay. Vì quy định này sẽ quyết định đến sự điều chỉnh phương thức tuyển sinh của mỗi trường. Năm 2026, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, dự kiến chỉ dùng 1 phương thức là xét tuyển tổng hợp. Phương thức này bao gồm các điểm thành phần: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác. Theo nhà trường, phương thức xét tuyển tổng hợp hướng đến việc đánh giá toàn diện, công bằng hơn trong tuyển sinh. Tại TPHCM, phương thức xét tuyển tổng hợp đã được Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) sử dụng trong thời gian gần đây. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tuyển sinh ĐH năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm 42,4% thí sinh, cao hơn 3% so với phương thức thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10. Bộ sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026. NGHIÊM HUÊ Tuy Bộ GD&ĐT chưa công bố phương án tuyển sinh năm 2026, nhưng nhiều trường đại học (ĐH) dự kiến điều chỉnh phương thức xét tuyển. Những điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng tới đội ngũ thí sinh thuộc nhóm khá giỏi trên cả nước. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Tại hội nghị giáo dục ĐH năm học 2025 vừa được tổ chức, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến các trường ĐH về phương thức xét tuyển học bạ. Bộ đưa ra 2 phương án lựa chọn: giữ ổn định phương thức xét học bạ; bỏ phương thức xét học bạ. Tuy Bộ GD&ĐT chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng có thể thấy, các trường ĐH tốp đầu đều đã nói không với học bạ. Đặc biệt, kết quả học bạ tại các trường THPT chuyên cũng không còn xuất hiện trong xét tuyển của ĐH Bách khoa Hà Nội từ năm 2026. Nhiều trường nói không với xét học bạ Tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành Phố cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho Trần Bùi Bảo Khánh cùng phần thưởng 50 triệu đồng. Dịp này, Thành phố Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và cô giáo Bùi thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh có thành tích đặc biệt. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 chia sẻ lòng biết ơn tới lãnh đạo Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, thầy cô giáo, bố mẹ và các bạn đã cổ vũ, động viên em trong suốt thời gian dự thi. Với Bảo Khánh, giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi không chỉ là chiến thắng của bản thân mà còn có ý nghĩa rất lớn cho thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và ngành giáo dục Hà Nội sau 15 năm. Ngoài gửi lời cảm ơn thầy cô, những người vất vả đã đồng hành, ôn luyện cho em có đủ tri thức, bản lĩnh tự tin bước vào kỳ thi, Bảo Khánh cảm ơn bố mẹ, đã động viên, khích lệ cả khi buồn lẫn khi vui, tiếp thêm sức mạnh cho em trong học tập lẫn cuộc sống. “Em cho rằng, vô địch Đường lên đỉnh Olympia không phải là đích đến, càng không phải là điểm dừng. Em hứa, sẽ luôn cố gắng vươn lên trong học tập để mai này có phần đóng góp cho xã hội”, Bảo Khánh nói. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tại Đường lên đỉnh Olympia, em Bảo Khánh đã rất trí tuệ, bản lĩnh, tự tin trả lời các câu hỏi một cách xuất sắc và giành quán quân cuộc thi. HÀ LINH Hà Nội tặng Bằng khen cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia Sáng 28/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam vì đã có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025. Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội và lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Bằng Khen, phần thưởng cho học sinh Ngày 26/10, vượt qua các thí sinh, em Trần Bùi Bảo Khánh giành số điểm 215, trở thành quán quân Olympia 2025 mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

7 n Thứ Tư n Ngày 29/10/2025 NGƯỜI LÍNH THỰC HIỆN HÀNG NGHÌN NGÀY CÔNG Là hộ nghèo nhất trong số 9 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Gào được bộ đội Trung đoàn 48 hành quân về giúp xây dựng nhà mới, gia đình bà KPuil H’Mai (sinh sống tại làng D, xã Gào, tỉnh Gia Lai) vui mừng khôn xiết khi không còn phải chịu cảnh chật chội, chen chúc trong căn nhà gỗ xập xệ và dột nát. Do cuộc sống khó khăn, chồng bà KPuil H’Mai đã bỏ đi từ nhiều năm trước, bà cùng 6 người con, cháu nương tựa vào nhau sống khốn khó. Ngày nhận bàn giao nhà mới, bà xúc động nói với các anh bộ đội: “Nhờ có các chú về xây cho nhà mới, mẹ con, bà cháu chúng tôi không còn phải lo về chỗ ở nữa. Ngôi nhà mới là ước mơ từ rất lâu của cả gia đình tôi. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm”. Gia đình bà KPuil H’Mai là một trong 30 hộ dân có ngôi nhà mới từ nguồn vốn của Chính phủ và địa phương được triển khai tại bốn xã của tỉnh Gia Lai, gồm các xã Gào, Kon Gang, Biển Hồ và Ia Krel. Kết quả này cũng thể hiện sự nỗ lực vì nghĩa cử nhân ái của Trung đoàn 48, khi các đội công tác của đơn vị “vượt nắng thắng mưa”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hoàn thành 30 ngôi nhà mới dành tặng đồng bào. Mỗi ngôi nhà có diện tích từ 4070m2, bao gồm một phòng khách và một phòng ngủ được xây dựng theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Trong đó, Trung đoàn có vai trò tiếp nhận nguyên vật liệu từ UBND các xã và hỗ trợ gần 5.500 ngày công xây dựng của bộ đội. Không chỉ dành công sức vận chuyển khối lượng rất lớn nguyên vật liệu, xây dựng nhà mới cho đồng bào và hỗ trợ kinh phí mua một số vật liệu phát sinh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhân ái này tại các xã của tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 còn tích cực tham gia cùng Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức phát dọn các khu vực hành chính công, vệ sinh đường làng, tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh. Ông Lê Đông Dương - Trưởng ban Xây dựng Đảng uỷ xã Gào (nguyên là Chủ tịch UBND xã Gào), chia sẻ: “Bộ đội Trung đoàn 48 luôn trách nhiệm, nhiệt tình, nhất là tinh thần khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị về giúp địa phương đã có những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà mới cho bà con. Là lực lượng nòng cốt giúp địa phương hoàn thành chương trình, kế hoạch của xã đề ra, các anh ấy đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương”. ẤM TÌNH QUÂN DÂN Những ngày tháng về giúp bà con các xã xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã để lại nhiều kỷ niệm ấm áp trong tâm trí những người lính Trung đoàn 48. Dù đời sống còn rất khó khăn, thiếu thốn, song từ chính quyền địa phương cho tới người dân đều dành sự quan tâm cho bộ đội. Tháng 4 và tháng 5 ở Gia Lai, các khu vực vùng cao cơ bản thiếu nước sinh hoạt, đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây nhà của đơn vị. Thương bộ đội vất vả, đồng bào ở làng Đe Klanh thuộc xã Đak Rong (nay là xã Kon Gang) đã bảo nhau chuyển những can nước sạch tới để bộ đội nấu ăn. Mỗi buổi sáng sớm, người dân ở đây đều qua hỏi thăm đội công tác, rồi lặng lẽ để lại những can nước 30 lít đầy ăm ắp… Đảm nhiệm việc nấu ăn cho đội công tác của đơn vị, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Phong (Đại đội 19, Trung đoàn 48) kể, cứ đến buổi chiều, bà con tìm đến hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và đem những quả bầu, quả bí mới hái từ rẫy về cho anh em. Ai cũng muốn gửi tặng bộ đội những sản phẩm mộc mạc mà họ tự làm ra. “Hôm thì rau dại, lá mì, hôm thì quả bí, quả mướp, quả dưa, bó củi... Sự sẻ chia ấm áp ấy khiến tôi và anh em đơn vị rất xúc động. Bà con tuy nghèo khó nhưng luôn sẵn lòng với bộ đội. Đây là động lực to lớn để chúng tôi dốc sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem lại những căn nhà mới khang trang hơn đến bà con”, Thiếu úy Phong tâm sự. Ông KSror Khek - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng C, thuộc xã Gào cho biết, đồng bào trong làng đại đa số là người dân tộc thiểu số, có cuộc sống khó khăn, vất vả, nên khi biết tin bộ đội về giúp bà con xây lại nhà mới, ai nấy đều rất vui mừng. “Không chỉ giúp dân làng chúng tôi có nhà mới, bộ đội Trung đoàn 48 còn giúp đồng bào hiểu rõ hơn về nếp sống vệ sinh, cách trồng cây cho năng suất cao… Chính vì lẽ đó, tình cảm của bà con luôn gửi gắm trọn vẹn cho bộ đội qua những việc làm nhỏ nhất”, ông KSror Khek nói. Theo Trung tá Nguyễn Quốc Tú - Phó Chính ủy Trung đoàn 48, thực hiện chức năng đội quân công tác, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong các công tác an sinh xã hội, luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào trong mọi hoàn cảnh. “Chúng tôi hiểu rằng, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn là sự chăm lo, quan tâm tới mỗi gia đình, giúp bà con có được mái ấm vững chắc để ổn định cuộc sống, làm việc và cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước”, Trung tá Nguyễn Quốc Tú nói. NGUYỄN MINH Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, những người lính Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã dồn sức giúp đồng bào Gia Lai có chỗ ở mới khang trang. Bộ đội Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) xây nhà mới cho đồng bào nghèo ở tỉnh Gia Lai Những căn nhà ấm tình quân dân Theo Quân đoàn 34, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, toàn Quân đoàn đã huy động 373 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 21.471 ngày công trực tiếp, 73 lượt phương tiện vận chuyển bộ đội, vật chất; tham gia xây mới và sửa chữa 207 ngôi nhà (152 nhà xây mới, 55 nhà sửa chữa) cho 207 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Cùng quá trình thực hiện nhiệm vụ này, Quân đoàn còn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, di dời 19 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bảo đảm an toàn. Cùng với việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 còn giúp bà con nhiều phần việc tại địa phương Cuối tháng Mười, tiết trời Hà Nội chớm se lạnh. Trong khuôn viên Học viện Chính trị, hàng xà cừ cổ thụ bắt đầu thả lá vàng xen giữa những tán nhãn trơ cành sau mùa trĩu quả. Vào giờ giải lao, tôi ngồi lặng bên hiên giảng đường, ngước nhìn bầu trời xanh nhạt và bất chợt thấy lòng xao xuyến, nhớ về quê nhà. Theo thông lệ hàng năm, cứ đến thời điểm này, đồng bào Chăm chúng tôi ở tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) đang hân hoan bước vào mùa Ka Tê - mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày tôi đi bộ đội, cũng chừng ấy mùa Ka Tê tôi vắng mặt. Mỗi độ tháng Mười, nỗi nhớ lại ùa về như con sóng gõ nhịp trong tim. Tôi nhớ tiếng trống Paranưng ngân vang, tiếng kèn Saranai dìu dặt hòa cùng gió biển Phan Thiết du dương, mặn mà; nhớ dáng mẹ trong tà áo thổ cẩm, tay cầm khay mâm quả lên tháp Pô Sah Inư dâng lễ; nhớ cả nụ cười rạng rỡ, duyên dáng của những cô gái Chăm dịu dàng, thướt tha trong điệu múa dân gian giữa nắng vàng miền cát trắng. Giờ đây, nơi Thủ đô ngàn năm văn hiến, tôi cùng đồng đội đang ngày ngày tích cực, hăng say học tập, nghiên cứu, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi phẩm chất người quân nhân cách mạng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim người lính mang dòng máu Chăm, dòng chảy Ka Tê vẫn âm thầm chảy, nhắc tôi nhớ mình là ai, từ đâu đến, và vì điều gì mà phấn đấu. Tôi thường nghĩ, nếu không có những mùa Ka Tê tuổi thơ, có lẽ tôi đã chẳng cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ “nguồn cội”. Lễ hội ấy dạy cho tôi biết sự tôn kính tổ tiên, biết ơn đất trời, và trân trọng từng giá trị văn hóa của dân tộc mình. Chính từ nếp sống cộng đồng ấy, tôi học được tính kỷ luật, kỷ cương, lòng nhân ái, nhân hậu - những phẩm chất đã giúp tôi trưởng thành, vững bước trong môi trường quân ngũ hôm nay. Có những đêm Hà Nội trở gió, khi mọi người đã yên giấc, tôi lặng lẽ ngồi sau hiên phòng nghỉ, nghe tiếng gió luồn qua hàng cây mà ngỡ như tiếng trống Paranưng vọng về từ quê mẹ. Tôi khe khẽ ngân nga vài khúc dân ca Chăm, giai điệu mềm như cát, ngọt như nước giếng làng. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ như dịu lại, chỉ còn lại niềm vinh dự, tự hào. Tôi hiểu rằng mình đang mang một phần văn hóa quê hương hòa vào bản lĩnh người lính. Hơn hai mươi năm xa lễ hội, tôi đã đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều đồng đội đến từ mọi miền. Ở họ, tôi cảm nhận rõ ánh mắt rạng ngời của người vùng quê phía Bắc, giọng nói ngọt ngào của người miền Tây, sự rắn rỏi của miền Trung gió cát. Trong sự khác biệt ấy, chúng tôi tìm thấy điểm chung - tình yêu Tổ quốc, tình yêu văn hoá vùng miền. Và chính điều đó khiến tôi càng yêu hơn gốc rễ Chăm Pa của mình, càng thấy rõ hơn trách nhiệm lớn lao trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá trong màu áo lính Cụ Hồ. Trích nhật ký Thiếu tá HOÀNG ĐỨC DANH (Sư đoàn 5, Quân khu 7) NHẬT KÝ QUÂN NGŨ

