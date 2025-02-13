Báo Tiền Phong số 300

Tuyến metro số 1 TPHCM ẢNH: DUY ANH Giải bài toán úng ngập, triều cường THỨ HAI 27/10/2025 Số 300 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Làm sạch bữa ăn học đường XEM TIẾP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN Liên tiếp trong thời gian ngắn, từ Hà Nội đến Quảng Trị và nhiều địa phương, hàng loạt vụ việc thực phẩm bốc mùi, rau “phù phép” nguồn gốc, học sinh ngộ độc tập thể đã gióng lên hồi chuông báo động về an toàn thực phẩm trong trường học. TRANG 10 TRANG 8-9 Đại học vùng đến lúc hết vai trò? TRANG 16 ARSENAL VÀ BÍ KÍP ĐỂ TIẾN TỚI NGÔI VÔ ĐỊCH VIỆT NAM TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC TRÍ TUỆ CỦA CÁC NHÀ VIỆT NAM HỌC TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu ẢNH: TTXVN LỄ MỞ KÝ CÔNG ƯỚC LHQ VỀ CHỐNG TỘI PHẠM MẠNG: 3 kết quả đồng thuận TRANG 12 THÀNH NƠI TRANG 3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM ch TRANG 4-5 Cánh diều 2025… khó “bay” XÂY DỰNG SIÊU ĐÔ THỊ TP HỒ CHÍ MINH: ĐÁNG SỐNG

Sáng 26/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sự có mặt đông đảo của các nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế thể hiện một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà đã trở thành một đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học. Lịch sử hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển dân tộc liên tục hàng nghìn năm đã tạo nên bản sắc đặc biệt, một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống. Văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là "căn cước phát triển" của quốc gia. Sức sống ấy đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc: Trước tiên là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước, mở ra con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp theo là Đổi mới - quyết định chiến lược, tạo ra bước phát triển nhảy vọt, đưa Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu, tham gia tích cực vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia. Sức sống ấy đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc: Trước tiên là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước, mở ra con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp theo là Đổi mới - quyết định chiến lược, tạo ra bước phát triển nhảy vọt, đưa Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu, tham gia tích cực vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN BA TRỤ CỘT Đánh giá cao chủ đề Hội thảo: "Việt Nam: phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó chặt chẽ: Thứ nhất, phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một Nhà nước kiến tạo phát triển. Thứ hai, phát triển con người Việt Nam toàn diện; tài nguyên quý nhất của Việt Nam là 106 triệu người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, gắn với khoa họccông nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế và môi trường mà còn là vấn đề văn hóa, xã hội, con người, đạo lý. Tổng Bí thư đánh giá cao các nhà khoa học, học giả đã đi sâu vào những chủ đề có tính cấu trúc, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước; khẳng định trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến phản biện khoa học độc lập, nghiêm túc, thiện chí. Tổng Bí thư nhấn mạnh khát vọng rất rõ ràng, cụ thể, nhất quán xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21, khẳng định đó là lời cam kết trước nhân dân Việt Nam hôm nay và trước thế hệ mai sau, cũng là cam kết trước bạn bè quốc tế: Việt Nam muốn lớn mạnh bằng tri thức, bằng sáng tạo, bằng hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; Việt Nam muốn đóng góp vào tiến bộ chung của nhân loại, cùng tạo ra thành quả qua lao động sáng tạo và cùng hưởng thụ những thành quả đó. Tổng Bí thư khẳng định đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, nhưng với những giá trị không bao giờ thay đổi. Một là, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Hai là, hạnh phúc của nhân dân, mọi quyết sách đều hướng tới nâng cao đời sống thực của người dân. Ba là, sức mạnh Việt Nam trước hết là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giai đoạn phát triển mới, đại đoàn kết phải được mở rộng hơn nữa, bao gồm đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc anh em, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn quốc tế gắn bó với Việt Nam bằng thiện chí và sự tôn trọng lẫn nhau. Tổng Bí thư cảm ơn cộng đồng các nhà Việt Nam học đã dành tâm huyết cho Việt Nam nhiều năm qua, bày tỏ mong muốn các chuyên gia, học giả tiếp tục đồng hành, không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức khoa học, phân tích chính sách dựa trên chứng cứ khoa học, khuyến nghị cụ thể, thiết thực, có thể triển khai được. Đồng thời, Tổng Bí thư kỳ vọng và đặt hàng các nghiên cứu về Việt Nam sẽ ngày càng gắn với các vấn đề đang đặt ra một cách cấp bách. Tổng Bí thư nhất trí tổ chức thường xuyên hơn Hội thảo quốc tế Việt Nam học ở Việt Nam và nước ngoài, thành lập Quỹ Việt Nam trong năm nay; đề nghị giới nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại Việt Nam lâu hơn, làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam bình đẳng hơn và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ địa phương, từ cộng đồng, chứ không chỉ nhìn Việt Nam qua các số liệu tổng hợp. Với khát vọng rất lớn, nhưng cũng với tâm thế khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương hiệu quả, công bằng để kiến tạo một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. ẤN TƯỢNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG ĐỘNG CỦA VIỆT NAM Phát biểu tại cuộc gặp, các nhà khoa học tiêu biểu đại diện cho gần 1.300 đại biểu tham dự Hội thảo bày tỏ cảm kích, đánh giá cao sự quan tâm của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mạng lưới toàn cầu các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam nói chung và hội thảo lần này nói riêng. Các học giả bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như tầm nhìn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng tình những chủ trương, quyết sách mà Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Trong không khí trao đổi cởi mở, nhiều ý kiến tâm huyết khuyến nghị các biện pháp cụ thể nhằm kịp thời hiện thực hóa các nghị quyết đúng đắn của Đảng mới ban hành, đồng thời bày tỏ niềm tin với quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự đoàn kết, đồng lòng của đông đảo nhân dân, đất nước Việt Nam sẽ sớm đạt các mục tiêu phát triển toàn diện đã đề ra. P.V (Theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng và đặt hàng các nghiên cứu về Việt Nam sẽ ngày càng gắn với các vấn đề cấp bách; nhất trí tổ chức thường xuyên hội thảo quốc tế Việt Nam học, thành lập Quỹ Việt Nam. Việt Nam trở thành đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế vừa yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập; chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn trong những ngày tới. Cụ thể, Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền được yêu cầu vận hành điều tiết nước hồ chứa Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến với mức từ 950 - 1.800m3/s, bắt đầu từ 15h10 chiều 26/10. Tương tự, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền cũng được yêu cầu điều tiết nước hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 1.050 đến 1.800m3/s, bắt đầu cùng thời điểm. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, mực nước hồ Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) đến ngày 26/10 đã ở mức cao trình 55,42m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 2,85m; hồ Bình Điền đạt 80,32m, thấp hơn mức dâng 4,69m; hồ Tả Trạch ở mức 33,23m, thấp hơn 11m. Do mưa lớn dài ngày, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long và sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã đạt mức báo động 2. Lũ từ thượng nguồn đổ về cùng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường vùng hạ du, thấp trũng bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, đến đêm 27/10, tại khu vực TP. Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến ở mức từ 170 - 370mm, có nơi vượt 550mm. Từ đêm 27/10 trở đi, mưa tại TP. Huế vẫn duy trì ở mức vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. NGỌC VĂN Mưa lớn, các hồ chứa tại Huế đồng loạt tăng lưu lượng điều tiết nước TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

3 n Thứ Hai n Ngày 27/10/2025 THỜI SỰ Hội nghị quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, các giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn hàng đầu cùng chuyên gia kinh tế quốc tế. Hội nghị tập trung vào các biện pháp đổi mới của khu vực tư nhân để thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu. Tại phiên đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi của điều phối viên chương trình về những ưu tiên chính về kinh tế của Việt Nam trong tương lai và làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng với phát triển bền vững, giữa tự chủ và hội nhập. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những năm qua, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức, chuỗi cung ứng đứt gãy, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng, trong đó làm mới các động lực truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo… Thủ tướng nêu rõ Việt Nam xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, đó là tư tưởng xuyên suốt; cân bằng giữa phát huy tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả. Trước đề nghị của điều phối viên về định hình chương trình phát triển tiếp theo của Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu, cả trong tư duy và trong hành động. Trong chuyển đổi số, Việt Nam ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn; thương mại điện tử, logistics; chuyển đổi số dịch vụ trong y tế, giáo dục, văn hóa, giao lưu con người, du lịch. Theo Thủ tướng, chuyển đổi số phải tạo được phong trào, xu thế và xây dựng Chính phủ số, phát triển xã hội số, kinh tế số thì phải có nhân lực số, công dân số. Do đó, Việt Nam đã phát động và quyết liệt triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo đó tất cả các công dân được học, được tham gia vào quá trình chuyển đổi số và được hưởng thụ thành quả từ quá trình này. Về câu hỏi của điều phối viên về vai trò, đóng góp của ASEAN và Việt Nam, trong phục hồi chuỗi cung ứng; Việt Nam và ASEAN làm gì để luôn là đối tác đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, Thủ tướng cho rằng cuộc sống lúc nào cũng có khó khăn, nền kinh tế của các nước trong bối cảnh hiện nay cũng vậy. Với quan điểm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân” nhà lãnh đạo đứng trước những sóng gió của nền kinh tế thì phải hết sức bình tĩnh, kiên trì, kiên định các nguyên tắc lớn nhưng hết sức linh hoạt về giải pháp; nhìn nhận, đánh giá tình hình và thế giới một cách khách quan, toàn diện, bao trùm, không bi quan, hoang mang, dao động khi gặp khó khăn, thách thức và cũng không quá lạc quan khi có cơ hội, thuận lợi. Thủ tướng cho rằng đối với ASEAN, điều khiến thế giới ngưỡng mộ là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, là tinh thần tự cường, là vai trò tâm điểm tăng trưởng, mục tiêu phát triển bao trùm, đặt con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực, động lực phát triển; do đó phải tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đặt vai trò ASEAN trong tổng thể thế giới, rồi căn cứ điều kiện cụ thể của ASEAN để xác định đường lối, tầm nhìn, hành động và phối hợp giữa các nền kinh tế một cách phù hợp tình hình thực tế. Thủ tướng lấy ví dụ, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nước ASEAN phải tăng cường kết nối chuỗi cung ứng nội khối. Khi chính sách của các nước bên ngoài gây tác động, các nước ASEAN phải nâng cao năng lực tự cường, hỗ trợ, tăng cường mở cửa các nền kinh tế để bù đắp lại các tác động và thiệt hại. Điều phối viên đề nghị Thủ tướng cho biết vai trò của Việt Nam trong ASEAN trong thời gian tới, khi ASEAN vạch ra chương trình nghị sự kinh tế tiếp theo. Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN là một cộng đồng, một gia đình ASEAN, mỗi quốc gia mạnh lên sẽ giúp cả khối mạnh lên và ngược lại. Do đó, mỗi quốc gia cần phải hài hòa trong quá trình phát triển, vừa giữ vững độc lập tự chủ của mình, đồng thời phải góp phần vào sự phát triển chung của các nước ASEAN. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tất cả những vấn đề liên quan đến thể chế, hạ tầng, đào tạo nhân lực, quản trị, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đó là nền tảng để phát triển nhanh và bền vững. BÌNH GIANG Sáng 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025). Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, đó là tư tưởng xuyên suốt; cân bằng giữa phát huy tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên đối thoại ẢNH: VGP Định hướng phát triển của Việt Nam Tham dự lễ khai mạc còn có Tổng thống Brasil Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, cùng đại diện IMF, WB và một số tổ chức khu vực, quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các nước ASEAN, đối tác và bạn bè từ khắp các châu lục tới tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47. Nhìn lại năm 2025 với nhiều biến động, không chỉ thử thách khả năng chống chịu của các nền kinh tế ASEAN mà cả ý chí và niềm tin vào hợp tác, đối thoại và hiểu biết trong thời kỳ nhiều chia rẽ, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định ASEAN tiếp tục đứng vững, nhờ vào niềm tin vững chắc rằng tôn trọng và lẽ phải sẽ luôn gắn kết các nước thành viên; nhấn mạnh việc Campuchia và Thái Lan ký thỏa thuận hòa bình lần này đã minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, cũng như sự can đảm trong việc lựa chọn hòa giải, hoà bình. Chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Hiệp hội, góp phần hoàn thiện gia đình ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết của ASEAN hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình phát triển và nâng cao tự chủ chiến lược. Thủ tướng Anwar Ibrahim cho rằng ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác vì mục tiêu chung là hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, trong đó làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế, mở rộng thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác kinh tế, cũng như các sáng kiến hỗ trợ kết nối và tăng trưởng xanh như Mạng lưới truyền tải điện ASEAN, Khuôn khổ Kinh tế biển xanh, hệ sinh thái xe điện, tăng cường hợp tác kinh tế số… Trước xu hướng bảo hộ và những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Anwar Ibrahim đề nghị ASEAN sẵn sàng thiết lập các quan hệ đối tác mới, đi đôi với làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hiện có. Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao Giải thưởng ASEAN 2025 cho Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) do đã có những đóng góp vào việc thúc đẩy tinh thần tình nguyện, nâng cao vai trò thanh niên và củng cố đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên các nước ASEAN. Bắt đầu từ năm 2018, Giải thưởng ASEAN được trao hằng năm cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường gắn kết giữa nhân dân các nước ASEAN. B.G HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ASEAN 2025: ASEAN đứng vững giữa nhiều biến động Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan ẢNH: VGP

4 nThứ Hai n Ngày 27/10/2025 XÃ HỘI XÂY DỰNG SIÊU ĐÔ THỊ TPHCM HƠN 80 ĐIỂM NGẬP TPHCM là đô thị sông nước, nằm thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Trong khi phần lớn hệ thống sông rạch lại thông ra cửa biển. Với mực nước biển trung bình dâng khoảng 4 mm mỗi năm, cộng thêm tình trạng sụt lún nền đất 2-5 cm/ năm ở nhiều khu vực, thành phố đang chịu sức ép kép từ biến đổi khí hậu lẫn đô thị hóa. Không những vậy, các nghiên cứu khí tượng chỉ ra rằng tần suất những cơn mưa lớn trong vài năm gần đây tăng rõ rệt. Giữa tháng 2 năm nay, nhiều nơi ở TPHCM và các tỉnh thành Nam bộ có mưa trái mùa với lượng rất lớn. Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trận mưa trái mùa đêm 12 và sáng 13/2/2025 là lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Hiện tượng mưa “ngập trời” ngày càng xuất hiện dày đặc, vượt xa khả năng tiêu thoát của hệ thống hạ tầng vốn đã quá tải. Với địa hình thấp, nhiều khu vực chỉ cao hơn mực nước biển trung bình 11,5 m, TPHCM rất dễ tổn thương dưới tác động của triều. Những năm gần đây, mực nước triều đo được tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) thường xuyên vượt mức báo động III, thậm chí tiệm cận kỷ lục. Các kịch bản khí hậu dự báo đến năm 2050, nếu nước biển dâng thêm 50-70 cm, gần 40 đến hơn 60% diện tích TPHCM (trước sáp nhập) sẽ đối diện nguy cơ ngập thường xuyên. Bên cạnh đó, TPHCM đang chìm dần với tốc độ đáng báo động, khi mức lún trung bình mỗi năm cao gấp đôi tốc độ nước biển dâng, theo nghiên cứu mới công bố của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững (Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM). Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, trước đây thành phố chỉ còn khoảng 20 điểm ngập cần xử lý. Tuy nhiên, sau khi mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện TPHCM đã ghi nhận hơn 80 điểm ngập, trong đó nhiều khu vực mới phát sinh do tốc độ đô thị hóa nhanh và hạ tầng thoát nước chưa theo kịp. Chính vì vậy, TPHCM đang điều chỉnh đề án chống ngập và xử lý nước thải, đồng thời cập nhật hiện trạng kỹ thuật, điều kiện tự nhiên - xã hội và định hướng phát triển vùng đô thị mở rộng. Trong đó, ưu tiên được đặt cho các khu vực có nguy cơ ngập cao và các dự án hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải trọng điểm. Theo ghi nhận của PV, trong kỳ triều cường rằm tháng 7 và tháng 8 âm lịch vừa qua, người dân sinh sống trên đường Phú Định (phường Phú Định) và Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) phải loay hoay tìm cách chống ngập dù nằm cạnh các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ (công trình tạm dừng thi công suốt nhiều năm qua). Ông Hồ Phước Đông, một người dân sinh sống trên đường Phú Định chia sẻ: “Hầu hết các hộ dân ở khu vực này đều phải tự chống ngập bằng cách lắp tấm chắn nước, đắp bờ tạm bằng bao cát và dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài. Triều cường thường xuất hiện vào những ngày đầu tháng và ngày rằm âm lịch, định kỳ khoảng nửa tháng một lần, kéo dài suốt 6 tháng từ tháng 7 âm lịch đến tháng Giêng năm sau. Chiều nước lên thì chúng tôi đắp bao cát, đến tối khoảng 19-20 giờ nước mới rút, tháo tấm chắn với bao cát ra. Tầm 3 giờ sáng lại phải dậy sớm để đắp lại, ngăn con nước sáng tràn vào nhà”. TÍN HIỆU TÍCH CỰC Dự án “Giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” là công trình chống ngập quy mô lớn đầu tiên được triển khai tại TPHCM, có khả năng thay đổi diện mạo hệ thống kiểm soát ngập của thành phố. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, gồm 6 cống kiểm soát triều lớn (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định) cùng gần 8 km đê bao ven sông Sài Gòn. Công trình được kỳ vọng sẽ bảo vệ khu vực trung tâm rộng 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân khỏi ảnh hưởng của triều cường. Khi hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với các dự án thoát nước mưa, hệ thống kênh rạch cải tạo trong nội đô. Sau thời gian gần 5 năm tạm dừng do vướng mắc pháp lý, đầu tháng 8 vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc cho dự án chống ngập này. Mỗi mùa mưa - triều cường, câu chuyện ngập nước lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân TPHCM. Những tuyến đường thành “sông”, khu dân cư chìm trong nước, giao thông hỗn loạn, sinh hoạt đảo lộn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc giải bài toán ngập là yếu tố quyết định để TPHCM tiến gần hơn đến hình ảnh một đô thị văn minh, đáng sống. Giải bài toán úng ngập, triều cường Một cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ẢNH: DUY ANH Giảm “bê tông hóa” ở trung tâm Ở góc độ phát triển không gian đô thị, TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM đang ở giai đoạn thích hợp để phát triển các đô thị vệ tinh. “Trước đây, xu hướng là bê tông hóa, dồn nén vào nội thành. Nay sau khi mở rộng địa giới, thành phố đã có cơ hội giãn dân, phát triển các khu đô thị mới. Việc hình thành các trung tâm vệ tinh sẽ giúp khu trung tâm hiện hữu giảm tải, đồng thời tạo điều kiện bổ sung công viên, mảng xanh để đạt được tiêu chí quy hoạch bền vững”- ông phân tích. TPHCM đang nghiên cứu đề án kiểm soát khí thải phương tiện, trong đó, mục tiêu thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực trung tâm thành phố và khu vực Cần Giờ, Côn Đảo. Để kiểm soát khí thải hiệu quả, bên cạnh phân vùng phát thải thấp và chính sách khuyến khích chuyển đổi sang xe điện, TPHCM cũng đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ mạng lưới xe buýt điện. TPHCM dự kiến mở mới 72 tuyến xe buýt với 1.108 xe, ưu tiên phương tiện sử dụng điện trong giai đoạn 2025-2030. Cụ thể, trong giai đoạn đầu, thành phố đặt mục tiêu phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đồng thời chuyển đổi dần sang xe buýt điện. Kế hoạch cụ thể gồm: Năm 2025 mở 19 tuyến với 333 xe; năm 2026 thêm 8 tuyến (79 xe); năm 2027 mở 10 tuyến (147 xe); năm 2028 mở 10 tuyến (221 xe); năm 2029 mở 11 tuyến (125 xe) và năm 2030 mở 14 tuyến (203 xe). Theo kế hoạch, đến năm 2030, toàn bộ xe buýt trên địa bàn sẽ chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Thành phố sẽ xây dựng 25 trạm sạc với tổng cộng 236 trụ sạc dành riêng cho xe buýt điện. Đề án xác định nguồn vốn xã hội hóa là nguồn lực triển khai chính, trong đó nhà nước đầu tư về cơ sở hạ tầng điểm dừng đỗ. Doanh nghiệp đầu tư về phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, đề-pô, xưởng bảo dưỡng và các hạ tầng khác hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xe buýt điện, TPHCM sẽ áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ như ưu đãi lãi suất vay vốn trong thời gian dài khi mua xe, đồng thời hỗ trợ vay vốn đầu tư trạm sạc điện. Khu depot của tuyến metro số 1 TPHCM ẢNH: DUY ANH “GIAO THÔNG XANH”: Lợi ích kép cho thành phố Với hơn 9 triệu phương tiện cá nhân, TPHCM đang đối mặt áp lực lớn về ùn tắc và ô nhiễm không khí. Việc đẩy nhanh kiểm soát khí thải phương tiện, phát triển tàu điện - metro, xe buýt điện công cộng không chỉ giúp giảm kẹt xe mà còn tạo nên môi trường sống trong lành cho người dân thành phố.

THÀNH NƠI ĐÁNG SỐNG 5 n Thứ Hai n Ngày 27/10/2025 XÃ HỘI Huy động nguồn lực lớn cho phát triển Ông Phan Công Bằng - Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, khung pháp lý hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, mở ra cơ hội lớn để thu hút doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, tham gia đầu tư metro tại TPHCM. “Luật PPP năm 2019 từng không cho phép hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tuy nhiên, với Luật PPP sửa đổi, hình thức BT đã được khôi phục, cho phép nhà đầu tư thanh toán bằng quỹ đất. Bên cạnh đó, Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TPHCM bổ sung cơ chế BT trả chậm bằng tiền”- ông Bằng nói. Theo ông, hai cơ chế BT, một bằng đất, một bằng tiền đang trở thành công cụ quan trọng giúp TPHCM linh hoạt huy động nguồn lực xã hội cho phát triển đường sắt đô thị. H.HUY Dự kiến thành lập Tổng Cty Đường sắt đô thị Hiện nay TPHCM đang triển khai thí điểm mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) để tạo nguồn lực đầu tư cho metro. Căn cứ vào tình hình thực tế, TPHCM đang có kế hoạch thành lập Tổng Công ty Đường sắt đô thị để thuận lợi cho việc triển khai mô hình này. Theo UBND TPHCM, để phù hợp với tình hình thực tiễn tại thành phố, qua phân tích ưu, nhược điểm về từng phương án mô hình tổ chức thực hiện, phương án thành lập Tổng Công ty Đường sắt đô thị kết hợp với khai thác hiệu quả các tài sản của tổng công ty gồm kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, khai thác các khu vực TOD quanh nhà ga là phù hợp với xu hướng vận hành chung trên thế giới. Ngoài ra, việc khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị hiện nay đã có cơ sở pháp lý quy định cụ thể, cùng với việc triển khai mô hình TOD tại các vùng phụ cận khu vực nhà ga đường sắt đô thị tại TPHCM được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 98 của Quốc hội. Theo phương án đề xuất nêu trên, UBND TPHCM sẽ trình cấp có thẩm quyền thành lập Tổng Công ty Đường sắt đô thị do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc UBND TPHCM (dự kiến sắp xếp Ban Quản lý Đường sắt đô thị,…) để thực hiện đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường sắt đô thị theo Nghị quyết số 188. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2026. Căn cứ Nghị quyết số 188 của Quốc hội và Đề án phát triển đường sắt đô thị theo Kết luận số 49 của Bộ Chính trị, Tổng Công ty Đường sắt đô thị TPHCM sẽ có 4 chức năng chính: huy động vốn; quản lý đầu tư xây dựng; vận hành - bảo trì; kinh doanh đa ngành để khai thác hiệu quả tài sản. H.H Cụ thể, ông Nguyễn Văn Được đã đặt ra thời hạn cụ thể, đó là những vấn đề thuộc trách nhiệm UBND TP như điều chỉnh dự án, đàm phán phụ lục hợp đồng, đề xuất quỹ đất, bàn giao quyết toán, kiểm toán… phải hoàn tất chậm nhất trong tháng 10 để từ đó tái khởi động dự án. Theo đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) - nhà đầu tư, dự án chống ngập này đã hoàn thành hơn 90%. Việc bổ sung quỹ đất thanh toán vào Phụ lục hợp đồng BT là điều kiện tiên quyết để dự án có thể khởi động trở lại, hoàn thiện các hạng mục dang dở và đưa vào vận hành. Doanh nghiệp này khẳng định nếu các thủ tục từ phía thành phố được hoàn tất trong tháng 10/2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, dự án sẽ được vận hành chậm nhất vào tháng 12/2026. Ngoài dự án này, TPHCM đang và sắp triển khai một loạt dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh rạch như: kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; rạch Văn Thánh; rạch Xuyên Tâm; kênh Hàng Bàng; bờ Bắc kênh Đôi… với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Những dự án này được kỳ vọng khơi thông dòng chảy, tăng cường tiêu thoát nước và giảm ô nhiễm môi trường. TĂNG KHẢ NĂNG THOÁT NƯỚC TỰ NHIÊN Cùng các dự án trên, trong năm nay, TPHCM khởi công dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp cũ). Khi hoàn thành vào năm 2026, công trình sẽ góp phần xóa 1 trong 13 điểm ngập do mưa còn tồn tại. Không chỉ dừng lại ở khu vực Gò Vấp, hàng loạt dự án khác sắp được khởi công, gồm: cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (đoạn từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ Cầu), đường Lê Đức Thọ (từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Cụt). Thành phố cũng chuẩn bị đầu tư bảy dự án khác, bao gồm cải tạo hệ thống thoát nước khu Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy -Nguyễn Văn Hưởng; khu vực chợ Thủ Đức (TP. Thủ Đức cũ); nạo vét rạch Bà Lớn và rạch Bàu Trâu… Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh hạ tầng công trình, TPHCM cần thay đổi cách tiếp cận trong ứng phó ngập. Cần học cách sống thích ứng với nước. Trong đó, mô hình “đô thị bọt biển” đang được nhiều quốc gia áp dụng. Thay vì bê tông hóa toàn bộ, các đô thị trên thế giới đang gia tăng diện tích thấm nước bằng công viên, hồ điều tiết, kênh rạch tự nhiên. TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị, cho rằng muốn hướng đến một siêu đô thị phát triển bền vững, TPHCM cần tái thiết theo hướng “quy hoạch xanh”, trong đó không gian dành cho nước phải được đặt đúng vị trí. “Diện tích mảng xanh không chỉ đóng vai trò điều hòa khí hậu, mà còn là không gian dự trữ cho nước. Khi mưa lớn hoặc triều cường, những khu vực cây xanh, công viên, hồ điều tiết sẽ góp phần giảm ngập cho đô thị”- ông nói. Theo TS Võ Kim Cương - nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM, quy hoạch chống ngập tổng thể của TPHCM đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Hiện nay, nhiều ý kiến bàn đến phương án làm các hồ điều tiết, tuy nhiên, khi chưa có một khung quy hoạch rõ ràng, các dự án hồ điều tiết khó lòng triển khai một cách đồng bộ và phát huy hiệu quả. TS. Cương phân tích, một trong những điểm nghẽn lớn là hệ thống đê bao - cấu phần then chốt trong quy hoạch chống ngập đến nay vẫn chưa được triển khai đúng tầm. Điều này khiến việc bố trí các hồ điều tiết ở những khu vực nằm trong đê bao không thể thực hiện một cách hợp lý. “Muốn có hồ điều tiết, trước hết thành phố phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy hoạch chống ngập -TS Cương nói. Theo TS. Cương, xây dựng hồ điều tiết vẫn là hướng đi đúng và cần thiết, nhưng thành phố phải tiếp cận bằng tư duy hệ thống. Các hồ điều tiết chỉ phát huy tác dụng khi được kết hợp đồng bộ với đê bao, cống ngăn triều và hệ thống kênh rạch thoát nước, từ đó tạo thành một mạng lưới khép kín. HỮU HUY Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Những vấn đề còn tồn tại của Thành phố là rất đáng trăn trở, cần nhanh chóng khắc phục càng sớm càng tốt”. Trong đó, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường… là những vấn đề đô thị đang đòi hỏi các giải pháp bền vững, đồng bộ và quyết liệt hơn bao giờ hết. Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập úng vào chiều 8/10 ẢNH: PV Nêu ý kiến tại phiên thảo luận thuộc khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM diễn ra vừa qua, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP cho biết, giao thông được xem là mũi đột phá, bởi một hệ thống giao thông hiện đại không chỉ tạo ra văn minh đô thị, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường. “Thành phố đặt nhiều tâm huyết vào chương trình giao thông xanh. Đây là hướng đi tất yếu nếu chúng ta muốn phát triển bền vững và nâng chất lượng sống của người dân”, ông Nguyễn Văn Được nói. Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thời gian tới, TP sẽ tập trung đầu tư các tuyến đường vành đai 2, 3, 4 và hệ thống giao thông đối ngoại kết nối từ trung tâm thành phố ra các tỉnh trong vùng. Song song đó là đẩy nhanh tiến độ hệ thống đường sắt đô thị, nhằm tạo khung giao thông đồng bộ, giảm áp lực cho đường bộ. Đáng chú ý, Trung ương đã cho phép tư nhân đầu tư vào lĩnh vực đường sắt đô thị, mở ra cơ hội lớn để đẩy nhanh tiến độ dự án. “Điều khích lệ cho TP là đã có nhiều nhà đầu tư lớn đăng ký tham gia, như Vingroup, Vietjet, Becamex… Chỉ có cách huy động nguồn lực xã hội hóa mới giúp chúng ta giải bài toán đường sắt nhanh chóng”, ông Được nhận định. Theo kế hoạch, trong 10 năm tới, TPHCM sẽ hoàn thành hệ thống metro cơ bản. Khi đó, kết hợp với các tuyến vành đai, cao tốc và mạng lưới đường trục Bắc - Nam, thành phố sẽ có một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại vào năm 2035. Khi hạ tầng đường bộ và đường sắt hoàn chỉnh, cộng với việc di dời toàn bộ cảng trên sông Sài Gòn ra ngoài thành phố, TPHCM sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng kẹt xe. HỮU HUY Tuyến metro số 1 TPHCM ẢNH: DUY ANH TPHCM sẽ triển khai mạnh mẽ chương trình giao thông xanh, khuyến khích chuyển đổi xe xăng sang xe điện và tiến tới 100% phương tiện xanh tại Cần Giờ, Côn Đảo. Đồng thời, thành phố lên kế hoạch di dời các khu công nghiệp ra khỏi nội đô để giảm ô nhiễm, mở rộng không gian phát triển đô thị sinh thái.

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 27/10/2025 BẠO LỰC - NỖI ĐAU DAI DẲNG BIẾT DỪNG LẠI ĐÚNG LÚC Trước thông tin bạo lực học đường thời gian gần đây, Y.T. Niê, học sinh lớp 11 ở xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk), cảm thấy may mắn vì từng biết cách xử lí mâu thuẫn. Y.T. Niê kể lại, cách đây khoảng hai năm, em từng bị một nam sinh cao to trong trường đánh vì hiểu lầm “nói xấu” bạn khác. “Hôm đó, sau tiết thể dục, em bị bạn đánh sưng mặt. Từ đó em rất sợ mỗi khi đến trường”, Y.T. Niê nhớ lại. Dẫu vậy, em không chia sẻ với ai, kể cả với gia đình. Người thân của Y.T.Niê cho biết, khi về nhà, em chỉ lặng lẽ vào phòng, trùm khăn, tránh mọi cuộc trò chuyện. Dù gia đình gặng hỏi, em vẫn không mở lời. “Lúc đó em nghĩ chuyện của mình thì tự mình giải quyết, không muốn ai biết”, Y.T. tâm sự. Những ngày sau đó, trong lòng em vẫn chất chứa sự bức xúc và từng có ý định rủ bạn bè trả đũa. Nhưng chính nỗi giận đó khiến em mệt mỏi. Y.T.Niê quyết định tâm sự với gia đình và thấy lòng nhẹ nhõm hơn, dần từ bỏ ý định trả thù. Một thời gian sau, nam sinh kia đã chủ động đến xin lỗi, cả hai làm hòa và xóa bỏ hiểu lầm. “Không nên nóng vội, phải bình tĩnh và biết chia sẻ với người thân để tìm cách giải quyết. Nếu không, phút bốc đồng có thể khiến mọi thứ đi quá xa”, Y.T.Niê nêu quan điểm. Sau 3 năm kể từ ngày bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, mỗi lần nhớ lại, em N.V. A. (SN 2008, trú tại Hà Tĩnh) vẫn chưa hết rùng mình. Nam sinh kể lại, vào cuối năm 2022, em bị nhóm học sinh khoảng 6 người chặn đánh trên đường đi học về. Khi đó, A. chưa kịp hiểu chuyện gì, nhóm người lao vào đấm, đá liên tục vào vùng bụng, lưng, phải nhập viện cấp cứu. A. nghỉ học khoảng 1 tuần. Thời gian đầu quay lại lớp, em luôn cúi mặt, sợ ánh mắt của mọi người. Đến nay, vết thương đã lành, sức khỏe hồi phục, nhưng nỗi ám ảnh chưa nguôi. “Giờ mỗi lần nghe ai nói đến chuyện bạo lực học đường, em lại thấy lo lắng, sợ hãi. Đó là cú sốc lớn với em”, V. A chia sẻ. Nam sinh cho biết, dù tâm lí, việc học bị ảnh hưởng sau khi bị đánh, nhưng mỗi ngày trôi qua, em vẫn cố gắng xây dựng ước mơ, để xoá đi ký ức buồn của tuổi học trò. Nguyễn Thị G. (học sinh lớp 12, ở Hà Tĩnh) từng được thầy cô nhắc đến là nữ học sinh có cá tính “đặc biệt”, dù bướng bỉnh, nóng nảy nhưng rất thông minh. Năm lớp 8, chỉ vì một câu nói đùa của bạn cùng lớp sau giờ tan học, G. không kiềm chế được cảm xúc. Trong lúc bực tức và bị bạn bè xung quanh cổ vũ, em đã cầm ghế đánh bạn khiến nạn nhân bị chảy máu. Sự việc khiến nhà trường mời phụ huynh hai bên lên làm việc, còn G. phải viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm. “Lúc đó em chỉ nghĩ bị xúc phạm thì phải phản ứng lại. Khi nghe mấy bạn bên ngoài hô đánh đi, em càng tức giận. Đến khi thấy bạn bị thương và mẹ bạn đến nhà hỏi nguyên nhân, còn mẹ mình thì bị nhà trường gọi lên nhắc nhở, em mới thấy xấu hổ và ân hận”, G. kể. Đó là vết gợn, nhưng đó cũng là dấu mốc đánh dấu sự thay đổi của G. Đặc biệt lời nói của thầy giáo chủ nhiệm khiến em nhìn nhận lại mọi thứ. “Thầy gọi em lại nói chuyện. Sau ít lời trách mắng, thầy nói “đừng để tuổi học sinh trôi qua trong lãng phí”. Câu dặn dò đó khiến em suy nghĩ rất nhiều”, em G. chia sẻ. Từ đó, nữ sinh dần thay đổi, học cách kiểm soát cảm xúc và cư xử điềm tĩnh hơn. Nhìn lại quá khứ, nữ sinh thừa nhận vụ việc năm xưa là “bài học nhớ đời”, nhưng may mắn em còn có cơ hội để thay đổi bản thân. Có hai con đang học THCS, chị H’Sinh Niê (xã Cuôr Đăng) không giấu được nỗi lo về bạo lực học đường. Chị chia sẻ, đây là giai đoạn các con thay đổi tâm sinh lý, dễ nổi loạn và khép mình. Chị luôn phải tìm cách gần gũi con, chủ động trò chuyện, lắng nghe tâm tư để hiểu và cùng các con vượt qua giai đoạn nhạy cảm này. Chị H’Sinh quyết tâm làm bạn với con, để nắm bắt suy nghĩ, cảm xúc của con nhiều hơn, tránh những điều đáng tiếc chỉ vì các em không biết cách tâm sự. TỪ “ĐIỂM NÓNG” THÀNH TRƯỜNG TIÊU BIỂU Thời gian qua, tại các trường học ở Hà Tĩnh đã đổi mới cách tiếp cận, kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật và giáo dục giá trị sống thông qua các hình thức sáng tạo, phù hợp tâm lí học sinh. Xuất phát từ đặc thù có học sinh đến từ nhiều dân tộc thiểu số như Chứt, Lào, Mường… Ban Giám hiệu Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh xác định muốn ngăn chặn bạo lực học đường, trước hết phải xây dựng tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt văn hóa trong học sinh. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, nhà trường thường xuyên tổ chức diễn đàn “Chúng em nói về phòng, chống bạo lực học đường”, các buổi sinh hoạt chuyên đề về quyền trẻ em, kĩ năng ứng xử và giải quyết xung đột, qua đó giúp học sinh nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi và hình thành lối sống tích cực. “Chúng tôi chú trọng dạy học sinh phải yêu thương, tôn trọng nhau. Khi đã có sự thấu hiểu, các em sẽ tự khắc không chọn hành vi bạo lực”, ông Đặng Bá Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh chia sẻ. Mới đây, Trường Tiểu học & THCS Kỳ Hoa (Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Kỳ Hoa tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề “Phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự và bạo lực học đường”. Học sinh được nghe cán bộ công an xã phân tích các tình huống thật về bắt nạt học đường, đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ cá nhân… Đầu tháng 10, Trường THPT Lê Quảng Chí (Hoành Sơn, Hà Tĩnh) tổ chức phiên tòa giả định mô phỏng vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Làm nhục người khác”. Kịch bản dựa trên tình huống có thật: một nhóm học sinh vì mâu thuẫn nhỏ đã đánh nhau, quay video tung lên mạng, gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho nạn nhân. Qua phần xét xử theo đúng quy trình tố tụng hình sự, học sinh được chứng kiến hậu quả pháp lý nghiêm khắc của hành vi bạo lực học đường. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chia sẻ, bạo lực học đường là vấn đề luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. “Bạo lực học đường không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, nhân cách học sinh, để lại hậu quả lâu dài nếu không được ngăn chặn và xử lý kịp thời”, bà Hương nói. Theo bà, trước đây, trường từng là “điểm nóng” về bạo lực học đường. “Có hôm tôi phải chờ đến khi tất cả học sinh tan trường hết mới dám về. Vì từng có những vụ các em đánh nhau ngay sau giờ học, thậm chí dùng mũ bảo hiểm hoặc vật sắc nhọn để tấn công nhau rất nguy hiểm”, bà Hương nhớ lại. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể và phụ huynh, từ năm 2015 đến 2020 tình trạng này giảm hẳn. Đến nay, trường hầu như không còn xảy ra bạo lực học đường. Theo bà Hương, thành công lớn nhất là nhà trường đã dạy các em tình yêu thương, sự bao dung và lòng biết ơn thông qua các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống. Mỗi tháng, trường tổ chức ít nhất bốn buổi sinh hoạt theo chủ đề: Tình bạn - tình yêu tuổi học trò, an toàn giao thông, an ninh trường học, phòng chống bạo lực học đường… Các hoạt động này được Đoàn thanh niên của trường triển khai hiệu quả, giúp gắn kết học sinh thông qua tổ chức các câu lạc bộ đội nhóm. HUỲNH THỦY - HOÀI NAM Không phải hình phạt hay đòn roi, chính tình yêu thương, sự thấu hiểu và bao dung đã giúp học sinh biết cách hóa giải mâu thuẫn, đẩy lùi bạo lực học đường. Các em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn thêm gắn kết nhờ tham gia các hoạt động trong trường ẢNH: HUỲNH THỦY Em Y.T.Niê đã biết dừng lại, không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn ẢNH: HUỲNH THỦY Bài 4: Yêu thương để hóa giải mâu thuẫn “Khi tình yêu thương được lan tỏa, sẽ không còn chỗ cho bạo lực tồn tại”. Bà NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) Bà Hương chia sẻ: “Khi các em biết yêu thương và bao dung, sẽ không còn chỗ cho bạo lực. Ngay trong trường, thầy cô phải làm gương để học sinh noi theo. Không giờ chào cờ nào mà tôi hoặc Bí thư Đoàn trường vắng mặt. Các đoàn viên được giao tuyên truyền từng chủ đề, tôi luôn ghi nhận, góp ý để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn”.

