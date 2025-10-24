Báo Tiền Phong số 297

Hàng triệu gia đình có thêm khoản chi tiêu THỨ SÁU 24/10/2025 Số 297 CHUYỆN HÔM NAY Nuôi dưỡng nguồn thu XEM TIẾP TRANG 4 n PHẠM TUYÊN Số liệu chính thức của Bộ Tài chính cho thấy, thuế thu nhập cá nhân trở thành sắc thuế tạo ra nguồn thu cho ngân sách đứng thứ ba trong hệ thống thuế, sau thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. TRANG 12 TRANG 8-9 Đối phó lừa đảo, Thái Lan duy trì "3 cắt" TRANG 13 HÀ NỘI LẮP HƠN 1.800 CAMERA AI VIỆT NAM - BULGARIA THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TRANG 3 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại Phủ Tổng thống ẢNH: TTXVN Vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân TRANG 4 Đầu tư cho cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện TRANG 3 GIẢM TRỪ GIA CẢNH NÂNG MỨC TRANG 2 SỚM BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG SẮT ch Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng (người nộp thuế) và 6,2 triệu đồng/tháng (người phụ thuộc) đáp ứng mong mỏi nhiều năm qua của người dân. Từ năm 2026, khoảng 2,18 triệu người không phải nộp thuế, góp phần tăng tiêu dùng trong nước. TRANG 5 Bài toán giữ hồn di sản Với mức thu nhập trung bình, giá cả leo thang, người dân luôn phải đắn đo trước quyết định mua thực phẩm tại siêu thị ẢNH MINH HỌA: UYÊN PHƯƠNG

Sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, khối lượng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thời gian tới là hết sức nặng nề, phức tạp, tiến độ gấp. Quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, hiệu quả, khả thi. Thủ tướng nhấn mạnh, cách tiếp cận là chuyển giao công nghệ, từng bước phát triển, tự chủ công nghệ đường sắt, tàu điện ngầm, phát triển hệ sinh thái đường sắt. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, nhất là cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, trách nhiệm cao để bố trí nhiệm vụ chuyên trách triển khai các dự án, công trình, nhiệm vụ về đường sắt và cần rà soát có cơ chế, chính sách, đãi ngộ phù hợp. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, tất cả phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại. Việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”: Có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân. Về nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng và dự án thành phần 1 của 2 dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng khẩn trương phân bổ nguồn vốn cho địa phương để giải ngân, đồng thời các địa phương ứng vốn trên tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt. TIÊU CHÍ CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh khẩn trương làm việc, thống nhất phương án tuyến, vị trí các ga còn lại (ga Nam Hải Phòng, ga Yên Thường, Kim Sơn) trong tháng 10. Bộ Xây dựng được giao khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công dự án thành phần 1 vào ngày 19/12. Thủ tướng lưu ý phải rà soát bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về dự án. Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, công bố 37 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về đường sắt tốc độ cao trong tháng 10 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo về hình thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho dự án tuyến số 3 (ga Hà Nội - Hoàng Mai); đẩy nhanh tiến độ các dự án tuyến số 2, tuyến số 3 (Cầu Giấy - ga Hà Nội) và thủ tục điều chỉnh dự án theo mô hình TOD… UBND TPHCM tập trung hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương), phấn đấu khởi công cuối năm 2025. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ẢNH: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt tiêu chuẩn, đường sắt đô thị, và quy trình lựa chọn phương thức đầu tư, nhà đầu tư các dự án đường sắt. Sớm ban hành bộ tiêu chuẩn đường sắt Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần ưu tiên số một cho dự án tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Với các dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng phối hợp với Bộ Xây dựng, giới chuyên gia để thúc đẩy các dự án. Dự án Luật Dân số quy định hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp. Dự luật cũng ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết. Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày dự án Luật Dân số. Theo đó, dự thảo luật quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm như lựa chọn giới tính thai nhi; cưỡng bức, ép buộc, khuyến khích, động viên, tư vấn việc phá thai vì lý do giới tính; kỳ thị, phân biệt đối xử trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; nhân bản người vô tính... Dự thảo luật dành 1 điều quy định về duy trì mức sinh thay thế. Theo đó, các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế gồm tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng, nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con. Dự luật cũng quy định đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng (trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền). Việc đình chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Về duy trì mức sinh thay thế, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu có các biện pháp tổng thể, căn cơ, toàn diện nhằm đạt được mức sinh thay thế bền vững; đồng thời nghiên cứu quy định theo hướng hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, trong đó nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở mức hỗ trợ cao hơn. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để bảo đảm tính khả thi của quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với một số nhóm đối tượng. LUÂN DŨNG Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tài chính Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày tờ trình dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Liên quan phí bảo hiểm tiền gửi, dự thảo luật giao Thống đốc quy định mức phí này. Việc áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi đồng hạng hoặc phân biệt phù hợp với đặc thù hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam trong từng thời kỳ. Đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định về tạm hoãn nộp tiền nợ phí bảo hiểm tiền gửi phát sinh trước thời điểm đặt vào kiểm soát đặc biệt. Qua đó tạo cơ sở để tổ chức này chưa phải thực hiện ngay việc nộp phí nộp thiếu, nộp chậm và khoản tiền chậm nộp (nếu có). Về trả tiền bảo hiểm, bà Hồng cho biết, dự thảo luật quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm kể từ một trong các thời điểm: Phương án phá sản bảo hiểm tiền gửi được phê duyệt hoặc Ngân hàng nhà nước có văn bản xác nhận chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền; Ngân hàng Nhà nước có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Thuộc trường hợp chi trả để đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự an toàn xã hội. Việc bổ sung thời điểm chi trả bảo hiểm tiền gửi nhằm để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi thực hiện cho vay đặc biệt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi: khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được can thiệp sớm, được kiểm soát đặc biệt và bị rút tiền hàng loạt; để thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi tự quyết định việc cho vay đặc biệt, bao gồm cả việc cho vay có/không có tài sản bảo đảm, có/không có lãi suất. Dự thảo luật còn bổ sung quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm trong trường hợp số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để chi trả cho người gửi tiền; tổ chức bảo hiểm tiền gửi xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt. L.DŨNG Đề xuất loạt chính sách mới liên quan bảo hiểm tiền gửi

Việt Nam-Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22-24/10, trưa qua (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm. Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh, trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm thành công; cùng nhau đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các định hướng lớn để mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, xác định các lĩnh vực hợp tác mới mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam-Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam-Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Bulgaria đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhiều công nhân kỹ thuật cao, chính họ là cầu nối trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Rumen Radev mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, văn hóa-thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm mở ra cơ hội, tầm nhìn mới trong quan hệ hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước. NHẤT TRÍ CAO VỀ 6 NHÓM GIẢI PHÁP Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trên cơ sở những bước phát triển tích cực và thành tựu to lớn của quan hệ Việt Nam-Bulgaria sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt NamBulgaria, phát huy tối đa những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới. Nhằm hiện thực hóa nội dung Tuyên bố chung, đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư nêu rõ, hai bên đã trao đổi và nhất trí cao về 6 nhóm giải pháp: Tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kể cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện nay; nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật giữa các học viện, cơ sở nghiên cứu quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y... Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đứng trước nhiều thách thức to lớn, hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược; cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố tự do thương mại; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới; sẵn sàng là “cửa ngõ” cho hàng hóa của Việt Nam và Bulgaria thâm nhập vào thị trường ASEAN và thị trường EU. HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt NamBulgaria với việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực về chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số và chính phủ điện tử, dược phẩm và y sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính hiện đại, năng lượng xanh... Ghi nhận hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dụcđào tạo, văn hoá du lịch, y tế, lao động, nông nghiệp còn rất nhiều dư địa để phát triển trong bối cảnh quan hệ mới, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, giao lưu âm nhạc... nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước; tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN-EU, ASEM nhằm duy trì hoà bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới; nhấn mạnh ủng hộ lập trường quan điểm trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; đề cao thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. BÌNH GIANG Việt Nam và Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, sâu rộng và hiệu quả hơn trên nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại Phủ Tổng thống ẢNH: TTXVN Bày tỏ đồng tình với quy định “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là tổ hợp báo chí truyền thông hoạt động nhiều loại hình, nhiều dịch vụ, có vai trò nòng cốt định hướng dư luận xã hội, được có cơ chế hoạt động đặc thù”, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề xuất sớm cho phép thành lập các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện như các đài/hãng thông tấn uy tín trên thế giới. Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) đề nghị cụ thể hóa nội hàm, tiêu chí và cơ chế, chính sách đặc thù giúp các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện có “đất” để phát triển, trở thành lực lượng tiên phong của nền báo chí nước nhà. “Cần bổ sung chính sách riêng đối với các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”, đại biểu Thanh Cầm nói. Thảo luận về vấn đề này, Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên) nêu, thực tế có nhiều thông tin giả, tin xấu, độc vẫn xuất hiện trên các nền tảng số xuyên biên giới, vì vậy cần quy định cụ thể, nghiêm khắc về cam kết và trách nhiệm quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng, nhất là đối với các nền tảng số trong và ngoài nước. “Trong bối cảnh quảng cáo giảm, báo chí truyền thống gặp khó khăn về tài chính, Nhà nước cần tiếp tục đầu tư cho các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, nhằm bảo đảm báo chí thực hiện tốt chức năng định hướng, dẫn dắt dư luận, truyền thông chính sách và giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu. Về khoản thu từ quảng cáo, tài trợ hoặc người có nhu cầu đăng tin/bài..., đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (Cần Thơ) đề xuất giao trách nhiệm cho Chính phủ hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn cụ thể để hạn chế trường hợp báo chí lợi dụng quy định pháp luật, gây áp lực đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Bày tỏ băn khoăn với quy định cấp thẻ nhà báo cho các nhà báo chuyển sang công tác quản lý, giảng dạy hoặc công tác hội, đại biểu Ngọc Ánh đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc để quy định chặt chẽ hơn, theo hướng thẻ nhà báo nên dành cho người tác nghiệp trực tiếp. Việc cấp cho lĩnh vực khác có thể dẫn đến lợi dụng thẻ và không phù hợp với quy định về hoạt động báo chí. P.V (theo TTXVN) Đầu tư cho cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 23/10, thảo luận ở tổ về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cụ thể hóa nội hàm, tiêu chí và cơ chế, chính sách đặc thù cho cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tóm tắt dự án Luật Báo chí (sửa đổi) ẢNH: NLĐ Với nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống, với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chắc chắn rằng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt NamBulgaria sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho hai nước, vì mục tiêu phát triển của mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. 3 n Thứ Sáu n Ngày 24/10/2025 THỜI SỰ

4 n Thứ Sáu n Ngày 24/10/2025 XÃ HỘI ĐỔI MỚI MẠNH MẼ Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhấn mạnh, điểm mới đầu tiên là việc thống nhất 3 báo cáo trước đây thành một báo cáo chính trị chung. “Tôi dùng chữ thống nhất, bởi ở đây không phải là sự lắp ghép cơ học mà là sự thống nhất 3 báo cáo thành một báo cáo chung”, ông Phúc nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, báo cáo chính trị chung thể hiện được những vấn đề chung nhất của một kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Ông Phúc cho biết, trong dự thảo báo cáo chính trị có phần đánh giá những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII; làm rõ những vấn đề nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng… “Những vấn đề đó được tổng hợp, thống nhất trong một báo cáo như vậy tránh được sự trùng lặp về nội dung, dễ cho việc nghiên cứu, thực hiện”, ông Phúc nói. Theo ông, trước đây, muốn nghiên cứu điểm chung của dự thảo văn kiện đại hội, phải đọc 3 bản báo cáo; hay đối với cấp ủy các cấp, muốn thực hiện cũng phải nghiên cứu rất kỹ 3 báo cáo. “Hiện nay, từ một báo cáo chính trị, sẽ dễ nhớ, dễ nghiên cứu, dễ thực hiện hơn”, ông Phúc nhìn nhận, và khẳng định “đây là điểm rất mới, thể hiện sáng tạo trong nhận thức, tư duy, đổi mới mạnh mẽ cách thức làm việc”. Một điểm mới nữa, theo ông Phúc, văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII mà còn gắn với tổng kết 40 năm đổi mới. Ông Phúc nêu, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới đã xác định những thành tựu đạt được, những bài học kinh nghiệm, những vấn đề lý luận về đổi mới. Ông nhấn mạnh, Đại hội XIV sẽ làm rõ hơn những vấn đề có tính quy luật, lý luận của đường lối đổi mới; làm rõ thêm nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bổ sung “Lý luận về đường lối đổi mới” là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo ông Phúc, dự thảo văn kiện nhấn mạnh về kỷ nguyên mới của đất nước, nêu rõ mục tiêu đất nước chúng ta phải đạt được những gì trong nhiệm kỳ Đại hội XIV và những năm tiếp theo. Ông phân tích, sau Cách mạng Tháng Tám, mở ra thời đại mới của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh. Trong thời đại đó, có những kỷ nguyên, như kỷ nguyên độc lập sau khi thống nhất đất nước (năm 1975); kỷ nguyên đổi mới (năm 1986) và bây giờ là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông Phúc nêu, để bước vào kỷ nguyên vươn mình, chúng ta đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, đến giữa thế kỷ 21 phải trở thành một nước phát triển, một nước XHCN phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. CHĂM LO SỨC KHỎE CHO NHÂN DÂN Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói rằng, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh rõ về các tiền đề, điều kiện để đất nước vươn lên. Đầu tiên, đất nước phải tạo dựng được nền kinh tế đủ mạnh để vươn lên, định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển toàn diện để vươn mình. Đất nước phải có nền khoa học, công nghệ phát triển như định hướng của Nghị quyết 57, tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, những ngành công nghiệp mũi nhọn… để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ, thực chất hơn… Một tiền đề, điều kiện quan trọng nữa, theo ông Phúc, là khát vọng vươn lên, ý chí đoàn kết của dân tộc. Cùng với đó là việc hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả… Ông cũng nhấn mạnh việc chúng ta đang tập trung nhiều vấn đề chăm lo an sinh xã hội, cụ thể hoá chủ trương Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân. “Nói để thấy rằng, muốn vươn mình được, chúng ta phải tạo ra những điều kiện, những tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển”, ông nêu. Ông Phúc nêu rằng, Đại hội XIV của Đảng cũng thực hiện việc tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Trong tổng kết, phải làm rõ về vai trò lãnh đạo, phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh như thế nào; tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như thế nào để làm cho “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, như Bác Hồ đã nói. “Kỳ này, phải tổng kết cho rõ những giá trị đó, để lãnh đạo đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới”, ông nêu, đồng thời, cho rằng đây là điểm “rất mới”. Ông Phúc cũng nhìn nhận, về phần tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội XIV có phần chương trình hành động, chỉ rõ các chương trình, đề án, dự án cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm, phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương, chỉ rõ tiến độ, nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Theo ông, việc này sẽ giúp các cấp ủy đảng tập trung vào chương trình hành động một cách đầy đủ, toàn diện hơn, đi thẳng vào các vấn đề cần phải xử lý, giúp khắc phục được tình trạng xưa nay vẫn đề cập “tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu”. TRƯỜNG PHONG PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, điều quan trọng nhất là phải cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống, tức là hiện thực hóa nghị quyết đại hội. Xác định lấy kết quả làm thước đo, mà kết quả hướng tới là nâng cao đời sống của nhân dân, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân ẢNH: THANH HIẾU “Điều quan trọng nhất, thắng lợi quan trọng nhất là phải cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống, tức là hiện thực hóa nghị quyết đại hội. Đại hội cũng kế thừa tinh thần của nhiều nhiệm kỳ trước về việc “nói đi đôi với làm”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; xác định lấy kết quả làm thước đo. Mà kết quả hướng tới là nâng cao đời sống của nhân dân, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau”. PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân CHUYỆN HÔM NAY Thuế thu nhập cá nhân đang chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước, tăng từ 5,33% năm 2011 lên hơn 9% năm 2024. Tính về số lượng, nếu năm 2020 ghi nhận có hơn 2,3 triệu người nộp thuế với số thuế thu nhập cá nhân đạt 61.304 tỷ đồng thì sau 3 năm, đến 2023, con số này tăng lên hơn 3,8 triệu người với số tiền nộp 73.598 tỷ đồng. Chia theo bậc thuế, trung bình mỗi năm có tới trên 62.000 người phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức thuế suất 35% (mức cao nhất trong thang bậc hiện nay). Ở chiều ngược lại, cùng với số lượng người nộp thuế tăng mạnh, những bất cập của biểu thuế và những khoản chi hợp lý được khấu trừ trước khi chịu thuế của người nộp thuế cũng bộc lộ. Trong đó, điểm gây bức xúc nhất với người nộp thuế chính là mức giảm trừ gia cảnh không được điều chỉnh kịp thời tương ứng với mức trượt giá và mức sống của người dân ở các thành phố cũng như ở các khu đô thị đông dân cư trên cả nước. Nhiều năm qua, không ít chuyên gia, tổ chức đã lên tiếng chỉ rõ những bất cập của việc áp mức giảm trừ. Mức giảm trừ gia cảnh ít nhất phải bằng mức thu nhập bình quân GDP đầu người trở lên để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và phải thực hiện từ nhiều năm trước. Mức giảm trừ thấp sẽ giúp ngân sách thu được nhiều tiền hơn. Nhưng ở chiều người lại, chính sách bất cập kéo dài sẽ dẫn đến việc khó đảm bảo sau khi nộp thuế, người dân không có khả năng tích lũy thu nhập. Là cơ quan quản lý trực tiếp việc thu, chi ngân sách, Bộ Tài chính, Cục Thuế là những đơn vị ‘rõ chuyện, hiểu chuyện’ hơn ai hết trong việc làm sao để tạo nguồn thu bền vững, nuôi dưỡng, phát triển được nguồn thu để có lợi cho dân, cho nước về lâu dài. Nuôi dưỡng nguồn thu, không tận thu cũng là tôn chỉ của ngành thuế. Những bất cập của việc giữ mức giảm trừ gia cảnh quá lâu, neo mức giảm trừ quá dài trong khi lạm phát, trượt giá đồng tiền, giá hàng hóa thực phẩm tăng liên tục nhiều năm đã phát lộ những vấn đề khó có thể chấp nhận. Những điều này phần nào cũng làm giảm hệ số chấm điểm quốc gia trong việc cải cách thuế trên bảng xếp hạng thế giới. Ngày 17/10, sau nhiều năm chờ đợi, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế nâng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và với mỗi người phụ thuộc nâng từ 4,4 triệu đồng/ tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ được tính từ kỳ tính thuế 2026. Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ không còn phải nộp thuế. Một phần cá nhân nộp thuế ở bậc 2 chuyển sang diện không phải nộp thuế hoặc chuyển xuống nộp thuế ở bậc 1. Tương tự, những cá nhân ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. P.T Nuôi dưỡng nguồn thu TIẾP THEO TRANG 1

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất rút gọn biểu thuế xuống còn 5 bậc. Cụ thể: thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng mức thuế suất 5%; trên 10-30 triệu đồng/tháng, thuế suất 15%; trên 30-60 triệu đồng/tháng thuế suất 25%; trên 60-100 triệu đồng/tháng thuế suất 25%; trên 60-100 triệu đồng/tháng thuế suất 30%; trên 100 triệu đồng/tháng mức thuế suất 35%. Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc hội cho rằng, để giảm gánh nặng thuế đối với người làm công ăn lương, cơ quan soạn thảo cần giãn khoảng cách giữa các bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến từng phần. Theo ông Cường, tăng giảm trừ gia cảnh lên 1,5 lần, bậc thuế tăng ít nhất 1,5 lần, giãn cách giữa các bậc thuế nhiều hơn để người dân có động lực phấn đấu. Ông Cường dẫn ví dụ, người làm công ăn lương từ 20 lên 25 triệu đồng đã nâng bậc tính thuế. Nếu lên mức 30 triệu đồng mới phải tăng bậc thuế, người lao động sẽ có động lực phấn đấu tăng thu nhập. Bậc tính thuế quá gần nhau sẽ khiến người lao động cho rằng chỉ thêm một chút thu nhập sẽ phải nâng bậc thuế. Chuyên gia đề xuất nên nới rộng cả khoảng cách và bậc thuế. Mức thu nhập 80-100 triệu đồng/tháng vẫn chưa nên tính thuế cao nhất. Mức thuế suất 35% cần áp dụng cho mức 150 triệu đồng/tháng/ người để xứng đáng nộp thuế. Khi nâng mức thuế suất cao nhất sẽ góp phần giúp bậc thuế giãn thêm. Theo PGS.TS Đinh Dũng Sỹ, chuyên gia pháp luật, giá tiêu dùng tăng, đồng tiền bị mất giá, để bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống cho người dân cần phải điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân một cách phù hợp. Việc thu hẹp số lượng bậc thuế sẽ góp phần đơn giản hóa công tác quản lý, thu thuế, tạo thuận lợi cho việc kê khai, tính thuế và phù hợp với xu hướng cải cách thuế thu nhập cá nhân trên thế giới. Biểu thuế lũy tiến thể hiện sự quan tâm của chính sách thuế đến đa số người có thu nhập trung bình, đồng thời khuyến khích, thu hút, trọng dụng nhân tài (người tài thường có thu nhập cao). Vì vậy, cần có chính sách miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân hợp lý đối mới thu hút được nhân tài, nhất là người tài từ nước ngoài về hoặc đến Việt Nam làm việc. N.LINH Hàng triệu gia đình có thêm khoản chi tiêu Xây dựng chính sách tạo động lực phấn đấu HƠN 2 TRIỆU NGƯỜI GIẢM THUẾ TNCN Ròng rã đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở bậc thấp nhất nhiều năm nay, chị Thu Ngân (Hà Nội) khấp khởi khi nghe tin mức giảm trừ gia cảnh tăng từ kỳ tính thuế năm 2026. Theo chị Ngân, trong 2 năm gần đây, chi phí sinh hoạt không ngừng tăng. Đủ mặt hàng từ thực phẩm (rau, thịt, cá) đến trứng, sữa, dầu ăn,... đều tăng giá. “Bó rau ngoài chợ từ 7.000 đồng tăng lên 15-17.000 đồng. Các loại sữa tươi, sữa bột đều tăng 10%, từ 50-70.000 đồng mỗi hộp sữa. Chi phí sinh hoạt tăng mạnh trong khi thu nhập giảm dần, tôi phải co kéo mới đủ chi tiêu”, chị Ngân chia sẻ. Với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, từ đầu năm 2026 chị Ngân sẽ không phải đóng thuế. Mỗi năm chị sẽ tiết kiệm vài triệu đồng tiền thuế, có thêm khoản để tăng chi tiêu cho gia đình. Theo quy định cũ, anh Lê Xuân (Hà Nội) sau khi giảm trừ gia cảnh (bố mẹ già, con nhỏ), anh vẫn phải nộp thuế. Với mức tăng giảm trừ gia cảnh mới nhất, sắp tới anh Xuân sẽ không phải đóng thuế TNCN. “Việc giảm vài triệu đồng tiền thuế TNCN sẽ giúp gia đình tôi có thêm chi phí mua sắm cho con nhỏ, mua thuốc cho bố mẹ già. Cơ quan chức năng nâng mức giảm trừ gia cảnh thể hiện việc lắng nghe kiến nghị nhiều năm nay của người làm công ăn lương như chúng tôi”, anh Xuân nói. Theo quy định mới, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu/tháng (tăng khoảng 40,9 % so với mức hiện hành); mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ này căn cứ vào tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người năm 2025 so với năm 2020. Theo đó, biến động về thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay khoảng 40-42%. Mức giảm trừ mới giúp người thu nhập trên 17 triệu đồng/tháng (bản thân người nộp thuế) và người có hai người phụ thuộc phải có thu nhập trên 27,9 triệu đồng/ tháng mới phải nộp thuế. Điều này đáp ứng mong mỏi của người dân nhiều năm qua, cũng là phản ánh từ nhiều đoàn đại biểu Quốc hội của TPHCM, Hà Nội, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Sơn La... Bộ Tài chính tính toán, mức giảm trừ mới giúp khoảng 2,18 triệu người (gần 50% số người bậc 1 chuyển sang diện không phải nộp thuế). Số người còn lại phải nộp thuế chỉ còn khoảng 2,21 triệu người. Dự kiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 21.000 tỷ đồng/năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành. Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín cho biết, thu nhập của người lao động và chi phí sinh hoạt thay đổi nhanh hơn chính sách thuế. Nếu không có cơ chế cập nhật thường xuyên, mức giảm trừ sẽ nhanh chóng lạc hậu, khiến người dân chịu gánh nặng thuế không hợp lý. Bên cạnh việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, Nhà nước cần xây dựng cơ chế điều chỉnh linh hoạt hơn trong tương lai. Theo ông Được, mức giảm trừ nên được điều chỉnh định kỳ theo biến động chỉ số giá tiêu dùng, hoặc thu nhập bình quân đầu người, thay vì chờ nhiều năm mới sửa một lần như hiện nay. ĐỘNG LỰC TĂNG TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC PGS.TS Phạm Thế Anh (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng, tiêu dùng bị kìm hãm bởi thuế thu nhập cá nhân cao so với thu nhập trung bình, giá nhà cao, lãi vay mua nhà lớn. Nếu điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân hợp lý, tăng mức giảm trừ gia cảnh, giảm thuế suất cho thu nhập trung bình thấp, sức mua sẽ được giải phóng, tạo động lực tăng trưởng. “Thuế thu nhập cá nhân cần được thiết kế lại theo hướng ưu tiên cho người lao động, giảm gánh nặng chi tiêu sinh hoạt, đồng thời điều tiết hành vi đầu cơ tài sản gây bong bóng giá và rủi ro cho hệ thống tài chính. Nếu làm được điều này, tiêu dùng trong nước sẽ được khơi thông, doanh nghiệp có thêm thị trường”, ông Thế Anh cho biết. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh là cần thiết trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt và thu nhập bình quân đầu người đã tăng mạnh so với thời điểm năm 2020. Chính sách mới giúp đảm bảo công bằng, hợp lý và kịp thời chia sẻ khó khăn với người lao động sau nhiều năm đời sống tăng nhưng ngưỡng giảm trừ vẫn giữ nguyên. Đây không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật về thuế, mà còn là một thông điệp an sinh, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người dân. Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, ở góc độ kinh tế vĩ mô, đây là bước tiến tiếp tục trong quá trình hình thành, phát triển thị trường nội địa. Khi người dân có thu nhập tốt, tiêu dùng nội địa sẽ tăng. Như vậy, doanh nghiệp Việt Nam mới có thị trường đủ lớn để đảm bảo điểm hòa vốn của doanh nghiệp, trước khi vươn ra khu vực và thế giới. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho biết, việc nâng giảm trừ gia cảnh sẽ khiến thu ngân sách từ sắc thuế này giảm xuống. Tuy nhiên, điều kiện thu thuế hợp lý sẽ khuyến khích tính tuân thủ của người nộp thuế tăng. Mức thu thuế hợp lý, tình trạng né thuế, trốn thuế giảm thiểu, người dân tích cực nộp thuế. Trước mắt, số thuế thu nhập cá nhân giảm. Về lâu dài kích thích tiêu dùng mua sắm, tổng nguồn thu không thay đổi nhiều. NGỌC LINH Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng (người nộp thuế) và 6,2 triệu đồng/tháng (người phụ thuộc) đáp ứng mong mỏi nhiều năm qua của người dân. Từ năm 2026, khoảng 2,18 triệu người không phải nộp thuế, góp phần tăng tiêu dùng trong nước. Chuyên gia đề xuất dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân cần giãn bậc tính thuế lũy tiến và nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế suất cao nhất (35%) để người dân có động lực phấn đấu. Người nộp thuế thu nhập cá nhân phấn khởi nhờ nâng mức giảm trừ gia cảnh ẢNH: NHƯ Ý Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc hội, cho rằng, để giảm gánh nặng thuế đối với người làm công ăn lương, cơ quan soạn thảo cần giãn khoảng cách giữa các bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến từng phần Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/ tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Lũy kế 9 tháng năm 2025, nguồn thu thuế thu nhập cá nhân đạt 177.474 tỷ đồng, bằng 98,4% so với dự toán năm. So với cùng kỳ năm 2024, số thuế thu nhập cá nhân 9 tháng vượt 24,6%. 5 n Thứ Sáu n Ngày 24/10/2025 KINH TẾ NÂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH:

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 24/10/2025 BẠO LỰC - NỖI ĐAU DAI DẲNG NHỮNG “MŨI GIÁO” XUYÊN TIM Từ mâu thuẫn bột phát trong giờ học thể dục, vừa qua một học sinh lớp 11 ở Thanh Hóa đã dùng dao bấm đâm một học sinh lớp 12 cùng trường khiến nạn nhân tử vong. Năm 2024, một nam sinh 16 tuổi ở Hà Nội đã đánh một nam sinh 14 tuổi. Hậu quả, nam sinh 14 tuổi chết não, qua đời. Mạng xã hội cũng xuất hiện clip học sinh ở An Giang đánh nhau gây thương tích nặng. Trong clip hiện rõ, 2 nam sinh đang đánh nhau, một nam sinh khác cầm hung khí (chưa rõ vật gì) tấn công 1 trong 2 người từ phía sau, trúng phần đầu gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu. Theo cộng đồng mạng, đoạn clip đánh nhau và hình ảnh nam sinh nhập viện với những vết thương ở đầu được ghi lại vào ngày 20/10 tại xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Ngoài bạo lực nóng (tác động vật lí), tình trạng bạo lực trắng, bạo lực lạnh (không tác động vật lí) cũng đang gây những hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là những vết chém vô hình vào tâm hồn trẻ. Bạo lực lạnh không chỉ diễn ra giữa bố mẹ và con cái, người lớn và trẻ nhỏ mà còn diễn ra giữa học sinh với học sinh. Chúng không gây ra mâu thuẫn, xung đột trực diện nhưng là những hiệu ứng có khả năng sát thương còn cao hơn bạo lực nóng và để lại hậu quả lâu dài. Tại Diễn đàn Điều em muốn nói về bạo lực học đường do báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức lần thứ II, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ, khi học THCS, thầy giáo đề xuất tham gia diễn văn nghệ. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, Thanh Thủy đã trình diễn thất bại. Cú “trượt chân” đó dẫn đến việc cô gái nhận nhiều lời giễu cợt, chê bai từ bạn bè. Trải nghiệm này khiến Thanh Thủy “thu mình”, tự tạo vỏ bọc an toàn, khép kín, không dám bộc lộ bản thân. Từ một học trò năng động, cô gái đã không có bứt phá về học tập cũng như hoạt động ngoại khóa cho đến hết THPT. Bước ngoặt lớn nhất của Thanh Thủy là từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Theo Thanh Thủy, đây là cơ hội để nhìn lại bản thân, phá vỡ vỏ bọc, nắm bắt cơ hội để trải lòng và thành công nhiều hơn. Thanh Thủy nhìn rõ hơn tác hại của bạo lực học đường đối với mỗi học sinh, sinh viên. Cô cho rằng, mỗi người cần tạo cho mình động lực, nhà trường và gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến học sinh để tạo môi trường lành mạnh, phát triển tốt hơn. Khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng chấp nhận đối diện nhiều áp lực từ vương miện, sự phán xét khắt khe của công chúng. Cô đã học được kinh nghiệm từ những người đi trước, tìm cách khích lệ bản thân để vượt qua. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân cũng từng hứng chịu những lời gièm pha về ngoại hình. Cô cho rằng, đó như những mũi giáo “xuyên thấu trái tim”. “Khi không còn lựa chọn nào khác, mình chỉ còn điều duy nhất là phải mạnh mẽ… Đừng rời bỏ thế gian này vì bất cứ lí do gì. Gia đình luôn là nơi vun vén, bao bọc mỗi con người”, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ. NHẬN BIẾT DẤU HIỆU ĐỂ KIỂM SOÁT Sau vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong, công an tỉnh Thanh Hóa phát đi cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường. Theo cơ quan chức năng, bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều đáng lo ngại là lí do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội… Theo công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân sâu xa của việc chưa thể ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường là do sự thiếu sót trong công tác quản lí và giáo dục của gia đình và nhà trường. Mặt khác, do sự thiếu chín chắn về nhận thức và tâm lí của các em học sinh, sinh viên. Đây là giai đoạn mà các em đang trong quá trình phát triển về thể chất và tinh thần, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Nhiều em có xu hướng ham muốn được thể hiện, chứng tỏ bản thân, không biết cách kiểm soát cảm xúc và hành vi. Điều lo ngại nữa chính là một bộ phận học sinh, thậm chí là bạn bè thân thiết của đối tượng và nạn nhân, lại thờ ơ, vô cảm khi không can ngăn, ngăn chặn mà hò reo, cổ vũ, tham gia gây rối trật tự công cộng. Từ vụ án nam sinh lớp 12 bị tử vong ở trên, Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lí, giáo dục con em, học sinh, đặc biệt chú ý các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ đến trường. Giải pháp nữa là chủ động kiểm soát đồ dùng học tập, vật dụng con em, học sinh mang theo trong cặp, người và tại các khu vực trong trường, gia đình. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con em, học sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường và khuyến cáo của cơ quan công an. MẤT KẾT NỐI Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Trần Thu Hương, Khoa Tâm lí, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, tình trạng bạo lực ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện những sát thủ trẻ thơ đang là vấn đề thời đại. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trẻ dễ bị “phơi nhiễm” các hành vi trên môi trường mạng. Sự mất kết nối giữa mẹ với con cũng là điều kiện thuận lợi để trẻ học những hành động tiêu cực và có cảm xúc tiêu cực không thể giải quyết nên xuất hiện hành vi mang tính chất bạo lực, gây hấn. Đó là những hành vi lệch chuẩn, gây tổn hại người khác và bản thân. Sự phát triển công nghệ đã tạo cho người cơ hội tiếp cận với lượng thông tin rất lớn, thông tin nhiều chiều, có tích cực, có tiêu cực và tạo sự mất kết nối với gia đình, cô đơn trên mạng xã hội. Đây là những nguyên nhân tạo ra vấn đề bạo lực hiện nay. Trẻ tương tác trực tiếp với người khác ngày càng kém. Việc tương tác qua mạng mà không biết người tương tác là ai nên rất độc hại, sẽ chi phối hành vi cá nhân, không có kiểm soát, không giúp cá nhân điều chỉnh tốt. Trên cơ sở đó sẽ dễ hình thành hành vi sai lệch, tổn hại. Theo PGS Trần Thu Hương, mỗi vụ việc khi xảy ra, những đứa trẻ bạo lực không vô tội nhưng phải xét nguyên nhân tại sao. Trong nhiều trường hợp khi tìm kiếm hành vi lệch chuẩn đâu đó, chúng ta đều nhận thấy sự mất liên lạc, mất kết nối với người thân trong gia đình và người khác hoặc rối loạn về chức năng trong cơ thể của trẻ. Như vậy, khi nói phạm trù trẻ con không vô tội, phải quay trở lại lí giải nguyên nhân. Mỗi đứa trẻ khi phạm tội sẽ chịu tác động từ môi trường sống như gia đình, xã hội, môi trường số. Đây là yếu tố sẽ tạo ra nhiều hình thái về mặt nhân cách trong đó có cấu trúc mang tính chất gây hấn. Nếu không làm công tác phòng ngừa thì dễ thúc đẩy hành vi lệch chuẩn. PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, tính chất các vụ bạo lực ngày càng nghiêm trọng có nguyên nhân từ nhiều vấn đề như: tình hình kinh tế xã hội, việc làm, môi trường... Trong đó, cấu trúc gia đình ngày càng dễ gãy vỡ với tỉ lệ các gia đình li thân, li hôn, đơn thân tăng. Phụ huynh thiếu kĩ năng làm cha mẹ, áp lực công việc khiến họ bỏ mặc con, trừng phạt con bằng roi vọt khi con mắc lỗi. Nhà trường vẫn nhiều áp lực thành tích, hiện tượng bắt nạt, bạo lực vẫn còn xảy ra. Công tác tư vấn hỗ trợ tâm lí còn hình thức. Trong khi đó, mạng xã hội lại “thưởng” cho những nội dung bạo lực, tàn nhẫn… số lượng người xem lớn. Tất cả khiến cho niềm tin của người trẻ vào những giá trị sống như yêu thương, chia sẻ, hòa bình trở nên mất đi điểm tựa. NGHIÊM HUÊ Liên tiếp xảy ra những trường hợp học sinh có những hành vi hạ thấp nhân phẩm của bạn bè, thậm chí cả tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì mâu thuẫn cá nhân. Hậu quả của bạo lực học đường đeo đẳng với những tổn thương tinh thần, thể chất nặng nề. Học sinh tham dự diễn đàn Điều em muốn nói lần II, do báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức, với chủ đề phòng chống bạo lực học đường ẢNH: TRỌNG TÀI Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong (Ảnh cắt từ clip) Bài 3: Tội ác đến từ trẻ thơ “Có thể nói, nhiều vụ việc bạo lực với mức độ nghiêm trọng xảy ra là do nhiều lớp bảo vệ trẻ cùng bị rách. Gia đình không làm gương những hành vi tốt, nhà trường chưa kịp phòng ngừa, mạng xã hội chưa kịp sàng lọc, kiểm soát nội dung độc hại, pháp luật chưa theo kịp thực tiễn, cộng đồng cũng chưa kịp kiến tạo những không gian an toàn hạnh phúc cho những người trẻ”. PGS TRẦN THÀNH NAM

