Báo Tiền Phong số 294

THỨ BA 21/10/2025 Số 294 0977.456.112 Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV ẢNH: TTXVN LỜI KỂ NGHẸN NGÀO TRANG 11 TRANG 12 TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ, ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC TRANG 5 Giá vàng tuần này sẽ ra sao? TRƯỜNG NHẬN TRÁCH NHIỆM Có lớp học sáng 20/10 chỉ lèo tèo một số học sinh đến trường ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP TRANG 6 Sớm thực hiện chính sách tiền lương mới, chuẩn hóa cán bộ cấp xã TRANG 4 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp TẬP TRUNG TRANG 2 + 3 Khát vọng tăng trưởng CHUYỆN HÔM NAY Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, mở ra tầm nhìn táo bạo: phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên. XEM TIẾ P TRANG 13 n NGUYỄN TUẤN TRANG 5 Đề xuất áp dụng bảng giá đất cho từng loại đất TRANG 8 + 9 Con đường đến Oscar của phim Việt BÉ GÁI BỊ CHA DƯỢNG BẠO HÀNH: TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM THĂM PHẦN LAN: TRANG 7 Bước ra khỏi vùng an toàn NHỮNG CÔ GÁI LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XV Phụ huynh phát hiện nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi ôi thiu được Công ty Nhật Anh đưa vào bếp ăn bán trú Xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém Năm sau, GDP bình quân đầu người dự kiến 5.400-5.500 USD VỤ TUỒN THỊT ÔI, TRỨNG THỐI VÀO BẾP ĂN HỌC SINH:

2 nThứ Ba n Ngày 21/10/2025 THỜI SỰ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, Sáng 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Báo cáo của Chính phủ xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Thứ nhất, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; thực hiện hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi; quản lý hiệu quả thị trường vàng, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản. Phấn đấu tăng thu NSNN ít nhất 10%; triệt để tiết kiệm chi, giảm chi thường xuyên; tăng chi đầu tư phát triển lên 40%; cắt ngay từ khi phân bổ ngân sách 5% chi đầu tư (cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) và 10% chi thường xuyên (cho an sinh xã hội). Làm mới và nâng cao hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu). Ngân sách Trung ương tập trung đầu tư các dự án quan trọng quốc gia; ngân sách địa phương tập trung đầu tư các dự án liên tỉnh, liên xã. Ngân sách Trung ương đầu tư không quá 3.000 dự án (kể cả dự án chuyển tiếp) cho giai đoạn 2026 - 2030. Tận dụng dư địa nợ công, bội chi giảm để phát hành trái phiếu cho phát triển hạ tầng chiến lược. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40% GDP. Phát triển mạnh thị trường trong nước, thương mại điện tử, kích cầu tiêu dùng, tổ chức các hội chợ lớn; quyết liệt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh xuất khẩu; khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống; mở rộng ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới với Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi, Pakistan... Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; xây dựng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới. Hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển đồng bộ các loại thị trường (tài chính, chứng khoán, vàng, khoa học công nghệ, lao động, bất động sản…). Triển khai hiệu quả thí điểm thị trường tài sản mã hóa; thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu...; đẩy mạnh xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương. Thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực quan trọng, then chốt. Xây dựng Chương trình phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn, công nghiệp mới nổi như đường sắt, năng lượng nguyên tử, năng lượng xanh, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm…; phát triển công nghiệp hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tăng vốn cho ngân hàng thương mại nhà nước; xử lý hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém. Triển khai mạnh mẽ các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, phát huy ngay hiệu quả các quyết sách của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, giáo dục đào tạo, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ tiên tiến. Thứ ba, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển. Tổng kết việc thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa thành chính sách chung cho cả nước. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; cắt giảm 50% thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Triển khai mạnh mẽ Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chú trọng giám sát và xử lý sau thanh tra; tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản. Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tập trung xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy nhanh xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, công dân số. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng số và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy mức độ hài lòng của Nhân dân, uy tín và hiệu quả là thước đo. Tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, nhất là các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn… Thứ năm, tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM; phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng. Triển khai Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Chu Lai, Phù Cát, Cà Mau, Thổ Chu; các cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Liên Chiểu và Cảng Hòn Khoai. Bảo đảm tiến độ các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Đẩy mạnh triển khai hạ tầng 5G, internet vệ tinh và các trung tâm dữ liệu; phấn đấu khởi công nhà máy sản xuất chíp bán dẫn. Đầu tư hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế. Có cơ chế, chính sách đột phá để khai thác hiệu quả không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm với tinh thần “vươn ra” biển lớn, “tiến sâu vào” lòng đất và “bay cao lên” vũ trụ. Thứ sáu, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học. Thúc đẩy việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; dạy và học trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông. Phát triển mạnh các đại học quốc gia, cơ sở giáo dục đại học xuất sắc và các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; đào tạo nhanh 100 nghìn kỹ sư lĩnh vực chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học đột phá, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Thứ bảy, chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền; đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử trên phạm vi toàn quốc. Phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn nhà ở xã hội. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; tăng cường kết nối cung cầu. Thứ tám, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và sàn giao dịch bất động sản. Xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM; điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Triển khai hiệu quả Chương trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Chương trình phòng, chống lũ lụt, sạt lở, khô hạn miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc. Thứ chín, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, công nghệ; thúc đẩy ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân; chuẩn bị tốt cho tổ chức APEC 2027 tại Việt Nam. Thứ mười, chủ động hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI. PV (theo Chinhphu.vn) Trình bày dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, CPI bình quân tăng khoảng 4,5%, với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Tập trung 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV ẢNH: NHƯ Ý Các chỉ tiêu chủ yếu gồm 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; trong đó tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1 - 1,5%... Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, mục tiêu tổng quát là: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế… Năm sau, GDP bình quân đầu người dự kiến 5.400-5.500 USD

QUỐC HỘI KHÓA XV 3 n Thứ Ba n Ngày 21/10/2025 THỜI SỰ Chiều 20/10, Chủ tịch nước Lương Cường trình Quốc hội báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước. NHIỆM KỲ ĐẶC BIỆT Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước; cùng với đó là việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Chủ tịch nước đã thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội: bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; miễn nhiệm và bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp; chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt. Chủ tịch nước Lương Cường cũng cho biết, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định. Về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp, trên các cương vị được giao, Chủ tịch nước luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt là đời sống của nhân dân và việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Chủ tịch nước thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương trong cả nước để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp của địa phương”, Chủ tịch nước nêu rõ. XÂY DỰNG NỀN TƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân và sĩ quan Công an nhân dân; tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với 1 sĩ quan theo thẩm quyền. Về hoạt động đối ngoại, bên cạnh hoạt động ngoại giao nhà nước, Chủ tịch nước luôn chú trọng thúc đẩy, phát huy đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Trên cơ sở kết quả hoạt động cùng những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian tới, Chủ tịch nước khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Trong đó, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. LUÂN DŨNG Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 31.319 người nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, đáp ứng yêu cầu về đối nội và đối ngoại của đất nước. Ban hành quyết định đặc xá cho hơn 31.000 người Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm khác được Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ là tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chủ tịch nước cũng quan tâm chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chiều 20/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình Quốc hội báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, trong nhiệm kỳ 2021- 2026, với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà các nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được. Cụ thể, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, các dự án tồn đọng kéo dài (như dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong, Nghi Sơn 2, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B…) và bước đầu phát huy hiệu quả. Nhờ đó, nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước và đang tiếp tục quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, ách tắc của các dự án khác, sớm đưa các nguồn lực quan trọng này trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về tổ chức sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan, địa phương trong hệ thống hành chính nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bảo đảm tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. “Cho đến nay, bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, được nhân dân đánh giá cao”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói. Trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về cơ chế. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. VĂN KIÊN Xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, các dự án tồn đọng kéo dài (như dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong, Nghi Sơn 2, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B…) và bước đầu phát huy hiệu quả. Các đại biểu dự họp tại Hội trường Diên Hồng ẢNH: NHƯ Ý Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình Cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đến các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Sáng 20/10, tiếp tục chương trình phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Về tình hình thực hiện, theo ông Mãi, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, đạt kết quả toàn diện, ấn tượng trên hầu hết các lĩnh vực, khẳng định sức chống chịu, khả năng thích ứng linh hoạt và hiệu quả điều hành chính sách vĩ mô. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn đối diện một số khó khăn, thách thức. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh các động lực chính như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư chưa thực sự tạo xung lực đủ mạnh. Chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào gia công và nhập khẩu nguyên liệu, công nghệ. Cơ quan thẩm tra cũng nhìn nhận, ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp. Việc điều hành tỷ giá gặp nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn. “Thị trường bất động sản cần được đánh giá đúng thực chất. Tín dụng vào lĩnh vực này đến cuối tháng 8/2025 tăng gần 19,7%, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; trong 21 ngành kinh tế, ngành xây dựng có tỷ lệ nợ xấu ở mức 11,33%”, ông Mãi nêu. THẬN TRỌNG TRONG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Ủy ban thẩm tra cơ bản thống nhất với các định hướng lớn, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu Chính phủ đề ra. Trong đó, Ủy ban nhấn mạnh kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn; điều hành linh hoạt, chủ động, thận trọng trong chính sách tài khóa, tiền tệ; quản lý hiệu quả thị trường vàng. Cùng với đó, củng cố năng lực nội sinh và sức chống chịu của nền kinh tế, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong nước. Trọng tâm được nhấn mạnh là phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn và mới nổi; thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, xanh, nguyên tử, bán dẫn, không gian vũ trụ, lượng tử… Ông Mãi lưu ý, cần phát triển thực chất các vùng động lực; xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương. Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về thể chế, pháp luật, nhất là trong đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất, huy động nguồn lực cho phát triển; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo trong hoạt động của bộ máy, nhất là ở cấp cơ sở, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. L.D 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 21/10/2025 Tại phiên khai mạc sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ông Chiến nêu rõ, cử tri và nhân dân vui mừng, đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã tặng mỗi người 100.000 đồng, để lại trong lòng nhân dân cảm xúc dâng trào về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt “Đảng vì dân, dân tin Đảng”. Cùng với đó, cử tri và nhân dân đồng tình và tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, cả phòng, chống tham nhũng và phòng chống lãng phí, tiêu cực. Các biện pháp đấu tranh phòng ngừa ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo ông Chiến, cử tri và nhân dân rất quan tâm đến Đại hội Đảng cấp xã, cấp tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cử tri và nhân dân cho rằng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã thống nhất rất cao từ Trung ương đến địa phương, cơ sở ở trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân đều chung một tiếng nói “đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. CHUẨN HÓA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ, rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước, lo ngại về giá nguyên vật liệu và tiền điện tăng cao. Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng về tình trạng vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ làm chết nhiều người; tình hình thiên tai, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống của nhân dân. Đáng lưu ý, tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở thành phố Hà Nội và TPHCM; cử tri và nhân dân rất mong đợi Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ, khả thi hơn trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí... để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai...; cắt giảm các thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng, từ đó thực hiện chính sách tiền lương mới, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa (trình độ, năng lực, trách nhiệm) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. LUÂN DŨNG Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng, từ đó thực hiện chính sách tiền lương mới, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa (trình độ, năng lực, trách nhiệm) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc ẢNH: NHƯ Ý Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm minh những người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, của Đảng và Nhà nước… Cần đánh giá thực chất thị trường bất động sản Tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đến cuối tháng 8/2025 tăng gần 19,7% ẢNH: TTXVN “Thị trường bất động sản cần được đánh giá đúng thực chất. Tín dụng vào lĩnh vực này đến cuối tháng 8/2025 tăng gần 19,7%, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay. Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 thứ trưởng quốc phòng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành các quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng. Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 24/10. Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, quê quán thành phố Hà Nội. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020. Thượng tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020. Thủ tướng cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/11. L.D KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XV Sớm thực hiện chính sách tiền lương mới, chuẩn hóa cán bộ cấp xã

ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT THAY CHO GIÁ ĐẤT CỤ THỂ Chính phủ vừa gửi tới Quốc hội tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Đáng chú ý, Dự thảo quy định giá đất tính bồi thường về đất quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai và giá đất tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết này. Việc này theo tờ trình là để đảm bảo tính thống nhất áp dụng bảng giá đất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này, Nhà nước kiểm soát giá, là công cụ để Nhà nước định hướng, điều chỉnh, bình ổn giá đất thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, khắc phục tình trạng thao túng giá đất thị trường trong đấu giá, định giá, tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất... Việc áp dụng bảng giá đất thay cho giá đất cụ thể sẽ minh bạch, dễ tính toán, tạo thuận lợi cho việc áp dụng; khắc phục được những vướng mắc hiện nay trong việc xác định giá đất cụ thể. Việc quy định tỷ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với từng hình thức sử dụng đất, loại đất, chi phí hạ tầng làm căn cứ để cùng với giá đất trong bảng giá đất nhằm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bảo đảm thuận lợi, chính xác, phù hợp với các loại hình thức sử dụng đất, loại đất, địa bàn khu vực cụ thể, Chính phủ lý giải. Dự thảo quy định căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: giá đất theo bảng giá đất; hệ số điều chỉnh giá đất; tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất đối với từng loại đất theo đối tượng, hình thức sử dụng đất. Bổ sung quy định căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì căn cứ giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất; đồng thời khi quyết định này được ban hành, Chính phủ sẽ quy định bổ sung về chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi và việc thu hồi đất được thuận lợi. Tờ trình nêu rõ, việc đề xuất áp dụng bảng giá đất, căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dựa trên việc phân tích ưu điểm, nhược điểm của việc áp dụng giá đất cụ thể theo quy định hiện hành và áp dụng bảng giá đất theo dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, việc áp dụng bảng giá đất cho từng loại đất, khu vực, vị trí để tính thu nghĩa vụ tài chính, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thay cho việc xác định giá đất cụ thể nhằm thể chế về quyền chủ sở hữu của Nhà nước trong việc quyết định giá đất tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nhà nước kiểm soát giá đất khi giao đất, cho thuê đất... Giá đất do Nhà nước quyết định là công cụ để Nhà nước định hướng, điều chỉnh, bình ổn giá đất thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. BỔ SUNG 3 TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Dự thảo bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thể chế tinh thần của Nghị quyết số 69- NQ/TW. Thứ nhất, thu hồi đất để thực hiện dự án trong khu thương mại tự do, dự án trong trung tâm tài chính quốc tế. Lý do của đề xuất này là, thực tế có nhiều dự án sử dụng đất như: dự án trong khu thương mại tự do, dự án trong trung tâm tài chính quốc tế với quy mô diện tích lớn, mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, nhưng hiện chưa có quy định thu hồi đất, gây khó khăn cho quá trình tiếp cận đất đai và triển khai dự án. Do vậy, cần bổ sung các trường hợp này để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Hai là, trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành thỏa thuận mà đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư. Chính phủ nêu lý do của đề xuất này là trên thực tế, nhiều dự án thực hiện theo cơ chế thỏa thuận, nhà đầu tư đã thực hiện thỏa thuận phần lớn diện tích trong khu vực dự án, nhưng có một phần nhỏ diện tích mà nhà đầu tư không thỏa thuận được với người sử dụng đất dẫn đến tình trạng “dự án treo”, gây lãng phí nguồn lực đất đai, làm chậm tiến độ đầu tư và gây khó khăn cho nhà đầu tư. Đối với các trường hợp nhà đầu tư đã nhận được sự đồng thuận của đại đa số người sử dụng đất và phần lớn diện tích đất thì Nhà nước cần thực hiện thu hồi đất để hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng, triển khai dự án, nhanh chóng đưa đất vào sử dụng. Thứ ba, thu hồi đất để tạo quỹ đất thanh toán dự án theo Hợp đồng BT, cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai. Việc bổ sung trường hợp này, theo Chính phủ là để thống nhất với quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tạo quỹ đất thanh toán dự án theo Hợp đồng BT; tạo quỹ đất cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai. NINH PHAN Chính phủ đề xuất áp dụng bảng giá đất cho từng loại đất, khu vực, vị trí để tính thu nghĩa vụ tài chính, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thay cho việc xác định giá đất cụ thể. Đề xuất áp dụng bảng giá đất cho từng loại đất Chính phủ đề xuất áp dụng bảng giá đất cho từng loại đất, khu vực, vị trí 5 n Thứ Ba n Ngày 21/10/2025 KINH TẾ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (khai mạc sáng 20/10). Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua. So với cách đây một tuần, giá vàng miếng SJC tăng 8,2 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng giữ nguyên giá vàng miếng lên mốc 153 triệu đồng/lượng. Có mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 tuần qua là vàng nhẫn. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 17,1 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay. Giá vàng nhẫn thương hiệu khác niêm yết giá vàng miếng ở mức 151 triệu đồng/lượng như Phú Quý, Mi Hồng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.246 USD/ounce, đứng im so với sáng qua. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 135 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo, giá vàng thế giới giảm trong tuần này sau khi đã lên đỉnh hơn 4.300 USD/ ounce vào tuần trước khi nhiều nhà đầu tư chốt lời. Theo đó, giá vàng trong nước sẽ “hạ nhiệt”. Nhiều người kỳ vọng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục giảm để thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu thí điểm mô hình sàn giao dịch vàng quốc gia theo các phương án như: Cho phép đưa vàng vào giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.109 đồng/USD. Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.124 - 26.364 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.108 - 27.228 đồng/USD. NGỌC MAI Giá vàng tuần này sẽ ra sao? Sáng 20/10, vàng SJC ở mức 151 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 158,5 triệu đồng/ lượng. Giá vàng miếng SJC tăng hơn 8 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng hơn 17 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Dự báo, giá vàng sẽ hạ nhiệt trong tuần này khi nhiều nhà đầu tư chốt lời. Giá vàng trong nước tăng mạnh tuần qua

Sự kiện được kết nối trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu tại các trường THCS, THPT, cao đẳng, dạy nghề… trên toàn thành phố, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh tham dự. CHUNG TAY NGĂN CHẶN Phát biểu phát động, Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, internet và mạng xã hội đang trở thành phần tất yếu trong đời sống học sinh, sinh viên, mang lại nhiều cơ hội học tập, giải trí và sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với đó là nhiều rủi ro và cạm bẫy, khi tội phạm mạng ngày càng tinh vi, lợi dụng danh nghĩa cơ quan chức năng, thầy cô giáo hay người thân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và dựng kịch bản “bắt cóc trực tuyến”. “Thực tế cho thấy, chỉ một tin nhắn lạ hay cuộc gọi bất thường, nếu thiếu cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân. Đây là hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. An toàn chỉ thực sự có khi chúng ta cùng nhau bảo vệ lẫn nhau”, Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh. Từ thực tiễn đó, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được phát động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng vệ số cho thanh thiếu niên, đồng thời huy động sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc xây dựng “lá chắn an toàn” trên không gian mạng. Công an TPHCM cam kết phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các cơ quan truyền thông và tổ chức xã hội để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, thao túng, bắt cóc online, góp phần tạo dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho người trẻ. Đại tá Trực cũng gửi thông điệp đến học sinh, sinh viên: “Sự an toàn không tự nhiên mà có - chính các em cũng cần chủ động nắm lấy. Hãy cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, bình tĩnh trước các yêu cầu bất thường, và đặc biệt - hãy nhớ rằng: các em không bao giờ một mình”. LAN TỎA THÔNG ĐIỆP “KHÔNG MỘT MÌNH” Đồng hành cùng chiến dịch, bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định đây là hành động cụ thể của ngành giáo dục trong việc bảo vệ học sinh không chỉ tại trường học mà còn trong không gian mạng. Sở sẽ triển khai nhiều hoạt động đồng bộ như: Tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng số, kỹ năng phòng vệ và nhận diện hành vi bất thường trên mạng; tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý để phát hiện sớm và hỗ trợ học sinh có nguy cơ bị tổn thương. Cùng với đó, thiết lập mạng lưới hỗ trợ tâm lý học đường, kết nối giữa nhà trường - gia đình - xã hội; khuyến khích học sinh sáng tạo nội dung tuyên truyền, lan tỏa tinh thần “Không một mình”. Bà Trang kêu gọi toàn ngành giáo dục, phụ huynh và học sinh cùng hành động: “Không ai có thể tự mình xây dựng môi trường mạng an toàn. Đó là trách nhiệm của toàn ngành, toàn xã hội - và cũng là ý thức của chính mỗi người trẻ”. Đáng chú ý, chiến dịch nhận được sự đồng hành của các KOLs nổi tiếng trong cộng đồng mạng như ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an ninh mạng, Á hậu Thúy Vân và MC Quốc Khánh... Tại lễ phát động, các khách mời chia sẻ về những nguy cơ thực tế trên mạng, cách nhận diện và phòng tránh thủ đoạn “bắt cóc online”, đồng thời truyền cảm hứng để học sinh chủ động bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. NGUYỄN DŨNG - NGÔ TÙNG 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 21/10/2025 Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh: “Mỗi học sinh hãy là một người bạn an toàn cho bạn bè mình. Mỗi thầy cô, phụ huynh, tổ chức hãy cùng tạo nên tấm khiên vững chắc bảo vệ thế hệ trẻ - để không ai phải đối mặt với hiểm nguy một mình”. Trường nhận trách nhiệm Chiến dịch cùng nhau an toàn trực tuyến Các em học sinh tự tin trao đổi cùng chuyên gia Sáng 20/10, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), Công an TPHCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng nhiều tổ chức, hiệp hội, cá nhân và các nhà sáng tạo nội dung số tổ chức phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Chia sẻ với Tiền Phong, chị M., phụ huynh có con học lớp 4, Trường tiểu học Cự Khê cho biết, hôm nay cho con ở nhà để phản đối việc nhà trường chưa quản lý sát sao bếp ăn bán trú, chưa làm hết trách nhiệm đối với bữa ăn của trẻ. Lớp 4 này sĩ số 40 học sinh, sáng nay có tới 32 em nghỉ học. Theo chị M., dù nhà chỉ cách trường hơn 1 cây số nhưng gia đình tin tưởng cho con ăn bán trú ở trường từ khi vào lớp 1. Cách đây ít hôm, phụ huynh phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh chuyển thịt và trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi đến cung ứng cho bếp ăn bán trú nên vô cùng bức xúc và lo lắng cho sức khỏe của con. “Nếu phụ huynh không kiểm tra đột xuất, có thể thực phẩm kém chất lượng đã được tuồn vào bếp ăn bán trú”, chị M. nói. Cũng theo phụ huynh này, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đình chỉ việc cung cấp thực phẩm của đơn vị Nhật Anh để ký hợp đồng với đơn vị khác. Tuy nhiên, điều phụ huynh lo lắng là, liệu đơn vị sau có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không, rất cần có vai trò, trách nhiệm quản lý của người đứng đầu. Một phụ huynh khác có con học lớp 3 trường này cho biết, nhà trường thông báo sẽ hợp đồng với đơn vị khác, phục vụ bán trú từ ngày 20/10. Tuy nhiên, đến ngày 19/10, thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhà trường lấy ý kiến phụ huynh về việc lựa chọn 2 phương án chăm sóc bán trú gồm: Thứ nhất: Phụ huynh tự mang cơm trưa tới trường cho con. Nhà trường sẽ bố trí thầy cô chăm sóc các con ăn, nghỉ trưa tại lớp. Phương án 2: Phụ huynh đón con sau buổi học sáng và đưa con trở lại trường để học buổi chiều. “Cả 2 phương án đều không khả thi. Chúng tôi đi làm xa, trưa không thể về đưa đón con trong khi nấu cơm từ sáng, cho vào hộp mang đi đến trưa cơm cũng không đủ ấm nóng”, một phụ huynh nói. NHẬN TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT Sáng 15/10, phụ huynh phát hiện trứng cút và thịt có mùi nên đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà và loại thịt khác chế biến suất ăn cho học sinh. Ngay sau đó, Giám đốc Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh thừa nhận, thực phẩm gồm trứng và thịt chuyển đến Trường tiểu học Cự Khê chưa để trong túi hút chân không, chưa để trong thùng bảo ôn như quy định. Ngày 16/10, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Cự Khê đã có buổi làm việc với đại diện phụ huynh của 24/30 lớp học. Tại buổi làm việc, nhà trường đã trao đổi và thống nhất với phụ huynh về việc, chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Cự Khê kể từ ngày 17/10. Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường nhận trách nhiệm trước toàn thể phụ huynh khi để xảy ra sự việc đồng thời cam kết sẽ có trách nhiệm cùng với các đơn vị xử lý vấn đề liên quan thực phẩm ở trường học. Nhà trường có trách nhiệm phối hợp với địa phương tìm đơn vị cung cấp suất ăn khác cho Trường tiểu học Cự Khê bắt đầu từ ngày 20/10. Trước đó, tại buổi làm việc với nhà trường, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh yêu cầu trường này phải tăng cường quản lý, giám sát, thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà trường tổ chức cho nhân viên tập huấn vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và báo cáo UBND phường khi có vấn đề bất thường xảy ra. Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh cũng đề nghị phụ huynh tăng cường đồng hành giám sát cùng nhà trường để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện vấn đề bất thường, không cung cấp thông tin khi chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. HÀ LINH Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh (Hà Nội) chấm dứt hợp đồng với công ty cung ứng thực phẩm sau khi phụ huynh phát hiện tuồn thịt ôi, trứng thối vào bếp ăn học sinh. Đến hôm 20/10, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học vì không thể mang cơm đến lớp. Có lớp học sáng 20/10 chỉ lèo tèo một số học sinh đến trường ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP Phụ huynh phát hiện nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi ôi thiu được Công ty Nhật Anh đưa vào bếp ăn bán trú Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường nhận trách nhiệm trước toàn thể phụ huynh khi để xảy ra sự việc đồng thời cam kết sẽ có trách nhiệm cùng với các đơn vị xử lý vấn đề liên quan thực phẩm ở trường học. VỤ TUỒN THỊT ÔI, TRỨNG THỐI VÀO BẾP ĂN HỌC SINH:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==