Báo Tiền Phong số 293

THỨ HAI 20/10/2025 Số 293

Sáng nay, tại Hội trường Diên Hồng, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ - chính thức khai mạc. Trong không khí trang trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - mở đầu cho kỳ họp mang sứ mệnh đặc biệt: "Tổng kết để mở đường".

Khơi thông dòng vốn ODA

Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince

Niềm say mê khoa học công nghệ đã đưa Trần Thị Cẩm Giang đến với nghiên cứu ngay từ khi còn trên ghế nhà trường

Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai trò "nhạc trưởng"

NHỮNG CÔ GÁI LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ
Bài 1: Chinh phục "lãnh địa" của phái mạnh

Giữa thế giới của những con số, thuật toán và cỗ máy - nơi sức mạnh cơ bắp từng được xem là "lãnh địa" của phái mạnh, có những bóng hồng lặng lẽ viết nên hành trình riêng. Những "Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam" đã vượt qua định kiến, vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục lĩnh vực khoa học, kỹ thuật tưởng chừng khô khan, vất vả bằng đam mê, kiên định và khát vọng tỏa sáng.

Học khối ngành kỹ thuật cơ khí nhưng Trần Thị Kiều My vẫn luôn điệu đà, nữ tính

KHAI MẠC KỲ HỌP CUỐI CÙNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV: Xem xét 66 nội dung, quyết định nhân sự theo thẩm quyền

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

"Chạm" để giữ lòng tin

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Trung ương Đảng đã cùng hệ thống văn phòng cấp ủy tổ chức thực hiện khối lượng công việc rất lớn; tham mưu kịp thời, đảm bảo chất lượng hồ sơ; đổi mới cách thức tổ chức hội nghị, họp trực tuyến; nâng chuẩn văn thư, lưu trữ điện tử; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan… Tổng Bí thư lưu ý, bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, đòi hỏi hệ thống văn phòng cấp ủy chuyển từ “quy trình thủ công” sang “quy trình số”, từ “giấy tờ phân tán” sang “dữ liệu thống nhất, liên thông, an toàn”, từ “thói quen xử lý sự vụ” sang “quản trị theo kết quả”. Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo 3 định hướng lớn: Sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững. Chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần”, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của Nhân dân là thước đo. Phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi. Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện 6 nhiệm vụ. Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị. Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm. Văn phòng Trung ương cần xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở: mẫu hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình, đo lường thời gian - chất lượng - chi phí; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ. Xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản. Xây dựng văn hóa nêu gương: lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, chấp hành kỷ luật thông tin, giữ bí mật tài liệu, tôn trọng sự thật; đề cao tinh thần hợp tác liên thông giữa các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, trong thời gian tới Văn phòng Trung ương Đảng cần chuẩn bị thật tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Văn phòng Trung ương Đảng, do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu chiến lược phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng và có thành tích to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã của đất nước. TRƯỜNG PHONG Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị. Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm. Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai trò “nhạc trưởng” Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo 3 định hướng lớn: Sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững. Chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần”, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của Nhân dân là thước đo. Trao đổi với phóng viên trước kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khép lại một nhiệm kỳ với rất nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng thời đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của Quốc hội. Theo ông Mạnh, các nội dung được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này sẽ tiếp tục định hình hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý của đất nước, thúc đẩy sự đổi mới, phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, thì công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới. “Công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo nền tảng cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, công tác nhân sự sẽ được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước”, bà Yên nêu rõ. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết thay vì sửa đổi toàn diện Luật Đất đai. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến lý giải, đây là đạo luật lớn, có tác động trực tiếp, sâu rộng tới tất cả hoạt động kinh tế - xã hội của người dân, doanh nghiệp. Tại kỳ họp này, Quốc hội chưa xem xét, thông qua việc sửa đổi Luật Đất đai để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc khi triển khai luật. Thay vào đó, Quốc hội sẽ ban hành một Nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc của Luật Đất đai 2024. LUÂN DŨNG Xem xét 66 nội dung, quyết định nhân sự theo thẩm quyền Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12, thời gian làm việc khoảng 40 ngày. Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Văn phòng Trung ương Đảng KHAI MẠC KỲ HỌP CUỐI CÙNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV: Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10 chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội Tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, thì công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Sáng 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là lãnh đạo các xã, phường TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, ông Cao Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 179/2025/NĐ-CP để có cơ chế giữ chân lực lượng làm công tác chuyển đổi số, an ninh mạng ở cơ sở. Ông Bùi Văn Kiệt - Chủ tịch phường Cái Khế, nêu bất cập khi thực hiện Luật Đất đai 2024, nhất là quy định về giá đất khi gia hạn thời hạn sử dụng, điều kiện tách hợp thửa còn cứng nhắc, gây khó cho người dân. Nhiều kiến nghị khác xoay quanh: sớm ban hành hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới; cập nhật quy định về Trạm Y tế xã; hướng dẫn mô hình hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh; đơn giản hóa thủ tục xây dựng; sửa Nghị định 23/2015/NĐ-CP để mở rộng đối tượng chứng thực, giảm tải cho cấp xã. Các ý kiến đều tập trung vào tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 là “kỳ họp nặng nhất” của nhiệm kỳ với khối lượng công việc kỷ lục: 50 dự án luật và nghị quyết, 26 tờ trình, hơn 40 báo cáo và hơn 120 hồ sơ từ Chính phủ. “Vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, Quốc hội, Chính phủ làm ngày làm đêm, kể cả ngày nghỉ”, Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng, 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội cả nước đạt nhiều kết quả tích cực: GDP quý III/2025 đạt 8,22%; lạm phát 3,1%, xuất siêu gần 17 tỷ USD, thu ngân sách đạt 98% dự toán. Riêng Cần Thơ có tốc độ tăng trưởng GRDP 7,39%; doanh thu du lịch tăng 33%, đạt 8.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu tăng hơn 12%, thặng dư thương mại khoảng 3 tỷ USD. “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ trong thời gian qua”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ hạn chế: tốc độ tăng trưởng còn khiêm tốn, giải ngân đầu tư công mới đạt 33% kế hoạch, một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế. CÁN BỘ VÔ CẢM CŨNG PHẢI THAY Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP. Cần Thơ chủ động kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. “Một dự án như Quốc lộ 91 làm mấy chục năm chưa xong là không thể chấp nhận được”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp, khu VSIP, giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm đường vành đai phía Tây, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, sân bay, cảng biển và đặc biệt là Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành trong năm 2026. “Bà con ĐBSCL phải lên TP.HCM chữa bệnh rất cực khổ, tốn kém. Đây là dự án trọng điểm, không thể ì ạch như hiện nay”, Thủ tướng nói. Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, thanh tra các bất cập trong khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp, để xử lý triệt để tình trạng chậm tiến độ do thiếu vật liệu. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền “phải vào cuộc, không thể làm ngơ” trước những bất cập kéo dài, phải thay thế những cán bộ vô cảm, thiếu trách nhiệm, sợ sai, sợ làm. “Cán bộ không dám làm, làm sai phải xử lý. Nhưng cán bộ vô cảm, chần chừ, để dự án ì ạch cũng phải thay”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành phố cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, huy động tối đa nguồn lực xã hội để trở thành đầu tàu phát triển của vùng ĐBSCL. Cần Thơ tiên phong trong công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện ba đột phá chiến lược. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phát triển gắn với bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác quản lý tài nguyên, đất đai phải siết chặt, ngăn đầu cơ, thao túng thị trường; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự làm chủ của nhân dân. NHẬT HUY Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP. Cần Thơ tăng tốc hoàn thành các công trình hạ tầng then chốt, đặc biệt là Quốc lộ 91, cao tốc và Bệnh viện Ung bướu. Thủ tướng nhấn mạnh thành phố phải tiên phong dẫn dắt phát triển vùng ĐBSCL. Cần Thơ phải tiên phong dẫn dắt vùng ĐBSCL Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với cử tri là đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn Cần Thơ 3 n Thứ Hai n Ngày 20/10/2025 THỜI SỰ Đối với lĩnh vực đất đai, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Luật Đất đai 2024 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, song vẫn còn nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Chính phủ sẽ tiếp thu ý kiến cử tri để chỉnh sửa, bổ sung vào các nghị quyết trình Quốc hội trong thời gian tới. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, phường quyết định điều chỉnh và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư công được UBND xã, phường hiện nay tiếp nhận từ UBND các xã, phường trước khi sáp nhập, do UBND cấp huyện phê duyệt thuộc UBND tỉnh Quảng Nam (cũ); bao gồm các dự án do UBND cấp xã được UBND cấp huyện phê duyệt và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 13/10/2025 đến hết ngày 31/12/2026. UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và đề xuất, báo cáo kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền. Sở Tài chính được UBND TP Đà Nẵng giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền, nhiệm vụ được ủy quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường theo quy định và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện và đề xuất, báo cáo kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND TP giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn việc triển khai thực hiện theo đúng quy định. Theo tìm hiểu, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhiều dự án giao thông, hạ tầng được UBND cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt và triển khai thực hiện. Kể từ khi sáp nhập đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện, một số dự án phải tạm dừng vì chờ chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án cấp huyện) tổ chức, sắp xếp lại bộ máy. Hiện tại, một số Ban Quản lý dự án cấp huyện (chủ đầu tư) phải giải thể hoặc sáp nhập sau khi Quảng Nam sáp nhập với TP Đà Nẵng từ ngày 1/7. NGUYỄN THÀNH Chủ tịch UBND cấp xã được điều chỉnh dự án đầu tư công UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền quyết định điều chỉnh các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với các dự án được tiếp nhận từ UBND các xã, phường trước khi sáp nhập, do UBND cấp huyện phê duyệt. Bão Fengshen hướng về vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 7 giờ ngày 20/10, tâm bão Fengshen trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Trong ngày và đêm 20/10, bão di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng 21/10, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía đông bắc với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Từ ngày 21/10, bão bắt đầu tương tác với khối không khí lạnh khô từ phương bắc tràn xuống. Vì vậy, bão di chuyển chậm lại, đổi hướng tây tây nam. Đến khoảng ngày 23/10, bão tiến gần về vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô có thể khiến bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền. Tuy nhiên sự kết hợp giữa ba yếu tố là hoàn lưu bão, không khí lạnh và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 23/10. NGUYỄN HOÀI ĐÀ NẴNG: Cầu vượt sông Hàn (Đà Nẵng)

4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 20/10/2025 CHUYỂN TỪ TƯ DUY CHỜ ĐỢI SANG TƯ DUY HÀNH ĐỘNG Thời gian qua, các nghị quyết chiến lược của Đảng sau khi được ban hành đều đi vào cuộc sống rất nhanh, đem lại thành quả ngay cho người dân và doanh nghiệp. Điển hình các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân; khoa học - công nghệ; miễn tiền ăn, học phí cho học sinh, hay việc khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân… Chính phủ đã thay đổi cách thức hành động, thay đổi tư duy như thế nào để có thể cụ thể hóa được những nội dung đó nhanh đến như vậy, thưa Phó Thủ tướng? Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Có thể kể ra như: Nghị quyết 66, 68, 59, 70, 71, 72… Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để đo sự thành công của nghị quyết không bằng văn bản, mà bằng kết quả mang lại cho người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết chỉ thực sự “sống” khi nó chạm đến đời sống - khi người dân thấy con cái được miễn học phí, doanh nghiệp thấy môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, nông dân thấy sản xuất thuận lợi hơn. Do vậy, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nói “không bỏ lỡ thời cơ”, “chậm trễ là có lỗi với nhân dân”, thời gian qua, các nghị quyết chiến lược của Đảng được ban hành gần đây đều rất ngắn gọn, xúc tích, kèm theo kế hoạch hành động, phân công các nhiệm vụ một cách rõ ràng, có thời hạn. Chính cách làm cụ thể đó nên được cụ thể hóa với tốc độ rất nhanh. Các cơ quan chức năng không chờ đủ điều kiện mới hành động, mà hành động để tạo ra điều kiện. Nếu trước đây có tư duy “ban hành rồi chờ hướng dẫn”, thì nay, nghị quyết đến đâu, hành động đến đó - đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành soạn thảo chính sách, nghị định, thông tư song song với quá trình chuẩn bị nghị quyết, để khi nghị quyết được thông qua, có thể triển khai ngay. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua các chính sách như miễn tiền ăn, học phí cho học sinh, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, hay hàng loạt chính sách an sinh - phát triển mới được ban hành, đều cho thấy một cách làm rất mới: chuyển từ tư duy chờ đợi sang tư duy hành động. Đây chính là tinh thần “không để lỡ thời cơ” mà Đảng, Tổng Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đang theo đuổi - bởi trong thế giới biến động nhanh, cơ hội không chờ ta; nếu chậm một nhịp, chúng ta sẽ tụt lại. Tuy nhiên, để thay đổi tư duy và hành động của bộ máy, cũng như của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu đó, chắc hẳn cũng không dễ dàng, thưa Phó Thủ tướng? Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đúng là thay đổi tư duy và hành động không phải là chuyện dễ, bởi nó đụng đến cách làm, đến thói quen, đến cả “văn hóa quản lý” đã tồn tại nhiều năm. Nhưng Chính phủ hiện nay xác định rất rõ: muốn đất nước phát triển nhanh, không thể tiếp tục tư duy quản lý theo lối cũ - mà phải chuyển sang tư duy kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Nếu như trước đây, chúng ta mất khá nhiều thời gian từ khi nghị quyết được ban hành đến khi văn bản hướng dẫn cụ thể ra đời. Nhưng hiện nay, Chính phủ đã thay đổi mạnh mẽ tư duy và hành động. Cụ thể, ngay khi xây dựng các dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị, Chính phủ không chờ đợi mà lập tức xây dựng kế hoạch hành động: từng bộ, ngành, cán bộ, công chức được giao rõ đầu việc, thời hạn, người chịu trách nhiệm. Cùng với đó, tinh thần “việc hôm nay không để ngày mai” đã được quán triệt đến từng cấp thực thi. Đảng ủy Chính phủ cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong việc sửa đổi các quy định của pháp luật, để cụ thể hóa các quy định của Đảng bằng pháp luật và đưa vào cuộc sống nhanh nhất. Hiện nay, chúng ta cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong điều hành, giảm tối đa khâu trung gian, rút ngắn quy trình, tạo ra dòng chảy thông suốt từ chủ trương đến chính sách và đến người dân. Khi vai trò của Chính phủ chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, thì mọi chính sách, mọi nghị quyết đều hướng tới một đích chung - tạo động lực, khai phóng nguồn lực, phục vụ hạnh phúc của nhân dân. Chính tinh thần đó đã giúp các nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể, và quan trọng hơn - đem lại niềm tin, niềm vui và những đổi thay thực chất trong đời sống của người dân, doanh nghiệp. BỘ MÁY KHÔNG CÓ CHỖ CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦM CHỪNG Nghị quyết dù hay đến đâu đi nữa nhưng nếu khâu tổ chức thực hiện không tốt, thì hiệu quả cũng không cao. Vậy Chính phủ đã đổi mới tư duy và hành động như thế nào trong khâu “tổ chức thực hiện” để nghị quyết phát huy trong đời sống, để mỗi người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ thành quả từ các nghị quyết đổi mới của Đảng? Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Mọi nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, khâu tổ chức thực hiện có vai trò đặc biệt quan trọng. Mà muốn có hiệu quả, trước hết, bộ máy phải thực sự năng động và thống nhất hành động. Khi Chính phủ xác định vai trò là “kiến tạo phát triển”, không thể vận hành theo lối mòn cũ - hành chính, mệnh lệnh. Thay vào đó, chúng ta yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương phải biến nghị quyết thành kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ thời hạn, trách nhiệm người đứng đầu và tiêu chí đánh giá kết quả. Chính phủ không làm thay, nhưng luôn theo sát, đôn đốc, và tháo gỡ kịp thời vướng mắc để dòng chảy thực thi không bị nghẽn. Bên cạnh đó, có hiệu quả không thì yếu tố con người là quyết định. Nghị quyết muốn đi vào cuộc sống nhanh thì phải có những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh mới hiện nay, bộ máy không có chỗ cho những người làm việc cầm chừng, không có tinh thần đổi mới, không đặt hành động vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên hết. Cán bộ, công chức trong bộ máy, dù ở cấp nào thì cũng phải hành động vì lợi ích chung. Có thể nói, chúng ta đang khơi thông “điểm nghẽn tâm lý” để bộ máy thật sự chuyển động. 7 NGHỊ QUYẾT - MỘT QUYẾT TÂM BỨT PHÁ Bài cuối: Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Các nghị quyết chiến lược được Đảng ban hành thời gian qua đang mở ra giai đoạn bứt phá phát triển mới của đất nước (Ảnh minh họa) ẢNH: CHINHPHU.VN Nghị quyết chỉ “sống” khi chạm đến PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ ĐỨC PHỚC: “Nghị quyết không chỉ để tuyên truyền, mà phải sống trong đời sống. Khi doanh nghiệp được thuận lợi hơn, người dân thấy cuộc sống tốt hơn, đó mới là thước đo của thành công”. Phó Thủ tướng HỒ ĐỨC PHỚC Nhìn lại chặng đường vừa qua, hướng về phía trước có thể thấy tinh thần “không để lỡ thời cơ” đã lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, từ Chính phủ đến doanh nghiệp và người dân. Phó Thủ tướng kỳ vọng gì về chặng đường phía trước - khi mỗi nghị quyết được hiện thực hóa sẽ mang lại nhiều hơn những nụ cười hạnh phúc của nhân dân? Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Tôi luôn tin rằng, sức mạnh của đất nước nằm ở tinh thần đổi mới, sáng tạo, dấn thân và hành động không ngừng với hiệu quả cao để phát huy hiệu quả nguồn lực to lớn của đất nước. Mỗi nghị quyết là ánh sáng soi đường, là ngọn hải đăng dẫn lối, là cơ sở chính trị để xây dựng chiến lược, chương trình hành động, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân hành động, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, giàu mạnh, hùng cường. Chính phủ, các cơ quan Nhà nước giờ đây không còn là người “quản lý - cấp phép” mà là người đồng hành - tạo động lực phát triển. Khi Nhà nước chuyển mình từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, thì doanh nghiệp, người dân cũng có thêm năng lượng để đổi mới, sáng tạo, bứt phá. Điều đáng mừng nữa là tinh thần ấy đang lan tỏa rất rõ trong xã hội. Ở đâu đó, ta thấy người dân được khám sức khỏe miễn phí, học sinh vùng khó không còn lo học phí, doanh nghiệp dám nghĩ lớn - làm lớn, các địa phương dám nhận việc khó để mở đường phát triển. Đó chính là hình ảnh đẹp nhất của nghị quyết đi vào cuộc sống. Tôi cho rằng, hành động hôm nay chính là nền móng cho thịnh vượng ngày mai. Nếu mỗi cán bộ, mỗi doanh nhân, mỗi người dân đều giữ được tinh thần “không để lỡ thời cơ”, cùng nhìn về một hướng, cùng khao khát làm điều tốt nhất cho đất nước - thì chúng ta sẽ có một Việt Nam không chỉ tăng trưởng về con số, mà còn giàu hơn về nụ cười, hạnh phúc và lòng tin. Khát vọng hùng cường không phải là chuyện xa xôi. Nó đang được viết nên mỗi ngày - từ nghị quyết đúng, hành động nhanh, kết quả rõ và niềm hạnh phúc thực sự của nhân dân. Hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai “Nghị quyết chỉ thực sự “sống” khi nó chạm đến đời sống – khi người dân thấy con cái được miễn học phí, doanh nghiệp thấy môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, nông dân thấy sản xuất thuận lợi hơn", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh. Theo ông, khát vọng hùng cường không phải là chuyện xa xôi, mà đang được viết nên mỗi ngày – từ nghị quyết đúng, hành động nhanh, kết quả rõ và niềm hạnh phúc thực sự của nhân dân.

Chiều 18/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp... UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, 9 tháng năm 2025, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng gần 7%. Tất cả các khu vực kinh tế đều đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung, tạo cơ sở đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8% trở lên. UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành quy định về tiêu chí, hướng dẫn việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố, khóm, ấp; bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuê nhà, đất công chưa sử dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt ưu tiên các doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo. Đồng Tháp cũng đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (khoảng 830 tỷ đồng) để xử lý khẩn cấp 2 khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên sông Tiền (tại xã Thường Phước và phường Cao Lãnh). Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp còn kiến nghị Thủ tướng xem xét, sớm bố trí vốn từ ngân sách Trung ương (khoảng 336 tỷ đồng) để thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Gò Công. Bộ Tài chính quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các dự án đường quốc lộ, cao tốc trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 để tăng cường kết nối vùng. Bộ Xây dựng sớm phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như kinh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền, sớm đầu tư tuyến Quốc lộ N1 và cầu Tân Châu… Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và biểu dương kết quả tỉnh Đồng Tháp đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn mà tỉnh đã nêu tại buổi làm việc. Ông Chính yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tập trung quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025, Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Đồng Tháp cần có kịch bản cụ thể, khả thi. Về đầu tư công, tỉnh giao lãnh đạo phụ trách các dự án cụ thể để chỉ đạo sâu sát, đơn vị thi công phải xây dựng lại đường găng tiến độ; làm “3 ca, 4 kíp”, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, xuyên lễ, xuyên tết. Đồng thời, tập trung thu hút các nhà đầu tư đến tỉnh để góp phần thúc đẩy tăng trưởng; triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... Phó Thủ tướng còn yêu cầu tỉnh Đồng Tháp cần tăng cường kiểm tra tình hình lũ lụt, thiên tai, có kế hoạch ứng phó kịp thời để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng Tháp cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để có số lượng đúng theo vị trí việc làm, khung năng lực nhằm hoạt động hiệu quả. Phó Thủ tướng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp và giao cho các bộ, ngành tham mưu tổ chức thực hiện. HÒA HỘI - TẤN MINH Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ khoảng 830 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp 2 khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên sông Tiền, tại xã Thường Phước và phường Cao Lãnh. 5 n Thứ Hai n Ngày 20/10/2025 THỜI SỰ Đồng Tháp đề nghị Trung ương hỗ trợ 830 tỷ đồng xử lý sạt lở Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc Để phát huy được hiệu quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ luôn lắng nghe phản ánh của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; thông qua các hội nghị toàn quốc, tổ công tác của Thủ tướng. Đây chính là “tai mắt” của Chính phủ trong thực thi nghị quyết để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thực thi các nghị quyết chiến lược của Đảng. Như tôi đã nhiều lần nói, nghị quyết không chỉ để tuyên truyền, mà phải sống trong đời sống. Khi doanh nghiệp được thuận lợi hơn, người dân thấy cuộc sống tốt hơn, đó mới là thước đo của thành công. CÙNG GÁNH TRÁCH NHIỆM, CÙNG CHIA SẺ THÀNH QUẢ Sau một thời gian đi vào cuộc sống, "bộ tứ trụ cột", nhất là nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã phát huy tính hiệu quả như thế nào cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, thưa Phó Thủ tướng? Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Có thể nói, “bộ tứ trụ cột” nghị quyết của Bộ Chính trị đã tạo ra một luồng gió mới trong cách vận hành nền kinh tế. Các nghị quyết không chỉ định hướng mà còn chỉ rõ “điểm rơi hành động” - ai làm, làm gì, làm đến đâu, gắn với mục tiêu và thời hạn cụ thể. Nhờ đó, nghị quyết không nằm trên giấy, mà đi thẳng vào cuộc sống, đến với doanh nghiệp, người dân bằng những thay đổi thực chất. Ví dụ như Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo ra sự chuyển động của toàn bộ hệ thống chính trị. Thay vì tư duy quản lý, kiểm soát, các cơ quan Nhà nước giờ đây đã chuyển đổi tư duy và hành động để phục vụ doanh nghiệp, để doanh nghiệp phát triển. Tình trạng đùn đẩy, né tránh, phân biệt đối xử trong giải quyết các công việc đối với khu vực kinh tế tư nhân đã giảm rõ rệt. Với khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết 68 khơi dậy một làn sóng mới của niềm tin và khát vọng. Doanh nhân Việt cảm thấy mình được trân trọng, được trao cơ hội để cống hiến. Các doanh nghiệp tư nhân thay vì ngồi đó chờ đợi, giờ đã chủ động “xin đảm nhận những công việc khó vì sự phát triển của đất nước”, như đề xuất thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, năng lượng, chuyển đổi số, đô thị thông minh, đường sắt tốc độ cao… Điều quan trọng hơn, họ không còn chỉ trông chờ chính sách ưu đãi, mà bắt đầu hành động như những đối tác phát triển của Nhà nước, cùng gánh trách nhiệm, cùng chia sẻ thành quả. Trong khi đó, nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra cánh cửa của thời đại mới. Lần đầu tiên, công nghệ được đặt ở vị trí “trung tâm của mọi trung tâm”, là nền tảng để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Chúng ta thấy rõ điều đó qua việc hình thành Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hay những bước tiến của doanh nghiệp Việt trong AI, dữ liệu lớn, công nghiệp bán dẫn... Kết quả, năm 2025, dự kiến tăng trưởng GDP trên 8%; thu ngân sách Nhà nước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ, nợ công giảm từ 44,3% GDP/ năm 2024 còn 34,5%. Nhờ đó, chúng ta có nguồn lực để chăm lo công tác an sinh xã hội, triển khai các dự án lớn, như đường bộ cao tốc, sân bay Long Thành và nhiều chương trình quan trọng khác. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng! LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN (thực hiện) đời sống “Khát vọng hùng cường không phải là chuyện xa xôi. Nó đang được viết nên mỗi ngày - từ nghị quyết đúng, hành động nhanh, kết quả rõ và niềm hạnh phúc thực sự của nhân dân". Phó Thủ tướng HỒ ĐỨC PHỚC CHUYỆN HÔM NAY Kỳ họp thứ 10 diễn ra vào thời điểm bản lề - khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế, đổi mới tư duy pháp luật và quản trị quốc gia. Đây không chỉ là kỳ họp tổng kết một nhiệm kỳ Quốc hội, mà còn là bước chuẩn bị cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - nơi tư duy lập pháp phải đi trước, pháp luật phải mở đường, thể chế phải dẫn dắt phát triển. Với thời gian làm việc 40 ngày, khối lượng công việc lớn nhất trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị 66 nội dung, nhóm nội dung, trong đó có 49 dự án luật và 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Khối lượng ấy cho thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng pháp luật - chức năng trung tâm, cốt lõi, thể hiện vai trò kiến tạo của Quốc hội trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua nghị quyết tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng các báo cáo quan trọng của Chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước… Những bản tổng kết ấy không chỉ là những con số, mà là kết tinh của ý chí, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm - là phép thử của hiệu quả lập pháp, giám sát và quyết sách vì dân. Bên cạnh lập pháp và giám sát, công tác nhân sự - điểm nhấn được cử tri cả nước quan tâm - sẽ được tiến hành trong tuần làm việc đầu tiên. Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước, theo đúng Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Đây vừa là sự kiện kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa là bước chuyển tiếp sang nhiệm kỳ mới, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động vì nhân dân. Một điểm đổi mới của kỳ họp lần này là không tổ chức chất vấn trực tiếp, thay vào đó, đại biểu Quốc hội gửi chất vấn bằng văn bản - thể hiện tinh thần cải tiến, gọn mà sâu, giảm hình thức, tăng chất lượng giám sát. Tất cả các nội dung chất vấn - trả lời chất vấn sẽ được tổng hợp, báo cáo và thảo luận tập trung trong một phiên riêng, nhằm nâng cao hiệu quả thực chất của hoạt động nghị trường. Giữa mùa thu Hà Nội, kỳ họp thứ 10 khai mạc tại Hội trường Diên Hồng - gửi gắm bao ý nguyện thiêng liêng của lòng dân, của ý chí quốc gia. Kỳ họp thứ 10 không chỉ là dấu ấn tổng kết một nhiệm kỳ, mà là dấu mở cho một hành trình mới - đưa đất nước bước tiếp trên con đường đổi mới tư duy, cải cách thể chế, phát triển xanh và bền vững; hành trình mà ở đó, Quốc hội không chỉ làm luật, mà còn thắp lên niềm tin và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong giây phút thiêng liêng ấy, ý Đảng và lòng dân gặp nhau nơi nghị trường, cùng hướng tới một khát vọng chung: xây dựng một Việt Nam tự cường, phồn vinh và hạnh phúc. N.T Tổng kết và mở đường TIẾP THEO TRANG 1 Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Đồng Tháp cần tăng cường kiểm tra tình hình lũ lụt, thiên tai, có kế hoạch ứng phó kịp thời để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

6 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 20/10/2025 Đây là cách làm hay được chia sẻ trong tác phẩm “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong kết nối mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ở Đồng Nai” của tác giả Trần Thị Việt Trinh (đến từ Tỉnh Đoàn Đồng Nai), tại Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025. LAN TỎA THÔNG TIN TÍCH CỰC Trong thời đại số, không gian mạng đã trở thành mặt trận nóng bỏng, nơi các thế lực thù địch tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt nhắm đến thanh niên - lực lượng chiếm khoảng 30% dân số, vừa là chủ nhân tương lai của đất nước, vừa là đối tượng dễ bị lôi kéo. Trước thực trạng đó, tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo: CLB Lý luận trẻ, phong trào “Mỗi ngày một tin tốt”, các cuộc thi trực tuyến về chủ trương, nghị quyết… Trong đó, mô hình kết nối mạng xã hội của Tỉnh Đoàn Đồng Nai là ví dụ tiêu biểu, cho thấy tổ chức Đoàn hoàn toàn có thể tận dụng sức mạnh mạng xã hội để thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc về tổ chức Đoàn và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tế, từ năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã chủ động liên hệ, thiết lập mạng lưới kết nối với các trang mạng xã hội cộng đồng có ảnh hưởng lớn tại địa phương (như các trang Facebook “Người Đồng Nai”, “Người Xuân Lộc”, “Người Cẩm Mỹ”, “Tôi yêu Long Thành”, “Tôi yêu Long Khánh”…). Sau đại dịch, Tỉnh Đoàn tiếp tục duy trì kết nối thường xuyên với nhóm các trang cộng đồng nói trên; tổ chức tọa đàm trực tiếp với quản trị các trang mạng xã hội cộng đồng tiêu biểu nhằm thắt chặt hơn nữa sự phối hợp. Tại đây, các bên đã chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền trên mạng xã hội, thống nhất nguyên tắc hỗ trợ nhau lan tỏa thông tin tích cực về những sự kiện lớn của Đoàn và của tỉnh nhà. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn Đồng Nai và đại diện các trang cộng đồng đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, trong đó các trang cam kết không đăng những thông tin chưa được kiểm chứng, không đăng thông tin nhạy cảm có thể gây hoang mang, kích động dư luận. Qua đó, một mặt tăng cường tính trách nhiệm của các trang mạng xã hội với cộng đồng, mặt khác tạo kênh kiểm soát, hạn chế tin xấu độc ngay từ nguồn. Đến nay, mạng lưới hợp tác này vẫn được Tỉnh Đoàn duy trì và mở rộng thêm với sự tham gia của một số trang cộng đồng mới, hình thành nên một “hệ sinh thái thông tin” tích cực trên không gian mạng Đồng Nai. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tổ chức Giải thưởng truyền thông các trang mạng xã hội tiêu biểu (Dong Nai Social Network Awards) dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số, cũng như các trang mạng xã hội có tác động tích cực. Có thể nói, Đồng Nai là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai một giải thưởng chuyên biệt, nhằm gắn kết các trang mạng xã hội trong hệ thống chính trị với các trang mạng xã hội cộng đồng, tạo động lực phát triển truyền thông lành mạnh trên không gian mạng. Mục tiêu của giải thưởng là thúc đẩy việc chia sẻ thông tin chính thống kịp thời, lan tỏa hình ảnh đẹp, câu chuyện hay; đồng thời là diễn đàn để các KOLs (những người tạo nội dung có ảnh hưởng) và các tổ chức trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cho công tác truyền thông mạng xã hội trong giai đoạn mới. Tỉnh Đoàn Đồng Nai chú trọng mở rộng liên minh tuyên truyền với các tổ chức, cơ quan chính thống nhằm tạo ra sức mạnh liên ngành trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng. Chương trình phối hợp này nhằm thắt chặt việc trao đổi thông tin, hiệp đồng hành động giữa các đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đi liền với tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ “cảm hóa” những cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị bạn phối hợp tiếp cận, thuyết phục những người trẻ đang có nhận thức lệch lạc, hành vi mâu thuẫn với quan điểm, đường lối của Đảng, giúp họ hiểu ra sai lầm và tự giác sửa chữa, sống tích cực, có ích hơn cho xã hội. TRANG BỊ “VẮC XIN TƯ TƯỞNG” CHO THANH NIÊN Thực tiễn đã khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trên không gian mạng. Quan điểm này phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng, coi thanh niên là “rường cột nước nhà” và cần được giáo dục, dẫn dắt để trở thành lực lượng xung kích trong đấu tranh tư tưởng. Qua mô hình của Đồng Nai và nhiều địa phương, có thể thấy Đoàn Thanh niên hoàn toàn có khả năng làm “lá chắn tư tưởng” hiệu quả. Thanh niên là lực lượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất, có khả năng nắm bắt xu hướng và truyền tải thông điệp phù hợp giới trẻ. Được tổ chức bài bản, họ trở thành tuyên truyền viên tích cực, phản bác các luận điệu sai trái và lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Các chiến dịch như “Mỗi ngày một tin tốt”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hay “Hòa bình đẹp lắm” đã thu hút hàng vạn lượt tham gia, góp phần nâng cao niềm tin của thanh niên vào Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, tổ chức Đoàn cần không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận, tăng tương tác hai chiều, lắng nghe và đồng hành cùng thanh niên trên mạng xã hội. Chỉ khi trở thành người bạn tin cậy, Đoàn mới có thể định hướng tư tưởng hiệu quả. Việc ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng công nghệ, kết nối với các cơ quan chuyên môn là điều kiện quan trọng giúp Đoàn chủ động hơn trên mặt trận này. Dưới sự định hướng của Trung ương Đoàn, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng đã trở thành nội dung trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Đây là bước đi đúng đắn và kịp thời, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt của tổ chức Đoàn trong việc góp phần hóa giải thách thức tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo dựng lớp thanh niên bản lĩnh, nhân tố quan trọng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số. Thanh niên vẫn luôn thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên vì dân tộc và hiện diện rõ qua những hành động thiết thực như tình nguyện, nhập ngũ, khởi nghiệp... Những thành tựu đổi mới đất nước trong thời gian qua đã chứng minh hiệu quả của chế độ, và thế hệ trẻ là minh chứng sống động. Các trào lưu tích cực trên mạng xã hội cũng cho thấy thanh niên Việt Nam đang dùng không gian mạng để thể hiện lòng yêu nước một cách văn minh. Đặc biệt, thanh niên cần tỉnh táo phân biệt giữa góp ý xây dựng và luận điệu thù địch, đồng thời chủ động trang bị “vaccine tư tưởng” thông qua học tập lý luận chính trị. Khi có nhận thức đúng đắn, mỗi bạn trẻ sẽ đủ bản lĩnh phản biện các thông tin sai trái bằng lý lẽ sắc sảo, góp phần bảo vệ sự thật, niềm tin và giá trị tốt đẹp của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng chính là bảo vệ “lãnh thổ tinh thần” của Tổ quốc trong lòng mỗi thanh niên. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức nhưng cũng rất vinh quang. Khi đa số người dân đặc biệt là giới trẻ giữ vững niềm tin và đồng thuận với Đảng, thì mọi luận điệu xuyên tạc dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị hóa giải. VIỆT TRINH - CHÂU LINH (ghi) Tổ chức Đoàn thắt chặt, hiệp đồng hành động với các đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, gắn liền với nhiệm vụ “cảm hóa” những cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ Đoàn - Hội, thanh niên được tập huấn về kỹ năng an toàn trên không gian mạng ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN THẢO Đi liền với tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ “cảm hóa” những cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị bạn phối hợp tiếp cận, thuyết phục những người trẻ đang có nhận thức lệch lạc, hành vi mâu thuẫn với quan điểm, đường lối của Đảng, giúp họ hiểu ra sai lầm và tự giác sửa chữa, sống tích cực, có ích hơn cho xã hội. XẤU, ĐỘC PHÒNG CHỐNG THÔNG TIN Hiệp đồng “phủ xanh” mạng xã hội Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng chính là bảo vệ “lãnh thổ tinh thần” của Tổ quốc trong lòng mỗi thanh niên ẢNH MINH HỌA: HÒA HỘI

