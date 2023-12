English Olympics of Vietnam (EOV) 2023 - Bệ phóng đưa bạn trẻ Việt trở thành công dân toàn cầu

Cuộc thi English Olympics of Vietnam (EOV) 2023 được sự chỉ đạo từ Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành và IELTS Vietnam là đơn vị trực tiếp triển khai, thực hiện Cuộc thi. TS. Nguyễn Đức Hiền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành tiếp tục giữ vai trò Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi EOV 2023.

Sáng ngày 26/11/2023, vòng Chung kết Cuộc thi English Olympics of Vietnam (EOV) 2023 khu vực miền Nam chính thức diễn ra và vinh dự khi được đón tiếp các vị lãnh đạo Trung ương: TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam; TS. Ngô Quang Xuân - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Phó Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi EOV; Nhà Nghiên cứu lịch sử, Chính trị gia Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam; Ông Lê Trần Trường An - Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; Ông Dương Duy Lâm Viên - Tổng Thư ký TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam; Ông Trần Hoàng - Chủ tịch TW Hội Marketing Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam…. cùng nhiều vị đại biểu, khách quý khác tới tham dự và có những chia sẻ, động viên, gửi gắm đến Cuộc thi.

Tại buổi lễ phát động Cuộc thi EOV 2023, TS. Nguyễn Đức Hiền - Trưởng BTC Cuộc thi EOV khẳng định, Cuộc thi EOV mùa 2023 hướng các bạn trẻ toàn quốc phát triển đầy đủ về tâm-thân -trí, hội tụ đủ các tố chất để trở thành Công dân toàn cầu, phát huy tinh thần làm việc nhóm, rèn tư duy, bản lĩnh, sự tự tin của người Việt trẻ trên đấu trường quốc tế sau này. Cuộc thi cũng là dịp để bạn trẻ có cơ hội là một sứ giả, nhằm quảng bá những nét đẹp văn hoá, đất nước và con người Việt Nam.

“Công dân toàn cầu với trách nhiệm xã hội” là chủ đề chính của Cuộc thi EOV 2023. Nội dung các vòng thi từ Sơ loại, Bán kết đến Chung kết xoay quanh chủ đề chính, nhằm khơi gợi ý thức, trách nhiệm của các bạn trẻ trước sự phát triển của AI, công nghệ, đồng thời đánh giá toàn diện năng lực sử dụng ngôn ngữ, kiến thức tổng quát và kỹ năng mềm của các thí sinh. Cuộc thi gồm 03 vòng thi diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, dành cho tất cả đối tượng dự thi trong độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi.

EOV 2023 nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức giáo dục Quốc tế như Cơ quan giáo dục của chính phủ New Zealand (ENZ); Đại học Deakin (Australia), Trường University of Cincinnati (USA); Trường University of Windsor (Canada); Trường Trent University (Canada)... Đây là cơ hội giúp các bạn học sinh có cơ hội hòa nhập vào môi trường quốc tế, gia tăng sự tự tin và bản lĩnh để từng bước phấn đấu trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 5.0.

Nằm trong khuôn khổ đề thi nhằm giúp thí sinh rèn kỹ năng tranh tài- phản biện- đàm phán- tư duy suy luận vấn đề, tại vòng 4 - vòng Chạm đỉnh Olympus (Olympus Winner), 02 đội thi bốc thăm lựa chọn quan điểm “đồng tình” hay “phản đối” với chủ đề mà BTC Cuộc thi đưa ra: "TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ THAY THẾ CON NGƯỜI TRONG TƯƠNG LAI. Công nghệ thông minh đang ngày càng phát triển và trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ cho con người trên nhiều lĩnh vực. Hầu như con người đều phụ thuộc vào công nghệ. Và công nghệ ngày càng thay thế con người trong công việc và cuộc sống. Bạn có đồng quan điểm Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người trong tương lai?"

02 đội có 01 phút 30 giây để chuẩn bị cho Phần thi của mình và 03 phút trình bày; 02 phút để tranh biện trực tiếp với nhau về chủ đề “Trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người trong tương lai”.

Dành ngôi vị Quán quân EOV 2023 - Mùa 2, Khu vực Phía Nam gồm đội 4 thí sinh: Lê Ngọc Khả Hân đến từ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Gia Lai 2; Nguyễn Kiều Bảo Ngọc đến từ Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. HCM; Lê Thị Xuân Nhi đến từ Trường THCS Lê Độ, TP. Đà Nẵng; Nguyễn Tường Vân đến từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. HCM.