English Champion 2021: Hơn 6.000 thí sinh tranh tài, giành vé vào Vòng Chung kết

Trong 2 ngày 3 và 4/7/2021, hơn 6.000 thí sinh English Champion 2021 trên toàn quốc tiếp tục bước vào tranh tài ở Vòng 2 - vòng thi khẳng định năng lực, hoàn thiện kỹ năng để giành vé đi tiếp vào Vòng Chung kết.

Khởi động từ tháng 4/2021, cuộc thi English Champion 2021 thu hút hơn 30.000 thí sinh đăng ký tham gia. Vượt qua Vòng 1, hơn 6.000 thí sinh trên toàn quốc tiếp tục tranh tài tại Vòng 2 mang tên “We are the protectors” để giành vé vào Vòng Chung kết.

Vẫn giữ hình thức thi trực tuyến như Vòng 1, các thí sinh dự thi Vòng 2 phải vượt qua thử thách của 2 chặng thi để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu - nghe tiếng Anh và kỹ năng nói thông qua các chủ đề Toán/ Khoa học/ Xã hội để chọn ra 80 thí sinh đứng đầu mỗi khối lớp (mỗi khu vực 40 thí sinh).

Ở chặng 1, các thí sinh phải hoàn thành 20 câu hỏi trong thời gian 20 phút. Mỗi khu vực sẽ chọn ra 60 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối để tham gia chặng 2 - thi Speaking với thời gian tối đa 4 phút (bao gồm thời gian đọc câu hỏi, thu âm và nộp bài).

Độ khó của các câu hỏi được tăng lên rõ rệt qua từng chặng thi, đồng nghĩa với việc bên cạnh kiến thức, các em cần có kỹ năng tổng hợp thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, suy luận, cùng khả năng sắp xếp thời gian hợp lý. Nếu như Vòng 1 giúp kiểm tra trình độ của đại đa số các thí sinh, thì đến Vòng 2, chỉ những thí sinh có năng lực, kỹ năng làm bài tốt và quen với áp lực thời gian mới đạt kết quả cao.

Bà Trương Hồng Nhi, Trưởng Ban Học thuật English Champion 2021 chia sẻ: “English Champion là sân chơi tổng hợp kiến thức bằng tiếng Anh quy mô toàn quốc với thí sinh tham gia rất đa dạng về độ tuổi. Trải qua 2 vòng thi, các em thể hiện khá tốt các kỹ năng và kiến thức tiếng Anh, Toán, Khoa học, Xã hội. Ở phần thi nói, thí sinh thể hiện kỹ năng nói lưu loát, dễ nghe, khả năng diễn đạt tốt; điểm trung bình từ khá trở lên rất nhiều. Kết thúc Vòng 2, Ban tổ chức sẽ chọn ra những cá nhân xuất sắc, chinh phục ngôi vị Quán quân của cuộc thi.”

Mùa thi năm nay, English Champion thay đổi hình thức thi sang trực tuyến 100%. Bên cạnh đó, tất cả các khâu từ đăng ký, nhận số báo danh, đăng ký ca thi đều được hệ thống xử lý tự động hoàn toàn. Đặc biệt, sau khi hoàn tất vòng thi các thí sinh sẽ nhận được ngay kết quả, phân loại cùng Thư Chúc mừng và cả Chứng nhận vinh danh từ Ban Tổ chức.

Đại diện Ban Tổ chức cho hay, đặc thù của cuộc thi năm nay là mọi hoạt động của ban tổ chức và tham gia thi của thí sinh đều phải thực hiện bằng hình thức online 100%. Trong đó, thí sinh tham gia chặng 2 Vòng 2 còn phải dự thi kỹ năng nói cũng là một thách thức cho cả thí sinh và ban tổ chức nhưng mọi thứ đều được diễn ra một cách đồng bộ.

Kết thúc Vòng 2, tất cả các thí sinh tham gia đều nhận được Chứng nhận vinh danh và học bổng áp dụng cho 1 học kỳ do Trường phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School tài trợ, và được gửi về email đăng ký của thí sinh. Riêng 480 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ chính thức bước vào Vòng Chung kết English Champion 2021. Kết quả sẽ được Ban Tổ chức công bố vào ngày 8/7/2021.

Vòng Chung kết cuộc thi English Champion 2021 mang tên “We are the changemakers” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24, 25/7/2021 với hình thức thi hoàn toàn khác biệt. Các thí sinh sẽ được chia thành 3 bảng (bảng A: khối 3-4, bảng B: khối 5-6, bảng C: khối 7-8) dự thi theo 2 hình thức cá nhân và nhóm.

Đặc biệt, Vòng Chung kết English Champion 2021 sẽ diễn ra phần thi Debate (tranh biện) đối kháng giữa những thí sinh xuất sắc nhất của khu vực 1 và khu vực 2 theo hình thức livestream trực tuyến. Tiết mục đặc biệt nhất này sẽ được trực tiếp trên các kênh truyền thông của English Champion.

English Champion là sân chơi học thuậtquy mô toàn quốc dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 được tổ chức bởi iSMART Education. Thông qua các vòng thi, English Champion không chỉ tìm kiếm các nhà quán quân tài năng có đầy đủ tri thức và kỹ năng của công dân toàn cầu thế hệ mới mà còn là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, học hỏi và đánh giá năng lực bản thân. Trải qua 7 mùa giải thành công, English Champion đã lập kỷ lục với hơn 140.000 thí sinh đăng ký thi đến từ 62 tỉnh thành trên cả nước. iSMART Education là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong việc giảng dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học, theo đề án tiếng Anh tăng cường từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 8 năm phát triển, iSMART Education đã xây dựng được một vị thế vững mạnh với hơn 400 đối tác và hơn 83.000 học sinh mỗi năm từ khắp mọi miền đất nước.