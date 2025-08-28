"Em Xinh" LAMOON rủ Juky San "ghé thăm" đám cưới người yêu cũ

HHTO - MV “Synth Chúc Nâng Ly” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của LAMOON sau màn “lội ngược dòng” tại Em Xinh "Say Hi". Ca khúc cũng mở đường cho chuỗi dự án dài hơi sắp tới của LAMOON.

Synth Chúc Nâng Ly là ca khúc do chính LAMOON sáng tác từ 2024, lấy cảm hứng từ những cảm xúc đan xen khi chứng kiến người yêu cũ đám cưới. Trong bối cảnh đầy màu sắc, LAMOON xuất hiện với phong thái của một “nhạc trưởng”, điều khiển mọi cung bậc cảm xúc từ hờn giận, u buồn đến vui tươi, bùng nổ. LAMOON và cameo là Em Xinh Juky San gây ấn tượng trong những phân cảnh vừa tinh nghịch, vừa pha chút “nổi loạn” ngay trên bàn tiệc.

Synth Chúc Nâng Ly là một bản Pop đa bố cục, hòa trộn nhiều màu sắc: Pop hiện đại, EDM sôi động, Bossa Nova tinh tế và âm hưởng ngũ cung, vốn là dấu ấn đặc trưng của LAMOON trong Em Xinh Say Hi. Sự kết hợp này tạo nên một ca khúc vừa quen thuộc với người hâm mộ, vừa mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, đa tầng.

“Synth Chúc Nâng Ly là ca khúc mang màu sắc dân gian rõ nét nhất trong album đầu tay, vì vậy LAMOON muốn gửi tặng khán giả đầu tiên như một thức quà vừa quen thuộc vừa gần gũi. Song song với đó, LAMOON cũng đưa vào những yếu tố mới mẻ từ quá trình học hỏi và đổi mới trong sáng tạo. Dẫu vậy, khán giả vẫn sẽ thấy một LAMOON "không chạy đi đâu được" với nhạc ngũ cung hòa quyện trong nhạc điện tử, sự chân thành, cảm xúc và tinh thần nghiêm túc trong từng sản phẩm. LAMOON tin rằng sự cầu tiến và bền bỉ trên hành trình nghệ thuật sẽ là cách tốt nhất để đáp lại tình yêu và sự ủng hộ của khán giả” - LAMOON chia sẻ.

Trước khi đến với Em Xinh Say Hi, LAMOON từng là vocalist tại Nhà hát Trưng Vương và lọt Top 6 Vietnam Idol 2023. Tại chương trình, LAMOON đã có một hành trình bứt phá để góp mặt trong danh sách Best5 cùng các nghệ sĩ Bích Phương, ORANGE, LyHan và Phương Mỹ Chi.

Giọng ca gen Z bày tỏ: “Nhận được quá nhiều để có thể kể đến chuyện mất gì. Em Xinh Say Hi giúp LAMOON cởi mở hơn với thế giới xung quanh, được kết nối sâu hơn với nghệ thuật, các chị em đồng nghiệp, với khán giả. Cường độ khắc nghiệt của Em Xinh Say Hi đã cho LAMOON một môi trường rèn luyện vô cùng nghiêm khắc, từ kỹ năng giao tiếp đến trình diễn trên sân khấu”.

Với tinh thần “thừa thắng xông lên”, LAMOON chính thức giới thiệu đến khán giả album đầu tay mang tên LÀ MOON. Bật mí về album, LAMOON cho biết sẽ phát hành tổng cộng 9 ca khúc chính và 1 hidden track.

Album sẽ được xây dựng dựa trên 5 hình tượng âm nhạc, mang những trạng thái cảm xúc và suy ngẫm khác nhau, bao gồm Game Moon, Healing Moon, Sexy Moon, Moon Shadow và Honey Moon. Đặc biệt, LAMOON sẽ thực hiện showcase kết hợp Fan meeting vào đầu tháng 9 để gửi lời tri ân đến khán giả.