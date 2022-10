Elizabeth Olsen thấy xấu hổ khi đóng phim Marvel

TPO - Khác với những thước phim hoành tráng, Elizabeth Olsen cho rằng cảnh hành động trong bom tấn Marvel trên thực tế trông “ngớ ngẩn” khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Khán giả toàn cầu yêu thích hình ảnh nữ phù thủy Wanda Maximoff/Scarlet Witch quyến rũ, sở hữu quyền năng vô song trong loạt bom tấn siêu anh hùng của Marvel, nhưng Elizabeth Olsen lại có suy nghĩ khác về vai diễn nổi tiếng nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hôm 3/10, Elizabeth Olsen mô tả những phân cảnh thi triển phép thuật trên trường quay là “ngớ ngẩn”.

“Tôi ước một ngày nào đó họ phát hành phiên bản không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào của bộ phim. Khi đó, các bạn sẽ hiểu cảm giác đó thật nực cười như thế nào”, cô nói.

Nữ diễn viên 33 tuổi nhớ lại cảnh Wanda Maximoff cố gắng lấy Viên đá Tâm trí khỏi trán Vision (Paul Bettany) trong khi đối phó với Thanos (Josh Brolin) trong Avengers: Infinity War: “Thật xấu hổ khi quay những thứ như vậy. Giống như thế giới phụ thuộc vào những gì bạn làm. Khi nó kết thúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tôi nhớ mình đã cười khúc khích suốt ngày hôm đó vì Brolin đội mũ bảo hiểm (yêu cầu để tạo kỹ xảo cho nhân vật). Những bộ phim này thật ngớ ngẩn nhưng bạn vẫn phải diễn xuất”.

Cảm giác ngại ngùng của Olsen càng tăng lên khi thực hiện cảnh bắn phép thuật ở nơi công cộng đồng thời phải thể hiện biểu cảm xúc động, đau đớn.

Đầu năm nay, trên The New York Times, Olsen bày tỏ thấy khó khăn để trở thành một phần của Vũ trụ điện ảnh Marvel vì không thể đảm nhận những phân đoạn diễn xuất mà cô thực sự muốn.

“Nó khiến tôi mất đi khả năng để tham gia một số vai diễn mà tôi nghĩ phù hợp hơn với những gì tôi thích trên cương vị là khán giả. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Tôi đã có được sự đảm bảo về công việc này nhưng tôi đánh mất những thứ mà tôi cảm thấy đó là một phần con người của tôi. Tôi ngày càng xa rời điều đó”, người đẹp 8X bộc bạch.

Năm 2022, Elizabeth Olsen trở lại với vai Wanda Maximoff trong loạt phim Disney+ WandaVision và phim chiếu rạp Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sắp tới, nữ diễn viên chuẩn bị thực hiện dự án riêng về Scarlet Witch.

Tú Oanh