ECOACH’S GOT TALENT - Sự kiện tranh tài tìm kiếm tài năng Anh ngữ khối THCS tại tỉnh Thanh Hóa

Những ngày qua, khối trường Trung học cơ sở tại tỉnh Thanh Hóa đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của sự kiện ECoach’s Got Talent. Vậy cuộc thi tìm kiếm tài năng Anh ngữ này có gì đặc biệt mà thu hút 100 thí sinh tham gia? Khám phá hành trình đầy ấn tượng của cuộc thi ECoach’s Got Talent.

Điều gì tạo nên sự thu hút của cuộc thi ECoach’s Got Talent?

Ngày 17/5, các khối trường trung học cơ sở tại tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng với Anh ngữ ECoach Việt Nam tổ chức cuộc thi “ECoach’s Got Talent” dành riêng cho học sinh khối THCS.

Cuộc thi ECoach's Got Talent đã chính thức khai mạc tiên tại Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dù là lần đầu tiên tổ chức chuỗi sự kiện tranh tài nhưng ECoach vô cùng vinh dự khi nhận được sự tham gia, hưởng ứng của 100 em học sinh tại 09 trường trên địa bàn. Đặc biệt Anh ngữ ECoach Việt Nam vô cùng vinh dự khi được tiếp đón các vị khách quý là đại diện đến từ các trường và toàn thể các bậc phụ huynh quan tâm và theo dõi thí sinh tranh tài.

ECoach's Got Talent là một sân chơi lành mạnh và thú vị, giúp các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, thể hiện khả năng Anh ngữ của mình. Đồng thời, cuộc thi giúp các bạn thí sinh học hỏi và giao lưu với các bạn học sinh đến từ các trường khác nhau trong khu vực.

Điều tạo nên sự thu hút của cuộc thi đến từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại xuyên suốt hành trình tranh tài. ECoach sử dụng tính năng đấu trường trên ứng dụng ECoach - The Learning App để mang đến những màn thi đấu “mãn nhãn” cho cả thí sinh và khán giả.

Dấu ấn nổi bật xuyên suốt hành trình cuộc thi

Tháng 5 tại Thanh Hóa đã trở nên nóng hơn bao giờ hết không phải bởi thời tiết mà vì sự nhiệt huyết của các thí sinh tại cuộc thi ECoach's Got Talent. Thời điểm hiện tại, ECoach's Got Talent đã xuất sắc hoàn thành ba vòng thi để tìm ra tài năng Anh ngữ tại khối THCS tỉnh Thanh Hóa.

Mỗi vòng thi đã cho thấy sự thay đổi, phát triển của các thí sinh. Trong chương trình, các thí sinh sẽ trải qua ba vòng thi:

● Vòng 1: KHỞI ĐỘNG - thi đấu trường (Tranh tài trên ứng dụng ECoach the Learning App)

● Vòng 2: TĂNG TỐC - thi trắc nghiệm trên ứng dụng Slide (Các câu hỏi liên quan đến tiếng Anh, IELTS)

● Vòng 3: TỎA SÁNG - Thi thuyết trình bằng tiếng Anh

Cuộc thi "ECoach's Got Talent - Nơi tỏa sáng tài năng Anh ngữ" đã xuất sắc hoàn thành chặng đua. Sân chơi này đã để lại rất nhiều cảm xúc, có vui buồn và cả sự tiếc nuối tuy nhiên các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm để thử sức bản thân.

Sau vòng thi chung kết đã tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch đã thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư - trường THCS Chu Văn An. Bên cạnh đó giải nhì cuộc thi thuộc về thí sinh: Nguyễn Duy Hùng - trường THCS Nga Liên; giải ba thuộc về thí sinh: Mai Hà Thanh - trường THCS Chu Văn An. Giải thưởng đồng đội xuất sắc thuộc về lớp 8D trường THCS Chu Văn An.

Thế giới học tập ECoach sứ mệnh đổi mới giáo dục thế hệ trẻ

Cuộc thi “ECoach's Got Talent” đã thể hiện rõ sự quan tâm, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức, giúp các em tự tin thể hiện năng lực tiếng Anh. Sân chơi này giúp các thí sinh được học hỏi và giao lưu để tiếp tục học tập, rèn luyện tốt hơn không chỉ Tiếng Anh mà là những kiến thức tổng hợp khác.

Qua sự kiện, ECoach Việt Nam hy vọng đã góp 1 phần giúp “mầm non tương lai của đất nước” mở rộng tầm nhìn, nâng cao tư duy, giao tiếp, trao đổi và khám phá thế giới. Trong tương lai, ECoach mong muốn sẽ có thêm thật nhiều sân chơi tranh tài tiếng Anh bổ ích để giúp các bạn học sinh trên toàn quốc được tự tin thể hiện khả năng của mình.

Giáo dục là sự đổi mới chỉ khi bạn sẵn sàng tiếp nhận và nắm bắt nó thì tầm vóc của đất nước mới thực sự mở rộng và phát triển.