Dương Tử Quỳnh có con ở tuổi 62, còn chồng 78 tuổi?

TPO - Đả nữ Dương Tử Quỳnh gây bất ngờ khi công khai hình ảnh đứa trẻ sơ sinh trên trang cá nhân làm dấy lên tin tức cô có con ở tuổi 62. Trước đó, nữ diễn viên tham dự sự kiện nhưng không có dấu hiệu mang thai nào.

Ngày 2/1, trên trang cá nhân, Dương Tử Quỳnh chia sẻ hình ảnh đôi chân bé nhỏ của em bé sơ sinh với lời nhắn nhủ gây bất ngờ: "Điều kỳ diệu bé nhỏ đến với chúng tôi vào ngày đầu tiên của năm 2024. Chúng tôi thật sự rất may mắn, hạnh phúc. Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui to lớn này bằng lời".

Theo Sohu, trong bài đăng của Dương Tử Quỳnh không nói rõ đây là con của ai. Tuy nhiên, với thái độ vui mừng của nữ diễn viên 62 tuổi, truyền thông cho rằng minh tinh Ngọa hổ tàng longđã sử dụng phương pháp mang thai hộ để đạt được ước mơ có con khi đã cao tuổi.

Hồi tháng 7/2013, Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp Jean Todt tổ chức hôn lễ tại Geneva, Thụy Sĩ với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Đến 21/12, nữ diễn viên tổ chức tiệc cưới tại quê nhà Malaysia.

Dương Tử Quỳnh và ông xã hơn 16 tuổi quen nhau từ lễ khai mạc Đường đua Quốc tế Thượng Hải tháng 6/2004, Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari. Tới tháng 7/2004, tỷ phú Jean Todt cầu hôn nữ diễn viên. Họ không kết hôn trong suốt 19 năm, nhưng hạnh phúc bên nhau. Nữ diễn viên từng cho rằng tình yêu không cần hôn nhân để giữ gìn, quan trọng là cả hai cảm thấy hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) sinh năm 1963, cô từng đoạt ngôi vị Hoa hậu thế giới Malaysia năm 1983. Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là đả nữ số 1 tại châu Á, cũng như thế giới với nhiều tác phẩm nổi bật như Hiện đại hào hiệp truyện, Mãnh hổ Tô Khất Nhi, Ngọa hổ tàng long, Thái Cực Trương Tam Phong, Nữ cảnh sát hoàng gia (1993), Kiếm vũ, thời đại sát thủ, Hồi ức của một Geisha, Xác ướp Ai Cập: Lăng mộ Hoàng đế Rồng, Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân, Điệp viên 007: Ngày mai không lụi tàn.

Năm 2023, Dương Tử Quỳnh lập kỷ lục khi trở thành diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ chính xuất sắc Oscar 2023 với tác phẩm Everything Everywhere All at Once. Bên cạnh đó, bộ phim xuất sắc này cũng giúp Dương Tử Quỳnh giành các giải thưởng điện ảnh lớn như Quả Cầu Vàng, Critics Choice Awards, SAG... Có thể nói Dương Tử Quỳnh là biểu tượng điện ảnh châu Á, là ngôi sao châu Á thành công nhất.