TPHCM:

Đường thông xe xong rồi... 'tạm thời chưa di chuyển'

Trọng Thịnh
TPO - Vào sáng ngày 8/11, đơn vị đầu tư và các bên liên quan tổ chức Lễ thông xe tại đường Liên Phường, trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TPHCM. Tuy nhiên sau khi làm lễ, chủ đầu tư lại đặt rào chắn, chưa cho các phương tiện đi qua.

Đường Liên Phường có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế trên đường 60km/h, thiết kế đường rộng 60m.Theo đánh giá của chủ đầu tư, công trình đường Liên Phường hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho TPHCM.

jpg-19-2-1910.jpg
Lễ thông xe sáng ngày 8/11

Theo chủ đầu tư, sau khi đi vào hoạt động, đường Liên Phường sẽ giúp làm giảm bớt áp lực về giao thông tại khu vực phía Đông TPHCM. Cụ thể một số tuyến đường như Cao tốc Long Thành- TPHCM, đường song hành Cao tốc, nút xoay An Phú, đường Võ Nguyên Giáp… sẽ được “chia lửa”. Ngoài ra đường Liên Phường cũng sẽ tạo thuận lợi cho một số khu dân cư lân cận rút bớt khoảng cách khi đi vào trung tâm TPHCM.

Tuy nhiên sau Lễ thông xe vào sáng ngày 8/11, tuyến đường này tiếp tục được chủ đầu tư chặn lại, không cho các phương tiện đi vào, gây bất ngờ với nhiều người tham gia giao thông.

Chùm ảnh chụp tuyến đường Liên Phường vẫn bị rào chắn vào chiều tối ngày 10/11.

z7209114300378-65e01c618fcf892f2a37d28523b5ab9c.jpg
Tại đầu tuyến đường tiếp giáp với Đỗ Xuân Hợp, chủ đầu tư treo băng-rôn thông báo
z7209114288806-f6fd597bee596f2103b9f9855579b3ee.jpg
Những thảm cỏ xanh được chăm chút
z7209114311991-526832a21c8e1764f548e4c9b2a773ee.jpg
Những hàng cây ven đường đã nở hoa
z7209114359237-d063d1c86e23ba2fb7442f7b2a5d179f.jpg
Tuy nhiên tuyến đường vẫn vắng vẻ không có bóng người
z7209114382159-0b37819656a78fe84516984d7e92fb37.jpg
Cổng đầu Đỗ Xuân Hợp được rào lại chỉ mở cho xe từ bên trong đi ra
z7209114379746-672e48d318abf9ce1657f129890dbc02.jpg
Hàng rào bên trong cũng được chủ đầu tư đặt để ngăn chặn không cho bất cứ ai đi qua
z7209115396054-7da47e5f1adc9712b6e61c2990593523.jpg
Vào đầu giờ tối, nhiều người dân đành đứng ngắm tuyến đường qua hàng rào
z7209115396873-ff316ae1a097c17007fef5cd388563b6.jpg
Ngoài đầu Đỗ Xuân Hợp, bảo vệ vẫn tổ chức canh gác cẩn mật
Trọng Thịnh
