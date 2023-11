Đường sắt Hà Nội, Sài Gòn bất ngờ lãi lớn

TPO - Trong quý III năm nay, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn lãi 43 tỷ đồng, còn Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội lãi hơn 54 tỷ đồng.

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (mã chứng khoán: SRT) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với nhiều gam màu sáng. Cụ thể, SRT ghi nhận 442 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế tăng tới 129% lên 43 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Nguyên nhân chính cho tăng trưởng lợi nhuận đến từ sự cải thiện biên lãi gộp từ mức 11% ở cùng kỳ lên 20% trong quý III.

Lũy kế 9 tháng, SRT ghi nhận 1.358 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 11%) và 81 tỷ đồng lãi sau thuế (tăng 110%) so với cùng kỳ. Với kết quả này, SRT đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu nhưng lại vượt xa mục tiêu lợi nhuận năm 2023 (600 triệu đồng).

Theo giải trình của SRT, trong 9 tháng đầu năm, nhu cầu đi lại của khách nội địa và khách du lịch nước ngoài tăng cao, nhất là trong Tết Nguyên đán Quý Mão và dịp hè. Do đó, doanh thu vận chuyển hàng khách, hàng hóa của công ty trong quý III và 9 tháng đầu năm có bước tăng trưởng mạnh.

Dù ghi nhận mức lãi kỷ lục nhưng tại thời điểm 30/9, SRT vẫn còn lỗ lũy kế gần 312 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ 9 quý kinh doanh thua lỗ liên tiếp trong giai đoạn 2020 - 2022 do dịch COVID-19. Tổng tài sản của SRT tại cuối quý III là 1.086 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

Tiền mặt giảm tới 35%, chỉ còn 5,5 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn gần 43 tỷ đồng, giảm 56% và không còn ghi nhận 20 tỷ đồng các khoản tương đương tiền được ghi nhận hồi đầu năm. Nợ phải trả hơn 892 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm.

Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội (mã chứng khoán: HRT) cũng có kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng năm 2023. Theo đó, trong quý III, HRT ghi nhận doanh thu thuần khoảng 637 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng 40%, lên gần 110 tỷ đồng.

Kết quả, HRT lãi sau thuế hơn 54 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Lũy kế 9 tháng, HRT đạt hơn 1.895 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 9%) và 98 tỷ đồng lãi sau thuế (tăng 178% so với cùng kỳ). Như vậy, HRT thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu nhưng vượt xa mục tiêu lợi nhuận năm nay.

Cũng tương tự như Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, do trước đó kinh doanh gặp khó khăn và lỗ liên tục nhiều năm, tại thời điểm 30/9, HRT vẫn đang gánh lỗ lũy kế hơn 285 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý III, tổng tài sản của HRT còn 1.334 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Công ty đang có hơn 41 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (giảm 58%) và 204 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn (tăng 72% so với cùng kỳ). Nợ phải trả của HRT gần 816 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm.

SRT và HRT là hai công ty có quy mô lớn nhất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (mã chứng khoán: VNR). Vào ngày 25/11/2016, hơn 50,3 triệu cổ phiếu SRT của Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã giao dịch trên Upcom. Trong một năm qua, thị giá SRT tăng 12% nhưng giảm hơn 36% so với lúc mới niêm yết. Tương tự, hơn 80 triệu cổ phiếu HRT của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội bắt đầu được giao dịch trên sàn Upcom từ năm 2016. Trong một năm qua, thị giá HRT tăng gần 40% nhưng giảm 33% so với lúc mới niêm yết.