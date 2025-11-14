Tuyên Quang: Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch

TPO - Mùa hoa tam giác mạch đang vào giai đoạn đẹp nhất, kéo theo lượng du khách đổ về Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) tăng nhanh từng ngày. Ngay từ giữa tháng 11, nhiều tuyến đường đã xuất hiện ùn tắc cục bộ, dịch vụ lưu trú và phương tiện cho thuê rơi vào tình trạng quá tải.