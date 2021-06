Đường lên đỉnh Olympia 'nín thở' nghe chàng trai kỷ lục gia trả lời

Trận thi tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (phát sóng chiều 13/6) được fanpage chương trình giới thiệu là "trận cầu siêu đỉnh trước thềm Chung kết bảng G".

Trận đấu này có bốn thí sinh: Nguyễn Nhật Nam (THPT Đống Đa, Hà Nội), Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Dũng (THPT Thanh Hà, Hải Dương).

Trong đó, Hải An là gương mặt nổi bật trong trận thi tuần khi xác lập kỷ lục về điểm số Khởi động mới trong lịch sử 21 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Đồng thời, giành được 410 điểm - tổng điểm cao nhất trong một trận đấu của Olympia 21. Bên cạnh đó, Ngọc Dũng cũng là thí sinh có tổng điểm cao ở trận thi tuần với 380.

Phần thi Khởi động chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của các thí sinh. Trong vòng một phút, các thí sinh đã giành được số điểm cao, cụ thể: Danh Nhân dẫn đầu 110 điểm; Hải An trải qua 13 câu hỏi và được 80 điểm; Nhật Nam có 60 điểm; Ngọc Dũng có 50 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Xương tay và xương nào là hai thành phần cấu tạo nên xương chi của người? Nhật Nam và Ngọc Dũng ghi được điểm với đáp án "Chân".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn là điền từ còn thiếu trong một đoạn của ca khúc "Bài ca không quên".

Bất ngờ Danh Nhân đã nhấn chuông trả lời từ khóa và đưa ra đáp án chính xác "Bóng đá" để củng cố vị trí dẫn đầu với 110 điểm. Hải An và Ngọc Dũng cùng được 80 điểm, Nhật Nam 70 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Hải An đã có ba lần giành được số điểm cao nhất 40 khi đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất. Sau phần thi này, Danh Nhân vẫn ở vị trí dẫn đầu với 230 điểm. Tiếp đến, Hải An 200 điểm, Nhật Nam 120 điểm và Ngọc Dũng 90 điểm.

Phần thi Về đích, Danh Nhân là thí sinh thi đầu tiên, lựa chọn gói câu hỏi 10 - 10 - 10 điểm và ngôi sao hy vọng câu hỏi thứ hai. Câu đã có phần thi hoàn hảo để về chỗ với 270 điểm. Sau lượt thi của mình, Danh Nhân chia sẻ về việc luôn lim dim mắt vì "lim dim mắt giúp em đỡ căng thẳng".

Hải An là thí sinh thứ hai bước vào thi, lựa chọn gói câu hỏi 10 - 20 - 20. Cậu trả lời chính xác câu đầu tiên và câu cuối cùng có lựa chọn Ngôi sao hy vọng để về chỗ với 230 điểm, suýt soát với điểm nhì cao nhất trong vòng thi tháng của quý III. (Điểm nhì cao nhất vòng thi tháng của quý III là 240 điểm thuộc về Cù Đức Hiếu - THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa; và Đỗ Thị Phương Nga, THPT Trần Phú, Lâm Đồng).

Nhật Nam đang có 120 điểm, đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm và Ngôi sao hy vọng ngay câu hỏi đầu. Hai câu đầu, lần lượt Danh Nhân, Ngọc Dũng có quyền trả lời và ghi được điểm. Nhật Nam chỉ giành được điểm ở câu cuối cùng, về vị trí với 100 điểm.

Ngọc Dũng là thí sinh cuối cùng thi Về đích, lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30. Câu hỏi đầu tiên, cậu không có đáp án đúng, Danh Nhân giành được quyền trả lời và ghi thêm điểm. Hai câu hỏi còn lại trong lượt thi của Ngọc Dũng là cơ hội cuối cùng để Hải An vượt số điểm nhì tháng cao nhất của quý III.

Và Hải An đã làm được điều này ở câu hỏi: Bạn hãy điền bốn chữ "xuân", "hè", "thu", "đông" vào đoạn thơ sau: "... ở giữa mùa ... khi nắng hé/ Giữa mùa ... khi trời biếc sau mưa/ Giữa mùa ... khi gió sáng bay vừa/ Lừa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng". Cậu đưa ra đáp án chính xác "Xuân - Đông - Hè - Thu".

Kết quả chung cuộc, Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) giành vòng nguyệt quế với 310 điểm. Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) về nhì với 260 điểm. Cùng xếp vị trí thứ ba, Nguyễn Nhật Nam (THPT Đống Đa, Hà Nội) 110 điểm và Nguyễn Ngọc Dũng (THPT Thanh Hà, Hải Dương) 50 điểm.

Trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 có bốn thí sinh tranh tài gồm: Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An), Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).