Đường đến thảm đỏ của những diễn viên gốc Á

TP - Sự kiện bốn diễn viên châu Á được đề cử tranh giải diễn viên xuất sắc nhất được đánh giá là hiếm có trong 95 năm lịch sử Oscar. Trong đó Dương Tử Quỳnh là cái tên nổi bật khi lọt vào danh sách tranh cử giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Dương Tử Quỳnh: 60 tuổi vẫn là nữ anh hùng!

Nói là nổi bật vì đối thủ lần này của Tử Quỳnh chính là Cate Blanchett - ngôi sao từng hai lần đạt Oscar, được giới yêu điện ảnh cá cược rất cao cho ngôi vị nữ chính xuất sắc qua vai nhạc trưởng Tár trong bộ phim cùng tên. Cuối cùng bà chủ tiệm giặt là Evelyn Wang vừa quê mùa vừa hài hước vừa mạnh mẽ vô song trong “Cuộc chiến đa vũ trụ” (Everything every where all at once) của Dương Tử Quỳnh chiến thắng. Có chút tiếc nuối cho Cate song số lượng khán giả ủng hộ Dương Tử Quỳnh vẫn rất cao, đặc biệt là giới trẻ. Đạo diễn Guillermo del Toro đã gần như reo lên khi đánh giá: “Từ đây thế hệ gen Z đã có một bộ phim “đỉnh” của riêng họ, một cột mốc để có thể tự hào nói rằng “đó là tiếng nói của chúng tôi ở thời điểm đó”.

Lịch sử điện ảnh có lẽ chỉ có Tom Cruise đến 60 tuổi vẫn là siêu anh hùng trên màn bạc (Oscar lần này, bộ phim “Top Gun: Maverick” (Phi công siêu đẳng) của Tom cũng lọt vào đề cử phim hay nhất), và ở phiên bản nữ chính là Dương Tử Quỳnh. Đánh vỡ mọi định kiến và hình mẫu trước đó, nữ anh hùng của Dương Tử Quỳnh vừa già, vừa lạnh, toàn thân đầy mùi gạo mắm củi dầu, nhưng phát chưởng một cái thì lập tức toát ra thần thái cao thủ kung fu “Ngọa hổ tàng long” 22 năm trước từng khiến khán giả điên đảo thần hồn.

Ở bộ phim “lập dị” này, nữ anh hùng của Dương Tử Quỳnh trong bộ quần áo của một bà chủ tiệm giặt người Hoa không thể cũ kỹ hơn, đã đi khắp các vũ trụ vô tận để đối đầu với kẻ thù hùng mạnh. Hành trình ấy đã giúp cô đánh giá lại cuộc hôn nhân của mình, tìm lại kết nối với con gái đồng thời cố gắng giải quyết các đứt gãy trong đời sống của những người nhập cư.

Xuất phát điểm là Hoa hậu Malaysia, sở hữu bảng thành tích “hơn cả Thành Long”: Nhà vô địch kung-fu, thái cực quyền và taekwondo, vô địch bóng quần, vận động viên bơi lội và thợ lặn, thế nhưng Dương Tử Quỳnh cũng không gặp may mắn ở Hollywood. Trong một trả lời phỏng vấn tạp chí People, ngôi sao họ Dương nói rằng cô mệt mỏi vì phải từ chối những vai diễn khuôn mẫu và chịu đựng sự phân biệt chủng tộc ở Hollywood. “Những người trong ngành không thể biết tôi là người Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc hay thậm chí liệu tôi có thể nói tiếng Anh hay không. Họ nói chuyện với tôi rất chậm và rất to”, cô kể.

Cuộc gặp của Dương Tử Quỳnh với bộ đôi đạo điễn Daniel là một định mệnh. Không phải đến Oscar, khả năng diễn xuất của Hoa hậu Malaysia mới được tôn vinh, trước đó, tại lễ trao giải SAG (của Liên đoàn truyền hình và phát thanh Mỹ) vào ngày 27 tháng 2, Dương Tử Quỳnh đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành được giải thưởng này.

“Đừng để ai nói với bạn rằng những năm tháng tươi đẹp nhất của bạn đã ở phía sau”, câu nói khi Dương Tử Quỳnh nhận cúp vàng Oscar nhanh chóng trở thành trích dẫn yêu thích trên các mạng xã hội, nữ diễn viên 61 tuổi chứng minh rằng vinh quang có thể đến với một sự nghiệp tưởng đã ngủ đông, thậm chí cả khi các cánh cửa dường như đều đóng.

Đóng con gái của Dương Tử Quỳnh trong “Cuộc chiến đa vũ trụ” là diễn viên gốc Đài Stephanie Hsu lần này cũng trở thành Nữ phụ được đề cử Oscar. Mặc dù không được giải song Hsu được đánh giá cao ở vai diễn không khuôn mẫu và tràn ngập bất ngờ.

Nữ phụ giữ tên Việt và nói tiếng Việt

Hồng Châu - nữ diễn viên gốc Việt là một trong những tên tuổi nổi bật nhận đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2023. Vai diễn y tá Liz trong phim “Cá voi” (The Whale), người luôn xuất hiện như hình với bóng bên nam chính do Brendan Fraser đóng là một “món quà” với chính cô.

Phải nói thêm rằng, “Cá voi” là một vở kịch trước khi được chuyển thể điện ảnh. Và những vai y tá Liz trước đó đều do người da trắng đảm nhận. Đạo diễn Darren Aronofsky kể lại rằng, ông bị cách diễn nội tâm “đầy giằng xé” của Hồng Châu qua vai Ngọc Lan, một nhà hoạt động chính trị bị cụt chân trong phim “Thu nhỏ” (Downsizing) thuyết phục. “Và cô ấy đã không phụ sự mong đợi của tôi”, Darren kết luận.

Sự nổi bật của bốn diễn viên gốc Á trong Oscar 2023, trong đó một người đạt tượng vàng nữ chính xuất sắc nhất, một đạt nam phụ xuất sắc nhất và hai lọt đề cử nữ phụ xuất sắc nhất khiến Hollywood có một cái nhìn khác về thực lực của các diễn viên gốc Á. Đương nhiên, đường vinh quang không trải đầy hoa hồng, ngay cả với một diễn viên có xuất phát điểm nổi bật như Dương Tử Quỳnh.

“Cá voi” đạt doanh thu 15 triệu USD với ngân sách làm phim chỉ vỏn vẹn 3 triệu USD. Tác phẩm cũng xuất sắc dành 3 đề cử Oscar gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Brendan Fraser), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Hồng Châu), và Trang điểm và làm tóc đẹp nhất.

Hồng Châu sinh năm 1979 có cha mẹ đều là người Việt Nam. Gia đình cô đã chuyển tới New Orleans, Mỹ sinh sống từ những năm 1970. Hồng Châu từng theo học chuyên ngành Luận văn sáng tạo tại Đại học Boston ở Massachusetts, Mỹ. Sau đó, nghe theo lời khuyên của mẹ, cô bắt đầu nghiên cứu chuyên ngành phim ảnh tại trường Đại học Boston và chính thức theo đuổi nghiệp diễn khi tốt nghiệp.

“Tôi thích những vai diễn có nội tâm kiên cường, nó giống với tôi, với những người châu Á xung quanh tôi. Liz là một vai hay, phức tạp, và tôi thích nó”.

Tiểu sử của Hồng Châu có rất nhiều tương đồng với Ocean Vương - thiên tài thơ ca gốc Việt được chính nước Mỹ công nhận. Cùng sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Mỹ, trong những gia đình nghèo khó, bố mẹ phải làm việc tay chân kiếm sống và họ hoàn toàn không biết nói tiếng Anh. Giống Ocean Vương, cứ về đến nhà là Hồng Châu được nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt. Cho đến hiện tại, cô vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo, thậm chí không có ý định đổi cái tên thuần Việt của mình thành tên tiếng Anh.

“Tôi thích những vai diễn có nội tâm kiên cường, nó giống với tôi, với những người châu Á xung quanh tôi. Liz là một vai hay, phức tạp, và tôi thích nó”, Hồng Châu cho biết.

Người đàn ông khóc gọi mẹ khi nhận tượng vàng Oscar

Khi lên nhận tượng vàng Oscar cho vai Waymond - nam phụ xuất sắc nhất trong “Cuộc chiến đa vũ trụ”, Quan Kế Huy đã khóc và nói: “Mẹ ơi, con đoạt Oscar rồi”!

Quan Kế Huy, 51 tuổi, là người Việt gốc Hoa sang Mỹ định cư từ nhỏ. Ông nổi tiếng nhờ xuất hiện bên Harrison Ford trong tác phẩm “Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc” (Indiana Jones and The Temple of Doom) ở thập niên 1980. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông đã bị gián đoạn trong vòng 2 thập niên do không có vai diễn phù hợp. Giới quan sát coi đây là minh chứng cho thái độ rụt rè của làng điện ảnh Mỹ với những diễn viên gốc Á.

Song, chỉ với vai người chồng của Dương Tử Quỳnh trong “Cuộc chiến đa vũ trụ”, người cũng có nhiều biến thể tồn tại trong nhiều dòng thời gian khác nhau, điện ảnh đã đối xử không tệ với Quan Kế Huy khi liên tiếp trao cho ông ba giải thưởng lớn: Quả cầu vàng, SAG và Oscar. Nếu nói vai nữ anh hùng của Dương Tử Quỳnh là trước sau chưa từng có thì vai người chồng của Quan Kế Huy là một điều ngoài tưởng tượng. Nó khác xa với những vai diễn chán nản đã khiến ông rút lui khỏi Hollywood nhiều năm trước.

Người chồng có vẻ hơi “khù”, hiền lành, cam chịu, lép vế so với vợ hóa ra lại là trùm cuối có thể đánh thức siêu năng lực của vợ. Ngoại hình Quan Kế Huy có đôi nét giống Thành Long, song biểu cảm bằng mắt của ông thì khác nhiều so với ngôi sao võ thuật, sự nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài tình cảm, đôi khi hơi ngơ ngẩn và sự biến hình liên tục đã khiến khán giả bỏ phiếu rất cao cho ông. Giải Nam phụ xuất sắc nhất kỳ này không khó đoán.

Quan Kế Huy xa quê nhà từ nhỏ nhưng đến nay ông vẫn thông thạo tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.