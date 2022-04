Đường dây nóng để người dân phản ánh giao thông dịp lễ

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, báo cáo xác minh cho thấy “không có hiện tượng” ép học sinh chuyển trường, bỏ thi tại một số trường ở Hà Nội, mà có thể do nhà trường “tư vấn hướng nghiệp”.

TPO - Bắt đầu từ hôm nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội thực hiện cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do hôm nay lượng khách đổ ra bến xe tăng đột biến so với ngày thường, dẫn đến lần đầu tiên trong 2 năm qua, nhiều xe khách phải từ chối nhận khách do xe đã hết chỗ.