Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoàn tất sửa chữa trước dịp lễ 30/4

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có hai đường băng song song; trong đó, đường băng 25R/07L dài 3.048m, rộng 45m và đường băng 25L/07R dài 3.800m, rộng 45m. Sân bay có thể phục vụ nhiều loại máy bay, gồm Boeing B747-400, B777-200/300, Airbus A350, B767, A330, B787, A380,...

Từ năm 2017, các đường băng bị xuống cấp vì khai thác vượt tần suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới có tải trọng và áp suất bánh hơi lớn, như Airbus A350-900, Boeing B787-9 và B787-10 (Dreamliner) nên được sửa chữa lại.

Bãi đậu tàu bay sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Hiện nay, nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện tại các khu vực đường lăn P1, V1, S7, để khớp nối giữa đường lăn cũ và mới. Do vị trí thi công nằm trong giới hạn an toàn bay nên cần đóng đường cất hạ cánh 25L để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và khai thác.

Theo ban Quản lý dự án sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, nhà thầu đã tăng thiết bị, nhân lực thi công 3 ca liên tục để rút ngắn thời gian sửa chữa đường cất hạ cánh 25R/07L của sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án nâng cấp đường cách hạ cánh, đường lăn dự kiến sẽ hoàn thành trước lễ 30/4. Sau khi hoàn thành, sân bay sẽ có thêm 100 bãi đậu tàu bay, đáp ứng tối đa 50 triệu lượt khách/năm.

Các công nhân thi công sửa chữa đường băng 25R/07L sân bay Tân Sơn Nhất

Các máy bay đáp xuống đường băng 25L/07R trong quá trình chờ sửa chữa đường băng 25R/07L

Trước đó, đường băng 25R/07L (trái) phải đóng cửa để phục vụ thi công từ 16/3 đến 30/4. Ngoài ra, sân bay cũng tạm đóng 4 đường lăn S7 đến S10 và đường lăn V (đoạn từ Z1 đến S10), đường lăn P1 (đoạn từ đường băng 25R (trái) đến P3) đến hết ngày 30/4.