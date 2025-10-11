Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Được khen xinh nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nhưng Việt Hoa lại ăn mặc nhàm chán?

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Khán giả vẫn tấm tắc khen Việt Hoa xinh đẹp và hợp vai nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhưng lại tiếc vì tạo hình của cô không ổn như bản gốc.

viet-hoa-11.jpg
viet-hoa-12.jpg

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được làm lại từ 30 Chưa Phải Là Hết, nên không tránh khỏi việc khán giả so sánh diễn viên của hai phiên bản. Trong khi đa số diễn viên của bản Việt hóa đều bị cho là không cuốn hút bằng phim gốc thì riêng Việt Hoa được khen nhiều nhất.

viet-hoa-2.jpg

Khán giả công nhận nữ diễn viên xinh đẹp cuốn hút nhất trong bộ ba, chẳng thua kém gì Mạn Ni của 30 Chưa Phải Là Hết. Việt Hoa có gương mặt sắc sảo, cá tính, rất hợp với nhân vật Kim Ngân mạnh mẽ, độc lập, luôn biết mình cần gì. Kim Ngân là cô gái khéo léo, dễ chịu nhất bên cạnh một Mỹ Anh quá cầu toàn và Trúc Lam nhõng nhẽo.

viet-hoa-6.jpg
viet-hoa-10.jpg
viet-hoa-19.jpg
viet-hoa-20.jpg

Tiếc rằng dù có ngoại hình nổi bật, Việt Hoa lại không phát huy được lợi thế ấy. Cô đã chọn cho mình tạo hình có phần nhàm chán khi liên tục mặc áo thun ba lỗ màu trắng, đen cơ bản kết hợp với sơ mi suông rộng nhiều màu, đi cùng quần jeans.

viet-hoa-3.jpg

Style này phù hợp với hoàn cảnh cũng như tính cách của Kim Ngân, là một cô gái chăm chỉ nỗ lực tự lo cho cuộc sống của mình chứ không có ai bao bọc, cũng không đủ giàu có để ăn diện điệu đà. Nhưng việc Việt Hoa mặc đi mặc lại một kiểu qua hàng chục tập phim khiến nhân vật của cô nhìn buồn tẻ.

denis-dang-12.jpg
gio-ngang-9.jpg

May mà đến những tập phim Kim Ngân nghỉ dưỡng ở du thuyền rồi hẹn hò với chàng tổng tài, Việt Hoa đã có dịp đổi style với váy áo điệu đà giúp nhân vật mới mẻ hơn. Tiếc rằng trang phục cô chọn có phần già dặn, khiến Việt Hoa nhìn như chị của Denis Đặng và chưa tạo được điểm nhấn.

viet-hoa-5.jpg

Hy vọng sang những tập phim sau, khi nhân vật Kim Ngân trải qua cú sốc tình cảm thì biết đâu cô sẽ làm mới mình, thay đổi gu thời trang để Việt Hoa có dịp mặc đẹp mặc mốt?

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Việt Hoa #Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Việt Hoa style #diễn viên Gió ngang khoảng trời xanh #phim VTV

Xem thêm

Cùng chuyên mục